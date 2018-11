Otteluennakot

Mestarien liiga: Tuh, tuh sanoo juna

+ 1x2-arviot 1 x 2 81 % 13 % 6 % 1,23 7,69 16,67

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,3 0-0 19,2 0-1 34,6 2-0 6,1 1-1 17 0-2 147,2 2-1 13 2-2 59,9 1-2 61,1 3-0 7,6 3-3 475,8 0-3 939,6 3-1 16,1 4-4 6720,6 1-3 389,9 3-2 68,7 2-3 323,6 4-0 12,6 0-4 7996,7 4-1 26,8 1-4 3318,1 4-2 114 2-4 2753,6 4-3 727,6 3-4 3427,8 5-0 26,1 0-5 85071 5-1 55,6 1-5 35299,2 5-2 236,5 2-5 29293,9 5-3 1509,6 3-5 36465,4 5-4 12847,8 4-5 60523,6 6-0 65 0-6 1086012,5 6-1 138,4 1-6 450627,6 6-2 588,8 2-6 373964,8 6-3 3758,4 3-6 465516,4 7-0 188,9 0-7 16174654,6 8-0 627 0-8 275313270,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 58,1 % 22,9 % 19 % 1,72 4,36 5,26 Vieras +2 34,5 % 23,5 % 41,9 % 2,9 4,25 2,38 Vieras +3 17,2 % 17,4 % 65,5 % 5,83 5,76 1,53 Koti +1 94 % 4,9 % 1,1 % 1,06 20,54 88,32 Koti +2 98,9 % 1 % 0,2 % 1,01 102,58 635,61 Koti +3 99,8 % 0,1 % 0 % 1 713,3 5835,51

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 93,1 % 6,9 % Kerroinraja 1,07 14,5

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,07 15,58 93,6 % 6,4 % 0,5 1,06 16,67 94 % 6 % 0,5 & 1 1,04 27,36 96,3 % 3,7 % 1 1,01 84,02 98,8 % 1,2 % 1 & 1,5 1,01 86,17 98,8 % 1,2 % 1,5 1,01 88,32 98,9 % 1,1 % 1,5 & 2 1,01 154,34 99,4 % 0,6 % 2 1 629,41 99,8 % 0,2 % 2 & 2,5 1 632,51 99,8 % 0,2 % 2,5 1 635,61 99,8 % 0,2 % 2,5 & 3 1 1145,55 99,9 % 0,1 % 3 1 5827,33 100 % 0 % 3,5 1 5835,51 100 % 0 % 4,5 1 65319,71 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,15 7,48 86,6 % 13,4 % 0,5 1,23 5,26 81 % 19 % 0,5 & 1 1,27 4,66 78,5 % 21,5 % 1 1,33 4,06 75,3 % 24,7 % 1 & 1,5 1,52 2,91 65,6 % 34,4 % 1,5 1,72 2,38 58,1 % 41,9 % 1,5 & 2 1,91 2,1 52,5 % 47,5 % 2 2,21 1,82 45,2 % 54,8 % 2 & 2,5 2,56 1,64 39,1 % 60,9 % 2,5 2,9 1,53 34,5 % 65,5 % 2,5 & 3 3,53 1,39 28,3 % 71,7 % 3 4,82 1,26 20,8 % 79,2 % 3,5 5,83 1,21 17,2 % 82,8 % 4,5 13,8 1,08 7,2 % 92,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,06 17,62 94,32 % 5,68 % 1 1,07 16,04 93,76 % 6,24 % 1,25 1,17 6,82 85,33 % 14,67 % 1,5 1,28 4,61 78,28 % 21,72 % 1,75 1,33 4,08 75,47 % 24,53 % 2 1,39 3,55 71,8 % 28,2 % 2,25 1,6 2,67 62,48 % 37,52 % 2,5 1,81 2,24 55,3 % 44,7 % 2,75 2,02 1,98 49,59 % 50,41 % 3 2,37 1,73 42,22 % 57,78 % 3,25 2,72 1,58 36,83 % 63,17 % 3,5 3,06 1,49 32,66 % 67,34 % 3,75 3,73 1,37 26,77 % 73,23 % 4 5,06 1,25 19,76 % 80,24 % 4,25 5,55 1,22 18,03 % 81,97 % 4,5 6,03 1,2 16,58 % 83,42 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,44 3,3 69,66 % 30,34 % 2,5 2,3 1,77 43,52 % 56,48 % 3,5 4,46 1,29 22,44 % 77,56 % 4,5 10,27 1,11 9,74 % 90,26 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 12,12 1,09 8,25 % 91,75 % 2,5 79,58 1,01 1,26 % 98,74 % 3,5 693,75 1 0,14 % 99,86 % 4,5 2351,65 1 0,04 % 99,96 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 33,9 % 66,1 % Kerroinraja 2,95 1,51

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 91,1 % 8,9 % Kerroinraja 1,1 11,24

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 37,5 % 62,5 % Kerroinraja 2,66 1,6

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 11,24 8,9 % 1 4,66 21,44 % 2 3,83 26,14 % 3+ 2,3 43,52 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 1,6 62,46 % 1 3,41 29,29 % 2 14,3 6,99 % 3+ 79,58 1,26 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 62,46 % 37,54 % Kerroinraja 1,6 2,66

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 8,9 % 91,1 % Kerroinraja 11,24 1,1

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 19,21 5,21 % 1 6,06 16,51 % 2 4,35 22,99 % 3 4,42 22,64 % 4 6,22 16,08 % 5 10,69 9,36 % 6+ 13,84 7,23 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,06 94 % 12 1,15 87 % X2 5,26 19 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 2,9 34,52 % Koti 2 4,25 23,55 % Koti 1 4,36 22,93 % Tasan 7,69 13 % Vieras 1 20,54 4,87 % Vieras 2 102,58 0,97 % Vieras 3+ 635,61 0,16 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 1,96 50,97 % 1 ja alle 2,5 3,33 30,03 % X ja yli 2,5 52,75 1,9 % X ja alle 2,5 9,01 11,1 % 2 ja yli 2,5 41,15 2,43 % 2 ja alle 2,5 28,01 3,57 %

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ 1x2-arviot 1 x 2 43 % 28 % 29 % 2,33 3,57 3,45

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,6 0-0 9,8 0-1 9,7 2-0 11,9 1-1 7,7 0-2 19,5 2-1 11,9 2-2 24,3 1-2 15,3 3-0 27,9 3-3 172,1 0-3 58,9 3-1 28 4-4 2170,1 1-3 46,2 3-2 56,4 2-3 72,4 4-0 87,5 0-4 236,6 4-1 88 1-4 185,6 4-2 176,8 2-4 291,1 4-3 533,1 3-4 685 5-0 343,2 0-5 1189,1 5-1 344,9 1-5 932,6 5-2 693,3 2-5 1462,9 5-3 2090,4 3-5 3442,1 5-4 8403,6 4-5 10798,7 6-0 1615,1 0-6 7170,2 6-1 1623,2 1-6 5623,7 6-2 3262,7 2-6 8821,4 6-3 9837,2 3-6 20756,3 7-0 8867 0-7 50443,3 8-0 55636,2 0-8 405574,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 19,4 % 23,6 % 57 % 5,15 4,24 1,75 Vieras +2 6,8 % 12,6 % 80,6 % 14,73 7,93 1,24 Vieras +3 1,9 % 4,9 % 93,2 % 52,32 20,51 1,07 Koti +1 71 % 18,4 % 10,6 % 1,41 5,45 9,4 Koti +2 89,4 % 7,7 % 3 % 1,12 13,05 33,61 Koti +3 97 % 2,3 % 0,7 % 1,03 43,27 150,61

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 59,7 % 40,3 % Kerroinraja 1,67 2,48

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,51 2,97 66,3 % 33,7 % 0,5 1,41 3,45 71 % 29 % 0,5 & 1 1,28 4,58 78,2 % 21,8 % 1 1,15 7,68 87 % 13 % 1 & 1,5 1,13 8,54 88,3 % 11,7 % 1,5 1,12 9,4 89,4 % 10,6 % 1,5 & 2 1,08 14,13 92,9 % 7,1 % 2 1,03 31,04 96,8 % 3,2 % 2 & 2,5 1,03 32,33 96,9 % 3,1 % 2,5 1,03 33,61 97 % 3 % 2,5 & 3 1,02 54,33 98,2 % 1,8 % 3 1,01 147,13 99,3 % 0,7 % 3,5 1,01 150,61 99,3 % 0,7 % 4,5 1 814,36 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2 2 50 % 50 % 0,5 2,33 1,75 43 % 57 % 0,5 & 1 2,83 1,55 35,4 % 64,6 % 1 3,94 1,34 25,4 % 74,6 % 1 & 1,5 4,55 1,28 22 % 78 % 1,5 5,15 1,24 19,4 % 80,6 % 1,5 & 2 7,15 1,16 14 % 86 % 2 12,87 1,08 7,8 % 92,2 % 2 & 2,5 13,8 1,08 7,2 % 92,8 % 2,5 14,73 1,07 6,8 % 93,2 % 2,5 & 3 22,43 1,05 4,5 % 95,5 % 3 49,77 1,02 2 % 98 % 3,5 52,32 1,02 1,9 % 98,1 % 4,5 223,17 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,13 8,61 88,39 % 11,61 % 1 1,15 7,46 86,6 % 13,4 % 1,25 1,33 4,01 75,05 % 24,95 % 1,5 1,51 2,96 66,23 % 33,77 % 1,75 1,64 2,57 61,05 % 38,95 % 2 1,85 2,17 54,01 % 45,99 % 2,25 2,19 1,84 45,74 % 54,26 % 2,5 2,52 1,66 39,67 % 60,33 % 2,75 3,04 1,49 32,89 % 67,11 % 3 4,1 1,32 24,39 % 75,61 % 3,25 4,62 1,28 21,65 % 78,35 % 3,5 5,14 1,24 19,46 % 80,54 % 3,75 6,86 1,17 14,58 % 85,42 % 4 11,02 1,1 9,08 % 90,92 % 4,25 11,73 1,09 8,53 % 91,47 % 4,5 12,44 1,09 8,04 % 91,96 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,74 1,58 36,52 % 63,48 % 2,5 7,27 1,16 13,76 % 86,24 % 3,5 24,55 1,04 4,07 % 95,93 % 4,5 101,5 1,01 0,99 % 99,01 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,81 1,36 26,24 % 73,76 % 2,5 12,6 1,09 7,94 % 92,06 % 3,5 53,64 1,02 1,86 % 98,14 % 4,5 199,5 1,01 0,5 % 99,5 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 45,4 % 54,6 % Kerroinraja 2,2 1,83

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 72,1 % 27,9 % Kerroinraja 1,39 3,59

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 63 % 37 % Kerroinraja 1,59 2,7

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,59 27,89 % 1 2,81 35,6 % 2 4,39 22,76 % 3+ 7,27 13,76 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,7 37,01 % 1 2,72 36,76 % 2 5,46 18,3 % 3+ 12,6 7,94 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 37,01 % 62,99 % Kerroinraja 2,7 1,59

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 27,89 % 72,11 % Kerroinraja 3,59 1,39

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9,76 10,25 % 1 4,25 23,53 % 2 3,77 26,56 % 3 4,95 20,21 % 4 8,76 11,42 % 5 19,21 5,21 % 6+ 35,3 2,83 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,41 71 % 12 1,39 72 % X2 1,75 57 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 14,73 6,79 % Koti 2 7,93 12,62 % Koti 1 4,24 23,6 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 5,45 18,36 % Vieras 2 13,05 7,66 % Vieras 3+ 33,61 2,97 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,69 21,33 % 1 ja alle 2,5 4,62 21,67 % X ja yli 2,5 21,04 4,75 % X ja alle 2,5 4,3 23,25 % 2 ja yli 2,5 7,36 13,58 % 2 ja alle 2,5 6,49 15,42 %

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ 1x2-arviot 1 x 2 72 % 17 % 11 % 1,39 5,88 9,09

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,9 0-0 28,3 0-1 34,3 2-0 9,5 1-1 12,7 0-2 77 2-1 10,7 2-2 22,9 1-2 30,8 3-0 11,4 3-3 92,6 0-3 259,5 3-1 12,9 4-4 665,7 1-3 103,8 3-2 28,9 2-3 83 4-0 18,3 0-4 1166,1 4-1 20,6 1-4 466,4 4-2 46,2 2-4 373,2 4-3 155,8 3-4 447,8 5-0 36,6 0-5 6551,2 5-1 41,1 1-5 2620,5 5-2 92,4 2-5 2096,4 5-3 311,6 3-5 2515,7 5-4 1400,4 4-5 4025,1 6-0 87,9 0-6 44165,7 6-1 98,7 1-6 17666,3 6-2 221,9 2-6 14133 6-3 747,8 3-6 16959,6 7-0 246 0-7 347370,3 8-0 787,3 0-8 3122429,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 50,1 % 21,9 % 28 % 2 4,57 3,57 Vieras +2 29,3 % 20,8 % 49,9 % 3,41 4,82 2 Vieras +3 14,5 % 14,8 % 70,7 % 6,88 6,75 1,42 Koti +1 89 % 7,6 % 3,4 % 1,12 13,12 29,58 Koti +2 96,6 % 2,6 % 0,8 % 1,03 38,9 123,5 Koti +3 99,2 % 0,7 % 0,2 % 1,01 153,05 639,71

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 86,7 % 13,3 % Kerroinraja 1,15 7,55

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,14 8,32 88 % 12 % 0,5 1,12 9,09 89 % 11 % 0,5 & 1 1,08 13,38 92,5 % 7,5 % 1 1,04 27,33 96,3 % 3,7 % 1 & 1,5 1,04 28,46 96,5 % 3,5 % 1,5 1,03 29,58 96,6 % 3,4 % 1,5 & 2 1,02 47,12 97,9 % 2,1 % 2 1,01 120,33 99,2 % 0,8 % 2 & 2,5 1,01 121,91 99,2 % 0,8 % 2,5 1,01 123,5 99,2 % 0,8 % 2,5 & 3 1 206,36 99,5 % 0,5 % 3 1 635,53 99,8 % 0,2 % 3,5 1 639,71 99,8 % 0,2 % 4,5 1 3947,99 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,27 4,69 78,7 % 21,3 % 0,5 1,39 3,57 72 % 28 % 0,5 & 1 1,46 3,18 68,6 % 31,4 % 1 1,56 2,79 64,1 % 35,9 % 1 & 1,5 1,78 2,29 56,3 % 43,7 % 1,5 2 2 50,1 % 49,9 % 1,5 & 2 2,26 1,8 44,3 % 55,7 % 2 2,7 1,59 37 % 63 % 2 & 2,5 3,05 1,49 32,7 % 67,3 % 2,5 3,41 1,42 29,3 % 70,7 % 2,5 & 3 4,22 1,31 23,7 % 76,3 % 3 5,86 1,21 17,1 % 82,9 % 3,5 6,88 1,17 14,5 % 85,5 % 4,5 16,17 1,07 6,2 % 93,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,04 26,72 96,26 % 3,74 % 1 1,04 25,12 96,02 % 3,98 % 1,25 1,11 10,27 90,26 % 9,74 % 1,5 1,17 6,74 85,16 % 14,84 % 1,75 1,2 6,08 83,54 % 16,46 % 2 1,23 5,41 81,53 % 18,47 % 2,25 1,38 3,66 72,65 % 27,35 % 2,5 1,53 2,9 65,52 % 34,48 % 2,75 1,63 2,59 61,32 % 38,68 % 3 1,79 2,27 55,95 % 44,05 % 3,25 2,03 1,97 49,14 % 50,86 % 3,5 2,28 1,78 43,81 % 56,19 % 3,75 2,63 1,61 38,02 % 61,98 % 4 3,23 1,45 30,91 % 69,09 % 4,25 3,61 1,38 27,73 % 72,27 % 4,5 3,98 1,34 25,15 % 74,85 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,41 3,45 71,05 % 28,95 % 2,5 2,21 1,83 45,32 % 54,68 % 3,5 4,17 1,32 23,99 % 76,01 % 4,5 9,36 1,12 10,69 % 89,31 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,5 1,29 22,25 % 77,75 % 2,5 16,82 1,06 5,95 % 94,05 % 3,5 82,24 1,01 1,22 % 98,78 % 4,5 234,59 1 0,43 % 99,57 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 54,2 % 45,8 % Kerroinraja 1,84 2,19

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 91,8 % 8,2 % Kerroinraja 1,09 12,14

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 58,9 % 41,1 % Kerroinraja 1,7 2,44

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 12,14 8,24 % 1 4,83 20,72 % 2 3,89 25,72 % 3+ 2,21 45,32 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,44 41,05 % 1 2,72 36,7 % 2 6,14 16,3 % 3+ 16,82 5,95 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 41,05 % 58,95 % Kerroinraja 2,44 1,7

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 8,24 % 91,76 % Kerroinraja 12,14 1,09

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 28,32 3,53 % 1 8,84 11,31 % 2 5,09 19,64 % 3 4,61 21,71 % 4 5,36 18,66 % 5 8,01 12,49 % 6+ 7,9 12,66 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,12 89 % 12 1,2 83 % X2 3,57 28 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 3,41 29,35 % Koti 2 4,82 20,75 % Koti 1 4,57 21,9 % Tasan 5,88 17 % Vieras 1 13,12 7,62 % Vieras 2 38,9 2,57 % Vieras 3+ 123,5 0,81 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 1,88 53,12 % 1 ja alle 2,5 5,3 18,88 % X ja yli 2,5 17,81 5,61 % X ja alle 2,5 8,78 11,39 % 2 ja yli 2,5 14,75 6,78 % 2 ja alle 2,5 23,7 4,22 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 14 % 18 % 68 % 7,14 5,56 1,47

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 34,6 0-0 34,7 0-1 14,6 2-0 64 1-1 12,7 0-2 11,6 2-1 25,4 2-2 18,7 1-2 10,7 3-0 177,9 3-3 61,9 0-3 13,8 3-1 70,6 4-4 363,9 1-3 12,8 3-2 56 2-3 23,7 4-0 658,7 0-4 21,9 4-1 261,4 1-4 20,3 4-2 207,5 2-4 37,6 4-3 247 3-4 104,4 5-0 3049,6 0-5 43,5 5-1 1210,2 1-5 40,3 5-2 960,5 2-5 74,5 5-3 1143,4 3-5 207,1 5-4 1814,9 4-5 767 6-0 16942,4 0-6 103,5 6-1 6723,2 1-6 95,8 6-2 5335,9 2-6 177,5 6-3 6352,2 3-6 493 7-0 109811,8 0-7 287,5 8-0 813420,8 0-8 912,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 4,9 % 9,1 % 86 % 20,3 11,02 1,16 Vieras +2 1,4 % 3,5 % 95,1 % 72,55 28,18 1,05 Vieras +3 0,3 % 1,1 % 98,6 % 318,71 93,93 1,01 Koti +1 32 % 21,5 % 46,5 % 3,13 4,66 2,15 Koti +2 53,5 % 19,6 % 26,9 % 1,87 5,1 3,71 Koti +3 73,1 % 13,7 % 13,2 % 1,37 7,29 7,56

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 17,1 % 82,9 % Kerroinraja 5,86 1,21

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 3,96 1,34 25,3 % 74,7 % 0,5 3,13 1,47 32 % 68 % 0,5 & 1 2,79 1,56 35,8 % 64,2 % 1 2,45 1,69 40,7 % 59,3 % 1 & 1,5 2,09 1,92 47,9 % 52,1 % 1,5 1,87 2,15 53,5 % 46,5 % 1,5 & 2 1,69 2,46 59,3 % 40,7 % 2 1,5 2,99 66,5 % 33,5 % 2 & 2,5 1,43 3,35 70,1 % 29,9 % 2,5 1,37 3,71 73,1 % 26,9 % 2,5 & 3 1,27 4,64 78,4 % 21,6 % 3 1,18 6,53 84,7 % 15,3 % 3,5 1,15 7,56 86,8 % 13,2 % 4,5 1,06 17,83 94,4 % 5,6 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 6,5 1,18 15,4 % 84,6 % 0,5 7,14 1,16 14 % 86 % 0,5 & 1 10,09 1,11 9,9 % 90,1 % 1 18,46 1,06 5,4 % 94,6 % 1 & 1,5 19,38 1,05 5,2 % 94,8 % 1,5 20,3 1,05 4,9 % 95,1 % 1,5 & 2 31,16 1,03 3,2 % 96,8 % 2 69,97 1,01 1,4 % 98,6 % 2 & 2,5 71,26 1,01 1,4 % 98,6 % 2,5 72,55 1,01 1,4 % 98,6 % 2,5 & 3 117,56 1,01 0,9 % 99,1 % 3 315,31 1 0,3 % 99,7 % 3,5 318,71 1 0,3 % 99,7 % 4,5 1650,55 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,03 32,98 96,97 % 3,03 % 1 1,03 31,29 96,8 % 3,2 % 1,25 1,09 12,27 91,85 % 8,15 % 1,5 1,14 7,92 87,38 % 12,62 % 1,75 1,16 7,21 86,13 % 13,87 % 2 1,18 6,49 84,6 % 15,4 % 2,25 1,31 4,2 76,22 % 23,78 % 2,5 1,44 3,26 69,34 % 30,66 % 2,75 1,52 2,92 65,73 % 34,27 % 3 1,63 2,58 61,17 % 38,83 % 3,25 1,85 2,17 53,97 % 46,03 % 3,5 2,07 1,93 48,29 % 51,71 % 3,75 2,34 1,75 42,76 % 57,24 % 4 2,78 1,56 35,92 % 64,08 % 4,25 3,12 1,47 32,08 % 67,92 % 4,5 3,45 1,41 28,99 % 71,01 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,42 1,41 29,22 % 70,78 % 2,5 10,74 1,1 9,31 % 90,69 % 3,5 43,8 1,02 2,28 % 97,72 % 4,5 219,03 1 0,46 % 99,54 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,4 3,49 71,38 % 28,62 % 2,5 2,19 1,84 45,7 % 54,3 % 3,5 4,12 1,32 24,29 % 75,71 % 4,5 8,47 1,13 11,8 % 88,2 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 60,9 % 39,1 % Kerroinraja 1,64 2,56

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 66,1 % 33,9 % Kerroinraja 1,51 2,95

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 91,9 % 8,1 % Kerroinraja 1,09 12,36

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,95 33,91 % 1 2,71 36,86 % 2 5,02 19,92 % 3+ 10,74 9,31 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,36 8,09 % 1 4,87 20,53 % 2 3,9 25,67 % 3+ 2,19 45,7 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 8,09 % 91,91 % Kerroinraja 12,36 1,09

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 33,91 % 66,09 % Kerroinraja 2,95 1,51

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 34,67 2,88 % 1 10,27 9,74 % 2 5,54 18,04 % 3 4,75 21,06 % 4 5,18 19,3 % 5 7,32 13,65 % 6+ 6,52 15,33 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 3,13 32 % 12 1,22 82 % X2 1,16 86 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 72,55 1,38 % Koti 2 28,18 3,55 % Koti 1 11,02 9,07 % Tasan 5,56 18 % Vieras 1 4,66 21,47 % Vieras 2 5,1 19,59 % Vieras 3+ 3,71 26,94 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 10,48 9,55 % 1 ja alle 2,5 22,45 4,45 % X ja yli 2,5 13,77 7,26 % X ja alle 2,5 9,31 10,74 % 2 ja yli 2,5 1,9 52,53 % 2 ja alle 2,5 6,46 15,47 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 52 % 24 % 24 % 1,92 4,17 4,17

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,3 0-0 17,7 0-1 16,2 2-0 11,7 1-1 8,9 0-2 28,7 2-1 10,3 2-2 17,7 1-2 16,2 3-0 19,8 3-3 79,7 0-3 76,3 3-1 17,5 4-4 637,8 1-3 43,1 3-2 31 2-3 48,7 4-0 44,7 0-4 270,1 4-1 39,6 1-4 152,6 4-2 70 2-4 172,4 4-3 185,9 3-4 292,2 5-0 126,3 0-5 1195 5-1 111,8 1-5 675,1 5-2 197,8 2-5 762,9 5-3 525,2 3-5 1293 5-4 1859 4-5 2922 6-0 428,1 0-6 6345 6-1 378,9 1-6 3584,8 6-2 670,5 2-6 4050,6 6-3 1780,2 3-6 6865,4 7-0 1693,1 0-7 39305,5 8-0 7652,4 0-8 278268,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 28,8 % 23,2 % 48 % 3,47 4,31 2,08 Vieras +2 12,9 % 15,9 % 71,2 % 7,74 6,29 1,4 Vieras +3 4,8 % 8,1 % 87,1 % 20,93 12,28 1,15 Koti +1 76 % 14,7 % 9,3 % 1,32 6,78 10,81 Koti +2 90,7 % 6,5 % 2,8 % 1,1 15,49 35,78 Koti +3 97,2 % 2,1 % 0,7 % 1,03 47,35 146,37

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 68,4 % 31,6 % Kerroinraja 1,46 3,17

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,38 3,67 72,7 % 27,3 % 0,5 1,32 4,17 76 % 24 % 0,5 & 1 1,22 5,57 82,1 % 17,9 % 1 1,12 9,21 89,1 % 10,9 % 1 & 1,5 1,11 10,01 90 % 10 % 1,5 1,1 10,81 90,7 % 9,3 % 1,5 & 2 1,07 16,07 93,8 % 6,2 % 2 1,03 33,47 97 % 3 % 2 & 2,5 1,03 34,62 97,1 % 2,9 % 2,5 1,03 35,78 97,2 % 2,8 % 2,5 & 3 1,02 56,89 98,2 % 1,8 % 3 1,01 143,28 99,3 % 0,7 % 3,5 1,01 146,37 99,3 % 0,7 % 4,5 1 713,64 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,69 2,44 59,1 % 40,9 % 0,5 1,92 2,08 52 % 48 % 0,5 & 1 2,19 1,84 45,7 % 54,3 % 1 2,67 1,6 37,5 % 62,5 % 1 & 1,5 3,07 1,48 32,6 % 67,4 % 1,5 3,47 1,4 28,8 % 71,2 % 1,5 & 2 4,41 1,29 22,7 % 77,3 % 2 6,51 1,18 15,4 % 84,6 % 2 & 2,5 7,12 1,16 14 % 86 % 2,5 7,74 1,15 12,9 % 87,1 % 2,5 & 3 10,84 1,1 9,2 % 90,8 % 3 19,23 1,05 5,2 % 94,8 % 3,5 20,93 1,05 4,8 % 95,2 % 4,5 66,84 1,02 1,5 % 98,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 16,32 93,87 % 6,13 % 1 1,07 14,91 93,29 % 6,71 % 1,25 1,17 6,79 85,27 % 14,73 % 1,5 1,27 4,65 78,52 % 21,48 % 1,75 1,32 4,11 75,68 % 24,32 % 2 1,39 3,57 71,98 % 28,02 % 2,25 1,6 2,66 62,47 % 37,53 % 2,5 1,81 2,23 55,18 % 44,82 % 2,75 2,02 1,98 49,58 % 50,42 % 3 2,36 1,74 42,39 % 57,61 % 3,25 2,7 1,59 37,09 % 62,91 % 3,5 3,03 1,49 32,98 % 67,02 % 3,75 3,7 1,37 27,03 % 72,97 % 4 5,02 1,25 19,94 % 80,06 % 4,25 5,5 1,22 18,17 % 81,83 % 4,5 5,99 1,2 16,69 % 83,31 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,9 2,11 52,65 % 47,35 % 2,5 3,85 1,35 25,96 % 74,04 % 3,5 9,73 1,11 10,28 % 89,72 % 4,5 29,77 1,03 3,36 % 96,64 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,21 1,45 31,11 % 68,89 % 2,5 9,56 1,12 10,46 % 89,54 % 3,5 36,47 1,03 2,74 % 97,26 % 4,5 108,04 1,01 0,93 % 99,07 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,3 % 43,7 % Kerroinraja 1,78 2,29

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 82,9 % 17,1 % Kerroinraja 1,21 5,86

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 67,7 % 32,3 % Kerroinraja 1,48 3,1

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,86 17,07 % 1 3,3 30,28 % 2 3,75 26,69 % 3+ 3,85 25,96 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,1 32,28 % 1 2,73 36,61 % 2 4,84 20,64 % 3+ 9,56 10,46 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 32,28 % 67,72 % Kerroinraja 3,1 1,48

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 17,07 % 82,93 % Kerroinraja 5,86 1,21

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 17,72 5,64 % 1 6,31 15,84 % 2 4,29 23,34 % 3 4,5 22,21 % 4 6,14 16,28 % 5 10,71 9,34 % 6+ 13,6 7,35 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,32 76 % 12 1,32 76 % X2 2,08 48 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 7,74 12,92 % Koti 2 6,29 15,9 % Koti 1 4,31 23,18 % Tasan 4,17 24 % Vieras 1 6,78 14,75 % Vieras 2 15,49 6,46 % Vieras 3+ 35,78 2,79 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,96 33,75 % 1 ja alle 2,5 5,48 18,25 % X ja yli 2,5 14,15 7,07 % X ja alle 2,5 5,91 16,93 % 2 ja yli 2,5 6,96 14,36 % 2 ja alle 2,5 10,37 9,64 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 45 % 25 % 30 % 2,22 4 3,33

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 14,7 0-0 23,8 0-1 18,5 2-0 16,3 1-1 9,1 0-2 25,6 2-1 11,2 2-2 13,8 1-2 14,1 3-0 27 3-3 47,3 0-3 52,9 3-1 18,6 4-4 288,5 1-3 29,2 3-2 25,7 2-3 32,3 4-0 59,7 0-4 145,9 4-1 41,1 1-4 80,6 4-2 56,8 2-4 89,1 4-3 117,4 3-4 147,7 5-0 164,8 0-5 503,2 5-1 113,7 1-5 278 5-2 156,8 2-5 307,2 5-3 324,4 3-5 509,2 5-4 894,9 4-5 1125,3 6-0 546,4 0-6 2082,4 6-1 376,8 1-6 1150,5 6-2 519,7 2-6 1271,3 6-3 1075,3 3-6 2107,1 7-0 2113,1 0-7 10053 8-0 9339,6 0-8 55464,9

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 24,5 % 20,5 % 55 % 4,09 4,87 1,82 Vieras +2 10,9 % 13,6 % 75,5 % 9,19 7,36 1,32 Vieras +3 4 % 6,9 % 89,1 % 24,91 14,57 1,12 Koti +1 70 % 16,3 % 13,7 % 1,43 6,12 7,32 Koti +2 86,3 % 8,7 % 5 % 1,16 11,56 19,94 Koti +3 95 % 3,5 % 1,5 % 1,05 28,54 66,19

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 60 % 40 % Kerroinraja 1,67 2,5

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,52 2,92 65,7 % 34,3 % 0,5 1,43 3,33 70 % 30 % 0,5 & 1 1,31 4,21 76,2 % 23,8 % 1 1,2 6,12 83,7 % 16,3 % 1 & 1,5 1,17 6,72 85,1 % 14,9 % 1,5 1,16 7,32 86,3 % 13,7 % 1,5 & 2 1,11 10,24 90,2 % 9,8 % 2 1,06 18,22 94,5 % 5,5 % 2 & 2,5 1,06 19,08 94,8 % 5,2 % 2,5 1,05 19,94 95 % 5 % 2,5 & 3 1,03 30,12 96,7 % 3,3 % 3 1,02 63,87 98,4 % 1,6 % 3,5 1,02 66,19 98,5 % 1,5 % 4,5 1 258,26 99,6 % 0,4 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,94 2,06 51,4 % 48,6 % 0,5 2,22 1,82 45 % 55 % 0,5 & 1 2,58 1,63 38,7 % 61,3 % 1 3,25 1,44 30,8 % 69,2 % 1 & 1,5 3,67 1,37 27,3 % 72,7 % 1,5 4,09 1,32 24,5 % 75,5 % 1,5 & 2 5,28 1,23 19 % 81 % 2 7,94 1,14 12,6 % 87,4 % 2 & 2,5 8,57 1,13 11,7 % 88,3 % 2,5 9,19 1,12 10,9 % 89,1 % 2,5 & 3 12,97 1,08 7,7 % 92,3 % 3 23,2 1,05 4,3 % 95,7 % 3,5 24,91 1,04 4 % 96 % 4,5 79 1,01 1,3 % 98,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 22,31 95,52 % 4,48 % 1 1,05 20,87 95,21 % 4,79 % 1,25 1,12 9,12 89,04 % 10,96 % 1,5 1,2 6,1 83,61 % 16,39 % 1,75 1,22 5,46 81,68 % 18,32 % 2 1,26 4,82 79,23 % 20,77 % 2,25 1,43 3,32 69,89 % 30,11 % 2,5 1,6 2,67 62,52 % 37,48 % 2,75 1,72 2,38 57,99 % 42,01 % 3 1,92 2,09 52,21 % 47,79 % 3,25 2,18 1,85 45,9 % 54,1 % 3,5 2,44 1,69 40,94 % 59,06 % 3,75 2,86 1,54 34,96 % 65,04 % 4 3,62 1,38 27,63 % 72,37 % 4,25 4,03 1,33 24,83 % 75,17 % 4,5 4,44 1,29 22,54 % 77,46 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,87 2,16 53,62 % 46,38 % 2,5 3,75 1,36 26,69 % 73,31 % 3,5 9,36 1,12 10,68 % 89,32 % 4,5 28,35 1,04 3,53 % 96,47 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,37 1,73 42,27 % 57,73 % 2,5 5,72 1,21 17,48 % 82,52 % 3,5 17,52 1,06 5,71 % 94,29 % 4,5 45,46 1,02 2,2 % 97,8 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64,5 % 35,5 % Kerroinraja 1,55 2,82

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 83,7 % 16,3 % Kerroinraja 1,2 6,12

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 76,6 % 23,4 % Kerroinraja 1,3 4,28

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 6,12 16,35 % 1 3,33 30,04 % 2 3,71 26,93 % 3+ 3,75 26,69 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,28 23,36 % 1 2,91 34,37 % 2 4,03 24,79 % 3+ 5,72 17,48 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 23,36 % 76,64 % Kerroinraja 4,28 1,3

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 16,35 % 83,65 % Kerroinraja 6,12 1,2

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 23,76 4,21 % 1 8,21 12,18 % 2 4,74 21,1 % 3 4,64 21,57 % 4 5,43 18,4 % 5 8,72 11,47 % 6+ 9,03 11,08 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,43 70 % 12 1,33 75 % X2 1,82 55 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 9,19 10,88 % Koti 2 7,36 13,58 % Koti 1 4,87 20,54 % Tasan 4 25 % Vieras 1 6,12 16,34 % Vieras 2 11,56 8,65 % Vieras 3+ 19,94 5,01 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,12 32,08 % 1 ja alle 2,5 7,74 12,92 % X ja yli 2,5 10,26 9,75 % X ja alle 2,5 6,56 15,25 % 2 ja yli 2,5 4,83 20,7 % 2 ja alle 2,5 10,75 9,3 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 84 % 11 % 5 % 1,19 9,09 20

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,5 0-0 27,4 0-1 47,4 2-0 6,9 1-1 19,3 0-2 184,2 2-1 13,4 2-2 54,4 1-2 66,9 3-0 7,5 3-3 344,8 0-3 1073,2 3-1 14,6 4-4 3887,9 1-3 389,5 3-2 56,8 2-3 282,8 4-0 10,9 0-4 8335,3 4-1 21,2 1-4 3025,5 4-2 82,5 2-4 2196,4 4-3 480,5 3-4 2391,7 5-0 19,9 0-5 80924,9 5-1 38,5 1-5 29373,8 5-2 149,7 2-5 21324 5-3 872 3-5 23220,3 5-4 6772,9 4-5 33713,8 6-0 43,2 0-6 942814,5 6-1 83,9 1-6 342219,4 6-2 326 2-6 248435,2 6-3 1899,1 3-6 270528,3 7-0 109,8 0-7 12814955 8-0 319 0-8 199067262,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 64,1 % 19,9 % 16 % 1,56 5,02 6,25 Vieras +2 41,5 % 22,6 % 35,9 % 2,41 4,42 2,78 Vieras +3 22,8 % 18,7 % 58,5 % 4,39 5,35 1,71 Koti +1 95 % 4 % 1 % 1,05 24,99 100,18 Koti +2 99 % 0,8 % 0,1 % 1,01 117,74 672,07 Koti +3 99,9 % 0,1 % 0 % 1 761,65 5713,95

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 94,4 % 5,6 % Kerroinraja 1,06 17,8

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,06 18,9 94,7 % 5,3 % 0,5 1,05 20 95 % 5 % 0,5 & 1 1,03 32,68 96,9 % 3,1 % 1 1,01 96,18 99 % 1 % 1 & 1,5 1,01 98,18 99 % 1 % 1,5 1,01 100,18 99 % 1 % 1,5 & 2 1,01 173,63 99,4 % 0,6 % 2 1 666,36 99,8 % 0,2 % 2 & 2,5 1 669,21 99,9 % 0,1 % 2,5 1 672,07 99,9 % 0,1 % 2,5 & 3 1 1201,89 99,9 % 0,1 % 3 1 5706,44 100 % 0 % 3,5 1 5713,95 100 % 0 % 4,5 1 58930,5 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,13 9 88,9 % 11,1 % 0,5 1,19 6,25 84 % 16 % 0,5 & 1 1,22 5,63 82,2 % 17,8 % 1 1,25 5 80 % 20 % 1 & 1,5 1,41 3,47 71,2 % 28,8 % 1,5 1,56 2,78 64,1 % 35,9 % 1,5 & 2 1,68 2,47 59,5 % 40,5 % 2 1,87 2,15 53,6 % 46,4 % 2 & 2,5 2,14 1,88 46,7 % 53,3 % 2,5 2,41 1,71 41,5 % 58,5 % 2,5 & 3 2,82 1,55 35,4 % 64,6 % 3 3,57 1,39 28 % 72 % 3,5 4,39 1,29 22,8 % 77,2 % 4,5 9,33 1,12 10,7 % 89,3 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,04 25,63 96,1 % 3,9 % 1 1,04 23,91 95,82 % 4,18 % 1,25 1,12 9,41 89,37 % 10,63 % 1,5 1,19 6,15 83,74 % 16,26 % 1,75 1,22 5,53 81,92 % 18,08 % 2 1,26 4,91 79,63 % 20,37 % 2,25 1,41 3,41 70,69 % 29,31 % 2,5 1,57 2,74 63,56 % 36,44 % 2,75 1,7 2,44 58,98 % 41,02 % 3 1,88 2,13 53,1 % 46,9 % 3,25 2,15 1,87 46,43 % 53,57 % 3,5 2,42 1,7 41,25 % 58,75 % 3,75 2,82 1,55 35,41 % 64,59 % 4 3,54 1,39 28,28 % 71,72 % 4,25 3,93 1,34 25,47 % 74,53 % 4,5 4,32 1,3 23,17 % 76,83 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,31 4,19 76,12 % 23,88 % 2,5 1,92 2,08 51,98 % 48,02 % 3,5 3,36 1,42 29,77 % 70,23 % 4,5 6,91 1,17 14,47 % 85,53 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 10,46 1,11 9,56 % 90,44 % 2,5 64,05 1,02 1,56 % 98,44 % 3,5 520,21 1 0,19 % 99,81 % 4,5 1634,94 1 0,06 % 99,94 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 37,6 % 62,4 % Kerroinraja 2,66 1,6

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 93,6 % 6,4 % Kerroinraja 1,07 15,59

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 40,3 % 59,7 % Kerroinraja 2,48 1,68

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 15,59 6,41 % 1 5,72 17,47 % 2 4,14 24,14 % 3+ 1,92 51,98 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 1,68 59,69 % 1 3,25 30,75 % 2 12,5 8 % 3+ 64,05 1,56 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 59,69 % 40,31 % Kerroinraja 1,68 2,48

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 6,41 % 93,59 % Kerroinraja 15,59 1,07

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 27,35 3,66 % 1 7,94 12,6 % 2 4,95 20,18 % 3 4,48 22,31 % 4 5,53 18,09 % 5 8,41 11,89 % 6+ 8,87 11,27 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,05 95 % 12 1,12 89 % X2 6,25 16 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 2,41 41,46 % Koti 2 4,42 22,62 % Koti 1 5,02 19,92 % Tasan 9,09 11 % Vieras 1 24,99 4 % Vieras 2 117,74 0,85 % Vieras 3+ 672,07 0,15 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 1,69 59,05 % 1 ja alle 2,5 4,01 24,95 % X ja yli 2,5 46,36 2,16 % X ja alle 2,5 11,31 8,84 % 2 ja yli 2,5 42,57 2,35 % 2 ja alle 2,5 37,72 2,65 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 52 % 26 % 22 % 1,92 3,85 4,55

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,7 0-0 11,7 0-1 13,1 2-0 9,9 1-1 8,1 0-2 28,5 2-1 10,7 2-2 22,7 1-2 18,3 3-0 19 3-3 142,4 0-3 93 3-1 20,6 4-4 1587,4 1-3 59,6 3-2 44,8 2-3 76,4 4-0 48,7 0-4 404,3 4-1 52,9 1-4 259,2 4-2 115 2-4 332,3 4-3 374,9 3-4 639 5-0 156 0-5 2197,2 5-1 169,5 1-5 1408,5 5-2 368,5 2-5 1805,7 5-3 1201,8 3-5 3472,6 5-4 5225 4-5 8904 6-0 599,9 0-6 14329,7 6-1 652 1-6 9185,7 6-2 1417,5 2-6 11776,5 6-3 4622,2 3-6 22647,2 7-0 2691,7 0-7 109030,1 8-0 13803,7 0-8 948088

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 27,2 % 24,8 % 48 % 3,68 4,03 2,08 Vieras +2 11,2 % 15,9 % 72,8 % 8,9 6,28 1,37 Vieras +3 3,8 % 7,5 % 88,8 % 26,43 13,42 1,13 Koti +1 78 % 14,6 % 7,4 % 1,28 6,86 13,46 Koti +2 92,6 % 5,5 % 1,9 % 1,08 18,13 52,21 Koti +3 98,1 % 1,5 % 0,4 % 1,02 65,74 253,73

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 70,3 % 29,7 % Kerroinraja 1,42 3,36

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,34 3,95 74,7 % 25,3 % 0,5 1,28 4,55 78 % 22 % 0,5 & 1 1,19 6,3 84,1 % 15,9 % 1 1,1 11,5 91,3 % 8,7 % 1 & 1,5 1,09 12,48 92 % 8 % 1,5 1,08 13,46 92,6 % 7,4 % 1,5 & 2 1,05 20,81 95,2 % 4,8 % 2 1,02 49,33 98 % 2 % 2 & 2,5 1,02 50,77 98 % 2 % 2,5 1,02 52,21 98,1 % 1,9 % 2,5 & 3 1,01 85,95 98,8 % 1,2 % 3 1 249,87 99,6 % 0,4 % 3,5 1 253,73 99,6 % 0,4 % 4,5 1 1486,32 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,67 2,49 59,8 % 40,2 % 0,5 1,92 2,08 52 % 48 % 0,5 & 1 2,21 1,82 45,2 % 54,8 % 1 2,77 1,57 36,1 % 63,9 % 1 & 1,5 3,22 1,45 31 % 69 % 1,5 3,68 1,37 27,2 % 72,8 % 1,5 & 2 4,79 1,26 20,9 % 79,1 % 2 7,48 1,15 13,4 % 86,6 % 2 & 2,5 8,19 1,14 12,2 % 87,8 % 2,5 8,9 1,13 11,2 % 88,8 % 2,5 & 3 12,82 1,08 7,8 % 92,2 % 3 24,46 1,04 4,1 % 95,9 % 3,5 26,43 1,04 3,8 % 96,2 % 4,5 93,62 1,01 1,1 % 98,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 10,49 90,46 % 9,54 % 1 1,12 9,28 89,23 % 10,77 % 1,25 1,27 4,76 78,97 % 21,03 % 1,5 1,41 3,43 70,83 % 29,17 % 1,75 1,5 2,98 66,49 % 33,51 % 2 1,65 2,54 60,63 % 39,37 % 2,25 1,94 2,07 51,6 % 48,4 % 2,5 2,23 1,82 44,92 % 55,08 % 2,75 2,6 1,62 38,41 % 61,59 % 3 3,32 1,43 30,15 % 69,85 % 3,25 3,76 1,36 26,59 % 73,41 % 3,5 4,21 1,31 23,78 % 76,22 % 3,75 5,44 1,23 18,38 % 81,62 % 4 8,23 1,14 12,16 % 87,84 % 4,25 8,85 1,13 11,3 % 88,7 % 4,5 9,48 1,12 10,55 % 89,45 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,17 1,85 46,06 % 53,94 % 2,5 4,87 1,26 20,52 % 79,48 % 3,5 13,73 1,08 7,28 % 92,72 % 4,5 47 1,02 2,13 % 97,87 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,27 1,31 23,4 % 76,6 % 2,5 15,25 1,07 6,56 % 93,44 % 3,5 70,27 1,01 1,42 % 98,58 % 4,5 245,78 1 0,41 % 99,59 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 47,6 % 52,4 % Kerroinraja 2,1 1,91

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 78,9 % 21,1 % Kerroinraja 1,27 4,75

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 60,1 % 39,9 % Kerroinraja 1,66 2,51

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,75 21,06 % 1 3,04 32,88 % 2 3,92 25,53 % 3+ 4,87 20,52 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,51 39,85 % 1 2,72 36,74 % 2 5,94 16,84 % 3+ 15,25 6,56 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 39,85 % 60,15 % Kerroinraja 2,51 1,66

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 21,06 % 78,94 % Kerroinraja 4,75 1,27

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,69 8,55 % 1 4,85 20,61 % 2 3,86 25,91 % 3 4,73 21,14 % 4 7,56 13,23 % 5 15,38 6,5 % 6+ 24,71 4,05 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,28 78 % 12 1,35 74 % X2 2,08 48 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 8,9 11,24 % Koti 2 6,28 15,93 % Koti 1 4,03 24,83 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 6,86 14,57 % Vieras 2 18,13 5,51 % Vieras 3+ 52,21 1,92 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,46 28,88 % 1 ja alle 2,5 4,32 23,12 % X ja yli 2,5 19,33 5,17 % X ja alle 2,5 4,8 20,83 % 2 ja yli 2,5 9,2 10,87 % 2 ja alle 2,5 8,98 11,13 %

Atletico on tasapisteissä Dortmundin kanssa, viisi pinnaa lohkokolmosta edellä. Jatkopaikka saattaa varmistua siis tappiollakin eli melko paineetta Tico kohtaamiseen pääsee. Päätöskierroksella vastaan asettuu Club Brugge, jolta pisteitä irtoaa vahvalla todennäköisyydellä. Atletico on hävinnyt La Ligassa vain kerran, kuten myös Mestarien liigassakin. Omiin menee varsin vähän palloja, joten joukkueen vahvuudet ovat säilyneet samoina. Avauksesta toppari Godin on sivussa. Optiosta Gimenezin pelaaminen on epävarmaa, kuten myös kokeneen Juanfranin.Monacon limbosyksy on johtanut Mestarien liigassa tilanteeseen, jossa jatkoon ei ole enää mitään saumaa. Kolmossija ja UEL-paikka on vielä tähtäimessä, mutta tämä peli olisi pakko voittaa. Helpommin sanottu kuin tehty. Sairastupa on ollut pullollaan miehiä syksyn ajan ja tilanne on edelleen todella haastava. Rony Lopes saattaa tehdä odotetun paluun. Joukkue kuitenkin saalisti kotimaassa kauden toisen voittonsa, kun heti avauskierroksen voiton perään Caen saatiin voitettua lauantaina. Itseluottamukselle täysi pistepotti teki nannaa.Avauskierroksella Atletico haki ruhtinaskunnasta 2-1 vierasvoiton ja ottaa kotona pelin kontrolliinsa, vaikka antaisi hallintaa poiskin. Monaco pelaa kunniastaan, mutta tulee kylään defensiivisesti. Ticon suosikkiasema on valtava, sillä kotivoittoon päädytään useammin kuin neljä kertaa viidestä. Monacon tasoitukselliset kohteet nousevat pelattaviksi, mutta edut ovat melko marginaaliset. Maaliodotusarvo jää karvan alle 2,90.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Lokomotiv on hävinnyt kaikki pelinsä ja onnistunut maalinteossa vain kahdesti. Jatkoon ei ole asiaa, kolmospaikallekin on eroa neljä pistettä. Sille sijalle saumat ovat minimaaliset, joten on mielenkiintoista nähdä näkyykö käytännön panoksettomuus esimerkiksi avausyksitoistikon valinnassa. Tuloksista huolimatta moskovalaiset eivät ole olleet mitenkään heittopusseja peleissään. Nyt kun keli on viileä, on pieni yllätyssauma isännille annettava. Toppari Kverkvelia on pelikiellossa.Galatasaray on lohkossa kolmantena, jo neljä pistettä toisena majailevaa Schalkea perässä. Pakkovoitto on siis edessä – mielellään runsasmaalinen sellainen, sillä päätöskierroksella odottaa Porto kotona. Aktiivinen pelaaminen ei kuitenkaan ole turkkilaisten leipää, vaan joukkue panostaa selvästi enemmän tiiviiseen puolustukseen. Galan vire ei ole ihan paras mahdollinen. Laituri Akbaba jatkaa sivussa, keskikentältä avauksen Fernandon pelaaminen on epävarmaa, Belhanda on varmasti pois.Gala kaatoi moskovalaiset kotonaan 3-0, joten selkeä revanssin paikka isännillä on. Materiaaleissa ei ole massiivista eroa, mutta Galatasaray on perustasoltaan vahvempi. Kahden puolustukseen panostavan joukkueen kohtaamisessa maalipaikat saattavat jäädä varsin vähiin. Lokomotivissa on potentiaalia parempaan ja pakkasessa ei vierailla ole helppoa. Markkina on liikkunut syystä isäntien suuntaan. Moskovalaiset ansaitsevat vähän yli 40 prosentin suosikkiaseman, joten Lokomotiv nousee niukasti myös vetolapuille. Maaliodotusarvo jää alle 2,30.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Dortmundille saattaa jatkopaikkaan riittää tappiokin, mutta eiköhän tässä lohkovoitto kiinnosta mukavamman jatko-ohjelman vuoksi. Joukkue johtaa lohkoa tasapisteissä Atleticon kanssa. BvB etenee kautta todella vahvassa myötätuulessa. Otteet ovat olleet väkeviä, itseluottamus on korkealla, verkko heiluu vastustajan päässä. Avauksen laitapakki Schmelzerin pelaaminen ei ole varmaa.Club Brugge on viisi pistettä kärkikaksikkoa perässä, joten ohut sauma jatkoonkin on olemassa, mutta sen toteutuminen vaatisi ihmetekoja – ja tästä vierasvoittoa. Päätöskierroksella odottaa Atletico kotona. Ei kovin realistinen skenaario. Belgien vire ei kaksinen ole, sillä kotimaassa on alla kaksi perättäistä tappiota selkeästi heikompia porukoita vastaan. Ykköskärki Vossen on lasaretissa, lisäksi toppari Denswil sekä laidan Groeneveld ovat epävarmoja osallistujia.Avauskierroksella Brugge kärsi kotona niukan 0-1 tappion. Kolmella topparilla veivaavat brysseliläiset haluaisivat olla aktiivisempia kuin mihin Dortmund joukkueen pelillisesti pakottaa. Parkkeeraaminen ei ole joukkueen DNA:ssa. Kotijoukkue hallitsee ottelun tapahtumia selvästi ja kipuaa hiuksenhienosti yli 70 prosentin suosikkiasemaan. Maaliodotusarvo nousee puolestaan 3,40 tuntumaan. Näillä arvioilla ei vedoille päästä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Jatkopaikka on PSV:ltä jo käytännössä karannut. UEL-paikallekin on eroa kolme pistettä. Kun päätöskierroksella odottaa Inter vieraissa, ei realistisia saumoja kyllä ole. Vapautuneesti peliin siis päästään. Eindhovenilaiset haluaisivat pelata aktiivista jalkapalloa, ja vaikka se on Barcan tasoista joukkuetta vastaan iso riski, kotifaneille halutaan näyttää parasta osaamista huippujoukkuetta vastaan. Merkittäviä poissaoloja ei isännillä pitäisi olla.Barcelona johtaa lohkoa tappiottomana ja on varmistanut jo jatkopaikan, mutta lohkovoitto kiinnostaa aina, joten lohkon tilanne ei motivaatioon vaikuta. Blaugrana ei ole syyskaudella vakuuttanut – alla on tasuri Atleticon kanssa, mitä edelsi shokkitappio Real Betisille. Toki perustaso on jäätävällä tasolla ja varsinkin hyökkäyspää megavaarallinen. Ja eiköhän Messi taas herää UCL-ottelussa loistoonsa. Rosterista ovat varmasti sivussa Sergi Roberto, Rafinha, Vermaelen, Samper sekä Rakitic. Coutinhon pelaaminen on epävarmaa.Avauskierroksella Blaugrana raapi tylyn 4-0 kotivoiton PSV:stä, mutta ottelu oli lukemia tasaisempi. Odotettavissa pitäisi olla suhteellisen vauhdikas ja viihdyttävä ottelu, jossa laadukkaampi Barca heiluttelee hieman enemmän tahtipuikkoa. Tasoero on sen verran jämäkkä, että vierasjoukkue saa käytännössä kaksi kertaa kolmesta voittavan suosikin aseman. Maalimäärän suhteen nojataan todella vahvasti reipasmaaliseen lopputulokseen.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Tottenhamille tämä peli on todella suuri, sillä eroa päivän vastustajaan ja jatkopaikkaan on kolme pistettä. Ohut sauma jatkoon on edelleen hengissä, mutta tämä on pakko voittaa. Lisäksi päätöskierroksella on edessä turkasen vaikea reissu Barcelonaan. Oli miten oli, Spurs otti lauantaina 3-1 kotivoiton Chelseasta erittäin vakuuttavalla esityksellä, Eriksenin tuikkiessa kirkkaimpana tähtenä. Vire on erittäin hyvä ja itseluottamus kunnossa. Isäntien harmiksi maalivahti Lloris kärsii pelikieltoa. Laitapakki Trippierin pelaaminen on epävarmaa ja lisäksi useampi rotaatiomies on sivussa.Inter on lohkokakkosena kolme pistettä Barcasta ja kolme pinnaa Tottenhamin edellä. Tasapeli olisi tässä kohtaa varmasti todella miellyttävä lopputulema, sillä viimeisellä kierroksella kohdataan lohkojumbo PSV kotona. Milanolaiset ovat edenneet syksyä vahvassa myötätuulessa ja palasivat Atalanta-tappion jälkeen takaisin voittojen tielle, kun Frosinone kaatui 3-0. Joukkue on ollut pelillisesti hyvässä balanssissa. Vrsaljkon pelaaminen on epävarmaa.Avauskierroksella Inter nousi kotona tappiolta lisäajan 2-1 voittoon, vaikka Spurs oli pelissä jopa parempi. Inter tullee Englantiin puolustusorientoituneella taktiikalla, mutta isäntien hyökkäyspään nykytasoisen rallin perässä on haasteensa. Interin maali avaisi peliä merkittävästi, mutta kotijoukkueen on riskeerattava myös tasatilanteessa. Tottenham on hieman yli kerran kahdesta voittava suosikki, kun maaliodotusarvo puolestaan jää vähän alle kolmeen häkkiin. Interin venymiset ovat lähimpänä peliä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Erittäin tasaisessa C-lohkossa PSG on kolmantena vain pisteet Poolia sekä Napolia perässä. Punainen tähtikin hengittää ainoastaan pisteen päässä. Päätöskierroksella on edessä haastava reissu Belgradiin, joten kolme pistettä on tässä kohtaa tähtäimessä. Toki tasapeli ei olisi vielä minkäänlainen katastrofi. PSG dominoi kotimaassa ja on päästänyt esimerkiksi omiin vain noin puoli maalia per peli. Tuchelin aivoitukset alkavat käydä pelaajistolle tutummaksi, ja jos kausi Euroopassa jatkuu, kehittynyt peli voi vielä pariisilaiset yllättävän pitkälle. Neymar sekä Mbappe kärsivät pikkukolhuista ja pelaaminen on epävarmaa. Jälkimmäinen lienee nyt mukana.Liverpool kohtaa päätöskierroksella kotona Napolin, joten pistesuoritus olisi nyt poikaa, jotta PSG pysyisi taulukossa takana. Pool ei ole syksyn mittaan täysin vakuuttanut ja oli viikonloppunakin hieman onnekas, tai ainakin todella tehokas, Watfordin vieraana 3-0 voitossaan. Haastava reissupeli on edessä. Oxlade-Chamberlain on ainoa oleellinen poissaolija.Avauskierroksella Pool voitti viihdyttävässä kotiottelussa PSG:n myöhäisellä maalilla 3-2 lukemin. Nytkin on lupa odottaa hyvätempoista sekä viihdyttävää kamppailua. Isäntien suhteen avauskokoonpano on kuitenkin tarkistettava. Mikäli tähtikaksikko on sivussa, on se merkittävä miinus PSG:lle. Joukkueiden välille on vaikea kummempaa tasoeroa löytää, niinpä kotijoukkue arvostetaan 45 prosentin suosikiksi. Mikäli Mbappe on mukana, arviota voi nostaa pinnan, kaksi, ja jos myös Neymar löytyy avauksesta, puhutaan jo kerran kahdesta voittavasta suosikista. Ottelu nojaa selvästi runsasmaaliseen päätyyn.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Yllättävää kyllä Napoli ei ole hävinnyt lohkovaiheessa vielä kertaakaan ja on lohkon piikkipaikalla tasapistein Liverpoolin kanssa, mutta eroa on PSG:hen vain yksi tikki. Kun viimeisellä kierroksella on edessä haastava vieraspeli Liverpoolia vastaan, olisi tässä kohtaa melkein pakko ottaa täysi pistepotti. Partenopein otteet eivät ole olleet parhaimmasta päästä viime kierroksilla. Ennen maaottelutaukoa otteet näyttivät jopa väsyneiltä. Sunnuntaina Chievon isäntänä jouduttiin tyytymään kiikareihin, ja nimenomaan hyökkäystehoja kaivataan nyt. Oleellisia poissaoloja ei isännillä ole.Crvena Zvezda yllätti viime kierroksella Liverpoolin, niinpä täysin dissattu joukkue taistelee vielä aivan tasapäin jatkopaikasta, sillä kakkossijalle on eroa vain kaksi pinnaa. Punainen tähti on osoittanut kotikentällä pelirohkeutta, mutta samoja otteita ei reissussa ole nähty. Päätöskierroksella joukkue isännöi PSG:tä. Eiköhän tässä yritetä taas tiiviimpää puolustuspeliä ja matalampaa blokkia. Erikoistilanteissa on uhkaa. Ykköskärki Boakyen pelaaminen on epävarmaa.Avauskierroksella joukkueiden välillä nähtiin maaliton tasapeli Napolin hallitessa ottelutapahtumia melko suvereenisti, mutta viimeistely sakkasi pahemman kerran. Pieni uhka toisinnolle on olemassa. Partenopein hallinnassa edetään ja suuri tasoero sekä kotietu tekevät kotijoukkueesta päälle 80 pinnan ennakkosuosikin. Tässäkin on todennäköisempää päätyä vähintään kolmeen maaliin kuin sen alle.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Porto pääsee D-lohkon kärkiotteluun piikkipaikalta – jatkopaikka on jo varmistettu. Eroa Schalkeen on kaksi pistettä, joten lohkovoitto on lähellä tasapelilläkin. Päätöskierroksella on edessä vierasottelu Galatasarayta vastaan. Kotikentällä lusitaanit pyrkivät aktiivisuuteen ja ovat fanien silmien edessä keränneet tyypillisesti hyvin pisteitä. Ykköskärki Aboubakar jatkaa lasaretin puolella.Schalke on tosiaan kaksi pistettä päivän isäntiä perässä ja jo neljä pinnaa Galatasarayn edellä. Tasapeli ei olisi lainkaan huono suoritus, sillä päätöspelissä päästään kotona lohkojumbo Lokomotivin kimppuun. Nollanelosen syksy on ollut vaisu, ja varsinkin hyökkäyskolmanneksella on ollut vaikeaa. Joukkueen menestymisen pohjana on ollut puolustuspeli, mutta esimerkiksi viikonloppuna alakastin Nürnberg teki kaksi maalia Schalken verkkoon. Hyökkäyspäästä avauksen Embolo on sairastuvalla. Ykköskärki Uthin, keskikentän McKinnien sekä muutaman rotaatiopelaajan pelikunto on epävarmalla statuksella.Avauskierroksella joukkueet päätyivät Gelsenkirchenissä sopuisaan 1-1 pistejakoon ja kohtalaisen pienillä marginaaleilla tähänkin kohtaamiseen siirrytään. Porto ajautuu kuskin paikalle. Kotijoukkue voittaa ottelun hieman useammin kuin kerran kahdesta. Maaliodotusarvo jää hivenen kahden ja puolen maalin alapuolelle.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Tämä oli IS Pelivihjeiden viimeinen kattaus Mestarien liigaan. Kiitos kaikille UCL-faneille, mukana betsanneille sekä ennakoiden lukijoille.