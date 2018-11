Otteluennakot

Ligue 1: Monacon vaikeudet jatkuvat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ 1x2-arviot 1 x 2 45 % 30 % 25 % 2,22 3,33 4

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,5 0-0 10,4 0-1 12,4 2-0 11,8 1-1 7 0-2 24,1 2-1 11,4 2-2 19 1-2 16,7 3-0 24,5 3-3 115,2 0-3 70,1 3-1 23,8 4-4 1242,9 1-3 48,7 3-2 46,3 2-3 67,6 4-0 68,2 0-4 272,2 4-1 66,2 1-4 189 4-2 128,5 2-4 262,6 4-3 374,3 3-4 547 5-0 236,7 0-5 1321,5 5-1 229,8 1-5 917,7 5-2 446,2 2-5 1274,6 5-3 1299,7 3-5 2655,4 5-4 5047,4 4-5 7376 6-0 986,3 0-6 7697,9 6-1 957,5 1-6 5345,8 6-2 1859,3 2-6 7424,7 6-3 5415,5 3-6 15468,1 7-0 4794,4 0-7 52316 8-0 26635,5 0-8 406337,9

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 22 % 23 % 55 % 4,54 4,35 1,82 Vieras +2 8,5 % 13,5 % 78 % 11,8 7,39 1,28 Vieras +3 2,6 % 5,8 % 91,5 % 37,75 17,16 1,09 Koti +1 75 % 15,7 % 9,3 % 1,33 6,36 10,78 Koti +2 90,7 % 6,6 % 2,6 % 1,1 15,09 37,8 Koti +3 97,4 % 2 % 0,6 % 1,03 49,01 165,36

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 64,3 % 35,7 % Kerroinraja 1,56 2,8

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,42 3,4 70,6 % 29,4 % 0,5 1,33 4 75 % 25 % 0,5 & 1 1,23 5,38 81,4 % 18,6 % 1 1,12 9,09 89 % 11 % 1 & 1,5 1,11 9,94 89,9 % 10,1 % 1,5 1,1 10,78 90,7 % 9,3 % 1,5 & 2 1,07 16,22 93,8 % 6,2 % 2 1,03 35,3 97,2 % 2,8 % 2 & 2,5 1,03 36,55 97,3 % 2,7 % 2,5 1,03 37,8 97,4 % 2,6 % 2,5 & 3 1,02 60,91 98,4 % 1,6 % 3 1,01 161,98 99,4 % 0,6 % 3,5 1,01 165,36 99,4 % 0,6 % 4,5 1 869,8 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,89 2,13 52,9 % 47,1 % 0,5 2,22 1,82 45 % 55 % 0,5 & 1 2,64 1,61 37,9 % 62,1 % 1 3,5 1,4 28,6 % 71,4 % 1 & 1,5 4,02 1,33 24,9 % 75,1 % 1,5 4,54 1,28 22 % 78 % 1,5 & 2 6,11 1,2 16,4 % 83,6 % 2 10,2 1,11 9,8 % 90,2 % 2 & 2,5 11 1,1 9,1 % 90,9 % 2,5 11,8 1,09 8,5 % 91,5 % 2,5 & 3 17,45 1,06 5,7 % 94,3 % 3 35,55 1,03 2,8 % 97,2 % 3,5 37,75 1,03 2,6 % 97,4 % 4,5 144,33 1,01 0,7 % 99,3 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,12 9,41 89,37 % 10,63 % 1 1,14 8,37 88,05 % 11,95 % 1,25 1,28 4,62 78,34 % 21,66 % 1,5 1,42 3,4 70,57 % 29,43 % 1,75 1,52 2,94 66 % 34 % 2 1,67 2,49 59,76 % 40,24 % 2,25 1,98 2,02 50,5 % 49,5 % 2,5 2,29 1,78 43,72 % 56,28 % 2,75 2,67 1,6 37,38 % 62,62 % 3 3,4 1,42 29,45 % 70,55 % 3,25 3,83 1,35 26,13 % 73,87 % 3,5 4,26 1,31 23,49 % 76,51 % 3,75 5,55 1,22 18,02 % 81,98 % 4 8,55 1,13 11,7 % 88,3 % 4,25 9,21 1,12 10,86 % 89,14 % 4,5 9,86 1,11 10,14 % 89,86 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,4 1,71 41,62 % 58,38 % 2,5 5,82 1,21 17,17 % 82,83 % 3,5 17,72 1,06 5,64 % 94,36 % 4,5 65,53 1,02 1,53 % 98,47 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,74 1,37 26,77 % 73,23 % 2,5 12,3 1,09 8,13 % 91,87 % 3,5 51,58 1,02 1,94 % 98,06 % 4,5 178,15 1,01 0,56 % 99,44 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 49,9 % 50,1 % Kerroinraja 2 2

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 76,3 % 23,7 % Kerroinraja 1,31 4,22

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64,1 % 35,9 % Kerroinraja 1,56 2,78

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,22 23,68 % 1 2,88 34,69 % 2 4,09 24,45 % 3+ 5,82 17,17 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,78 35,95 % 1 2,68 37,29 % 2 5,37 18,64 % 3+ 12,3 8,13 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 35,95 % 64,05 % Kerroinraja 2,78 1,56

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 23,68 % 76,32 % Kerroinraja 4,22 1,31

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,44 9,58 % 1 5,04 19,86 % 2 3,72 26,85 % 3 4,94 20,23 % 4 7,49 13,35 % 5 16,19 6,18 % 6+ 25,26 3,96 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,33 75 % 12 1,43 70 % X2 1,82 55 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 11,8 8,48 % Koti 2 7,39 13,54 % Koti 1 4,35 22,98 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 6,36 15,73 % Vieras 2 15,09 6,63 % Vieras 3+ 37,8 2,65 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,05 24,72 % 1 ja alle 2,5 4,93 20,28 % X ja yli 2,5 16,08 6,22 % X ja alle 2,5 4,21 23,78 % 2 ja yli 2,5 7,83 12,78 % 2 ja alle 2,5 8,18 12,22 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 34 % 30 % 36 % 2,94 3,33 2,78

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 12,4 0-0 13,4 0-1 12 2-0 18,3 1-1 7 0-2 17,1 2-1 13 2-2 14,8 1-2 12,6 3-0 40,3 3-3 70 0-3 36,6 3-1 28,8 4-4 588,3 1-3 26,9 3-2 41,1 2-3 39,6 4-0 118,4 0-4 104,6 4-1 84,6 1-4 76,9 4-2 120,8 2-4 113,1 4-3 258,9 3-4 249,5 5-0 435,4 0-5 373,6 5-1 311 1-5 274,7 5-2 444,3 2-5 403,9 5-3 952 3-5 891 5-4 2719,9 4-5 2620,7 6-0 1920,7 0-6 1601 6-1 1372 1-6 1177,2 6-2 1959,9 2-6 1731,2 6-3 4199,9 3-6 3818,8 7-0 9886,1 0-7 8004,9 8-0 58153,8 0-8 45742,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 15,4 % 18,6 % 66 % 6,49 5,38 1,52 Vieras +2 5,5 % 9,9 % 84,6 % 18,09 10,11 1,18 Vieras +3 1,6 % 3,9 % 94,5 % 62,01 25,54 1,06 Koti +1 64 % 19,3 % 16,7 % 1,56 5,18 5,98 Koti +2 83,3 % 10,6 % 6,1 % 1,2 9,47 16,27 Koti +3 93,9 % 4,3 % 1,8 % 1,07 23,23 54,28

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 48,6 % 51,4 % Kerroinraja 2,06 1,94

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,73 2,36 57,6 % 42,4 % 0,5 1,56 2,78 64 % 36 % 0,5 & 1 1,41 3,43 70,8 % 29,2 % 1 1,26 4,83 79,3 % 20,7 % 1 & 1,5 1,23 5,41 81,5 % 18,5 % 1,5 1,2 5,98 83,3 % 16,7 % 1,5 & 2 1,14 8,29 87,9 % 12,1 % 2 1,07 14,55 93,1 % 6,9 % 2 & 2,5 1,07 15,41 93,5 % 6,5 % 2,5 1,07 16,27 93,9 % 6,1 % 2,5 & 3 1,04 24,49 95,9 % 4,1 % 3 1,02 51,94 98,1 % 1,9 % 3,5 1,02 54,28 98,2 % 1,8 % 4,5 1 215,32 99,5 % 0,5 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,5 1,67 40 % 60 % 0,5 2,94 1,52 34 % 66 % 0,5 & 1 3,67 1,37 27,2 % 72,8 % 1 5,28 1,23 18,9 % 81,1 % 1 & 1,5 5,88 1,2 17 % 83 % 1,5 6,49 1,18 15,4 % 84,6 % 1,5 & 2 9,08 1,12 11 % 89 % 2 16,3 1,07 6,1 % 93,9 % 2 & 2,5 17,2 1,06 5,8 % 94,2 % 2,5 18,09 1,06 5,5 % 94,5 % 2,5 & 3 27,46 1,04 3,6 % 96,4 % 3 59,59 1,02 1,7 % 98,3 % 3,5 62,01 1,02 1,6 % 98,4 % 4,5 252,83 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 12,32 91,88 % 8,12 % 1 1,1 11,22 91,09 % 8,91 % 1,25 1,21 5,86 82,94 % 17,06 % 1,5 1,31 4,19 76,13 % 23,87 % 1,75 1,38 3,65 72,64 % 27,36 % 2 1,47 3,12 67,95 % 32,05 % 2,25 1,72 2,38 58,02 % 41,98 % 2,5 1,98 2,02 50,61 % 49,39 % 2,75 2,23 1,81 44,87 % 55,13 % 3 2,66 1,6 37,61 % 62,39 % 3,25 3,01 1,5 33,23 % 66,77 % 3,5 3,36 1,42 29,77 % 70,23 % 3,75 4,21 1,31 23,77 % 76,23 % 4 6,01 1,2 16,64 % 83,36 % 4,25 6,57 1,18 15,22 % 84,78 % 4,5 7,13 1,16 14,02 % 85,98 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,59 1,63 38,61 % 61,39 % 2,5 6,67 1,18 14,98 % 85,02 % 3,5 21,64 1,05 4,62 % 95,38 % 4,5 85,29 1,01 1,17 % 98,83 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,49 1,67 40,1 % 59,9 % 2,5 6,25 1,19 15,99 % 84,01 % 3,5 19,72 1,05 5,07 % 94,93 % 4,5 57,98 1,02 1,72 % 98,28 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 57,1 % 42,9 % Kerroinraja 1,75 2,33

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 74,3 % 25,7 % Kerroinraja 1,35 3,89

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 75,4 % 24,6 % Kerroinraja 1,33 4,06

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,89 25,7 % 1 2,8 35,69 % 2 4,23 23,63 % 3+ 6,67 14,98 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,06 24,61 % 1 2,83 35,29 % 2 4,15 24,12 % 3+ 6,25 15,99 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 24,61 % 75,39 % Kerroinraja 4,06 1,33

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 25,7 % 74,3 % Kerroinraja 3,89 1,35

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,42 7,45 % 1 6,09 16,42 % 2 3,92 25,52 % 3 4,8 20,85 % 4 6,35 15,74 % 5 12,59 7,94 % 6+ 16,44 6,08 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,56 64 % 12 1,43 70 % X2 1,52 66 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 18,09 5,53 % Koti 2 10,11 9,89 % Koti 1 5,38 18,58 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,18 19,29 % Vieras 2 9,47 10,56 % Vieras 3+ 16,27 6,15 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,89 20,46 % 1 ja alle 2,5 7,39 13,54 % X ja yli 2,5 11,96 8,36 % X ja alle 2,5 4,62 21,64 % 2 ja yli 2,5 4,59 21,78 % 2 ja alle 2,5 7,03 14,22 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 54 % 28 % 18 % 1,85 3,57 5,56

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 6,2 0-0 8,9 0-1 13,4 2-0 8,7 1-1 7,9 0-2 34 2-1 11 2-2 27,9 1-2 23,8 3-0 18,3 3-3 222,2 0-3 129 3-1 23,1 4-4 3147,2 1-3 90,2 3-2 58,5 2-3 126,2 4-0 51,1 0-4 653,1 4-1 64,7 1-4 456,7 4-2 163,7 2-4 638,8 4-3 621,7 3-4 1340,1 5-0 178,6 0-5 4133,7 5-1 226,1 1-5 2890,7 5-2 572,5 2-5 4042,9 5-3 2173,9 3-5 8481,7 5-4 11007,3 4-5 23725 6-0 749,5 0-6 31395,2 6-1 948,8 1-6 21954,7 6-2 2402 2-6 30705,9 6-3 9121,5 3-6 64417,9 7-0 3669,1 0-7 278185,4 8-0 20526,3 0-8 2817067,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 27 % 27 % 46 % 3,71 3,7 2,17 Vieras +2 10,5 % 16,5 % 73 % 9,51 6,07 1,37 Vieras +3 3,3 % 7,2 % 89,5 % 30,22 13,88 1,12 Koti +1 82 % 12,5 % 5,5 % 1,22 7,98 18,3 Koti +2 94,5 % 4,2 % 1,2 % 1,06 23,69 80,34 Koti +3 98,8 % 1 % 0,2 % 1,01 97,99 445,9

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 75 % 25 % Kerroinraja 1,33 4

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,26 4,78 79,1 % 20,9 % 0,5 1,22 5,56 82 % 18 % 0,5 & 1 1,14 7,99 87,5 % 12,5 % 1 1,07 16 93,8 % 6,2 % 1 & 1,5 1,06 17,15 94,2 % 5,8 % 1,5 1,06 18,3 94,5 % 5,5 % 1,5 & 2 1,04 29,18 96,6 % 3,4 % 2 1,01 76,95 98,7 % 1,3 % 2 & 2,5 1,01 78,64 98,7 % 1,3 % 2,5 1,01 80,34 98,8 % 1,2 % 2,5 & 3 1,01 135,45 99,3 % 0,7 % 3 1 441,35 99,8 % 0,2 % 3,5 1 445,9 99,8 % 0,2 % 4,5 1 3002,48 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,59 2,69 62,8 % 37,2 % 0,5 1,85 2,17 54 % 46 % 0,5 & 1 2,14 1,88 46,8 % 53,2 % 1 2,7 1,59 37 % 63 % 1 & 1,5 3,21 1,45 31,2 % 68,8 % 1,5 3,71 1,37 27 % 73 % 1,5 & 2 4,89 1,26 20,4 % 79,6 % 2 7,94 1,14 12,6 % 87,4 % 2 & 2,5 8,73 1,13 11,5 % 88,5 % 2,5 9,51 1,12 10,5 % 89,5 % 2,5 & 3 13,95 1,08 7,2 % 92,8 % 3 28,04 1,04 3,6 % 96,4 % 3,5 30,22 1,03 3,3 % 96,7 % 4,5 115,24 1,01 0,9 % 99,1 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,15 7,85 87,27 % 12,73 % 1 1,17 6,81 85,31 % 14,69 % 1,25 1,35 3,84 73,94 % 26,06 % 1,5 1,53 2,88 65,25 % 34,75 % 1,75 1,67 2,49 59,79 % 40,21 % 2 1,91 2,1 52,31 % 47,69 % 2,25 2,27 1,79 44,1 % 55,9 % 2,5 2,62 1,62 38,12 % 61,88 % 2,75 3,18 1,46 31,42 % 68,58 % 3 4,33 1,3 23,1 % 76,9 % 3,25 4,85 1,26 20,6 % 79,4 % 3,5 5,38 1,23 18,59 % 81,41 % 3,75 7,25 1,16 13,79 % 86,21 % 4 11,92 1,09 8,39 % 91,61 % 4,25 12,66 1,09 7,9 % 92,1 % 4,5 13,41 1,08 7,46 % 92,54 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,32 1,76 43,07 % 56,93 % 2,5 5,57 1,22 17,95 % 82,05 % 3,5 16,93 1,06 5,9 % 94,1 % 4,5 62,74 1,02 1,59 % 98,41 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,75 1,21 17,39 % 82,61 % 2,5 24,37 1,04 4,1 % 95,9 % 3,5 131,75 1,01 0,76 % 99,24 % 4,5 527,57 1 0,19 % 99,81 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 41,7 % 58,3 % Kerroinraja 2,4 1,72

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 77,4 % 22,6 % Kerroinraja 1,29 4,43

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 53,1 % 46,9 % Kerroinraja 1,88 2,13

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,43 22,59 % 1 2,91 34,34 % 2 3,98 25,12 % 3+ 5,57 17,95 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,13 46,95 % 1 2,8 35,67 % 2 7,53 13,28 % 3+ 24,37 4,1 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 46,95 % 53,05 % Kerroinraja 2,13 1,88

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 22,59 % 77,41 % Kerroinraja 4,43 1,29

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 8,9 11,24 % 1 4,25 23,52 % 2 3,69 27,12 % 3 5,12 19,53 % 4 8,99 11,13 % 5 20,62 4,85 % 6+ 38,35 2,61 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,22 82 % 12 1,39 72 % X2 2,17 46 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 9,51 10,52 % Koti 2 6,07 16,47 % Koti 1 3,7 27,02 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 7,98 12,53 % Vieras 2 23,69 4,22 % Vieras 3+ 80,34 1,24 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,78 26,45 % 1 ja alle 2,5 3,63 27,55 % X ja yli 2,5 24,58 4,07 % X ja alle 2,5 4,18 23,93 % 2 ja yli 2,5 13,15 7,6 % 2 ja alle 2,5 9,62 10,4 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 38 % 30 % 32 % 2,63 3,33 3,13

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8 0-0 8,9 0-1 8,9 2-0 13,6 1-1 7,2 0-2 17 2-1 13 2-2 23,5 1-2 14,5 3-0 35 3-3 172,3 0-3 48,5 3-1 33,3 4-4 2243,5 1-3 41,5 3-2 63,5 2-3 70,9 4-0 119,6 0-4 184,8 4-1 113,9 1-4 158 4-2 217 2-4 270,1 4-3 620 3-4 692,5 5-0 511,2 0-5 880,2 5-1 486,9 1-5 752,3 5-2 927,4 2-5 1286 5-3 2649,8 3-5 3297,5 5-4 10094,3 4-5 11273,6 6-0 2621,7 0-6 5029,9 6-1 2496,9 1-6 4299 6-2 4756 2-6 7348,8 6-3 13588,5 3-6 18843 7-0 15685,5 0-7 33532,5 8-0 107251,6 0-8 255485,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 16 % 22 % 62 % 6,24 4,55 1,61 Vieras +2 5,2 % 10,8 % 84 % 19,21 9,24 1,19 Vieras +3 1,4 % 3,9 % 94,8 % 73,78 25,97 1,05 Koti +1 68 % 19,7 % 12,3 % 1,47 5,08 8,11 Koti +2 87,7 % 8,7 % 3,6 % 1,14 11,49 27,54 Koti +3 96,4 % 2,8 % 0,9 % 1,04 36,01 117,09

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 54,3 % 45,7 % Kerroinraja 1,84 2,19

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,6 2,66 62,4 % 37,6 % 0,5 1,47 3,13 68 % 32 % 0,5 & 1 1,33 4,07 75,4 % 24,6 % 1 1,18 6,51 84,6 % 15,4 % 1 & 1,5 1,16 7,31 86,3 % 13,7 % 1,5 1,14 8,11 87,7 % 12,3 % 1,5 & 2 1,09 11,98 91,7 % 8,3 % 2 1,04 25,14 96 % 4 % 2 & 2,5 1,04 26,34 96,2 % 3,8 % 2,5 1,04 27,54 96,4 % 3,6 % 2,5 & 3 1,02 43,97 97,7 % 2,3 % 3 1,01 113,84 99,1 % 0,9 % 3,5 1,01 117,09 99,1 % 0,9 % 4,5 1 600,57 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,24 1,81 44,7 % 55,3 % 0,5 2,63 1,61 38 % 62 % 0,5 & 1 3,29 1,44 30,4 % 69,6 % 1 4,87 1,26 20,5 % 79,5 % 1 & 1,5 5,55 1,22 18 % 82 % 1,5 6,24 1,19 16 % 84 % 1,5 & 2 8,91 1,13 11,2 % 88,8 % 2 17,13 1,06 5,8 % 94,2 % 2 & 2,5 18,17 1,06 5,5 % 94,5 % 2,5 19,21 1,05 5,2 % 94,8 % 2,5 & 3 29,89 1,03 3,3 % 96,7 % 3 70,94 1,01 1,4 % 98,6 % 3,5 73,78 1,01 1,4 % 98,6 % 4,5 341,16 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,15 7,82 87,21 % 12,79 % 1 1,17 6,77 85,22 % 14,78 % 1,25 1,36 3,81 73,74 % 26,26 % 1,5 1,54 2,86 64,99 % 35,01 % 1,75 1,68 2,47 59,51 % 40,49 % 2 1,92 2,08 51,99 % 48,01 % 2,25 2,28 1,78 43,86 % 56,14 % 2,5 2,64 1,61 37,92 % 62,08 % 2,75 3,2 1,45 31,22 % 68,78 % 3 4,37 1,3 22,88 % 77,12 % 3,25 4,9 1,26 20,41 % 79,59 % 3,5 5,43 1,23 18,42 % 81,58 % 3,75 7,32 1,16 13,65 % 86,35 % 4 12,06 1,09 8,29 % 91,71 % 4,25 12,8 1,08 7,81 % 92,19 % 4,5 13,55 1,08 7,38 % 92,62 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,08 1,48 32,42 % 67,58 % 2,5 8,87 1,13 11,27 % 88,73 % 3,5 32,53 1,03 3,07 % 96,93 % 4,5 146,06 1,01 0,68 % 99,32 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,57 1,39 28,05 % 71,95 % 2,5 11,3 1,1 8,85 % 91,15 % 3,5 45,86 1,02 2,18 % 97,82 % 4,5 171,83 1,01 0,58 % 99,42 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 45,1 % 54,9 % Kerroinraja 2,22 1,82

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 68,9 % 31,1 % Kerroinraja 1,45 3,21

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64,9 % 35,1 % Kerroinraja 1,54 2,85

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,21 31,11 % 1 2,74 36,47 % 2 4,73 21,15 % 3+ 8,87 11,27 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,85 35,06 % 1 2,71 36,89 % 2 5,21 19,2 % 3+ 11,3 8,85 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 35,06 % 64,94 % Kerroinraja 2,85 1,54

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 31,11 % 68,89 % Kerroinraja 3,21 1,45

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 8,87 11,27 % 1 4,21 23,74 % 2 3,69 27,06 % 3 5,13 19,5 % 4 9,06 11,04 % 5 20,81 4,81 % 6+ 38,87 2,57 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,47 68 % 12 1,43 70 % X2 1,61 62 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 19,21 5,21 % Koti 2 9,24 10,83 % Koti 1 4,55 21,97 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,08 19,67 % Vieras 2 11,49 8,7 % Vieras 3+ 27,54 3,63 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,51 18,15 % 1 ja alle 2,5 5,04 19,85 % X ja yli 2,5 20,49 4,88 % X ja alle 2,5 3,98 25,12 % 2 ja yli 2,5 6,71 14,9 % 2 ja alle 2,5 5,85 17,1 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 31 % 30 % 39 % 3,23 3,33 2,56

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,7 0-0 9,4 0-1 8,2 2-0 17,8 1-1 7,1 0-2 13,6 2-1 14,7 2-2 21,6 1-2 12,4 3-0 49 3-3 147,7 0-3 33,6 3-1 40,5 4-4 1791,3 1-3 30,8 3-2 67 2-3 56,6 4-0 179,9 0-4 111,1 4-1 148,7 1-4 101,9 4-2 245,7 2-4 187 4-3 609,2 3-4 514,8 5-0 825,1 0-5 459,1 5-1 681,9 1-5 421,2 5-2 1127,1 2-5 772,9 5-3 2794,6 3-5 2127,3 5-4 9238,2 4-5 7806,5 6-0 4542 0-6 2276,8 6-1 3753,7 1-6 2088,8 6-2 6204,5 2-6 3832,6 6-3 15382,9 3-6 10548,4 7-0 29168,6 0-7 13171,3 8-0 214081,5 0-8 87083,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 12,2 % 18,8 % 69 % 8,17 5,33 1,45 Vieras +2 3,7 % 8,5 % 87,8 % 26,97 11,73 1,14 Vieras +3 0,9 % 2,8 % 96,3 % 111,09 35,61 1,04 Koti +1 61 % 22,2 % 16,8 % 1,64 4,5 5,95 Koti +2 83,2 % 11,2 % 5,6 % 1,2 8,93 17,88 Koti +3 94,4 % 4,1 % 1,5 % 1,06 24,42 66,8

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 44,3 % 55,7 % Kerroinraja 2,26 1,79

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,85 2,18 54,1 % 45,9 % 0,5 1,64 2,56 61 % 39 % 0,5 & 1 1,46 3,19 68,6 % 31,4 % 1 1,28 4,63 78,4 % 21,6 % 1 & 1,5 1,23 5,29 81,1 % 18,9 % 1,5 1,2 5,95 83,2 % 16,8 % 1,5 & 2 1,13 8,43 88,1 % 11,9 % 2 1,07 15,88 93,7 % 6,3 % 2 & 2,5 1,06 16,88 94,1 % 5,9 % 2,5 1,06 17,88 94,4 % 5,6 % 2,5 & 3 1,04 27,64 96,4 % 3,6 % 3 1,02 64,07 98,4 % 1,6 % 3,5 1,02 66,8 98,5 % 1,5 % 4,5 1 299,88 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,74 1,57 36,5 % 63,5 % 0,5 3,23 1,45 31 % 69 % 0,5 & 1 4,19 1,31 23,9 % 76,1 % 1 6,64 1,18 15,1 % 84,9 % 1 & 1,5 7,41 1,16 13,5 % 86,5 % 1,5 8,17 1,14 12,2 % 87,8 % 1,5 & 2 12,01 1,09 8,3 % 91,7 % 2 24,67 1,04 4,1 % 95,9 % 2 & 2,5 25,82 1,04 3,9 % 96,1 % 2,5 26,97 1,04 3,7 % 96,3 % 2,5 & 3 42,79 1,02 2,3 % 97,7 % 3 107,97 1,01 0,9 % 99,1 % 3,5 111,09 1,01 0,9 % 99,1 % 4,5 551,03 1 0,2 % 99,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,14 8,35 88,03 % 11,97 % 1 1,16 7,29 86,29 % 13,71 % 1,25 1,33 4,06 75,35 % 24,65 % 1,5 1,5 3,02 66,88 % 33,12 % 1,75 1,62 2,61 61,71 % 38,29 % 2 1,83 2,2 54,62 % 45,38 % 2,25 2,17 1,86 46,1 % 53,9 % 2,5 2,51 1,66 39,87 % 60,13 % 2,75 3,01 1,5 33,25 % 66,75 % 3 4 1,33 24,98 % 75,02 % 3,25 4,5 1,29 22,23 % 77,77 % 3,5 4,99 1,25 20,02 % 79,98 % 3,75 6,66 1,18 15,01 % 84,99 % 4 10,72 1,1 9,33 % 90,67 % 4,25 11,43 1,1 8,75 % 91,25 % 4,5 12,15 1,09 8,23 % 91,77 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,47 1,4 28,78 % 71,22 % 2,5 10,77 1,1 9,29 % 90,71 % 3,5 42,42 1,02 2,36 % 97,64 % 4,5 204,45 1 0,49 % 99,51 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,91 1,52 34,39 % 65,61 % 2,5 8,1 1,14 12,34 % 87,66 % 3,5 28,78 1,04 3,48 % 96,52 % 4,5 100,71 1,01 0,99 % 99,01 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 47 % 53 % Kerroinraja 2,13 1,89

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,7 % 34,3 % Kerroinraja 1,52 2,91

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 70,7 % 29,3 % Kerroinraja 1,41 3,41

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,91 34,34 % 1 2,71 36,88 % 2 5,13 19,49 % 3+ 10,77 9,29 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,41 29,29 % 1 2,75 36,32 % 2 4,54 22,05 % 3+ 8,1 12,34 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 29,29 % 70,71 % Kerroinraja 3,41 1,41

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 34,34 % 65,66 % Kerroinraja 2,91 1,52

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9,41 10,63 % 1 4,45 22,5 % 2 3,7 27,01 % 3 5,04 19,85 % 4 8,48 11,79 % 5 19,03 5,25 % 6+ 33,57 2,98 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,64 61 % 12 1,43 70 % X2 1,45 69 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 26,97 3,71 % Koti 2 11,73 8,53 % Koti 1 5,33 18,77 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 4,5 22,21 % Vieras 2 8,93 11,2 % Vieras 3+ 17,88 5,59 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 6,63 15,08 % 1 ja alle 2,5 6,28 15,92 % X ja yli 2,5 18,67 5,36 % X ja alle 2,5 4,06 24,64 % 2 ja yli 2,5 5,15 19,43 % 2 ja alle 2,5 5,11 19,57 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 52 % 29 % 19 % 1,92 3,45 5,26

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,7 0-0 10,4 0-1 15 2-0 9,8 1-1 7,3 0-2 33 2-1 10,8 2-2 20,6 1-2 21,2 3-0 18,9 3-3 130,6 0-3 108,9 3-1 20,7 4-4 1472,2 1-3 69,8 3-2 45,6 2-3 89,5 4-0 48,4 0-4 478,6 4-1 53,2 1-4 306,8 4-2 116,9 2-4 393,4 4-3 385,4 3-4 756,5 5-0 155,2 0-5 2629,9 5-1 170,5 1-5 1685,8 5-2 374,7 2-5 2161,3 5-3 1235,4 3-5 4156,3 5-4 5430,1 4-5 10657,3 6-0 596,7 0-6 17339,7 6-1 655,8 1-6 11115,2 6-2 1441,2 2-6 14250,3 6-3 4751,3 3-6 27404,4 7-0 2677,7 0-7 133382,6 8-0 13731,8 0-8 1172594,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 27,2 % 24,8 % 48 % 3,68 4,03 2,08 Vieras +2 11,3 % 15,9 % 72,8 % 8,88 6,27 1,37 Vieras +3 3,8 % 7,5 % 88,7 % 26,36 13,4 1,13 Koti +1 81 % 12,6 % 6,4 % 1,23 7,91 15,71 Koti +2 93,6 % 4,7 % 1,6 % 1,07 21,1 61,52 Koti +3 98,4 % 1,3 % 0,3 % 1,02 77,27 301,9

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 73,2 % 26,8 % Kerroinraja 1,37 3,74

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,29 4,5 77,8 % 22,2 % 0,5 1,23 5,26 81 % 19 % 0,5 & 1 1,16 7,39 86,5 % 13,5 % 1 1,08 13,73 92,7 % 7,3 % 1 & 1,5 1,07 14,72 93,2 % 6,8 % 1,5 1,07 15,71 93,6 % 6,4 % 1,5 & 2 1,04 24,44 95,9 % 4,1 % 2 1,02 58,61 98,3 % 1,7 % 2 & 2,5 1,02 60,06 98,3 % 1,7 % 2,5 1,02 61,52 98,4 % 1,6 % 2,5 & 3 1,01 101,55 99 % 1 % 3 1 297,99 99,7 % 0,3 % 3,5 1 301,9 99,7 % 0,3 % 4,5 1 1786,52 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,64 2,55 60,8 % 39,2 % 0,5 1,92 2,08 52 % 48 % 0,5 & 1 2,21 1,83 45,2 % 54,8 % 1 2,76 1,57 36,2 % 63,8 % 1 & 1,5 3,22 1,45 31,1 % 68,9 % 1,5 3,68 1,37 27,2 % 72,8 % 1,5 & 2 4,79 1,26 20,9 % 79,1 % 2 7,47 1,15 13,4 % 86,6 % 2 & 2,5 8,17 1,14 12,2 % 87,8 % 2,5 8,88 1,13 11,3 % 88,7 % 2,5 & 3 12,79 1,08 7,8 % 92,2 % 3 24,4 1,04 4,1 % 95,9 % 3,5 26,36 1,04 3,8 % 96,2 % 4,5 93,35 1,01 1,1 % 98,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,12 9,36 89,31 % 10,69 % 1 1,14 8,33 88 % 12 % 1,25 1,28 4,63 78,38 % 21,62 % 1,5 1,42 3,41 70,65 % 29,35 % 1,75 1,51 2,95 66,09 % 33,91 % 2 1,67 2,49 59,86 % 40,14 % 2,25 1,98 2,02 50,56 % 49,44 % 2,5 2,28 1,78 43,76 % 56,24 % 2,75 2,67 1,6 37,44 % 62,56 % 3 3,39 1,42 29,52 % 70,48 % 3,25 3,82 1,36 26,2 % 73,8 % 3,5 4,25 1,31 23,56 % 76,44 % 3,75 5,53 1,22 18,07 % 81,93 % 4 8,51 1,13 11,75 % 88,25 % 4,25 9,17 1,12 10,9 % 89,1 % 4,5 9,83 1,11 10,18 % 89,82 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,16 1,86 46,23 % 53,77 % 2,5 4,88 1,26 20,49 % 79,51 % 3,5 13,78 1,08 7,26 % 92,74 % 4,5 47,2 1,02 2,12 % 97,88 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,58 1,28 21,82 % 78,18 % 2,5 17,2 1,06 5,81 % 94,19 % 3,5 82,15 1,01 1,22 % 98,78 % 4,5 292,5 1 0,34 % 99,66 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 48 % 52 % Kerroinraja 2,08 1,92

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 79,5 % 20,5 % Kerroinraja 1,26 4,88

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 58,9 % 41,1 % Kerroinraja 1,7 2,43

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,88 20,49 % 1 3 33,29 % 2 3,89 25,74 % 3+ 4,88 20,49 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,43 41,1 % 1 2,7 37,08 % 2 6,25 16,01 % 3+ 17,2 5,81 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 41,1 % 58,9 % Kerroinraja 2,43 1,7

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 20,49 % 79,51 % Kerroinraja 4,88 1,26

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,38 9,63 % 1 5,07 19,71 % 2 3,72 26,89 % 3 4,95 20,21 % 4 7,47 13,38 % 5 16,13 6,2 % 6+ 25,15 3,98 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,23 81 % 12 1,41 71 % X2 2,08 48 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 8,88 11,26 % Koti 2 6,27 15,94 % Koti 1 4,03 24,8 % Tasan 3,45 29 % Vieras 1 7,91 12,64 % Vieras 2 21,1 4,74 % Vieras 3+ 61,52 1,63 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,48 28,75 % 1 ja alle 2,5 4,3 23,25 % X ja yli 2,5 17,57 5,69 % X ja alle 2,5 4,29 23,31 % 2 ja yli 2,5 10,73 9,32 % 2 ja alle 2,5 10,33 9,68 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 45 % 32 % 23 % 2,22 3,13 4,35

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,2 0-0 9,4 0-1 13,1 2-0 11,6 1-1 6,6 0-2 25,9 2-1 11,5 2-2 18,6 1-2 18,3 3-0 24,7 3-3 117,6 0-3 76,8 3-1 24,4 4-4 1321,2 1-3 54,5 3-2 48,4 2-3 77,3 4-0 70,1 0-4 304,2 4-1 69,4 1-4 215,7 4-2 137,3 2-4 306 4-3 408 3-4 651,1 5-0 248,4 0-5 1505,9 5-1 246 1-5 1068 5-2 487,1 2-5 1514,9 5-3 1446,7 3-5 3223,2 5-4 5729,5 4-5 9143,7 6-0 1057,1 0-6 8945,8 6-1 1046,6 1-6 6344,5 6-2 2072,6 2-6 8999,3 6-3 6156,2 3-6 19147,5 7-0 5248,1 0-7 62000,5 8-0 29776,4 0-8 491093,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 21,7 % 23,3 % 55 % 4,6 4,3 1,82 Vieras +2 8,2 % 13,5 % 78,3 % 12,13 7,41 1,28 Vieras +3 2,5 % 5,7 % 91,8 % 39,48 17,5 1,09 Koti +1 77 % 14,6 % 8,4 % 1,3 6,86 11,86 Koti +2 91,6 % 6,1 % 2,4 % 1,09 16,5 42,2 Koti +3 97,6 % 1,8 % 0,5 % 1,02 54,44 187,58

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 66,2 % 33,8 % Kerroinraja 1,51 2,96

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,38 3,65 72,6 % 27,4 % 0,5 1,3 4,35 77 % 23 % 0,5 & 1 1,2 5,9 83 % 17 % 1 1,11 10,13 90,1 % 9,9 % 1 & 1,5 1,1 11 90,9 % 9,1 % 1,5 1,09 11,86 91,6 % 8,4 % 1,5 & 2 1,06 17,96 94,4 % 5,6 % 2 1,03 39,64 97,5 % 2,5 % 2 & 2,5 1,03 40,92 97,6 % 2,4 % 2,5 1,02 42,2 97,6 % 2,4 % 2,5 & 3 1,01 68,26 98,5 % 1,5 % 3 1,01 184,14 99,5 % 0,5 % 3,5 1,01 187,58 99,5 % 0,5 % 4,5 1 1003,94 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,87 2,15 53,6 % 46,4 % 0,5 2,22 1,82 45 % 55 % 0,5 & 1 2,65 1,61 37,8 % 62,2 % 1 3,53 1,4 28,3 % 71,7 % 1 & 1,5 4,06 1,33 24,6 % 75,4 % 1,5 4,6 1,28 21,7 % 78,3 % 1,5 & 2 6,22 1,19 16,1 % 83,9 % 2 10,49 1,11 9,5 % 90,5 % 2 & 2,5 11,31 1,1 8,8 % 91,2 % 2,5 12,13 1,09 8,2 % 91,8 % 2,5 & 3 18,03 1,06 5,5 % 94,5 % 3 37,23 1,03 2,7 % 97,3 % 3,5 39,48 1,03 2,5 % 97,5 % 4,5 153,73 1,01 0,7 % 99,3 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,13 8,5 88,23 % 11,77 % 1 1,15 7,56 86,77 % 13,23 % 1,25 1,3 4,38 77,19 % 22,81 % 1,5 1,44 3,28 69,52 % 30,48 % 1,75 1,55 2,83 64,65 % 35,35 % 2 1,73 2,38 57,91 % 42,09 % 2,25 2,06 1,95 48,65 % 51,35 % 2,5 2,38 1,72 41,94 % 58,06 % 2,75 2,8 1,55 35,67 % 64,33 % 3 3,59 1,39 27,87 % 72,13 % 3,25 4,02 1,33 24,86 % 75,14 % 3,5 4,46 1,29 22,44 % 77,56 % 3,75 5,88 1,21 17,02 % 82,98 % 4 9,27 1,12 10,79 % 89,21 % 4,25 9,96 1,11 10,04 % 89,96 % 4,5 10,66 1,1 9,38 % 90,62 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,44 1,69 40,98 % 59,02 % 2,5 6,03 1,2 16,59 % 83,41 % 3,5 18,7 1,06 5,35 % 94,65 % 4,5 70,53 1,01 1,42 % 98,58 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,99 1,33 25,05 % 74,95 % 2,5 13,7 1,08 7,3 % 92,7 % 3,5 59,25 1,02 1,69 % 98,31 % 4,5 210,25 1 0,48 % 99,52 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 49,3 % 50,7 % Kerroinraja 2,03 1,97

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 76,2 % 23,8 % Kerroinraja 1,31 4,2

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 62,6 % 37,4 % Kerroinraja 1,6 2,67

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,2 23,84 % 1 2,84 35,18 % 2 4,1 24,39 % 3+ 6,03 16,59 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,67 37,43 % 1 2,67 37,51 % 2 5,63 17,75 % 3+ 13,7 7,3 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 37,43 % 62,57 % Kerroinraja 2,67 1,6

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 23,84 % 76,16 % Kerroinraja 4,2 1,31

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9,43 10,6 % 1 5,03 19,88 % 2 3,63 27,58 % 3 5,13 19,51 % 4 7,66 13,06 % 5 17,44 5,73 % 6+ 27,43 3,65 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,3 77 % 12 1,47 68 % X2 1,82 55 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 12,13 8,25 % Koti 2 7,41 13,5 % Koti 1 4,3 23,25 % Tasan 3,13 32 % Vieras 1 6,86 14,57 % Vieras 2 16,5 6,06 % Vieras 3+ 42,2 2,37 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,14 24,16 % 1 ja alle 2,5 4,8 20,84 % X ja yli 2,5 15,86 6,3 % X ja alle 2,5 3,89 25,7 % 2 ja yli 2,5 8,71 11,47 % 2 ja alle 2,5 8,68 11,53 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 68 % 22 % 10 % 1,47 4,55 10

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,4 0-0 13,2 0-1 25,1 2-0 7,4 1-1 9,7 0-2 73,8 2-1 10,8 2-2 28,3 1-2 36,7 3-0 11 3-3 186,6 0-3 325,5 3-1 16,2 4-4 2184 1-3 161,9 3-2 47,5 2-3 161,1 4-0 21,9 0-4 1914,8 4-1 32,2 1-4 952,6 4-2 94,6 2-4 947,9 4-3 417,2 3-4 1414,8 5-0 54,4 0-5 14079,5 5-1 80 1-5 7004,7 5-2 235,2 2-5 6969,9 5-3 1037,8 3-5 10402,8 5-4 6104,5 4-5 20702,1 6-0 162,3 0-6 124231,1 6-1 238,7 1-6 61806,5 6-2 702,2 2-6 61499 6-3 3097,8 3-6 91789,6 7-0 565,4 0-7 1278849,8 8-0 2250,2 0-8 15045291,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 42,9 % 25,1 % 32 % 2,33 3,98 3,13 Vieras +2 22 % 20,9 % 57,1 % 4,56 4,78 1,75 Vieras +3 9,3 % 12,7 % 78 % 10,77 7,89 1,28 Koti +1 90 % 7,4 % 2,6 % 1,11 13,5 38,56 Koti +2 97,4 % 2,1 % 0,5 % 1,03 47,9 197,75 Koti +3 99,5 % 0,4 % 0,1 % 1,01 233,86 1280,72

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 87,2 % 12,8 % Kerroinraja 1,15 7,8

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,13 8,9 88,8 % 11,2 % 0,5 1,11 10 90 % 10 % 0,5 & 1 1,07 15,29 93,5 % 6,5 % 1 1,03 35,7 97,2 % 2,8 % 1 & 1,5 1,03 37,13 97,3 % 2,7 % 1,5 1,03 38,56 97,4 % 2,6 % 1,5 & 2 1,02 63,86 98,4 % 1,6 % 2 1,01 193,62 99,5 % 0,5 % 2 & 2,5 1,01 195,68 99,5 % 0,5 % 2,5 1,01 197,75 99,5 % 0,5 % 2,5 & 3 1 341,87 99,7 % 0,3 % 3 1 1275,24 99,9 % 0,1 % 3,5 1 1280,72 99,9 % 0,1 % 4,5 1 10045,51 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,31 4,24 76,4 % 23,6 % 0,5 1,47 3,13 68 % 32 % 0,5 & 1 1,58 2,73 63,4 % 36,6 % 1 1,75 2,34 57,3 % 42,7 % 1 & 1,5 2,04 1,96 49 % 51 % 1,5 2,33 1,75 42,9 % 57,1 % 1,5 & 2 2,76 1,57 36,2 % 63,8 % 2 3,6 1,38 27,8 % 72,2 % 2 & 2,5 4,08 1,32 24,5 % 75,5 % 2,5 4,56 1,28 22 % 78 % 2,5 & 3 6 1,2 16,7 % 83,3 % 3 9,41 1,12 10,6 % 89,4 % 3,5 10,77 1,1 9,3 % 90,7 % 4,5 30,16 1,03 3,3 % 96,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 12,07 91,72 % 8,28 % 1 1,1 10,92 90,84 % 9,16 % 1,25 1,22 5,59 82,13 % 17,87 % 1,5 1,33 3,99 74,94 % 25,06 % 1,75 1,4 3,49 71,31 % 28,69 % 2 1,5 2,98 66,46 % 33,54 % 2,25 1,76 2,32 56,85 % 43,15 % 2,5 2,01 1,99 49,67 % 50,33 % 2,75 2,29 1,77 43,65 % 56,35 % 3 2,78 1,56 35,99 % 64,01 % 3,25 3,16 1,46 31,68 % 68,32 % 3,5 3,53 1,39 28,3 % 71,7 % 3,75 4,45 1,29 22,5 % 77,5 % 4 6,38 1,19 15,68 % 84,32 % 4,25 6,94 1,17 14,41 % 85,59 % 4,5 7,5 1,15 13,33 % 86,67 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,68 2,46 59,42 % 40,58 % 2,5 3,09 1,48 32,33 % 67,67 % 3,5 6,99 1,17 14,31 % 85,69 % 4,5 18,94 1,06 5,28 % 94,72 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 7 1,17 14,3 % 85,7 % 2,5 34,44 1,03 2,9 % 97,1 % 3,5 220,32 1 0,45 % 99,55 % 4,5 775,09 1 0,13 % 99,87 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 43,3 % 56,7 % Kerroinraja 2,31 1,76

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 86,7 % 13,3 % Kerroinraja 1,15 7,54

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 49 % 51 % Kerroinraja 2,04 1,96

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 7,54 13,27 % 1 3,66 27,31 % 2 3,69 27,1 % 3+ 3,09 32,33 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 1,96 51,02 % 1 2,88 34,68 % 2 8,78 11,39 % 3+ 34,44 2,9 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 51,02 % 48,98 % Kerroinraja 1,96 2,04

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 13,27 % 86,73 % Kerroinraja 7,54 1,15

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,23 7,56 % 1 5,71 17,5 % 2 3,96 25,27 % 3 4,68 21,37 % 4 6,68 14,96 % 5 12,84 7,79 % 6+ 18,03 5,55 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,11 90 % 12 1,28 78 % X2 3,13 32 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 4,56 21,95 % Koti 2 4,78 20,93 % Koti 1 3,98 25,12 % Tasan 4,55 22 % Vieras 1 13,5 7,41 % Vieras 2 47,9 2,09 % Vieras 3+ 197,75 0,51 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,45 40,9 % 1 ja alle 2,5 3,69 27,1 % X ja yli 2,5 24,31 4,11 % X ja alle 2,5 5,59 17,89 % 2 ja yli 2,5 21,47 4,66 % 2 ja alle 2,5 18,72 5,34 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 55 % 28 % 17 % 1,82 3,57 5,88

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,7 0-0 11,1 0-1 16,9 2-0 9,4 1-1 7,5 0-2 38,1 2-1 10,5 2-2 20,6 1-2 23,1 3-0 17 3-3 126 0-3 128,3 3-1 19,1 4-4 1373,1 1-3 77,8 3-2 43 2-3 94,2 4-0 41,3 0-4 576,6 4-1 46,4 1-4 349,5 4-2 104,2 2-4 423,6 4-3 351,3 3-4 770,1 5-0 125,1 0-5 3239,3 5-1 140,5 1-5 1963,2 5-2 315,8 2-5 2379,7 5-3 1064,4 3-5 4326,7 5-4 4784 4-5 10488,9 6-0 454,8 0-6 21838,1 6-1 511 1-6 13235,2 6-2 1148,3 2-6 16042,6 6-3 3870,7 3-6 29168,4 7-0 1929,4 0-7 171760 8-0 9354,6 0-8 1543909,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 29,9 % 25,1 % 45 % 3,34 3,99 2,22 Vieras +2 13 % 17 % 70,1 % 7,72 5,9 1,43 Vieras +3 4,6 % 8,4 % 87 % 21,81 11,94 1,15 Koti +1 83 % 11,4 % 5,6 % 1,2 8,74 17,99 Koti +2 94,4 % 4,2 % 1,4 % 1,06 23,97 72,08 Koti +3 98,6 % 1,1 % 0,3 % 1,01 90 362,02

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 76,4 % 23,6 % Kerroinraja 1,31 4,24

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,25 5,06 80,2 % 19,8 % 0,5 1,2 5,88 83 % 17 % 0,5 & 1 1,14 8,36 88 % 12 % 1 1,07 15,93 93,7 % 6,3 % 1 & 1,5 1,06 16,96 94,1 % 5,9 % 1,5 1,06 17,99 94,4 % 5,6 % 1,5 & 2 1,04 28,19 96,5 % 3,5 % 2 1,01 69,07 98,6 % 1,4 % 2 & 2,5 1,01 70,58 98,6 % 1,4 % 2,5 1,01 72,08 98,6 % 1,4 % 2,5 & 3 1,01 119,56 99,2 % 0,8 % 3 1 358 99,7 % 0,3 % 3,5 1 362,02 99,7 % 0,3 % 4,5 1 2191,71 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,56 2,77 64 % 36 % 0,5 1,82 2,22 55 % 45 % 0,5 & 1 2,06 1,94 48,5 % 51,5 % 1 2,5 1,66 39,9 % 60,1 % 1 & 1,5 2,92 1,52 34,2 % 65,8 % 1,5 3,34 1,43 29,9 % 70,1 % 1,5 & 2 4,27 1,31 23,4 % 76,6 % 2 6,41 1,18 15,6 % 84,4 % 2 & 2,5 7,06 1,16 14,2 % 85,8 % 2,5 7,72 1,15 13 % 87 % 2,5 & 3 10,92 1,1 9,2 % 90,8 % 3 19,99 1,05 5 % 95 % 3,5 21,81 1,05 4,6 % 95,4 % 4,5 73,39 1,01 1,4 % 98,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 10,04 90,04 % 9,96 % 1 1,13 9 88,88 % 11,12 % 1,25 1,26 4,91 79,64 % 20,36 % 1,5 1,39 3,59 72,13 % 27,87 % 1,75 1,47 3,11 67,86 % 32,14 % 2 1,61 2,64 62,05 % 37,95 % 2,25 1,9 2,11 52,55 % 47,45 % 2,5 2,19 1,84 45,58 % 54,42 % 2,75 2,54 1,65 39,36 % 60,64 % 3 3,17 1,46 31,55 % 68,45 % 3,25 3,58 1,39 27,95 % 72,05 % 3,5 3,99 1,33 25,08 % 74,92 % 3,75 5,14 1,24 19,46 % 80,54 % 4 7,74 1,15 12,92 % 87,08 % 4,25 8,37 1,14 11,95 % 88,05 % 4,5 9 1,12 11,11 % 88,89 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,03 1,97 49,3 % 50,7 % 2,5 4,37 1,3 22,91 % 77,09 % 3,5 11,72 1,09 8,53 % 91,47 % 4,5 38,12 1,03 2,62 % 97,38 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,77 1,27 20,97 % 79,03 % 2,5 18,42 1,06 5,43 % 94,57 % 3,5 90,53 1,01 1,1 % 98,9 % 4,5 317,27 1 0,32 % 99,68 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 48,5 % 51,5 % Kerroinraja 2,06 1,94

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 81,5 % 18,5 % Kerroinraja 1,23 5,39

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 58 % 42 % Kerroinraja 1,72 2,38

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,39 18,54 % 1 3,11 32,16 % 2 3,79 26,39 % 3+ 4,37 22,91 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,38 42,03 % 1 2,7 37 % 2 6,43 15,54 % 3+ 18,42 5,43 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 42,03 % 57,97 % Kerroinraja 2,38 1,72

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 18,54 % 81,46 % Kerroinraja 5,39 1,23

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,09 9,02 % 1 5,31 18,85 % 2 3,77 26,55 % 3 4,88 20,49 % 4 7,16 13,97 % 5 15,01 6,66 % 6+ 22,47 4,45 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,2 83 % 12 1,39 72 % X2 2,22 45 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 7,72 12,96 % Koti 2 5,9 16,96 % Koti 1 3,99 25,08 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 8,74 11,44 % Vieras 2 23,97 4,17 % Vieras 3+ 72,08 1,39 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,19 31,38 % 1 ja alle 2,5 4,23 23,62 % X ja yli 2,5 17,44 5,73 % X ja alle 2,5 4,49 22,27 % 2 ja yli 2,5 11,81 8,47 % 2 ja alle 2,5 11,72 8,53 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 8 % 17 % 75 % 12,5 5,88 1,33

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 41 0-0 25,3 0-1 12,4 2-0 110,8 1-1 12,5 0-2 9,1 2-1 40,6 2-2 24,8 1-2 12,3 3-0 449,3 3-3 110,5 0-3 10 3-1 164,6 4-4 874,9 1-3 13,5 3-2 120,6 2-3 36,4 4-0 2428,5 0-4 14,6 4-1 889,6 1-4 19,7 4-2 651,7 2-4 53,3 4-3 716,1 3-4 216,3 5-0 16408,7 0-5 26,8 5-1 6010,5 1-5 36,2 5-2 4403,3 2-5 97,7 5-3 4838,8 3-5 396,1 5-4 7089,8 4-5 2141,2 6-0 133043,8 0-6 58,8 6-1 48734 1-6 79,5 6-2 35702,6 2-6 214,7 6-3 39233,6 3-6 870,6 7-0 1258522,6 0-7 150,8 8-0 13605649,5 0-8 441,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 2,1 % 5,9 % 92 % 47,29 16,99 1,09 Vieras +2 0,4 % 1,7 % 97,9 % 232,33 59,38 1,02 Vieras +3 0,1 % 0,4 % 99,6 % 1425,19 277,58 1 Koti +1 25 % 19,5 % 55,5 % 4 5,13 1,8 Koti +2 44,5 % 20,6 % 34,9 % 2,25 4,86 2,86 Koti +3 65,1 % 16,2 % 18,7 % 1,54 6,16 5,35

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 9,6 % 90,4 % Kerroinraja 10,38 1,11

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 5,55 1,22 18 % 82 % 0,5 4 1,33 25 % 75 % 0,5 & 1 3,61 1,38 27,7 % 72,3 % 1 3,22 1,45 31,1 % 68,9 % 1 & 1,5 2,6 1,63 38,5 % 61,5 % 1,5 2,25 1,8 44,5 % 55,5 % 1,5 & 2 2,02 1,98 49,6 % 50,4 % 2 1,79 2,27 56 % 44 % 2 & 2,5 1,64 2,57 61,1 % 38,9 % 2,5 1,54 2,86 65,1 % 34,9 % 2,5 & 3 1,41 3,43 70,8 % 29,2 % 3 1,29 4,48 77,7 % 22,3 % 3,5 1,23 5,35 81,3 % 18,7 % 4,5 1,09 11,59 91,4 % 8,6 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 11,44 1,1 8,7 % 91,3 % 0,5 12,5 1,09 8 % 92 % 0,5 & 1 19,19 1,05 5,2 % 94,8 % 1 44,51 1,02 2,2 % 97,8 % 1 & 1,5 45,9 1,02 2,2 % 97,8 % 1,5 47,29 1,02 2,1 % 97,9 % 1,5 & 2 77,92 1,01 1,3 % 98,7 % 2 228,42 1 0,4 % 99,6 % 2 & 2,5 230,37 1 0,4 % 99,6 % 2,5 232,33 1 0,4 % 99,6 % 2,5 & 3 398,81 1 0,3 % 99,7 % 3 1420,06 1 0,1 % 99,9 % 3,5 1425,19 1 0,1 % 99,9 % 4,5 10471,55 1 0 % 100 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,04 23,97 95,83 % 4,17 % 1 1,05 22,64 95,58 % 4,42 % 1,25 1,11 10,29 90,28 % 9,72 % 1,5 1,17 6,91 85,53 % 14,47 % 1,75 1,19 6,22 83,93 % 16,07 % 2 1,22 5,54 81,94 % 18,06 % 2,25 1,37 3,69 72,88 % 27,12 % 2,5 1,52 2,91 65,62 % 34,38 % 2,75 1,62 2,61 61,62 % 38,38 % 3 1,77 2,3 56,55 % 43,45 % 3,25 2 2 49,96 % 50,04 % 3,5 2,23 1,81 44,75 % 55,25 % 3,75 2,57 1,64 38,97 % 61,03 % 4 3,14 1,47 31,83 % 68,17 % 4,25 3,51 1,4 28,5 % 71,5 % 4,5 3,88 1,35 25,8 % 74,2 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,6 1,22 17,87 % 82,13 % 2,5 24,38 1,04 4,1 % 95,9 % 3,5 141,55 1,01 0,71 % 99,29 % 4,5 1012,43 1 0,1 % 99,9 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,37 3,73 73,17 % 26,83 % 2,5 2,04 1,96 48,95 % 51,05 % 3,5 3,61 1,38 27,68 % 72,32 % 4,5 7,26 1,16 13,77 % 86,23 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 50,1 % 49,9 % Kerroinraja 2 2

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 53,7 % 46,3 % Kerroinraja 1,86 2,16

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 92,4 % 7,6 % Kerroinraja 1,08 13,22

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,16 46,32 % 1 2,79 35,8 % 2 7,26 13,77 % 3+ 24,38 4,1 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,22 7,56 % 1 5,19 19,26 % 2 4,13 24,22 % 3+ 2,04 48,95 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 7,56 % 92,44 % Kerroinraja 13,22 1,08

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 46,32 % 53,68 % Kerroinraja 2,16 1,86

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 25,3 3,95 % 1 9,51 10,51 % 2 5,02 19,91 % 3 4,79 20,87 % 4 5,28 18,95 % 5 8 12,5 % 6+ 7,52 13,3 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 4 25 % 12 1,2 83 % X2 1,09 92 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 232,33 0,43 % Koti 2 59,38 1,68 % Koti 1 16,99 5,89 % Tasan 5,88 17 % Vieras 1 5,13 19,49 % Vieras 2 4,86 20,57 % Vieras 3+ 2,86 34,94 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 21,46 4,66 % 1 ja alle 2,5 29,93 3,34 % X ja yli 2,5 19,75 5,06 % X ja alle 2,5 8,38 11,94 % 2 ja yli 2,5 1,79 55,9 % 2 ja alle 2,5 5,24 19,1 %

PerjantaiPerustaso 3-3Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSaint-Etiennelle jäi vain luu käteen derbystä Lyonia vastaan, mutta peliesitykseen se voi olla tyytyväinen. Kenttätapahtumien valossa ASSE olisi ansainnut ottelusta pisteen oltuaan isomman osan pelistä parempi osapuoli. Nantesin oli puolestaan tyytyminen pistejakoon Angersin isäntänä, mutta oltuaan tappiolla vielä muutama minuutti ennen loppua, voi se olla tasuriin varsin tyytyväinen. Yhteensä Les Canarisilla on alla viisi tappiotonta sarjaottelua.Saint-Etienne pelasi tiistaina 120 minuuttia liigacupissa Nimesin vieraana ja putosi kilpailusta rangaistuspotkuilla. Les Verts ei pelannut aivan ykkösmiehistöllä, mutta iso osa optimiavauksen pelaajista oli silti kentällä, mikä antaa Nantesille pienen lepoedun. ASSE on perustasoltaan kuitenkin vieraitaan vahvempi, joten suosikkiasema on oikeutettu. Vedoissa ottelu ei pelihaluja herätä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 3-4Kokoonpanot 4-4Vireystila 5-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-2Kotietu normaaliMaalimäärä suuriLillen huippuvire on kääntynyt hienoiseen laskuun kolmen voitottoman ottelun myötä, mutta suuria huolenaiheita ei ole näköpiirissä. Yksi tappioista tuli PSG:lle vieraissa, minkä jälkeen se oli epäonninen jäätyään pistejakoon Strasbourgin isäntänä. Vierailu Nizzassa ei lukeudu Lillen kauden parhaimpiin, mutta ei pistejako siitä vääryys olisi ollut. Lisäksi LOSC kärsi lukuisista poissaoloista, mikä verotti iskukykyä.Lyonin osalta ailahtelu sen kuin jatkuu. Saint-Etienne kaatui derbyssä 1–0, mutta ei mitenkään vakuuttavasti tai ansaitusti. Sarjassa Lyonilla on kuitenkin alla saldo 4–1–0, minkä myötä se on noussut jo taulukon toiseksi. Tiistaina Lyon jakoi pisteet Manchester Cityn kanssa, vaikka johti ottelua jo kahdesti. Cityä vastaan Lyon pelasi yhden kauden parhaista otteluistaan, ja mikäli se pitäisi saman suoritustason jatkuvasti yllä, voisi se laittaa jopa PSG:n lujille.Lille saa tähän otteluun pelikiellosta takaisin Thiago Mendesin ja Fode Ballo-Touren. Adama Soumaoro on sen sijaan edelleen lasaretissa. Muita huolia isännillä ei ole. Lyonilta puuttuvat puolustuksen oikean laidan molemmat vaihtoehdot Rafael sekä Leo Dubois. Rotaatiota tuskin nähdään, vaikka ensi viikolla Ranskassa on edessä viikkokierros. Lillen kotiedun myötä lähtökohdat ovat hyvin ympäripyöreät. Vetomielessä isäntien menestys on lähempänä pelikelpoista.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiCaen on vajonnut kierros kierrokselta lähemmäs jumbosijoja, mutta keikkuu vielä maalieron turvin karsintaviivan yläpuolella. Yhteensä se on pelannut jo kuusi ottelua putkeen voitoitta ja onnistunut näissä otteluissa maalinteossa ainoastaan kerran. Puolustuspeli toimii varsin hyvin, mutta tällä hyökkäyksellä voitot ovat kiven alla.Angersin tilanne on huomattavasti valoisampi ja hieman paremmalla tuurilla pisteitä olisi plakkarissa selvästi enemmän. Viimeksi Nantes nousi tasoihin aivan ottelun lopussa ja pari viikkoa takaperin Saint-Etienne iski voittomaalin lisäajalla.Angers on joukkueista nykyvireessään reilun luokan verran vahvempi, ja vaikka selvässä suosikkiasemassa pelaaminen ei ole sen ominta vahvuusaluetta, ansaitsee se kotiyleisön edessä hieman yli 50-prosenttisen suosikkiaseman. Vetoihin asti kotivoitot eivät kuitenkaan riitä. Caenin umpisurkean hyökkäyspelin johdosta vähämaalisuus nousee pelattavuuden rajoille.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 2-4Motivaatio 4-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiMyötätuuli puhaltaa Nizzassa. Nice on kerännyt neljästä viime ottelusta täydet pisteet päästämättä omiin maaliakaan. Tulosvire antaa kuitenkin hieman vääristyneen kuvan Les Aiglonsin iskukyvystä, sillä esitykset tulosten takana eivät mairittele ja sillä on ollut myös tuurit puolella. Vastaavilla esityksillä jatkossa, tulee voittoputki tiensä päähän nopeasti.Guingamp ei onnistunut raapimaan pisteitä Jocelyn Gourvennecin debyytissä vaan Reims pokkasi pisteet tehokkaalla viimeistelyllä. Valmentajanvaihdon tuoma piristysruiske on kuitenkin suurimmillaan ensimmäisessä kotiottelussa, joten kentällä nähtäneen erittäin motivoitunut kotijoukkue.Nice on perustanut pelinsä pitkälti tiiviin puolustuspelin varaan, joten maalijuhlaa ottelusta ei ole odotettavissa. Mikäli EAG onnistuu avausmaalin teossa, puolustaa se todennäköisesti johtoaan kaikin miehin. Sama skenaario tapahtunee Nicen johtoasemassa, joten maaliodotusarvo jää keskimääräistä sarjaottelua pienemmäksi. Vedonvälittäjien papereissa maalimäärä on asetettu normaalille tasolle, joten vähämaalisuudesta on selvää etua tarjolla. Myös isäntien menestys herättää pelihaluja, ennen kaikkea valmentajanvaihdon tuoman boostin myötä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-3Kokoonpanot 1-5Vireystila 1-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-3Kotietu pieniMaalimäärä normaalia vähän pienempiMonaco onnistui vihdoin katkaisemaan 16 ottelun mittaiseksi venyneen voitottoman putken, kun se haki niukan 1–0 -vierasvoiton Caenista Falcaon vaparimaalilla. Monaco puolusti läpi ottelun hyvin, mutta oli pienestä kiinni, ettei Caenin lisäajan lopun tasoitusta olisi hyväksytty, maalia edeltänyt käsivirhe ei nimittäin ollut kaikkein selvin rike. Keskiviikkona Monaco poistui sen sijaan jälleen kentältä tappio niskassaan, kun Atletico oli kotonaan parempi maalein 2–0.Montpellierin pitkä tappioton putki katkesi toissakierroksella Angersin vieraana ja viikko sitten se jakoi pisteet Rennesin isäntänä. Omiin meni kaksi osumaa, mutta maalipaikkoja vierailla ei montaa ollut. Kokonaisuutena Montpellierin tekeminen on ollut oikein laadukasta ja se on yksi sarjan parhaiten organisoiduista ryhmistä.Monaco kärsii edelleen valtavasta loukkaantumissumasta, tärkeimpinä sivussa ovat muun muassa paras pelaaja Rony Lopes, ykköstoppari Kamil Glik ja maajoukkepakki Djibril Sidibe. Yhteensä lasaretissa on toistakymmentä ykkösjoukkueen pelaajaa. Montpellierilla ei juuri huolia ole ja pelinkuvan pitäisi istua sen vahvuuksiin hienosti. Näistä lähtökohdista Monaco on kotonaankin ottelun haastaja. Vierasvoitosta tarjotut kertoimet ovat kierroksen parasta antia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-1Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliKumpikin on suorittanut hyvin pitkälti odotetulla tasolla koko syyskauden. Amiens on onnistunut kääntämään tasaisia otteluita voitoiksi ja sen neljästä voitosta kolme on tullut niukasti vain maalin erolla. Tasuriin se on jäänyt ainoastaan kerran ja toistaiseksi se on vielä niukasti karsintaviivan yläpuolella. Todennäköisesti se joutuu taistelemaan sarjapaikastaan pitkälle kevääseen, sillä sarjasta ei perustasoltaan sitä heikompia joukkueita juuri löydy.Nimes on perustasoltaan Amiensia laadukkaampi nippu ja kotonaan noin kerran kahdesta voittava suosikki. Amiensilta puuttuu edelleen muun muassa ykköshyökkääjä Moussa Konate, kun taas vieraiden poissaolot osuvat lähinnä alakertaan. Sivussa ovat runkotoppari Loic Landre, pakki Sofiane Alakouch sekä puolustava keskikenttä Mustapha Diallo. Vedoissa Nimesin menestys on pelattavuuden rajoilla, olkoonkin, että 120 minuuttia tiistaina liigacupissa voi vielä hieman painaa jaloissa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 3-4Vireystila 2-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiKahden alavireisen joukkueen kohtaaminen. Dijonin tuska ei edelleenkään hellitä vaan takana on 11 sarjaottelun mittaiseksi venynyt voitoton putki. Viimeksi puolustus toimi sentään mallikkaasti Bordeaux’n isäntänä. Nollapeli on sen ensimmäinen sitten syyskuun, mutta panostus puolustuspeliin oli pois hyökkäyspäästä. Tasapainon kanssa on edelleen paljon työtä tehtävänä.Toulousella on alla kymmenen voitotonta sarjaottelua, minkä aikana se on tehnyt vain kerran yli yhden maalin. Viimeksi tappio oli tosin täysin odotettu, kun ohjelmassa oli vierailu Pariisissa. Maalin tappio oli odotuksiin nähden kelpo tulos, mutta iso osa siitä menee PSG:n syttymisvaikeuksien piikkiin.TFC joutuu edelleen tulemaan toimeen ilman keskustan avainpelaaja Ibrahim Sangarea, minkä lisäksi muutaman runkopelaajan pelikunto on arvoitus. Dijonilla ei ole näillä näkymin uusia loukkaantumishuolia. Molempien joukkueiden itseluottamus on tällä hetkellä pahasti kateissa, joten pelistä voi povata varovaista vääntöä. Maalipaikkoja tuskin montaa nähdään. Vedoissa vähämaalisuudesta on pientä etua tarjolla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-2Kokoonpanot 5-5Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä suuriSarjan kahdeksantena majaileva Reims on pelannut resursseihinsa nähden erinomaisen syyskauden. Se lähti kauteen yhtenä putoajasuosikeista, mutta alkukauden perusteella sarjapaikka varmistuu jo hyvissä ajoin. Reims on nojannut erinomaisen, koko joukkueen puolustuspelin varaan ja käyttänyt toisessa päässä omat paikkansa tehokkaasti. Sarjasijoitus tulee todennäköisesti tippumaan kauden edetessä, mutta romahdusta ei ole näköpiirissä.Marseille on ollut pienoinen pettymys, vaikka eroa toisena olevaan Lyoniin ei ole kuin kaksi pistettä. Esitykset ovat kuitenkin ailahdelleet turhan paljon ja hyökkäyspeli on ollut aivan liikaa ykköstähti Florian Thauvinin harteilla. Viikko sitten Thauvin upotti hattutempullaan Amiensin vieraskentällä.Marseille pelasi torstaina Euroopan liigaa, mutta pelissä ei suurempaa panosta ollut, joten rotaatiota nähtiin todennäköisesti runsaasti. Perustasoero OM:n ja Reimsin välillä on erittäin suuri, joten suosikista ei ole epäselvyyttä. Hyvin puolustava Reims voi kuitenkin tehdä pelistä isännille hankalan. Vedoissa voi kokeilla vähämaalisuutta. Osumia nähdään korkeintaan kaksi noin 50-prosentin todennäköisyydellä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliJoukkueet ovat sarjataulukossa vain pisteen päässä toisistaan ja yllättäen Strasbourg on taulukossa korkeammalla. Todennäköisesti joukkueet kuitenkin vaihtavat vielä paikkaa kauden edetessä. Rennesillä olisi edellytyksiä taistella TOP6-sijoituksesta, kun taas Strasbourgin ensisijaisena tavoitteena on putoamisen välttäminen.Strasbourg on ollut tulosten takana laskuvireessä jo pidemmän aikaa, eikä voittojakaan ole neljään viime peliin kertynyt. Osasyy löytyy loukkaantumisista, mitkä ovat viime otteluissa vaivanneet. Tästä kamppailusta puuttuvat runkotoppari Stefan Mitrovic sekä pakki Lionel Carole. Oikean laidan tärkeän Kenny Lalan pelaaminen on epävarmaa. Rennesillä ei huolia ole. Isännät pelasivat Euroopan liigaa torstaina, mutta muiden ranskalaisjoukkueiden tapaan jatkomahdollisuudet olivat jo menneet.Perustasoero- ja kotietu tekevät Rennesistä selvästi yli 50-prosenttisen suosikin. Vedoissa ottelu ei mielenkiintoa herätä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin suuriPSG:n syyskausi on ollut tyrmäävä – 14 voittoa 14 sarjaottelusta maalierolla 46–7. Viikko sitten se pelasi hieman varamiehisenä (muun muassa Neymar ja Kylian Mbappe puuttuivat) sarjakauden huonoimman ottelunsa, mutta otti silti täydet pisteet Toulousen kustannuksella. Pariisilaisilla oli selvästi syttymisvaikeuksia, kun edessä häämötti kauden tärkein koitos Liverpoolia vastaan. Keskiviikkona Pool kaatui 2–1 -lukemin vahvalla esityksellä, joten jatkopaikka Mestarien liigassa on täysin omissa käsissä.Bordeaux lukeutuu sarjan alisuorittajiin. Sijoitus on vasta 12., vaikka aineksia olisi taistella TOP6-sijoituksesta. Tämän hetkinen sijoitus vastaa kuitenkin varsin hyvin peliesityksien tasoa. Girondins ei ole missään nimessä vakuuttanut. Euro-ottelut ovat häirinneet keskittymistä ja sekoittaneet kokoonpanoa. Jatkopaikkaa lohkovaiheesta ei kuitenkaan irtoa vaan pelit päättyvät eurokentillä parin viikon päästä.Bordeaux tuskin pelasi europeliään torstaina ykkösmiehistöllä, joten rasituksen suhteen puntit menevät melko tasan. Kumpikin pääsee kierroksen päättävään kamppailuun liki parhaalla miehistöllä. Helpottavan Liverpool -voiton jäljiltä PSG voi pelata vapautuneesti, ja mikäli se yltää omalle tasolleen, poistuu se ottelusta voittajana. Vedoissa vierasmenestys hieman isommallakin marginaalilla kelpaa peleihin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.