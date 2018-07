Oulun seutu

Erikoinen festarikeikka – Arto etsi avaimia merenpohjasta





Savela etsi Perämeren pohjasta kahdet veteen pudonneet autonavaimet. Yhdet aurinkolasitkin olivat etsinnän kohteena, mutta niitä ei löytynyt.Autonavaimien etsiminen 14-asteisesta merivedestä ei ole aivan yksinkertainen tehtävä. Näkyvyys pohjassa on heikko ja kylmä vesi vie nopeasti voimat. Pienikin liike nostaa pohjamudat huonontamaan näkyvyyttä entisestään. Avaimet ovat myös vapaasukeltajalle melko pieni etsimisen kohde.– Näkyvyys oli heikko, joten katselin pohjaa pieni alue kerrallaan. Jotenkin avaimet vain sattuivat silmiin, vaikka ensimmäisen sukelluskerran aikana mukana ollut taskulappu oli aika heikko, Savela kuvaili avaimenhakureissuaan.Savela harrastaa sukeltamista ja leijalautailua. Hän saapui saaressa pidettäville festareille purjeveneellä, joten harrastusten varusteita on aina mukana. Pohjaan pääsemistä auttaa vyötärölle kierretty kettinki. Sukeltamisen turvallisuutta parannetaan turvaköydellä, jota laiturilla hoitaa Savelan puoliso.– Veneessä on perusvarustus. Räpylät ja maski ovat mukana. Leijalautailun puku sopii sukeltamiseenkin, mutta nyt siinä on muutama reikä ja siksi vettä tulee puvun sisään. Melko äkkiä tuli kylmä, Savela totesi sukellusten jälkeen.Auton avaimien etsimiseen Savela joutui mukaan sattuman kautta. Bättre Folk järjestetään Marjaniemen venesataman alueella ja osa vieraista saapuu festivaaleille veneillä. Kovassa tuulessa ja festarimeiningissä tavaroita putoaa helposti veneistä tai laiturilta veteen.Savela kuuli laiturilla, että jonkun auton avaimet ovat meressä ja autolla pitäisi päästä kotiin. Sukeltaja lähti apuun. Seuraavana päivänä sama toistui, nyt etsittiin vain eri auton avaimia.Marjaniemen venesatamassa on noin 3,5 metriä vettä. Savelan mielestä siitä on vielä melko hyvät mahdollisuudet löytää pudonneita esineitä. Tällä kertaa tuloksena olivat kahdet autonavaimet ja yksi veneen mittarin kansi. Aurinkolasit jäivät vielä pohjaan.