Mestarien liiga: Älä paikkaas tuhlaa, se on Münchenin maalijuhlaa

+ 1x2-arviot 1 x 2 18 % 25 % 57 % 5,56 4 1,75

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 16,7 0-0 13,3 0-1 8,2 2-0 37,3 1-1 8,4 0-2 9,3 2-1 21,1 2-2 21,3 1-2 10,4 3-0 125,1 3-3 121,4 0-3 15,8 3-1 70,9 4-4 1230,1 1-3 17,7 3-2 80,3 2-3 39,6 4-0 559 0-4 35,9 4-1 316,7 1-4 40,1 4-2 358,9 2-4 89,7 4-3 610 3-4 300,6 5-0 3123 0-5 101,7 5-1 1769,4 1-5 113,7 5-2 2005 2-5 254 5-3 3407,9 3-5 851,5 5-4 7723,3 4-5 3805,4 6-0 20936,3 0-6 345,8 6-1 11861,9 1-6 386,4 6-2 13441,3 2-6 863,5 6-3 22846,4 3-6 2894,5 7-0 163747,9 0-7 1371,6 8-0 1463668 0-8 6217,1

Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 5,9 % 12,1 % 82 % 17,07 8,24 1,22 Vieras +2 1,5 % 4,4 % 94,1 % 68,47 22,73 1,06 Vieras +3 0,3 % 1,2 % 98,5 % 343,6 85,51 1,01 Koti +1 43 % 24,6 % 32,4 % 2,33 4,06 3,09 Koti +2 67,6 % 17,6 % 14,8 % 1,48 5,68 6,78 Koti +3 85,2 % 9,2 % 5,5 % 1,17 10,83 18,11

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 24 % 76 % Kerroinraja 4,17 1,32

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,87 1,54 34,9 % 65,1 % 0,5 2,33 1,75 43 % 57 % 0,5 & 1 2,04 1,96 49 % 51 % 1 1,75 2,33 57,1 % 42,9 % 1 & 1,5 1,58 2,71 63,1 % 36,9 % 1,5 1,48 3,09 67,6 % 32,4 % 1,5 & 2 1,35 3,87 74,2 % 25,8 % 2 1,22 5,58 82,1 % 17,9 % 2 & 2,5 1,19 6,18 83,8 % 16,2 % 2,5 1,17 6,78 85,2 % 14,8 % 2,5 & 3 1,12 9,41 89,4 % 10,6 % 3 1,06 16,44 93,9 % 6,1 % 3,5 1,06 18,11 94,5 % 5,5 % 4,5 1,02 57,39 98,3 % 1,7 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 4,86 1,26 20,6 % 79,4 % 0,5 5,56 1,22 18 % 82 % 0,5 & 1 7,87 1,15 12,7 % 87,3 % 1 14,99 1,07 6,7 % 93,3 % 1 & 1,5 16,03 1,07 6,2 % 93,8 % 1,5 17,07 1,06 5,9 % 94,1 % 1,5 & 2 26,72 1,04 3,7 % 96,3 % 2 65,46 1,02 1,5 % 98,5 % 2 & 2,5 66,96 1,02 1,5 % 98,5 % 2,5 68,47 1,01 1,5 % 98,5 % 2,5 & 3 113,52 1,01 0,9 % 99,1 % 3 339,59 1 0,3 % 99,7 % 3,5 343,6 1 0,3 % 99,7 % 4,5 2075,05 1 0 % 100 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 12,09 91,73 % 8,27 % 1 1,1 10,89 90,81 % 9,19 % 1,25 1,22 5,48 81,75 % 18,25 % 1,5 1,35 3,9 74,34 % 25,66 % 1,75 1,42 3,4 70,62 % 29,38 % 2 1,52 2,91 65,65 % 34,35 % 2,25 1,78 2,28 56,15 % 43,85 % 2,5 2,04 1,96 49,05 % 50,95 % 2,75 2,33 1,75 42,94 % 57,06 % 3 2,85 1,54 35,15 % 64,85 % 3,25 3,23 1,45 30,93 % 69,07 % 3,5 3,62 1,38 27,61 % 72,39 % 3,75 4,57 1,28 21,86 % 78,14 % 4 6,61 1,18 15,13 % 84,87 % 4,25 7,18 1,16 13,92 % 86,08 % 4,5 7,75 1,15 12,9 % 87,1 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,48 1,29 22,31 % 77,69 % 2,5 16,6 1,06 6,02 % 93,98 % 3,5 79,44 1,01 1,26 % 98,74 % 4,5 467,17 1 0,21 % 99,79 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,91 2,09 52,24 % 47,76 % 2,5 3,9 1,34 25,64 % 74,36 % 3,5 9,87 1,11 10,13 % 89,87 % 4,5 27,41 1,04 3,65 % 96,35 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 49,5 % 50,5 % Kerroinraja 2,02 1,98

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 59,1 % 40,9 % Kerroinraja 1,69 2,45

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 82,8 % 17,2 % Kerroinraja 1,21 5,81

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,45 40,86 % 1 2,72 36,83 % 2 6,14 16,29 % 3+ 16,6 6,02 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,81 17,2 % 1 3,27 30,56 % 2 3,76 26,6 % 3+ 3,9 25,64 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 17,2 % 82,8 % Kerroinraja 5,81 1,21

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 40,86 % 59,14 % Kerroinraja 2,45 1,69

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,3 7,52 % 1 5,51 18,14 % 2 3,95 25,28 % 3 4,66 21,44 % 4 6,8 14,71 % 5 13,17 7,6 % 6+ 18,85 5,3 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2,33 43 % 12 1,33 75 % X2 1,22 82 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 68,47 1,46 % Koti 2 22,73 4,4 % Koti 1 8,24 12,14 % Tasan 4 25 % Vieras 1 4,06 24,64 % Vieras 2 5,68 17,61 % Vieras 3+ 6,78 14,75 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 10,72 9,33 % 1 ja alle 2,5 11,54 8,67 % X ja yli 2,5 17,85 5,6 % X ja alle 2,5 5,15 19,4 % 2 ja yli 2,5 2,93 34,12 % 2 ja alle 2,5 4,37 22,88 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 53 % 26 % 21 % 1,89 3,85 4,76

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,6 0-0 11,6 0-1 13,5 2-0 9,6 1-1 8,2 0-2 30,1 2-1 10,7 2-2 22,9 1-2 19 3-0 18,3 3-3 145,2 0-3 100,3 3-1 20,3 4-4 1633,5 1-3 63,5 3-2 45,1 2-3 80,4 4-0 46,2 0-4 445,9 4-1 51,4 1-4 282,2 4-2 114,2 2-4 357,2 4-3 380,6 3-4 678,3 5-0 146,3 0-5 2477,1 5-1 162,6 1-5 1567,8 5-2 361,4 2-5 1984,5 5-3 1204,5 3-5 3768,1 5-4 5353,4 4-5 9539,5 6-0 555,8 0-6 16513,9 6-1 617,5 1-6 10451,9 6-2 1372,2 2-6 13230,2 6-3 4574,1 3-6 25120,6 7-0 2462,2 0-7 128441,7 8-0 12466,9 0-8 1141704,4

Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 28 % 25 % 47 % 3,57 4 2,13 Vieras +2 11,7 % 16,3 % 72 % 8,54 6,14 1,39 Vieras +3 4 % 7,7 % 88,3 % 25,06 12,96 1,13 Koti +1 79 % 14 % 7 % 1,27 7,12 14,36 Koti +2 93 % 5,2 % 1,8 % 1,07 19,22 56,8 Koti +3 98,2 % 1,4 % 0,4 % 1,02 71,15 281,72

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 71,6 % 28,4 % Kerroinraja 1,4 3,52

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,32 4,14 75,9 % 24,1 % 0,5 1,27 4,76 79 % 21 % 0,5 & 1 1,18 6,65 85 % 15 % 1 1,09 12,34 91,9 % 8,1 % 1 & 1,5 1,08 13,35 92,5 % 7,5 % 1,5 1,07 14,36 93 % 7 % 1,5 & 2 1,05 22,33 95,5 % 4,5 % 2 1,02 53,85 98,1 % 1,9 % 2 & 2,5 1,02 55,32 98,2 % 1,8 % 2,5 1,02 56,8 98,2 % 1,8 % 2,5 & 3 1,01 93,88 98,9 % 1,1 % 3 1 277,76 99,6 % 0,4 % 3,5 1 281,72 99,6 % 0,4 % 4,5 1 1685,13 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,64 2,56 60,9 % 39,1 % 0,5 1,89 2,13 53 % 47 % 0,5 & 1 2,16 1,86 46,3 % 53,7 % 1 2,68 1,6 37,3 % 62,7 % 1 & 1,5 3,13 1,47 32 % 68 % 1,5 3,57 1,39 28 % 72 % 1,5 & 2 4,63 1,28 21,6 % 78,4 % 2 7,15 1,16 14 % 86 % 2 & 2,5 7,84 1,15 12,7 % 87,3 % 2,5 8,54 1,13 11,7 % 88,3 % 2,5 & 3 12,25 1,09 8,2 % 91,8 % 3 23,12 1,05 4,3 % 95,7 % 3,5 25,06 1,04 4 % 96 % 4,5 87,68 1,01 1,1 % 98,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 10,4 90,39 % 9,61 % 1 1,12 9,21 89,15 % 10,85 % 1,25 1,27 4,75 78,94 % 21,06 % 1,5 1,41 3,43 70,84 % 29,16 % 1,75 1,5 2,98 66,48 % 33,52 % 2 1,65 2,54 60,6 % 39,4 % 2,25 1,94 2,06 51,55 % 48,45 % 2,5 2,23 1,81 44,86 % 55,14 % 2,75 2,61 1,62 38,36 % 61,64 % 3 3,32 1,43 30,13 % 69,87 % 3,25 3,76 1,36 26,58 % 73,42 % 3,5 4,21 1,31 23,78 % 76,22 % 3,75 5,44 1,23 18,37 % 81,63 % 4 8,24 1,14 12,14 % 87,86 % 4,25 8,87 1,13 11,28 % 88,72 % 4,5 9,49 1,12 10,53 % 89,47 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,14 1,88 46,73 % 53,27 % 2,5 4,75 1,27 21,04 % 78,96 % 3,5 13,24 1,08 7,55 % 92,45 % 4,5 44,8 1,02 2,23 % 97,77 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,43 1,29 22,58 % 77,42 % 2,5 16,17 1,07 6,18 % 93,82 % 3,5 76,24 1,01 1,31 % 98,69 % 4,5 268 1 0,37 % 99,63 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 47,3 % 52,7 % Kerroinraja 2,11 1,9

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 79,4 % 20,6 % Kerroinraja 1,26 4,85

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 59,3 % 40,7 % Kerroinraja 1,69 2,46

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,85 20,6 % 1 3,06 32,67 % 2 3,89 25,69 % 3+ 4,75 21,04 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,46 40,73 % 1 2,73 36,7 % 2 6,1 16,39 % 3+ 16,17 6,18 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 40,73 % 59,27 % Kerroinraja 2,46 1,69

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 20,6 % 79,4 % Kerroinraja 4,85 1,26

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,6 8,62 % 1 4,87 20,54 % 2 3,85 25,98 % 3 4,74 21,08 % 4 7,55 13,25 % 5 15,42 6,49 % 6+ 24,71 4,05 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,27 79 % 12 1,35 74 % X2 2,13 47 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 8,54 11,71 % Koti 2 6,14 16,28 % Koti 1 4 25,01 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 7,12 14,04 % Vieras 2 19,22 5,2 % Vieras 3+ 56,8 1,76 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,4 29,45 % 1 ja alle 2,5 4,25 23,55 % X ja yli 2,5 19,56 5,11 % X ja alle 2,5 4,79 20,89 % 2 ja yli 2,5 9,71 10,29 % 2 ja alle 2,5 9,34 10,71 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 74 % 16 % 10 % 1,35 6,25 10

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,7 0-0 28,8 0-1 35,8 2-0 9,1 1-1 13,4 0-2 85,2 2-1 10,9 2-2 25,1 1-2 33,4 3-0 10,8 3-3 105,4 0-3 304,4 3-1 12,8 4-4 787 1-3 119,4 3-2 30,5 2-3 93,6 4-0 16,9 0-4 1449,7 4-1 20,1 1-4 568,5 4-2 47,9 2-4 445,9 4-3 170,9 3-4 524,6 5-0 33,1 0-5 8629 5-1 39,4 1-5 3383,9 5-2 93,8 2-5 2654,1 5-3 335,1 3-5 3122,4 5-4 1595,9 4-5 4897,9 6-0 77,9 0-6 61635,8 6-1 92,7 1-6 24170,9 6-2 220,8 2-6 18957,6 6-3 788,6 3-6 22303 7-0 213,8 0-7 513632 8-0 670,9 0-8 4891732,9

Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 52,3 % 21,7 % 26 % 1,91 4,61 3,85 Vieras +2 31,2 % 21,1 % 47,7 % 3,21 4,73 2,1 Vieras +3 15,7 % 15,5 % 68,8 % 6,35 6,47 1,45 Koti +1 90 % 7,1 % 2,9 % 1,11 14,16 34,06 Koti +2 97,1 % 2,3 % 0,7 % 1,03 44,11 149,44 Koti +3 99,3 % 0,5 % 0,1 % 1,01 182,97 815,45

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 88,1 % 11,9 % Kerroinraja 1,14 8,4

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,12 9,2 89,1 % 10,9 % 0,5 1,11 10 90 % 10 % 0,5 & 1 1,07 14,91 93,3 % 6,7 % 1 1,03 31,65 96,8 % 3,2 % 1 & 1,5 1,03 32,85 97 % 3 % 1,5 1,03 34,06 97,1 % 2,9 % 1,5 & 2 1,02 54,84 98,2 % 1,8 % 2 1,01 146,05 99,3 % 0,7 % 2 & 2,5 1,01 147,74 99,3 % 0,7 % 2,5 1,01 149,44 99,3 % 0,7 % 2,5 & 3 1 251,9 99,6 % 0,4 % 3 1 810,99 99,9 % 0,1 % 3,5 1 815,45 99,9 % 0,1 % 4,5 1 5312,2 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,24 5,11 80,4 % 19,6 % 0,5 1,35 3,85 74 % 26 % 0,5 & 1 1,41 3,43 70,8 % 29,2 % 1 1,5 3,01 66,8 % 33,2 % 1 & 1,5 1,7 2,42 58,7 % 41,3 % 1,5 1,91 2,1 52,3 % 47,7 % 1,5 & 2 2,14 1,88 46,7 % 53,3 % 2 2,53 1,65 39,6 % 60,4 % 2 & 2,5 2,87 1,54 34,9 % 65,1 % 2,5 3,21 1,45 31,2 % 68,8 % 2,5 & 3 3,93 1,34 25,4 % 74,6 % 3 5,37 1,23 18,6 % 81,4 % 3,5 6,35 1,19 15,7 % 84,3 % 4,5 14,65 1,07 6,8 % 93,2 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,04 27,13 96,31 % 3,69 % 1 1,04 25,49 96,08 % 3,92 % 1,25 1,11 10,3 90,29 % 9,71 % 1,5 1,17 6,74 85,16 % 14,84 % 1,75 1,2 6,08 83,55 % 16,45 % 2 1,23 5,42 81,55 % 18,45 % 2,25 1,38 3,67 72,71 % 27,29 % 2,5 1,52 2,91 65,61 % 34,39 % 2,75 1,63 2,59 61,4 % 38,6 % 3 1,78 2,27 56,02 % 43,98 % 3,25 2,03 1,97 49,17 % 50,83 % 3,5 2,28 1,78 43,82 % 56,18 % 3,75 2,63 1,61 38,05 % 61,95 % 4 3,23 1,45 30,96 % 69,04 % 4,25 3,6 1,38 27,78 % 72,22 % 4,5 3,97 1,34 25,19 % 74,81 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,39 3,58 72,09 % 27,91 % 2,5 2,14 1,87 46,65 % 53,35 % 3,5 3,98 1,34 25,1 % 74,9 % 4,5 8,79 1,13 11,38 % 88,62 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,88 1,26 20,47 % 79,53 % 2,5 19,22 1,05 5,2 % 94,8 % 3,5 99,08 1,01 1,01 % 98,99 % 4,5 285,37 1 0,35 % 99,65 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 52,5 % 47,5 % Kerroinraja 1,91 2,1

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 92,1 % 7,9 % Kerroinraja 1,09 12,73

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,8 % 43,2 % Kerroinraja 1,76 2,32

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 12,73 7,85 % 1 4,99 20,06 % 2 3,93 25,44 % 3+ 2,14 46,65 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,32 43,16 % 1 2,75 36,37 % 2 6,55 15,27 % 3+ 19,22 5,2 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 43,16 % 56,84 % Kerroinraja 2,32 1,76

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 7,85 % 92,15 % Kerroinraja 12,73 1,09

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 28,76 3,48 % 1 8,8 11,37 % 2 5,11 19,55 % 3 4,59 21,79 % 4 5,37 18,62 % 5 7,98 12,53 % 6+ 7,9 12,66 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,11 90 % 12 1,19 84 % X2 3,85 26 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 3,21 31,2 % Koti 2 4,73 21,12 % Koti 1 4,61 21,68 % Tasan 6,25 16 % Vieras 1 14,16 7,06 % Vieras 2 44,11 2,27 % Vieras 3+ 149,44 0,67 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 1,83 54,5 % 1 ja alle 2,5 5,13 19,5 % X ja yli 2,5 19,7 5,08 % X ja alle 2,5 9,15 10,92 % 2 ja yli 2,5 16,57 6,03 % 2 ja alle 2,5 25,21 3,97 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 53 % 22 % 25 % 1,89 4,55 4

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 16,3 0-0 32,4 0-1 24,5 2-0 15,4 1-1 10,8 0-2 34,7 2-1 10,9 2-2 14,5 1-2 16,4 3-0 21,8 3-3 43,6 0-3 73,5 3-1 15,4 4-4 232,8 1-3 34,8 3-2 21,8 2-3 32,9 4-0 41,3 0-4 207,8 4-1 29,2 1-4 98,2 4-2 41,2 2-4 92,9 4-3 87,4 3-4 131,8 5-0 97,5 0-5 734,2 5-1 68,9 1-5 347,1 5-2 97,4 2-5 328,3 5-3 206,5 3-5 465,6 5-4 583,8 4-5 880,6 6-0 276,7 0-6 3113,1 6-1 195,5 1-6 1471,9 6-2 276,4 2-6 1391,9 6-3 585,9 3-6 1974,3 7-0 915,7 0-7 15400,6 8-0 3463,5 0-8 87070,6

Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 31,7 % 21,3 % 47 % 3,15 4,7 2,13 Vieras +2 15,8 % 15,9 % 68,3 % 6,31 6,29 1,47 Vieras +3 6,6 % 9,2 % 84,2 % 15,08 10,86 1,19 Koti +1 75 % 14,1 % 10,9 % 1,33 7,1 9,17 Koti +2 89,1 % 7,1 % 3,9 % 1,12 14,18 25,95 Koti +3 96,1 % 2,7 % 1,1 % 1,04 36,58 89,34

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 67,9 % 32,1 % Kerroinraja 1,47 3,12

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,39 3,56 71,9 % 28,1 % 0,5 1,33 4 75 % 25 % 0,5 & 1 1,24 5,18 80,7 % 19,3 % 1 1,15 7,88 87,3 % 12,7 % 1 & 1,5 1,13 8,52 88,3 % 11,7 % 1,5 1,12 9,17 89,1 % 10,9 % 1,5 & 2 1,08 13,07 92,4 % 7,6 % 2 1,04 24,12 95,9 % 4,1 % 2 & 2,5 1,04 25,04 96 % 4 % 2,5 1,04 25,95 96,1 % 3,9 % 2,5 & 3 1,03 39,67 97,5 % 2,5 % 3 1,01 86,9 98,8 % 1,2 % 3,5 1,01 89,34 98,9 % 1,1 % 4,5 1 359,55 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,68 2,47 59,6 % 40,4 % 0,5 1,89 2,13 53 % 47 % 0,5 & 1 2,11 1,9 47,4 % 52,6 % 1 2,48 1,68 40,3 % 59,7 % 1 & 1,5 2,82 1,55 35,5 % 64,5 % 1,5 3,15 1,47 31,7 % 68,3 % 1,5 & 2 3,87 1,35 25,8 % 74,2 % 2 5,31 1,23 18,8 % 81,2 % 2 & 2,5 5,81 1,21 17,2 % 82,8 % 2,5 6,31 1,19 15,8 % 84,2 % 2,5 & 3 8,49 1,13 11,8 % 88,2 % 3 13,69 1,08 7,3 % 92,7 % 3,5 15,08 1,07 6,6 % 93,4 % 4,5 41,79 1,02 2,4 % 97,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,03 30,77 96,75 % 3,25 % 1 1,04 29,11 96,56 % 3,44 % 1,25 1,09 11,58 91,36 % 8,64 % 1,5 1,15 7,51 86,69 % 13,31 % 1,75 1,17 6,81 85,32 % 14,68 % 2 1,2 6,11 83,64 % 16,36 % 2,25 1,33 4,01 75,06 % 24,94 % 2,5 1,47 3,13 68,07 % 31,93 % 2,75 1,56 2,8 64,28 % 35,72 % 3 1,68 2,47 59,46 % 40,54 % 3,25 1,91 2,1 52,39 % 47,61 % 3,5 2,14 1,88 46,82 % 53,18 % 3,75 2,43 1,7 41,19 % 58,81 % 4 2,92 1,52 34,21 % 65,79 % 4,25 3,27 1,44 30,58 % 69,42 % 4,5 3,62 1,38 27,65 % 72,35 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,61 2,64 62,19 % 37,81 % 2,5 2,85 1,54 35,07 % 64,93 % 3,5 6,22 1,19 16,08 % 83,92 % 4,5 16,35 1,07 6,11 % 93,89 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,43 1,7 41,13 % 58,87 % 2,5 5,99 1,2 16,69 % 83,31 % 3,5 18,82 1,06 5,31 % 94,69 % 4,5 46,81 1,02 2,14 % 97,86 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 66,7 % 33,3 % Kerroinraja 1,5 3,01

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 87,9 % 12,1 % Kerroinraja 1,14 8,29

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 75,7 % 24,3 % Kerroinraja 1,32 4,12

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 8,29 12,06 % 1 3,88 25,75 % 2 3,69 27,12 % 3+ 2,85 35,07 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,12 24,28 % 1 2,89 34,59 % 2 4,09 24,44 % 3+ 5,99 16,69 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 24,28 % 75,72 % Kerroinraja 4,12 1,32

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 12,06 % 87,94 % Kerroinraja 8,29 1,14

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 32,43 3,08 % 1 9,78 10,23 % 2 5,37 18,62 % 3 4,71 21,25 % 4 5,21 19,18 % 5 7,55 13,24 % 6+ 6,94 14,41 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,33 75 % 12 1,28 78 % X2 2,13 47 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 6,31 15,84 % Koti 2 6,29 15,9 % Koti 1 4,7 21,26 % Tasan 4,55 22 % Vieras 1 7,1 14,09 % Vieras 2 14,18 7,05 % Vieras 3+ 25,95 3,85 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,48 40,35 % 1 ja alle 2,5 7,9 12,65 % X ja yli 2,5 10,32 9,69 % X ja alle 2,5 8,12 12,31 % 2 ja yli 2,5 5,54 18,04 % 2 ja alle 2,5 14,36 6,96 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 14 % 18 % 68 % 7,14 5,56 1,47

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 32,6 0-0 32,3 0-1 13,6 2-0 62,1 1-1 12,5 0-2 11,1 2-1 25,2 2-2 19,4 1-2 10,5 3-0 177,5 3-3 67,5 0-3 13,5 3-1 72,1 4-4 418,1 1-3 12,9 3-2 58,6 2-3 24,5 4-0 676 0-4 21,9 4-1 274,8 1-4 20,9 4-2 223,4 2-4 39,8 4-3 272,5 3-4 113,7 5-0 3219,1 0-5 44,6 5-1 1308,6 1-5 42,5 5-2 1063,9 2-5 80,9 5-3 1297,4 3-5 231,2 5-4 2109,6 4-5 880,6 6-0 18394,7 0-6 108,8 6-1 7477,5 1-6 103,6 6-2 6079,3 2-6 197,3 6-3 7413,8 3-6 563,8 7-0 122631,4 0-7 309,5 8-0 934334,3 0-8 1006,6

Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 4,9 % 9,1 % 86 % 20,61 10,93 1,16 Vieras +2 1,3 % 3,5 % 95,1 % 75,09 28,4 1,05 Vieras +3 0,3 % 1 % 98,7 % 337 96,63 1,01 Koti +1 32 % 21,9 % 46,1 % 3,13 4,56 2,17 Koti +2 53,9 % 19,8 % 26,3 % 1,85 5,06 3,8 Koti +3 73,7 % 13,6 % 12,7 % 1,36 7,35 7,86

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 17,1 % 82,9 % Kerroinraja 5,86 1,21

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 3,96 1,34 25,3 % 74,7 % 0,5 3,13 1,47 32 % 68 % 0,5 & 1 2,78 1,56 35,9 % 64,1 % 1 2,44 1,69 41 % 59 % 1 & 1,5 2,07 1,93 48,2 % 51,8 % 1,5 1,85 2,17 53,9 % 46,1 % 1,5 & 2 1,67 2,49 59,8 % 40,2 % 2 1,49 3,05 67,2 % 32,8 % 2 & 2,5 1,41 3,42 70,8 % 29,2 % 2,5 1,36 3,8 73,7 % 26,3 % 2,5 & 3 1,26 4,77 79,1 % 20,9 % 3 1,17 6,79 85,3 % 14,7 % 3,5 1,15 7,86 87,3 % 12,7 % 4,5 1,06 18,88 94,7 % 5,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 6,5 1,18 15,4 % 84,6 % 0,5 7,14 1,16 14 % 86 % 0,5 & 1 10,12 1,11 9,9 % 90,1 % 1 18,72 1,06 5,3 % 94,7 % 1 & 1,5 19,66 1,05 5,1 % 94,9 % 1,5 20,61 1,05 4,9 % 95,1 % 1,5 & 2 31,77 1,03 3,1 % 96,9 % 2 72,45 1,01 1,4 % 98,6 % 2 & 2,5 73,77 1,01 1,4 % 98,6 % 2,5 75,09 1,01 1,3 % 98,7 % 2,5 & 3 122,19 1,01 0,8 % 99,2 % 3 333,51 1 0,3 % 99,7 % 3,5 337 1 0,3 % 99,7 % 4,5 1787,67 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,03 30,63 96,73 % 3,27 % 1 1,04 28,94 96,55 % 3,45 % 1,25 1,1 11,42 91,24 % 8,76 % 1,5 1,16 7,4 86,49 % 13,51 % 1,75 1,18 6,71 85,1 % 14,9 % 2 1,2 6,02 83,4 % 16,6 % 2,25 1,34 3,97 74,82 % 25,18 % 2,5 1,47 3,11 67,85 % 32,15 % 2,75 1,56 2,78 63,99 % 36,01 % 3 1,69 2,44 59,08 % 40,92 % 3,25 1,92 2,08 52 % 48 % 3,5 2,15 1,87 46,43 % 53,57 % 3,75 2,45 1,69 40,79 % 59,21 % 4 2,96 1,51 33,83 % 66,17 % 4,25 3,3 1,43 30,27 % 69,73 % 4,5 3,65 1,38 27,39 % 72,61 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,57 1,39 28,03 % 71,97 % 2,5 11,48 1,1 8,71 % 91,29 % 3,5 47,93 1,02 2,09 % 97,91 % 4,5 245,54 1 0,41 % 99,59 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,42 3,37 70,33 % 29,67 % 2,5 2,25 1,8 44,38 % 55,62 % 3,5 4,32 1,3 23,16 % 76,84 % 4,5 9,07 1,12 11,02 % 88,98 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 59,5 % 40,5 % Kerroinraja 1,68 2,47

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64,9 % 35,1 % Kerroinraja 1,54 2,85

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 91,5 % 8,5 % Kerroinraja 1,09 11,74

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,85 35,06 % 1 2,71 36,91 % 2 5,18 19,32 % 3+ 11,48 8,71 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,74 8,52 % 1 4,73 21,15 % 2 3,85 25,95 % 3+ 2,25 44,38 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 8,52 % 91,48 % Kerroinraja 11,74 1,09

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 35,06 % 64,94 % Kerroinraja 2,85 1,54

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 32,31 3,1 % 1 9,6 10,41 % 2 5,36 18,64 % 3 4,67 21,42 % 4 5,25 19,04 % 5 7,57 13,21 % 6+ 7,05 14,18 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 3,13 32 % 12 1,22 82 % X2 1,16 86 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 75,09 1,33 % Koti 2 28,4 3,52 % Koti 1 10,93 9,15 % Tasan 5,56 18 % Vieras 1 4,56 21,91 % Vieras 2 5,06 19,76 % Vieras 3+ 3,8 26,32 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 10,73 9,32 % 1 ja alle 2,5 21,38 4,68 % X ja yli 2,5 14,47 6,91 % X ja alle 2,5 9,02 11,09 % 2 ja yli 2,5 1,94 51,62 % 2 ja alle 2,5 6,1 16,38 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 31 % 25 % 44 % 3,23 4 2,27

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 17,9 0-0 23,5 0-1 14,7 2-0 24,5 1-1 9 0-2 16,6 2-1 13,8 2-2 13,9 1-2 11,3 3-0 50,1 3-3 48,1 0-3 28 3-1 28,2 4-4 295,7 1-3 19,1 3-2 31,8 2-3 26,1 4-0 136,9 0-4 63,1 4-1 77,1 1-4 43,1 4-2 86,9 2-4 58,8 4-3 146,9 3-4 120,4 5-0 467,2 0-5 177,8 5-1 263,2 1-5 121,4 5-2 296,6 2-5 165,7 5-3 501,2 3-5 339,3 5-4 1129,6 4-5 926,4 6-0 1913,4 0-6 601 6-1 1078 1-6 410,2 6-2 1214,6 2-6 560,1 6-3 2052,9 3-6 1146,9 7-0 9142,6 0-7 2370,1 8-0 49925,2 0-8 10682,3

Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 14,3 % 16,7 % 69 % 7,01 5,97 1,45 Vieras +2 5,3 % 9 % 85,7 % 18,92 11,14 1,17 Vieras +3 1,6 % 3,7 % 94,7 % 62,13 27,19 1,06 Koti +1 56 % 20,4 % 23,6 % 1,79 4,9 4,24 Koti +2 76,4 % 13,3 % 10,3 % 1,31 7,54 9,68 Koti +3 89,7 % 6,6 % 3,7 % 1,12 15,19 26,68

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 41,3 % 58,7 % Kerroinraja 2,42 1,7

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,01 1,99 49,7 % 50,3 % 0,5 1,79 2,27 56 % 44 % 0,5 & 1 1,6 2,66 62,4 % 37,6 % 1 1,42 3,37 70,4 % 29,6 % 1 & 1,5 1,36 3,81 73,7 % 26,3 % 1,5 1,31 4,24 76,4 % 23,6 % 1,5 & 2 1,22 5,51 81,8 % 18,2 % 2 1,14 8,4 88,1 % 11,9 % 2 & 2,5 1,12 9,04 88,9 % 11,1 % 2,5 1,12 9,68 89,7 % 10,3 % 2,5 & 3 1,08 13,74 92,7 % 7,3 % 3 1,04 24,92 96 % 4 % 3,5 1,04 26,68 96,3 % 3,7 % 4,5 1,01 86,09 98,8 % 1,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,82 1,55 35,4 % 64,6 % 0,5 3,23 1,45 31 % 69 % 0,5 & 1 4,05 1,33 24,7 % 75,3 % 1 5,84 1,21 17,1 % 82,9 % 1 & 1,5 6,42 1,18 15,6 % 84,4 % 1,5 7,01 1,17 14,3 % 85,7 % 1,5 & 2 9,77 1,11 10,2 % 89,8 % 2 17,22 1,06 5,8 % 94,2 % 2 & 2,5 18,07 1,06 5,5 % 94,5 % 2,5 18,92 1,06 5,3 % 94,7 % 2,5 & 3 28,47 1,04 3,5 % 96,5 % 3 59,84 1,02 1,7 % 98,3 % 3,5 62,13 1,02 1,6 % 98,4 % 4,5 239,93 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 22,02 95,46 % 4,54 % 1 1,05 20,57 95,14 % 4,86 % 1,25 1,13 8,98 88,86 % 11,14 % 1,5 1,2 6,01 83,36 % 16,64 % 1,75 1,23 5,37 81,39 % 18,61 % 2 1,27 4,74 78,89 % 21,11 % 2,25 1,44 3,28 69,54 % 30,46 % 2,5 1,61 2,64 62,17 % 37,83 % 2,75 1,74 2,36 57,57 % 42,43 % 3 1,93 2,07 51,71 % 48,29 % 3,25 2,2 1,83 45,43 % 54,57 % 3,5 2,47 1,68 40,51 % 59,49 % 3,75 2,9 1,53 34,52 % 65,48 % 4 3,68 1,37 27,19 % 72,81 % 4,25 4,09 1,32 24,46 % 75,54 % 4,5 4,5 1,29 22,22 % 77,78 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,34 1,75 42,77 % 57,23 % 2,5 5,6 1,22 17,87 % 82,13 % 3,5 16,96 1,06 5,9 % 94,1 % 4,5 62,87 1,02 1,59 % 98,41 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,9 2,11 52,61 % 47,39 % 2,5 3,88 1,35 25,8 % 74,2 % 3,5 9,84 1,11 10,16 % 89,84 % 4,5 24,24 1,04 4,13 % 95,87 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 64,3 % 35,7 % Kerroinraja 1,56 2,8

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 77 % 23 % Kerroinraja 1,3 4,34

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 83,1 % 16,9 % Kerroinraja 1,2 5,91

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,34 23,03 % 1 2,92 34,19 % 2 4,01 24,91 % 3+ 5,6 17,87 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,91 16,93 % 1 3,28 30,46 % 2 3,73 26,81 % 3+ 3,88 25,8 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 16,93 % 83,07 % Kerroinraja 5,91 1,2

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 23,03 % 76,97 % Kerroinraja 4,34 1,3

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 23,47 4,26 % 1 8,08 12,38 % 2 4,72 21,2 % 3 4,62 21,66 % 4 5,47 18,29 % 5 8,8 11,37 % 6+ 9,21 10,85 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,79 56 % 12 1,33 75 % X2 1,45 69 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 18,92 5,29 % Koti 2 11,14 8,98 % Koti 1 5,97 16,74 % Tasan 4 25 % Vieras 1 4,9 20,41 % Vieras 2 7,54 13,26 % Vieras 3+ 9,68 10,33 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,69 21,34 % 1 ja alle 2,5 10,35 9,66 % X ja yli 2,5 10,35 9,66 % X ja alle 2,5 6,52 15,34 % 2 ja yli 2,5 3,21 31,17 % 2 ja alle 2,5 7,79 12,83 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 73 % 17 % 10 % 1,37 5,88 10

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9 0-0 20,6 0-1 28,6 2-0 7,8 1-1 12,4 0-2 79,3 2-1 10,8 2-2 29,7 1-2 34,3 3-0 10,1 3-3 160,9 0-3 330,6 3-1 14 4-4 1548,3 1-3 143,1 3-2 38,9 2-3 123,9 4-0 17,5 0-4 1836,4 4-1 24,3 1-4 795 4-2 67,4 2-4 688,3 4-3 280,8 3-4 893,9 5-0 37,8 0-5 12753 5-1 52,5 1-5 5520,8 5-2 145,9 2-5 4779,9 5-3 607,9 3-5 6207,6 5-4 3377,1 4-5 10749,2 6-0 98,2 0-6 106274,6 6-1 136,4 1-6 46006,3 6-2 378,9 2-6 39832,3 6-3 1578,9 3-6 51730,3 7-0 297,6 0-7 1033225,8 8-0 1030,8 0-8 11480286,2

Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 49,6 % 23,4 % 27 % 2,01 4,28 3,7 Vieras +2 28 % 21,7 % 50,4 % 3,57 4,62 1,99 Vieras +3 13,2 % 14,8 % 72 % 7,58 6,77 1,39 Koti +1 90 % 7,3 % 2,7 % 1,11 13,62 37,61 Koti +2 97,3 % 2,1 % 0,5 % 1,03 47,15 185,93 Koti +3 99,5 % 0,5 % 0,1 % 1,01 221,65 1153,82

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 88 % 12 % Kerroinraja 1,14 8,3

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,12 9,15 89,1 % 10,9 % 0,5 1,11 10 90 % 10 % 0,5 & 1 1,07 15,22 93,4 % 6,6 % 1 1,03 34,85 97,1 % 2,9 % 1 & 1,5 1,03 36,23 97,2 % 2,8 % 1,5 1,03 37,61 97,3 % 2,7 % 1,5 & 2 1,02 61,91 98,4 % 1,6 % 2 1,01 181,99 99,5 % 0,5 % 2 & 2,5 1,01 183,96 99,5 % 0,5 % 2,5 1,01 185,93 99,5 % 0,5 % 2,5 & 3 1 319,53 99,7 % 0,3 % 3 1 1148,62 99,9 % 0,1 % 3,5 1 1153,82 99,9 % 0,1 % 4,5 1 8627,6 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,25 4,95 79,8 % 20,2 % 0,5 1,37 3,7 73 % 27 % 0,5 & 1 1,44 3,27 69,4 % 30,6 % 1 1,54 2,84 64,8 % 35,2 % 1 & 1,5 1,78 2,28 56,2 % 43,8 % 1,5 2,01 1,99 49,6 % 50,4 % 1,5 & 2 2,3 1,77 43,5 % 56,5 % 2 2,8 1,56 35,7 % 64,3 % 2 & 2,5 3,19 1,46 31,4 % 68,6 % 2,5 3,57 1,39 28 % 72 % 2,5 & 3 4,5 1,29 22,2 % 77,8 % 3 6,46 1,18 15,5 % 84,5 % 3,5 7,58 1,15 13,2 % 86,8 % 4,5 18,86 1,06 5,3 % 94,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,06 19,06 94,75 % 5,25 % 1 1,06 17,56 94,3 % 5,7 % 1,25 1,15 7,61 86,85 % 13,15 % 1,5 1,24 5,13 80,49 % 19,51 % 1,75 1,28 4,56 78,05 % 21,95 % 2 1,33 3,99 74,92 % 25,08 % 2,25 1,53 2,9 65,56 % 34,44 % 2,5 1,72 2,4 58,27 % 41,73 % 2,75 1,89 2,13 53,01 % 46,99 % 3 2,16 1,86 46,23 % 53,77 % 3,25 2,48 1,68 40,4 % 59,6 % 3,5 2,79 1,56 35,88 % 64,12 % 3,75 3,34 1,43 29,93 % 70,07 % 4 4,39 1,29 22,77 % 77,23 % 4,25 4,84 1,26 20,66 % 79,34 % 4,5 5,29 1,23 18,9 % 81,1 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,49 3,03 67,02 % 32,98 % 2,5 2,47 1,68 40,54 % 59,46 % 3,5 4,96 1,25 20,18 % 79,82 % 4,5 11,88 1,09 8,42 % 91,58 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 6,14 1,19 16,29 % 83,71 % 2,5 27,55 1,04 3,63 % 96,37 % 3,5 162,19 1,01 0,62 % 99,38 % 4,5 508,01 1 0,2 % 99,8 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 46,2 % 53,8 % Kerroinraja 2,16 1,86

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 90 % 10 % Kerroinraja 1,11 10,01

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,4 % 48,6 % Kerroinraja 1,95 2,06

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 10,01 9,99 % 1 4,35 22,99 % 2 3,78 26,48 % 3+ 2,47 40,54 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,06 48,63 % 1 2,85 35,08 % 2 7,9 12,66 % 3+ 27,55 3,63 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 48,63 % 51,37 % Kerroinraja 2,06 1,95

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 9,99 % 90,01 % Kerroinraja 10,01 1,11

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 20,57 4,86 % 1 6,83 14,65 % 2 4,5 22,22 % 3 4,47 22,39 % 4 5,89 16,98 % 5 9,73 10,28 % 6+ 11,59 8,63 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,11 90 % 12 1,2 83 % X2 3,7 27 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 3,57 27,98 % Koti 2 4,62 21,66 % Koti 1 4,28 23,37 % Tasan 5,88 17 % Vieras 1 13,62 7,34 % Vieras 2 47,15 2,12 % Vieras 3+ 185,93 0,54 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,04 48,98 % 1 ja alle 2,5 4,16 24,02 % X ja yli 2,5 24,68 4,05 % X ja alle 2,5 7,72 12,95 % 2 ja yli 2,5 19,09 5,24 % 2 ja alle 2,5 21 4,76 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 66 % 20 % 14 % 1,52 5 7,14

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,1 0-0 16,6 0-1 20,3 2-0 8,1 1-1 10,5 0-2 51,8 2-1 10,3 2-2 26,7 1-2 25,8 3-0 12,1 3-3 152,9 0-3 198,1 3-1 15,4 4-4 1554,8 1-3 98,8 3-2 39,3 2-3 98,5 4-0 24,1 0-4 1009,2 4-1 30,7 1-4 503,4 4-2 78,3 2-4 502,1 4-3 299,4 3-4 751,3 5-0 60,2 0-5 6428,2 5-1 76,7 1-5 3206,1 5-2 195,3 2-5 3198,1 5-3 746,6 3-5 4785,2 5-4 3804,1 4-5 9546,4 6-0 180,1 0-6 49132,6 6-1 229,4 1-6 24505 6-2 584,6 2-6 24443,9 6-3 2234,1 3-6 36574,4 7-0 628,8 0-7 438124,7 8-0 2509,1 0-8 4464965,1

Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 41 % 25 % 34 % 2,44 4,01 2,94 Vieras +2 20,8 % 20,3 % 59 % 4,81 4,93 1,7 Vieras +3 8,7 % 12,1 % 79,2 % 11,49 8,28 1,26 Koti +1 86 % 9,9 % 4,1 % 1,16 10,06 24,65 Koti +2 95,9 % 3,2 % 0,9 % 1,04 31,63 111,75 Koti +3 99,1 % 0,7 % 0,2 % 1,01 135,58 635,7

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 82,5 % 17,5 % Kerroinraja 1,21 5,71

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,18 6,43 84,4 % 15,6 % 0,5 1,16 7,14 86 % 14 % 0,5 & 1 1,1 10,53 90,5 % 9,5 % 1 1,05 22,2 95,5 % 4,5 % 1 & 1,5 1,04 23,42 95,7 % 4,3 % 1,5 1,04 24,65 95,9 % 4,1 % 1,5 & 2 1,03 39,75 97,5 % 2,5 % 2 1,01 108,21 99,1 % 0,9 % 2 & 2,5 1,01 109,98 99,1 % 0,9 % 2,5 1,01 111,75 99,1 % 0,9 % 2,5 & 3 1,01 189,38 99,5 % 0,5 % 3 1 631,01 99,8 % 0,2 % 3,5 1 635,7 99,8 % 0,2 % 4,5 1 4359,31 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,36 3,75 73,3 % 26,7 % 0,5 1,52 2,94 66 % 34 % 0,5 & 1 1,64 2,57 61,2 % 38,8 % 1 1,83 2,21 54,7 % 45,3 % 1 & 1,5 2,13 1,88 46,9 % 53,1 % 1,5 2,44 1,7 41 % 59 % 1,5 & 2 2,91 1,52 34,4 % 65,6 % 2 3,84 1,35 26,1 % 73,9 % 2 & 2,5 4,32 1,3 23,1 % 76,9 % 2,5 4,81 1,26 20,8 % 79,2 % 2,5 & 3 6,37 1,19 15,7 % 84,3 % 3 10,1 1,11 9,9 % 90,1 % 3,5 11,49 1,1 8,7 % 91,3 % 4,5 32,39 1,03 3,1 % 96,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 15,14 93,39 % 6,61 % 1 1,08 13,71 92,7 % 7,3 % 1,25 1,19 6,23 83,95 % 16,05 % 1,5 1,3 4,29 76,71 % 23,29 % 1,75 1,36 3,78 73,56 % 26,44 % 2 1,44 3,27 69,44 % 30,56 % 2,25 1,67 2,5 60,06 % 39,94 % 2,5 1,89 2,12 52,91 % 47,09 % 2,75 2,13 1,89 46,99 % 53,01 % 3 2,54 1,65 39,36 % 60,64 % 3,25 2,91 1,52 34,41 % 65,59 % 3,5 3,27 1,44 30,56 % 69,44 % 3,75 4,04 1,33 24,74 % 75,26 % 4 5,6 1,22 17,84 % 82,16 % 4,25 6,12 1,2 16,35 % 83,65 % 4,5 6,63 1,18 15,08 % 84,92 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,68 2,47 59,54 % 40,46 % 2,5 3,08 1,48 32,48 % 67,52 % 3,5 6,96 1,17 14,36 % 85,64 % 4,5 18,93 1,06 5,28 % 94,72 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,36 1,23 18,65 % 81,35 % 2,5 21,99 1,05 4,55 % 95,45 % 3,5 117,86 1,01 0,85 % 99,15 % 4,5 383,24 1 0,26 % 99,74 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 47 % 53 % Kerroinraja 2,13 1,89

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 86,5 % 13,5 % Kerroinraja 1,16 7,4

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 54,4 % 45,6 % Kerroinraja 1,84 2,19

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 7,4 13,5 % 1 3,71 26,95 % 2 3,69 27,06 % 3+ 3,08 32,48 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,19 45,57 % 1 2,8 35,77 % 2 7,09 14,11 % 3+ 21,99 4,55 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 45,57 % 54,43 % Kerroinraja 2,19 1,84

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 13,5 % 86,5 % Kerroinraja 7,4 1,16

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 16,56 6,04 % 1 5,8 17,25 % 2 4,2 23,8 % 3 4,47 22,35 % 4 6,46 15,48 % 5 11,51 8,69 % 6+ 15,65 6,39 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,16 86 % 12 1,25 80 % X2 2,94 34 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 4,81 20,78 % Koti 2 4,93 20,27 % Koti 1 4,01 24,95 % Tasan 5 20 % Vieras 1 10,06 9,94 % Vieras 2 31,63 3,16 % Vieras 3+ 111,75 0,89 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,42 41,3 % 1 ja alle 2,5 4,05 24,7 % X ja yli 2,5 22,42 4,46 % X ja alle 2,5 6,44 15,54 % 2 ja yli 2,5 13,98 7,15 % 2 ja alle 2,5 14,61 6,85 %

AEK:n saumat jatkoon ovat jo menneet, mutta kolmannelle paikalle ja sitä kautta Euroopan liigaan on sauma, mutta pakkovoiton paikka on edessä. Joukkueen vire ei ole kuitenkaan kovin kaksinen, sillä kotimaan sarjassakin alla on kaksi tappiota. Lisäksi helleenit eivät ole kovin aktiivisia europeleissä olleet, tiivis puolustus on tyypillisesti avainasemassa. Avauksen toppari Oikonomou on todennäköisesti edelleen sivussa. Epävarmalla statuksella on alakerrasta myös Helder LopesAjax etenee lohkossa tappioitta ja voi varmistaa jatkopaikan tappiollakin, mikäli Bayern voittaa myöhemmin illalla Benfican kotonaan. Ajax haluaa hallita pelivälinettä myös vieraspeleissä, vaikka toki hieman defensiivisemmin peliä lähestyykin. Amsterdamilaisten nykyvire on väkevä. Avauksesta pallotaikuri Ziyech on lasaretissa, lisäksi sivussa on muutama rotaatiomies. Ei merkittävää miinusta.Ajax voitti avauskierroksella kreikkalaiset kotonaan hallitusti 3-0. Nyt vieraat ottavat pelin kontrolliinsa ja nähdyllä pelirohkeudella isännät työnnetään väkisin omalle puolelle kenttää. Tasoero tekee Ajaxista melko selvän, vähän alle 60 prosentin suosikin. Maaliodotusarvo on melko peruslukemissa, rahtusen 2,60 yläpuolella. Markkina on liikkunut kohti Ajaxia, joten parhaat arvot on kertoimista ehditty jo syödä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.TsSKA on hävinnyt kaksi edellistä otteluaan, mutta jatkoon on edelleen sauma – tosin nyt on pakko hoitaa täysi pistepotti kotiin. Päätöskierroksella on nimittäin edessä reissu Madridiin. Kolmella topparilla pelaava TsSKA:n vahvuus löytyy tiiviistä puolustuspelaamisesta. Avauksen laitapakki Magnusson on pelikiellossa, hyökkääjä Hernandezin sekä laadukkaan Dzagojevin pelaaminen on epävarmaa.Plzen on ollut lievä pettymys lohkovaiheessa erityisesti pelirohkeuden puutteen vuoksi. Kasassa on vasta yksi piste, mutta voittamalla joukkue ilmoittautuu vielä taisteluun kolmannesta sijasta. Näistä ähtökohdista pelin aktivoiminen on viimeistään toisella jaksolla edessä. Plzenin pelillinen vire ei ole paras mahdollinen, eikä joukkue ole voittanut viidestä edellisestä pelistään kuin yhden. Huipputärkeä ykköskärki Krmencik on sairastuvalla.Moskovaan on tiistaille luvassa varsin kylmää ilmaa – pakkasen puolella ollaan. Haastavat olosuhteet tarjoavat pienen lisäedun isännille. Markkina on liikkunut todella voimakkaasti isäntien suuntaan ja onhan TsSKA perustasoltaan noin luokkaa vahvempi kokonaisuus. Näin ollen kotivoittoon päädytään hieman useammin kuin kerran kahdesta. Maaliodotusarvo on puolestaan hitusen kahden ja puolen rysän alapuolella. Vedoille ei näillä arvioilla päästä, mutta livessä isäntien otteet kiinnostavat. Lisäksi toisella jaksolla myöhäisemmät overit ovat alustavasti kiinnostuksen kohteena.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Bayernin jatkopaikka on jo saleteissa, mutta lohkovoitto kiinnostaa varmasti hieman helpomman jatko-ohjelman vuoksi. Tämän vuoksi ei ole syytä odottaa, että kummempaa rotaatiota nähtäisiin. Kotona Bayern pelaa aktiivisesti läpi 90 minuutin, myös johtoasemassa. Mutta koska miehistö nousee myös alakerran osalta välillä todella korkealle, on Benficalla saumansa iskeä kontrilla. Nimenomaan puolustus- sekä hyökkäyspelin tasapainossa on ollut syksyllä isoja haasteita. Tolisso, Alcantara sekä James ovat avauksesta sivussa. Comanin pelaaminen on epävarmaa.Benfican kausi on ollut tähän saakka odotuksiin nähden pettymys, mutta voitto pitäisi jatkohaaveet vielä elossa. Kovin realistiset haaveet eivät kuitenkaan ole – eiköhän Benfica tule Müncheniin varsin defensiivisesti orientoituneena. Erityisesti alakerta on ollut syyskaudella yllättävän antavainen. Avauksesta laituri Salvion, keskikentän keskustan Fejsan sekä laitapakki Grimaldon pelaaminen on epävarmaa. Poissaolot olisivat selkeä miinus.Bayern hoiti vastaavan kohtaamisen Portugalissa 2-0 voitoksi ja lähtee kontrolloimaan ottelua selvästi. Ei Benfican vierasmaali mikään jättiyllätys olisi – tekihän Düsseldorfkin viikonloppuna kolme maalia müncheniläisten rysään. Bayernin sisäisistä ristiriidoista on ollut puhetta, mutta Mestarien liigassa asenne lienee konkarikaartillakin kohdillaan. Jättisuosikin asemasta kotijoukkue peliin starttaa, sillä yli 70 pinnan todennäköisyys kotivoitolle kellotetaan. Ottelussa on ainekset maalijuhlille, varsinkin jos Benfica aktivoituu ollenkaan toisella puolikkaalla. Maaliodotusarvo ruuvataan jopa 3,40 tuntumaan. Näin ollen vetorintamalla on pientä etua tarjolla maalimäärävetojen yli-vaihtoehdossa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Tasapelikone Hoffenheim ei ole saanut alakertaansa tiiviiksi sitten millään. Kalliita virheitä on nähty aivan liikaa, minkä myötä Nagelsmannin miehistö on vasta kolmessa pisteessä, mutta kaikesta huolimatta vain kolme pinnaa jatkopaikan perässä. Nyt voittotili on pakko korkata, sillä päätöskierroksella odottaa Man City reissussa. Toki aktiivisesti Hoffenheim pelaa joka tapauksessa. Alakerrasta Kasim Adams on pelikiellossa, avauksesta keskikentän pohja Grillitsch lasaretissa. Lisäksi poissa on jokunen rotaatiomies.Voitottomalla Shahtarilla on niin ikään edelleen sauma jatkoon, sillä eroa Lyoniin on neljä pistettä, kun kaksi kierrosta on vielä jäljellä. Tosin tämä tarkoittaa nyt väistämättä sitä, että mikään muu kuin kolme pistettä ei Saksan tuliaisina kelpaa. Peliä on aktivoitava viimeistään toisella jaksolla, jos tilanne on tasan. Shahtar on todella nopeana joukkueena parhaimmillaan tilanteenvaihdoissa. Laituri Marlosin pelaaminen on epävarmaa.Joukkueiden avauskierroksen kohtaaminen päättyi vauhdikkaiden vaiheiden jälkeen 2-2 tasapeliin. Oikeastaan mitään syytä ei ole olettaa, etteikö myös tämä kohtaaminen karkaa laukalle. Hyvätempoista, viihdyttävää ja tätä kautta myös runsasmaalisempaa ottelua odotellaan. Koska tasatilanne ei kelpaa kummallekaan, riskeeraamista nähdään väistämättä toisella jaksolla. Markkina on liikkunut syystäkin kohti runsasmaalisuutta. Maaliodotusarvo kipuaa karvan yli kolmen ja puolen häkin. Hoffenheim nousee hieman yli 50 prosentin suosikkiasemaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Hyvässä tulosiskussa etenevä Lyon on vahvasti, ainakin toistaiseksi, kiinni lohkon kakkospaikassa, mutta eroa Hoffenheimiin on vain kolme pistettä. Man City onnistuttiin yllättämään vieraissa, joten aivan vailla mahdollisuuksia isännät eivät ole, mutta pistesuoritus olisi silti iso yllätys. Joukkueella on kuitenkin ollut taipumusta ailahdella, jopa ottelun sisällä. Tähtipelaaja Fekir vaihdettiin perjantain St. Etienne-ottelussa tauolla ulos, mutta taikuri lienee pelikunnossa. Avauksen laitapakki Rafael on sen sijaan sivussa.Sky Blues johtaa lohkoa ja jatkopaikka on käytännössä jo varmistettu. Voitolla varmistuu myös lohkovoitto, ja tätä kautta päätöskierroksella päästäisiin käyttämään vahvaa rotaatiota. Europeleissä otteet eivät ole olleet niin loisteliaita kuin kotimaassa, mutta peliotteet ovat eittämättä vakuuttavia. Man Cityn hyökkäystä on todella vaikea kesyttää. Mendy sekä de Bruyne jatkavat sairastuvalla, mutta poissaolot eivät syö iskukykyä.Lyon keskittynee vieraspelin tavoin todella nopeisiin vastahyökkäyksiin ja joutuu muuten vastaanottavalle kannalle, syvälle omalle puolustusalueelle Cityn kontrolloidessa pelin virtausta. Tasoero kasvattaa vieraiden suosikkiaseman vähän alle 70 prosenttiin. Maalimäärällisesti ollaan selvästi runsasmaalisuuden kelkassa, sillä odotusarvo kipuaa aina kolmeen ja puoleen häkkiin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Roma on samoissa pisteissä Real Madridin kanssa, viisi pinnaa TsSKA:n edellä. Voitolla varmistuisi lopullisesti jatkopaikka, mutta isoa uhkaa ei karsiutumisesta ole. Näin ollen Realia päästään haastamaan melko vapautuneesti. Viikonloppuna tuli Serie A:ssa 0-1 pataan Udinesen vieraana, mutta ottelu oli täysin hansikkaassa – viimeistely vain sakkasi isosti. Avauksen toppari Manolas loukkaantui Suomea vastaan ja on pois. Pastore sekä de Rossi jatkanevat myös sivussa, Perottin pelaaminen on epävarmaa.Real on esiintynyt eurokentillä selvästi tasapainoisemmin ja paremmin kuin kotimaassa. Tästä saatiinkin viime lauantaina myös mainio esimerkkitapaus, kun Los Blancos kyykkäsi vastoin odotuksia selvään 0-3 tappioon Eibarin vieraana melko nuhaisella esityksellä. Ennen maaottelutaukoa peli kuitenkin soljui varsinkin hyökkäyksen osalta alkukautta selvästi paremmin. Jatkopaikka on jo käytännössä saleteissa, joten suuria paineita ei Rooman reissuun ole. Keskikentältä Casemiro on poissa.Lohkovoitto on panoksena, joten motivaatiot ovat varmasti kunnossa. Roma haluaa haastaa vieraat myös aktiivisuudellaan, mutta menetysten jälkeen isännät joutuvat olemaan tarkkana. Real on luonut uhkaa enemmän vastahyökkäyksistä. Melko tasainen otatus on edessä, jossa Los Blancos ansaitsee vähän yli 40 pinnan suosikkiaseman. Maalimäärällisesti ollaan runsasmaalisempaan nojallaan. Lähimpänä pelattavuutta ovat maalimäärävetojen alle-vaihtoehdot.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Unitedin maaginen nousu voittoon Juventuksen vieraana oli upea, mutta etumatka kolmantena olevaan Valenciaan säilyi kahdessa pisteessä. Voitto lohkojumbosta tarkoittaisi jatkopaikan varmistumista ennen päätöskierrosta, mikäli Valencia ei samaan aikaan voita vieraissa Juvea. United on ollut eurokentillä sekä pelillisesti että tuloksellisesti parempi kuin Valioliigassa, mutta alakerta ei vieläkään täysin vakuuta. Lauantaina sakkasi myös maalinteko Crystal Palacen isäntänä. Lindelöfin pelikunto on arvoitus.Young Boysilla on kasassa yksi piste, maaliero on rajusti pakkasella ja kolmannellekin sijalle on käytännössä liikaa matkaa, joten käytännössä panokset ovat karanneet jo hanskasta. Pitäisin melko yllättävänä, mikäli joukkue lähtee Manchesteriin pakitellen ja puolustaen, sillä nyt kun panoksia ei ole, voidaan ainakin yrittää luottaa omaan pelitapaan, joka perustuu aktiiviseen pallolliseen peliin. Avauksen toppari Wüthrich on epävarma osallistuja, kuten myös viikonlopun pelissä tauolla ulos vaihdettu ykköskärki Hoarau.Avauskierroksella United haki Sveitsistä selvän 3-0 voiton. Kotijoukkue saattaa olla yllättävänkin passiivinen ja on ehdottomasti haavoitettavissa rohkealla pelisuunnitelmalla. Toki paineeton Young Boys säilyy selvänä altavastaajana – United voittaa pelin vähän alle kolme kertaa neljästä. Vieraiden tasoitukselliset kohteet ovat varsin lähellä pelattavia. Maaliodotusarvo pyörii hyvin lähellä kolmea nuottaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Juventus johtaa lohkoa viime kierroksen tappiosta huolimatta, eikä jatkopaikkaa ole vielä saatu varmistettua. Tasapeli riittäisi tässä kohtaa, mutta eiköhän Vanhaa rouvaa kiinnosta lohkovoitto. Toki päätöskierroksella odottaa vierasottelu jumbo Young Boysin vieraana. Pieni rotaatio ei olisi järkyttävä yllätys, mutta fanien silmien alla vedetään aina bulisti. Can sekä Khedira ovat keskikentältä sivussa, Bernardeschin pelaaminen on epävarmaa.Valencian on pakko saada ottelusta pisteitä, eikä ainakaan hävitä saa, mikäli jatkoon vielä mielitään. Syksyn yksi tasapeliautomaateista on kuitenkin parantanut pelillisiä otteitaan viime viikkoina merkittävästi, ja edellinen UCL-ottelu Young Boysia vastaan oli jo mainio. Nousuvireessä selkeästi mennään. Valencian vahvuuksiin kuuluu tiivis sekä hyvin organisoitu puolustuspelaaminen. Tsherishevin pelaaminen on epävarmaa, kuten myös avauksen laitapakki Piccinin.Aiemmassa kohtaamisessa Juve haki 2-0 vierasvoiton, vaikka CR7 ajettiin jo avausjaksolla ulos. Valencia keskittyy satavarmasti tiiviiseen puolustuspeliinsä, jolloin parhain maaliuhka luodaan kontrilla sekä erikoistilanteilla. Materiaali- ja kotietu sekä kokemus nostavat kotijoukkueen melkein kaksi kertaa kolmesta voittavaksi suosikiksi. Ottelu kääntyy vain niukasti runsasmaaliseen suuntaan, niinpä vedoissa lähimpänä ovat alle-vaihtoehdot.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.