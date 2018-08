Oulun seutu

Oululaisen huumekoplan hallusta löytyi amfetamiinia, rahaa ja ladattu ase

Oulun poliisi on päättänyt esitutkinnan huumausainerikos­kokonaisuudessa, jossa rikoksesta epäiltyinä kuulusteltiin kaikkiaan yhdeksän henkilöä.

Kokonaisuuden pääepäilty on vangittuna todennäköisin syin epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta ja hänen epäillään syyllistyneen törkeään huumausainerikokseen. Epäilty on tuonut maahan ja myynyt erittäin vaaralliseksi luokiteltua huumausainetta, amfetamiinia, Oulussa vuosien 2017 ja 2018 aikana.



Huumerikoskokonaisuus alkoi paljastua kesäkuussa, kun poliisi teki kotietsinnän Rajakylässä sijaitsevaan asuntoon. Asunnosta löytyi pääepäilty, noin 100 grammaa amfetamiinia useissa paketeissa, huomattava määrä käteistä rahaa sekä muun muassa ladattu, katkaistu haulikko.



Esitukinnan perusteella epäillään, että pääepäilty on tilannut amfetamiinia TOR-verkon kautta internetistä ja edelleen välittänyt useiden muiden epäiltyjen avulla sitä katukauppaan Oulun alueelle. Verkon kautta tilattujen huumeiden epäillään tulleen postin välityksellä pääepäillyn haltuun paketeissa olleen muun tavaran seassa.



Jutun tutkinnassa on takavarikoitu useita kymmeniä tuhansia euroja rikoksella saatua käteistä rahaa tai muuta omaisuutta rikoshyötynä. Esitutkinnassa selvitettyjen seikkojen perusteella pääepäiltyä epäillään noin 1–2 kilon amfetamiinimäärän välittämisestä.