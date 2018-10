Oulun seutu

Syyte: Ventovieras mies hyökkäsi naisen selkään kerrostalon ovella – puukotti yli 20 kertaa

Puukotus tapahtui 15. toukokuuta Kaijonharjun Tapiontiellä. Syyttäjän mukaan puukottaja ja uhri eivät tunteneet toisiaan ennestään.Mies kävi kerrostalon ulko-ovella naisen kimppuun takaapäin yllättäen ja löi tätä nopeassa tahdissa yli 20 kertaa. Iskut osuivat naisen selkään ja ylävartaloon. Puukottaja pakeni paikalta ja poliisi sai hänet kiinni seuraavana päivänä.Syytteen mukaan teko on tehty silmitöntä väkivaltaa käyttäen eikä uhrilla ollut minkäänlaista puolustautumismahdollisuutta.– Puukottajan on täytynyt pitää uhrin kuolemaa lyöntiensä varsin todennäköisenä seurauksena ottaen huomioon tekoväline, lyöntien lukumäärä ja lyöntien kohdistuminen ylävartalon alueelle. Uhrin vammat ovat runsaan verenvuodon vuoksi aiheuttaneet hengenvaaran. Teko on jäänyt yritysasteelle, koska uhri on saatu nopeasti hoitoon, syyttäjä toteaa.Vaihtoehtoinen syyte jutussa on törkeä pahoinpitely. Pahoinpitelyssä on syytteen mukaan aiheutettu toiselle hengenvaarallinen tila ja käytetty teräasetta. Pahoinpitelyä on siksi pidettävä kokonaisuutena arvostellen törkeänä.