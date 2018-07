Oulun seutu

Paloautoilla menee Hailuodon matkaan yli tunti – hirsitalo ehti palaa maan tasalle

Vuosikymmeniä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Hankevastaava

Paikallisten yritysten näkökulmasta moni asia tulee helpottumaan, ei vähiten tavaran kuljettaminen mantereelle.

Hailuoto

vatvottu kiinteä yhteys vaatii vielä liikenneviraston hyväksymispäätöksen ennen kuin työt voivat alkaa.Siltaa odottaa erityisen hartaasti pelastuslaitos, jonka työtä nykyinen lauttayhteys hidastaa. Viime perjantaina Hailuodon keskustan läheisyydessä paloi hirsirunkoinen talo maan tasalle, kun paloautojen saapuminen 50 kilometrin päästä Oulusta paikalle kesti yli tunnin.Palon syttyessä rakennuksessa oli yksi henkilö. Hän pääsi pelastautumaan paikalta. Palo levisi erittäin nopeasti ja uhkasi pihapiirissä olevia neljää muuta rakennusta. Paikalle 12 minuutissa ehtineet pelastuslaitoksen Hailuodon yksiköt saivat rajattua palon leviämisen.– Silta on meidän kannalta erittäin tervetullut. Hailuodossa ei ole tulipalojen varalta jatkuvaa päivystystä, vaan yhden miehen varallaolojärjestelmä. Puurakenteinen talo ehtii tunnissa palaa kokonaan. Pelastustyön suhteen saari on nyt melkein omillaan, selvittää tilannetta vs. pelastusjohtajaOulu-Koillismaan pelastuslaitoksesta.Hailuodon ja Oulunsalon välille suunniteltu 8,4 kilometrin pituinen kiinteä yhteys sisältää kaksi siltaa ja pengertien. Yhteys rakennetaan nykyisen lauttaväylän pohjoispuolelle.Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta arvioi, että liikenneviraston päätös on odotettavissa vuodenvaihteessa. Kiinteää yhteyttä päästäisiin rakentamaan vuonna 2019 ja yhteys olisi käytettävissä vuonna 2022.– Hailuodon kunta on antanut lausuntonsa. Vielä odotellaan Oulun kaupungin lausuntoa. Muistutuksia hankesuunnitelmista on tullut jokunen, ne koskevat teknisiä ratkaisuja ja luontoarvoja. Niihin annetaan vastineet ja ne lähtevät Helsinkiin hyväksyttäväksi, Kuotesaho selvittää hankkeen aikataulutusta.Muistutuksia ja oikeuskäsittelyjä voi tulla eteen vielä rakennusvaiheessa ja sen jälkeenkin. Kuotesahon mukaan silta rakennetaan joka tapauksessa, mutta minä vuonna, sitä ei kukaan tiedä.Suomen hallitus käsitteli kiinteän yhteyden rakentamista budjettiriihessään syksyllä 2017. Hallitus esittää talousarvioon kiinteän yhteyden rakentamista niin sanotulla elinkaarimallilla. Sillan kustannusarvio on noin 76 miljoonaa euroa.sijaitsee seitsemän kilometrin päässä mantereelta ja noin 50 kilometrin päässä Oulun keskustasta. Hailuoto on itsenäinen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan ainoa saaristokunta.Lauttayhteyden taloudellisuus ei täytä sille asetettuja tavoitteita ja sen vuosittaiset käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat noin 5,8 miljoonaa euroa. Lauttayhteyden jatkaminen edellyttäisi lähivuosina ratkaisuja muun muassa lauttakaluston uusimisesta.Lauttayhteyden katsotaan aiheuttavan Hailuodon elinkeinoelämälle lisäkustannuksia muun muassa kuljetuksissa. Lisäksi lauttayhteys heikentää luotolaisten yritysten kilpailukykyä.Kunnanjohtajamielestä kiinteällä yhteydellä on suuri merkitys Hailuodolle asukasmäärän ja elinkeinoelämän kehittymisen kannalta.– Kunnassa nyt asuville merkitys tulee sitä kautta, että kulkeminen helpottuu ja tulee vaivattomammaksi. Työssä käyminen mantereella helpottuu ja siten on helpompi valita Hailuoto asuinpaikaksi. Paikallisten yritysten näkökulmasta moni asia tulee helpottumaan, ei vähiten tavaran kuljettaminen mantereelle, Heiskanen sanoo.