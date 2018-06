25-vuotias nainen tehtaili petoksia netin myyntipaikoilla – myi olemattomia puhelimia, tabletteja ja tietokoneita

Oulun seutu

25-vuotias nainen tehtaili petoksia netin myyntipaikoilla – myi olemattomia puhelimia, tabletteja ja tietokone

Oulun käräjäoikeus on tuominnut nuoren naisen kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 37 eri petoksesta. Kaikki petokset on tehty tori.fi ja nettimarkkinat.com -verkkokauppojen välityksellä.

nainen myi verkossa matkapuhelimia, tabletteja ja tietokoneen, joista hän sai rahat ostajilta, mutta ei toimittanut tavaroita koskaan ostajille. Myytävien tavaroiden hinta vaihteli 50 ja 200 euron välillä.Petostehtailu tapahtui syksyllä 2016. Tuomittu on myöntänyt esitutkinnassa teot.– Oikeudenmukainen seuraamus syyksi luetuista teoista on yhteinen vankeusrangaistus. Rangaistusta mitattaessa on otettu huomioon, että vaikka kysymys on ollut huomattavasta määrästä petoksia, asianomistajille kussakin syytekohdassa aiheutettu taloudellinen vahinko on ollut vähäinen. Koska syytetyllä ei ole aiempia merkintöjä rikosrekisterissä,Vankeusrangaistus voidaan tuomita ehdollisena, toteaa käräjäoikeus tuomiossaan.Ehdollisen tuomion lisäksi nainen joutuu korvaamaan petoksen uhreille aiheuttamansa taloudelliset menetykset.