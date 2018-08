Oulun seutu

Oulun käräjäoikeus piti voimassa kultaisella Mersulla ajelleen ”Prinssin” omaisuuden takavarikon

Poliisi takavarikoi ”prinssin” omaisuutta 11.7. ja tämä haki oikeudelta takavarikon kumoamista. Poliisi vastusti pyyntöä.Käräjäoikeuden mielestä takavarikon edellytykset ovat olemassa. Päätöstä ei avata tarkemmin, koska oikeuden ratkaisu on määrätty salassa pidettäväksi.Takavarikon edellytyksistä säädetään pakkokeinolaissa. sen mukaan esine, omaisuus tai asiakirja voidaan takavarikoida, jos on syytä olettaa, että sitä voidaan käyttää todisteena rikosasiassa, se on rikoksella joltakulta viety tai se tuomitaan menetetyksi.Pakkokeinolain mukaan sillä, jota asia koskee on oikeus saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, onko takavarikko pidettävä voimassa eli ovatko takavarikon edellytykset voimassa. Takavarikon voimassapitämistä koskevaan ratkaisuun saa hakea muutosta valittamalla.Kullanvärisellä Mersulla ajellut, prinssiksi itseään kutsuva Prince Rami Al Husseini asuu Espoossa, mutta hän vaikutti muutama vuosi sitten Oulussa. Hän kuvasi lyhytelokuvaa, jota rahoitti muun muassa Oulun kaupungin liikelaitos.Poliisin tutkittavana on talousrikosvyyhti, jossa Al Husseinia epäillään törkeästä velallisen epärehellisyydestä, veropetoksesta ja kirjanpitorikoksesta. Rikosepäilyt ajoittuvat vuosiin 2015–2016.Rikosepäilyt liittyvät RNG Group Oy:n toimintaan. Jaber toimi sen toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana. Oulun käräjäoikeus asetti sen konkurssin joulukuussa 2016, mutta joulukuussa 2017 konkurssi raukesi varojen puutteen vuoksi.