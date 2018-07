Mies pakotti naisen prostituutioon Suomessa ja ulkomailla – kahden vuoden vankeustuomio törkeästä ihmiskaupasta

Oulun seutu

Mies pakotti naisen prostituutioon Suomessa ja ulkomailla – kahden vuoden vankeustuomio törkeästä ihmiskaupast

Oulun käräjäoikeus on tuominnut romanialaisen miehen kahdeksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen törkeästä ihmiskaupasta.

