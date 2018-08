Oulun seutu

Raahen murhista epäillyn mielentila tutkitaan – ei ole voinut hallita käyttäytymistään

Miehen on katsottu syyllistyneen siihen, että hän on syytteessä väitetyin tavoin useita kertoja lyönyt kahta naista teräaseella ja siten riistänyt heiltä hengen. Käräjäoikeus ottaa aikanaan tuomiolla kantaa siihen mistä rikoksista menettelyssä on ollut kysymys.Oikeus toteaa tänään antamassaan välituomiossa, että tekoihin on vaikuttanut syytetyn terveydentila. Hän ei ole voinut kummassakaan teossa hallita omaa käyttäytymistään.Syytetty raahelaismies on pyytänyt, että hänen mielentilansa tutkitaan. Syyttäjä ja asianomistajat eivät vastustaneet tutkimista.– Hän on kertonut, että ulkopuolinen taho on vaikuttanut hänen menettelyynsä. Hänestä esitetyistä lääkärinlausunnoista ilmenee, että jo ennen syytteessä kuvattua menettelyä, hän on kärsinyt mielenterveyteen liittyvistä ongelmista. Hänen esittämäänsä pyyntöä ei voi pitää kohtuuttomana, oikeus toteaa.Nelikymmenvuotias mies määrättiin edelleen pidettäväksi vangittuna. Hänet passitetaan pidettäväksi edelleen psykiatrisessa vankisairaalassa ja jos edellytykset siellä pitämiselle poistuvat, niin passituspaikka on Oulun vankila.Mies on tunnustanut teräaseella lyömiset ja niistä seuranneet kuolemat. Hän on kiistänyt, että tapot ovat olleet erityisen raakoja ja julmia tai että ne on tehty vakaasta harkinnasta. Hän on myös kiistänyt, että teot ovat olleet kokonaisuutena arvostellen törkeitä.Murhaepäilyjen lisäksi tutkittavana on tapon yritys, jonka mies on tunnustanut kuulustelujen yhteydessä. Yritys tapahtui kolme päivää ennen ensimmäistä murhaa. Tapon yrityksen kohteena oli ennestään tuttu, keski-ikäinen nainen.