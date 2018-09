Oulun seutu

Kuvat: Kalle bongasi maailman suurimman korppikotkan Limingassa – ”Olo oli epäuskoinen”

Lintubongarit ovat olleet viime päivinä täpinöissään, kun Limingassa on tehty useita havaintoja hyvin harvinaisesta munkkikorppikotkasta. Se on tunnistettu Suomessa aiemmin vain kaksi kertaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy