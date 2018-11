Otteluennakot

Valioliiga: Paikallispelikierros – kuka määrää Pohjois-Lontoossa?

+ 1x2-arviot 1 x 2 31 % 30 % 39 % 3,23 3,33 2,56

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,6 0-0 9,4 0-1 8,3 2-0 17,9 1-1 7,1 0-2 13,5 2-1 14,6 2-2 21,7 1-2 12,6 3-0 50,3 3-3 148,3 0-3 32,8 3-1 40,9 4-4 1803,3 1-3 30,7 3-2 66,5 2-3 57,4 4-0 188,1 0-4 106,8 4-1 152,9 1-4 99,8 4-2 248,6 2-4 186,5 4-3 606,3 3-4 522,9 5-0 878,8 0-5 434 5-1 714,4 1-5 405,6 5-2 1161,7 2-5 758,2 5-3 2833,4 3-5 2125,8 5-4 9214,3 4-5 7946,8 6-0 4927,6 0-6 2117,2 6-1 4006,2 1-6 1978,7 6-2 6514,2 2-6 3698,5 6-3 15888,2 3-6 10369,7 7-0 32236,8 0-7 12049,2 8-0 241023 0-8 78368,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 12 % 19 % 69 % 8,3 5,28 1,45 Vieras +2 3,6 % 8,5 % 88 % 27,85 11,83 1,14 Vieras +3 0,9 % 2,7 % 96,4 % 116,72 36,57 1,04 Koti +1 61 % 22 % 17 % 1,64 4,55 5,87 Koti +2 83 % 11,3 % 5,8 % 1,21 8,87 17,38 Koti +3 94,2 % 4,2 % 1,6 % 1,06 23,87 63,94

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 44,3 % 55,7 % Kerroinraja 2,26 1,79

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,85 2,18 54,1 % 45,9 % 0,5 1,64 2,56 61 % 39 % 0,5 & 1 1,46 3,18 68,5 % 31,5 % 1 1,28 4,58 78,2 % 21,8 % 1 & 1,5 1,24 5,23 80,9 % 19,1 % 1,5 1,21 5,87 83 % 17 % 1,5 & 2 1,14 8,29 87,9 % 12,1 % 2 1,07 15,42 93,5 % 6,5 % 2 & 2,5 1,06 16,4 93,9 % 6,1 % 2,5 1,06 17,38 94,2 % 5,8 % 2,5 & 3 1,04 26,76 96,3 % 3,7 % 3 1,02 61,26 98,4 % 1,6 % 3,5 1,02 63,94 98,4 % 1,6 % 4,5 1 282,54 99,6 % 0,4 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,74 1,57 36,5 % 63,5 % 0,5 3,23 1,45 31 % 69 % 0,5 & 1 4,21 1,31 23,8 % 76,2 % 1 6,73 1,17 14,9 % 85,1 % 1 & 1,5 7,51 1,15 13,3 % 86,7 % 1,5 8,3 1,14 12 % 88 % 1,5 & 2 12,25 1,09 8,2 % 91,8 % 2 25,49 1,04 3,9 % 96,1 % 2 & 2,5 26,67 1,04 3,7 % 96,3 % 2,5 27,85 1,04 3,6 % 96,4 % 2,5 & 3 44,35 1,02 2,3 % 97,7 % 3 113,52 1,01 0,9 % 99,1 % 3,5 116,72 1,01 0,9 % 99,1 % 4,5 589,27 1 0,2 % 99,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,14 8,34 88 % 12 % 1 1,16 7,28 86,26 % 13,74 % 1,25 1,33 4,05 75,33 % 24,67 % 1,5 1,5 3,02 66,86 % 33,14 % 1,75 1,62 2,61 61,68 % 38,32 % 2 1,83 2,2 54,59 % 45,41 % 2,25 2,17 1,85 46,07 % 53,93 % 2,5 2,51 1,66 39,84 % 60,16 % 2,75 3,01 1,5 33,22 % 66,78 % 3 4,01 1,33 24,96 % 75,04 % 3,25 4,5 1,29 22,21 % 77,79 % 3,5 5 1,25 20,01 % 79,99 % 3,75 6,67 1,18 15 % 85 % 4 10,73 1,1 9,32 % 90,68 % 4,25 11,44 1,1 8,74 % 91,26 % 4,5 12,16 1,09 8,22 % 91,78 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,49 1,4 28,63 % 71,37 % 2,5 10,93 1,1 9,15 % 90,85 % 3,5 43,71 1,02 2,29 % 97,71 % 4,5 214,33 1 0,47 % 99,53 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,9 1,53 34,49 % 65,51 % 2,5 8 1,14 12,49 % 87,51 % 3,5 28,06 1,04 3,56 % 96,44 % 4,5 97,76 1,01 1,02 % 98,98 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 46,9 % 53,1 % Kerroinraja 2,13 1,88

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,6 % 34,4 % Kerroinraja 1,52 2,9

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 70,7 % 29,3 % Kerroinraja 1,41 3,41

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,9 34,42 % 1 2,71 36,95 % 2 5,13 19,48 % 3+ 10,93 9,15 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,41 29,29 % 1 2,76 36,21 % 2 4,55 22 % 3+ 8 12,49 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 29,29 % 70,71 % Kerroinraja 3,41 1,41

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 34,42 % 65,58 % Kerroinraja 2,9 1,52

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9,39 10,65 % 1 4,45 22,5 % 2 3,7 27,01 % 3 5,04 19,84 % 4 8,49 11,78 % 5 19,06 5,25 % 6+ 33,61 2,98 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,64 61 % 12 1,43 70 % X2 1,45 69 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 27,85 3,59 % Koti 2 11,83 8,46 % Koti 1 5,28 18,95 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 4,55 21,98 % Vieras 2 8,87 11,27 % Vieras 3+ 17,38 5,75 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 6,66 15,01 % 1 ja alle 2,5 6,25 15,99 % X ja yli 2,5 18,72 5,34 % X ja alle 2,5 4,06 24,66 % 2 ja yli 2,5 5,13 19,49 % 2 ja alle 2,5 5,13 19,51 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 56 % 26 % 18 % 1,79 3,85 5,56

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,5 0-0 11,3 0-1 15,1 2-0 8,9 1-1 8,2 0-2 36,3 2-1 10,8 2-2 23,6 1-2 21,8 3-0 16,1 3-3 153,2 0-3 131,3 3-1 19,3 4-4 1768,8 1-3 78,6 3-2 46,6 2-3 94,2 4-0 38,5 0-4 632,7 4-1 46,3 1-4 378,9 4-2 111,7 2-4 453,8 4-3 403,6 3-4 815,1 5-0 115,2 0-5 3811,6 5-1 138,8 1-5 2282,4 5-2 334,4 2-5 2733,4 5-3 1208,5 3-5 4910,4 5-4 5824,1 4-5 11761,4 6-0 413,8 0-6 27554 6-1 498,5 1-6 16499,4 6-2 1201,3 2-6 19759,8 6-3 4341,9 3-6 35496,6 7-0 1734,4 0-7 232383,4 8-0 8308,5 0-8 2239840

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 30,9 % 25,1 % 44 % 3,24 3,99 2,27 Vieras +2 13,6 % 17,3 % 69,1 % 7,37 5,77 1,45 Vieras +3 4,9 % 8,7 % 86,4 % 20,53 11,49 1,16 Koti +1 82 % 12,4 % 5,6 % 1,22 8,05 17,94 Koti +2 94,4 % 4,3 % 1,3 % 1,06 23,44 76,35 Koti +3 98,7 % 1,1 % 0,2 % 1,01 93,9 408,51

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 75,7 % 24,3 % Kerroinraja 1,32 4,11

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,26 4,83 79,3 % 20,7 % 0,5 1,22 5,56 82 % 18 % 0,5 & 1 1,14 7,96 87,4 % 12,6 % 1 1,07 15,71 93,6 % 6,4 % 1 & 1,5 1,06 16,82 94,1 % 5,9 % 1,5 1,06 17,94 94,4 % 5,6 % 1,5 & 2 1,04 28,43 96,5 % 3,5 % 2 1,01 73,09 98,6 % 1,4 % 2 & 2,5 1,01 74,72 98,7 % 1,3 % 2,5 1,01 76,35 98,7 % 1,3 % 2,5 & 3 1,01 127,97 99,2 % 0,8 % 3 1 404,16 99,8 % 0,2 % 3,5 1 408,51 99,8 % 0,2 % 4,5 1 2640,42 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,55 2,81 64,4 % 35,6 % 0,5 1,79 2,27 56 % 44 % 0,5 & 1 2,01 1,99 49,7 % 50,3 % 1 2,42 1,7 41,3 % 58,7 % 1 & 1,5 2,83 1,55 35,3 % 64,7 % 1,5 3,24 1,45 30,9 % 69,1 % 1,5 & 2 4,11 1,32 24,4 % 75,6 % 2 6,09 1,2 16,4 % 83,6 % 2 & 2,5 6,73 1,17 14,9 % 85,1 % 2,5 7,37 1,16 13,6 % 86,4 % 2,5 & 3 10,37 1,11 9,6 % 90,4 % 3 18,74 1,06 5,3 % 94,7 % 3,5 20,53 1,05 4,9 % 95,1 % 4,5 68,17 1,01 1,5 % 98,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 10,2 90,2 % 9,8 % 1 1,12 9,06 88,97 % 11,03 % 1,25 1,26 4,78 79,07 % 20,93 % 1,5 1,41 3,47 71,15 % 28,85 % 1,75 1,5 3,01 66,8 % 33,2 % 2 1,64 2,56 60,92 % 39,08 % 2,25 1,93 2,07 51,75 % 48,25 % 2,5 2,22 1,82 44,98 % 55,02 % 2,75 2,59 1,63 38,57 % 61,43 % 3 3,28 1,44 30,47 % 69,53 % 3,25 3,71 1,37 26,92 % 73,08 % 3,5 4,15 1,32 24,11 % 75,89 % 3,75 5,36 1,23 18,65 % 81,35 % 4 8,11 1,14 12,33 % 87,67 % 4,25 8,74 1,13 11,44 % 88,56 % 4,5 9,37 1,12 10,68 % 89,32 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,04 1,96 49,03 % 50,97 % 2,5 4,35 1,3 23 % 77 % 3,5 11,54 1,09 8,66 % 91,34 % 4,5 37,09 1,03 2,7 % 97,3 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,97 1,25 20,13 % 79,87 % 2,5 19,61 1,05 5,1 % 94,9 % 3,5 100,3 1,01 1 % 99 % 4,5 355,93 1 0,28 % 99,72 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 46,3 % 53,7 % Kerroinraja 2,16 1,86

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 80,8 % 19,2 % Kerroinraja 1,24 5,22

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,6 % 43,4 % Kerroinraja 1,77 2,3

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,22 19,16 % 1 3,14 31,81 % 2 3,84 26,03 % 3+ 4,35 23 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,3 43,41 % 1 2,74 36,45 % 2 6,65 15,04 % 3+ 19,61 5,1 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 43,41 % 56,59 % Kerroinraja 2,3 1,77

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 19,16 % 80,84 % Kerroinraja 5,22 1,24

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,34 8,82 % 1 4,99 20,03 % 2 3,82 26,17 % 3 4,79 20,87 % 4 7,44 13,44 % 5 15,33 6,52 % 6+ 24,08 4,15 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,22 82 % 12 1,35 74 % X2 2,27 44 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 7,37 13,58 % Koti 2 5,77 17,33 % Koti 1 3,99 25,09 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 8,05 12,42 % Vieras 2 23,44 4,27 % Vieras 3+ 76,35 1,31 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,18 31,42 % 1 ja alle 2,5 4,07 24,58 % X ja yli 2,5 20,2 4,95 % X ja alle 2,5 4,75 21,05 % 2 ja yli 2,5 11,61 8,61 % 2 ja alle 2,5 10,65 9,39 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 39 % 31 % 30 % 2,56 3,23 3,33

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,6 0-0 8,1 0-1 8,9 2-0 12,9 1-1 7,1 0-2 18,2 2-1 13,2 2-2 24,7 1-2 15,5 3-0 33,1 3-3 194,2 0-3 55,6 3-1 33,8 4-4 2709,3 1-3 47,6 3-2 68,9 2-3 81,3 4-0 113,2 0-4 227,1 4-1 115,5 1-4 194,1 4-2 235,7 2-4 331,8 4-3 721,4 3-4 850,7 5-0 483,6 0-5 1158,6 5-1 493,5 1-5 990,3 5-2 1007,1 2-5 1692,8 5-3 3082,8 3-5 4340,5 5-4 12583 4-5 14839,2 6-0 2480 0-6 7093,6 6-1 2530,6 1-6 6062,9 6-2 5164,4 2-6 10364 6-3 15809,5 3-6 26574,2 7-0 14837,3 0-7 50668,6 8-0 101452 0-8 413621,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 16,6 % 22,4 % 61 % 6,04 4,46 1,64 Vieras +2 5,4 % 11,2 % 83,4 % 18,5 8,96 1,2 Vieras +3 1,4 % 4 % 94,6 % 70,84 25,04 1,06 Koti +1 70 % 19 % 11 % 1,43 5,26 9,11 Koti +2 89 % 7,9 % 3 % 1,12 12,61 32,79 Koti +3 97 % 2,4 % 0,7 % 1,03 42,1 148,31

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 56,5 % 43,5 % Kerroinraja 1,77 2,3

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,55 2,82 64,5 % 35,5 % 0,5 1,43 3,33 70 % 30 % 0,5 & 1 1,29 4,42 77,4 % 22,6 % 1 1,16 7,38 86,4 % 13,6 % 1 & 1,5 1,14 8,24 87,9 % 12,1 % 1,5 1,12 9,11 89 % 11 % 1,5 & 2 1,08 13,69 92,7 % 7,3 % 2 1,03 30,19 96,7 % 3,3 % 2 & 2,5 1,03 31,49 96,8 % 3,2 % 2,5 1,03 32,79 97 % 3 % 2,5 & 3 1,02 53,07 98,1 % 1,9 % 3 1,01 144,78 99,3 % 0,7 % 3,5 1,01 148,31 99,3 % 0,7 % 4,5 1 811,04 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,17 1,86 46,2 % 53,8 % 0,5 2,56 1,64 39 % 61 % 0,5 & 1 3,2 1,46 31,3 % 68,7 % 1 4,68 1,27 21,4 % 78,6 % 1 & 1,5 5,36 1,23 18,7 % 81,3 % 1,5 6,04 1,2 16,6 % 83,4 % 1,5 & 2 8,59 1,13 11,6 % 88,4 % 2 16,44 1,06 6,1 % 93,9 % 2 & 2,5 17,47 1,06 5,7 % 94,3 % 2,5 18,5 1,06 5,4 % 94,6 % 2,5 & 3 28,76 1,04 3,5 % 96,5 % 3 68,01 1,01 1,5 % 98,5 % 3,5 70,84 1,01 1,4 % 98,6 % 4,5 326,85 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,16 7,14 85,99 % 14,01 % 1 1,19 6,14 83,71 % 16,29 % 1,25 1,39 3,58 72,04 % 27,96 % 1,5 1,58 2,72 63,23 % 36,77 % 1,75 1,74 2,35 57,4 % 42,6 % 2 2,02 1,98 49,38 % 50,62 % 2,25 2,41 1,71 41,56 % 58,44 % 2,5 2,79 1,56 35,88 % 64,12 % 2,75 3,42 1,41 29,2 % 70,8 % 3 4,77 1,27 20,98 % 79,02 % 3,25 5,32 1,23 18,8 % 81,2 % 3,5 5,87 1,21 17,03 % 82,97 % 3,75 8,02 1,14 12,46 % 87,54 % 4 13,57 1,08 7,37 % 92,63 % 4,25 14,36 1,07 6,96 % 93,04 % 4,5 15,16 1,07 6,6 % 93,4 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,11 1,47 32,11 % 67,89 % 2,5 8,99 1,13 11,12 % 88,88 % 3,5 32,98 1,03 3,03 % 96,97 % 4,5 147,99 1,01 0,68 % 99,32 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,91 1,34 25,55 % 74,45 % 2,5 13,21 1,08 7,57 % 92,43 % 3,5 57,22 1,02 1,75 % 98,25 % 4,5 224,3 1 0,45 % 99,55 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 43,5 % 56,5 % Kerroinraja 2,3 1,77

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 68,6 % 31,4 % Kerroinraja 1,46 3,19

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 62,6 % 37,4 % Kerroinraja 1,6 2,67

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,19 31,37 % 1 2,74 36,52 % 2 4,77 20,98 % 3+ 8,99 11,12 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,67 37,45 % 1 2,7 37 % 2 5,56 17,98 % 3+ 13,21 7,57 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 37,45 % 62,55 % Kerroinraja 2,67 1,6

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 31,37 % 68,63 % Kerroinraja 3,19 1,46

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 8,13 12,3 % 1 4,09 24,47 % 2 3,66 27,35 % 3 5,31 18,85 % 4 9,59 10,43 % 5 22,96 4,36 % 6+ 44,58 2,24 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,43 70 % 12 1,45 69 % X2 1,64 61 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 18,5 5,4 % Koti 2 8,96 11,16 % Koti 1 4,46 22,43 % Tasan 3,23 31 % Vieras 1 5,26 19,02 % Vieras 2 12,61 7,93 % Vieras 3+ 32,79 3,05 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,55 18,01 % 1 ja alle 2,5 4,76 20,99 % X ja yli 2,5 21,76 4,6 % X ja alle 2,5 3,79 26,4 % 2 ja yli 2,5 7,54 13,27 % 2 ja alle 2,5 5,98 16,73 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 44 % 28 % 28 % 2,27 3,57 3,57

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,4 0-0 12,4 0-1 12,3 2-0 12,7 1-1 7,5 0-2 22 2-1 11,3 2-2 18,1 1-2 14,8 3-0 25,7 3-3 98,4 0-3 58,9 3-1 23 4-4 949,6 1-3 39,8 3-2 41 2-3 53,7 4-0 69,5 0-4 210,2 4-1 62,1 1-4 142 4-2 110,9 2-4 191,9 4-3 297 3-4 389,1 5-0 234,9 0-5 938,4 5-1 209,7 1-5 634,1 5-2 374,5 2-5 856,8 5-3 1003,2 3-5 1736,9 5-4 3583 4-5 4694,2 6-0 952,3 0-6 5027,3 6-1 850,3 1-6 3396,8 6-2 1518,4 2-6 4590,3 6-3 4067,2 3-6 9304,6 7-0 4504,3 0-7 31420,3 8-0 24347,8 0-8 224430,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 21,7 % 22,3 % 56 % 4,6 4,49 1,79 Vieras +2 8,5 % 13,2 % 78,3 % 11,78 7,56 1,28 Vieras +3 2,7 % 5,8 % 91,5 % 36,99 17,27 1,09 Koti +1 72 % 17 % 11 % 1,39 5,88 9,09 Koti +2 89 % 7,6 % 3,4 % 1,12 13,08 29,81 Koti +3 96,6 % 2,5 % 0,8 % 1,03 39,52 121,32

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 61,1 % 38,9 % Kerroinraja 1,64 2,57

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,48 3,07 67,4 % 32,6 % 0,5 1,39 3,57 72 % 28 % 0,5 & 1 1,27 4,69 78,7 % 21,3 % 1 1,15 7,55 86,7 % 13,3 % 1 & 1,5 1,14 8,32 88 % 12 % 1,5 1,12 9,09 89 % 11 % 1,5 & 2 1,08 13,4 92,5 % 7,5 % 2 1,04 27,53 96,4 % 3,6 % 2 & 2,5 1,04 28,67 96,5 % 3,5 % 2,5 1,03 29,81 96,6 % 3,4 % 2,5 & 3 1,02 47,25 97,9 % 2,1 % 3 1,01 118,25 99,2 % 0,8 % 3,5 1,01 121,32 99,2 % 0,8 % 4,5 1 591,5 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,95 2,05 51,2 % 48,8 % 0,5 2,27 1,79 44 % 56 % 0,5 & 1 2,7 1,59 37 % 63 % 1 3,58 1,39 28 % 72 % 1 & 1,5 4,09 1,32 24,4 % 75,6 % 1,5 4,6 1,28 21,7 % 78,3 % 1,5 & 2 6,18 1,19 16,2 % 83,8 % 2 10,22 1,11 9,8 % 90,2 % 2 & 2,5 11 1,1 9,1 % 90,9 % 2,5 11,78 1,09 8,5 % 91,5 % 2,5 & 3 17,35 1,06 5,8 % 94,2 % 3 34,85 1,03 2,9 % 97,1 % 3,5 36,99 1,03 2,7 % 97,3 % 4,5 138,42 1,01 0,7 % 99,3 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,1 11,28 91,13 % 8,87 % 1 1,11 10,11 90,11 % 9,89 % 1,25 1,24 5,2 80,77 % 19,23 % 1,5 1,37 3,73 73,19 % 26,81 % 1,75 1,44 3,25 69,23 % 30,77 % 2 1,57 2,77 63,9 % 36,1 % 2,25 1,84 2,2 54,45 % 45,55 % 2,5 2,11 1,9 47,44 % 52,56 % 2,75 2,43 1,7 41,23 % 58,77 % 3 3 1,5 33,35 % 66,65 % 3,25 3,4 1,42 29,41 % 70,59 % 3,5 3,8 1,36 26,3 % 73,7 % 3,75 4,85 1,26 20,62 % 79,38 % 4 7,14 1,16 14 % 86 % 4,25 7,74 1,15 12,92 % 87,08 % 4,5 8,33 1,14 12 % 88 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,33 1,75 42,87 % 57,13 % 2,5 5,52 1,22 18,13 % 81,87 % 3,5 16,38 1,07 6,11 % 93,89 % 4,5 59,12 1,02 1,69 % 98,31 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,26 1,44 30,7 % 69,3 % 2,5 9,8 1,11 10,21 % 89,79 % 3,5 37,69 1,03 2,65 % 97,35 % 4,5 122,07 1,01 0,82 % 99,18 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 52,6 % 47,4 % Kerroinraja 1,9 2,11

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 77 % 23 % Kerroinraja 1,3 4,34

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 67,6 % 32,4 % Kerroinraja 1,48 3,08

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,34 23,02 % 1 2,93 34,11 % 2 4,04 24,75 % 3+ 5,52 18,13 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,08 32,44 % 1 2,71 36,86 % 2 4,88 20,49 % 3+ 9,8 10,21 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 32,44 % 67,56 % Kerroinraja 3,08 1,48

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 23,02 % 76,98 % Kerroinraja 4,34 1,3

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,45 8,03 % 1 5,33 18,77 % 2 3,88 25,75 % 3 4,73 21,15 % 4 6,99 14,3 % 5 13,99 7,15 % 6+ 20,61 4,85 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,39 72 % 12 1,39 72 % X2 1,79 56 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 11,78 8,49 % Koti 2 7,56 13,23 % Koti 1 4,49 22,27 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 5,88 17 % Vieras 2 13,08 7,64 % Vieras 3+ 29,81 3,35 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,93 25,47 % 1 ja alle 2,5 5,4 18,53 % X ja yli 2,5 15,04 6,65 % X ja alle 2,5 4,68 21,35 % 2 ja yli 2,5 6,53 15,32 % 2 ja alle 2,5 7,89 12,68 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 86 % 10 % 4 % 1,16 10 25

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 16,5 0-0 48,3 0-1 85,7 2-0 9,9 1-1 21,7 0-2 255,9 2-1 14,8 2-2 38,8 1-2 76,8 3-0 8,9 3-3 156,6 0-3 1145,8 3-1 13,3 4-4 1123 1-3 344,1 3-2 39,8 2-3 206,7 4-0 10,7 0-4 6840,4 4-1 16 1-4 2054,2 4-2 47,8 2-4 1233,7 4-3 213,9 3-4 1111,5 5-0 16,1 0-5 51048 5-1 24 1-5 15329,7 5-2 71,7 2-5 9207 5-3 321,1 3-5 8294,6 5-4 1917,2 4-5 9963,5 6-0 29 0-6 457145,9 6-1 43,3 1-6 137281 6-2 129,2 2-6 82451,1 6-3 578,6 3-6 74280,3 7-0 61 0-7 4776151,1 8-0 146,5 0-8 57028669,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 70,1 % 15,9 % 14 % 1,43 6,31 7,14 Vieras +2 50,1 % 20 % 29,9 % 1,99 5 3,35 Vieras +3 31,1 % 19 % 49,9 % 3,21 5,26 2,01 Koti +1 96 % 3,1 % 0,9 % 1,04 32,77 105,46 Koti +2 99,1 % 0,8 % 0,2 % 1,01 129,11 575,86 Koti +3 99,8 % 0,1 % 0 % 1 674,92 3923,64

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 95,6 % 4,4 % Kerroinraja 1,05 22,5

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,04 23,75 95,8 % 4,2 % 0,5 1,04 25 96 % 4 % 0,5 & 1 1,03 39,8 97,5 % 2,5 % 1 1,01 102,25 99 % 1 % 1 & 1,5 1,01 103,85 99 % 1 % 1,5 1,01 105,46 99,1 % 0,9 % 1,5 & 2 1,01 177,59 99,4 % 0,6 % 2 1 571,4 99,8 % 0,2 % 2 & 2,5 1 573,63 99,8 % 0,2 % 2,5 1 575,86 99,8 % 0,2 % 2,5 & 3 1 1003,58 99,9 % 0,1 % 3 1 3917,82 100 % 0 % 3,5 1 3923,64 100 % 0 % 4,5 1 31933,86 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,1 10,56 90,5 % 9,5 % 0,5 1,16 7,14 86 % 14 % 0,5 & 1 1,18 6,58 84,8 % 15,2 % 1 1,2 6,01 83,4 % 16,6 % 1 & 1,5 1,31 4,2 76,2 % 23,8 % 1,5 1,43 3,35 70,1 % 29,9 % 1,5 & 2 1,5 3,01 66,8 % 33,2 % 2 1,6 2,68 62,7 % 37,3 % 2 & 2,5 1,8 2,26 55,7 % 44,3 % 2,5 1,99 2,01 50,1 % 49,9 % 2,5 & 3 2,23 1,81 44,9 % 55,1 % 3 2,6 1,62 38,4 % 61,6 % 3,5 3,21 1,45 31,1 % 68,9 % 4,5 5,94 1,2 16,8 % 83,2 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,02 46,57 97,85 % 2,15 % 1 1,02 44,82 97,77 % 2,23 % 1,25 1,06 16,96 94,1 % 5,9 % 1,5 1,1 10,75 90,7 % 9,3 % 1,75 1,11 9,94 89,94 % 10,06 % 2 1,12 9,13 89,05 % 10,95 % 2,25 1,22 5,49 81,77 % 18,23 % 2,5 1,32 4,1 75,6 % 24,4 % 2,75 1,37 3,7 72,98 % 27,02 % 3 1,43 3,3 69,74 % 30,26 % 3,25 1,61 2,65 62,27 % 37,73 % 3,5 1,78 2,29 56,24 % 43,76 % 3,75 1,94 2,06 51,46 % 48,54 % 4 2,2 1,83 45,5 % 54,5 % 4,25 2,47 1,68 40,52 % 59,48 % 4,5 2,74 1,58 36,53 % 63,47 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,19 6,23 83,94 % 16,06 % 2,5 1,56 2,77 63,93 % 36,07 % 3,5 2,38 1,72 41,96 % 58,04 % 4,5 4,22 1,31 23,72 % 76,28 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 6,89 1,17 14,5 % 85,5 % 2,5 34,71 1,03 2,88 % 97,12 % 3,5 233,03 1 0,43 % 99,57 % 4,5 696,49 1 0,14 % 99,86 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 47,3 % 52,7 % Kerroinraja 2,11 1,9

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 96,3 % 3,7 % Kerroinraja 1,04 26,8

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 49 % 51 % Kerroinraja 2,04 1,96

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 26,8 3,73 % 1 8,11 12,33 % 2 5 20,01 % 3+ 1,56 63,93 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 1,96 50,99 % 1 2,9 34,5 % 2 8,6 11,62 % 3+ 34,71 2,88 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 50,99 % 49,01 % Kerroinraja 1,96 2,04

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 3,73 % 96,27 % Kerroinraja 26,8 1,04

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 48,31 2,07 % 1 13,83 7,23 % 2 6,62 15,1 % 3 5,17 19,36 % 4 5,07 19,72 % 5 6,45 15,51 % 6+ 4,76 21,02 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,04 96 % 12 1,11 90 % X2 7,14 14 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 1,99 50,13 % Koti 2 5 20,01 % Koti 1 6,31 15,86 % Tasan 10 10 % Vieras 1 32,77 3,05 % Vieras 2 129,11 0,77 % Vieras 3+ 575,86 0,17 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 1,43 69,84 % 1 ja alle 2,5 6,19 16,16 % X ja yli 2,5 30,19 3,31 % X ja alle 2,5 14,95 6,69 % 2 ja yli 2,5 40,94 2,44 % 2 ja alle 2,5 64,21 1,56 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 43 % 29 % 28 % 2,33 3,45 3,57

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,6 0-0 10,7 0-1 11,2 2-0 12,4 1-1 7,3 0-2 21,1 2-1 11,7 2-2 19,8 1-2 15,2 3-0 26,8 3-3 120,8 0-3 59,8 3-1 25,2 4-4 1312,2 1-3 43 3-2 47,6 2-3 61,9 4-0 77 0-4 225,5 4-1 72,7 1-4 162,2 4-2 137,1 2-4 233,5 4-3 388 3-4 503,9 5-0 277 0-5 1063,8 5-1 261,4 1-5 765,3 5-2 493,1 2-5 1101,2 5-3 1395,6 3-5 2376,7 5-4 5266,5 4-5 6839,4 6-0 1195,8 0-6 6021,6 6-1 1128,1 1-6 4332,1 6-2 2128,6 2-6 6233,2 6-3 6024,2 3-6 13452,9 7-0 6022,1 0-7 39765 8-0 34659,8 0-8 300113

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 20,5 % 22,5 % 57 % 4,88 4,44 1,75 Vieras +2 7,6 % 12,8 % 79,5 % 13,08 7,8 1,26 Vieras +3 2,3 % 5,3 % 92,4 % 43,22 18,75 1,08 Koti +1 72 % 17,3 % 10,7 % 1,39 5,76 9,39 Koti +2 89,3 % 7,5 % 3,1 % 1,12 13,28 32,04 Koti +3 96,9 % 2,4 % 0,7 % 1,03 41,88 136,33

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 60,6 % 39,4 % Kerroinraja 1,65 2,54

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,49 3,05 67,3 % 32,7 % 0,5 1,39 3,57 72 % 28 % 0,5 & 1 1,27 4,73 78,8 % 21,2 % 1 1,15 7,76 87,1 % 12,9 % 1 & 1,5 1,13 8,57 88,3 % 11,7 % 1,5 1,12 9,39 89,3 % 10,7 % 1,5 & 2 1,08 13,97 92,8 % 7,2 % 2 1,03 29,62 96,6 % 3,4 % 2 & 2,5 1,03 30,83 96,8 % 3,2 % 2,5 1,03 32,04 96,9 % 3,1 % 2,5 & 3 1,02 51,26 98 % 2 % 3 1,01 133,08 99,2 % 0,8 % 3,5 1,01 136,33 99,3 % 0,7 % 4,5 1 697,44 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,99 2,01 50,3 % 49,7 % 0,5 2,33 1,75 43 % 57 % 0,5 & 1 2,8 1,56 35,8 % 64,2 % 1 3,78 1,36 26,4 % 73,6 % 1 & 1,5 4,33 1,3 23,1 % 76,9 % 1,5 4,88 1,26 20,5 % 79,5 % 1,5 & 2 6,66 1,18 15 % 85 % 2 11,4 1,1 8,8 % 91,2 % 2 & 2,5 12,24 1,09 8,2 % 91,8 % 2,5 13,08 1,08 7,6 % 92,4 % 2,5 & 3 19,55 1,05 5,1 % 94,9 % 3 40,92 1,03 2,4 % 97,6 % 3,5 43,22 1,02 2,3 % 97,7 % 4,5 170,79 1,01 0,6 % 99,4 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,12 9,63 89,62 % 10,38 % 1 1,13 8,53 88,28 % 11,72 % 1,25 1,28 4,58 78,18 % 21,82 % 1,5 1,43 3,35 70,15 % 29,85 % 1,75 1,52 2,91 65,58 % 34,42 % 2 1,68 2,46 59,37 % 40,63 % 2,25 1,99 2,01 50,29 % 49,71 % 2,5 2,29 1,77 43,62 % 56,38 % 2,75 2,69 1,59 37,17 % 62,83 % 3 3,44 1,41 29,05 % 70,95 % 3,25 3,89 1,35 25,73 % 74,27 % 3,5 4,33 1,3 23,08 % 76,92 % 3,75 5,65 1,22 17,7 % 82,3 % 4 8,69 1,13 11,51 % 88,49 % 4,25 9,34 1,12 10,7 % 89,3 % 4,5 10 1,11 10 % 90 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,51 1,66 39,78 % 60,22 % 2,5 6,27 1,19 15,95 % 84,05 % 3,5 19,67 1,05 5,08 % 94,92 % 4,5 75,2 1,01 1,33 % 98,67 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,51 1,4 28,48 % 71,52 % 2,5 11,09 1,1 9,02 % 90,98 % 3,5 44,81 1,02 2,23 % 97,77 % 4,5 154,28 1,01 0,65 % 99,35 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 49,6 % 50,4 % Kerroinraja 2,02 1,98

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 74,8 % 25,2 % Kerroinraja 1,34 3,97

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,5 % 34,5 % Kerroinraja 1,53 2,9

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,97 25,21 % 1 2,86 35,01 % 2 4,2 23,82 % 3+ 6,27 15,95 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,9 34,48 % 1 2,7 37,04 % 2 5,14 19,46 % 3+ 11,09 9,02 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 34,48 % 65,52 % Kerroinraja 2,9 1,53

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 25,21 % 74,79 % Kerroinraja 3,97 1,34

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,74 9,31 % 1 4,87 20,54 % 2 3,77 26,52 % 3 4,87 20,54 % 4 7,64 13,08 % 5 16,23 6,16 % 6+ 26,06 3,84 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,39 72 % 12 1,41 71 % X2 1,75 57 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 13,08 7,65 % Koti 2 7,8 12,83 % Koti 1 4,44 22,53 % Tasan 3,45 29 % Vieras 1 5,76 17,35 % Vieras 2 13,28 7,53 % Vieras 3+ 32,04 3,12 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,29 23,33 % 1 ja alle 2,5 5,08 19,67 % X ja yli 2,5 16,77 5,96 % X ja alle 2,5 4,34 23,04 % 2 ja yli 2,5 6,98 14,33 % 2 ja alle 2,5 7,31 13,67 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 24 % 27 % 49 % 4,17 3,7 2,04

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 14,4 0-0 13,6 0-1 9,4 2-0 27 1-1 7,8 0-2 11,5 2-1 16,6 2-2 17,9 1-2 10,8 3-0 75,7 3-3 92,2 0-3 21,2 3-1 46,4 4-4 845,9 1-3 19,8 3-2 57 2-3 37 4-0 282,9 0-4 52 4-1 173,6 1-4 48,6 4-2 213 2-4 90,9 4-3 392 3-4 254,8 5-0 1322,1 0-5 159,6 5-1 811,1 1-5 149,1 5-2 995,2 2-5 278,7 5-3 1831,7 3-5 781,5 5-4 4495,1 4-5 2921,4 6-0 7413,8 0-6 587,3 6-1 4548,4 1-6 548,9 6-2 5580,8 2-6 1026 6-3 10271,4 3-6 2876,6 7-0 48501,7 0-7 2522,3 8-0 362629,4 0-8 12379,2

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 9 % 15 % 76 % 11,11 6,67 1,32 Vieras +2 2,6 % 6,4 % 91 % 38,13 15,67 1,1 Vieras +3 0,6 % 2 % 97,4 % 162,57 49,81 1,03 Koti +1 51 % 23,1 % 25,9 % 1,96 4,33 3,86 Koti +2 74,1 % 15 % 11 % 1,35 6,68 9,12 Koti +3 89 % 7,2 % 3,8 % 1,12 13,95 26,32

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 32,9 % 67,1 % Kerroinraja 3,04 1,49

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,31 1,77 43,4 % 56,6 % 0,5 1,96 2,04 51 % 49 % 0,5 & 1 1,73 2,36 57,7 % 42,3 % 1 1,51 2,97 66,3 % 33,7 % 1 & 1,5 1,41 3,41 70,7 % 29,3 % 1,5 1,35 3,86 74,1 % 25,9 % 1,5 & 2 1,25 5,02 80,1 % 19,9 % 2 1,15 7,75 87,1 % 12,9 % 2 & 2,5 1,13 8,44 88,1 % 11,9 % 2,5 1,12 9,12 89 % 11 % 2,5 & 3 1,08 13,06 92,3 % 7,7 % 3 1,04 24,43 95,9 % 4,1 % 3,5 1,04 26,32 96,2 % 3,8 % 4,5 1,01 90,16 98,9 % 1,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,6 1,38 27,7 % 72,3 % 0,5 4,17 1,32 24 % 76 % 0,5 & 1 5,61 1,22 17,8 % 82,2 % 1 9,44 1,12 10,6 % 89,4 % 1 & 1,5 10,27 1,11 9,7 % 90,3 % 1,5 11,11 1,1 9 % 91 % 1,5 & 2 16,65 1,06 6 % 94 % 2 35,7 1,03 2,8 % 97,2 % 2 & 2,5 36,91 1,03 2,7 % 97,3 % 2,5 38,13 1,03 2,6 % 97,4 % 2,5 & 3 61,15 1,02 1,6 % 98,4 % 3 159,3 1,01 0,6 % 99,4 % 3,5 162,57 1,01 0,6 % 99,4 % 4,5 829,93 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 12,4 91,93 % 8,07 % 1 1,1 11,2 91,07 % 8,93 % 1,25 1,22 5,65 82,3 % 17,7 % 1,5 1,33 4,01 75,06 % 24,94 % 1,75 1,4 3,5 71,46 % 28,54 % 2 1,5 3 66,65 % 33,35 % 2,25 1,75 2,33 57,03 % 42,97 % 2,5 2,01 1,99 49,84 % 50,16 % 2,75 2,28 1,78 43,84 % 56,16 % 3 2,76 1,57 36,21 % 63,79 % 3,25 3,14 1,47 31,88 % 68,12 % 3,5 3,51 1,4 28,47 % 71,53 % 3,75 4,42 1,29 22,64 % 77,36 % 4 6,34 1,19 15,78 % 84,22 % 4,25 6,9 1,17 14,49 % 85,51 % 4,5 7,46 1,15 13,4 % 86,6 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,48 1,4 28,76 % 71,24 % 2,5 10,95 1,1 9,13 % 90,87 % 3,5 44,17 1,02 2,26 % 97,74 % 4,5 218,63 1 0,46 % 99,54 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,09 1,92 47,84 % 52,16 % 2,5 4,56 1,28 21,93 % 78,07 % 3,5 12,42 1,09 8,05 % 91,95 % 4,5 35,28 1,03 2,83 % 97,17 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 53,4 % 46,6 % Kerroinraja 1,87 2,15

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,8 % 34,2 % Kerroinraja 1,52 2,93

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 80,2 % 19,8 % Kerroinraja 1,25 5,06

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,93 34,18 % 1 2,7 37,06 % 2 5,1 19,62 % 3+ 10,95 9,13 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,06 19,75 % 1 3,09 32,41 % 2 3,86 25,92 % 3+ 4,56 21,93 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 19,75 % 80,25 % Kerroinraja 5,06 1,25

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 34,18 % 65,82 % Kerroinraja 2,93 1,52

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,59 7,36 % 1 5,69 17,58 % 2 3,96 25,22 % 3 4,68 21,37 % 4 6,63 15,07 % 5 12,83 7,79 % 6+ 17,83 5,61 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,96 51 % 12 1,37 73 % X2 1,32 76 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 38,13 2,62 % Koti 2 15,67 6,38 % Koti 1 6,67 15 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 4,33 23,07 % Vieras 2 6,68 14,96 % Vieras 3+ 9,12 10,97 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 7,48 13,37 % 1 ja alle 2,5 9,41 10,63 % X ja yli 2,5 14,69 6,81 % X ja alle 2,5 4,95 20,19 % 2 ja yli 2,5 3,37 29,66 % 2 ja alle 2,5 5,17 19,34 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 81 % 13 % 6 % 1,23 7,69 16,67

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 13,8 0-0 36,3 0-1 58,1 2-0 9,3 1-1 16,6 0-2 156,9 2-1 12,6 2-2 30,3 1-2 53 3-0 9,4 3-3 124,5 0-3 636,2 3-1 12,8 4-4 909,6 1-3 214,9 3-2 34,5 2-3 145,2 4-0 12,8 0-4 3439,2 4-1 17,2 1-4 1161,9 4-2 46,6 2-4 785,1 4-3 188,8 3-4 795,7 5-0 21,5 0-5 23237,6 5-1 29,1 1-5 7850,6 5-2 78,7 2-5 5304,4 5-3 319 3-5 5376,1 5-4 1724,1 4-5 7265 6-0 43,7 0-6 188413,2 6-1 59 1-6 63653,1 6-2 159,5 2-6 43008,9 6-3 646,5 3-6 43590,1 7-0 103,3 0-7 1782287,2 8-0 279,1 0-8 19267969,9

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 62,3 % 18,7 % 19 % 1,6 5,35 5,26 Vieras +2 41,3 % 21 % 37,7 % 2,42 4,75 2,65 Vieras +3 23,4 % 17,8 % 58,7 % 4,27 5,61 1,7 Koti +1 94 % 4,4 % 1,6 % 1,06 22,54 63,95 Koti +2 98,4 % 1,2 % 0,3 % 1,02 80,1 317,01 Koti +3 99,7 % 0,3 % 0,1 % 1 378,24 1958,49

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 93,1 % 6,9 % Kerroinraja 1,07 14,5

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,07 15,58 93,6 % 6,4 % 0,5 1,06 16,67 94 % 6 % 0,5 & 1 1,04 25,86 96,1 % 3,9 % 1 1,02 61,11 98,4 % 1,6 % 1 & 1,5 1,02 62,53 98,4 % 1,6 % 1,5 1,02 63,95 98,4 % 1,6 % 1,5 & 2 1,01 105,76 99,1 % 0,9 % 2 1 313,05 99,7 % 0,3 % 2 & 2,5 1 315,03 99,7 % 0,3 % 2,5 1 317,01 99,7 % 0,3 % 2,5 & 3 1 544,97 99,8 % 0,2 % 3 1 1953,31 99,9 % 0,1 % 3,5 1 1958,49 99,9 % 0,1 % 4,5 1 14450,95 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,15 7,48 86,6 % 13,4 % 0,5 1,23 5,26 81 % 19 % 0,5 & 1 1,27 4,77 79 % 21 % 1 1,3 4,28 76,6 % 23,4 % 1 & 1,5 1,45 3,2 68,7 % 31,3 % 1,5 1,6 2,65 62,3 % 37,7 % 1,5 & 2 1,73 2,37 57,9 % 42,1 % 2 1,91 2,09 52,3 % 47,7 % 2 & 2,5 2,17 1,86 46,1 % 53,9 % 2,5 2,42 1,7 41,3 % 58,7 % 2,5 & 3 2,82 1,55 35,5 % 64,5 % 3 3,51 1,4 28,5 % 71,5 % 3,5 4,27 1,31 23,4 % 76,6 % 4,5 8,67 1,13 11,5 % 88,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,03 34,72 97,12 % 2,88 % 1 1,03 33,09 96,98 % 3,02 % 1,25 1,08 13,19 92,42 % 7,58 % 1,5 1,13 8,53 88,27 % 11,73 % 1,75 1,15 7,78 87,15 % 12,85 % 2 1,17 7,04 85,8 % 14,2 % 2,25 1,29 4,47 77,62 % 22,38 % 2,5 1,41 3,43 70,87 % 29,13 % 2,75 1,48 3,08 67,52 % 32,48 % 3 1,58 2,73 63,31 % 36,69 % 3,25 1,78 2,28 56,05 % 43,95 % 3,5 1,99 2,01 50,28 % 49,72 % 3,75 2,23 1,82 44,92 % 55,08 % 4 2,61 1,62 38,25 % 61,75 % 4,25 2,93 1,52 34,13 % 65,87 % 4,5 3,25 1,45 30,8 % 69,2 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,27 4,75 78,96 % 21,04 % 2,5 1,78 2,28 56,14 % 43,86 % 3,5 2,95 1,51 33,85 % 66,15 % 4,5 5,75 1,21 17,41 % 82,59 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,92 1,2 16,9 % 83,1 % 2,5 26,78 1,04 3,73 % 96,27 % 3,5 160,81 1,01 0,62 % 99,38 % 4,5 473,05 1 0,21 % 99,79 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 49,9 % 50,1 % Kerroinraja 2 2

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 94,7 % 5,3 % Kerroinraja 1,06 18,86

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 52,4 % 47,6 % Kerroinraja 1,91 2,1

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 18,86 5,3 % 1 6,36 15,73 % 2 4,38 22,82 % 3+ 1,78 56,14 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,1 47,56 % 1 2,81 35,54 % 2 7,6 13,16 % 3+ 26,78 3,73 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 47,56 % 52,44 % Kerroinraja 2,1 1,91

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 5,3 % 94,7 % Kerroinraja 18,86 1,06

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 36,35 2,75 % 1 11,14 8,98 % 2 5,75 17,4 % 3 4,86 20,59 % 4 5,13 19,48 % 5 7,08 14,13 % 6+ 6 16,68 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,06 94 % 12 1,15 87 % X2 5,26 19 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 2,42 41,26 % Koti 2 4,75 21,04 % Koti 1 5,35 18,69 % Tasan 7,69 13 % Vieras 1 22,54 4,44 % Vieras 2 80,1 1,25 % Vieras 3+ 317,01 0,32 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 1,59 63 % 1 ja alle 2,5 5,56 18 % X ja yli 2,5 23,68 4,22 % X ja alle 2,5 11,39 8,78 % 2 ja yli 2,5 27,47 3,64 % 2 ja alle 2,5 42,39 2,36 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 37 % 27 % 36 % 2,7 3,7 2,78

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 16,6 0-0 22,2 0-1 16,8 2-0 20,2 1-1 8,4 0-2 20,8 2-1 12,5 2-2 12,7 1-2 12,7 3-0 36,9 3-3 43,4 0-3 38,8 3-1 22,9 4-4 262,8 1-3 23,7 3-2 28,5 2-3 28,9 4-0 90,1 0-4 96,4 4-1 56 1-4 58,8 4-2 69,5 2-4 71,7 4-3 129,5 3-4 131,2 5-0 274,6 0-5 299,5 5-1 170,6 1-5 182,6 5-2 211,9 2-5 222,7 5-3 394,9 3-5 407,4 5-4 981 4-5 993,6 6-0 1004,8 0-6 1116,1 6-1 624,1 1-6 680,5 6-2 775,3 2-6 829,9 6-3 1444,6 3-6 1518,1 7-0 4288,7 0-7 4852,5 8-0 20920,3 0-8 24111,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 18,6 % 18,4 % 63 % 5,38 5,44 1,59 Vieras +2 7,6 % 11 % 81,4 % 13,16 9,09 1,23 Vieras +3 2,6 % 5 % 92,4 % 39,03 19,86 1,08 Koti +1 64 % 18,2 % 17,8 % 1,56 5,51 5,61 Koti +2 82,2 % 10,7 % 7,2 % 1,22 9,38 13,95 Koti +3 92,8 % 4,8 % 2,4 % 1,08 20,87 42,07

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 50,7 % 49,3 % Kerroinraja 1,97 2,03

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,71 2,4 58,4 % 41,6 % 0,5 1,56 2,78 64 % 36 % 0,5 & 1 1,42 3,38 70,4 % 29,6 % 1 1,28 4,59 78,2 % 21,8 % 1 & 1,5 1,24 5,1 80,4 % 19,6 % 1,5 1,22 5,61 82,2 % 17,8 % 1,5 & 2 1,15 7,57 86,8 % 13,2 % 2 1,09 12,46 92 % 8 % 2 & 2,5 1,08 13,2 92,4 % 7,6 % 2,5 1,08 13,95 92,8 % 7,2 % 2,5 & 3 1,05 20,45 95,1 % 4,9 % 3 1,03 40,05 97,5 % 2,5 % 3,5 1,02 42,07 97,6 % 2,4 % 4,5 1,01 148,8 99,3 % 0,7 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,34 1,75 42,8 % 57,2 % 0,5 2,7 1,59 37 % 63 % 0,5 & 1 3,27 1,44 30,6 % 69,4 % 1 4,39 1,3 22,8 % 77,2 % 1 & 1,5 4,88 1,26 20,5 % 79,5 % 1,5 5,38 1,23 18,6 % 81,4 % 1,5 & 2 7,21 1,16 13,9 % 86,1 % 2 11,71 1,09 8,5 % 91,5 % 2 & 2,5 12,44 1,09 8 % 92 % 2,5 13,16 1,08 7,6 % 92,4 % 2,5 & 3 19,19 1,05 5,2 % 94,8 % 3 37,06 1,03 2,7 % 97,3 % 3,5 39,03 1,03 2,6 % 97,4 % 4,5 135,68 1,01 0,7 % 99,3 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 20,85 95,2 % 4,8 % 1 1,05 19,52 94,88 % 5,12 % 1,25 1,13 8,94 88,82 % 11,18 % 1,5 1,2 6,06 83,49 % 16,51 % 1,75 1,23 5,4 81,48 % 18,52 % 2 1,27 4,74 78,92 % 21,08 % 2,25 1,44 3,26 69,34 % 30,66 % 2,5 1,62 2,62 61,83 % 38,17 % 2,75 1,74 2,34 57,32 % 42,68 % 3 1,94 2,07 51,6 % 48,4 % 3,25 2,2 1,84 45,51 % 54,49 % 3,5 2,46 1,69 40,7 % 59,3 % 3,75 2,89 1,53 34,62 % 65,38 % 4 3,68 1,37 27,16 % 72,84 % 4,25 4,1 1,32 24,37 % 75,63 % 4,5 4,52 1,28 22,11 % 77,89 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,08 1,93 48,18 % 51,82 % 2,5 4,56 1,28 21,94 % 78,06 % 3,5 12,53 1,09 7,98 % 92,02 % 4,5 41,81 1,02 2,39 % 97,61 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,11 1,9 47,41 % 52,59 % 2,5 4,7 1,27 21,29 % 78,71 % 3,5 13,12 1,08 7,62 % 92,38 % 4,5 33,26 1,03 3,01 % 96,99 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,4 % 34,6 % Kerroinraja 1,53 2,89

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 80,7 % 19,3 % Kerroinraja 1,24 5,17

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 80,2 % 19,8 % Kerroinraja 1,25 5,05

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,17 19,34 % 1 3,08 32,48 % 2 3,81 26,25 % 3+ 4,56 21,94 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,05 19,81 % 1 3,05 32,78 % 2 3,83 26,12 % 3+ 4,7 21,29 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 19,81 % 80,19 % Kerroinraja 5,05 1,25

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 19,34 % 80,66 % Kerroinraja 5,17 1,24

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 22,18 4,51 % 1 8,33 12 % 2 4,62 21,66 % 3 4,73 21,13 % 4 5,38 18,59 % 5 8,96 11,16 % 6+ 9,13 10,95 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,56 64 % 12 1,37 73 % X2 1,59 63 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 13,16 7,6 % Koti 2 9,09 11 % Koti 1 5,44 18,4 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 5,51 18,16 % Vieras 2 9,38 10,67 % Vieras 3+ 13,95 7,17 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,85 26,01 % 1 ja alle 2,5 9,1 10,99 % X ja yli 2,5 9,45 10,59 % X ja alle 2,5 6,09 16,41 % 2 ja yli 2,5 3,96 25,24 % 2 ja alle 2,5 9,29 10,76 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 64 % 22 % 14 % 1,56 4,55 7,14

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,9 0-0 20,3 0-1 26,4 2-0 9,9 1-1 9,7 0-2 55,6 2-1 10,4 2-2 18,6 1-2 25,3 3-0 13,5 3-3 80,2 0-3 175,5 3-1 14,2 4-4 613,6 1-3 79,8 3-2 29,9 2-3 72,5 4-0 24,5 0-4 738,8 4-1 25,8 1-4 335,8 4-2 54,4 2-4 305,3 4-3 171,7 3-4 416,3 5-0 55,8 0-5 3888,6 5-1 58,7 1-5 1767,6 5-2 123,6 2-5 1606,9 5-3 390,3 3-5 2191,2 5-4 1643,5 4-5 3984 6-0 152,1 0-6 24559,8 6-1 160,1 1-6 11163,5 6-2 337,1 2-6 10148,7 6-3 1064,6 3-6 13839,1 7-0 484 0-7 180966,7 8-0 1760,1 0-8 1523930,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 41,2 % 22,8 % 36 % 2,43 4,39 2,78 Vieras +2 22 % 19,2 % 58,8 % 4,55 5,2 1,7 Vieras +3 9,8 % 12,2 % 78 % 10,19 8,21 1,28 Koti +1 86 % 9,4 % 4,6 % 1,16 10,65 21,7 Koti +2 95,4 % 3,4 % 1,2 % 1,05 29,18 84,66 Koti +3 98,8 % 0,9 % 0,2 % 1,01 106,71 409,78

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 82,1 % 17,9 % Kerroinraja 1,22 5,57

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,19 6,36 84,3 % 15,7 % 0,5 1,16 7,14 86 % 14 % 0,5 & 1 1,11 10,24 90,2 % 9,8 % 1 1,05 19,66 94,9 % 5,1 % 1 & 1,5 1,05 20,68 95,2 % 4,8 % 1,5 1,05 21,7 95,4 % 4,6 % 1,5 & 2 1,03 33,96 97,1 % 2,9 % 2 1,01 81,76 98,8 % 1,2 % 2 & 2,5 1,01 83,21 98,8 % 1,2 % 2,5 1,01 84,66 98,8 % 1,2 % 2,5 & 3 1,01 139,68 99,3 % 0,7 % 3 1 405,94 99,8 % 0,2 % 3,5 1 409,78 99,8 % 0,2 % 4,5 1 2366,38 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,39 3,56 71,9 % 28,1 % 0,5 1,56 2,78 64 % 36 % 0,5 & 1 1,68 2,46 59,4 % 40,6 % 1 1,87 2,15 53,4 % 46,6 % 1 & 1,5 2,15 1,87 46,5 % 53,5 % 1,5 2,43 1,7 41,2 % 58,8 % 1,5 & 2 2,86 1,54 35 % 65 % 2 3,67 1,37 27,2 % 72,8 % 2 & 2,5 4,11 1,32 24,3 % 75,7 % 2,5 4,55 1,28 22 % 78 % 2,5 & 3 5,9 1,2 16,9 % 83,1 % 3 8,95 1,13 11,2 % 88,8 % 3,5 10,19 1,11 9,8 % 90,2 % 4,5 26,73 1,04 3,7 % 96,3 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,06 19,01 94,74 % 5,26 % 1 1,06 17,69 94,35 % 5,65 % 1,25 1,14 8,2 87,8 % 12,2 % 1,5 1,22 5,59 82,11 % 17,89 % 1,75 1,25 4,97 79,88 % 20,12 % 2 1,3 4,35 77,01 % 22,99 % 2,25 1,48 3,07 67,4 % 32,6 % 2,5 1,67 2,5 59,92 % 40,08 % 2,75 1,82 2,23 55,09 % 44,91 % 3 2,04 1,96 48,92 % 51,08 % 3,25 2,32 1,76 43,02 % 56,98 % 3,5 2,6 1,62 38,39 % 61,61 % 3,75 3,09 1,48 32,34 % 67,66 % 4 4 1,33 24,98 % 75,02 % 4,25 4,44 1,29 22,53 % 77,47 % 4,5 4,87 1,26 20,51 % 79,49 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,57 2,76 63,71 % 36,29 % 2,5 2,71 1,58 36,86 % 63,14 % 3,5 5,7 1,21 17,53 % 82,47 % 4,5 14,34 1,07 6,97 % 93,03 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,1 1,32 24,41 % 75,59 % 2,5 14,55 1,07 6,87 % 93,13 % 3,5 67,21 1,02 1,49 % 98,51 % 4,5 198,61 1,01 0,5 % 99,5 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 55,3 % 44,7 % Kerroinraja 1,81 2,24

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 88,8 % 11,2 % Kerroinraja 1,13 8,89

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 61,6 % 38,4 % Kerroinraja 1,62 2,6

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 8,89 11,24 % 1 3,99 25,04 % 2 3,72 26,85 % 3+ 2,71 36,86 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,6 38,42 % 1 2,69 37,17 % 2 5,7 17,54 % 3+ 14,55 6,87 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 38,42 % 61,58 % Kerroinraja 2,6 1,62

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 11,24 % 88,76 % Kerroinraja 8,89 1,13

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 20,33 4,92 % 1 7,71 12,97 % 2 4,51 22,18 % 3 4,64 21,53 % 4 5,59 17,87 % 5 9,34 10,71 % 6+ 10,2 9,8 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,16 86 % 12 1,28 78 % X2 2,78 36 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 4,55 22 % Koti 2 5,2 19,24 % Koti 1 4,39 22,77 % Tasan 4,55 22 % Vieras 1 10,65 9,39 % Vieras 2 29,18 3,43 % Vieras 3+ 84,66 1,18 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,24 44,71 % 1 ja alle 2,5 5,19 19,29 % X ja yli 2,5 14,71 6,8 % X ja alle 2,5 6,58 15,2 % 2 ja yli 2,5 11,89 8,41 % 2 ja alle 2,5 17,89 5,59 %

PerjantaiPerustaso 1-3Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-3Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniSarjanousijoiden välinen kohtaaminen. Viime kaudella Championshipissä tämä peli oli todella kuuma ja päättyi dramaattisten vaiheiden jälkeen Wolvesin 1–0-vierasvoittoon. Cardiff hukkasi lisäajalla kaksi rangaistuspotkua. Se peli, ja Wolves-manageri Nunon tuuletukset jättivät varmasti vaikutuksensa isäntiin. Cardiffilta sopii odottaa tässä kovaa latausta.Wolvesilla on alla yksi kauden huonoimmista peliesityksistä kotona Huddersfieldiä vastaan. Isossa kuvassa Nuno Espirito Santon suojatit ovat olleet kuitenkin selvästi paras kolmesta nousijasta. Wolvesissa on paljon pallollista laatua, mutta vastapainoksi myös heikkouksia. Jäykkä 3-4-3-muoto on helposti analysoitavissa vastustajien toimesta.Vieraat lähtevät peliin niukkoina suosikkeina. Maaliodotusarvoltaan ottelu on kallellaan vähämaaliseen suuntaan. Kerrointarjonnan puolesta suositaan vedoissa cardiffin yllätyksiä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiCrystal Palace on sijoitustaan parempi joukkue, eikä putoamisen suhteen pitäisi tulla suurempaa hätää. Ainakaan niin kauan, kun Roy Hodgson on manageri ja hyökkäyksessä viilettää Wilfried Zaha. Viime kierroksella Palace haki ansaitun pisteen Manchester Unitedilta.Burnleyn puolustuspelaaminen on romahtanut totaalisesti viime kauden tasolta. Manageri on sama, pelaajat ovat käytännössä samoja (maalivahtiosastoa lukuun ottamatta), mutta homma ei vain ota toimiakseen. Viime kaudella Burnleyn vastustajat loivat maaliodottamaa keskimäärin noin 1,35 per ottelu ja tekivät 1,05 maalia per peli. Tällä kaudella lukemat ovat noin 1,95 ja 2,08 per ottelu. Muutos on järisyttävä ja johtaa sarjasta putoamiseen, ellei kurssi käänny.Palace lähtee kotonaan peliin selvänä suosikkina, mutta asetelma ei sovi sille parhaalla mahdollisella tavalla. Oletettavasti Burnley lähtee peliin puolustuksen kautta, ja olisi ennakolta tyytyväinen tasapeliinkin. Palacelle ei jää hirveästi tilaa vastaiskuihin, joissa se on hyökkäyssuuntaan vaarallisimmillaan.Kertoimet puoltavat panoksen asettamista Burnleyn venymiselle.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin pieniHuddersfield on tällä hetkellä kauden parhaassa vireessään. Manageri David Wagnerin siirtyminen kesken kauden 3-5-1-1-taktiikkaan on parantanut peliesityksiä ja tuonut tärkeitä pisteitä. Terrierit on erittäin hyvin organisoitu puolustussuuntaan ja työteliäs prässissään. Sarjassa säilymisen ratkaisevat sitten hyökkäystehot – Aaron Mooya lukuun ottamatta yksilöiden laatu on tälle tasolle todella vaatimatonta.Brighton on hieman liian korkealla sarjataulukossa esityksiinsä nähden. Lokkien puolustuspeli on isossa kuvassa jämäkkää ja laadukasta, vaikka viimeksi Leicesteria vastaan kulmahässäkässä aiheutettiinkin tarpeeton rangaistuspotku, joka maksoi lopulta voiton. Hyökkäyssuuntaan Brighton on liikaa erikoistilanteiden varassa.Tässä on ainekset erittäin vähämaaliseen vääntöön. Huddersfield ansaitsee kotiedun turvin marginaalisen suosikin aseman.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliLeicester on sarjataulukossa juuri niillä main, mihin se perustasoltaan ja alkukauden peliesityksiltäänkin kuuluu. Ketut on parhaimmillaan vastaiskuissa, joten suosikkiasema ei sovi isännille optimaalisesti.Watford hävisi viime kierroksella Liverpoolille kotonaan 0–3, mutta peli oli numeroita tasaisempi. Javi Gracian suojatit pelaavat hyvin joukkueena ja ovat tällä hetkellä enemmän kuin osiensa summa. Top 10 –sijoitus on täyttä realismia tällä kaudella.Leicesterilla on alla ylimääräistä rasitusta tiistain liigacupin Southampton-pelistä, mutta kotietu tekee isännistä silti pelin niukkoja suosikeita. Watford on ollut tällä kaudella hyvä vieraissa vastaiskutaktiikallaan ja pystyy aiheuttamaan nopeilla hyökkäyksillään sekä erikoistilanteilla isännille ongelmia. Maaliodotusarvo on lähellä sarjan keskiarvoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-2Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-5Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin suuriManchester City on ollut ylivoimaisesti alkukauden paras joukkue. Muistetaan, että jos Riyad Mahrez olisi upottanut rankkarin sisään Liverpool-ottelun lopulla 0–0-tilanteessa, olisi Cityn johto sarjataulukossa jo kuusi pistettä. Ei kannata yllättyä, jos äkkiseltään tasaiselta näyttävä mestaruustaistelu ratkeaisi Cityn eduksi jo vuodenvaihteen tienoolla.Bournemouth on pelannut komean kauden tähän asti, mutta suunta näyttää olevan alas. Viime kierrosten peliesitykset eivät ole olleet enää niin vakuuttavia kuin alkusyksystä. Vastaiskupelaaminen on hyvällä tasolla Ryan Fraserin, David Brooksin ja kumppanien johdolla, mutta omassa päässä tekeminen ei ole yhtä laadukasta.Isännät ovat erittäin runsasmaaliselta haiskahtavassa ottelussa jättisuosikeita, vaikka loukkaantumisten takia sivussa jatkavat laitapakki Benjamin Mendy ja keskikentän Kevin de Bruyne. Lisäksi keskikentältä Bernardo Silvan ja Ilkay Gündoganin pelikunto on arvoitus – molemmat olivat sivussa tiistain Lyon-vierasottelusta. Bournemouthilta puuttuu pelikieltoa kärsivä puolustava keskikenttämies Jefferson Lerma.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 4-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiNewcastle on kolmen pelin voittoputkessa, vaikka on joutunut pelaamaan ilman muutamia avainpelaajiaan. Harakoiden itseluottamus on kunnossa, ja kokoonpanotilannekin on paranemaan päin. Keskikentän avainmies Jonjo Shelvey oli jo penkillä maanantain Burnley-ottelussa, ja kapteeni Jamaal Lascellesin paluu kokoonpanoon on mahdollista tässä pelissä.Myös West Ham on nousuvireessä. Manuel Pellegrinin suojatit ovat pelanneet sen jälkeen hyvin, kun kahden miehen keskikentän keskusta vaihdettiin kolmeen. Hammersin todellinen taso on vielä nykyistä sijoitusta parempi, mutta optimikokoonpanoa ei saada jalkeille vielä pitkään aikaan muutamien avainpelaajien loukkaantumisten takia.Vieraiden kannalta isoin kysymysmerkki tämän ottelun alla on elintärkeän ykköskärjen Marko Arnautovicin pelikunto. Hän joutui jättämään viime pelin kesken tällin takia. Varmuudella sivussa jatkavat pitkäaikaispotilaat Andrei Jarmolenko, Winston Reid ja Manuel Lanzini. Newcastle lähtee kotiedun turvin peliin niukkana suosikkina.Vedoissa kokeillaan pikkupanoksella Newcastlen voittoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSouthampton on ollut alkukauden pahimpia tuhlaajia maalin edessä. Tehottomuus painaa sarjasijoitusta alas – peliesitystensä valossa Saints ansaitsisi olla korkeammalla.Manchester United on puolestaan suurin piirtein niillä sijoilla, mihin alkukauden peliesitykset oikeuttavat. Jose Mourinhon miehistö on kaukana sarjan kärkitasosta, mikä nähtiin toissa kierroksen derbyssä Manchester Cityä vastaan. Viime viikolla United jäi ansaitusti tasoihin Crystal Palacea vastaan, eikä sen jälkeinen 1–0-kotivoitto Mestarien liigassa Young Boysista ollut yhtään kummoisempi esitys.Molemmat joukkueet ja managerit ovat tällä hetkellä isojen paineiden alla. Manchester United lähtee laadukkaampien yksilöidensä myötä otteluun noin 50-prosenttisena suosikkina. Maaliodotusarvoltaan ottelu on lähellä sarjan keskiarvoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 5-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-5Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä erittäin suuriChelsea jäi viikko sitten täysin Tottenhamin jalkoihin, mutta kokonaisuutena sinisten alkukausi on ollut hyvä. Maurizio Sarrin projekti on vielä vaiheessa, ja pohdittavaa hänelle riittää sekä puolustuslinjan kokoonpanossa että N’Golo Kanten roolissa keskikentällä.Fulham voitti heti ensimmäisen pelinsä Claudio Ranierin alaisuudessa, kun Southampton kaatui 3–2. Pelillisesti esitys ei tosin ollut kummoinen ja paikkojen valossa tasapeli olisi ollut reilumpi tulos. Ranieri pyrkii tiivistämään jatkossa puolustusta, mutta työmaa on iso. Hyökkäyspäässä vastaiskut ovat Mökkiläisten vaarallisimmat aseet.Länsi-Lontoon paikallispelissä kotiedun merkitys on hieman normaalia pienempi, mutta siitä huolimatta Chelsea lähtee peliin suursuosikkina. Fulham panostanee tässä vastaiskuihin, joilla Tottenham teki viikko sitten tuhoja Chelsean alakerralle. Isänniltä sopii odottaa kuitenkin ryhdistäytymistä, ja lyhytsyöttöpeli jauhaa Fulhamin heikkoa puolustusta vastaan todennäköisesti ison kasan tekopaikkoja.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-4Motivaatio 4-4Ottelurasitus 4-4Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä suuriArsenal on Valioliigassa 11 pelin tappiottomassa putkessa, mutta pelillisesti Tykkimiehet ovat ailahdelleet. Taitavat hyökkäyspään yksilöt pystyvät värkkäämään upeita maaleja käytännössä tyhjiin, mutta näiden neronleimausten vastapainoksi nähdään usein vaarallisia tilanteita omaan päähän. Pelillisesti Unai Emeryn suojatit ovat kaukana sarjan parhaiden tasosta, ja neljän joukkoon sijoittumien vaatii venymistä.Tottenham pelasi viime kierroksella kauden parhaan ottelunsa murskaamalla Chelsean 3–1. Loukkaantumisistaan toipuneet Christian Eriksen ja Dele Alli tuovat hurjasti lisää laatua hyökkäyspäähän, ja kärjessä myös Harry Kane näyttää piristyvän.Pohjois-Lontoon kuumasta paikallispelistä voi povata tasaista. Kotiedun merkitys ei ole aivan normaalilla tasolla, mutta on sillä silti vaikutusta. Maaliodotusarvoltaan ottelu on kallellaan runsasmaaliseen suuntaan. Molemmat prässäävät mielellään ylhäältä, mikä aiheuttanee paljon läheltä piti –tilanteita puolustajille ja maalivahdeille. Lisäksi nopeat vastaiskut riistojen jälkeen ovat molempien vahvuuksia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-4Motivaatio 4-4Ottelurasitus 3-4Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaalia vähän suurempiLiverpool on vain kahden pisteen päässä sarjakärki Manchester Citystä, mutta pelillisesti tasoero joukkueiden välillä on yhä suuri. Todennäköistä on, että Pool tippuu talvikuukausien aikana hallitsevan mestarin kyydistä.Everton on pelannut nousujohteisen kauden. Tällä hetkellä manageri Marco Silvalla on käytössään paras mahdollinen kokoonpano, ja pelaajat istuvat 4-2-3-1-ryhmitykseen hyvin. Toffees lähtee haastamaan paikallisvastustajaansa hyvällä itseluottamuksella.Merseysiden derby sytyttää molemmat joukkueet. Everton pääsee peliin hieman tuoreempana, sillä se kierrätti kokoonpanoaan tiistain liigacupin Southampton-pelissä. Liverpool oli tulessa puolestaan tärkeässä Mestarien liigan ottelussa PSG:tä vastaan keskiviikkona. Parin luokan perustasoero takaa Liverpoolille pelin selvän suosikkiaseman, mutta vetomielessä katseet kääntyvät yllätysvalmiiseen Evertoniin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.