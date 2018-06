Oulun seutu

Erikoisesti teipattu ratikka kolisteli Helsingissä juhannukseen saakka – kiinnititkö huomiota?

Oulun imagokampanja Helsingissä on päättymässä hyvin tuloksin.





Oulu-teippauksin varustettu ratikka lopetti liikennöinnin Helsingissä juhannuksena. Kevään aikana raitiovaunussa saattoi nähdä ja kuulla oululaisia artisteja ja kulttuuripersoonia, ja tutustua oululaiseen osaamiseen.Oulun imagokampanja Helsingissä on päättymässä kelpo tuloksin. Kampanjan tarkoitus oli tehdä Oulua tunnetuksi ja nostaa samalla tietoisuutta siitä, että Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.Kaikkiaan Oulusporassa järjestettiin kuusi pop up -esiintymistä kerran kuukaudessa sekä viisi yksityistilaisuutta eri kohderyhmille. Ohjelmaa nähtiin laidasta laitaan, Ellinoorasta Mieskuoro Huutajiin ja oopperasta Oulun kauhutarinoihin.Ouluspora eli Oulu-teippauksin varustettu raitiovaunu aloitti liikennöintinsä ennen joulua. Spora-kampanja oli jatkoa Rautatientorin metroasemalla joulun aikaan 2016 olleelle valokuvakampanjalle.Oulusporaan liittyviä videoita on Oulun kaupungin Facebook-sivulla katsottu lähes 100 000 kertaa.Juhannukseen asti kestäneen kampanjan alustavat vaikuttavuustulokset kertovat sen onnistuneen hyvin. Helsingin seudulla huomioarvo oli kokonaisuudessaan yli 20 prosenttia, sisältäen näkyvyyden itse ratikan lisäksi eri kanavissa. Ouluspora-kampanjan huomanneista noin 50 prosenttia pitää Oulua tavalla tai toisella kiinnostavana paikkakuntana.Yleensä ulkomainonta tavoittaa noin viisi prosenttia ihmisistä. Oulusporan huomioarvo oli seitsemän prosenttia.