Otteluennakot

La Liga: Valencia vaanii Valkoisessa talossa

+ 1x2-arviot 1 x 2 34 % 28 % 38 % 2,94 3,57 2,63

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 13,8 0-0 16,3 0-1 12,8 2-0 19,4 1-1 7,7 0-2 17,1 2-1 12,9 2-2 14,4 1-2 12 3-0 41 3-3 60,8 0-3 34,2 3-1 27,3 4-4 456,9 1-3 24,1 3-2 36,4 2-3 33,9 4-0 115,4 0-4 91,2 4-1 77 1-4 64,2 4-2 102,6 2-4 90,4 4-3 205,2 3-4 191,1 5-0 406,5 0-5 303,9 5-1 271 1-5 214 5-2 361,3 2-5 301,5 5-3 722,6 3-5 636,9 5-4 1927 4-5 1794 6-0 1717,5 0-6 1215,7 6-1 1145 1-6 856,1 6-2 1526,7 2-6 1205,8 6-3 3053,3 3-6 2547,5 7-0 8466,5 0-7 5673,3 8-0 47698,5 0-8 30257,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 15,7 % 18,3 % 66 % 6,36 5,47 1,52 Vieras +2 5,8 % 9,9 % 84,3 % 17,26 10,07 1,19 Vieras +3 1,7 % 4 % 94,2 % 57,34 24,7 1,06 Koti +1 62 % 19,6 % 18,4 % 1,61 5,09 5,44 Koti +2 81,6 % 11,3 % 7,1 % 1,22 8,88 14,08 Koti +3 92,9 % 4,9 % 2,2 % 1,08 20,61 44,47

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 47,2 % 52,8 % Kerroinraja 2,12 1,89

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,79 2,26 55,8 % 44,2 % 0,5 1,61 2,63 62 % 38 % 0,5 & 1 1,45 3,2 68,7 % 31,3 % 1 1,3 4,38 77,1 % 22,9 % 1 & 1,5 1,26 4,91 79,6 % 20,4 % 1,5 1,22 5,44 81,6 % 18,4 % 1,5 & 2 1,16 7,41 86,5 % 13,5 % 2 1,09 12,49 92 % 8 % 2 & 2,5 1,08 13,29 92,5 % 7,5 % 2,5 1,08 14,08 92,9 % 7,1 % 2,5 & 3 1,05 20,87 95,2 % 4,8 % 3 1,02 42,31 97,6 % 2,4 % 3,5 1,02 44,47 97,8 % 2,2 % 4,5 1,01 166,19 99,4 % 0,6 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,53 1,65 39,5 % 60,5 % 0,5 2,94 1,52 34 % 66 % 0,5 & 1 3,65 1,38 27,4 % 72,6 % 1 5,2 1,24 19,2 % 80,8 % 1 & 1,5 5,78 1,21 17,3 % 82,7 % 1,5 6,36 1,19 15,7 % 84,3 % 1,5 & 2 8,83 1,13 11,3 % 88,7 % 2 15,55 1,07 6,4 % 93,6 % 2 & 2,5 16,4 1,06 6,1 % 93,9 % 2,5 17,26 1,06 5,8 % 94,2 % 2,5 & 3 26 1,04 3,8 % 96,2 % 3 55,02 1,02 1,8 % 98,2 % 3,5 57,34 1,02 1,7 % 98,3 % 4,5 225,63 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 15,1 93,38 % 6,62 % 1 1,08 13,87 92,79 % 7,21 % 1,25 1,17 6,77 85,23 % 14,77 % 1,5 1,27 4,72 78,82 % 21,18 % 1,75 1,32 4,15 75,92 % 24,08 % 2 1,39 3,59 72,11 % 27,89 % 2,25 1,61 2,65 62,25 % 37,75 % 2,5 1,83 2,21 54,76 % 45,24 % 2,75 2,03 1,97 49,34 % 50,66 % 3 2,36 1,74 42,45 % 57,55 % 3,25 2,68 1,6 37,36 % 62,64 % 3,5 3 1,5 33,36 % 66,64 % 3,75 3,67 1,38 27,28 % 72,72 % 4 5,01 1,25 19,98 % 80,02 % 4,25 5,51 1,22 18,16 % 81,84 % 4,5 6,01 1,2 16,64 % 83,36 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,45 1,69 40,83 % 59,17 % 2,5 6,06 1,2 16,51 % 83,49 % 3,5 18,87 1,06 5,3 % 94,7 % 4,5 71,57 1,01 1,4 % 98,6 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,28 1,78 43,82 % 56,18 % 2,5 5,37 1,23 18,64 % 81,36 % 3,5 15,85 1,07 6,31 % 93,69 % 4,5 43,88 1,02 2,28 % 97,72 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 59,7 % 40,3 % Kerroinraja 1,67 2,48

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 75,8 % 24,2 % Kerroinraja 1,32 4,13

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 77,8 % 22,2 % Kerroinraja 1,28 4,51

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,13 24,23 % 1 2,86 34,94 % 2 4,11 24,33 % 3+ 6,06 16,51 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,51 22,17 % 1 2,94 34,02 % 2 3,97 25,18 % 3+ 5,37 18,64 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 22,17 % 77,83 % Kerroinraja 4,51 1,28

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 24,23 % 75,77 % Kerroinraja 4,13 1,32

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 16,33 6,12 % 1 6,64 15,06 % 2 4,16 24,05 % 3 4,67 21,4 % 4 5,98 16,72 % 5 10,96 9,13 % 6+ 13,31 7,51 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,61 62 % 12 1,39 72 % X2 1,52 66 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 17,26 5,79 % Koti 2 10,07 9,93 % Koti 1 5,47 18,28 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 5,09 19,63 % Vieras 2 8,88 11,27 % Vieras 3+ 14,08 7,1 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,63 21,58 % 1 ja alle 2,5 8,05 12,42 % X ja yli 2,5 11,33 8,83 % X ja alle 2,5 5,22 19,17 % 2 ja yli 2,5 4,11 24,35 % 2 ja alle 2,5 7,33 13,65 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 56 % 25 % 19 % 1,79 4 5,26

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,7 0-0 16,1 0-1 18,9 2-0 10,5 1-1 8,5 0-2 36,8 2-1 10,2 2-2 17,8 1-2 19,9 3-0 17 3-3 83,9 0-3 107,1 3-1 16,5 4-4 704,3 1-3 57,9 3-2 32,1 2-3 62,6 4-0 36,8 0-4 415,9 4-1 35,8 1-4 224,8 4-2 69,5 2-4 243 4-3 202,3 3-4 394,1 5-0 99,6 0-5 2018,7 5-1 96,7 1-5 1091,2 5-2 187,7 2-5 1179,7 5-3 546,7 3-5 1913 5-4 2123,2 4-5 4136,2 6-0 322,9 0-6 11759,7 6-1 313,5 1-6 6356,6 6-2 608,8 2-6 6872 6-3 1773,1 3-6 11143,7 7-0 1221,9 0-7 79920,1 8-0 5283,8 0-8 620738,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 32,3 % 23,7 % 44 % 3,1 4,21 2,27 Vieras +2 15,1 % 17,2 % 67,7 % 6,64 5,82 1,48 Vieras +3 5,8 % 9,3 % 84,9 % 17,2 10,81 1,18 Koti +1 81 % 12,2 % 6,8 % 1,23 8,2 14,68 Koti +2 93,2 % 4,9 % 1,9 % 1,07 20,36 52,65 Koti +3 98,1 % 1,5 % 0,4 % 1,02 67,91 234,22

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 74,7 % 25,3 % Kerroinraja 1,34 3,95

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,28 4,61 78,3 % 21,7 % 0,5 1,23 5,26 81 % 19 % 0,5 & 1 1,16 7,28 86,3 % 13,7 % 1 1,08 12,89 92,2 % 7,8 % 1 & 1,5 1,08 13,79 92,7 % 7,3 % 1,5 1,07 14,68 93,2 % 6,8 % 1,5 & 2 1,05 22,4 95,5 % 4,5 % 2 1,02 50,06 98 % 2 % 2 & 2,5 1,02 51,36 98,1 % 1,9 % 2,5 1,02 52,65 98,1 % 1,9 % 2,5 & 3 1,01 85,34 98,8 % 1,2 % 3 1 230,77 99,6 % 0,4 % 3,5 1 234,22 99,6 % 0,4 % 4,5 1 1245,37 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,56 2,78 64 % 36 % 0,5 1,79 2,27 56 % 44 % 0,5 & 1 2 2 50,1 % 49,9 % 1 2,36 1,73 42,3 % 57,7 % 1 & 1,5 2,73 1,58 36,6 % 63,4 % 1,5 3,1 1,48 32,3 % 67,7 % 1,5 & 2 3,86 1,35 25,9 % 74,1 % 2 5,5 1,22 18,2 % 81,8 % 2 & 2,5 6,07 1,2 16,5 % 83,5 % 2,5 6,64 1,18 15,1 % 84,9 % 2,5 & 3 9,13 1,12 10,9 % 89,1 % 3 15,61 1,07 6,4 % 93,6 % 3,5 17,2 1,06 5,8 % 94,2 % 4,5 52,61 1,02 1,9 % 98,1 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 14,87 93,27 % 6,73 % 1 1,08 13,61 92,65 % 7,35 % 1,25 1,18 6,59 84,83 % 15,17 % 1,5 1,28 4,59 78,23 % 21,77 % 1,75 1,33 4,04 75,25 % 24,75 % 2 1,4 3,49 71,33 % 28,67 % 2,25 1,62 2,6 61,58 % 38,42 % 2,5 1,85 2,18 54,17 % 45,83 % 2,75 2,06 1,95 48,61 % 51,39 % 3 2,41 1,71 41,51 % 58,49 % 3,25 2,74 1,57 36,48 % 63,52 % 3,5 3,07 1,48 32,53 % 67,47 % 3,75 3,77 1,36 26,52 % 73,48 % 4 5,17 1,24 19,34 % 80,66 % 4,25 5,68 1,21 17,61 % 82,39 % 4,5 6,18 1,19 16,17 % 83,83 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,81 2,23 55,14 % 44,86 % 2,5 3,56 1,39 28,08 % 71,92 % 3,5 8,66 1,13 11,54 % 88,46 % 4,5 25,44 1,04 3,93 % 96,07 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,73 1,37 26,78 % 73,22 % 2,5 12,36 1,09 8,09 % 91,91 % 3,5 52,42 1,02 1,91 % 98,09 % 4,5 160,81 1,01 0,62 % 99,38 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 54,8 % 45,2 % Kerroinraja 1,83 2,21

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 84,6 % 15,4 % Kerroinraja 1,18 6,48

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64 % 36 % Kerroinraja 1,56 2,78

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 6,48 15,44 % 1 3,4 29,42 % 2 3,7 27,06 % 3+ 3,56 28,08 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,78 36,01 % 1 2,69 37,21 % 2 5,35 18,69 % 3+ 12,36 8,09 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 36,01 % 63,99 % Kerroinraja 2,78 1,56

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 15,44 % 84,56 % Kerroinraja 6,48 1,18

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 16,12 6,2 % 1 6,42 15,57 % 2 4,16 24,06 % 3 4,62 21,64 % 4 6,11 16,36 % 5 11,1 9,01 % 6+ 13,95 7,17 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,23 81 % 12 1,33 75 % X2 2,27 44 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 6,64 15,07 % Koti 2 5,82 17,19 % Koti 1 4,21 23,75 % Tasan 4 25 % Vieras 1 8,2 12,19 % Vieras 2 20,36 4,91 % Vieras 3+ 52,65 1,9 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,76 36,19 % 1 ja alle 2,5 5,05 19,81 % X ja yli 2,5 14,33 6,98 % X ja alle 2,5 5,55 18,02 % 2 ja yli 2,5 9,09 11 % 2 ja alle 2,5 12,5 8 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 41 % 32 % 27 % 2,44 3,13 3,7

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,1 0-0 7,5 0-1 9,3 2-0 11,9 1-1 7 0-2 20,6 2-1 13,2 2-2 25,8 1-2 17,2 3-0 29,7 3-3 215,1 0-3 68,7 3-1 33 4-4 3187,3 1-3 57,2 3-2 73,3 2-3 95,4 4-0 98,9 0-4 305,2 4-1 109,9 1-4 254,3 4-2 244,3 2-4 423,8 4-3 814,2 3-4 1059,6 5-0 412,2 0-5 1695,3 5-1 458 1-5 1412,7 5-2 1017,8 2-5 2354,6 5-3 3392,5 3-5 5886,4 5-4 15077,9 4-5 19621,4 6-0 2061 0-6 11301,9 6-1 2290 1-6 9418,3 6-2 5088,8 2-6 15697,1 6-3 16962,6 3-6 39242,9 7-0 12022,3 0-7 87904 8-0 80148,3 0-8 781369

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 17,9 % 23,1 % 59 % 5,59 4,33 1,69 Vieras +2 6 % 11,9 % 82,1 % 16,7 8,41 1,22 Vieras +3 1,6 % 4,4 % 94 % 62,26 22,81 1,06 Koti +1 73 % 17,8 % 9,2 % 1,37 5,63 10,83 Koti +2 90,8 % 6,9 % 2,4 % 1,1 14,59 41,99 Koti +3 97,6 % 1,9 % 0,5 % 1,02 52,78 205,32

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 60,3 % 39,7 % Kerroinraja 1,66 2,52

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,47 3,11 67,9 % 32,1 % 0,5 1,37 3,7 73 % 27 % 0,5 & 1 1,25 5,03 80,1 % 19,9 % 1 1,13 8,9 88,8 % 11,2 % 1 & 1,5 1,11 9,86 89,9 % 10,1 % 1,5 1,1 10,83 90,8 % 9,2 % 1,5 & 2 1,06 16,62 94 % 6 % 2 1,03 39,11 97,4 % 2,6 % 2 & 2,5 1,03 40,55 97,5 % 2,5 % 2,5 1,02 41,99 97,6 % 2,4 % 2,5 & 3 1,01 69,05 98,6 % 1,4 % 3 1 201,43 99,5 % 0,5 % 3,5 1 205,32 99,5 % 0,5 % 4,5 1 1216,76 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,05 1,95 48,8 % 51,2 % 0,5 2,44 1,69 41 % 59 % 0,5 & 1 3 1,5 33,3 % 66,7 % 1 4,3 1,3 23,3 % 76,7 % 1 & 1,5 4,95 1,25 20,2 % 79,8 % 1,5 5,59 1,22 17,9 % 82,1 % 1,5 & 2 7,88 1,15 12,7 % 87,3 % 2 14,71 1,07 6,8 % 93,2 % 2 & 2,5 15,7 1,07 6,4 % 93,6 % 2,5 16,7 1,06 6 % 94 % 2,5 & 3 25,75 1,04 3,9 % 96,1 % 3 59,53 1,02 1,7 % 98,3 % 3,5 62,26 1,02 1,6 % 98,4 % 4,5 279,93 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,18 6,59 84,83 % 15,17 % 1 1,21 5,66 82,33 % 17,67 % 1,25 1,42 3,41 70,66 % 29,34 % 1,5 1,62 2,62 61,89 % 38,11 % 1,75 1,79 2,26 55,78 % 44,22 % 2 2,11 1,9 47,34 % 52,66 % 2,25 2,52 1,66 39,76 % 60,24 % 2,5 2,92 1,52 34,26 % 65,74 % 2,75 3,61 1,38 27,67 % 72,33 % 3 5,1 1,24 19,61 % 80,39 % 3,25 5,67 1,21 17,64 % 82,36 % 3,5 6,24 1,19 16,03 % 83,97 % 3,75 8,61 1,13 11,61 % 88,39 % 4 14,91 1,07 6,71 % 93,29 % 4,25 15,73 1,07 6,36 % 93,64 % 4,5 16,56 1,06 6,04 % 93,96 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,05 1,49 32,78 % 67,22 % 2,5 8,64 1,13 11,57 % 88,43 % 3,5 31 1,03 3,23 % 96,77 % 4,5 135,71 1,01 0,74 % 99,26 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,42 1,29 22,64 % 77,36 % 2,5 16,15 1,07 6,19 % 93,81 % 3,5 75,92 1,01 1,32 % 98,68 % 4,5 310,35 1 0,32 % 99,68 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 42,1 % 57,9 % Kerroinraja 2,38 1,73

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 69,2 % 30,8 % Kerroinraja 1,44 3,25

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 59,6 % 40,4 % Kerroinraja 1,68 2,47

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,25 30,78 % 1 2,74 36,44 % 2 4,71 21,21 % 3+ 8,64 11,57 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,47 40,43 % 1 2,71 36,93 % 2 6,08 16,45 % 3+ 16,15 6,19 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 40,43 % 59,57 % Kerroinraja 2,47 1,68

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 30,78 % 69,22 % Kerroinraja 3,25 1,44

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 7,53 13,28 % 1 4,03 24,83 % 2 3,62 27,62 % 3 5,48 18,23 % 4 10,01 9,99 % 5 24,89 4,02 % 6+ 49,49 2,02 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,37 73 % 12 1,47 68 % X2 1,69 59 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 16,7 5,99 % Koti 2 8,41 11,9 % Koti 1 4,33 23,12 % Tasan 3,13 32 % Vieras 1 5,63 17,76 % Vieras 2 14,59 6,86 % Vieras 3+ 41,99 2,38 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,39 18,54 % 1 ja alle 2,5 4,45 22,46 % X ja yli 2,5 22,88 4,37 % X ja alle 2,5 3,62 27,63 % 2 ja yli 2,5 8,81 11,36 % 2 ja alle 2,5 6,39 15,64 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 40 % 31 % 29 % 2,5 3,23 3,45

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,8 0-0 8,6 0-1 9,6 2-0 12,7 1-1 7 0-2 19,2 2-1 12,7 2-2 22,7 1-2 15,6 3-0 31 3-3 166,3 0-3 57,6 3-1 31 4-4 2162,7 1-3 46,8 3-2 62,1 2-3 76,1 4-0 101 0-4 230,4 4-1 101 1-4 187,3 4-2 201,9 2-4 304,5 4-3 605,8 3-4 742,8 5-0 410,4 0-5 1151,8 5-1 410,4 1-5 936,5 5-2 820,8 2-5 1522,7 5-3 2462,5 3-5 3713,9 5-4 9849,8 4-5 12077,7 6-0 2002 0-6 6911,1 6-1 2002 1-6 5618,7 6-2 4004 2-6 9136,2 6-3 12012 3-6 22283,3 7-0 11393,5 0-7 48377,4 8-0 74103,9 0-8 387019,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 17,6 % 22,4 % 60 % 5,69 4,46 1,67 Vieras +2 6 % 11,6 % 82,4 % 16,75 8,61 1,21 Vieras +3 1,6 % 4,3 % 94 % 61,41 23,03 1,06 Koti +1 71 % 18,3 % 10,7 % 1,41 5,47 9,33 Koti +2 89,3 % 7,7 % 3 % 1,12 12,99 33,13 Koti +3 97 % 2,3 % 0,7 % 1,03 42,73 147,51

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 58 % 42 % Kerroinraja 1,73 2,38

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,52 2,91 65,7 % 34,3 % 0,5 1,41 3,45 71 % 29 % 0,5 & 1 1,28 4,58 78,1 % 21,9 % 1 1,15 7,62 86,9 % 13,1 % 1 & 1,5 1,13 8,48 88,2 % 11,8 % 1,5 1,12 9,33 89,3 % 10,7 % 1,5 & 2 1,08 14 92,9 % 7,1 % 2 1,03 30,58 96,7 % 3,3 % 2 & 2,5 1,03 31,85 96,9 % 3,1 % 2,5 1,03 33,13 97 % 3 % 2,5 & 3 1,02 53,47 98,1 % 1,9 % 3 1,01 144,05 99,3 % 0,7 % 3,5 1,01 147,51 99,3 % 0,7 % 4,5 1 792,93 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,11 1,9 47,3 % 52,7 % 0,5 2,5 1,67 40 % 60 % 0,5 & 1 3,08 1,48 32,4 % 67,6 % 1 4,41 1,29 22,7 % 77,3 % 1 & 1,5 5,05 1,25 19,8 % 80,2 % 1,5 5,69 1,21 17,6 % 82,4 % 1,5 & 2 8 1,14 12,5 % 87,5 % 2 14,8 1,07 6,8 % 93,2 % 2 & 2,5 15,78 1,07 6,3 % 93,7 % 2,5 16,75 1,06 6 % 94 % 2,5 & 3 25,75 1,04 3,9 % 96,1 % 3 58,74 1,02 1,7 % 98,3 % 3,5 61,41 1,02 1,6 % 98,4 % 4,5 270,76 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,15 7,6 86,84 % 13,16 % 1 1,18 6,6 84,85 % 15,15 % 1,25 1,36 3,81 73,72 % 26,28 % 1,5 1,53 2,87 65,17 % 34,83 % 1,75 1,68 2,48 59,65 % 40,35 % 2 1,92 2,09 52,04 % 47,96 % 2,25 2,28 1,78 43,79 % 56,21 % 2,5 2,65 1,61 37,79 % 62,21 % 2,75 3,21 1,45 31,18 % 68,82 % 3 4,35 1,3 22,99 % 77,01 % 3,25 4,87 1,26 20,55 % 79,45 % 3,5 5,38 1,23 18,57 % 81,43 % 3,75 7,27 1,16 13,75 % 86,25 % 4 12,02 1,09 8,32 % 91,68 % 4,25 12,78 1,08 7,83 % 92,17 % 4,5 13,53 1,08 7,39 % 92,61 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,93 1,52 34,17 % 65,83 % 2,5 8,11 1,14 12,34 % 87,66 % 3,5 28,43 1,04 3,52 % 96,48 % 4,5 121,77 1,01 0,82 % 99,18 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,83 1,35 26,12 % 73,88 % 2,5 12,76 1,09 7,84 % 92,16 % 3,5 54,38 1,02 1,84 % 98,16 % 4,5 205,68 1 0,49 % 99,51 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 45,3 % 54,7 % Kerroinraja 2,21 1,83

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 70,5 % 29,5 % Kerroinraja 1,42 3,39

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 63,2 % 36,8 % Kerroinraja 1,58 2,72

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,39 29,54 % 1 2,76 36,29 % 2 4,58 21,83 % 3+ 8,11 12,34 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,72 36,78 % 1 2,7 37,1 % 2 5,47 18,28 % 3+ 12,76 7,84 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 36,78 % 63,22 % Kerroinraja 2,72 1,58

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 29,54 % 70,46 % Kerroinraja 3,39 1,42

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 8,59 11,64 % 1 4,31 23,19 % 2 3,65 27,38 % 3 5,2 19,22 % 4 8,94 11,18 % 5 20,93 4,78 % 6+ 38,3 2,61 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,41 71 % 12 1,45 69 % X2 1,67 60 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 16,75 5,97 % Koti 2 8,61 11,61 % Koti 1 4,46 22,42 % Tasan 3,23 31 % Vieras 1 5,47 18,28 % Vieras 2 12,99 7,7 % Vieras 3+ 33,13 3,02 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,16 19,37 % 1 ja alle 2,5 4,85 20,63 % X ja yli 2,5 19,8 5,05 % X ja alle 2,5 3,85 25,95 % 2 ja yli 2,5 7,48 13,37 % 2 ja alle 2,5 6,4 15,63 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 62 % 22 % 16 % 1,61 4,55 6,25

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,5 0-0 22,3 0-1 25,6 2-0 10,7 1-1 9,9 0-2 48,8 2-1 10,2 2-2 17,5 1-2 22,7 3-0 14,9 3-3 69,7 0-3 139,3 3-1 14,2 4-4 494 1-3 64,8 3-2 27 2-3 60,3 4-0 27,7 0-4 530,7 4-1 26,4 1-4 246,9 4-2 50,3 2-4 229,6 4-3 143,7 3-4 320,4 5-0 64,5 0-5 2527,3 5-1 61,4 1-5 1175,5 5-2 117 2-5 1093,5 5-3 334,2 3-5 1525,8 5-4 1273 4-5 2838,7 6-0 179,9 0-6 14441,8 6-1 171,4 1-6 6717,1 6-2 326,4 2-6 6248,5 6-3 932,5 3-6 8718,8 7-0 585,8 0-7 96278,9 8-0 2179,7 0-8 733553,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 39 % 23 % 38 % 2,57 4,34 2,63 Vieras +2 20,3 % 18,7 % 61 % 4,93 5,35 1,64 Vieras +3 8,8 % 11,5 % 79,7 % 11,33 8,73 1,25 Koti +1 84 % 10,3 % 5,7 % 1,19 9,69 17,61 Koti +2 94,3 % 4,1 % 1,6 % 1,06 24,42 63,16 Koti +3 98,4 % 1,2 % 0,4 % 1,02 81,58 279,82

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 79,5 % 20,5 % Kerroinraja 1,26 4,88

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,22 5,56 82 % 18 % 0,5 1,19 6,25 84 % 16 % 0,5 & 1 1,13 8,75 88,6 % 11,4 % 1 1,07 15,79 93,7 % 6,3 % 1 & 1,5 1,06 16,7 94 % 6 % 1,5 1,06 17,61 94,3 % 5,7 % 1,5 & 2 1,04 26,98 96,3 % 3,7 % 2 1,02 60,58 98,3 % 1,7 % 2 & 2,5 1,02 61,87 98,4 % 1,6 % 2,5 1,02 63,16 98,4 % 1,6 % 2,5 & 3 1,01 102,43 99 % 1 % 3 1 276,39 99,6 % 0,4 % 3,5 1 279,82 99,6 % 0,4 % 4,5 1 1473,13 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,44 3,3 69,7 % 30,3 % 0,5 1,61 2,63 62 % 38 % 0,5 & 1 1,75 2,33 57,1 % 42,9 % 1 1,97 2,03 50,6 % 49,4 % 1 & 1,5 2,27 1,79 44,1 % 55,9 % 1,5 2,57 1,64 39 % 61 % 1,5 & 2 3,06 1,49 32,7 % 67,3 % 2 4,01 1,33 25 % 75 % 2 & 2,5 4,47 1,29 22,4 % 77,6 % 2,5 4,93 1,25 20,3 % 79,7 % 2,5 & 3 6,48 1,18 15,4 % 84,6 % 3 10,03 1,11 10 % 90 % 3,5 11,33 1,1 8,8 % 91,2 % 4,5 30,47 1,03 3,3 % 96,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 20,87 95,21 % 4,79 % 1 1,05 19,46 94,86 % 5,14 % 1,25 1,13 8,68 88,48 % 11,52 % 1,5 1,21 5,85 82,89 % 17,11 % 1,75 1,24 5,22 80,83 % 19,17 % 2 1,28 4,59 78,19 % 21,81 % 2,25 1,45 3,2 68,75 % 31,25 % 2,5 1,63 2,59 61,34 % 38,66 % 2,75 1,77 2,31 56,65 % 43,35 % 3 1,97 2,03 50,65 % 49,35 % 3,25 2,25 1,8 44,5 % 55,5 % 3,5 2,52 1,66 39,67 % 60,33 % 3,75 2,97 1,51 33,67 % 66,33 % 4 3,8 1,36 26,34 % 73,66 % 4,25 4,22 1,31 23,72 % 76,28 % 4,5 4,64 1,28 21,57 % 78,43 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,58 2,72 63,29 % 36,71 % 2,5 2,76 1,57 36,17 % 63,83 % 3,5 5,92 1,2 16,89 % 83,11 % 4,5 15,2 1,07 6,58 % 93,42 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,62 1,38 27,63 % 72,37 % 2,5 11,8 1,09 8,47 % 91,53 % 3,5 49,65 1,02 2,01 % 97,99 % 4,5 142,01 1,01 0,7 % 99,3 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 57,9 % 42,1 % Kerroinraja 1,73 2,37

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 88,6 % 11,4 % Kerroinraja 1,13 8,77

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64,8 % 35,2 % Kerroinraja 1,54 2,84

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 8,77 11,4 % 1 3,95 25,31 % 2 3,69 27,12 % 3+ 2,76 36,17 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,84 35,22 % 1 2,69 37,16 % 2 5,22 19,15 % 3+ 11,8 8,47 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 35,22 % 64,78 % Kerroinraja 2,84 1,54

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 11,4 % 88,6 % Kerroinraja 8,77 1,13

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 22,28 4,49 % 1 7,93 12,62 % 2 4,64 21,55 % 3 4,61 21,67 % 4 5,52 18,1 % 5 8,98 11,14 % 6+ 9,59 10,43 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,19 84 % 12 1,28 78 % X2 2,63 38 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 4,93 20,29 % Koti 2 5,35 18,7 % Koti 1 4,34 23,02 % Tasan 4,55 22 % Vieras 1 9,69 10,32 % Vieras 2 24,42 4,1 % Vieras 3+ 63,16 1,58 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,28 43,93 % 1 ja alle 2,5 5,53 18,07 % X ja yli 2,5 13,56 7,38 % X ja alle 2,5 6,84 14,62 % 2 ja yli 2,5 9,96 10,04 % 2 ja alle 2,5 16,79 5,96 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 44 % 27 % 29 % 2,27 3,7 3,45

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,1 0-0 15,5 0-1 13,9 2-0 13,8 1-1 7,9 0-2 22,7 2-1 11,2 2-2 16 1-2 14,2 3-0 25,9 3-3 73,1 0-3 55,3 3-1 21,1 4-4 593,9 1-3 34,6 3-2 34,3 2-3 43,2 4-0 64,8 0-4 179,9 4-1 52,7 1-4 112,4 4-2 85,7 2-4 140,5 4-3 208,9 3-4 263,5 5-0 202,5 0-5 731,2 5-1 164,6 1-5 457 5-2 267,7 2-5 571,2 5-3 653 3-5 1071 5-4 2123,5 4-5 2677,6 6-0 759,4 0-6 3566,6 6-1 617,4 1-6 2229,1 6-2 1003,9 2-6 2786,4 6-3 2448,6 3-6 5224,5 7-0 3322,5 0-7 20297,7 8-0 16612,5 0-8 132017,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 22,6 % 21,4 % 56 % 4,42 4,68 1,79 Vieras +2 9,3 % 13,3 % 77,4 % 10,73 7,52 1,29 Vieras +3 3,1 % 6,2 % 90,7 % 31,76 16,21 1,1 Koti +1 71 % 17 % 12 % 1,41 5,9 8,3 Koti +2 88 % 8,1 % 3,9 % 1,14 12,33 25,42 Koti +3 96,1 % 2,9 % 1 % 1,04 34,58 95,89

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 60,3 % 39,7 % Kerroinraja 1,66 2,52

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,5 2,98 66,5 % 33,5 % 0,5 1,41 3,45 71 % 29 % 0,5 & 1 1,29 4,46 77,6 % 22,4 % 1 1,17 6,9 85,5 % 14,5 % 1 & 1,5 1,15 7,6 86,8 % 13,2 % 1,5 1,14 8,3 88 % 12 % 1,5 & 2 1,09 12,01 91,7 % 8,3 % 2 1,04 23,35 95,7 % 4,3 % 2 & 2,5 1,04 24,38 95,9 % 4,1 % 2,5 1,04 25,42 96,1 % 3,9 % 2,5 & 3 1,03 39,6 97,5 % 2,5 % 3 1,01 93,12 98,9 % 1,1 % 3,5 1,01 95,89 99 % 1 % 4,5 1 430,8 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,97 2,04 50,9 % 49,1 % 0,5 2,27 1,79 44 % 56 % 0,5 & 1 2,68 1,59 37,3 % 62,7 % 1 3,48 1,4 28,8 % 71,2 % 1 & 1,5 3,95 1,34 25,3 % 74,7 % 1,5 4,42 1,29 22,6 % 77,4 % 1,5 & 2 5,85 1,21 17,1 % 82,9 % 2 9,3 1,12 10,7 % 89,3 % 2 & 2,5 10,02 1,11 10 % 90 % 2,5 10,73 1,1 9,3 % 90,7 % 2,5 & 3 15,55 1,07 6,4 % 93,6 % 3 29,8 1,03 3,4 % 96,6 % 3,5 31,76 1,03 3,1 % 96,9 % 4,5 111,3 1,01 0,9 % 99,1 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 14,21 92,96 % 7,04 % 1 1,08 12,96 92,28 % 7,72 % 1,25 1,19 6,31 84,14 % 15,86 % 1,5 1,29 4,41 77,32 % 22,68 % 1,75 1,35 3,87 74,18 % 25,82 % 2 1,43 3,34 70,02 % 29,98 % 2,25 1,66 2,52 60,3 % 39,7 % 2,5 1,89 2,13 52,96 % 47,04 % 2,75 2,12 1,9 47,25 % 52,75 % 3 2,5 1,67 39,98 % 60,02 % 3,25 2,85 1,54 35,14 % 64,86 % 3,5 3,19 1,46 31,34 % 68,66 % 3,75 3,94 1,34 25,37 % 74,63 % 4 5,48 1,22 18,26 % 81,74 % 4,25 6 1,2 16,67 % 83,33 % 4,5 6,52 1,18 15,34 % 84,66 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,15 1,87 46,54 % 53,46 % 2,5 4,78 1,26 20,91 % 79,09 % 3,5 13,29 1,08 7,53 % 92,47 % 4,5 44,76 1,02 2,23 % 97,77 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,86 1,54 34,95 % 65,05 % 2,5 7,91 1,14 12,63 % 87,37 % 3,5 27,95 1,04 3,58 % 96,42 % 4,5 82,97 1,01 1,21 % 98,79 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 57,1 % 42,9 % Kerroinraja 1,75 2,33

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 79,4 % 20,6 % Kerroinraja 1,26 4,86

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 71,2 % 28,8 % Kerroinraja 1,4 3,47

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,86 20,58 % 1 3,04 32,88 % 2 3,9 25,63 % 3+ 4,78 20,91 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,47 28,8 % 1 2,76 36,25 % 2 4,48 22,31 % 3+ 7,91 12,63 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 28,8 % 71,2 % Kerroinraja 3,47 1,4

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 20,58 % 79,42 % Kerroinraja 4,86 1,26

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 15,47 6,47 % 1 6,17 16,21 % 2 4,1 24,37 % 3 4,63 21,62 % 4 6,25 16 % 5 11,56 8,65 % 6+ 14,95 6,69 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,41 71 % 12 1,37 73 % X2 1,79 56 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 10,73 9,32 % Koti 2 7,52 13,3 % Koti 1 4,68 21,38 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 5,9 16,96 % Vieras 2 12,33 8,11 % Vieras 3+ 25,42 3,93 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,61 27,73 % 1 ja alle 2,5 6,14 16,27 % X ja yli 2,5 12,8 7,81 % X ja alle 2,5 5,21 19,19 % 2 ja yli 2,5 5,74 17,42 % 2 ja alle 2,5 8,64 11,58 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 19 % 28 % 53 % 5,26 3,57 1,89

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 12,9 0-0 9,2 0-1 6,8 2-0 33,1 1-1 7,8 0-2 8,9 2-1 21,8 2-2 26,3 1-2 11,5 3-0 127,4 3-3 199,6 0-3 17,6 3-1 83,8 4-4 2693,3 1-3 22,6 3-2 110,3 2-3 58 4-0 653,6 0-4 46,4 4-1 430 1-4 59,5 4-2 565,8 2-4 152,6 4-3 1116,7 3-4 586,8 5-0 4189,6 0-5 152,7 5-1 2756,3 1-5 195,7 5-2 3626,8 2-5 501,9 5-3 7158,1 3-5 1930,3 5-4 18837,1 4-5 9899,1 6-0 32228 0-6 602,7 6-1 21202,6 1-6 772,6 6-2 27898,2 2-6 1981,1 6-3 55062,2 3-6 7619,7 7-0 289225,2 0-7 2775,4 8-0 2966412,8 0-8 14607,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 5,7 % 13,3 % 81 % 17,63 7,5 1,23 Vieras +2 1,3 % 4,4 % 94,3 % 78,58 22,72 1,06 Vieras +3 0,2 % 1 % 98,7 % 442,56 95,55 1,01 Koti +1 47 % 25,4 % 27,6 % 2,13 3,94 3,62 Koti +2 72,4 % 16,3 % 11,3 % 1,38 6,13 8,83 Koti +3 88,7 % 7,6 % 3,8 % 1,13 13,22 26,61

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 26,4 % 73,6 % Kerroinraja 3,79 1,36

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,61 1,62 38,4 % 61,6 % 0,5 2,13 1,89 47 % 53 % 0,5 & 1 1,86 2,17 53,8 % 46,2 % 1 1,59 2,7 63 % 37 % 1 & 1,5 1,46 3,16 68,3 % 31,7 % 1,5 1,38 3,62 72,4 % 27,6 % 1,5 & 2 1,27 4,71 78,8 % 21,2 % 2 1,16 7,39 86,5 % 13,5 % 2 & 2,5 1,14 8,11 87,7 % 12,3 % 2,5 1,13 8,83 88,7 % 11,3 % 2,5 & 3 1,09 12,76 92,2 % 7,8 % 3 1,04 24,6 95,9 % 4,1 % 3,5 1,04 26,61 96,2 % 3,8 % 4,5 1,01 95,96 99 % 1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 4,53 1,28 22,1 % 77,9 % 0,5 5,26 1,23 19 % 81 % 0,5 & 1 7,57 1,15 13,2 % 86,8 % 1 15,28 1,07 6,5 % 93,5 % 1 & 1,5 16,45 1,06 6,1 % 93,9 % 1,5 17,63 1,06 5,7 % 94,3 % 1,5 & 2 28,16 1,04 3,6 % 96,4 % 2 75,12 1,01 1,3 % 98,7 % 2 & 2,5 76,85 1,01 1,3 % 98,7 % 2,5 78,58 1,01 1,3 % 98,7 % 2,5 & 3 132,77 1,01 0,8 % 99,2 % 3 437,92 1 0,2 % 99,8 % 3,5 442,56 1 0,2 % 99,8 % 4,5 3021,78 1 0 % 100 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,14 8,2 87,81 % 12,19 % 1 1,16 7,16 86,04 % 13,96 % 1,25 1,33 4,02 75,15 % 24,85 % 1,5 1,5 3 66,71 % 33,29 % 1,75 1,63 2,6 61,51 % 38,49 % 2 1,84 2,19 54,38 % 45,62 % 2,25 2,18 1,85 45,88 % 54,12 % 2,5 2,52 1,66 39,67 % 60,33 % 2,75 3,03 1,49 33,05 % 66,95 % 3 4,03 1,33 24,81 % 75,19 % 3,25 4,53 1,28 22,09 % 77,91 % 3,5 5,02 1,25 19,9 % 80,1 % 3,75 6,71 1,18 14,91 % 85,09 % 4 10,8 1,1 9,26 % 90,74 % 4,25 11,51 1,1 8,69 % 91,31 % 4,5 12,23 1,09 8,18 % 91,82 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,41 1,23 18,49 % 81,51 % 2,5 22,51 1,05 4,44 % 95,56 % 3,5 121,57 1,01 0,82 % 99,18 % 4,5 810,08 1 0,12 % 99,88 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,28 1,78 43,84 % 56,16 % 2,5 5,26 1,23 19,01 % 80,99 % 3,5 15,19 1,07 6,58 % 93,42 % 4,5 48,78 1,02 2,05 % 97,95 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 42,9 % 57,1 % Kerroinraja 2,33 1,75

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 54,6 % 45,4 % Kerroinraja 1,83 2,2

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 77,5 % 22,5 % Kerroinraja 1,29 4,44

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,2 45,43 % 1 2,77 36,08 % 2 7,12 14,05 % 3+ 22,51 4,44 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,44 22,54 % 1 2,98 33,61 % 2 4,03 24,84 % 3+ 5,26 19,01 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 22,54 % 77,46 % Kerroinraja 4,44 1,29

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 45,43 % 54,57 % Kerroinraja 2,2 1,83

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9,24 10,82 % 1 4,45 22,46 % 2 3,7 27,04 % 3 5,06 19,77 % 4 8,53 11,73 % 5 19,15 5,22 % 6+ 33,87 2,95 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2,13 47 % 12 1,39 72 % X2 1,23 81 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 78,58 1,27 % Koti 2 22,72 4,4 % Koti 1 7,5 13,33 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 3,94 25,36 % Vieras 2 6,13 16,32 % Vieras 3+ 8,83 11,32 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 12,13 8,24 % 1 ja alle 2,5 9,3 10,76 % X ja yli 2,5 23,02 4,34 % X ja alle 2,5 4,23 23,66 % 2 ja yli 2,5 3,69 27,08 % 2 ja alle 2,5 3,86 25,92 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 77 % 14 % 9 % 1,3 7,14 11,11

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 14,4 0-0 39,4 0-1 45,5 2-0 10,2 1-1 15,9 0-2 103,4 2-1 11,6 2-2 25,6 1-2 36,7 3-0 10,8 3-3 92,9 0-3 352,5 3-1 12,3 4-4 598,7 1-3 125 3-2 28 2-3 88,7 4-0 15,4 0-4 1602,3 4-1 17,5 1-4 568,2 4-2 39,7 2-4 403 4-3 135,5 3-4 428,7 5-0 27,3 0-5 9103,7 5-1 31 1-5 3228,3 5-2 70,4 2-5 2289,6 5-3 240,2 3-5 2435,7 5-4 1091,6 4-5 3454,9 6-0 58 0-6 62070,8 6-1 66 1-6 22010,9 6-2 149,9 2-6 15610,6 6-3 511 3-6 16607 7-0 144,1 0-7 493745,4 8-0 408,7 0-8 4488594,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 57 % 20 % 23 % 1,75 5 4,35 Vieras +2 36,2 % 20,9 % 43 % 2,77 4,79 2,33 Vieras +3 19,6 % 16,6 % 63,8 % 5,1 6,04 1,57 Koti +1 91 % 6,3 % 2,7 % 1,1 15,83 37,25 Koti +2 97,3 % 2,1 % 0,6 % 1,03 48,63 159,21 Koti +3 99,4 % 0,5 % 0,1 % 1,01 196,31 842,44

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 89,5 % 10,5 % Kerroinraja 1,12 9,56

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,11 10,33 90,3 % 9,7 % 0,5 1,1 11,11 91 % 9 % 0,5 & 1 1,06 16,58 94 % 6 % 1 1,03 34,9 97,1 % 2,9 % 1 & 1,5 1,03 36,08 97,2 % 2,8 % 1,5 1,03 37,25 97,3 % 2,7 % 1,5 & 2 1,02 59,76 98,3 % 1,7 % 2 1,01 155,94 99,4 % 0,6 % 2 & 2,5 1,01 157,57 99,4 % 0,6 % 2,5 1,01 159,21 99,4 % 0,6 % 2,5 & 3 1 267,13 99,6 % 0,4 % 3 1 838,15 99,9 % 0,1 % 3,5 1 842,44 99,9 % 0,1 % 4,5 1 5288,64 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,21 5,81 82,8 % 17,2 % 0,5 1,3 4,35 77 % 23 % 0,5 & 1 1,34 3,91 74,4 % 25,6 % 1 1,4 3,48 71,3 % 28,7 % 1 & 1,5 1,58 2,73 63,3 % 36,7 % 1,5 1,75 2,33 57 % 43 % 1,5 & 2 1,92 2,08 52 % 48 % 2 2,19 1,84 45,7 % 54,3 % 2 & 2,5 2,48 1,68 40,4 % 59,6 % 2,5 2,77 1,57 36,2 % 63,8 % 2,5 & 3 3,29 1,44 30,4 % 69,6 % 3 4,26 1,31 23,5 % 76,5 % 3,5 5,1 1,24 19,6 % 80,4 % 4,5 10,86 1,1 9,2 % 90,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,03 37,61 97,34 % 2,66 % 1 1,03 35,81 97,21 % 2,79 % 1,25 1,08 13,41 92,54 % 7,46 % 1,5 1,13 8,55 88,31 % 11,69 % 1,75 1,15 7,82 87,22 % 12,78 % 2 1,16 7,09 85,9 % 14,1 % 2,25 1,28 4,52 77,89 % 22,11 % 2,5 1,4 3,48 71,24 % 28,76 % 2,75 1,47 3,11 67,89 % 32,11 % 3 1,57 2,75 63,65 % 36,35 % 3,25 1,78 2,29 56,24 % 43,76 % 3,5 1,99 2,02 50,37 % 49,63 % 3,75 2,22 1,82 45,05 % 54,95 % 4 2,6 1,62 38,44 % 61,56 % 4,25 2,91 1,52 34,32 % 65,68 % 4,5 3,23 1,45 30,99 % 69,01 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,3 4,34 76,95 % 23,05 % 2,5 1,88 2,14 53,17 % 46,83 % 3,5 3,23 1,45 30,91 % 69,09 % 4,5 6,56 1,18 15,24 % 84,76 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,55 1,28 21,98 % 78,02 % 2,5 17,21 1,06 5,81 % 94,19 % 3,5 85,31 1,01 1,17 % 98,83 % 4,5 234,2 1 0,43 % 99,57 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 55 % 45 % Kerroinraja 1,82 2,22

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 93,9 % 6,1 % Kerroinraja 1,06 16,5

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 58,6 % 41,4 % Kerroinraja 1,71 2,41

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 16,5 6,06 % 1 5,89 16,99 % 2 4,21 23,77 % 3+ 1,88 53,17 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,41 41,43 % 1 2,73 36,6 % 2 6,19 16,17 % 3+ 17,21 5,81 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 41,43 % 58,57 % Kerroinraja 2,41 1,71

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 6,06 % 93,94 % Kerroinraja 16,5 1,06

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 39,42 2,54 % 1 10,92 9,15 % 2 5,86 17,07 % 3 4,79 20,86 % 4 5,16 19,38 % 5 7,01 14,27 % 6+ 5,98 16,72 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,1 91 % 12 1,16 86 % X2 4,35 23 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 2,77 36,16 % Koti 2 4,79 20,86 % Koti 1 5 19,99 % Tasan 7,14 14 % Vieras 1 15,83 6,32 % Vieras 2 48,63 2,06 % Vieras 3+ 159,21 0,63 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 1,66 60,23 % 1 ja alle 2,5 5,96 16,77 % X ja yli 2,5 19,35 5,17 % X ja alle 2,5 11,32 8,83 % 2 ja yli 2,5 17,14 5,83 % 2 ja alle 2,5 31,59 3,17 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 24 % 26 % 50 % 4,17 3,85 2

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 14,2 0-0 14 0-1 9,3 2-0 27,1 1-1 8,1 0-2 11,2 2-1 16,4 2-2 18,7 1-2 10,7 3-0 77,5 3-3 97 0-3 20,4 3-1 47 4-4 896,1 1-3 19,4 3-2 57 2-3 37 4-0 295,3 0-4 49,5 4-1 179 1-4 47,1 4-2 217 2-4 89,8 4-3 394,5 3-4 256,5 5-0 1406,4 0-5 149,9 5-1 852,3 1-5 142,8 5-2 1033,1 2-5 272 5-3 1878,5 3-5 777,2 5-4 4553,8 4-5 2960,6 6-0 8036,4 0-6 545,2 6-1 4870,6 1-6 519,3 6-2 5903,7 2-6 989,1 6-3 10734 3-6 2826 7-0 53576,2 0-7 2313,1 8-0 408199,3 0-8 11215,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 8,9 % 15,1 % 76 % 11,28 6,61 1,32 Vieras +2 2,5 % 6,3 % 91,1 % 39,37 15,8 1,1 Vieras +3 0,6 % 2 % 97,5 % 170,79 51,16 1,03 Koti +1 50 % 23,3 % 26,7 % 2 4,3 3,74 Koti +2 73,3 % 15,3 % 11,4 % 1,36 6,54 8,75 Koti +3 88,6 % 7,4 % 4 % 1,13 13,47 24,97

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 32,4 % 67,6 % Kerroinraja 3,08 1,48

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,35 1,74 42,5 % 57,5 % 0,5 2 2 50 % 50 % 0,5 & 1 1,77 2,3 56,6 % 43,4 % 1 1,53 2,87 65,2 % 34,8 % 1 & 1,5 1,43 3,31 69,8 % 30,2 % 1,5 1,36 3,74 73,3 % 26,7 % 1,5 & 2 1,26 4,84 79,3 % 20,7 % 2 1,16 7,41 86,5 % 13,5 % 2 & 2,5 1,14 8,08 87,6 % 12,4 % 2,5 1,13 8,75 88,6 % 11,4 % 2,5 & 3 1,09 12,48 92 % 8 % 3 1,05 23,11 95,7 % 4,3 % 3,5 1,04 24,97 96 % 4 % 4,5 1,01 84,54 98,8 % 1,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,63 1,38 27,6 % 72,4 % 0,5 4,17 1,32 24 % 76 % 0,5 & 1 5,62 1,22 17,8 % 82,2 % 1 9,57 1,12 10,4 % 89,6 % 1 & 1,5 10,42 1,11 9,6 % 90,4 % 1,5 11,28 1,1 8,9 % 91,1 % 1,5 & 2 16,98 1,06 5,9 % 94,1 % 2 36,88 1,03 2,7 % 97,3 % 2 & 2,5 38,12 1,03 2,6 % 97,4 % 2,5 39,37 1,03 2,5 % 97,5 % 2,5 & 3 63,36 1,02 1,6 % 98,4 % 3 167,45 1,01 0,6 % 99,4 % 3,5 170,79 1,01 0,6 % 99,4 % 4,5 887,59 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 12,77 92,17 % 7,83 % 1 1,1 11,52 91,32 % 8,68 % 1,25 1,21 5,68 82,39 % 17,61 % 1,5 1,33 4,01 75,05 % 24,95 % 1,75 1,4 3,51 71,49 % 28,51 % 2 1,5 3,01 66,75 % 33,25 % 2,25 1,75 2,34 57,23 % 42,77 % 2,5 2 2 50,09 % 49,91 % 2,75 2,27 1,79 44,04 % 55,96 % 3 2,75 1,57 36,32 % 63,68 % 3,25 3,13 1,47 31,92 % 68,08 % 3,5 3,51 1,4 28,47 % 71,53 % 3,75 4,41 1,29 22,68 % 77,32 % 4 6,3 1,19 15,86 % 84,14 % 4,25 6,86 1,17 14,58 % 85,42 % 4,5 7,42 1,16 13,48 % 86,52 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,52 1,4 28,39 % 71,61 % 2,5 11,17 1,1 8,95 % 91,05 % 3,5 45,59 1,02 2,19 % 97,81 % 4,5 229,18 1 0,44 % 99,56 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,07 1,94 48,38 % 51,62 % 2,5 4,46 1,29 22,43 % 77,57 % 3,5 11,99 1,09 8,34 % 91,66 % 4,5 33,92 1,03 2,95 % 97,05 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 52,9 % 47,1 % Kerroinraja 1,89 2,12

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,3 % 34,7 % Kerroinraja 1,53 2,88

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 80,4 % 19,6 % Kerroinraja 1,24 5,11

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,88 34,66 % 1 2,71 36,95 % 2 5,15 19,43 % 3+ 11,17 8,95 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,11 19,55 % 1 3,12 32,07 % 2 3,85 25,95 % 3+ 4,46 22,43 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 19,55 % 80,45 % Kerroinraja 5,11 1,24

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 34,66 % 65,34 % Kerroinraja 2,88 1,53

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 14,02 7,13 % 1 5,61 17,82 % 2 4,01 24,95 % 3 4,62 21,62 % 4 6,67 14,99 % 5 12,7 7,88 % 6+ 17,83 5,61 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2 50 % 12 1,35 74 % X2 1,32 76 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 39,37 2,54 % Koti 2 15,8 6,33 % Koti 1 6,61 15,13 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 4,3 23,28 % Vieras 2 6,54 15,3 % Vieras 3+ 8,75 11,43 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 7,52 13,29 % 1 ja alle 2,5 9,34 10,71 % X ja yli 2,5 15,37 6,5 % X ja alle 2,5 5,13 19,5 % 2 ja yli 2,5 3,3 30,29 % 2 ja alle 2,5 5,07 19,71 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 36 % 30 % 34 % 2,78 3,33 2,94

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10 0-0 11 0-1 10,4 2-0 15,7 1-1 7 0-2 16,8 2-1 12,8 2-2 18 1-2 13,3 3-0 37,1 3-3 103,5 0-3 41,1 3-1 30,2 4-4 1060,6 1-3 32,3 3-2 49,1 2-3 50,9 4-0 116,9 0-4 133,5 4-1 95 1-4 105,1 4-2 154,5 2-4 165,6 4-3 376,9 3-4 391,1 5-0 460,2 0-5 542,8 5-1 374,2 1-5 427,4 5-2 608,4 2-5 673 5-3 1483,9 3-5 1589,8 5-4 4825,8 4-5 5007,3 6-0 2174,3 0-6 2647,6 6-1 1767,7 1-6 2084,7 6-2 2874,4 2-6 3283,1 6-3 7010,7 3-6 7755,3 7-0 11984,5 0-7 15067,8 8-0 75492,9 0-8 98002

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 15,8 % 20,2 % 64 % 6,32 4,96 1,56 Vieras +2 5,4 % 10,4 % 84,2 % 18,41 9,62 1,19 Vieras +3 1,5 % 3,9 % 94,6 % 66,37 25,48 1,06 Koti +1 66 % 19,4 % 14,6 % 1,52 5,14 6,87 Koti +2 85,4 % 9,7 % 4,9 % 1,17 10,31 20,59 Koti +3 95,1 % 3,5 % 1,3 % 1,05 28,18 76,49

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 51,4 % 48,6 % Kerroinraja 1,94 2,06

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,67 2,5 60 % 40 % 0,5 1,52 2,94 66 % 34 % 0,5 & 1 1,37 3,72 73,1 % 26,9 % 1 1,22 5,53 81,9 % 18,1 % 1 & 1,5 1,19 6,2 83,9 % 16,1 % 1,5 1,17 6,87 85,4 % 14,6 % 1,5 & 2 1,11 9,8 89,8 % 10,2 % 2 1,06 18,6 94,6 % 5,4 % 2 & 2,5 1,05 19,6 94,9 % 5,1 % 2,5 1,05 20,59 95,1 % 4,9 % 2,5 & 3 1,03 31,88 96,9 % 3,1 % 3 1,01 73,78 98,6 % 1,4 % 3,5 1,01 76,49 98,7 % 1,3 % 4,5 1 340,18 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,36 1,73 42,4 % 57,6 % 0,5 2,78 1,56 36 % 64 % 0,5 & 1 3,47 1,4 28,8 % 71,2 % 1 5,04 1,25 19,8 % 80,2 % 1 & 1,5 5,68 1,21 17,6 % 82,4 % 1,5 6,32 1,19 15,8 % 84,2 % 1,5 & 2 8,92 1,13 11,2 % 88,8 % 2 16,5 1,06 6,1 % 93,9 % 2 & 2,5 17,45 1,06 5,7 % 94,3 % 2,5 18,41 1,06 5,4 % 94,6 % 2,5 & 3 28,26 1,04 3,5 % 96,5 % 3 63,76 1,02 1,6 % 98,4 % 3,5 66,37 1,02 1,5 % 98,5 % 4,5 286,31 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 9,88 89,88 % 10,12 % 1 1,13 8,81 88,64 % 11,36 % 1,25 1,27 4,75 78,97 % 21,03 % 1,5 1,4 3,47 71,2 % 28,8 % 1,75 1,5 3,01 66,79 % 33,21 % 2 1,65 2,55 60,78 % 39,22 % 2,25 1,94 2,06 51,48 % 48,52 % 2,5 2,24 1,81 44,64 % 55,36 % 2,75 2,61 1,62 38,32 % 61,68 % 3 3,29 1,44 30,37 % 69,63 % 3,25 3,72 1,37 26,9 % 73,1 % 3,5 4,14 1,32 24,14 % 75,86 % 3,75 5,37 1,23 18,62 % 81,38 % 4 8,18 1,14 12,22 % 87,78 % 4,25 8,82 1,13 11,33 % 88,67 % 4,5 9,47 1,12 10,56 % 89,44 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,8 1,56 35,71 % 64,29 % 2,5 7,57 1,15 13,2 % 86,8 % 3,5 25,92 1,04 3,86 % 96,14 % 4,5 108,2 1,01 0,92 % 99,08 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,92 1,52 34,23 % 65,77 % 2,5 8,14 1,14 12,29 % 87,71 % 3,5 28,7 1,04 3,48 % 96,52 % 4,5 93,93 1,01 1,06 % 98,94 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,7 % 48,3 % Kerroinraja 1,94 2,07

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 71,9 % 28,1 % Kerroinraja 1,39 3,55

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 70,7 % 29,3 % Kerroinraja 1,42 3,41

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,55 28,14 % 1 2,77 36,15 % 2 4,44 22,51 % 3+ 7,57 13,2 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,41 29,33 % 1 2,74 36,44 % 2 4,56 21,94 % 3+ 8,14 12,29 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 29,33 % 70,67 % Kerroinraja 3,41 1,42

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 28,14 % 71,86 % Kerroinraja 3,55 1,39

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,96 9,12 % 1 5,08 19,68 % 2 3,77 26,55 % 3 4,88 20,5 % 4 7,37 13,58 % 5 15,61 6,41 % 6+ 24,05 4,16 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,52 66 % 12 1,43 70 % X2 1,56 64 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 18,41 5,43 % Koti 2 9,62 10,39 % Koti 1 4,96 20,18 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,14 19,44 % Vieras 2 10,31 9,7 % Vieras 3+ 20,59 4,86 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,1 19,61 % 1 ja alle 2,5 6,1 16,39 % X ja yli 2,5 15,08 6,63 % X ja alle 2,5 4,28 23,37 % 2 ja yli 2,5 5,43 18,4 % 2 ja alle 2,5 6,41 15,6 %

PerjantaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 1-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiRayo Vallecanon asema sarjan alarekisterissä selittyy hyvin pitkälti erittäin epävakaalla koko joukkueen puolustuspelaamisella. Sooloiluja tapahtuu, mikä rikkoo harmonian ja tiloja vallecasilaisten väleistä löytyy. Lisäksi henkilökohtaisia virheitä toteutuu melko mittavat määrät. Toinen näkökanta Rayosta on se, että eläväistä jalkapalloa esitetään ja hyökkäyspäässä saatetaan saada yllättäviäkin asioita aikaan, kun ratkaisut eivät ole suoraan oppikirjojen mukaisia. Pahassa lirissä joukkue kuitenkin on ja manageri Michelin pesti lienee jo hataralla pohjalla. Valenciassa kärsittiin viikonloppuna ansaittu selvämarginaalinen tappio. Avauksen miehistä Luis Advincula ja Tito ovat varmuudella sivussa. Lisäksi tärkeän Gael Kakutan pelikunto on arvoitus.Eibar jysäytti Ipurualla maagisen peliesityksen kehiin, kun Real Madrid kaatui kolmella maalilla. Parasta tässä oli se, että maalipaikkojen perusteella useamman maalin voitto baskeille oli jopa täysin ansaittu. Eibarin osalta trendi on muutenkin ollut viime aikoina nouseva ja joukkue on selkeästi nyt saanut pelinsä minttiin kesän muutosten jäljiltä. Hyvältä näyttää. Eibar on parhaimmillaan kun se saa aggressiivisen moodinsa päälle. Pitkäaikaispotilas Pedro Leon puuttuu keskikentältä. Lisäksi ykkösvahti Marko Dmitrovic on lasaretissa, mutta kokenut Asier Riesgo pystyy kohtalaisella tasolla yhä paikkaamaan. Huikean Madrid-voiton jälkeen mentaalisen latauksen säilyttäminen on avainroolissa.Rayo on kotipeleissään jatkuvasti oikein räväkkä ja aktiivista otetta on jälleen lupa odottaa. Jos Eibar lähtee peliin aggressiivisella prässillä, ovat ainekset maalikarkeloihin olemassa. Joka tapauksessa maaliodottama on normaaliin nähden kohollaan Rayon takia. Suosikin asema menee hurjan vireen takia niukasti vieraissakin Eibarille. Runsasmaalisuus on Rayolle ominaiseen tapaan makoisa pelikohde.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 3-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 1-3Motivaatio 5-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiCelta ei vakuuttanut managerimuutostensa jälkeenkään, vaan Miguel Cardoson suojatit jäivät Anoetalla ansaitusti nuolemaan näppejään. Celta pyrki pelaamaan defensiivisyyden ehdoilla ainakin vieraissa. Nähtäväksi jää, mikä on sapluuna kotona. Epävarmuutta tekemisessä on yhä ja henkisellä puolella tunnuttiin menevän vain alaspäin. Uuden managerin ensimmäinen kotipeli on se maagisin ottelu, jolloin edut managerimuutoksesta ovat suurimmat, joten nyt voidaan nähdä intohimoisempaa tekemistä. Tärkeät puolustuspään pelaajat Hugo Mallo ja Gustavo Cabral tekevät paluun rosteriin. Sen sijaan sivussa ovat keskikentän Stanislav Lobotka ja Fran Beltran.Huesca pelasi jälleen tuloksiaan parempaa futista, kun Levantea vastaan esiteltiin pelillistä dominanssia. Vastustus kuitenkin jatkui eikä selvää hallintaa palkittu kuin vain yhdellä pisteellä. Defensiivisesti ollaan edelleen varsin epävarmoja, mutta isossa kuvassa esitykset vakuuttavat ja Huesca on huomattavasti tauluaan paremmassa vireessä. Puolustuksesta Luisinho on pitkään sivussa loukkaantumisen takia ja hyökkääjä Ezequiel Avila on pelikiellon takia sivussa.Celta on joukkueista taitavampi ja uuden managerinsa ensimmäisessä kotipelissä takuulla syttynyt. Celta onkin siis kiistaton suosikki. Huescan pelikirja on viime aikoina ollut räväkkä ja voittoja on haettu riskilläkin. Mikäli vieraat lähestyvät samalla kaavalla tätä matsia, on maalijuhlalle selkeä tilaus.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 2-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniValladolid taisteli isohkon tasoeron pelissä Sevillassa ihan mielekkäästi, mutta taipui kuitenkin ansaitusti pienimarginaaliseen tappioon. Pucelalla on tuloksellisesti pientä alavirettä, mutta perustekeminen on silti ihan kelpo tasolla materiaaliin nähden. Viime aikojen tappiot on koettu sarjan huippujoukkueita vastaan eikä näissäkään peleissä mankelissa ole oltu. Avauksen miehistä puolustaja Javi Moyano on loukkaantuneena sivussa.Leganes pelasi Alavesia vastaan katsojan silmään erittäin puuduttavan ottelun, mutta madridilaisille kävi tuossa lopulta hyvät, kun harvoista maalipaikoista yksi häkki tehtiin. Puolustuspelaaminen oli Leganesilla oikeinkin vakuuttavalla tasolla ja tällä kertaa heikohko hyökkääminenkin riitti pisteisiin. Isossa kuvassa Leganes on hyvässä moodissa ja viime aikoina pistepussia oltaisiin voitu enemmänkin kartuttaa. Puolustavista pelaajista Ezequiel Muñoz on varmuudella sivussa ja hyökkäyksestä puuttuu pitkäaikaispotilas Alexander Szymanovski. Lisäksi muutama kysymysmerkki on ainakin Recion, Pichu Cuellarin ja Michael Santosin pelikuntojen yllä.Melko tasaiset joukkueet tässä kohtaavat, joten Valladolidille myönnetään kotiedun ansiosta suosikin asema. Maaliodottama on lähtökohtaisesti varsin matalalla. Kumpikaan ei turhaan riskejä ota hyökkäyspelaamisessa. Vetomielenkiinto ei alustavasti suuremmin herää. Valladolidin voitto on lähimpänä pelejä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiGetafe onnistui nostamaan pelillistä tasoaan olennaisesti muutaman heikomman ottelun jälkeen, mutta Athletic Clubilta ei vieraista kuitenkaan saatu kuin vain piste mukaan, kun onnettaren vastustus oli kovalla tasolla. Pelillisesti oltiin parempia ja lopulta tuomaristokin otti pelin lopussa roolia Getafea vastaan. Yhtä kaikki, tuoreilla jaloilla homma toimi nyt mainiosti ja lähtökohtaisesti kelpo tekemistä voidaan jälleen jatkumona odottaa. Runkopelaajista puolustuksen Leandro Cabrera on pelikiellossa.Espanyol sortui paikallispelissä Gironaa vastaan defensiivisiin merkkausvirheisiin, joiden ansiosta Girona sai avausjaksolla muutamia huippupaikkoja saaden selkeän johtoaseman. Hyökkäyspäässä Espanyol oli oikeinkin tuhlailevalla moodilla mukana. Isossa kuvassa pelikurin heikentyminen aiheuttaa selkeää huolta, mutta kyseessä saattoi olla vain yksittäinen hairahduskin normaalisti vahvasti organisoidulle joukkueelle. Sergio Garcian ja Naldon pelikunnot ovat kysymysmerkkien alla, mutta lähtökohtana on vahva kokoonpanotilanne.Hieman Espanyolille annetaan perustasollista etua, mutta pienten marginaalien matsi on kuitenkin lähtökohtana. Getafen kotietu ja viime kierroksen pelilliset otteet tekevät isännistä suosikin. Maalimäärällisesti lähtökohtana on näiden joukkueiden kesken pienimaalisuus, mutta mikäli Espanyolin tiiviys ei ota askeleita eteenpäin, voidaan tässä useampiakin maaleja nähdä. Getafen menestys ja runsasmaalisuus matalalla linjalla ovat ohuita pelikohteita.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-4Kokoonpanot 5-5Vireystila 2-4Motivaatio 4-4Ottelurasitus 3-3Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä suuriReal Madridin peliesitys Eibarissa oli aivan käsittämättömän karmaiseva. Jälleen kerran nähtiin esimerkkiä siitä, miten maaottelutauot vaikuttavat vireystilojen nollaamiseen. Ennen taukoa Los Blancos oli vahvassa pelillisessä vireessä, mutta siitä ei enää ole kyllä mitään jäljellä. Joukkue oli murskatappiossa todella repaleinen joka suuntaan. Tuleva Mestarien liigan Roma-ottelu on syytä seurata tarkkaan. Kriisi voi kanavoitua äkkiäkin päälle. Nacho ja Alvaro Odriozola ovat varmasti sivussa. Avainmiehistä Casemiron pelikunto selviää myöhemmin.Valencialla on myös alkukaudella kokemusta kriiseistä, mutta tällä hetkellä näyttää paremmalta. Viime kierroksella hatara Rayo kaatui kotona murskalukemin ja ansaitusti. Pelillisesti ollaan saatu vakautta ja viimeistelyongelmatkaan eivät täysin akuutilla tasolla nyt ole. Tiistaina kohdataan Mestarien liigassa tärkeässä ottelussa Juventus, mikä kannattaa seurata lepakoiden liekin arvioimisen takia. Kokoonpanotilanne on vahva. Varmuudella vain Denis Cheryshev on sivussa.Real Madrid on tietysti joukkueista parempi ja kotonaan kiistaton suosikki, mutta Los Blancosin yllä leijuu kyllä melkoisen suuret synkät pilvet viime kierroksen esityksen jälkeen. Maaliodottama on normaalia suurempi, mutta ei tässä mikään mahdottomuus pienimaalisuuskaan nyt ole, kun Madridin hyökkäämiseen ei ole luottoa ja Valenciakin saattaa lähteä suhteellisen defensiivisesti kaiken lisäksi peliin. Pienimaalisuus on etenkin mainio kohde ja kyllä Valencia tasoituksellakin riittää peleihin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 3-3Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiBetis oli Villarrealia vastaan avausjaksolla tasavahva, mutta toinen jakso oli etenkin hyökkäyssuuntaan väkisin puskemista. Villarreal onnistui viimeistelyssään paremmin ja ansaitsi voittonsa. Vihreävalkoiset pystyivät kuitenkin melko tasapainoiseen suoritukseen, mistä on ihan hyvä jatkaa. Euroopan liigan peli torstaina on Betisille tärkeä, joten rasitusta on laskettava andalusialaisille. Pelintekijä Sergio Canales on pelikiellossa ja alakerran Sidnein pelikunto on arvoitus.Real Sociedad ei antanut manageria vaihtaneen Celtan yllättää, vaan täysin ansaitusti ja paikkojen tuhlailunkin jälkeen La Real voiton otti. Pelihalut tuntuivat olevan maanantaina kunnossa ja lisäksi energiatasojen palautuminen maaottelutauolla näkyi. Kokonaisuudessaan La Real on oikein vahvassa tikissä tällä hetkellä. Kokoonpanossa toki omat huolensa on, sillä liuta pelaajia on ollut läpi kauden jatkuvasti lasaretissa. Tästä pelistä puuttuvat tärkeimpinä Raul Navas ja Aritz Elustondo. Adnan Januzaj on pelikuntonsa osalta arvoitus.Melko tasaiset joukkueet tässä kohtaavat ja molemmilla on myös suhteellisen paljon ailahtelupotentiaalia peliesityksissä. Betis on kotonaan suosikki. Real Sociedadin pelikirja on ratkaisevassa roolissa maalimäärän suhteen. Betis pyrkinee aktiivisesti ylöspäin pallonhallintaa unohtamatta. Maalimäärää nostellaan hieman yli 2,5 maalin. Vedoissa runsasmaalisuus hieman kiinnostaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-4Kokoonpanot 5-4Vireystila 4-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiGirona onnistui hyödyntämään Espanyolin merkkausvirheet derbyssä ja nappasi melko ansaitusti voiton plakkariin. Toki Gironalla oli omat ongelmansa puolustuspelaamisen kanssa ja onneakin oli paikoitellen matkassa. Itseluottamustaso katalonialaisilla jatkuu vahvana ja joukkuetta on tällä hetkellä vaikea kaataa. Huomioidaan, että päästettyjä maaleja joukkueella voisi olla huomattavasti enemmän, mitä taulu näyttää. Kokoonpanotilanne voi muotoutua vahvaksi, mutta puolustuspään Planas, keskikentän Douglas Luiz ja hyökkääjä Portu ovat epävarmoja osallistujia.Atletico Madrid oli Diego Simeonen johdolla valmistellut Barcelonalle korvamerkityn tiiviin pelikirjan eikä Blaugrana päässyt pelissä käytännössä ennen viimeistä minuuttia ykkössektorin paikoille. Yksikin paikka riitti siihen, että Tico ei peliä voittanut, vaan tasapeli jäi pettymykselliseksi lopputulemaksi. Pelillisesti Tico on kuitenkin selkeästi löytämässä aallonharjaansa. Atletico pelaa keskiviikkona Monacoa vastaan Mestarien liigaa. Tuossa ottelussa on panosta, joten Ticolle tulee rasitusta, kun ykkösmiehistöllä varmasti painetaan. Alakerrasta Juanfran on varmuudella sivussa ja lisäongelmia saattaa tulla, mikäli Godin ja Gimenez myös puuttuvat. Hyökkäyksessä Diego Costa pystyy vammoistaan huolimatta pelaamaan.Atletico Madrid on joukkueista selvästi laadukkaampi ja vieraissakin selvähkö suosikki. Rasitus tuskin mahdottomasti painaa, mutta pikkuisen hyvää annetaan Gironalle. Asemasotaa voi olla luvassa, joten maaliodottamaa asetellaan normaalia matalammalle. Markkina arvottaa pelin vieläkin pienimaalisemmaksi, joten runsasmaalisuutta matalilla linjoilla voi pikkupanoksilla ostaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu suuriMaalimäärä suuriBarcelonan pelaaminen ei todellakaan ollut parhaalla tasolla Atleticon vieraana tauon jälkeen, vaan hyökkääminen meni melkoiseksi puuroksi eikä ykkössektorille päästy millään. Ongelmia on taas viime aikoina esiintynyt eikä Lionel Messi ole vielä varsinaisesti vahvistanut joukkuetta pelillisesti paluunsa jälkeen. Barcelona pääsee harjoittelemaan maalintekoa Mestarien liigassa keskiviikkona PSV:n luona. Jos gorillat putoilevat selästä, voi se vaikuttaa positiivisesti tähänkin peliin. Syytä tarkkailla siis. Laatupelaajista puolustaja Thomas Vermaelen ja keskikentän Sergi Roberto ovat varmasti sivussa. Lisäksi Ivan Rakiticin pelaaminen on epävarmaa.Villarreal oli lopulta riittävän vahva Betisiä vastaan ja onnistui pitkästä aikaa voittamaan. Pelillisesti pystyttiin säilyttämään vakaus läpi ottelun ja varjojen mailla vaellellut hyökkääjätähti Gerard Moreno sai todella tärkeän onnistumisen henkisesti aikaan, joka voi jatkossa kantaa. Vakautta tarvitaan tässä pelissä. Parhaalla suorituksella on mahdollisuuksia pisteille. Torstaina Submarino mittelee tärkeän matsin Euroopan liigassa, mistä lasketaan rasitusta. Kokoonpanotilanne on alustavasti vahva. Javi Fuegon pelikunto on tosin arvoitus.Barcelona on joukkueista selvästi laadukkaampi ja kovan kotiedun turvin iso suosikki. Haavoittuvaisessa kunnossa Blaugrana kuitenkin on eikä Villarrealin venyminen aivan mahdoton ajatus olisi. Maaliodottama on tietysti Barcan kotipelissä korkealla, mutta 3,5 maalin linjalla pienimaalisuudelle saa silti jännitysbetsin. Myös Villarrealin menestykset ovat pelikelpoisuuksien rajoilla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-4Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliHurjan vahvan alkukauden pelannut Alaves oli viime kierroksella Leganesin vieraana täysin aseeton ja kokonaisuudessaan erittäin vaisu ottelu päättyi tappioksi, vaikka maaliton lopputulema olisikin tuosta matsista ansaituin ollut. Alavesin peliesitys oli vaisu, mutta paketti kyllä pysyi läpi ottelun hyvin kasassa. Aika lailla materiaalin edellyttämällä tasolla pelattiin. Alkukausihan on isossa kuvassa maksimaalinen ylisuoritus ollut. Kokoonpanotilanne isännillä on vahva.Sevilla pystyi kaatamaan perusesityksellä Valladolidin ja nosti itsensä La Ligan piikkipaikalle. Andalusialaisten tekeminen on vakaata ja korkeatasoista. Sevillan muutos viime kausiin verraten on se, että hyökkäysidentiteetistä huolimatta peliä rytmitetään laadukkaasti eikä defensiivisesti kärsitä ajoittaisen hyökkäysinnon tuomista sudenkuopista. Periaatteessa unelmat ovat tällä kaudella toteutettavissa. Tätä ottelua ajatellen Euroopan liiga tuo rasitusta, mutta muuten ennusmerkit ovat vahvat. Jesus Navasin poissaolosta annetaan ohuesti miinusta.Sevilla on joukkueista parempi ja vieraissakin noin kerran kahdesta voittava suosikki. Itseensä uskova Alaves voi kuitenkin olla kotonaan arvaamattoman kova. Maalimäärän linjaa asetellaan lähellä 2,5 maalin haamurajaa. Vedoissa lähimpänä ovat vierasmenestykset ja pienimaalisuudet.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.MaanantaiPerustaso 2-3Kokoonpanot 4-3Vireystila 2-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliLevante on ailahtelavainen porukka, jolta ei aina ennakkoon tiedä mitä odottaa. Viime kierroksella oltiin pelillisessä mankelissa Huescassa, mutta onnettaren suosiollisella avustuksella venyttiin kuitenkin tasapeliin. Nyt kotona saadaan todennäköisesti erilainen intensiteetti päälle eikä vastustajakaan ole oletettavasti kovinkaan aggressiivinen. Todennäköisesti Levante ei lähde pelaamaan liiallisella riskillä tässä kuitenkaan. Isossa kuvassa alkukausi on ollut onnistunut. Kokoonpanoissa on useita kysymysmerkkejä, mutta luultavasti vahva rosteri saadaan kehiin.Athletic Clubin tekeminen oli jälleen kerran erittäin vaisulla tasolla, kun Getafea vastaan miteltiin San Mamesilla. Ansaitsemattomasti kuitenkin tasapeli pystyttiin kauhomaan plakkariin, osin tuomariston avustamanakin. Hyökkäyspelaaminen on suorastaan surullisen huonolla tasolla eikä luovuutta löydy riittävästi. Pitkään kasassa olleeseen rosteriin olisi syytä tehdä tammikuun siirtoikkunassa muutama särmikäs hankinta. Peruslaatuhan on lopun viimein baskeilla ihan hyvä. Yurin ja De Marcosin pelikiellot tuovat omalta osaltaan haastetta. Lisäksi Balenziaga on loukkaantuneena sivussa, kuten on myös käänteentekevä kokenut hyökkääjä Raul Garciakin.Vaikka Athletic Club on materiaaliltaan laadukkaampi, ei baskeja uskalla vieraissa arvioida suosikin asemaan. Pienet marginaalit Valenciassa on lähtökohtana. Maalimäärällisesti ollaan normaaleissa lähtökohdissa, eli alle 2,5 maaliin jääminen on hieman todennäköisempää kuin yli meneminen. Pienimaalisuus kelpaa peleihin potentiaalisesti suhteellisen matalatempoisessa ottelussa. Myös Levantea voi pienellä kokeilla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Kyseessä olivat viimeiset La Ligan ennakot UL-Pelivihjeissä. Kiitos kanssamatkustajille ja jatketaan tulevaisuudessa taivalta esimerkiksi Twitterissä @koskiolli