Teinipojat soittivat pilapuheluita vankiloihin – tuomion saanut nuori uhkasi Helsingin vankilaa terrori-iskulla

Oulun seutu

Teinipojat soittivat pilapuheluita vankiloihin – tuomion saanut nuori uhkasi Helsingin vankilaa terrori-iskull

15-vuotias teinipoika soitti kaverinsa kanssa pilapuheluita kahteen vankilaan huhtikuussa 2018. Kohteena olivat Espoon ja Helsingin vankilat. Helsingin vankilaa uhattiin puhelimessa terrori-iskulla.18-vuotias kaveri soitti ensin Espoon vankilaan ja tuomittu nuori sen jälkeen Helsingin vankilaan. Toisen soittajan syyte perättömästä vaarailmoituksesta hylättiin, koska hän ei oikeuden mielestä ollut tietoinen kaverinsa terroripuheaikeista ennen puhelua.Helsingin vankilaan ilmoitus tehtiin puhelinvaihteen kautta. Äänitallenteelta ilmenee, että naisääni vastaa puheluun:– Helsingin vankila.Tämän jälkeen soittaja (nuori miesääni):– Terve. Tänään me tehdään sinne. Minä olen marokkolainen. Minä Turun puukottajan kaveri. Me tehdään tänään sinne terrori-isku.Puheluun vastannut naisääni:– Yhdistän päivystykseen. Hetki olkaa hyvä.Pilapuhelusta tuomittu 15-vuotias ei halunnut tulla kuulluksi pääkäsittelyssä. Hän on esitutkinnassa kertonut että he olivat saaneet typerän päähänpiston soittaa vankiloihin ja asia kaduttaa paljon.Perättömältä vaarailmoitukselta edellytetään, että se on omiaan aiheuttamaan pelastus- tai turvallisuustoimen taikka pakokauhua. Käräjäoikeus toteaa, ettei asiassa ole ryhdytty mihinkään nimenomaiseen pelastus- tai turvallisuustoimeen eikä ilmoituksesta ole selvitetty aiheutuneen myöskään pakokauhua.Tunnusmerkistön kannalta on riittävää, että teko on omiaan aiheuttamaan jonkin mainituista seikoista, esimerkiksi turvallisuustoimen.– Terrori-iskulla uhkaaminen yleensä on omiaan aiheuttamaan pakokauhua tai turvallisuustoimen. Näin on tässäkin tapauksessa, kun puhelussa on viitattu toteutuneeseen terrori-iskuun, oikeus toteaa.