Muusikoiden riita ratkesi Lyly Rajalan hyväksi – juuret kiistalla jo 80-luvulla

Oikeuden mielestä Rajalalla oli syytä epäillä Minervan aiheuttavan järjestyshäiriöitä tapahtumassa.– Käräjäoikeus katsoo, että Minervan aiemman käyttäytymisen perusteella Rajala on tässä asiassa näyttänyt, että hänellä on ollut oikeus ja hyväksyttävä syy evätä Minervan pääsy julkiseen tilaisuuteen ja poistaa tämä sieltä eikä Minervaa ole asetettu ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan, käräjäoikeus toteaa.Oikeus velvoitti Minervan maksamaan Rajalalle oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut eli noin 6000 euroa.Oululaismuusikoiden väliset kiistat juontuvat pitkän ajan taakse. Molemmat ovat vahvistaneet, että heidän välillään on ollut riitaisuuksia 1980-luvulta tähän päivään saakka. Minerva on myöntänyt kerran, 1980-luvulla, tehneensä väkivaltaa Rajalalle.Molemmat miehet soittivat Poppoo nimisessä orkesterissa vuosina 1977-1980. Muusikoiden välit tulehtuivat ja lopulta Minerva erotettiin yhtyeestä.Lyly Rajala kirjoitti omaelämäkerrallisen kirjan vuonna 2015, jossa hän käsitteli myös Minervaan liittyviä asioita. Kirja ei miellyttänyt Minervaa, vaan tämä teki kirjasta tutkintapyynnön poliisille. Poliisi ei kuullut Rajalaa pyyntöön liittyen, vaan teki päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta.Nyt käsiteltävään asiaan liittyen syyttäjä on tehnyt syyttämättä jättämispäätöksen.– Viranomaiset ovat siis katsoneet, ettei Rajalan toiminta ole täyttänyt rikoksen tunnusmerkistöä eli että Rajala ei ole loukannut Minervan kunniaa eikä ole syyllistynyt syrjintään häntä kohtaan, käräjäoikeus toteaa.Ennen Sixties-musiikkitapahtumaa muusikot olivat ottaneet yhteen jääkiekkopelin aikana pariin kertaan. Ennen 8.10.2016 konserttia Minerva lähetti Rajalalle tekstiviestejä, jotka oikeuden mielestä käytettiin ala-arvoista kieltä, haukuttiin viestin saajaa rupikonnaksi ja todettiin, että ”tulet vielä katumaan valheitasi” ja ”tulee aika tasata tilit”.– Viesteistä ei käy ilmi mitä tämä katuminen ja tilien tasaaminen on tarkoittanut. On mahdollista, että Rajala on kokenut viestin uhkaukseksi hänen koskemattomuuttaan kohtaan huomioon ottaen aiemmat miesten väliset selkkaukset, oikeus toteaa.