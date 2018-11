Otteluennakot

Serie A: Veronan puutarha on Laziolle hedelmätön

+ 1x2-arviot 1 x 2 38 % 30 % 32 % 2,63 3,33 3,13

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,6 0-0 10,9 0-1 10,8 2-0 14,8 1-1 7 0-2 18 2-1 12,3 2-2 18 1-2 13,9 3-0 34 3-3 103,8 0-3 45,1 3-1 28,4 4-4 1064,9 1-3 34,7 3-2 47,3 2-3 53,4 4-0 104,8 0-4 150,4 4-1 87,3 1-4 115,7 4-2 145,5 2-4 178 4-3 363,8 3-4 410,7 5-0 402,9 0-5 626,6 5-1 335,8 1-5 482 5-2 559,7 2-5 741,5 5-3 1399,1 3-5 1711,1 5-4 4663,8 4-5 5265,1 6-0 1859,8 0-6 3132,8 6-1 1549,8 1-6 2409,9 6-2 2583 2-6 3707,5 6-3 6457,5 3-6 8555,7 7-0 10014,1 0-7 18274,8 8-0 61625,4 0-8 121831,9

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 17 % 21 % 62 % 5,87 4,77 1,61 Vieras +2 6 % 11,1 % 83 % 16,75 9,04 1,21 Vieras +3 1,7 % 4,3 % 94 % 59,1 23,38 1,06 Koti +1 68 % 18,6 % 13,4 % 1,47 5,38 7,45 Koti +2 86,6 % 9 % 4,4 % 1,16 11,06 22,83 Koti +3 95,6 % 3,2 % 1,2 % 1,05 30,98 86,76

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 54,3 % 45,7 % Kerroinraja 1,84 2,19

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,6 2,66 62,4 % 37,6 % 0,5 1,47 3,13 68 % 32 % 0,5 & 1 1,33 3,99 75 % 25 % 1 1,2 6,07 83,5 % 16,5 % 1 & 1,5 1,17 6,76 85,2 % 14,8 % 1,5 1,16 7,45 86,6 % 13,4 % 1,5 & 2 1,1 10,73 90,7 % 9,3 % 2 1,05 20,76 95,2 % 4,8 % 2 & 2,5 1,05 21,8 95,4 % 4,6 % 2,5 1,05 22,83 95,6 % 4,4 % 2,5 & 3 1,03 35,56 97,2 % 2,8 % 3 1,01 83,96 98,8 % 1,2 % 3,5 1,01 86,76 98,8 % 1,2 % 4,5 1 395,02 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,24 1,81 44,7 % 55,3 % 0,5 2,63 1,61 38 % 62 % 0,5 & 1 3,25 1,44 30,7 % 69,3 % 1 4,64 1,27 21,5 % 78,5 % 1 & 1,5 5,26 1,23 19 % 81 % 1,5 5,87 1,21 17 % 83 % 1,5 & 2 8,22 1,14 12,2 % 87,8 % 2 14,9 1,07 6,7 % 93,3 % 2 & 2,5 15,83 1,07 6,3 % 93,7 % 2,5 16,75 1,06 6 % 94 % 2,5 & 3 25,55 1,04 3,9 % 96,1 % 3 56,57 1,02 1,8 % 98,2 % 3,5 59,1 1,02 1,7 % 98,3 % 4,5 249,35 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 9,87 89,87 % 10,13 % 1 1,13 8,8 88,63 % 11,37 % 1,25 1,27 4,75 78,97 % 21,03 % 1,5 1,4 3,47 71,2 % 28,8 % 1,75 1,5 3,01 66,79 % 33,21 % 2 1,65 2,55 60,79 % 39,21 % 2,25 1,94 2,06 51,47 % 48,53 % 2,5 2,24 1,81 44,64 % 55,36 % 2,75 2,61 1,62 38,32 % 61,68 % 3 3,29 1,44 30,37 % 69,63 % 3,25 3,72 1,37 26,9 % 73,1 % 3,5 4,14 1,32 24,15 % 75,85 % 3,75 5,37 1,23 18,62 % 81,38 % 4 8,18 1,14 12,22 % 87,78 % 4,25 8,82 1,13 11,33 % 88,67 % 4,5 9,47 1,12 10,56 % 89,44 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,69 1,59 37,13 % 62,87 % 2,5 7,11 1,16 14,06 % 85,94 % 3,5 23,78 1,04 4,21 % 95,79 % 4,5 97,02 1,01 1,03 % 98,97 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,05 1,49 32,79 % 67,21 % 2,5 8,72 1,13 11,46 % 88,54 % 3,5 31,57 1,03 3,17 % 96,83 % 4,5 104,04 1,01 0,96 % 99,04 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,6 % 48,4 % Kerroinraja 1,94 2,07

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 73 % 27 % Kerroinraja 1,37 3,71

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 69,5 % 30,5 % Kerroinraja 1,44 3,27

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,71 26,99 % 1 2,79 35,88 % 2 4,33 23,07 % 3+ 7,11 14,06 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,27 30,54 % 1 2,73 36,66 % 2 4,69 21,33 % 3+ 8,72 11,46 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 30,54 % 69,46 % Kerroinraja 3,27 1,44

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 26,99 % 73,01 % Kerroinraja 3,71 1,37

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,95 9,13 % 1 5,09 19,66 % 2 3,76 26,57 % 3 4,88 20,49 % 4 7,36 13,58 % 5 15,61 6,41 % 6+ 24,04 4,16 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,47 68 % 12 1,43 70 % X2 1,61 62 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 16,75 5,97 % Koti 2 9,04 11,06 % Koti 1 4,77 20,97 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,38 18,58 % Vieras 2 11,06 9,04 % Vieras 3+ 22,83 4,38 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,81 20,8 % 1 ja alle 2,5 5,81 17,2 % X ja yli 2,5 15,11 6,62 % X ja alle 2,5 4,28 23,38 % 2 ja yli 2,5 5,81 17,22 % 2 ja alle 2,5 6,77 14,78 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 18 % 25 % 57 % 5,56 4 1,75

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 18,5 0-0 15 0-1 9,4 2-0 38,9 1-1 8,4 0-2 9,9 2-1 20,7 2-2 18,9 1-2 10,5 3-0 122,7 3-3 95,1 0-3 15,9 3-1 65,3 4-4 851,6 1-3 16,7 3-2 69,4 2-3 35,2 4-0 516,6 0-4 33,8 4-1 274,8 1-4 35,6 4-2 292,3 2-4 74,9 4-3 466,5 3-4 236,4 5-0 2719,1 0-5 89,8 5-1 1446,4 1-5 94,6 5-2 1538,7 2-5 199,1 5-3 2455,3 3-5 628,6 5-4 5224,1 4-5 2646,9 6-0 17173,5 0-6 286,7 6-1 9134,9 1-6 301,8 6-2 9717,9 2-6 635,3 6-3 15507,3 3-6 2006,3 7-0 126541,9 0-7 1067,5 8-0 1065615,7 0-8 4542,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 6,1 % 11,9 % 82 % 16,48 8,38 1,22 Vieras +2 1,6 % 4,5 % 93,9 % 63,25 22,28 1,06 Vieras +3 0,3 % 1,3 % 98,4 % 302,4 79,98 1,02 Koti +1 43 % 23,5 % 33,5 % 2,33 4,25 2,99 Koti +2 66,5 % 17,5 % 15,9 % 1,5 5,7 6,28 Koti +3 84,1 % 9,7 % 6,3 % 1,19 10,35 15,98

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 24 % 76 % Kerroinraja 4,17 1,32

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,87 1,54 34,9 % 65,1 % 0,5 2,33 1,75 43 % 57 % 0,5 & 1 2,05 1,95 48,7 % 51,3 % 1 1,78 2,29 56,2 % 43,8 % 1 & 1,5 1,61 2,64 62,1 % 37,9 % 1,5 1,5 2,99 66,5 % 33,5 % 1,5 & 2 1,37 3,7 72,9 % 27,1 % 2 1,24 5,18 80,7 % 19,3 % 2 & 2,5 1,21 5,73 82,5 % 17,5 % 2,5 1,19 6,28 84,1 % 15,9 % 2,5 & 3 1,13 8,58 88,3 % 11,7 % 3 1,07 14,44 93,1 % 6,9 % 3,5 1,07 15,98 93,7 % 6,3 % 4,5 1,02 48,03 97,9 % 2,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 4,86 1,26 20,6 % 79,4 % 0,5 5,56 1,22 18 % 82 % 0,5 & 1 7,81 1,15 12,8 % 87,2 % 1 14,51 1,07 6,9 % 93,1 % 1 & 1,5 15,49 1,07 6,5 % 93,5 % 1,5 16,48 1,06 6,1 % 93,9 % 1,5 & 2 25,55 1,04 3,9 % 96,1 % 2 60,41 1,02 1,7 % 98,3 % 2 & 2,5 61,83 1,02 1,6 % 98,4 % 2,5 63,25 1,02 1,6 % 98,4 % 2,5 & 3 103,96 1,01 1 % 99 % 3 298,62 1 0,3 % 99,7 % 3,5 302,4 1 0,3 % 99,7 % 4,5 1733,08 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 13,83 92,77 % 7,23 % 1 1,09 12,62 92,08 % 7,92 % 1,25 1,19 6,25 84,01 % 15,99 % 1,5 1,29 4,39 77,24 % 22,76 % 1,75 1,35 3,86 74,06 % 25,94 % 2 1,43 3,32 69,86 % 30,14 % 2,25 1,66 2,51 60,1 % 39,9 % 2,5 1,9 2,12 52,74 % 47,26 % 2,75 2,13 1,89 47,05 % 52,95 % 3 2,51 1,66 39,8 % 60,2 % 3,25 2,86 1,54 35 % 65 % 3,5 3,2 1,45 31,24 % 68,76 % 3,75 3,96 1,34 25,27 % 74,73 % 4 5,5 1,22 18,17 % 81,83 % 4,25 6,03 1,2 16,59 % 83,41 % 4,5 6,55 1,18 15,27 % 84,73 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,06 1,33 24,62 % 75,38 % 2,5 14,25 1,08 7,02 % 92,98 % 3,5 64,67 1,02 1,55 % 98,45 % 4,5 360,69 1 0,28 % 99,72 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,82 2,22 54,93 % 45,07 % 2,5 3,55 1,39 28,16 % 71,84 % 3,5 8,53 1,13 11,72 % 88,28 % 4,5 22,33 1,05 4,48 % 95,52 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 52,7 % 47,3 % Kerroinraja 1,9 2,12

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 61,8 % 38,2 % Kerroinraja 1,62 2,62

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 84,3 % 15,7 % Kerroinraja 1,19 6,37

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,62 38,24 % 1 2,69 37,14 % 2 5,68 17,61 % 3+ 14,25 7,02 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 6,37 15,69 % 1 3,4 29,38 % 2 3,74 26,76 % 3+ 3,55 28,16 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 15,69 % 84,31 % Kerroinraja 6,37 1,19

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 38,24 % 61,76 % Kerroinraja 2,62 1,62

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 15,04 6,65 % 1 6,21 16,11 % 2 4,08 24,5 % 3 4,65 21,5 % 4 6,26 15,97 % 5 11,62 8,61 % 6+ 15,02 6,66 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2,33 43 % 12 1,33 75 % X2 1,22 82 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 63,25 1,58 % Koti 2 22,28 4,49 % Koti 1 8,38 11,93 % Tasan 4 25 % Vieras 1 4,25 23,55 % Vieras 2 5,7 17,53 % Vieras 3+ 6,28 15,92 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 9,99 10,01 % 1 ja alle 2,5 12,51 7,99 % X ja yli 2,5 15,43 6,48 % X ja alle 2,5 5,4 18,52 % 2 ja yli 2,5 2,76 36,25 % 2 ja alle 2,5 4,82 20,75 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 52 % 27 % 21 % 1,92 3,7 4,76

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,9 0-0 11,3 0-1 13,6 2-0 9,8 1-1 7,8 0-2 30,3 2-1 10,9 2-2 21,8 1-2 18,9 3-0 18,5 3-3 136,2 0-3 101 3-1 20,5 4-4 1512,9 1-3 63,1 3-2 45,6 2-3 78,9 4-0 46,2 0-4 448,8 4-1 51,3 1-4 280,5 4-2 114 2-4 350,7 4-3 379,9 3-4 657,5 5-0 144,2 0-5 2493,6 5-1 160,3 1-5 1558,5 5-2 356,2 2-5 1948,1 5-3 1187,2 3-5 3652,7 5-4 5276,5 4-5 9131,7 6-0 540,9 0-6 16623,7 6-1 601 1-6 10389,8 6-2 1335,6 2-6 12987,2 6-3 4452 3-6 24351,1 7-0 2366,5 0-7 129295,2 8-0 11832,6 0-8 1149290,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 27,7 % 24,3 % 48 % 3,61 4,11 2,08 Vieras +2 11,7 % 16 % 72,3 % 8,55 6,25 1,38 Vieras +3 4 % 7,7 % 88,3 % 24,81 13,04 1,13 Koti +1 79 % 14 % 7 % 1,27 7,12 14,38 Koti +2 93 % 5,2 % 1,8 % 1,07 19,24 56,95 Koti +3 98,2 % 1,4 % 0,4 % 1,02 71,32 282,66

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 71,2 % 28,8 % Kerroinraja 1,4 3,48

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,32 4,12 75,7 % 24,3 % 0,5 1,27 4,76 79 % 21 % 0,5 & 1 1,18 6,65 85 % 15 % 1 1,09 12,36 91,9 % 8,1 % 1 & 1,5 1,08 13,37 92,5 % 7,5 % 1,5 1,07 14,38 93 % 7 % 1,5 & 2 1,05 22,37 95,5 % 4,5 % 2 1,02 53,99 98,1 % 1,9 % 2 & 2,5 1,02 55,47 98,2 % 1,8 % 2,5 1,02 56,95 98,2 % 1,8 % 2,5 & 3 1,01 94,14 98,9 % 1,1 % 3 1 278,7 99,6 % 0,4 % 3,5 1 282,66 99,6 % 0,4 % 4,5 1 1691,59 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,66 2,51 60,1 % 39,9 % 0,5 1,92 2,08 52 % 48 % 0,5 & 1 2,2 1,83 45,4 % 54,6 % 1 2,73 1,58 36,6 % 63,4 % 1 & 1,5 3,17 1,46 31,5 % 68,5 % 1,5 3,61 1,38 27,7 % 72,3 % 1,5 & 2 4,67 1,27 21,4 % 78,6 % 2 7,18 1,16 13,9 % 86,1 % 2 & 2,5 7,86 1,15 12,7 % 87,3 % 2,5 8,55 1,13 11,7 % 88,3 % 2,5 & 3 12,23 1,09 8,2 % 91,8 % 3 22,91 1,05 4,4 % 95,6 % 3,5 24,81 1,04 4 % 96 % 4,5 85,85 1,01 1,2 % 98,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 10,16 90,16 % 9,84 % 1 1,12 9,03 88,93 % 11,07 % 1,25 1,27 4,77 79,03 % 20,97 % 1,5 1,41 3,46 71,12 % 28,88 % 1,75 1,5 3,01 66,76 % 33,24 % 2 1,64 2,55 60,86 % 39,14 % 2,25 1,93 2,07 51,68 % 48,32 % 2,5 2,23 1,82 44,91 % 55,09 % 2,75 2,6 1,63 38,51 % 61,49 % 3 3,29 1,44 30,42 % 69,58 % 3,25 3,72 1,37 26,88 % 73,12 % 3,5 4,15 1,32 24,08 % 75,92 % 3,75 5,37 1,23 18,61 % 81,39 % 4 8,13 1,14 12,3 % 87,7 % 4,25 8,76 1,13 11,41 % 88,59 % 4,5 9,39 1,12 10,64 % 89,36 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,15 1,87 46,51 % 53,49 % 2,5 4,76 1,27 21,01 % 78,99 % 3,5 13,14 1,08 7,61 % 92,39 % 4,5 43,97 1,02 2,27 % 97,73 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,37 1,3 22,9 % 77,1 % 2,5 15,93 1,07 6,28 % 93,72 % 3,5 75,17 1,01 1,33 % 98,67 % 4,5 262,6 1 0,38 % 99,62 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 47,9 % 52,1 % Kerroinraja 2,09 1,92

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 79,2 % 20,8 % Kerroinraja 1,26 4,82

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 59,8 % 40,2 % Kerroinraja 1,67 2,49

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,82 20,75 % 1 3,05 32,74 % 2 3,92 25,5 % 3+ 4,76 21,01 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,49 40,22 % 1 2,71 36,89 % 2 6,02 16,62 % 3+ 15,93 6,28 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 40,22 % 59,78 % Kerroinraja 2,49 1,67

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 20,75 % 79,25 % Kerroinraja 4,82 1,26

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,29 8,85 % 1 4,99 20,03 % 2 3,82 26,21 % 3 4,8 20,83 % 4 7,44 13,44 % 5 15,38 6,5 % 6+ 24,13 4,14 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,27 79 % 12 1,37 73 % X2 2,08 48 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 8,55 11,7 % Koti 2 6,25 15,99 % Koti 1 4,11 24,31 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 7,12 14,05 % Vieras 2 19,24 5,2 % Vieras 3+ 56,95 1,76 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,43 29,15 % 1 ja alle 2,5 4,38 22,85 % X ja yli 2,5 18,54 5,39 % X ja alle 2,5 4,63 21,61 % 2 ja yli 2,5 9,65 10,36 % 2 ja alle 2,5 9,4 10,64 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 65 % 21 % 14 % 1,54 4,76 7,14

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,4 0-0 16,6 0-1 21,4 2-0 8,4 1-1 10 0-2 51,7 2-1 10,2 2-2 24,1 1-2 25,8 3-0 12,6 3-3 130,8 0-3 186,7 3-1 15,2 4-4 1260,7 1-3 93,4 3-2 36,7 2-3 93,4 4-0 25,3 0-4 899,9 4-1 30,5 1-4 449,9 4-2 73,4 2-4 449,9 4-3 265,3 3-4 674,9 5-0 63,2 0-5 5421 5-1 76,2 1-5 2710,5 5-2 183,5 2-5 2710,5 5-3 663,3 3-5 4065,7 5-4 3196,7 4-5 8131,4 6-0 189,6 0-6 39187,7 6-1 228,5 1-6 19593,8 6-2 550,6 2-6 19593,8 6-3 1989,9 3-6 29390,8 7-0 663,7 0-7 330498,6 8-0 2654,9 0-8 3185528,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 40,2 % 24,8 % 35 % 2,49 4,02 2,86 Vieras +2 20,2 % 19,9 % 59,8 % 4,95 5,01 1,67 Vieras +3 8,4 % 11,8 % 79,8 % 11,87 8,48 1,25 Koti +1 86 % 9,8 % 4,2 % 1,16 10,24 23,63 Koti +2 95,8 % 3,3 % 1 % 1,04 30,73 102,14 Koti +3 99 % 0,8 % 0,2 % 1,01 125,3 552,76

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 82,3 % 17,7 % Kerroinraja 1,22 5,64

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,19 6,39 84,4 % 15,6 % 0,5 1,16 7,14 86 % 14 % 0,5 & 1 1,11 10,43 90,4 % 9,6 % 1 1,05 21,32 95,3 % 4,7 % 1 & 1,5 1,05 22,47 95,6 % 4,4 % 1,5 1,04 23,63 95,8 % 4,2 % 1,5 & 2 1,03 37,75 97,4 % 2,6 % 2 1,01 98,82 99 % 1 % 2 & 2,5 1,01 100,48 99 % 1 % 2,5 1,01 102,14 99 % 1 % 2,5 & 3 1,01 171,74 99,4 % 0,6 % 3 1 548,35 99,8 % 0,2 % 3,5 1 552,76 99,8 % 0,2 % 4,5 1 3598,85 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,38 3,65 72,6 % 27,4 % 0,5 1,54 2,86 65 % 35 % 0,5 & 1 1,67 2,5 60 % 40 % 1 1,87 2,15 53,4 % 46,6 % 1 & 1,5 2,18 1,85 45,9 % 54,1 % 1,5 2,49 1,67 40,2 % 59,8 % 1,5 & 2 2,98 1,5 33,5 % 66,5 % 2 3,96 1,34 25,2 % 74,8 % 2 & 2,5 4,45 1,29 22,5 % 77,5 % 2,5 4,95 1,25 20,2 % 79,8 % 2,5 & 3 6,57 1,18 15,2 % 84,8 % 3 10,47 1,11 9,5 % 90,5 % 3,5 11,87 1,09 8,4 % 91,6 % 4,5 33,62 1,03 3 % 97 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 15,25 93,44 % 6,56 % 1 1,08 13,87 92,79 % 7,21 % 1,25 1,18 6,42 84,43 % 15,57 % 1,5 1,29 4,44 77,45 % 22,55 % 1,75 1,34 3,91 74,41 % 25,59 % 2 1,42 3,38 70,42 % 29,58 % 2,25 1,64 2,56 60,91 % 39,09 % 2,5 1,86 2,16 53,66 % 46,34 % 2,75 2,09 1,92 47,89 % 52,11 % 3 2,47 1,68 40,47 % 59,53 % 3,25 2,82 1,55 35,43 % 64,57 % 3,5 3,17 1,46 31,5 % 68,5 % 3,75 3,91 1,34 25,61 % 74,39 % 4 5,38 1,23 18,6 % 81,4 % 4,25 5,88 1,2 17 % 83 % 4,5 6,39 1,19 15,65 % 84,35 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,68 2,48 59,65 % 40,35 % 2,5 3,08 1,48 32,46 % 67,54 % 3,5 6,98 1,17 14,32 % 85,68 % 4,5 19,04 1,06 5,25 % 94,75 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,05 1,25 19,82 % 80,18 % 2,5 20,05 1,05 4,99 % 95,01 % 3,5 103,42 1,01 0,97 % 99,03 % 4,5 332,61 1 0,3 % 99,7 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 48,8 % 51,2 % Kerroinraja 2,05 1,95

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 86,7 % 13,3 % Kerroinraja 1,15 7,53

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,1 % 43,9 % Kerroinraja 1,78 2,28

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 7,53 13,29 % 1 3,7 27,06 % 2 3,68 27,19 % 3+ 3,08 32,46 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,28 43,92 % 1 2,76 36,26 % 2 6,74 14,83 % 3+ 20,05 4,99 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 43,92 % 56,08 % Kerroinraja 2,28 1,78

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 13,29 % 86,71 % Kerroinraja 7,53 1,15

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 16,62 6,02 % 1 6,05 16,53 % 2 4,2 23,79 % 3 4,51 22,16 % 4 6,31 15,85 % 5 11,23 8,9 % 6+ 14,81 6,75 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,16 86 % 12 1,27 79 % X2 2,86 35 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 4,95 20,21 % Koti 2 5,01 19,94 % Koti 1 4,02 24,85 % Tasan 4,76 21 % Vieras 1 10,24 9,77 % Vieras 2 30,73 3,25 % Vieras 3+ 102,14 0,98 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,42 41,27 % 1 ja alle 2,5 4,21 23,73 % X ja yli 2,5 20,02 4,99 % X ja alle 2,5 6,25 16,01 % 2 ja yli 2,5 13,51 7,4 % 2 ja alle 2,5 15,15 6,6 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 34 % 29 % 37 % 2,94 3,45 2,7

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,2 0-0 11,3 0-1 9,8 2-0 17 1-1 7,3 0-2 15,2 2-1 13,1 2-2 18,6 1-2 12,6 3-0 42,5 3-3 107,4 0-3 35 3-1 32,7 4-4 1101,6 1-3 29,1 3-2 50,2 2-3 48,6 4-0 141,5 0-4 107,6 4-1 108,9 1-4 89,7 4-2 167,5 2-4 149,4 4-3 386,5 3-4 373,6 5-0 589,7 0-5 413,8 5-1 453,6 1-5 344,9 5-2 697,9 2-5 574,8 5-3 1610,5 3-5 1436,9 5-4 4955,3 4-5 4789,8 6-0 2948,5 0-6 1910 6-1 2268,1 1-6 1591,7 6-2 3489,4 2-6 2652,8 6-3 8052,4 3-6 6632 7-0 17199,8 0-7 10284,8 8-0 114665,3 0-8 63290,9

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 14,3 % 19,7 % 66 % 7,01 5,07 1,52 Vieras +2 4,7 % 9,6 % 85,7 % 21,49 10,41 1,17 Vieras +3 1,2 % 3,4 % 95,3 % 81,66 29,16 1,05 Koti +1 63 % 20,4 % 16,6 % 1,59 4,9 6,03 Koti +2 83,4 % 10,8 % 5,8 % 1,2 9,29 17,21 Koti +3 94,2 % 4,2 % 1,6 % 1,06 24,02 60,7

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 47,9 % 52,1 % Kerroinraja 2,09 1,92

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,76 2,31 56,7 % 43,3 % 0,5 1,59 2,7 63 % 37 % 0,5 & 1 1,43 3,35 70,2 % 29,8 % 1 1,26 4,8 79,2 % 20,8 % 1 & 1,5 1,23 5,42 81,5 % 18,5 % 1,5 1,2 6,03 83,4 % 16,6 % 1,5 & 2 1,13 8,45 88,2 % 11,8 % 2 1,07 15,35 93,5 % 6,5 % 2 & 2,5 1,07 16,28 93,9 % 6,1 % 2,5 1,06 17,21 94,2 % 5,8 % 2,5 & 3 1,04 26,25 96,2 % 3,8 % 3 1,02 58,17 98,3 % 1,7 % 3,5 1,02 60,7 98,4 % 1,6 % 4,5 1 256,09 99,6 % 0,4 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,51 1,66 39,8 % 60,2 % 0,5 2,94 1,52 34 % 66 % 0,5 & 1 3,74 1,37 26,8 % 73,2 % 1 5,63 1,22 17,8 % 82,2 % 1 & 1,5 6,32 1,19 15,8 % 84,2 % 1,5 7,01 1,17 14,3 % 85,7 % 1,5 & 2 10,06 1,11 9,9 % 90,1 % 2 19,42 1,05 5,1 % 94,9 % 2 & 2,5 20,45 1,05 4,9 % 95,1 % 2,5 21,49 1,05 4,7 % 95,3 % 2,5 & 3 33,44 1,03 3 % 97 % 3 78,86 1,01 1,3 % 98,7 % 3,5 81,66 1,01 1,2 % 98,8 % 4,5 371,78 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 10,2 90,19 % 9,81 % 1 1,12 9,07 88,97 % 11,03 % 1,25 1,26 4,79 79,1 % 20,9 % 1,5 1,4 3,47 71,21 % 28,79 % 1,75 1,5 3,02 66,85 % 33,15 % 2 1,64 2,56 60,95 % 39,05 % 2,25 1,93 2,07 51,74 % 48,26 % 2,5 2,22 1,82 44,95 % 55,05 % 2,75 2,59 1,63 38,56 % 61,44 % 3 3,28 1,44 30,5 % 69,5 % 3,25 3,71 1,37 26,96 % 73,04 % 3,5 4,14 1,32 24,16 % 75,84 % 3,75 5,36 1,23 18,67 % 81,33 % 4 8,12 1,14 12,32 % 87,68 % 4,25 8,75 1,13 11,43 % 88,57 % 4,5 9,38 1,12 10,66 % 89,34 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,95 1,51 33,91 % 66,09 % 2,5 8,3 1,14 12,05 % 87,95 % 3,5 29,81 1,03 3,35 % 96,65 % 4,5 131,24 1,01 0,76 % 99,24 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,75 1,57 36,36 % 63,64 % 2,5 7,29 1,16 13,71 % 86,29 % 3,5 24,41 1,04 4,1 % 95,9 % 4,5 78,66 1,01 1,27 % 98,73 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,4 % 48,6 % Kerroinraja 1,95 2,06

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 70,3 % 29,7 % Kerroinraja 1,42 3,37

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 72,2 % 27,8 % Kerroinraja 1,39 3,6

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,37 29,67 % 1 2,75 36,42 % 2 4,57 21,86 % 3+ 8,3 12,05 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,6 27,8 % 1 2,79 35,83 % 2 4,41 22,65 % 3+ 7,29 13,71 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 27,8 % 72,2 % Kerroinraja 3,6 1,39

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 29,67 % 70,33 % Kerroinraja 3,37 1,42

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,33 8,83 % 1 5,01 19,97 % 2 3,81 26,26 % 3 4,81 20,79 % 4 7,41 13,5 % 5 15,4 6,49 % 6+ 24,02 4,16 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,59 63 % 12 1,41 71 % X2 1,52 66 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 21,49 4,65 % Koti 2 10,41 9,61 % Koti 1 5,07 19,74 % Tasan 3,45 29 % Vieras 1 4,9 20,42 % Vieras 2 9,29 10,77 % Vieras 3+ 17,21 5,81 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,46 18,3 % 1 ja alle 2,5 6,37 15,7 % X ja yli 2,5 15,63 6,4 % X ja alle 2,5 4,42 22,6 % 2 ja yli 2,5 4,94 20,25 % 2 ja alle 2,5 5,97 16,75 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 46 % 28 % 26 % 2,17 3,57 3,85

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,5 0-0 11,4 0-1 12,1 2-0 11,6 1-1 7,5 0-2 23,4 2-1 11,3 2-2 19,9 1-2 15,9 3-0 23,7 3-3 118,3 0-3 68,2 3-1 23 4-4 1249,9 1-3 46,4 3-2 44,6 2-3 63,1 4-0 64,4 0-4 264,7 4-1 62,5 1-4 180,1 4-2 121,3 2-4 245 4-3 353,4 3-4 499,9 5-0 218,9 0-5 1284,8 5-1 212,5 1-5 874 5-2 412,7 2-5 1189,2 5-3 1201,9 3-5 2426,9 5-4 4667,6 4-5 6603,7 6-0 893,4 0-6 7484,5 6-1 867,4 1-6 5091,5 6-2 1684,3 2-6 6927,2 6-3 4905,7 3-6 14137,1 7-0 4254,5 0-7 50865,5 8-0 23153,5 0-8 395071,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 22,8 % 23,2 % 54 % 4,38 4,31 1,85 Vieras +2 8,9 % 13,9 % 77,2 % 11,2 7,2 1,3 Vieras +3 2,8 % 6,1 % 91,1 % 35,2 16,42 1,1 Koti +1 74 % 16,4 % 9,6 % 1,35 6,1 10,4 Koti +2 90,4 % 6,9 % 2,7 % 1,11 14,54 36,51 Koti +3 97,3 % 2,1 % 0,6 % 1,03 47,31 159,88

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 63,9 % 36,1 % Kerroinraja 1,57 2,77

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,43 3,31 69,8 % 30,2 % 0,5 1,35 3,85 74 % 26 % 0,5 & 1 1,24 5,16 80,6 % 19,4 % 1 1,13 8,69 88,5 % 11,5 % 1 & 1,5 1,12 9,54 89,5 % 10,5 % 1,5 1,11 10,4 90,4 % 9,6 % 1,5 & 2 1,07 15,63 93,6 % 6,4 % 2 1,03 33,99 97,1 % 2,9 % 2 & 2,5 1,03 35,25 97,2 % 2,8 % 2,5 1,03 36,51 97,3 % 2,7 % 2,5 & 3 1,02 58,81 98,3 % 1,7 % 3 1,01 156,5 99,4 % 0,6 % 3,5 1,01 159,88 99,4 % 0,6 % 4,5 1 841,65 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,87 2,15 53,5 % 46,5 % 0,5 2,17 1,85 46 % 54 % 0,5 & 1 2,57 1,64 38,9 % 61,1 % 1 3,37 1,42 29,7 % 70,3 % 1 & 1,5 3,87 1,35 25,8 % 74,2 % 1,5 4,38 1,3 22,8 % 77,2 % 1,5 & 2 5,86 1,21 17,1 % 82,9 % 2 9,64 1,12 10,4 % 89,6 % 2 & 2,5 10,42 1,11 9,6 % 90,4 % 2,5 11,2 1,1 8,9 % 91,1 % 2,5 & 3 16,47 1,06 6,1 % 93,9 % 3 33,06 1,03 3 % 97 % 3,5 35,2 1,03 2,8 % 97,2 % 4,5 132,08 1,01 0,8 % 99,2 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 10,26 90,26 % 9,74 % 1 1,12 9,12 89,03 % 10,97 % 1,25 1,26 4,79 79,12 % 20,88 % 1,5 1,4 3,47 71,19 % 28,81 % 1,75 1,5 3,02 66,85 % 33,15 % 2 1,64 2,56 60,98 % 39,02 % 2,25 1,93 2,07 51,79 % 48,21 % 2,5 2,22 1,82 45,01 % 54,99 % 2,75 2,59 1,63 38,61 % 61,39 % 3 3,28 1,44 30,52 % 69,48 % 3,25 3,71 1,37 26,96 % 73,04 % 3,5 4,14 1,32 24,15 % 75,85 % 3,75 5,36 1,23 18,67 % 81,33 % 4 8,1 1,14 12,34 % 87,66 % 4,25 8,73 1,13 11,45 % 88,55 % 4,5 9,36 1,12 10,68 % 89,32 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,35 1,74 42,57 % 57,43 % 2,5 5,58 1,22 17,94 % 82,06 % 3,5 16,62 1,06 6,02 % 93,98 % 4,5 60,26 1,02 1,66 % 98,34 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,64 1,38 27,45 % 72,55 % 2,5 11,79 1,09 8,48 % 91,52 % 3,5 48,95 1,02 2,04 % 97,96 % 4,5 166,6 1,01 0,6 % 99,4 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 50 % 50 % Kerroinraja 2 2

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 76,7 % 23,3 % Kerroinraja 1,3 4,3

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64,5 % 35,5 % Kerroinraja 1,55 2,82

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,3 23,28 % 1 2,93 34,15 % 2 4,06 24,64 % 3+ 5,58 17,94 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,82 35,52 % 1 2,7 37,03 % 2 5,27 18,97 % 3+ 11,79 8,48 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 35,52 % 64,48 % Kerroinraja 2,82 1,55

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 23,28 % 76,72 % Kerroinraja 4,3 1,3

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,4 8,77 % 1 4,99 20,04 % 2 3,82 26,18 % 3 4,79 20,87 % 4 7,42 13,47 % 5 15,34 6,52 % 6+ 24,03 4,16 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,35 74 % 12 1,39 72 % X2 1,85 54 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 11,2 8,93 % Koti 2 7,2 13,89 % Koti 1 4,31 23,18 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 6,1 16,38 % Vieras 2 14,54 6,88 % Vieras 3+ 36,51 2,74 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,9 25,63 % 1 ja alle 2,5 4,91 20,37 % X ja yli 2,5 16,79 5,96 % X ja alle 2,5 4,54 22,04 % 2 ja yli 2,5 7,45 13,43 % 2 ja alle 2,5 7,95 12,57 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 54 % 26 % 20 % 1,85 3,85 5

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,3 0-0 12,8 0-1 15,4 2-0 9,9 1-1 8,1 0-2 32,7 2-1 10,5 2-2 20,5 1-2 19,4 3-0 17,6 3-3 116,8 0-3 104,3 3-1 18,8 4-4 1183,9 1-3 62,1 3-2 39,9 2-3 73,9 4-0 42 0-4 443,6 4-1 44,6 1-4 264,1 4-2 95 2-4 314,4 4-3 303,2 3-4 561,4 5-0 124,9 0-5 2359,7 5-1 132,9 1-5 1404,6 5-2 282,7 2-5 1672,1 5-3 902,3 3-5 2985,9 5-4 3839,6 4-5 7109,4 6-0 446,1 0-6 15061,9 6-1 474,6 1-6 8965,4 6-2 1009,7 2-6 10673,1 6-3 3222,5 3-6 19059,2 7-0 1858,7 0-7 112163,4 8-0 8851,1 0-8 954582,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 29,6 % 24,4 % 46 % 3,38 4,09 2,17 Vieras +2 12,9 % 16,6 % 70,4 % 7,74 6,01 1,42 Vieras +3 4,6 % 8,3 % 87,1 % 21,6 12,05 1,15 Koti +1 80 % 13,2 % 6,8 % 1,25 7,57 14,71 Koti +2 93,2 % 5 % 1,8 % 1,07 19,9 56,39 Koti +3 98,2 % 1,4 % 0,4 % 1,02 71,28 270,07

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 73 % 27 % Kerroinraja 1,37 3,7

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,3 4,35 77 % 23 % 0,5 1,25 5 80 % 20 % 0,5 & 1 1,17 6,97 85,7 % 14,3 % 1 1,08 12,77 92,2 % 7,8 % 1 & 1,5 1,08 13,74 92,7 % 7,3 % 1,5 1,07 14,71 93,2 % 6,8 % 1,5 & 2 1,05 22,75 95,6 % 4,4 % 2 1,02 53,56 98,1 % 1,9 % 2 & 2,5 1,02 54,98 98,2 % 1,8 % 2,5 1,02 56,39 98,2 % 1,8 % 2,5 & 3 1,01 92,65 98,9 % 1,1 % 3 1 266,28 99,6 % 0,4 % 3,5 1 270,07 99,6 % 0,4 % 4,5 1 1555,4 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,61 2,64 62,1 % 37,9 % 0,5 1,85 2,17 54 % 46 % 0,5 & 1 2,1 1,91 47,6 % 52,4 % 1 2,56 1,64 39,1 % 60,9 % 1 & 1,5 2,97 1,51 33,7 % 66,3 % 1,5 3,38 1,42 29,6 % 70,4 % 1,5 & 2 4,32 1,3 23,2 % 76,8 % 2 6,45 1,18 15,5 % 84,5 % 2 & 2,5 7,09 1,16 14,1 % 85,9 % 2,5 7,74 1,15 12,9 % 87,1 % 2,5 & 3 10,92 1,1 9,2 % 90,8 % 3 19,81 1,05 5 % 95 % 3,5 21,6 1,05 4,6 % 95,4 % 4,5 71,66 1,01 1,4 % 98,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 11,6 91,38 % 8,62 % 1 1,11 10,41 90,39 % 9,61 % 1,25 1,23 5,3 81,14 % 18,86 % 1,5 1,36 3,79 73,6 % 26,4 % 1,75 1,43 3,3 69,74 % 30,26 % 2 1,55 2,82 64,55 % 35,45 % 2,25 1,82 2,23 55,09 % 44,91 % 2,5 2,08 1,93 48,06 % 51,94 % 2,75 2,39 1,72 41,87 % 58,13 % 3 2,94 1,52 34 % 66 % 3,25 3,34 1,43 29,95 % 70,05 % 3,5 3,74 1,37 26,76 % 73,24 % 3,75 4,75 1,27 21,06 % 78,94 % 4 6,94 1,17 14,41 % 85,59 % 4,25 7,53 1,15 13,29 % 86,71 % 4,5 8,11 1,14 12,33 % 87,67 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,01 1,99 49,74 % 50,26 % 2,5 4,26 1,31 23,46 % 76,54 % 3,5 11,26 1,1 8,88 % 91,12 % 4,5 36,04 1,03 2,77 % 97,23 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,19 1,31 23,85 % 76,15 % 2,5 14,87 1,07 6,73 % 93,27 % 3,5 67,85 1,01 1,47 % 98,53 % 4,5 226,67 1 0,44 % 99,56 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 50 % 50 % Kerroinraja 2 2

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 81,4 % 18,6 % Kerroinraja 1,23 5,37

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 60,8 % 39,2 % Kerroinraja 1,64 2,55

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,37 18,63 % 1 3,16 31,63 % 2 3,81 26,27 % 3+ 4,26 23,46 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,55 39,16 % 1 2,7 36,99 % 2 5,84 17,12 % 3+ 14,87 6,73 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 39,16 % 60,84 % Kerroinraja 2,55 1,64

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 18,63 % 81,37 % Kerroinraja 5,37 1,23

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,78 7,82 % 1 5,38 18,57 % 2 3,91 25,55 % 3 4,7 21,3 % 4 6,93 14,43 % 5 13,66 7,32 % 6+ 19,97 5,01 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,25 80 % 12 1,35 74 % X2 2,17 46 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 7,74 12,93 % Koti 2 6,01 16,63 % Koti 1 4,09 24,45 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 7,57 13,2 % Vieras 2 19,9 5,02 % Vieras 3+ 56,39 1,77 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,14 31,81 % 1 ja alle 2,5 4,51 22,19 % X ja yli 2,5 17,17 5,82 % X ja alle 2,5 4,96 20,18 % 2 ja yli 2,5 9,59 10,43 % 2 ja alle 2,5 10,44 9,57 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 16 % 23 % 61 % 6,25 4,35 1,64

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 18,3 0-0 14,4 0-1 8 2-0 43,2 1-1 9,2 0-2 8,7 2-1 23,3 2-2 23,3 1-2 10,2 3-0 152,3 3-3 133,2 0-3 14,1 3-1 82,3 4-4 1355,7 1-3 16,6 3-2 89 2-3 39 4-0 716,8 0-4 30,5 4-1 387,4 1-4 35,8 4-2 418,9 2-4 84,3 4-3 679,2 3-4 297,7 5-0 4216,4 0-5 82,3 5-1 2279,1 1-5 96,9 5-2 2463,9 2-5 227,9 5-3 3995,5 3-5 804,5 5-4 8639 4-5 3785,9 6-0 29762,5 0-6 267,1 6-1 16087,8 1-6 314,2 6-2 17392,3 2-6 739,3 6-3 28203,7 3-6 2609,2 7-0 245102,9 0-7 1010,5 8-0 2306850,4 0-8 4369,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 5 % 11 % 84 % 20,09 9,07 1,19 Vieras +2 1,2 % 3,8 % 95 % 84,51 26,35 1,05 Vieras +3 0,2 % 1 % 98,8 % 445,42 104,3 1,01 Koti +1 39 % 25,1 % 35,9 % 2,56 3,98 2,79 Koti +2 64,1 % 18,9 % 17 % 1,56 5,3 5,88 Koti +3 83 % 10,4 % 6,6 % 1,2 9,65 15,07

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 20,8 % 79,2 % Kerroinraja 4,81 1,26

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 3,22 1,45 31,1 % 68,9 % 0,5 2,56 1,64 39 % 61 % 0,5 & 1 2,24 1,81 44,6 % 55,4 % 1 1,92 2,09 52,1 % 47,9 % 1 & 1,5 1,7 2,44 59 % 41 % 1,5 1,56 2,79 64,1 % 35,9 % 1,5 & 2 1,41 3,43 70,8 % 29,2 % 2 1,27 4,77 79,1 % 20,9 % 2 & 2,5 1,23 5,33 81,2 % 18,8 % 2,5 1,2 5,88 83 % 17 % 2,5 & 3 1,14 8,02 87,5 % 12,5 % 3 1,08 13,51 92,6 % 7,4 % 3,5 1,07 15,07 93,4 % 6,6 % 4,5 1,02 45,73 97,8 % 2,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 5,53 1,22 18,1 % 81,9 % 0,5 6,25 1,19 16 % 84 % 0,5 & 1 9,01 1,12 11,1 % 88,9 % 1 17,87 1,06 5,6 % 94,4 % 1 & 1,5 18,98 1,06 5,3 % 94,7 % 1,5 20,09 1,05 5 % 95 % 1,5 & 2 31,84 1,03 3,1 % 96,9 % 2 81,3 1,01 1,2 % 98,8 % 2 & 2,5 82,91 1,01 1,2 % 98,8 % 2,5 84,51 1,01 1,2 % 98,8 % 2,5 & 3 141,39 1,01 0,7 % 99,3 % 3 441,14 1 0,2 % 99,8 % 3,5 445,42 1 0,2 % 99,8 % 4,5 2827,23 1 0 % 100 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 13,1 92,37 % 7,63 % 1 1,09 11,82 91,54 % 8,46 % 1,25 1,21 5,73 82,54 % 17,46 % 1,5 1,33 4,03 75,16 % 24,84 % 1,75 1,4 3,53 71,65 % 28,35 % 2 1,49 3,03 66,99 % 33,01 % 2,25 1,74 2,35 57,53 % 42,47 % 2,5 1,98 2,02 50,41 % 49,59 % 2,75 2,26 1,8 44,33 % 55,67 % 3 2,74 1,58 36,56 % 63,44 % 3,25 3,12 1,47 32,08 % 67,92 % 3,5 3,5 1,4 28,58 % 71,42 % 3,75 4,38 1,3 22,81 % 77,19 % 4 6,24 1,19 16,02 % 83,98 % 4,25 6,79 1,17 14,72 % 85,28 % 4,5 7,34 1,16 13,62 % 86,38 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,86 1,26 20,57 % 79,43 % 2,5 18,87 1,06 5,3 % 94,7 % 3,5 94,85 1,01 1,05 % 98,95 % 4,5 586,25 1 0,17 % 99,83 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,81 2,24 55,28 % 44,72 % 2,5 3,54 1,39 28,29 % 71,71 % 3,5 8,57 1,13 11,67 % 88,33 % 4,5 23,13 1,05 4,32 % 95,68 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 48,4 % 51,6 % Kerroinraja 2,07 1,94

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 57 % 43 % Kerroinraja 1,75 2,33

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 84,5 % 15,5 % Kerroinraja 1,18 6,43

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,33 42,99 % 1 2,74 36,44 % 2 6,55 15,27 % 3+ 18,87 5,3 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 6,43 15,54 % 1 3,43 29,18 % 2 3,7 27 % 3+ 3,54 28,29 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 15,54 % 84,46 % Kerroinraja 6,43 1,18

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 42,99 % 57,01 % Kerroinraja 2,33 1,75

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 14,39 6,95 % 1 5,59 17,89 % 2 4,04 24,75 % 3 4,58 21,82 % 4 6,68 14,96 % 5 12,54 7,97 % 6+ 17,71 5,65 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2,56 39 % 12 1,3 77 % X2 1,19 84 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 84,51 1,18 % Koti 2 26,35 3,8 % Koti 1 9,07 11,02 % Tasan 4,35 23 % Vieras 1 3,98 25,15 % Vieras 2 5,3 18,85 % Vieras 3+ 5,88 17 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 12,15 8,23 % 1 ja alle 2,5 12,87 7,77 % X ja yli 2,5 19,51 5,12 % X ja alle 2,5 5,59 17,88 % 2 ja yli 2,5 2,7 37,05 % 2 ja alle 2,5 4,18 23,95 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 35 % 28 % 37 % 2,86 3,57 2,7

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,9 0-0 14,3 0-1 11,6 2-0 17,7 1-1 7,5 0-2 16,5 2-1 12,6 2-2 16 1-2 12,3 3-0 39,3 3-3 76,1 0-3 35,5 3-1 28,1 4-4 644 1-3 26,3 3-2 40,1 2-3 38,9 4-0 116,5 0-4 101,3 4-1 83,2 1-4 75 4-2 118,9 2-4 111,2 4-3 254,7 3-4 247 5-0 431,4 0-5 361,8 5-1 308,2 1-5 268 5-2 440,2 2-5 397 5-3 943,3 3-5 882,3 5-4 2695,2 4-5 2614,1 6-0 1917,4 0-6 1550,5 6-1 1369,6 1-6 1148,5 6-2 1956,5 2-6 1701,5 6-3 4192,6 3-6 3781,2 7-0 9942,1 0-7 7752,6 8-0 58916,3 0-8 44300,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 15,8 % 19,2 % 65 % 6,33 5,21 1,54 Vieras +2 5,6 % 10,2 % 84,2 % 17,77 9,84 1,19 Vieras +3 1,6 % 4 % 94,4 % 61,29 25,02 1,06 Koti +1 63 % 19,8 % 17,2 % 1,59 5,05 5,82 Koti +2 82,8 % 10,9 % 6,3 % 1,21 9,2 15,8 Koti +3 93,7 % 4,4 % 1,9 % 1,07 22,57 52,7

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 48,6 % 51,4 % Kerroinraja 2,06 1,95

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,76 2,32 57 % 43 % 0,5 1,59 2,7 63 % 37 % 0,5 & 1 1,43 3,33 69,9 % 30,1 % 1 1,27 4,66 78,6 % 21,4 % 1 & 1,5 1,24 5,24 80,9 % 19,1 % 1,5 1,21 5,82 82,8 % 17,2 % 1,5 & 2 1,14 8,04 87,6 % 12,4 % 2 1,08 14,08 92,9 % 7,1 % 2 & 2,5 1,07 14,94 93,3 % 6,7 % 2,5 1,07 15,8 93,7 % 6,3 % 2,5 & 3 1,04 23,77 95,8 % 4,2 % 3 1,02 50,36 98 % 2 % 3,5 1,02 52,7 98,1 % 1,9 % 4,5 1 208,97 99,5 % 0,5 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,46 1,69 40,7 % 59,3 % 0,5 2,86 1,54 35 % 65 % 0,5 & 1 3,56 1,39 28,1 % 71,9 % 1 5,12 1,24 19,5 % 80,5 % 1 & 1,5 5,73 1,21 17,5 % 82,5 % 1,5 6,33 1,19 15,8 % 84,2 % 1,5 & 2 8,86 1,13 11,3 % 88,7 % 2 15,96 1,07 6,3 % 93,7 % 2 & 2,5 16,86 1,06 5,9 % 94,1 % 2,5 17,77 1,06 5,6 % 94,4 % 2,5 & 3 27 1,04 3,7 % 96,3 % 3 58,84 1,02 1,7 % 98,3 % 3,5 61,29 1,02 1,6 % 98,4 % 4,5 251,54 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 13,05 92,34 % 7,66 % 1 1,09 11,84 91,55 % 8,45 % 1,25 1,2 5,9 83,04 % 16,96 % 1,5 1,32 4,16 75,98 % 24,02 % 1,75 1,38 3,64 72,56 % 27,44 % 2 1,47 3,12 68 % 32 % 2,25 1,71 2,4 58,31 % 41,69 % 2,5 1,96 2,04 51,04 % 48,96 % 2,75 2,21 1,82 45,16 % 54,84 % 3 2,65 1,6 37,68 % 62,32 % 3,25 3,02 1,5 33,15 % 66,85 % 3,5 3,38 1,42 29,6 % 70,4 % 3,75 4,22 1,31 23,7 % 76,3 % 4 5,98 1,2 16,71 % 83,29 % 4,25 6,53 1,18 15,31 % 84,69 % 4,5 7,08 1,16 14,13 % 85,87 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,58 1,63 38,75 % 61,25 % 2,5 6,61 1,18 15,12 % 84,88 % 3,5 21,42 1,05 4,67 % 95,33 % 4,5 84,77 1,01 1,18 % 98,82 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,48 1,67 40,29 % 59,71 % 2,5 6,17 1,19 16,2 % 83,8 % 3,5 19,34 1,05 5,17 % 94,83 % 4,5 56,9 1,02 1,76 % 98,24 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,4 % 43,6 % Kerroinraja 1,77 2,29

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 74,1 % 25,9 % Kerroinraja 1,35 3,87

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 75,3 % 24,7 % Kerroinraja 1,33 4,04

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,87 25,85 % 1 2,82 35,4 % 2 4,23 23,62 % 3+ 6,61 15,12 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,04 24,73 % 1 2,86 34,97 % 2 4,15 24,09 % 3+ 6,17 16,2 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 24,73 % 75,27 % Kerroinraja 4,04 1,33

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 25,85 % 74,15 % Kerroinraja 3,87 1,35

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 14,27 7,01 % 1 5,88 17,01 % 2 4,01 24,94 % 3 4,66 21,44 % 4 6,46 15,47 % 5 12,34 8,11 % 6+ 16,61 6,02 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,59 63 % 12 1,39 72 % X2 1,54 65 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 17,77 5,63 % Koti 2 9,84 10,16 % Koti 1 5,21 19,21 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 5,05 19,81 % Vieras 2 9,2 10,86 % Vieras 3+ 15,8 6,33 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,77 20,97 % 1 ja alle 2,5 7,13 14,03 % X ja yli 2,5 12,92 7,74 % X ja alle 2,5 4,94 20,26 % 2 ja yli 2,5 4,48 22,32 % 2 ja alle 2,5 6,81 14,68 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 33 % 27 % 40 % 3,03 3,7 2,5

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 15,5 0-0 19,2 0-1 14 2-0 21,4 1-1 8,1 0-2 17,2 2-1 13,1 2-2 13,8 1-2 11,8 3-0 44,3 3-3 52,4 0-3 31,6 3-1 27,2 4-4 354,6 1-3 21,8 3-2 33,3 2-3 30,1 4-0 122,2 0-4 77,6 4-1 75 1-4 53,5 4-2 92 2-4 73,8 4-3 169,3 3-4 152,6 5-0 421,4 0-5 237,9 5-1 258,5 1-5 164,1 5-2 317,2 2-5 226,3 5-3 583,8 3-5 468,2 5-4 1432,5 4-5 1291,5 6-0 1743,5 0-6 875,7 6-1 1069,6 1-6 603,9 6-2 1312,4 2-6 833 6-3 2415,6 3-6 1723,4 7-0 8417 0-7 3760,5 8-0 46438,7 0-8 18456,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 15,3 % 17,7 % 67 % 6,54 5,64 1,49 Vieras +2 5,7 % 9,6 % 84,7 % 17,62 10,41 1,18 Vieras +3 1,7 % 3,9 % 94,3 % 57,92 25,33 1,06 Koti +1 60 % 19,6 % 20,4 % 1,67 5,09 4,91 Koti +2 79,6 % 12 % 8,4 % 1,26 8,35 11,95 Koti +3 91,6 % 5,5 % 2,8 % 1,09 18,07 35,28

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 45,2 % 54,8 % Kerroinraja 2,21 1,83

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,86 2,16 53,8 % 46,2 % 0,5 1,67 2,5 60 % 40 % 0,5 & 1 1,5 2,99 66,5 % 33,5 % 1 1,34 3,95 74,7 % 25,3 % 1 & 1,5 1,29 4,43 77,4 % 22,6 % 1,5 1,26 4,91 79,6 % 20,4 % 1,5 & 2 1,18 6,55 84,7 % 15,3 % 2 1,11 10,52 90,5 % 9,5 % 2 & 2,5 1,1 11,23 91,1 % 8,9 % 2,5 1,09 11,95 91,6 % 8,4 % 2,5 & 3 1,06 17,36 94,2 % 5,8 % 3 1,03 33,32 97 % 3 % 3,5 1,03 35,28 97,2 % 2,8 % 4,5 1,01 122,6 99,2 % 0,8 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,62 1,62 38,2 % 61,8 % 0,5 3,03 1,49 33 % 67 % 0,5 & 1 3,78 1,36 26,5 % 73,5 % 1 5,38 1,23 18,6 % 81,4 % 1 & 1,5 5,96 1,2 16,8 % 83,2 % 1,5 6,54 1,18 15,3 % 84,7 % 1,5 & 2 9,08 1,12 11 % 89 % 2 15,93 1,07 6,3 % 93,7 % 2 & 2,5 16,78 1,06 6 % 94 % 2,5 17,62 1,06 5,7 % 94,3 % 2,5 & 3 26,49 1,04 3,8 % 96,2 % 3 55,63 1,02 1,8 % 98,2 % 3,5 57,92 1,02 1,7 % 98,3 % 4,5 224,67 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,06 17,9 94,41 % 5,59 % 1 1,06 16,6 93,98 % 6,02 % 1,25 1,15 7,77 87,13 % 12,87 % 1,5 1,23 5,32 81,21 % 18,79 % 1,75 1,27 4,71 78,79 % 21,21 % 2 1,32 4,11 75,66 % 24,34 % 2,25 1,52 2,93 65,92 % 34,08 % 2,5 1,71 2,4 58,41 % 41,59 % 2,75 1,87 2,15 53,4 % 46,6 % 3 2,13 1,89 47,03 % 52,97 % 3,25 2,42 1,71 41,37 % 58,63 % 3,5 2,71 1,59 36,93 % 63,07 % 3,75 3,24 1,45 30,82 % 69,18 % 4 4,27 1,31 23,41 % 76,59 % 4,25 4,73 1,27 21,15 % 78,85 % 4,5 5,19 1,24 19,28 % 80,72 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,36 1,73 42,33 % 57,67 % 2,5 5,72 1,21 17,5 % 82,5 % 3,5 17,47 1,06 5,72 % 94,28 % 4,5 65,17 1,02 1,53 % 98,47 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,1 1,91 47,71 % 52,29 % 2,5 4,61 1,28 21,68 % 78,32 % 3,5 12,68 1,09 7,89 % 92,11 % 4,5 33,11 1,03 3,02 % 96,98 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 62,3 % 37,7 % Kerroinraja 1,61 2,65

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 76,8 % 23,2 % Kerroinraja 1,3 4,31

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 80,3 % 19,7 % Kerroinraja 1,25 5,07

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,31 23,2 % 1 2,9 34,47 % 2 4,03 24,83 % 3+ 5,72 17,5 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,07 19,7 % 1 3,07 32,58 % 2 3,84 26,04 % 3+ 4,61 21,68 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 19,7 % 80,3 % Kerroinraja 5,07 1,25

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 23,2 % 76,8 % Kerroinraja 4,31 1,3

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 19,21 5,21 % 1 7,36 13,59 % 2 4,39 22,8 % 3 4,66 21,48 % 4 5,67 17,65 % 5 9,82 10,19 % 6+ 11 9,09 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,67 60 % 12 1,37 73 % X2 1,49 67 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 17,62 5,67 % Koti 2 10,41 9,61 % Koti 1 5,64 17,72 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 5,09 19,65 % Vieras 2 8,35 11,98 % Vieras 3+ 11,95 8,37 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,57 21,89 % 1 ja alle 2,5 9 11,11 % X ja yli 2,5 10,54 9,49 % X ja alle 2,5 5,71 17,51 % 2 ja yli 2,5 3,7 27,03 % 2 ja alle 2,5 7,71 12,97 %

LauantaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 5-5Vireystila 1-5Motivaatio 4-4Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSPAL taisteli Juventusta vastaan minkä pystyi, mutta ei voinut paremmalleen mitään, vaan 2–0-tappio oli täysin ansaittu. Perustaidoilta ylivoimaista vastustajaa vastaan ei päästy kunnon maalipaikoille. Kohtalainen puolustuspelaaminen esti kuitenkin sentään murskatappion. Alavire ferraralaisilla on ollut pitkittynyt vahvan kauden avauksen jälkeen ja itseluottamuksen puute on paikoitellen paistanut tekemisestä. Kokoonpanotilanne on erinomainen. Käytännössä ykkösmiehistöllä edetään.Empoli on ollut liekeissä Beppe Iachinin tultua joukkueen peräsimeen ja kaksi voittoa on kääritty putkeen. Mikä parasta, laatujoukkue Atalanta kaadettiin maaliodottamien perusteella jopa ansaitusti viime kierroksella. Erittäin vahva positiivinen signaali siitä toscanalaisille. Iachinin tulon myötä joukkueen pelikirja on mennyt uusiksi ja pelirohkeutta löytyy. Tuon muutoksen myötä myös itseluottamus on kasvanut oleellisesti. Empolilla ei ole avaukseen luvassa radikaaleja muutoksia. Vain pitkäaikaispotilaita on sivussa.SPAL ei ole materiaaliltaan ainakaan joukkueista heikompi ja kotiedun ansiosta sille kuuluu pieni suosikin asema, vaikka Empoli onkin aivan eri liekissä mitä isäntäjoukkue. Maaliodottamaa asetellaan normaaliksi.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-5Kokoonpanot 5-5Vireystila 2-5Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiFiorentina joutui pettymään Bolognassa. Maalipaikoissa oltiin todella tehottomia ja tuhlailun takia lopputulemana oli maaliton tasapeli. Positiivista oli se, että vastustajaa ei päästetty maalipaikoille käytännössä koko pelin aikana. Viola on massiivisen tasapeliputken takia heikentänyt asetelmiaan taistelussa ylemmässä kastissa. Pienestä kaikki on kiinni, joten yksikin voitto voisi avata henkiset padot. Puolustaja German Pezzella on avauksen miehistä sivussa loukkaantumisen takia.Juventus marssii rutiinillaan edelleen kohti Scudettoa eikä peruspeleissä jouduta edes koville. SPAL jäi odotetusti jalkoihin viime kierroksella, joten tappiosaldo säilyi yhä nollassa. Piste-ero kärjessä on kahdeksan pongoa, joten vahvalta Vanhan Rouvan osalta vaikuttaa ja äkkinäisimmät voisivat jo kannuja jaella, vaikka valtaosa kaudesta on vielä edessä. Mestarien liigassa tiistaina miteltiin voitokkaasti Valenciaa vastaan. Pientä rasitusta tästä. Keskikentältä puuttuvat Emre Can ja Sami Khedira. Hyökkäyksestä loukkaantuneena on Federico Bernardeschi. Laajan materiaalin takia näillä puutoksilla ei ole suurempaa vaikutusta.Vaikka Fiorentina kuuluu laatujoukkueiden kastiin, on tasoero Juventukseen silti suuri. Torinolaiset ovat vieraissakin selviä suosikkeja. Fiorentina on parhaimmillaan silloin, kun se saa intohimon korkealle. Kotona voidaan odottaa kyllä nyt aggressiivista Violaa eikä Juventus saa mitään ilmaiseksi. Maalimäärällisesti haiskahtaa siltä, ettei yli 2,5 maalia yllättäisi. Runsasmaalisuus kiinnostaa vedoissakin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 5-5Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä normaaliSampdoria pelasi ihan kelvollisesti kuumassa ja viihdyttävässä Genovan derbyssä ja palkinnoksi tulikin yksi piste. Viime aikojen surkea puolustuspelaaminen otti selkeitä askeleita parempaan suuntaan, vaikkakaan aukotonta tekeminen ei todellakaan vieläkään ollut. Pientä positiivista signaalia kuitenkin puolustamiseen ja isompaa intohimopuolelle. Kotona Doria on perinteisesti varsin aktiivinen ja vaikeasti kaadettavissa, joten odottama tähän matsiin on positiivinen. Terveystilanne on joukkueella ideaali.Bolognalla on niin ikään ollut vaikeuksia puolustuksensa kanssa ja myös kokonaisvaltaisen yhtenäisyyden saralla on oltu heikkoja. Fiorentinaa vastaan pystyttiin kuitenkin pelaamaan maaliton tasapeli, mutta onnettaren avustusta kyllä vaadittiin aika lailla. Hyökkäyssuuntaanhan ei saatu tällä kertaa yhtikäs mitään aikaan. Allekirjoittanutta eivät manageri Filippo Inzaghin taidot kyllä vakuuta millään tasolla. Puolustaja Sebastian De Maio on loukkaantuneena sivussa.Sampdoria on joukkueista hieman parempi ja kovan kotiedun turvin hieman yli kerran kahdesta voittava suosikki. Maalimäärällinen lähtökohta on melko normaali, kun molemmat joukkueet osoittivat viime kierroksella puolustuspelaamisessa edistymistä. Vetoja kohteeseen ei alustavasti saada.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 4-2Kokoonpanot 2-3Vireystila 2-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiAC Milan onnistui taistelemaan Lazion vieraana tasapelipisteen viime kierroksella pelitapahtumien vastaisesti, mutta siltikin hieman pahaa makua jäi suuhun, kun johtoasema menetettiin vasta pelin lopussa. Milanolaisilla oli tuossa matsissa selkeitä puutoksia rosterissa, mikä heikensi iskukykyä eikä nytkään päästä likimainkaan ideaalisti viheriölle. Sivussa ovat laatupelaajista puolustajat Mateo Musacchio ja Alessio Romagnoli sekä pitkäaikaispotilas Mattia Caldara. Keskikentältä puuttuvat Giacomo Bonaventura ja Lucas Biglia. Lisäksi Franck Kessien pelaaminen on epävarmaa. Kärki Gonzalo Higuain on pelikiellossa. Torstaina pelataan Euroopan liigaa heikkoa Dudelangea vastaan. Tuosta voi tulla rasitusta rivistöön. Isossa kuvassa Milan ei ole parhaimmillaan, mutta Parmaa vastaan voittoon ylletään periaatteessa perushyvällä suorituksella.Parma paalutti Sassuolon tonttiin viime kierroksella täysin ansaitusti kotonaan ja emilialaiset ovatkin mainioissa asemissa sarjataulukossa. Joukkue on monien mielestä ollut ansaitsemattoman onnekas tällä kaudella, mutta pelkkiä maaliodottamia on turha Parman osalta tuijottaa, sillä pelikirja on usein johtoasemassa vetäytyvä. Tämän vuoksi tietoisesti päästetään vastustaja kohtalaisesti pyörittämään peliä. Johtoasemapelaamisessahan Parma on ollut erittäin vahva itseasiassa. Puolustuspäässä joudutaan käyttämään varamiehiä, sillä Massimo Gobbi, Federico Dimarco, Francisco Sierralta ja Andrea Di Maggio ovat sivussa.Tasoero on selkeä AC Milanin hyväksi, joten San Sirolla todistetaan isohkoa kotisuosikkia. Maalimäärällinen lähtökohta on normaalia hieman korkeammalla tasoeron ja puolustuspään poissaolojen takia. Kyllä tässä kohteessa kuitenkin pienimaalisuutta on syytä hieman peleihin ottaa, kun markkina ylireagoi maaliodottamaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliFrosinone esitti erittäin heikon pelisuorituksen Interin vieraana ja ansaitusti isolla marginaalilla otettiin kuokkaan. Tämä katkaisi yllättävän pitkäksi venyneen tappiottoman putken. Materiaaliltaan Frosinone on sarjan heikoimpia ja todennäköisesti joukkue kauden jälkeen tulee putoamaan. Kokoonpanotilanne on ollut läpi alkukauden heikko, mutta paranemaan päin rosteri on. Toki yhä pitkäaikaispotilaita on sivussa keskikentän Emil Hallfredssonin ohella.Cagliari ei pystynyt luomaan käytännössä yhtään kunnon maalipaikkaa Torinoa vastaan, mutta puolustuspäässä tehtiin sen luokan urotekoja, että maalittomaan tasapeliin pystyttiin kotona venymään. Peliesitys ei ansaitse selkään taputteluja, mutta tiiviys on aina hyvä signaali alemman kastin joukkueelle. Isossa kuvassa joukkue on ihan perustasonsa mukaisessa kunnossa. Kokoonpanosta puuttuu useampikin avainpelaaja. Ykköspyssy Leonardo Pavoletti ja tulitukea antava Lucas Castro ovat loukkaantuneina, kuten ovat myös keskikentän Simone Padoin ja Pancrazio Farago.Cagliari on joukkueista parempi, mutta tehottomuudesta kärsineellä joukkueella on nyt hyökkäyspäässä huolia eivätkä sardinialaiset ansaitse kuin ohuen suosikin aseman vieraskentällä. Frosinonen pelikirja usein vaihtelee vastustajan mukaan. Nyt voisi olla luvassa aktiivista otetta, kun peli olisi laatusuorituksella voitettavissa. Maalimäärää ei silti nostella normaalista ylöspäin Cagliarin rosterin takia. Vedoissa kotimenestykselle voi asettaa pientä panosta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-4Motivaatio 3-4Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSassuolo oli pahassa pinteessä Parman vieraana ja hävisi pelin aivan ansaitusti. Alkukaudella joukkue hurmasi luovalla ja monipuolisella pelaamisellaan, mutta viime peleissä on oltu isossa kuvassa vaisuja. Parmassa pelattiin kiistatta yksi kauden huonoimmista otteluista eikä tuota ennen Laziota vastaankaan esitetty ihmeitä. Pitkäaikaispotilaiden lisäksi Jeremy Boga on loukkaantumisen takia sivussa keskikentältä.Udinese pystyi vihdoin saamaan henkisesti elintärkeän onnistumisen, kun AS Roma kaatui Friulilla tiiviin esityksen jälkeen maalilla. Onneakin hieman oli matkassa, mutta vähintään pisteen Udinese ansaitsi vahvalla tekemisellään pelillisestikin. Joukkueessa on ihan laadukkaita pelimiehiä ja nostetta voi nyt olla luvassa, kun uusi manageri Davide Nicola on saanut pelikirjansa iskostettua rosterille. Pitkäaikaispotilaiden lisäksi puolustuksen avainhahmo Samir saattaa olla sivussa, mistä annetaan miinusta.Sassuolo on kotonaan suosikki, mutta Udinesella on nyt potentiaalinen sauma ottaa nostetta tekemiseensä Roma-voiton jälkeen. Vetoihin kelpaa hyvin vierasmenestys. Maaliodottamaa pidetään normaaleissa rajoissa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-5Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliTorino esiintyi nuhaisasti Cagliarin vieraana viikonloppuna, mutta loi kuitenkin sen verran hyvin maaliodottamaa, että voitto olisi ollut mahdollisesti ansaittu. Torinolla on pientä pelillistä laskusuhdannetta havaittavissa, joten onnistumiselle olisi nopeaan tahtiin tarve, ettei synkkyys ota suuremmin valtaa. Tälläkin kaudella Torinon vahvuudet ovat olleet prässipelaamisessa. Heikkoudet löytyvät lähinnä henkilökohtaisista virheistä ja vastaiskujen puolustamisesta. Kokoonpanotilanne on varsin hyvä, joskin tärkeä keskikentän Daniele Baselli on sivussa loukkaantuneena.Genoa pelasi intensiivisen Derby della Lanternan viime kierroksella ja sai palkinnoksi tasapelin. Pelillisesti oltiin hieman niskan päällä ja tekemisen meininki oli vahvaa. Tunnelataus paukkui sen verran yli, että manageri Ivan Juric on osallistumiskiellossa tässä matsissa. Genoan tekemisessä näkyi selkeästi tauon vaikutus. Intensiteetti oli korkealla, kun energiatasot oli saatu kuntoon. Ennen maaottelutaukoahan alavire oli melkoinen. Terveystilanne genovalaisilla on mainio.Torino on joukkueista pykälän verran parempi ja Härkä on kotonaan itseoikeutettu suosikki. Genoa ei ole turistijoukkue, joten ilmaisia pisteitä ei ole kuitenkaan Torolle luvassa. Pelinkuvasta muodostuu todennäköisemmin keskimääräistä Serie A:n matsia aktiivisempi, jos olosuhteet sen sallivat. Vetoja ei alustavasti otteluun saada.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-4Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-3Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliChievo esitteli erinomaista defensiivistä yhteispeliä Napolissa viime kierroksella ja taistelu palkittiin pisteellä. Hyökkäyspäässä ei saatu mitään aikaan, mutta eipä materiaalilta ylivoimaista vastustajaa vastaan maalikarkeloita veronalaisten osalta odotettukaan. Gianpiero Venturan tilalle palkattu Domenico Di Carlo vaikuttaisi olevan oikea mies joukkueen peräsimeen. Chievo on huomattavasti tauluaan parempi joukkue tällä hetkellä. Loukkaantumishuolet painavat edelleen. Sivussa ovat keskikentän Emanuele Giaccherini ja Nicola Rigoni. Hyökkäyksestä puuttuu Manuel Pucciarelli ja alakerrasta sairastupaa miehittävät Nenad Tomovic ja Pawel JaroszynskiLazio painoi päälle Milania vastaan, mutta ei pystynyt lopulta luomaan hirmuista määrää A-luokan maalipaikkoja. Tappiokin oli lähellä, mutta lopussa pystyttiin nousemaan vähintäänkin ansaittuun tasapeliin. Pelin päällä oltiin kohtalaisen kovaa vastustajaa vastaan, mikä on hyvä merkki. Iso kuva Lazion tekemisessä on tällä hetkellä myönteinen ja viime kierrosten tasapelit selittyvät lähinnä epäonnen kautta. Lucas Leivan ja Riza Durmisin loukkaantumisista rokotetaan hieman Laziota. Euroopan liigan vierailu torstaina Kyprokselle tuo rasitusta.Lazio on selvästi laadukkaampi joukkue ja vieraissakin selvä suosikki. Chievoa ei kuitenkaan Di Carlon alaisuudessa kannata nyt kotona aliarvioida. Veronalaisten vierailu Napolissa oli lupauksia antava. Maalimäärää asetellaan 2,5 rajan tuntumaan, sillä Chievon defensiivisyyteen on pitkästä aikaa luottoa. Kyllä tässä Chievo tasoituksella maistuu mukavasti peleihin ja myös pienimaalisuudessa on etua.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-4Kokoonpanot 3-5Vireystila 2-3Motivaatio 5-5Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliAS Romalle viime päivät ovat olleet synkkiä. Serie A:ssa hävittiin tasainen taisto Udineselle ja Real Madridia vastaan hävittiin sitten kotona Mestarien liigassa. Enemmän oltaisi kyllä ansaittu näistä otteluista, mutta toisaalta turhautumiset ajattivat huolestuttavalla tavalla keskittymisen herpaantumisiin. Iso kuva ei nyt ole kovinkaan myönteinen, kun loukkaantumisiakin on yhtäkkiä ilmaantunut. Lasaretissa on laatupelaajia etenkin hyökkäyksestä, josta puuttuvat Edin Dzeko, Stephan El-Shaarawy ja Diego Perotti. Keskikentältä puuttuvat Lorenzo Pellegrini ja Daniele De Rossi.Inter sai maaottelutauolla mainiosti nollattua Atalantalle kärsityn murskatappion ja kaatoi vakuuttavasti heikon Frosinonen kotonaan murskalukemin. Keskiviikkona mitellään Tottenhamia vastaan Mestarien liigaa ja tuon ottelun panos on erittäin suuri. Lontoon tapahtumat on syytä seurata sinimustien osalta. Iso kuva on Interin osalta tällä hetkellä myönteinen. Terveystilanne on vahva.Roma on Interiä suuremmissa vaikeuksissa tällä hetkellä, joten ennemmin tässä jopa suosikin aseman Interille taikoo Roman kotiedusta huolimatta. Sattumalle altis matsi on kyseessä. Maaliodottama olisi normaaliolosuhteissa korkeahko, mutta Roman hyökkäyspään huolet laskevat linjan noin 2,5 maaliin. Pienimaalisuus on pikkunätti pelikohde.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.MaanantaiPerustaso 4-4Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-3Motivaatio 4-4Ottelurasitus 5-4Kotietu normaaliMaalimäärä suuriAtalanta lähti maaottelutauolle loistavan liekin saattelemana, kun Inter kaadettiin murskalukemilla, mutta vedonlyöjille oli tarjolla oppituntia viime kierroksella. Maaottelutauko oli nollannut jälleen kerran kuntokäyrän ja alakastin Empolia vastaan hävittiin vieraissa ansaitusti. Ainakin syttymistaso saadaan tuon tappion ja päivän vastustajan takia nyt korkealle. Empolissahan hieman heikkoa fokusta nähtiinkin. Keskikentältä Josip Ilicic puuttuu pelikiellon takia. Lisäksi kärjestä sivussa on Musa Barrow.Napoli joutui niin ikään pettymään tauon jälkeen, kun Chievon puolustusmuuria ei saatu San Paololla murrettua. Todennäköisesti kyseessä on tilapäinen ongelma Partenopeille, jolla pelillinen meininki on ollut varsin vakaalla ja vahvalla laatutasolla viime aikoina. Mestarien liigan keskiviikkoinen matsi Crvena Zvezdaa vastaan tuo pientä rasitusta rosterille. Kokoonpanotilanne on varsin vakaa ja muutama pitkäaikaispotilas vain puuttuu.Napolilla on hieman laadukkaampi rosteri, mutta Atalantakin on hieno joukkue ja Bergamossa marginaalit ovat kyllä pienet. Maaliodottama on kiistatta korkealla, kun kaksi aktiivista ja parhaimmillaan laadukkaasti hyökkäävää joukkuetta kohtaa. Vedonlyönnillisesti kotivoitot ja runsasmaalisuudet ovat liki ottoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Kyseessä ovat viimeiset Serie A:n otteluennakot UL-pelivihjeissä. Kiitos lukijoille. Ainakin Twitterin puolella jatketaan tekemisiä @koskiolli