Otteluennakot

Ampumahiihto: Se on kiistatta siinä

+ Kerroinrajat ja todennäköisyysprosentit Nro Ottelu Kerroinrajat Todennäköisyys 1 x 2 1 x 2 Kertoimenlaskennan mestaruuskisat LA VALIOLIIGA Edi Pejcic - Janne Hakulinen 3,6 2,4 3,35 28 42 30 SM-LIIGA Olli Koski - Edi Pejcic 3,75 4 2,1 27 25 48 EUROVIISUT Pete Käenmäki - Tomi Nurkki 90 8 2 SUPERPESIS Olli Koski - Pete Käenmäki 1,4 5,6 10 72 18 10 UCL Pete Käenmäki - Edi Pejcic 4,2 2,1 3,6 24 48 28 BUNDESLIIGA Tomi Nurkki - Janne Hakulinen 1,6 3,35 16,7 64 30 6

Maailmancup saadaan toden teolla käyntiin sunnuntai-iltapäivänä sekaviestin myötä. Pokljukassa hiihtovauhti ratkaisee normaalia enemmän, sillä rata on profiililtaan melko vaativa, jonka päälle lisämausteen tarjoaa korkeampi ilmanala. Sunnuntaiksi kisapaikkakunnalle on ennustettu nollakeliä, mutta viestin aikana mennään todennäköisesti takaisin pakkasen puolelle. Näin ollen baanan pitäisi kestää ja olla melko hiihdettävä. Ei siis ole kyse järin raskaasta kelistä, vaikka kevyttä lumisadetta saatetaan saada kilpailun aikana. Näin ollen voitelupuolella sekä suksen profiilin valinnan suhteen ei pitäisi isompia ongelmia syntyä. Tuuliolosuhteiden pitäisi olla myös melko hyvät, sillä ennuste tarjoaa tuulen nopeudeksi vain metriä, korkeintaan kahta sekunnissa. Näin ollen penkalla on sauma hakea supernopeaa ammuntaa normaalia isommalla riskillä. Varapatruunojahan on tutusti kolme käytössä.Viime kaudella cupin avaus käytiin Östersundissa, jolloin sekaviestin palkintopallin miehittivät Norja, Italia sekä Saksa. Olympialaisissa mitalit jaettiin Ranskan, Norjan ja Italian kesken. Kontiolahdella käytiin puolestaan kauden kolmas ja viimeinen sekaviesti, jolloin voiton otti Italia, kakkossijan Ukraina ja kolmospaikan Norja. Viime kaudella kärkipään taisteluissa nähtiin edellä mainittujen lisäksi vakiokasvoina Ruotsi ja Venäjä. Voimasuhteet eivät ole oleellisesti tälle kaudelle muuttumassa.Ennakon kirjoittamisvaiheessa viestinelikoiden kokoonpanot eivät ole vielä selvillä, niinpä auringontarkkoja arvioita on tässä kohtaa melkoisen vaikea antaa. Tyypillisesti avauskisaan on kuitenkin startattu melko vahvoilla kokoonpanoilla, sillä kisatuntumaa halutaan hakea ennen henkilökohtaisten matkojen aloitusta. Suosikkikolmikoksi on nostettava tutut Saksa, Norja sekä Ranska. Italia haastaa selkeästi lähimpänä ja taistelee nappikisalla jopa voitosta. Palkintopallille on selkeä sauma vielä C-rankingista, sillä kauden alun viestit ovat usein arvaamattomia ja herkkiä yllätyksille. Suomen sauma yltää olympialaisten vastaavaan sijoitukseen (kuudes) ovat epärealistiset, vaikka Kaisa Mäkäräinen hurjassa hiihtokunnossa näyttää jälleen olevan. Todennäköisempää on löytää sinivalkoiset kymmenennen sijan tienoilta.A) Saksa, Norja, Ranska.B) Italia.C) Venäjä, Ruotsi.D) Tshekki, Ukraina.E) Valko-Venäjä, Suomi, Itävalta, Sveitsi, Slovakia, USA.Sekaviesti on tarjolla Supertriplassa. Luonnollisesti parhaimmat peli-ideat löytyvät peliprosenttien perusteella. Mikäli suosikkikolmikosta jokin maa nousee pelipinnojen valossa selvästi yli muiden, kannattaa ottaa ohituskaista käyttöön eritoten ykkösrivin suhteen, mutta harkita ohitusta myös toisella rivillä. Kuten sanottu, yllätykset ovat herkemmässä. Tshekkiä kannattaa kokeilla kolmosriville, mutta muita alemmaksi rankattuja lienee turha metsästää ison kertoimen toivossa – saumat palkintopallille ovat sen verran ohuet. Ohituksia jos miettii, niin ainakin Ranskan suhteen kannattaa olla hereillä, sillä joukkue ei ole sijoittunut avausviikonlopun sekaviestissä kärkikolmikkoon sitten 2014 voiton.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Tähän on hyvä lopettaa IS Pelivihjeiden taival. Itselläni se kesti reilua kuukautta vaille viisi vuotta, jonka aikana erilaisia ennakkoartikkeleja ja vihjetekstejä tuli kirjoitettua toista tuhatta. Eli kirjoitettuja merkkejä tuli hakattua usean miljoonan edestä. Kiitos kaikille mukana olleille – kollegoille, lukijoille sekä myötäeläjille. Haluan toivottaa Teille Kaikille myös tulevaisuudessa erinomaista menestystä vetorintamalla sekä ennen kaikkea elämässä.