Oulun seutu

Lastensuojelun tarve on kasvanut Oulussa – yksittäiset ihmiset tekevät kolmanneksen ilmoituksista

Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut Oulussa tämän vuoden alkupuoliskolla viime vuoden samaan ajanjaksoon verrattuna. Vuonna 2017 ilmoituksia tehtiin puolessa vuodessa 3102 kappaletta. Tänä vuonna luku on noussut 3438:aan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy