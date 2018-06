Oulun seutu

Etninen ruoka maistuu oululaisille – katso listausten parhaat ravintolat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Eat.fi:n

Uleåborg 1881:n arvioita

”Edelleen Oulun ykköspaikka, kun haluaa viettää iltaa hyvän ruoan ääressä. Uudenvuoden menu koostui kuuden ruokalajin illallisesta ja ateriakohtaisista viineistä. Jälleen loistavaa ruokaa ja palvelua. Menu vaihtelee sesongin mukaan ja viinivalikoima on laaja. Kiitokset henkilökunnalle ja erityisesti asiantuntevalle sommelierille.”

”Tasokas, viihtyisä ravintola, jossa nyt ensimmäinen käyntini mutta ei viimeinen. Keittiön tervehdyksestä lähtien herkullinen kokonaisuus. Hyvä asiantuntemusta osoittava viinilista, jolta saimme onnistuneen suosituksen. Konstailematon ja ystävällinen palvelu. Suosittelen.”

Saurahan arvioita

”Erinomainen palvelu, mahtavaa ruokaa (kasvisruokavaihtoehdot monipuolisia)! Lassi-juomat kruunaa ruokailun.”

”Useiden vierailuiden perusteella Saurahassa saa aina tasalaatuista, todella maukasta ruokaa. Palvelu ystävällistä ja huomaavaista. Paikka on siisti ja tunnelma hyvä, ei moitittavaa.”

Indian Cuisinen arvioita

”Syömme täällä usein ja vielä useammin haemme kotiin vietäväksi. Syömme aina kasvisruokaa, joka on ollut joka kerta hyvää. Mielellään kokeilisimme myös kokin erikoisuuksia, mutta niissä hinta on vähän liian korkea. Ravintolan viihtyisyyttä voisi ehkä vielä lisätä remontoimalla tiloja. Musiikkikin voisi olla monipuolisempaa.”

”Olipas positiivinen yllätys, perus kanatandoori ja tulinen malli myös tuli kokeiltua. Tulinen oli oikeasti tulinen ja siitä myös varoitettiin. Mangolassi varsin aidon oloinen. Hyvännäköiset annokset, juuri oikean kokoiset. Hinta kohdallaan.”

Kathmandun arvioita

”Skandinaavisen tyylikäs, mutta lämmin ja sopivasti etninen sisustus. Palvelu todella ystävällistä ja nopeaa. Ruoka oli todella hyvää, mutta annoskoot olivat sen verran reiluja, ettei ihan kaikkea jaksanut syödä. Ainoa miinus siitä, että oma annokseni oli ainakin omasta mielestäni tulinen, vaikka piti olla mieto. Sain kuitenkin syötyä ongelmitta. Voin hyvin suositella jos tykkää intialaistyylisestä.”