16 sanaa, jotka paljastavat oululaisen

Oulun seutu

16 sanaa ja ilmausta, jotka paljastavat oululaisen

Eri paikkakunnilla on omat sanansa ja sanontansa. Tässä muutamia sanoja, joiden käyttö paljastaa oululaisuuden.

Ookkonää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulusta? Silloin olet varmasti käyttänyt näitä sanoja! Useimmat ilmaisut lienevät tuttuja myös niille, joiden tuttavapiirissä on yksikin oululainen tai naapurikunnista kotoisin oleva.1. Rössypottu: veripaltusta tehty keitto2. Tolokku: kunnollinen3. Lööki: sipuli4. Renttahelekku: huolimattomasti puettu lapsi5. Holovata: valuttaa liikaa vettä6. Huusholli: kotitalous7. Potnapekka: Oulussa liikkuva kaupunkijuna8. Pahki: päin jotakin9. Olla ölövinä: olla muina miehinä10. Ookkonää: oletko11. Hoijakka: karuselli12. Kompiainen: karkki13. Lipakot: sukset14. Nilikkakahavit: kahvit ilman pullaa15. Mennä särki: mennä rikki16. Ällyyttää: huijata, jekuttaaSanalista on kerätty Oulussa asuvilta tai sieltä kotoisin olevilta. Kieli kehittyy, joten osa sanoista on voinut mennä jo pois muodista ja aktiivikäytöstä.Mitä muita perioululaisia ilmaisuja tulee mieleen? Kommentoi alle.