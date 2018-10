Oulun seutu

Hoitajalle sakot: Haki sairaalan järjestelmästä potilaan puhelinnumeron ja lähetti hänelle tekstiviestejä

Hoitaja myönsi oikeudessa tekonsa. 1 160 euron suuruisen sakon lisäksi hän joutuu korvaamaan yhteisvastuullisesti työnantajansa eli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa potilaalle henkisistä kärsimyksistä 1 300 euroa sekä oikeudenkäyntikuluja 3 224 euroa.Käräjäoikeuden mukaan tuomittu hoitaja on tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta perusteettomasti käsitellyt, tutkinut ja katsellut potilaan terveys- ja yhteystietoja ESKO-potilastietojärjestelmästä ja OBERO-potilastietojärjestelmästä.Hoitaja tutki tietoja pitkäaikaisesti lähes puolen vuoden ajan ja yhteensä 11 kertaa. Hän sai tietoonsa erittäin laajasti ja hyvin arkaluonteista henkilöön ja terveydentilaan liittyviä salassapidettäviä tietoja. Näitä tietoja hän käytti perusteettomasti muun muassa yhteydenpitoon potilaan kanssa.Potilas piti tekoa erittäin loukkaavana yksityisyydelle ja yksityiselämälle. Se aiheutti hänelle henkistä kärsimystä, unettomuutta ja ahdistusta, koska hän ei ymmärtänyt mihin tarkoitukseen hoitaja saamiaan tietoja käytti. Kyselyt eivät liittyneet hoitajan työtehtäviin.Oikeuden mielestä hoitajan menettelyä voidaan pitää suunnitelmallisena ja toistuvana. Potilastietojärjestelmästä tietojen katseleminen on oikeuden mielestä vakavampaa kuin esimerkiksi tavanomaisesta asiakastietojärjestelmästä tietojen katselu, vaikka hoitajan ei ole edes väitetty katselleen potilastietoja.– Tietojen katselu on jokaisella kerralla kohdistunut nimenomaan yhteen henkilöön henkilökohtaisten syiden vuoksi. Näin ollen on kysymys esimerkiksi yksittäistä, sattumanvaraisiin henkilöihin kohdistunutta tietojenhakua huomattavasti vakavammasta menettelystä, oikeus toteaa.Hoitaja on myös hyödyntänyt hakujensa johdosta haltuunsa saamaansa puhelinnumeroa lähettämällä potilaalle kaksi tekstiviestiä, mikä tekee menettelystä moitittavamman kuin siinä tapauksessa, että tietoja olisi katseltu vain uteliaisuudesta ilman, että katselu olisi johtanut mihinkään toimintaan, käräjäoikeus päättelee.