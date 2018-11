Otteluennakot

Championship: Brentfordilla vaikeaa – WBA kurittaa nuorta keskuspuolustusta

LauantaiPerustaso 3-4Kokoonpanot 5-3Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSheffield United haki tiistaina komean 3–2-vierasvoiton Brentfordista. Blades pystyy monipuoliseen peliin ja taistelee tällä kaudella tosissaan nousukarsintapaikasta. Ihan kuumimpia top 2 –kandidaatteja Chris Wilderin suojatit eivät kuitenkaan ole.Leeds on ollut pelillisesti toistaiseksi isäntiä parempi joukkue, vaikka loukkaantumiset ovat rasittaneet menoa. Hyökkäyspäässä tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta puolustuksesta sivussa ovat olleet ykköstoppari Pontus Jansson sekä laitapakit Gaetano Berardi ja Luke Ayling. Jansson saattaa tosin palata kehiin tähän otteluun.Kotietu tekee Sheffield Unitedista pelin niukan ennakkosuosikin. Maaliodotusarvoltaan ollaan lähellä sarjan keskiarvoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 2-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiBirmingham on pelannut vahvasti kauden alusta asti. Kesken viime kauden peräsimeen palkattu Garry Monk on tehnyt Bluesissa hyvää työtä. Keskiviikkona kaatui ansaitusti Millwall vieraissa 2–0.Preston on tekemässä komeaa nousua sarjataulukossa kohti keskikastia, johon joukkue perustasoltaan kuuluu. Alkukausi meni pahasti vihkoon, ja North End keikkui pitkään putoamisviivan tuntumassa. Tähän peliin Alex Neilin suojatit tulevat peräti yhdeksän pelin tappiottomassa putkessa. Hyökkäyksestä Sean Maguire jatkaa lasaretissa.Vierailla on päivän lepoetu alkuviikon kierroksen jäljiltä, mutta Birminghamin kotietu tekee isännistä pelin hienoisia ennakkosuosikeita. Maaliodotusarvoltaan ottelu on sarjan keskiarvoa niukkamaalisempi – kiitos Bluesin puolustusvoittoisen pelityylin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliBlackburn aloitti kauden erinomaisesti, mutta on sittemmin palannut tasolleen. Sarjasijoitus on tullut jo alas jonkin verran, ja suunta jatkunee samana. Perustasoltaan Tony Mowbroyn suojatit ovat tasaista alempaa keskikastia.Sheffield Wednesday kaatoi tiistaina Boltonin kotonaan 1–0 ja sai kasvatettua eroa putoamisviivaan. Pelillisesti Pöllöt ei ole kuitenkaan vakuuttanut vähään aikaan. Parhaalla kokoonpanollaan Jos Luhukayn suojatit pystyisivät taistelemaan top 10 –sijoista, mutta lukuisat loukkaantumiset ovat syöneet iskukykyä. Tälläkin hetkellä sivussa on muutama pitkäaikaispotilas, minkä lisäksi oikea wingback Ashley Baker on pelikiellossa.Blackburn on joukkueista paremmassa (vähemmän huonossa) iskussa ja pääsee peliin ilman suurempia kokoonpanohuolia. Kotietu tekee isännistä pelin suosikeita.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-3Motivaatio 4-4Ottelurasitus 4-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaalia vähän pienempiBolton on nykyvireessään ehkä sarjan heikoin joukkue. Trotters on lähes täysin puolustuspelinsä varassa – hyökkääminen koostuu satunnaisista vastaiskuista ja niistä saatavista erikoistilanteista. Viime kaudella Phil Parkinsonin suojatit säilyttivät hyvän kevätvireensä ansiosta sarjapaikan. Vastaavaa tason nostoa kaivataan nytkin – muuten tie vie takaisin Ykkösliigaan.Wigan katkaisi voitottoman putkensa keskiviikkona, kun Blackburn kaatui erinomaisella esityksellä 3–1. Laticsin pahimmat kokoonpanohuolet ovat takana ja perustaso riittää keskikastiin.Ottelu on kuuma Lancashiren derby, jossa molempien syttyminen on taattua – paikallisvastustajalle ei ainakaan haluta hävitä. Kotiedun merkitys on normaalia pienempi. Wigan lähtee laadukkaampana joukkueena otteluun niukkana suosikkina. Maaliodotusarvo on kallellaan vähämaaliseen suuntaan Boltonin puolustusvoittoisen pelityylin takia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-3Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliDerby taistelee tälläkin kaudella paikasta nousukarsintoihin. Materiaali on hyvä sekoistus kokemusta ja nuoruutta, ja manageri Frank Lampard peluuttaa hyökkäysvoittoista futista. Tällä hetkellä Pässit kärsii pienistä kokoonpanohuolista, sillä keskikentän konkari Bradley Johnson on pelikiellossa, ja paras toppari Curtis Davies loukkaantui keskiviikon Stoke-ottelussa. Jo ennestään lasaretissa olivat laitapakki Craig Forsyth ja laituri Mason Bennett.Swansea hallitsi keskiviikon kotipeliä WBA:ta vastaan, mutta tehoton viimeistely maksoi pisteitä. Pitkään sivussa ollut konkarihyökkääjä Wilfried Bony ei ole vielä täydessä kunnossa, mutta häneltä sopii odottaa lisää lähiviikkoina. Väkivahva target-kärki auttaa joukkuetta sekä pelin rakenteluvaiheessa että viimeistelyssä.Molemmilla on vain kaksi täyttä lepopäivää keskiviikon otteluiden jäljitä, joten managerit Lampard ja Graham Potter kierrättänevät kokoonpanoa. Derby lähtee poissaoloistaan huolimatta peliin kotiedun myötä noin 50-prosenttisena suosikkina.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 5-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiNorwichin voittoputki katkesi tiistaina häntäpään Hullin vieraana. Pelillisesti Kanarialinnut oli niskan päällä, mutta aina viimeistely ei onnistu – edes Teemu Pukilta. Pieni regressio Norwichin osalta on ihan odotettua, sillä toistaiseksi joukkue on ollut viimeistelytehoissa varianssin paremmalla puolella. Perustasoltaan Daniel Farken suojatit eivät lukeudu sarjan suurimpiin nousijasuosikkeihin.Rotherham on materiaaliltaan yksi sarjan heikoimmista, mutta tällä hetkellä Millers on hyvässä vireessä. Vieraat tulevat Carrow Roadille peräti seitsemän ottelun tappiottomassa putkessa. Tiistaina Paul Warnen suojatit olivat lähellä voittoa QPR:ää vastaan, mutta viime hetken takaiskumaali maksoi kaksi pistettä.Ottelun suosikista ei ole mitään epäselvyyttä – Norwich voittaa kotiedun myötä arviolta liki seitsemän kertaa kymmenestä. Suuren perustasoeron myötä myös ottelun maaliodotusarvo on runsasmaaliseen kallellaan – peliä tullaan käymään todennäköisesti pääasiassa vieraiden päässä. Rotherhamin saumat ovat vastaiskuissa ja erikoistilanteissa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiNottinghamin yleensä niin tiivistä puolustuspelistä ei ollut tietoakaan keskiviikkona, kun Aston Villa takoi viisi maalia Forestin verkkoon. Toisaalta viisi tehtyä maalia oli erittäin positiivinen asia. Paikkojen valossa tasapeli oli Nottinghamille lopulta hyvä tulos. Toppari Tobias Figueiredon ulosajon takia Forest joutui pelaamaan viimeiset reilut 20 minuuttia alivoimalla.Ipswichin avausvoitto Paul Lambertin alaisuudessa antaa vielä odottaa itseään. Maaottelutauon jälkeen Traktoripojat on ottanut kahdesti pataan todella niukasti, mikä nakertaa varmasti itseluottamusta. Pelillisesti Ipswichin otteissa on kuitenkin aistittavissa pientä parannusta Paul Hurstin vetämään alkukauteen nähden. Lambert on tähän sarjaan todella pätevä manageri, jonka alaisuudessa säilyminen on vielä täysin mahdollista.Viime pelien runsasmaalisiin tuloksiin ei kannata lähteä ylireagoimaan. Molemmat managerit Aitor Karanka ja Lambert perustavat pelinsä ennen kaikkea puolustuksen pitävyyteen. Sitä on varmasti painotettu loppuviikosta videosulkeisissa ja harjoituskentällä. Tähän peliin Nottingham lähtee laadukkaampana joukkueena noin 60-prosenttisena suosikkina. Maalimäärä jää todennäköisemmin korkeintaan kahteen kuin vähintään kolmeen maaliin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiQPR on pelannut vahvan syksyn, mutta joukkueen suunta sarjataulukossa on alas. Viime kierroksilla tasaiset ottelut eivät ole enää kääntyneet Ärrien voitoksi niin kovalla prosentilla kuin alkukaudesta. Tiistaina tappio häntäpään Rotherhamin vieraana oli lähellä, mutta Luke Freemanin lisäaikamaali pelasti Steve McClarenin suojateille pisteen.Hull venyi tiistaina 0–0-tasapeliin kärkijoukkue Norwichia vastaan. Nollapeli oli erittäin tärkeä puolustuspäässä, sillä edelliskierroksilla omiin oli mennyt liian helppoja maaleja. Manageri Nigel Adkins penkitti virheherkän topparin Jordy de Wijsin, jonka ei ole helppo palata nyt kokoonpanoon. Sen sijaan tiistaina pelikiellon takia huilannut ykköskärki Frazier Campbell tulee tähän peliin tuoreena ja ottaa oman paikkansa piikistä.QPR lähtee peliin kotiedun turvin suosikkina, muttei minään jättisuurena sellaisena. Joukkueiden välinen tasoero on pienempi kuin sarjataulukko väittää.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-5Kokoonpanot 3-4Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliReadingilla on vaikeaa sarjan häntäpäässä. Tiistaina joukkueelle tarjottiin pistettä kärkipään Leedsin vieraana, mutta vaihtomies Marc McNulty tuhri lopussa rankkarin ja peli päättyi 0–1-tappioon. Royalsilla olisi potentiaalia keskikastin tuntumaan, mutta tällä hetkellä tekeminen ei ole riittävän laadukasta.Stoke kuuluu isäntien tapaan kauden alisuorittajiin. Tällä materiaalilla pitäisi taistella noususta Valioliigaan. Potters tulee peliin kuuden pelin tappiottomassa putkessa, mutta tulosten takana esitykset eivät ole olleet kummoisia. Parhaimmillaan Gary Rowettin suojatit ovat silloin, kun vastustaja ottaa pallonhallinnan. Rowett osaa organisoida puolustusmuodon kuntoon.Vieraat lähtevät peliin suosikkeina, mutta vetomielessä muutaman roposen voi sijoittaa Readingin venymiseen pisteille. Ei Stoke ole esittänyt toistaiseksi mitään sellaista, mikä oikeuttaisi sen liki 50-prosentin suosikkiaseman. Huomioidaan myös, että Readingilla on kotiedun lisäksi päivän lepoetu alkuviikon kierroksen jäljiltä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-2Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiMiddlesbrough ei vakuuttanut tiistaina Prestonia vastaan, mutta kokonaisuutena Tony Pulisin suojatit ovat pelanneet vahvan alkukauden. Boro on yksi sarjan suurimmista nousijasuosikeista – kiitos tiiviin puolustuspelin. Tärkeä laitapakki Ryan Shotton on ollut viime peleistä sivussa loukkaantumisen takia, mutta saattaa palata kokoonpanoon tässä ottelussa.Aston Villalla on alla käsittämätön 5–5-tasapeli Nottinghamia vastaan. Pelillisesti Villa oli ottelussa niskan päällä, mutta omissa soi aivan liian helposti. Villan hyökkäyskalusto on kenties koko sarjan tulivoimaisin Tammy Abrahamin, Jonathan Kodjian, Yannick Bolasien, Jack Grealishin ja kumppanien johdolla. Siitä nousu Valioliigaan ei tule jäämään kiinni. Puolustusta pitää sen sijaan petrata. Alakerran runkomiehistä laitapakki Alan Hutton on sivussa korttitilin täyttymisen takia.Middlesbrough’lla on kevyempi otteluohjelma viimeisen viikon ajalta, joten se yhdistettynä kotietuun tekevät isännistä ottelun yli 40-prosenttisen suosikin. Kotivoiton kertoimet ovatkin aivan pelattavuuden rajoilla. Maaliodotusarvo on kallellaan vähämaaliseen suuntaan Aston Villan hurjasta keskiviikon lopputuloksesta huolimatta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 3-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliBristol City katkaisi tappioputkensa keskiviikkona Ipswichin vieraana. 3–2-voitto imarteli tosin hieman, sillä pelillisesti Robins ei esittänyt ihmeitä. Isossa kuvassa Lee Johnsonin suojatit ovat olleet kuitenkin alkukaudesta enemmän epäonnisia kuin onnekkaita. Perustaso riittää taisteluun top 10 –sijasta.Millwall ei ole yltänyt tänä syksynä viime kauden tasolleen. Ehkä vuosi sitten vastustajat sortuivat nimettömän sarjanousijan aliarvioimiseen, mutta ottavat nyt Leijonat vakavasti. Pelityyliltään Neil Harrisin suojatit ovat edelleen suoraviivainen ja kaksinkamppailuvahva soturilauma, joka ei ole parhaimmillaan joutuessaan pitämään palloa. Suoritustason pitäisi riittää kevyesti sarjassa säilymiseen.Tässä pelissä asetelman pitäisi sopia vieraille. Bristol City ottanee suosikkina kotiyleisön edessä pelin hallinnan, ja Millwall pääsee kontraamaan. Isäntien maalivahdille Niki Mäenpäälle on luvassa kova iltapuhde Millwallin keskitysten ja erikoistilanteiden osalta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.MaanantaiPerustaso 5-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-5Kotietu normaaliMaalimäärä suuriWBA oli loka-marraskuun vaihteessa heikossa hapessa, eikä pisteitä tullut millään. Kurssi kääntyi kärkijoukkue Leedsiä vastaan ennen maaottelutaukoa, kun Alboin voitti peräti 4–1. Sattumaa tai ei, tähtihyökkääjä Dwight Gayle palasi kokoonpanoon juuri siinä pelissä. Gaylen paluun jälkeen WBA on voittanut kaikki kolme peliään – tosin Gayle on tullut kaikissa kehiin vaihdosta.Brentfordilla on menossa vaikea jakso sekä pelillisesti että henkisesti. Bees on potentiaaliltaan sarjan top 10 –joukkue, mutta tällä hetkellä manageri Thomas Frank ei saa joukkueesta parasta irti. Pitkään sivussa ollut lupaava laitapakki Rico Henry lähestyy pelikuntoa – hänen paluunsa tuo pienen buustin vuoden pimeimpään jaksoon.Kotijoukkue Albion lähtee peliin noin 50-prosenttisena suosikkina. Brentfordin kokemattomalle keskuspuolustukselle on luvassa todella kova testi. Vetomielessä kotivoittoa sekä runsasmaalisuutta voi kokeilla pikkupanoksella.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.