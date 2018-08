Oulun seutu

Merenpinta noussut jo 80 senttiä yli normaalin Oulussa – ”Myrsky yltyy koko ajan”

Puuskat

Ilmatieteen laitos on antanut Perämerelle aallokkovaroituksia. Erityisen voimakkaasti tuulee Oulussa ja lähialueilla. Sääolot ovat nostaneet vedenpinnan korkeaksi.Korkeimmillaan meriveden pinta on käynyt Oulussa 80 senttimetriä tavanomaisen merenpinnankorkeuden yläpuolella.Hailuodon Marjaniemessä on tuullut varsin kovaa, kello yhden aikaan iltapäivällä puuskassa tuuli jopa 27 metriä sekunnissa, tuulennopeuden keskiarvo kymmenen minuutin aikana oli 22 metriä sekunnissa. Kello neljältä puuskissa tuuli 26 metriä sekunnissa.Kun tuulennopeus on yli 21 metriä sekuntia kohden, kyse on myrskystä.Puhuri on myös kuivalla maalla niin voimakas, että puut ja lipputangot taipuvat viistoon sen mukana, kuvailee IS:n tavoittama mies Oulusta.– Myrsky yltyy koko ajan, mies kuvailee tilannetta.Merkitsevä aallonkorkeus Perämerellä on ollut neljän aikaan alle kolmessa metrissä, korkein yksittäinen aalto on ollut viisimetrinen.Vaikeat sääolot merellä vaikuttavat vesiliikenteeseen. Esimerkiksi Hailuodon lautoista kulkee tällä hetkellä vain yksi, tiedottaa liikennöitsijä Finferries.ovat aiheuttaneet Oulun pelastuslaitokselle muutamia tehtäviä, kertoo päivystävä paloesimies. Paloesimiehen mukaan tuuli on kaatanut joitakin puita taajama-alueella, ja pelastuslaitos on käynyt puunkaatotehtävällä.Vaikka merenpinta on noussut sään vuoksi, vesi ei aiheuttanut tulvia alueella, paloesimies sanoo.