Apteekki ja kioski ryöstettiin Oulussa – näitä miehiä etsitään, poliisi julkaisi tuntomerkit

Ryöstäjäkaksikko

Kaksi

Poliisi

iski Oulussa maanantai-iltana kahteen kohteeseen. Asiasta kertoi Oulun poliisi.Ensin ryöstettiin noin kello 17 Tuirassa sijaitseva apteekki.Kaksikko asteli apteekkiin. He uhkasivat henkilökuntaa lyömäaseella. Saatuaan saaliikseen vähäisen summan rahaa, poistuivat epäillyt tekijät paikalta jalkaisin. Kukaan ei loukkaantunut. Poliisi tutkii tapausta nimikkeellä ryöstö.Ensimmäisellä apteekkiryöstöistä epäillyistä miehistä on päällä musta Puma-merkkinen huppari, mustat housut, mustat tennarit, joissa valkoinen pohja, mustat hansikkaat ja muovikassi. Päässään hänellä on aurinkolasit.Toisella apteekkiryöstäjällä oli vaatetuksena musta takki, jonka alla harmaa huppari. Hänellä oli mustat kengät, mustat housut ja harmaa reppu. Päässään hänellä oli aurinkolasit ja punasävyinen hengitysmaski.tuntia myöhemmin, kello 19, ryöstäjä iski Höyhtyällä sijaitsevaan kioskiin.Kioskiin saapunut mies uhkasi myyjää puukolla. Epäilty tekijä sai saalikseen vähäisen summan rahaa. Asiaa tutkitaan nimikkeellä törkeä ryöstö.Kioskiryöstäjä oli vähän alle 170 cm pitkä ja laiha. Hänellä oli vihertävä lippalakki, jossa kirjoitusta ja sivussa ympyrän muotoinen kuvio. Kaulassa huivi. Vaatetuksena hänellä oli sinertävä kauluspaita, mustat housut, joissa reiden kohdalla valkoista sekä mustat kengät.pyytää yleisöhavaintoja tuntomerkkeihin sopivista tekijöistä ennen tekoa ja tekojen jälkeen. Havainnot voi ilmoittaa poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 194 tai lähetä sähköpostitse vihjeet.oulu(at)poliisi.fi. Akuuteissa havainnoissa soitto hätäkeskukseen 112.Poliisin mukaan tapaukset eivät liity aikaisempiin apteekkiryöstöihin. Aiemmat tapaukset on saatu selvitettyä ja epäillyt tutkintavankeudessa.