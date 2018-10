Oulun seutu

Oulu kaavailee jopa 20 kilometrin meren­ranta­reitin rakentamista keskustasta Virpiniemeen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulun kaupunki jatkaa uusien kevyen liikenteen reittien rakentamista. Oulujoen rantaväylän ja Linnanmaan baanan jälkeen vuorossa on merenrantareitti kaupungin keskustasta pohjoiseen päin Virpiniemen ulkoilualueelle. Reitin yleissuunnittelu on käynnistynyt, tiedottaa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.Kevyen liikenteen väylä toimii meren rannan suuntaisena pyöräily- ja virkistysreittinä ja se perustuu Oulun yleiskaavaan. Kellon Kiviniemen ja Virpiniemen välinen osuus on jo toteutettu, mutta tarpeen vaatiessa sielläkin tehdään vähäisiä tarkistuksia ja täydennyksiä.Reitin suunnittelussa hyödynnetään olemassa olevia väyliä sekä maastokäytävää, joka on muodostunut merenrannan tuntumaan rakennetusta siirtoviemäristä. Reitin kokonaispituus on noin 20 kilometriä, josta rakennettua väylää on 12 kilometriä. Yleissuunnitelma toimii perustana erikseen tehtäville asemakaavoille sekä katu- ja rakennussuunnitelmille.Suunnittelun edetessä hankkeesta pidetään yleisötilaisuus, jonka ajankohta ilmoitetaan erikseen. Osallisia ovat suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajat ja asukkaat sekä muut, joiden toimintaan ratkaisut saattavat vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toimialaa rakentaminen koskee.Suunnittelutyö on aloitettu syyskuussa ja yleissuunnitelma valmistuu maaliskuussa 2019. Suunnittelualueella tehdään mittauksia ja maaperätutkimuksia syksyn aikana. Etusivun yleiskartta suunnittelukohteesta on suuntaa-antava ja se tarkentuu suunnittelun aikana.