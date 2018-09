Markku Korhonen, 51, oli vielä kolme vuotta sitten yrittäjä – nyt hän asuu kadulla ja teki rikosilmoituksen ihmisroska-uutisoinnista

Oulun seutu

Markku Korhonen, 51, oli vielä kolme vuotta sitten yrittäjä – nyt hän asuu kadulla ja teki rikosilmoituksen ih

Korhosen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oululainen

Korhosta

Yleensä nukun teltassa metsässä, Nallikarissa tai Merikosken siltojen alla

Korhonen









Moilasen lipsautus käynnisti keskustelun