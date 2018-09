Oulun seutu

Huumekuskin hurja pakomatka: Syyte kolmen poliisin murhayrityksestä

Pakoon lähtenyttä miestä syytetään kolmesta murhan yrityksestä, koska kohteena oli virkatehtävissä olleita poliiseja. Mies ajoi takaa-ajon aikana vastaantulevien kaistalla poliisiautoa kohti nopeuttaan kiihdyttäen. Poliisi joutui väistämään autoa pientareelle.Pakenija myös törmäsi Nissanillaan bussipysäkille pysäköityyn poliisiautoon, kun hän väisti tielle asetettua piikkimattoa. Törmäyksen voimasta poliisiauto kolaroi toisen pysäkillä olleen auton kanssa.Tapahtumat saivat alkunsa 19. huhtikuuta Heinäpäässä, kun epäilty mies lähti pakenemaan poliisia Limingantulliin päin. Mies ajoi 160 km/h, vaikka nopeusrajoitus tieosuudella oli 60 km/h. Hailuodontielle päästyään mies kiihdytti nopeuden 180 kilometriin tunnissa. Risteyksessä mies kolhaisi toista autoa sivupeiliin.Pakomatkan aikana syytetty oli huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena. Hänen verestään on löydetty rauhoittavia lääkkeitä ja kokaiinia. Miehellä oli ajokielto. Lisäksi pakoautossa oli vika, joka sai sen puoltamaan.– Hänen on näissä olosuhteissa täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että hän osuu poliisiin ja tämän todennäköinen seuraus on poliisin kuolema. Teon kohteena on ollut virkamies hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä ja turvallisuutta ja tekoa on myös yllä kuvatulla tavalla kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä, syytteessä todetaan.Murhayritysten lisäksi miestä syytetään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, virkavallan väkivaltaisesta vastustamisesta, rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, laittomasta uhkauksesta, lievästä ampuma-aserikoksesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Kihlakunnansyyttäjä vaatii syytetylle ehdotonta vankeutta.