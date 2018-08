Oulun seutu

20 uimaria sairastui uituaan Kempeleen kalliomontulla

Vatsataudin

Oulun seudun ympäristötoimi kehottaa toistaiseksi välttämään uimista Kempeleen Ouluntullin Kalliomontulla, vaikka viime viikon torstaina otetuista vesinäytteistä ei todettu saastumiseen viittaavia bakteereita eikä viruksia. Noin 20 ihmistä on ilmoittanut saaneensa vatsatautioireita montulla uimisen jälkeen.Ympäristötoimi haluaa varmistaa uimaveden laadun vielä uusintanäytteellä. Näyte on otettu keskiviikkona 1.elokuuta. Varmistusnäytteen tulokset valmistuvat ensi viikon puoliväliin mennessä.Sairastuneet ihmiset ovat käyneet uimassa Kalliomontulla viikoilla 29 ja 30 ja saaneet sen jälkeen vatsatautioireita. Sairaustapauksia on tähän mennessä ilmoitettu ympäristötoimeen noin 20.leviämisen estämiseksi vatsatautia sairastaneita henkilöitä ja heidän perheenjäseniään kehotetaan välttämään uimista yleisillä uimarannoilla. Erityisesti tulee välttää vesistöjä, joissa veden vaihtuvuus on vähäistä (pienet järvet ja lammet).Taudin sairastaneet saattavat kantaa viruksia kehossaan vielä oireiden päätyttyä jopa kaksi viikkoa ja osa perheenjäsenistä saattaa kantaa virusta ilman oireita.Ympäristötoimen mukaan tilannetta seurataan ja uimaveden laatua tutkitaan edelleen. Tilanteesta tiedotetaan varmistusnäytteen tulosten valmistuttua ensi viikolla.