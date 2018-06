Oulun seutu

Mehiläinen sai toimiluvan Länsi-Pohjan alueelle

Suomen tähän mennessä suurin terveydenhuollon ulkoistus toteutuu eteläisen Lapin alueella 18. kesäkuuta, kun Lapin aluehallintovirasto myönsi viime perjantaina Mehiläinen Länsi-Pohja Oy:lle luvan yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen. Päätöksessä on 37 toimipaikkaa.Toimilupa koskee myös synnytyksiä, mutta niiden jatkumisesta Kemissä Länsi-Pohjan keskussairaalassa ollaan kuitenkin vielä epävarmoja, sillä sosiaali- ja terveysministeriön mielestä Mehiläinen tarvitsee niihin poikkeusluvan.Aluehallintoviraston mukaan lääketieteelliseen toimintaan tarkoitetut tilat ja laitteet on tarkastettu ja todettu asianmukaisiksi. Henkilökunnan koulutus vastaa toiminnan edellyttämää koulutusta ja osaamista. Toimintasuunnitelmissa on huomioitu potilasturvallisuus.Aluehallintoviraston mukaan yhtiöllä on lupa antaa Kemissä ja Torniossa erikseen yksilöidyissä toimintayksiköissä lääkärin ja sairaanhoitajan palveluja, hammashuollon palveluja, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäripalveluja, äitiys- ja lastenneuvolan lääkäripalveluja, fysioterapiapalveluja, laboratoriopalveluja sekä kuvantamistutkimuksia.Länsi-Pohjan keskussairaalassa (LPKS) yhtiöllä on lupa antaa seuraavien erikoisalojen palveluja: anestesiologia ja tehohoito, fysiatria, iho- ja sukupuolitaudit, keuhkosairaudet ja allergologia, kirurgia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastenneurologia, lastentaudit, kardiologia, naistentaudit ja synnytykset (sisältäen synnytystoiminnan), neurologia, ortopedia ja traumatologia, radiologia, silmätaudit, sisätaudit, yleislääketiede ja kliininen fysiologia ja isotooppi-lääketiede.Yhtiöllä on lisäksi lupa antaa LPKS:ssa palveluja muun muassa leikkaus- ja poliklinikkatoimintana, osastohoitona, hammaslääkäripalveluina. Psykiatrian ja ensihoidon toiminta jää edelleen sairaanhoitopiirin vastuulle.