Vanha nainen uskoi raha-asioidensa hoidon läheiselleen – pappismies kavalsi yli 90 000 euroa

Lappilainen pappi on tuomittu törkeästä kavalluksesta vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.Mies kavalsi rahaa hallussaan olleilta pankkitileiltä sekä uhrinsa käteisvaroja yhteensä yli 90 000 euron edestä omaan käyttöönsä vuosina 2013–2015. Tilit ja rahat kuuluivat tuomitun läheiselle, joka oli sairauden vuoksi tarvinnut apua asiainhoidossa.Naisuhri oli Kemi-Tornion käräjäoikeuden mukaan riippuvainen pappismiehen avusta. Vuosia kestänyt petos ja anastustapausten suuri lukumäärä huomioon ottaen teko oli käräjäoikeuden mukaan törkeä.Kavalletun varojen kokonaismäärä oli yhteensä 90 598 euroa. Papin katsottiin siirtäneen anastamiaan varoja takaisin uhrinsa tilille kolmessa osassa yhteensä 22 998 euroa.Pappi velvoitettiin korvaamaan uhrilleen 67 600 euroa. Lisäksi miehen maksettavaksi tulee reilun 24 000 euron oikeudenkäyntikulut.Tuomio ei ole lainvoimainen.oli syytettynä myös kolme muuta henkilöä, joille nyt tuomittu pappismies oli siirtänyt suuria summia anastamiaan varoja. Kolmikon syytteet rahanpesusta kuitenkin kaatuivat käräjäoikeudessa.Yrittäjänäkin toimineella pappismiehellä on kontollaan kaksi aiempaa rikostuomiota. Hän sai vuonna 2012 Kemi-Tornion käräjäoikeudelta kahdeksan kuukauden ehdollisen vankeusrangaistuksen kirjanpitorikoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Lisäksi oikeus määräsi hänet kolmen ja puolen vuoden pituiseen liiketoimintakieltoon.Toinen aiempi tuomio miehellä on Lapin käräjäoikeudesta vuodelta 2014, jolloin hän sai 20 päiväsakkoa omaisuutta koskevan viranomaiskiellon rikkomisesta. Hän oli myynyt kiinteistön, vaikka siihen liittyi luovutuskielto ulosmittaamispäätöksen vuoksi.