Bundesliiga: Vielä kerran, Dortmund

+ 1x2-arviot 1 x 2 37 % 30 % 33 % 2,7 3,33 3,03

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,4 0-0 13 0-1 12,4 2-0 16,4 1-1 7 0-2 18,6 2-1 12,3 2-2 15,2 1-2 13,4 3-0 35,3 3-3 74,1 0-3 41,9 3-1 26,5 4-4 641,1 1-3 30,2 3-2 39,9 2-3 43,4 4-0 101,6 0-4 126,2 4-1 76,4 1-4 90,8 4-2 114,9 2-4 130,6 4-3 259,1 3-4 281,9 5-0 365,4 0-5 474,3 5-1 274,7 1-5 341,2 5-2 413,1 2-5 491 5-3 931,9 3-5 1059,6 5-4 2802,7 4-5 3049,3 6-0 1577,3 0-6 2139,7 6-1 1185,9 1-6 1539,4 6-2 1783,3 2-6 2214,9 6-3 4022,6 3-6 4780,3 7-0 7943,1 0-7 11261,6 8-0 45715,5 0-8 67738,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 17,1 % 19,9 % 63 % 5,83 5,04 1,59 Vieras +2 6,3 % 10,9 % 82,9 % 15,91 9,21 1,21 Vieras +3 1,9 % 4,4 % 93,7 % 53,35 22,68 1,07 Koti +1 67 % 18,3 % 14,7 % 1,49 5,48 6,78 Koti +2 85,3 % 9,6 % 5,2 % 1,17 10,47 19,23 Koti +3 94,8 % 3,7 % 1,5 % 1,05 26,95 67,17

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 52,9 % 47,1 % Kerroinraja 1,89 2,12

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,63 2,58 61,2 % 38,8 % 0,5 1,49 3,03 67 % 33 % 0,5 & 1 1,36 3,81 73,7 % 26,3 % 1 1,22 5,54 82 % 18 % 1 & 1,5 1,19 6,16 83,8 % 16,2 % 1,5 1,17 6,78 85,3 % 14,7 % 1,5 & 2 1,12 9,55 89,5 % 10,5 % 2 1,06 17,4 94,3 % 5,7 % 2 & 2,5 1,06 18,32 94,5 % 5,5 % 2,5 1,05 19,23 94,8 % 5,2 % 2,5 & 3 1,04 29,35 96,6 % 3,4 % 3 1,02 64,67 98,5 % 1,5 % 3,5 1,02 67,17 98,5 % 1,5 % 4,5 1 279,31 99,6 % 0,4 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,3 1,77 43,5 % 56,5 % 0,5 2,7 1,59 37 % 63 % 0,5 & 1 3,33 1,43 30,1 % 69,9 % 1 4,67 1,27 21,4 % 78,6 % 1 & 1,5 5,25 1,24 19 % 81 % 1,5 5,83 1,21 17,1 % 82,9 % 1,5 & 2 8,07 1,14 12,4 % 87,6 % 2 14,19 1,08 7 % 93 % 2 & 2,5 15,05 1,07 6,6 % 93,4 % 2,5 15,91 1,07 6,3 % 93,7 % 2,5 & 3 23,98 1,04 4,2 % 95,8 % 3 51 1,02 2 % 98 % 3,5 53,35 1,02 1,9 % 98,1 % 4,5 212,77 1 0,5 % 99,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 11,9 91,6 % 8,4 % 1 1,1 10,81 90,75 % 9,25 % 1,25 1,21 5,68 82,38 % 17,62 % 1,5 1,33 4,07 75,43 % 24,57 % 1,75 1,39 3,55 71,8 % 28,2 % 2 1,49 3,02 66,92 % 33,08 % 2,25 1,75 2,33 57,05 % 42,95 % 2,5 2,01 1,99 49,72 % 50,28 % 2,75 2,28 1,78 43,87 % 56,13 % 3 2,74 1,57 36,49 % 63,51 % 3,25 3,1 1,48 32,25 % 67,75 % 3,5 3,46 1,41 28,89 % 71,11 % 3,75 4,36 1,3 22,95 % 77,05 % 4 6,28 1,19 15,92 % 84,08 % 4,25 6,85 1,17 14,59 % 85,41 % 4,5 7,43 1,16 13,46 % 86,54 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,49 1,67 40,12 % 59,88 % 2,5 6,26 1,19 15,98 % 84,02 % 3,5 19,8 1,05 5,05 % 94,95 % 4,5 76,22 1,01 1,31 % 98,69 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,68 1,59 37,25 % 62,75 % 2,5 7,07 1,16 14,13 % 85,87 % 3,5 23,44 1,04 4,27 % 95,73 % 4,5 70,68 1,01 1,41 % 98,59 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,3 % 43,7 % Kerroinraja 1,78 2,29

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 75,4 % 24,6 % Kerroinraja 1,33 4,07

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 73,2 % 26,8 % Kerroinraja 1,37 3,74

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,07 24,6 % 1 2,83 35,28 % 2 4,14 24,15 % 3+ 6,26 15,98 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,74 26,77 % 1 2,78 35,98 % 2 4,33 23,11 % 3+ 7,07 14,13 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 26,77 % 73,23 % Kerroinraja 3,74 1,37

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 24,6 % 75,4 % Kerroinraja 4,07 1,33

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13 7,69 % 1 5,92 16,88 % 2 3,89 25,71 % 3 4,8 20,82 % 4 6,48 15,43 % 5 12,98 7,7 % 6+ 17,37 5,76 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,49 67 % 12 1,43 70 % X2 1,59 63 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 15,91 6,28 % Koti 2 9,21 10,86 % Koti 1 5,04 19,86 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,48 18,25 % Vieras 2 10,47 9,55 % Vieras 3+ 19,23 5,2 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,53 22,09 % 1 ja alle 2,5 6,71 14,91 % X ja yli 2,5 12,36 8,09 % X ja alle 2,5 4,56 21,91 % 2 ja yli 2,5 5,12 19,54 % 2 ja alle 2,5 7,43 13,46 %

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 52,9 % 21,1 % 26 % 1,89 4,74 3,85 Vieras +2 31,9 % 21 % 47,1 % 3,14 4,75 2,12 Vieras +3 16,2 % 15,6 % 68,1 % 6,16 6,39 1,47 Koti +1 92 % 5,8 % 2,2 % 1,09 17,18 45,87 Koti +2 97,8 % 1,7 % 0,5 % 1,02 58,03 218,84 Koti +3 99,5 % 0,4 % 0,1 % 1 262,96 1304,31

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 90,2 % 9,8 % Kerroinraja 1,11 10,25

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,1 11,38 91,2 % 8,8 % 0,5 1,09 12,5 92 % 8 % 0,5 & 1 1,06 19,07 94,8 % 5,2 % 1 1,02 43,2 97,7 % 2,3 % 1 & 1,5 1,02 44,53 97,8 % 2,2 % 1,5 1,02 45,87 97,8 % 2,2 % 1,5 & 2 1,01 75,19 98,7 % 1,3 % 2 1 215,07 99,5 % 0,5 % 2 & 2,5 1 216,96 99,5 % 0,5 % 2,5 1 218,84 99,5 % 0,5 % 2,5 & 3 1 374,09 99,7 % 0,3 % 3 1 1299,35 99,9 % 0,1 % 3,5 1 1304,31 99,9 % 0,1 % 4,5 1 9319,9 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,23 5,35 81,3 % 18,7 % 0,5 1,35 3,85 74 % 26 % 0,5 & 1 1,41 3,44 70,9 % 29,1 % 1 1,49 3,03 67 % 33 % 1 & 1,5 1,69 2,45 59,1 % 40,9 % 1,5 1,89 2,12 52,9 % 47,1 % 1,5 & 2 2,11 1,9 47,4 % 52,6 % 2 2,48 1,68 40,4 % 59,6 % 2 & 2,5 2,81 1,55 35,6 % 64,4 % 2,5 3,14 1,47 31,9 % 68,1 % 2,5 & 3 3,83 1,35 26,1 % 73,9 % 3 5,2 1,24 19,2 % 80,8 % 3,5 6,16 1,19 16,2 % 83,8 % 4,5 14,1 1,08 7,1 % 92,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 21,59 95,37 % 4,63 % 1 1,05 20,28 95,07 % 4,93 % 1,25 1,12 9,33 89,28 % 10,72 % 1,5 1,19 6,31 84,15 % 15,85 % 1,75 1,22 5,65 82,3 % 17,7 % 2 1,25 4,99 79,95 % 20,05 % 2,25 1,42 3,4 70,6 % 29,4 % 2,5 1,58 2,72 63,2 % 36,8 % 2,75 1,7 2,43 58,83 % 41,17 % 3 1,88 2,14 53,28 % 46,72 % 3,25 2,13 1,88 46,95 % 53,05 % 3,5 2,38 1,72 41,96 % 58,04 % 3,75 2,78 1,56 36,03 % 63,97 % 4 3,48 1,4 28,75 % 71,25 % 4,25 3,87 1,35 25,81 % 74,19 % 4,5 4,27 1,31 23,42 % 76,58 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,4 3,48 71,26 % 28,74 % 2,5 2,18 1,85 45,9 % 54,1 % 3,5 4,04 1,33 24,72 % 75,28 % 4,5 8,88 1,13 11,26 % 88,74 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,65 1,21 17,69 % 82,31 % 2,5 24,93 1,04 4,01 % 95,99 % 3,5 145,42 1,01 0,69 % 99,31 % 4,5 446,74 1 0,22 % 99,78 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 50 % 50 % Kerroinraja 2 2

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 91,9 % 8,1 % Kerroinraja 1,09 12,37

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 53,7 % 46,3 % Kerroinraja 1,86 2,16

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 12,37 8,08 % 1 4,84 20,65 % 2 3,94 25,36 % 3+ 2,18 45,9 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,16 46,3 % 1 2,78 36,01 % 2 7,31 13,68 % 3+ 24,93 4,01 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 46,3 % 53,7 % Kerroinraja 2,16 1,86

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 8,08 % 91,92 % Kerroinraja 12,37 1,09

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 22,91 4,37 % 1 8,71 11,48 % 2 4,77 20,95 % 3 4,71 21,24 % 4 5,39 18,55 % 5 8,51 11,75 % 6+ 8,57 11,67 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,09 92 % 12 1,22 82 % X2 3,85 26 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 3,14 31,87 % Koti 2 4,75 21,04 % Koti 1 4,74 21,09 % Tasan 5,56 18 % Vieras 1 17,18 5,82 % Vieras 2 58,03 1,72 % Vieras 3+ 218,84 0,46 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 1,87 53,48 % 1 ja alle 2,5 4,87 20,52 % X ja yli 2,5 19,45 5,14 % X ja alle 2,5 7,78 12,86 % 2 ja yli 2,5 21,86 4,57 % 2 ja alle 2,5 29,19 3,43 %

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 16,2 % 18,8 % 65 % 6,17 5,32 1,54 Vieras +2 6 % 10,2 % 83,8 % 16,74 9,78 1,19 Vieras +3 1,8 % 4,2 % 94 % 55,58 23,96 1,06 Koti +1 62 % 19,7 % 18,3 % 1,61 5,07 5,47 Koti +2 81,7 % 11,3 % 7 % 1,22 8,89 14,22 Koti +3 93 % 4,8 % 2,2 % 1,08 20,75 45,15

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 47,9 % 52,1 % Kerroinraja 2,09 1,92

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,78 2,28 56,1 % 43,9 % 0,5 1,61 2,63 62 % 38 % 0,5 & 1 1,45 3,2 68,8 % 31,2 % 1 1,29 4,39 77,2 % 22,8 % 1 & 1,5 1,25 4,93 79,7 % 20,3 % 1,5 1,22 5,47 81,7 % 18,3 % 1,5 & 2 1,15 7,45 86,6 % 13,4 % 2 1,09 12,62 92,1 % 7,9 % 2 & 2,5 1,08 13,42 92,5 % 7,5 % 2,5 1,08 14,22 93 % 7 % 2,5 & 3 1,05 21,1 95,3 % 4,7 % 3 1,02 42,98 97,7 % 2,3 % 3,5 1,02 45,15 97,8 % 2,2 % 4,5 1,01 169,75 99,4 % 0,6 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,47 1,68 40,5 % 59,5 % 0,5 2,86 1,54 35 % 65 % 0,5 & 1 3,54 1,39 28,3 % 71,7 % 1 5,01 1,25 20 % 80 % 1 & 1,5 5,59 1,22 17,9 % 82,1 % 1,5 6,17 1,19 16,2 % 83,8 % 1,5 & 2 8,56 1,13 11,7 % 88,3 % 2 15,03 1,07 6,7 % 93,3 % 2 & 2,5 15,89 1,07 6,3 % 93,7 % 2,5 16,74 1,06 6 % 94 % 2,5 & 3 25,2 1,04 4 % 96 % 3 53,26 1,02 1,9 % 98,1 % 3,5 55,58 1,02 1,8 % 98,2 % 4,5 218,64 1 0,5 % 99,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 15,51 93,55 % 6,45 % 1 1,08 14,22 92,97 % 7,03 % 1,25 1,17 6,77 85,22 % 14,78 % 1,5 1,27 4,69 78,66 % 21,34 % 1,75 1,32 4,13 75,78 % 24,22 % 2 1,39 3,57 72 % 28 % 2,25 1,61 2,65 62,28 % 37,72 % 2,5 1,82 2,22 54,87 % 45,13 % 2,75 2,03 1,98 49,38 % 50,62 % 3 2,36 1,73 42,36 % 57,64 % 3,25 2,69 1,59 37,2 % 62,8 % 3,5 3,02 1,5 33,16 % 66,84 % 3,75 3,69 1,37 27,14 % 72,86 % 4 5,02 1,25 19,92 % 80,08 % 4,25 5,52 1,22 18,12 % 81,88 % 4,5 6,02 1,2 16,62 % 83,38 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,43 1,7 41,17 % 58,83 % 2,5 5,96 1,2 16,77 % 83,23 % 3,5 18,48 1,06 5,41 % 94,59 % 4,5 69,93 1,01 1,43 % 98,57 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,3 1,77 43,46 % 56,54 % 2,5 5,42 1,23 18,44 % 81,56 % 3,5 16,08 1,07 6,22 % 93,78 % 4,5 44,66 1,02 2,24 % 97,76 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 59,3 % 40,7 % Kerroinraja 1,69 2,46

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 75,9 % 24,1 % Kerroinraja 1,32 4,15

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 77,5 % 22,5 % Kerroinraja 1,29 4,44

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,15 24,12 % 1 2,88 34,71 % 2 4,1 24,4 % 3+ 5,96 16,77 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,44 22,54 % 1 2,94 34 % 2 4 25,02 % 3+ 5,42 18,44 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 22,54 % 77,46 % Kerroinraja 4,44 1,29

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 24,12 % 75,88 % Kerroinraja 4,15 1,32

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 16,8 5,95 % 1 6,5 15,38 % 2 4,2 23,79 % 3 4,61 21,71 % 4 6,05 16,54 % 5 10,88 9,19 % 6+ 13,46 7,43 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,61 62 % 12 1,37 73 % X2 1,54 65 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 16,74 5,97 % Koti 2 9,78 10,23 % Koti 1 5,32 18,8 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 5,07 19,71 % Vieras 2 8,89 11,25 % Vieras 3+ 14,22 7,03 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,51 22,16 % 1 ja alle 2,5 7,79 12,84 % X ja yli 2,5 11,83 8,45 % X ja alle 2,5 5,39 18,55 % 2 ja yli 2,5 4,12 24,26 % 2 ja alle 2,5 7,28 13,74 %

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 16,3 % 19,7 % 64 % 6,13 5,08 1,56 Vieras +2 5,8 % 10,5 % 83,7 % 17,13 9,54 1,2 Vieras +3 1,7 % 4,1 % 94,2 % 58,95 24,15 1,06 Koti +1 64 % 19,7 % 16,3 % 1,56 5,08 6,13 Koti +2 83,7 % 10,5 % 5,8 % 1,2 9,54 17,13 Koti +3 94,2 % 4,1 % 1,7 % 1,06 24,15 58,95

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 50 % 50 % Kerroinraja 2 2

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,72 2,39 58,1 % 41,9 % 0,5 1,56 2,78 64 % 36 % 0,5 & 1 1,41 3,45 71 % 29 % 1 1,25 4,92 79,7 % 20,3 % 1 & 1,5 1,22 5,52 81,9 % 18,1 % 1,5 1,2 6,13 83,7 % 16,3 % 1,5 & 2 1,13 8,55 88,3 % 11,7 % 2 1,07 15,34 93,5 % 6,5 % 2 & 2,5 1,07 16,24 93,8 % 6,2 % 2,5 1,06 17,13 94,2 % 5,8 % 2,5 & 3 1,04 26 96,2 % 3,8 % 3 1,02 56,51 98,2 % 1,8 % 3,5 1,02 58,95 98,3 % 1,7 % 4,5 1 241,54 99,6 % 0,4 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,39 1,72 41,9 % 58,1 % 0,5 2,78 1,56 36 % 64 % 0,5 & 1 3,45 1,41 29 % 71 % 1 4,92 1,25 20,3 % 79,7 % 1 & 1,5 5,52 1,22 18,1 % 81,9 % 1,5 6,13 1,2 16,3 % 83,7 % 1,5 & 2 8,55 1,13 11,7 % 88,3 % 2 15,34 1,07 6,5 % 93,5 % 2 & 2,5 16,24 1,07 6,2 % 93,8 % 2,5 17,13 1,06 5,8 % 94,2 % 2,5 & 3 26 1,04 3,8 % 96,2 % 3 56,51 1,02 1,8 % 98,2 % 3,5 58,95 1,02 1,7 % 98,3 % 4,5 241,54 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 12,51 92,01 % 7,99 % 1 1,1 11,3 91,15 % 8,85 % 1,25 1,21 5,66 82,35 % 17,65 % 1,5 1,33 4,01 75,09 % 24,91 % 1,75 1,4 3,51 71,5 % 28,5 % 2 1,5 3 66,71 % 33,29 % 2,25 1,75 2,33 57,1 % 42,9 % 2,5 2 2 49,91 % 50,09 % 2,75 2,28 1,78 43,91 % 56,09 % 3 2,76 1,57 36,27 % 63,73 % 3,25 3,13 1,47 31,92 % 68,08 % 3,5 3,51 1,4 28,51 % 71,49 % 3,75 4,41 1,29 22,67 % 77,33 % 4 6,33 1,19 15,81 % 84,19 % 4,25 6,89 1,17 14,52 % 85,48 % 4,5 7,45 1,16 13,42 % 86,58 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,58 1,63 38,69 % 61,31 % 2,5 6,61 1,18 15,12 % 84,88 % 3,5 21,41 1,05 4,67 % 95,33 % 4,5 84,58 1,01 1,18 % 98,82 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,58 1,63 38,69 % 61,31 % 2,5 6,61 1,18 15,12 % 84,88 % 3,5 21,41 1,05 4,67 % 95,33 % 4,5 64,4 1,02 1,55 % 98,45 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 55,4 % 44,6 % Kerroinraja 1,8 2,24

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 74,1 % 25,9 % Kerroinraja 1,35 3,86

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 74,1 % 25,9 % Kerroinraja 1,35 3,86

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,86 25,94 % 1 2,83 35,37 % 2 4,24 23,57 % 3+ 6,61 15,12 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,86 25,94 % 1 2,83 35,37 % 2 4,24 23,57 % 3+ 6,61 15,12 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 25,94 % 74,06 % Kerroinraja 3,86 1,35

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 25,94 % 74,06 % Kerroinraja 3,86 1,35

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,72 7,29 % 1 5,68 17,62 % 2 3,97 25,18 % 3 4,67 21,41 % 4 6,63 15,08 % 5 12,81 7,8 % 6+ 17,8 5,62 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,56 64 % 12 1,39 72 % X2 1,56 64 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 17,13 5,84 % Koti 2 9,54 10,48 % Koti 1 5,08 19,68 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 5,08 19,68 % Vieras 2 9,54 10,48 % Vieras 3+ 17,13 5,84 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,71 21,24 % 1 ja alle 2,5 6,78 14,76 % X ja yli 2,5 13,46 7,43 % X ja alle 2,5 4,86 20,57 % 2 ja yli 2,5 4,71 21,24 % 2 ja alle 2,5 6,78 14,76 %

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 4,7 % 9,3 % 86 % 21,22 10,77 1,16 Vieras +2 1,2 % 3,5 % 95,3 % 80,13 28,86 1,05 Vieras +3 0,3 % 1 % 98,8 % 373,79 101,99 1,01 Koti +1 35 % 21,4 % 43,6 % 2,86 4,68 2,29 Koti +2 56,4 % 19,1 % 24,5 % 1,77 5,24 4,08 Koti +3 75,5 % 12,9 % 11,6 % 1,33 7,75 8,59

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 17,7 % 82,3 % Kerroinraja 5,64 1,22

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 3,65 1,38 27,4 % 72,6 % 0,5 2,86 1,54 35 % 65 % 0,5 & 1 2,55 1,64 39,2 % 60,8 % 1 2,25 1,8 44,5 % 55,5 % 1 & 1,5 1,95 2,05 51,2 % 48,8 % 1,5 1,77 2,29 56,4 % 43,6 % 1,5 & 2 1,6 2,65 62,3 % 37,7 % 2 1,44 3,3 69,7 % 30,3 % 2 & 2,5 1,37 3,69 72,9 % 27,1 % 2,5 1,33 4,08 75,5 % 24,5 % 2,5 & 3 1,24 5,17 80,7 % 19,3 % 3 1,15 7,49 86,6 % 13,4 % 3,5 1,13 8,59 88,4 % 11,6 % 4,5 1,05 21,08 95,3 % 4,7 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 6,39 1,19 15,6 % 84,4 % 0,5 7,14 1,16 14 % 86 % 0,5 & 1 10,19 1,11 9,8 % 90,2 % 1 19,25 1,05 5,2 % 94,8 % 1 & 1,5 20,23 1,05 4,9 % 95,1 % 1,5 21,22 1,05 4,7 % 95,3 % 1,5 & 2 32,97 1,03 3 % 97 % 2 77,35 1,01 1,3 % 98,7 % 2 & 2,5 78,74 1,01 1,3 % 98,7 % 2,5 80,13 1,01 1,2 % 98,8 % 2,5 & 3 131,32 1,01 0,8 % 99,2 % 3 370,13 1 0,3 % 99,7 % 3,5 373,79 1 0,3 % 99,7 % 4,5 2069,08 1 0 % 100 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,04 23,66 95,77 % 4,23 % 1 1,05 22,28 95,51 % 4,49 % 1,25 1,11 9,93 89,93 % 10,07 % 1,5 1,18 6,65 84,96 % 15,04 % 1,75 1,2 5,97 83,25 % 16,75 % 2 1,23 5,29 81,1 % 18,9 % 2,25 1,39 3,56 71,88 % 28,12 % 2,5 1,55 2,82 64,54 % 35,46 % 2,75 1,66 2,52 60,36 % 39,64 % 3 1,82 2,23 55,07 % 44,93 % 3,25 2,06 1,94 48,58 % 51,42 % 3,5 2,3 1,77 43,45 % 56,55 % 3,75 2,66 1,6 37,56 % 62,44 % 4 3,3 1,43 30,29 % 69,71 % 4,25 3,69 1,37 27,13 % 72,87 % 4,5 4,07 1,33 24,57 % 75,43 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,71 1,37 26,94 % 73,06 % 2,5 12,41 1,09 8,06 % 91,94 % 3,5 54,25 1,02 1,84 % 98,16 % 4,5 291,8 1 0,34 % 99,66 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,49 3,06 67,28 % 32,72 % 2,5 2,43 1,7 41,08 % 58,92 % 3,5 4,8 1,26 20,85 % 79,15 % 4,5 10,38 1,11 9,63 % 90,37 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 58,3 % 41,7 % Kerroinraja 1,71 2,4

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64,1 % 35,9 % Kerroinraja 1,56 2,78

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 90,3 % 9,7 % Kerroinraja 1,11 10,27

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,78 35,93 % 1 2,69 37,12 % 2 5,29 18,89 % 3+ 12,41 8,06 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,27 9,74 % 1 4,35 22,98 % 2 3,82 26,19 % 3+ 2,43 41,08 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 9,74 % 90,26 % Kerroinraja 10,27 1,11

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 35,93 % 64,07 % Kerroinraja 2,78 1,56

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 25,05 3,99 % 1 9,05 11,05 % 2 4,9 20,42 % 3 4,74 21,09 % 4 5,29 18,89 % 5 8,27 12,09 % 6+ 8,02 12,47 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2,86 35 % 12 1,27 79 % X2 1,16 86 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 80,13 1,25 % Koti 2 28,86 3,47 % Koti 1 10,77 9,29 % Tasan 4,76 21 % Vieras 1 4,68 21,39 % Vieras 2 5,24 19,08 % Vieras 3+ 4,08 24,54 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 11,13 8,98 % 1 ja alle 2,5 19,94 5,02 % X ja yli 2,5 13,4 7,46 % X ja alle 2,5 7,39 13,54 % 2 ja yli 2,5 2,08 48,09 % 2 ja alle 2,5 5,92 16,91 %

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 32,6 % 22,4 % 45 % 3,07 4,46 2,22 Vieras +2 15,8 % 16,8 % 67,4 % 6,32 5,97 1,48 Vieras +3 6,4 % 9,4 % 84,2 % 15,65 10,59 1,19 Koti +1 80 % 12,5 % 7,5 % 1,25 8,02 13,27 Koti +2 92,5 % 5,3 % 2,2 % 1,08 18,87 44,75 Koti +3 97,8 % 1,7 % 0,5 % 1,02 58,91 186,1

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 73,3 % 26,7 % Kerroinraja 1,36 3,75

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,3 4,38 77,1 % 22,9 % 0,5 1,25 5 80 % 20 % 0,5 & 1 1,17 6,81 85,3 % 14,7 % 1 1,09 11,62 91,4 % 8,6 % 1 & 1,5 1,09 12,44 92 % 8 % 1,5 1,08 13,27 92,5 % 7,5 % 1,5 & 2 1,05 19,93 95 % 5 % 2 1,02 42,37 97,6 % 2,4 % 2 & 2,5 1,02 43,56 97,7 % 2,3 % 2,5 1,02 44,75 97,8 % 2,2 % 2,5 & 3 1,01 71,53 98,6 % 1,4 % 3 1,01 182,94 99,5 % 0,5 % 3,5 1,01 186,1 99,5 % 0,5 % 4,5 1 919,7 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,59 2,69 62,9 % 37,1 % 0,5 1,82 2,22 55 % 45 % 0,5 & 1 2,03 1,97 49,3 % 50,7 % 1 2,38 1,72 42 % 58 % 1 & 1,5 2,72 1,58 36,7 % 63,3 % 1,5 3,07 1,48 32,6 % 67,4 % 1,5 & 2 3,78 1,36 26,4 % 73,6 % 2 5,26 1,23 19 % 81 % 2 & 2,5 5,79 1,21 17,3 % 82,7 % 2,5 6,32 1,19 15,8 % 84,2 % 2,5 & 3 8,57 1,13 11,7 % 88,3 % 3 14,17 1,08 7,1 % 92,9 % 3,5 15,65 1,07 6,4 % 93,6 % 4,5 45,48 1,02 2,2 % 97,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,06 17,78 94,38 % 5,62 % 1 1,06 16,5 93,94 % 6,06 % 1,25 1,15 7,79 87,16 % 12,84 % 1,5 1,23 5,35 81,3 % 18,7 % 1,75 1,27 4,74 78,9 % 21,1 % 2 1,32 4,13 75,78 % 24,22 % 2,25 1,51 2,94 66,04 % 33,96 % 2,5 1,71 2,41 58,52 % 41,48 % 2,75 1,87 2,15 53,54 % 46,46 % 3 2,12 1,89 47,2 % 52,8 % 3,25 2,41 1,71 41,53 % 58,47 % 3,5 2,7 1,59 37,08 % 62,92 % 3,75 3,23 1,45 30,98 % 69,02 % 4 4,24 1,31 23,58 % 76,42 % 4,25 4,7 1,27 21,3 % 78,7 % 4,5 5,15 1,24 19,42 % 80,58 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,73 2,36 57,68 % 42,32 % 2,5 3,27 1,44 30,59 % 69,41 % 3,5 7,57 1,15 13,21 % 86,79 % 4,5 21,07 1,05 4,75 % 95,25 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,26 1,44 30,65 % 69,35 % 2,5 9,95 1,11 10,05 % 89,95 % 3,5 39,04 1,03 2,56 % 97,44 % 4,5 112,1 1,01 0,89 % 99,11 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 58,8 % 41,2 % Kerroinraja 1,7 2,43

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 85,9 % 14,1 % Kerroinraja 1,16 7,09

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 67,7 % 32,3 % Kerroinraja 1,48 3,09

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 7,09 14,11 % 1 3,54 28,21 % 2 3,69 27,08 % 3+ 3,27 30,59 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,09 32,32 % 1 2,7 37,03 % 2 4,85 20,6 % 3+ 9,95 10,05 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 32,32 % 67,68 % Kerroinraja 3,09 1,48

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 14,11 % 85,89 % Kerroinraja 7,09 1,16

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 19,07 5,24 % 1 7,43 13,46 % 2 4,39 22,78 % 3 4,66 21,44 % 4 5,66 17,66 % 5 9,76 10,25 % 6+ 10,91 9,17 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,25 80 % 12 1,33 75 % X2 2,22 45 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 6,32 15,83 % Koti 2 5,97 16,76 % Koti 1 4,46 22,41 % Tasan 4 25 % Vieras 1 8,02 12,46 % Vieras 2 18,87 5,3 % Vieras 3+ 44,75 2,23 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,64 37,84 % 1 ja alle 2,5 5,83 17,16 % X ja yli 2,5 12,22 8,18 % X ja alle 2,5 5,95 16,82 % 2 ja yli 2,5 8 12,5 % 2 ja alle 2,5 13,33 7,5 %

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 30,8 % 21,2 % 48 % 3,24 4,73 2,08 Vieras +2 15,1 % 15,7 % 69,2 % 6,62 6,36 1,45 Vieras +3 6,2 % 8,9 % 84,9 % 16,18 11,2 1,18 Koti +1 78 % 13 % 9 % 1,28 7,72 11,06 Koti +2 91 % 6,1 % 3 % 1,1 16,47 33,65 Koti +3 97 % 2,2 % 0,8 % 1,03 46,01 125,33

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 70,3 % 29,7 % Kerroinraja 1,42 3,36

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,34 3,95 74,7 % 25,3 % 0,5 1,28 4,55 78 % 22 % 0,5 & 1 1,2 6,03 83,4 % 16,6 % 1 1,12 9,63 89,6 % 10,4 % 1 & 1,5 1,11 10,34 90,3 % 9,7 % 1,5 1,1 11,06 91 % 9 % 1,5 & 2 1,07 16,14 93,8 % 6,2 % 2 1,03 31,61 96,8 % 3,2 % 2 & 2,5 1,03 32,63 96,9 % 3,1 % 2,5 1,03 33,65 97 % 3 % 2,5 & 3 1,02 52,48 98,1 % 1,9 % 3 1,01 122,61 99,2 % 0,8 % 3,5 1,01 125,33 99,2 % 0,8 % 4,5 1 550,1 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,67 2,49 59,8 % 40,2 % 0,5 1,92 2,08 52 % 48 % 0,5 & 1 2,16 1,86 46,3 % 53,7 % 1 2,56 1,64 39,1 % 60,9 % 1 & 1,5 2,9 1,53 34,5 % 65,5 % 1,5 3,24 1,45 30,8 % 69,2 % 1,5 & 2 4,01 1,33 24,9 % 75,1 % 2 5,58 1,22 17,9 % 82,1 % 2 & 2,5 6,1 1,2 16,4 % 83,6 % 2,5 6,62 1,18 15,1 % 84,9 % 2,5 & 3 8,97 1,13 11,1 % 88,9 % 3 14,73 1,07 6,8 % 93,2 % 3,5 16,18 1,07 6,2 % 93,8 % 4,5 46,15 1,02 2,2 % 97,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 21,26 95,3 % 4,7 % 1 1,05 19,98 95 % 5 % 1,25 1,12 9,32 89,27 % 10,73 % 1,5 1,19 6,32 84,19 % 15,81 % 1,75 1,22 5,65 82,29 % 17,71 % 2 1,25 4,97 79,87 % 20,13 % 2,25 1,42 3,36 70,28 % 29,72 % 2,5 1,59 2,68 62,74 % 37,26 % 2,75 1,71 2,4 58,41 % 41,59 % 3 1,89 2,13 52,95 % 47,05 % 3,25 2,14 1,88 46,8 % 53,2 % 3,5 2,38 1,72 41,93 % 58,07 % 3,75 2,79 1,56 35,87 % 64,13 % 4 3,52 1,4 28,38 % 71,62 % 4,25 3,93 1,34 25,42 % 74,58 % 4,5 4,35 1,3 23,01 % 76,99 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,69 2,45 59,2 % 40,8 % 2,5 3,13 1,47 31,93 % 68,07 % 3,5 7,11 1,16 14,06 % 85,94 % 4,5 19,39 1,05 5,16 % 94,84 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,75 1,57 36,34 % 63,66 % 2,5 7,52 1,15 13,29 % 86,71 % 3,5 26,31 1,04 3,8 % 96,2 % 4,5 70,58 1,01 1,42 % 98,58 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 63,8 % 36,2 % Kerroinraja 1,57 2,76

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 86,8 % 13,2 % Kerroinraja 1,15 7,58

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 72,6 % 27,4 % Kerroinraja 1,38 3,65

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 7,58 13,2 % 1 3,62 27,6 % 2 3,67 27,27 % 3+ 3,13 31,93 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,65 27,42 % 1 2,76 36,24 % 2 4,34 23,05 % 3+ 7,52 13,29 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 27,42 % 72,58 % Kerroinraja 3,65 1,38

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 13,2 % 86,8 % Kerroinraja 7,58 1,15

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 22,54 4,44 % 1 8,79 11,38 % 2 4,66 21,45 % 3 4,81 20,8 % 4 5,29 18,92 % 5 8,76 11,41 % 6+ 8,62 11,6 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,28 78 % 12 1,35 74 % X2 2,08 48 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 6,62 15,11 % Koti 2 6,36 15,73 % Koti 1 4,73 21,16 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 7,72 12,96 % Vieras 2 16,47 6,07 % Vieras 3+ 33,65 2,97 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,65 37,78 % 1 ja alle 2,5 7,03 14,22 % X ja yli 2,5 9,96 10,04 % X ja alle 2,5 6,27 15,96 % 2 ja yli 2,5 6,7 14,92 % 2 ja alle 2,5 14,12 7,08 %

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 26,6 % 23,4 % 50 % 3,76 4,28 2 Vieras +2 11,3 % 15,3 % 73,4 % 8,81 6,55 1,36 Vieras +3 4 % 7,4 % 88,7 % 25,21 13,55 1,13 Koti +1 77 % 14,3 % 8,7 % 1,3 7,01 11,45 Koti +2 91,3 % 6,2 % 2,6 % 1,1 16,26 38,78 Koti +3 97,4 % 2 % 0,6 % 1,03 50,9 162,82

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 68,5 % 31,5 % Kerroinraja 1,46 3,17

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,36 3,76 73,4 % 26,6 % 0,5 1,3 4,35 77 % 23 % 0,5 & 1 1,21 5,85 82,9 % 17,1 % 1 1,11 9,82 89,8 % 10,2 % 1 & 1,5 1,1 10,64 90,6 % 9,4 % 1,5 1,1 11,45 91,3 % 8,7 % 1,5 & 2 1,06 17,14 94,2 % 5,8 % 2 1,03 36,39 97,3 % 2,7 % 2 & 2,5 1,03 37,59 97,3 % 2,7 % 2,5 1,03 38,78 97,4 % 2,6 % 2,5 & 3 1,02 62,02 98,4 % 1,6 % 3 1,01 159,62 99,4 % 0,6 % 3,5 1,01 162,82 99,4 % 0,6 % 4,5 1 817,7 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,73 2,37 57,8 % 42,2 % 0,5 2 2 50 % 50 % 0,5 & 1 2,31 1,77 43,4 % 56,6 % 1 2,88 1,53 34,7 % 65,3 % 1 & 1,5 3,32 1,43 30,1 % 69,9 % 1,5 3,76 1,36 26,6 % 73,4 % 1,5 & 2 4,87 1,26 20,5 % 79,5 % 2 7,47 1,15 13,4 % 86,6 % 2 & 2,5 8,14 1,14 12,3 % 87,7 % 2,5 8,81 1,13 11,3 % 88,7 % 2,5 & 3 12,58 1,09 7,9 % 92,1 % 3 23,35 1,04 4,3 % 95,7 % 3,5 25,21 1,04 4 % 96 % 4,5 85,51 1,01 1,2 % 98,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 12,84 92,21 % 7,79 % 1 1,09 11,64 91,41 % 8,59 % 1,25 1,21 5,85 82,91 % 17,09 % 1,5 1,32 4,14 75,85 % 24,15 % 1,75 1,38 3,62 72,4 % 27,6 % 2 1,48 3,1 67,78 % 32,22 % 2,25 1,72 2,39 58,08 % 41,92 % 2,5 1,97 2,03 50,8 % 49,2 % 2,75 2,23 1,82 44,91 % 55,09 % 3 2,67 1,6 37,42 % 62,58 % 3,25 3,04 1,49 32,95 % 67,05 % 3,5 3,4 1,42 29,42 % 70,58 % 3,75 4,25 1,31 23,53 % 76,47 % 4 6,04 1,2 16,55 % 83,45 % 4,25 6,59 1,18 15,17 % 84,83 % 4,5 7,14 1,16 14 % 86 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,03 1,97 49,17 % 50,83 % 2,5 4,38 1,3 22,85 % 77,15 % 3,5 11,77 1,09 8,49 % 91,51 % 4,5 38,41 1,03 2,6 % 97,4 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,47 1,4 28,8 % 71,2 % 2,5 10,9 1,1 9,17 % 90,83 % 3,5 43,59 1,02 2,29 % 97,71 % 4,5 136,93 1,01 0,73 % 99,27 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 54,2 % 45,8 % Kerroinraja 1,84 2,19

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 81,2 % 18,8 % Kerroinraja 1,23 5,32

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,9 % 34,1 % Kerroinraja 1,52 2,93

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,32 18,81 % 1 3,12 32,02 % 2 3,8 26,33 % 3+ 4,38 22,85 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,93 34,08 % 1 2,69 37,12 % 2 5,1 19,63 % 3+ 10,9 9,17 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 34,08 % 65,92 % Kerroinraja 2,93 1,52

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 18,81 % 81,19 % Kerroinraja 5,32 1,23

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 14,03 7,13 % 1 5,88 17,02 % 2 3,99 25,05 % 3 4,68 21,38 % 4 6,48 15,42 % 5 12,43 8,05 % 6+ 16,8 5,95 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,3 77 % 12 1,37 73 % X2 2 50 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 8,81 11,35 % Koti 2 6,55 15,26 % Koti 1 4,28 23,39 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 7,01 14,27 % Vieras 2 16,26 6,15 % Vieras 3+ 38,78 2,58 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,26 30,71 % 1 ja alle 2,5 5,18 19,29 % X ja yli 2,5 14,18 7,05 % X ja alle 2,5 5,01 19,95 % 2 ja yli 2,5 7,67 13,04 % 2 ja alle 2,5 10,04 9,96 %

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 8,9 % 14,1 % 77 % 11,19 7,11 1,3 Vieras +2 2,7 % 6,2 % 91,1 % 36,62 16,11 1,1 Vieras +3 0,7 % 2,1 % 97,3 % 147,88 48,67 1,03 Koti +1 47 % 23,2 % 29,8 % 2,13 4,32 3,35 Koti +2 70,2 % 16,2 % 13,6 % 1,43 6,18 7,34 Koti +3 86,4 % 8,5 % 5,2 % 1,16 11,79 19,42

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 30,3 % 69,7 % Kerroinraja 3,3 1,43

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,51 1,66 39,8 % 60,2 % 0,5 2,13 1,89 47 % 53 % 0,5 & 1 1,88 2,13 53,2 % 46,8 % 1 1,63 2,58 61,2 % 38,8 % 1 & 1,5 1,51 2,96 66,3 % 33,7 % 1,5 1,43 3,35 70,2 % 29,8 % 1,5 & 2 1,31 4,23 76,4 % 23,6 % 2 1,19 6,15 83,7 % 16,3 % 2 & 2,5 1,17 6,74 85,2 % 14,8 % 2,5 1,16 7,34 86,4 % 13,6 % 2,5 & 3 1,11 10,2 90,2 % 9,8 % 3 1,06 17,77 94,4 % 5,6 % 3,5 1,05 19,42 94,8 % 5,2 % 4,5 1,02 60,55 98,3 % 1,7 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,83 1,35 26,1 % 73,9 % 0,5 4,35 1,3 23 % 77 % 0,5 & 1 5,82 1,21 17,2 % 82,8 % 1 9,61 1,12 10,4 % 89,6 % 1 & 1,5 10,4 1,11 9,6 % 90,4 % 1,5 11,19 1,1 8,9 % 91,1 % 1,5 & 2 16,61 1,06 6 % 94 % 2 34,34 1,03 2,9 % 97,1 % 2 & 2,5 35,48 1,03 2,8 % 97,2 % 2,5 36,62 1,03 2,7 % 97,3 % 2,5 & 3 58,09 1,02 1,7 % 98,3 % 3 144,84 1,01 0,7 % 99,3 % 3,5 147,88 1,01 0,7 % 99,3 % 4,5 710,58 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,06 17,26 94,21 % 5,79 % 1 1,07 15,86 93,7 % 6,3 % 1,25 1,16 7,19 86,1 % 13,9 % 1,5 1,26 4,91 79,64 % 20,36 % 1,75 1,3 4,35 77 % 23 % 2 1,36 3,78 73,57 % 26,43 % 2,25 1,56 2,78 64,02 % 35,98 % 2,5 1,76 2,31 56,67 % 43,33 % 2,75 1,95 2,05 51,29 % 48,71 % 3 2,25 1,8 44,37 % 55,63 % 3,25 2,57 1,64 38,86 % 61,14 % 3,5 2,89 1,53 34,57 % 65,43 % 3,75 3,5 1,4 28,57 % 71,43 % 4 4,68 1,27 21,38 % 78,62 % 4,25 5,15 1,24 19,42 % 80,58 % 4,5 5,62 1,22 17,79 % 82,21 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,18 1,46 31,45 % 68,55 % 2,5 9,39 1,12 10,65 % 89,35 % 3,5 35,53 1,03 2,81 % 97,19 % 4,5 164,9 1,01 0,61 % 99,39 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,84 2,19 54,42 % 45,58 % 2,5 3,64 1,38 27,45 % 72,55 % 3,5 8,98 1,13 11,13 % 88,87 % 4,5 23,13 1,05 4,32 % 95,68 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 57,5 % 42,5 % Kerroinraja 1,74 2,35

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 68,1 % 31,9 % Kerroinraja 1,47 3,14

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 84 % 16 % Kerroinraja 1,19 6,25

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,14 31,89 % 1 2,73 36,66 % 2 4,81 20,81 % 3+ 9,39 10,65 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 6,25 15,99 % 1 3,38 29,59 % 2 3,71 26,97 % 3+ 3,64 27,45 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 15,99 % 84,01 % Kerroinraja 6,25 1,19

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 31,89 % 68,11 % Kerroinraja 3,14 1,47

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 18,66 5,36 % 1 6,67 15 % 2 4,35 22,97 % 3 4,52 22,1 % 4 5,96 16,77 % 5 10,24 9,76 % 6+ 12,46 8,03 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2,13 47 % 12 1,32 76 % X2 1,3 77 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 36,62 2,73 % Koti 2 16,11 6,21 % Koti 1 7,11 14,06 % Tasan 4,17 24 % Vieras 1 4,32 23,17 % Vieras 2 6,18 16,19 % Vieras 3+ 7,34 13,63 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 7,1 14,08 % 1 ja alle 2,5 11,21 8,92 % X ja yli 2,5 13,46 7,43 % X ja alle 2,5 6,03 16,57 % 2 ja yli 2,5 2,84 35,17 % 2 ja alle 2,5 5,61 17,83 %

PerjantaiPerustaso 1-1Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiFortuna venyi viime kierroksella urotekoon ja nousi Bayern Münchenin vieraana kahden maalin tappioasemasta 3–3-tasapeliin. Se antoi rutkasti lisää itseluottamusta. Pelillisesti düsseldorfilaiset eivät ole alkukaudesta vakuuttaneet. Tällä hetkellä rasitteena on lisäksi puolustuspäässä muutamien luottomiesten loukkaantumisia.Mainz on joukkueista hieman parempi, mutta Fortunan kotiedun takia isännät lähtevät peliin niukkoina suosikkeina. Mainzilla on alla 1–2-tappio sarjakärki Dortmundille, mutta peliesitys oli omaan perustasoon nähden ihan kelvollinen. Puolustus on vieraiden vahvuus. Vedonlyöntimielessä vähämaalisuus on ottelun mielenkiintoisin peli-idea.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 4-1Kokoonpanot 5-4Vireystila 5-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-5Kotietu normaaliMaalimäärä suuriSarjakärki Dortmundin peli rullaa mainiosti ja pelaajien itseluottamus on tapissa. Valmentaja Lucien Favrella on tällä hetkellä mukava positiivinen ongelma avauskokoonpanoa valittaessa – sairastupa on liki tyhjä, ja hyviä vaihtoehtoja löytyy usealle pelipaikalle.Freiburg on sarjan heikoimpia joukkueita hyökkäyssuuntaan, mutta tiivis puolustus on tuonut pisteitä. Kärjessä Saksan maajoukkueessakin tänä vuonna esiintynyt Nils Petersen on todella isossa roolissa. Kakkoskärki Florian Niederlechner lienee tästä pelistä sivussa loukkaantumisen takia.Tasoero joukkueiden välillä on suuri, ja vaikka Dortmundilla on alla Mestarien liigaa keskiviikolta, lähtevät isännät peliin jättisuosikkeina. Vedonlyöntimarkkina ei tunnu vieläkään arvostavan Dortmundia riittävästi – vedot laitetaan tälläkin kierroksella Borussian voitolle.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-2Kokoonpanot 3-3Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliHannover ei vakuuta tällä hetkellä, ja lisäksi valmentaja Andre Breitenreiter painii loukkaantumisten kanssa. Tärkeä laituri Ilhas Bebou on lasaretissa, minkä lisäksi keskikentältä avauksen kaksikon Walace – Pirmin Schwegler pelaaminen on epävarmaa.Myös Herthalla on omat huolensa sekä vireen että kokoonpanon suhteen. Alla on kuusi ottelua ilman voittoa, ja omiin on mennyt niissä peleissä peräti 13 maalia. Normaalisti Pal Dardain suojatit puolustavat laadukkaasti ja päästävät vähän maaleja – petrattavaa riittää. Avauksen pelaajista sairastuvalla ovat puolustajat Niklas Stark ja Karim Rekik, sekä laituri Javairo Dilrosun.Lähtökohdiltaan ottelu on erittäin tasainen. Maaliodotusarvo on lähellä sarjan keskiarvoa, eli pelissä nähdään hieman todennäköisemmin vähintään kolme kuin korkeintaan kaksi maalia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 3-4Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiSarjajumbo Stuttgart ei ole piristynyt, vaikka on ehtinyt jo vaihtaa valmentajaa. VfB:llä on vain yksi voitto edellisistä kuudesta ottelusta. Hyökkäyspeli on suurin murheenkryyni. Heikko itseluottamus ja tappioiden pelko vaikuttavat todennäköisesti asiaan. Kokoonpanorintamalla avainpelaaja Daniel Didavin todennäköinen poissaolo on iso miinus.Augsburgilla on alla huono peliesitys ja ansaittu tappio Frankfurtille. Sitä ennen Manuel Baumin suojatit olivat kuitenkin hyvässä iskussa. Hyökkäyspelaaminen toimii isossa kuvassa puolustusta paremmin. Kärkimies Alfred Finnbogasonin pelaaminen on tässä pelissä epävarmaa.Vieraat ovat tällä hetkellä joukkueista parempi osapuoli, mutta Stuttgartin kotietu tasoittaa pelin lähtökohdat. Vetomielessä maistuu parhaiten vähämaalisuus.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-4Kotietu normaaliMaalimäärä suuriWerder Bremen aloitti kauden tuloksellisesti erinomaisesti, mutta on sittemmin hiipunut sekä tuloksellisesti että pelillisesti. Nykyinen sarjasijoitus valehtelee, sillä siinä näkyy vielä liikaa alkukauden ylisuorittaminen. Optimiavauksen pelaajista sairastuvalla ovat hyökkäyspään Fin Bartels ja puolustava keskikenttä Philipp Bargfrede.Niko Kovacin luotsaama Bayern München on ailahdellut rajusti. Viime kierroksen 3–3-kotitasapeli sarjanousija Fortunaa vastaan oli totaalinen nöyryytys, jonka jälkeen Kovacin asema kävi entistä tukalammaksi. Tiistain 5–1-kotivoitto Benficasta Mestarien liigassa antoi kuitenkin signaalin paremmasta. Keskikentän avainmies Thiago lähestyy pelikuntoa, mutta James Rodriguez jatkaa sivussa.Vedonlyöntimarkkina pitää Bayernia edelleen superjoukkueena ja uskoo tämän hetken ongelmien olevan väliaikaisia. Täällä päässä Kovacin poppoo nähdään haavoittuvaisena. Pikkupanoksella voi hakea Werderin yllätyksiä tässä kohtaa, onhan isännillä sekä koti- että lepoetu.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-3Kokoonpanot 3-4Vireystila 5-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiHoffenheim pelaa hyvää futista etenkin hyökkäyssuuntaan. Bundesliigassa on alla saldo 4–1–0, ja mikä tärkeintä, peliesitykset ovat olleet tulosten takana vahvoja. Mestarien liigassa tuli alkuviikosta pettymys, kun Shahtar haki Saksasta 3–2-vierasvoiton ja romutti Hoffenheimin haaveet jatkopaikasta.Schalke eteni sen sijaan Mestarien liigassa jatkoon. Bundesliigassa on ollut sitten heikompaa tekemistä läpi syksyn. Viime kierrokselta tuli toki 5–2-kotivoitto Nürnbergistä, mutta siinä vastustajan punainen kortti 2–1-tilanteessa avitti gelsenkircheniläisiä merkittävästi.Joukkueiden välillä on tällä hetkellä selvä tasoero isäntien hyväksi, joten kotietu tekee Hoffenheimista pelin yli 50-prosenttisen suosikin. Isäntien voitoista sekä vähämaalisuudesta on tarjolla niukkoja ylikertoimia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 3-3Kokoonpanot 4-3Vireystila 4-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-5Kotietu normaaliMaalimäärä suuriRB Leipzigilla on alla Bundesliigassa heikko esitys Wolfsburgin vieraana. Sitä ennen Ralf Rangnickin suojatit olivat kuitenkin kovassa vireessä – yhteen otteluun ei kannata tässä kohtaa liikaa reagoida. Rangnick on joutunut lisäksi kierrättämään kokoonpanoa muutamien loukkaantumisten ja Euroopan liigan takia. Tähän peliin isäntien pitäisi päästä ihan hyvällä avauksella. Optimiavauksesta ainoastaan Emil Forsberg on varmasti sivussa.Mönchengladbach suorittaa tällä hetkellä kovalla tasolla materiaaliinsa nähden. Viime kierroksilla ’Gladbach on pistänyt nippuun itseään heikompia nippuja vakuuttavasti – alla on kolmen voiton putki maalierolla 10–2. Kokoonpanorintamalla avaintoppari Matthias Ginterin poissaolo on iso miinus. Sivussa jatkaa lisäksi keskikentältä Christoph Kramer.Isännillä on alla eurorasitusta torstailta, mutta kotietu tekee silti Leipzigista pelin suosikin. Vedonlyöntimarkkina ei ole ehkä huomioinut ’Gladbachin Ginterin poissaoloa tarpeeksi paljon – kotivoitosta on tarjolla niukkaa etua kansainvälisiltä markkinoilta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 5-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliFrankfurt on päässyt nihkeän alkukauden jälkeen aivan hirmuiseen vireeseen. Eintrachtilla on Bundesliigassa seitsemästä edellisestä pelistä kuusi voittoa ja yksi tasapeli. Lisäksi joukkue jyräsi Euroopan liigassa jatkoon jo hyvissä ajoin ennen lohkovaiheen päätöstä. Adi Hütter on tällä hetkellä sarjan kuumin valmentajanimi Dortmundin Lucien Favren ohella.Wolfsburg on ailahdellut, eikä ansaitse olla ainakaan yhtään nykyistä sijoitustaan korkeammalla. Viime kierrokselta alla on tosin itseluottamusta nostattava 1–0-kotivoitto RB Leipzigista. Puolustus on tällä hetkellä Bruno Labbadian suojattien vahvuus. Tätä peliä silmällä pitäen hyökkäyksen kannalta miinus on parhaan maalintekijän Wout Weghorstin loukkaantuminen – hollantilaisen pelaaminen on alustavasti epävarmaa.Isännillä on alla eurorasitusta torstailta, joskin Hütter kierrättää todennäköisesti kokoonpanoa. Frankfurt lähtee nykyvireessään peliin suosikkina, muttei minään jättisuurena sellaisena. Maaliodotusarvoltaan ottelu on lähellä sarjan keskiarvoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.MaanantaiPerustaso 1-4Kokoonpanot 3-5Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiSarjanousija Nürnberg keikkuu vielä putoamisviivan yläpuolella, mutta tekeminen ei vakuuta. Bundesliigasta on vaikea kaivaa tällä hetkellä heikompia joukkueita. Kokoonpanohuoliakin on, mitkä osaltaan selittävät vaisuja esityksiä ja tuloksia. Loukkaantumisten takia sivussa ovat maalivahti Christian Mathenia, laitapakki Enrico Valentini ja puolustava keskikenttä Eduard Löwen. Lisäksi laitapakki Robert Bauer on pelikiellossa.Leverkusen on ailahdellut syksyllä, eikä ole ollut missään nimessä kokonaisuutena odotuksien arvoinen. Viime kierrokselta alla on vaihteeksi hyvä esitys ja ansaittu 2–0-kotivoitto Stuttgartista, mutta sitä ennen tuli pari kertaa rumasti turpiin päävastustajilta RB Leipzigilta ja Hoffenheimilta.Tasoero joukkueiden välillä on valtava, ja vaikka Leverkusen pelasi Euroopan liigaa torstaina, lähtee se otteluun yli 50-prosenttisena vierassuosikkina. Maaliodotusarvoltaan peli on kallellaan runsasmaaliseen suuntaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.