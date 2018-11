Otteluennakot

Championship: Suomalaiset esillä – nautitaan tästä

TiistaiPerustaso 3-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiBrentfordilla on ollut vaikeaa tänä syksynä. Hyvää työtä tehnyt päävalmentaja Dean Smith menetettiin kesken kauden isomman palkkapussin perässä Aston Villaan, ja seuran tekninen johtaja Robert Rowan menehtyi pari viikkoa sitten vain 28-vuoden iässä. Pelilliseltä suoritustasoltaan Bees on sarjan top 10 –joukkue, mutta kaipaisi nyt pientä piristysruisketta voiton muodossa. Lauantain Middlesbrough-ottelua Brentford hallitsi selvästi, mutta hävisi 1–2.Sheffield United näyttää kadottaneen parhaan vireensä. Lauantaina Blades jäi heikolla esityksellä 2–2-tasapeliin sarjan häntäpäähän kuuluvan Rotherhamin vieraana. Kuudesta edellisestä pelistään Chris Wilderin suojatit ovat voittaneet vain yhden ja keränneet kuusi pistettä.Joukkueiden välillä ei ole niin suurta tasoeroa kuin sarjataulukko tällä hetkellä väittää. Brentford lähtee kotiedun turvin otteluun suosikkina. Maaliodotusarvo on hieman sarjan keskiarvon yläpuolella.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliHullin tekeminen ei vakuuta, vaikka joukkue on hävinnyt vain yhden neljästä edellisestä ottelustaan. Maalipaikat hyökkäyspäässä ovat tällä Nigel Adkinsin peluuttamalla tyylillä vähissä, minkä päälle puolustuspäässä sattuu karmeita henkilökohtaisia virheitä. Sarjassa säilyminen tulee olemaan tällä menolla työn ja tuskan takana.Hirmuvireinen Norwich jatkaa sarjan kärjessä, kun Swansea kaatui lauantaina vieraissa 4–1. Lukemat tosin imartelivat jälleen kerran. Kanarialinnut on pistänyt palloa pussiin jo pitkään todella kovalla prosentilla. Samalla vastustajat ovat viimeistelleet heikosti. Nykyinen suoritustaso ei ole kestävällä pohjalla, vaan tulokset tasoittuvat väkisin, kun tuurit normalisoituvat. Norwich ei ole oikeasti sarjan paras joukkue, vaan nippanappa top 6 –kandidaatti.Hullin ykköskärki Frazier Cambpell on pelikiellossa korttitilin täyttymisen takia. Tästä miinus isäntien hyökkäykselle. Norwich lähtee peliin niukkana suosikkina. Vetomielessä lähimpänä pelivalintaa on vähämaalisuus.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-2Kokoonpanot 3-3Vireystila 4-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä suuriLeeds kärsii tällä hetkellä puolustuspään loukkaantumisista. Lauantain Bristol City –ottelusta puuttui ykköstoppari Pontus Janssonin lisäksi pitkäaikaispotilaat Gaetano Berardi ja Luke Ayling. Lisäksi lasaretissa olivat molemmat maalivahdit, Bailey Peacock-Farrell ja Jamal Blackman. Loukkaantumisten takia tulikasteensa saivat lauantaina 20-vuotiaat maalivahti William Huffer ja toppari Aapo Halme. Molemmat selvisivät debyytistään hyvin. Tähän otteluun ykkösvahti Peacock-Farrell palannee tolppien väliin, mutta toppari Jansson on sivussa. Halmeelle saattaa olla siis luvassa lisää minuutteja.Reading ei ole vakuuttanut pitkään aikaan, eikä sarjataulukko valehtele joukkueen suoritustason suhteen. Manageri Paul Clement ei ole missään nimessä vakuuttanut tehtävässään – tällä materiaalilla pitää pystyä parempaan.Isäntien tapaan myös Readingilla on kokoonpanohuolia vähän joka osa-alueella. Maalissa jatkanee Wigan-pelissä nollan lauantaina torjunut kakkosvahti Anssi Jaakkola. Leeds lähtee laadukkaampana joukkueena peliin kotiedun turvin suursuosikkina. Vetomielessä ottelu ei herätä suurempaa mielenkiintoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiPreston oli alkukaudesta putoamisviivan tuntumassa, mutta on tehnyt syksyn mittaan komeaa nousua kohti keskikastia. North End sijoittui viime kaudella sarjassa seitsemänneksi, eikä materiaalissa tapahtunut kesän aikana merkittäviä muutoksia. Alex Neilin suojateilla on potentiaalia nostaa sijoitustaan entisestään, vaikka hyökkäyspäästä maaliahne Sean Maguire on lähitulevaisuuden sivussa loukkaantumisen takia.Middlesbrough on Tony Pulisin rautaisessa ohjauksessa yksi sarjan suurimmista nousijasuosikeista. Puolustus on tuttuun Pulis-tyyliin joukkueen vahvuus – takkiin on tullut toistaiseksi vasta kaksi kertaa. Polvivammasta kärsinyt runkopuolustaja Ryan Shotton lähestyy pelikuntoa, mutta saattaa huilata varmuuden vuoksi vielä tämän pelin, jotta on kunnossa ensi viikonlopun Aston Villa –ottelussa.Vieraat lähtevät peliin niukkoina suosikkeina. Maaliodotusarvo on kallellaan vähämaaliseen suuntaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-2Kokoonpanot 4-5Vireystila 4-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiRotherhamilla on alla hyvä peliesitys ja ansaittu piste kärkipään Sheffield Unitedia vastaan. Kaikkiaan Millersillä on alla jo kuusi peräkkäistä ottelua ilman tappiota. Vire on perustasoon nähden siis hyvä. Tästä pelistä isänniltä puuttuu paras maalintekijä, keskikentän Ryan Manning, joka on edustuskelvoton omistajaseuraansa QPR:ää vastaan.Steve McClarenin luotsaama vierasjoukkue tulee peliin niin ikään hyvässä vireessä. Nykyinen sarjasijoitus on tosin vähän yläkanttiin peliesityksiin nähden, ihan top 6 –haastaja QPR ei kuitenkaan ole. Kokoonpanorintamalla McClarenilla on hyvä tilanne – kaikki tärkeimmät pelaajat ovat käytettävissä, ja pitkästä aikaa vaihtopenkillekin riittää laatua.QPR lähtee vieraissakin peliin niukkana suosikkina. Maaliodotusarvoltaan ottelu on kallellaan vähämaaliseen suuntaan. Maalimäärävedoissa alle-vaihtoehdoista voi löytyä niukkaa etua kansainvälisiltä markkinoilta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSheffield Wednesday ei ole vakuuttanut vähään aikaan pelillisesti, eikä nykyinen sarjasijoitus valehtele pätkääkään. Potentiaalia Pöllöillä olisi parempaan, mutta krooninen loukkaantumissuma verottaa iskukykyä. Positiivista on sentään parhaan hyökkäyspään yksilön Fernando Forestierin paluu avaukseen viime kierroksen Derby-pelissä. Keskikentältä ja kärjestä puuttuu vielä muutama pitkäaikaispotilas.Bolton otti lauantaina pisteen Millwallin vieraana, mikä oli odotuksiin nähden kelpo tulos. Isossa kuvassa Trottersin asema sarjataulukon häntäpäässä on kuitenkin tukala. Phil Parkinsonin suojatit ovat lähes täysin puolustuspelin varassa, ja sitä kautta pisteille venymiset tulevat hirvittävän taistelun kautta. Sarjassa säilyminen olisi tämän hetken tilanteeseen peilattuna erinomainen suoritus.Weds on kahdesta vähemmän huono tällä hetkellä ja ansaitsee kotiedun myötä otteluun noin 50-prosenttisen suosikkiaseman.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.KeskiviikkoPerustaso 5-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliAston Villa on pääsemässä Dean Smithin alaisuudessa hyvään vireeseen. Alkukausi Steve Brucen johdolla meni alakanttiin, minkä takia sarjasijoitus on vielä vaatimaton. Villa on etenkin hyökkäyspään materiaalin osalta aivan sarjan parhaimmistoa. Kolmeen edelliseen peliin Smithin suojatit ovat takoneet yhdeksän maalia – myrskyvaroitus muille kärkipään joukkueille on annettu.Nottingham pelaa hyvin organisoitua joukkuepeliä Aitor Karankan johdolla. Puolustus on Forestin ehdoton vahvuus, ja sen ansiosta tappioita on tullut tällä kaudella vasta kaksi. Nousukarsintapaikka on ehdottomasti joukkueen tavoite, mutta tiukkaa sen suhteen tulee tekemään.Vierailla on päivää Villaa pidempi palautumisaika viikonlopun kierroksen jäljiltä, mutta siitä huolimatta kotietu tekee isännistä pelin noin 50-prosenttisen suosikin. Nottingham tulee peliin varmasti puolustuksen kautta, mutta Villan tulivoimaisen hyökkäyskaluston ansiosta maaliodotusarvo on kuitenkin lähellä sarjan keskiarvoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiIpswich hävisi ensimmäisen pelinsä Paul Lambertin alaisuudessa, kun WBA haki perjantaina täydet pisteet Portman Roadilta. Tasapeli oli tosin jälleen erittäin lähellä, sillä vaihtomies Jack Lankester osui lisäajalla vapaapotkusta maalipuihin. Traktoripojat vaikuttaa ottaneen askeleen eteenpäin managerinvaihdoksen jälkeen, mutta voittoja pitäisi kairata, jotta sijoitus nousisi putoamisviivan päälle. Tasapelit eivät siihen riitä.Bristol City on perustasoltaan joukkueista luokkaa tai paria vahvempi. Robinsin viime aikojen vire ei ole kummoinen, mutta mukana on ollut enemmän huonoa kuin hyvää tuuria. Tästä pelistä puuttuu pelikiellossa oleva keskikentän Josh Brownhill, mutta tärkeä puolustaja Bailey Wright saattaa palata kokoonpanoon.Isännillä on kotiedun lisäksi pieni lepoetu, sillä Ipswich pelasi edellisen ottelunsa jo perjantaina, kun taas Bristol City oli tulessa lauantaina. Ipswichin pärjäämisestä tarjotut kertoimet ovat vähämaaliselta haiskahtavassa pelissä lähimpänä pelivalintaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiMillwall ei ole yltänyt viime kauden tasolleen, mutta potentiaalia Leijonilla riittää keskikastiin. Birmingham on puolestaan ollut tänä syksynä hyvässä vireessä. Sunnuntaina tuli tosin kirvelevästi takkiin 2–4 kuumassa paikallispelissä Aston Villaa vastaan. Siitä ottelusta puuttuivat loukkaantunut tähtilaituri Jota sekä keskikentän Gary Gardner, joka oli edustuskelvoton omistajaseuraansa vastaan. Gardner on käytettävissä jälleen tässä ottelussa, mutta Jotan pelaaminen on epävarmaa.Millwall ei ole parhaimmillaan silloin, kun se joutuu hallitsemaan peliä. Tämä todettiin viimeksi lauantaina Boltonia vastaan. Birmingham on tasoltaan vielä luokkaa-paria Boltonia kovempi joukkue, vaikka Jota olisi sivussa. Blues pelaa puolustusvoittoista vastaiskufutista, joten pelin hallinta lankeaa todennäköisesti isännille.Kotietu tekee Leijonista toki pelin suosikin, mutta vain niukan sellaisen. Birminghamin pistelle venymisestä tarjotut kertoimet ovat kuitenkin vedonlyöntimielessä parempia pelikohteita.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-5Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSwansea on keikkunut läpi kauden nousukarsintapaikan tuntumassa, vaikkei ole vakuuttanut pelillisesti. Puolustus on ollut isossa kuvassa Joutsenten vahvuus, vaikka lauantaina omiin menikin neljä maalia Norwichia vastaan. Hyökkäyspäässä positiivista on Wilfried Bonyn paluu kokoonpanoon. Konkarihyökkääjä ei ole kuitenkaan pitkän poissaolonsa jäljiltä vielä 90 minuutin kunnossa.WBA näyttää selättäneen loka-marraskuun taitteen alakulonsa. Alla on kaksi tärkeää voittoa putkeen. Jatkon kannalta merkittävää on myös se, että sairastupa on tyhjentynyt avainpelaajien osalta.Vierailla on päivän lepoetu Swanseaan nähden viikonvaihteen kierroksen jäljiltä. Joukkueiden välillä on muutenkin liki parin luokan tasoero, joten WBA lähtee otteluun kiistatta suosikkina. Vierasvoitosta tarjotut kertoimet kelpaavat peleihin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiWigan jäi lauantaina Readingin isäntänä 0–0-tasapeliin, mikä oli Laticsille viides voitoton peli putkeen. Paremmalla viimeistelyllä täysi pistepotti olisi tosin ollut otettavissa – Wigan vei maalintekoyritykset suvereenisti 18–8. Hyökkääjä Will Grigg palasi kehiin loukkaantumisensa jälkeen, mutta optimiavauksen pelaajista laituri Gavin Massey jatkaa lasaretissa.Blackburnin alkukausi on sujunut erinomaisesti, mutta suunta on alas. Perustasoltaan Rovers ei kuulu sarjan kymmenen parhaan joukkoon. Lauantailta alla on ruma 1–4-vierastappio Prestonille. Kokoonpanorintamalla on avauksen topparien Darragh Lenihanin ja Charlie Mulgrew’n toipuminen pelikuntoon, mutta laituri Elliott Bennett missaa tämän pelin korttitilin täyttymisen takia.Joukkueiden välinen tasoero on tällä hetkellä pieni, joten kotietu tekee Wiganista pelin niukan suosikin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-4Kokoonpanot 5-4Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliValioliigasta pudonnut Stoke ei ole ollut läheskään niin hyvä kuin tällä materiaalilla olisi edellytyksiä olla. Manageri Gary Rowett on pärjännyt parhaiten altavastaajajoukkueiden peräsimessä, eikä hänen kompetenssinsa tunnu riittävän tämän tason joukkueisiin. Lauantailta alla on 2–2-kotitasapeli QPR:ää vastaan ottelussa, jossa Stoke oli vedonlyöntimarkkinan mukaan vain noin 50-prosenttinen suosikki. Tämän hetken taso ei riitä nousutaisteluun.Derby on pelannut toistaiseksi hyvän kauden ja kuuluu top 6 –kandidaatteihin. Hyökkäyspäässä on paljon kilpailua pelipaikoista, joten manageri Frank Lampard pystyy kierrättämään kokoonpanoaan ilman tason putoamista. Esimerkiksi viime kaudella Ipswichissa tehot 16+11 iskenyt Martyn Waghorn istui koko lauantain Sheffield W –pelin penkillä.Jos Derby malttaa antaa otteen tässä kotijoukkueelle, on sillä hyvät mahdollisuudet tuhota Stoke vastaiskuillaan. Vieraiden normaalityyliin kuuluu kuitenkin pallon pitäminen. Jos Derby jatkaa tutulla tyylillään, on asetelma itse asiassa ihan suotuisa Stokelle, joka voi pelata Rowettin parhaiten osaamaa altavastaajafutista. Todennäköisin yksittäinen lopputulos on kotivoitto. Vetomielessä ottelu ei herätä ennakolta mielenkiintoa – livestä voi sen sijaan löytyä sitten pelattavaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.