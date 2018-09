Oulun seutu

Maastoa palaa laajalla alueella Vaalassa

Vaalan kunnassa Pohjois-Pohjanmaalla on syttynyt keskisuuri maastopalo.

Pelastuslaitos on paikalla usean yksikön voimin tulipaloa sammuttamassa Neittävän kylässä.



Oulujärven länsiosan ympärillä sijaitsevan Vaalan kunnan Neittävän kylässä on noin 200 asukasta.



