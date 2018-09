Matkanteko hidastuu tietöiden ajaksi – Nelostielle lisää moottoritietä ja pätkä keskikaiteellista ohituskaistatietä

Oulun seutu

Matkanteko hidastuu tietöiden ajaksi – Nelostielle lisää moottoritietä ja pätkä keskikaiteellista ohituskaista

Nelostien parannustyöt etenevät Oulun kaupungin kohdalta pohjoiseen. Luvassa on alenevia nopeuksia ja jonoja kahden vuoden ajaksi.

