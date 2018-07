Oulu joutui raepommituksen kohteeksi tänä päivänä 136 vuotta sitten – helteen jälkeisen rajuilman julma voima yllätti kaikki

Oulun seutu

Oulu joutui raepommituksen kohteeksi tänä päivänä 136 vuotta sitten – helteen jälkeisen rajuilman julma voima

Torstaina 19. heinäkuuta tulee kuluneeksi 136 vuotta Oulua koetelleesta harvinaisesta sääilmiöstä. Kyseessä on luultavasti kaikkien aikojen voimakkain rajuilma Oulun seudulla.Oli kesä 1882. Aurinkoinen sää helli koko maata.Oulu hikoili kovassa helteessä. Lämpömittari kohosi puoliltapäivin lähemmäs 30 astetta. Iltapäivällä eteläinen taivas osoitti vähitellen tummenemisen merkkejä. Sitten rajuilma pyyhälsi tienoon ylitse. Sen voima yllätti kaikki.Äkkiä taivaalta alkoi syöksyä jättikokoisia rakeita. Silmitön rankkasade ja voimakkaat myrskypuuskat säestivät raepommitusta.Rajuilma rikkoi ikkunoita. Valtavat jäärakeet pomppivat talojen sisälle rikkoutuneista ikkunoista. Talojen kattoihin rakeet tekivät nyrkinkokoisia reikiä. Raepommitukseen joutuneet oululaiset saivat haavoja ja kolhuja.Rakeet painoivat lähes 100 grammaa. Suurimmat olivat halkaisijaltaan 7,5 senttiä.Kaikki oli ohi kymmenessä minuutissa. Tuuli tyyntyi. Sade lakkasi yhtä nopeasti kuin oli alkanutkin.Myräkän jäljiltä sotku Oulun kaduilla oli valtava. Poliisi laski, että myrsky oli rikkonut 44 000 ikkunaruutua Oulussa ja sen lähialueilla. Ikkunoiden ja kattojen paikkaaminen kesti päiviä.Oulun raepommitus oli varsin paikallinen. Kempele, Hailuoto tai Oulun Linnanmaa säästyivät raekuuroilta.Oulun raju raekuuro on harvinainen ja hurja sääilmiö. Säätieteilijät puhuvat supersolu-ukkosesta.Supersolu on ukkosmyrsky hurjimmillaan. Siinä on vain yksi nousevan ja yksi laskevan ilmavirtauksen muodostama solu.Ukkosen synty vaatii sopivia sääoloja.Ilman pitää olla kosteaa, lämmintä ja epävakaata. Erilaisten tuulten pitäisi puhaltaa eri korkeuksilla eri suuntiin.Lähde: Ilmatieteen laitoksen ilmastokatsaus