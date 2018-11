Otteluennakot

Bundesliiga: Maalimääräveto Müncheniin

+ 1x2-arviot 1 x 2 61 % 22 % 17 % 1,64 4,55 5,88

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,6 0-0 22,1 0-1 24 2-0 10,8 1-1 9,9 0-2 45,7 2-1 10,3 2-2 17,5 1-2 21,4 3-0 15,2 3-3 70,3 0-3 130,7 3-1 14,4 4-4 500,5 1-3 61,1 3-2 27,5 2-3 57,1 4-0 28,3 0-4 497,8 4-1 27 1-4 232,6 4-2 51,4 2-4 217,4 4-3 146,8 3-4 304,7 5-0 66,2 0-5 2370,2 5-1 63 1-5 1107,6 5-2 120,1 2-5 1035,1 5-3 343,1 3-5 1451,1 5-4 1307 4-5 2712,4 6-0 185,6 0-6 13544,3 6-1 176,8 1-6 6329,1 6-2 336,7 2-6 5915 6-3 962 3-6 8292,1 7-0 607,1 0-7 90295,1 8-0 2269,5 0-8 687962,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 38,3 % 22,7 % 39 % 2,61 4,4 2,56 Vieras +2 19,8 % 18,4 % 61,7 % 5,04 5,43 1,62 Vieras +3 8,6 % 11,2 % 80,2 % 11,63 8,9 1,25 Koti +1 83 % 11 % 6 % 1,2 9,12 16,56 Koti +2 94 % 4,4 % 1,7 % 1,06 22,97 59,37 Koti +3 98,3 % 1,3 % 0,4 % 1,02 76,69 262,91

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 78,2 % 21,8 % Kerroinraja 1,28 4,59

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,24 5,24 80,9 % 19,1 % 0,5 1,2 5,88 83 % 17 % 0,5 & 1 1,14 8,21 87,8 % 12,2 % 1 1,07 14,75 93,2 % 6,8 % 1 & 1,5 1,07 15,65 93,6 % 6,4 % 1,5 1,06 16,56 94 % 6 % 1,5 & 2 1,04 25,34 96,1 % 3,9 % 2 1,02 56,79 98,2 % 1,8 % 2 & 2,5 1,02 58,08 98,3 % 1,7 % 2,5 1,02 59,37 98,3 % 1,7 % 2,5 & 3 1,01 96,24 99 % 1 % 3 1 259,48 99,6 % 0,4 % 3,5 1 262,91 99,6 % 0,4 % 4,5 1 1383,74 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,46 3,18 68,5 % 31,5 % 0,5 1,64 2,56 61 % 39 % 0,5 & 1 1,79 2,27 56 % 44 % 1 2,02 1,98 49,5 % 50,5 % 1 & 1,5 2,32 1,76 43,2 % 56,8 % 1,5 2,61 1,62 38,3 % 61,7 % 1,5 & 2 3,13 1,47 32 % 68 % 2 4,11 1,32 24,3 % 75,7 % 2 & 2,5 4,58 1,28 21,8 % 78,2 % 2,5 5,04 1,25 19,8 % 80,2 % 2,5 & 3 6,64 1,18 15,1 % 84,9 % 3 10,32 1,11 9,7 % 90,3 % 3,5 11,63 1,09 8,6 % 91,4 % 4,5 31,39 1,03 3,2 % 96,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 20,73 95,18 % 4,82 % 1 1,05 19,31 94,82 % 5,18 % 1,25 1,13 8,57 88,33 % 11,67 % 1,5 1,21 5,77 82,68 % 17,32 % 1,75 1,24 5,15 80,58 % 19,42 % 2 1,28 4,53 77,91 % 22,09 % 2,25 1,46 3,17 68,49 % 31,51 % 2,5 1,64 2,57 61,1 % 38,9 % 2,75 1,77 2,29 56,35 % 43,65 % 3 1,99 2,01 50,28 % 49,72 % 3,25 2,27 1,79 44,14 % 55,86 % 3,5 2,54 1,65 39,34 % 60,66 % 3,75 3 1,5 33,35 % 66,65 % 4 3,84 1,35 26,03 % 73,97 % 4,25 4,26 1,31 23,46 % 76,54 % 4,5 4,68 1,27 21,35 % 78,65 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,6 2,66 62,47 % 37,53 % 2,5 2,82 1,55 35,48 % 64,52 % 3,5 6,06 1,2 16,49 % 83,51 % 4,5 15,64 1,07 6,39 % 93,61 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,55 1,39 28,16 % 71,84 % 2,5 11,41 1,1 8,76 % 91,24 % 3,5 47,43 1,02 2,11 % 97,89 % 4,5 134,93 1,01 0,74 % 99,26 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 57,8 % 42,2 % Kerroinraja 1,73 2,37

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 88,1 % 11,9 % Kerroinraja 1,13 8,41

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,2 % 34,8 % Kerroinraja 1,53 2,87

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 8,41 11,88 % 1 3,9 25,64 % 2 3,71 26,99 % 3+ 2,82 35,48 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,87 34,8 % 1 2,7 37,04 % 2 5,16 19,4 % 3+ 11,41 8,76 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 34,8 % 65,2 % Kerroinraja 2,87 1,53

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 11,88 % 88,12 % Kerroinraja 8,41 1,13

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 22,15 4,51 % 1 7,81 12,81 % 2 4,63 21,58 % 3 4,6 21,75 % 4 5,56 17,99 % 5 9,03 11,08 % 6+ 9,74 10,27 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,2 83 % 12 1,28 78 % X2 2,56 39 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 5,04 19,84 % Koti 2 5,43 18,41 % Koti 1 4,4 22,75 % Tasan 4,55 22 % Vieras 1 9,12 10,96 % Vieras 2 22,97 4,35 % Vieras 3+ 59,37 1,68 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,32 43,11 % 1 ja alle 2,5 5,59 17,89 % X ja yli 2,5 13,62 7,34 % X ja alle 2,5 6,82 14,66 % 2 ja yli 2,5 9,39 10,65 % 2 ja alle 2,5 15,74 6,35 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 37 % 27 % 36 % 2,7 3,7 2,78

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 13,6 0-0 17,9 0-1 13,9 2-0 18,2 1-1 8 0-2 18,7 2-1 12,2 2-2 14,4 1-2 12,5 3-0 36,3 3-3 57,8 0-3 37,6 3-1 24,4 4-4 413,9 1-3 25,1 3-2 32,7 2-3 33,5 4-0 96,8 0-4 101 4-1 65 1-4 67,4 4-2 87,2 2-4 89,8 4-3 175,7 3-4 179,6 5-0 322,8 0-5 339,1 5-1 216,6 1-5 226,1 5-2 290,8 2-5 301,4 5-3 585,5 3-5 602,8 5-4 1571,8 4-5 1607,5 6-0 1291,2 0-6 1365,5 6-1 866,6 1-6 910,3 6-2 1163,2 2-6 1213,7 6-3 2342 3-6 2427,5 7-0 6025,7 0-7 6414,9 8-0 32137,2 0-8 34442,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 17,8 % 19,2 % 63 % 5,63 5,2 1,59 Vieras +2 6,8 % 10,9 % 82,2 % 14,63 9,15 1,22 Vieras +3 2,2 % 4,7 % 93,2 % 46,39 21,37 1,07 Koti +1 64 % 18,8 % 17,2 % 1,56 5,32 5,82 Koti +2 82,8 % 10,6 % 6,6 % 1,21 9,42 15,21 Koti +3 93,4 % 4,5 % 2,1 % 1,07 22,15 48,52

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 50,7 % 49,3 % Kerroinraja 1,97 2,03

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,71 2,4 58,4 % 41,6 % 0,5 1,56 2,78 64 % 36 % 0,5 & 1 1,42 3,41 70,6 % 29,4 % 1 1,27 4,72 78,8 % 21,2 % 1 & 1,5 1,23 5,27 81 % 19 % 1,5 1,21 5,82 82,8 % 17,2 % 1,5 & 2 1,14 7,97 87,5 % 12,5 % 2 1,08 13,59 92,6 % 7,4 % 2 & 2,5 1,07 14,4 93,1 % 6,9 % 2,5 1,07 15,21 93,4 % 6,6 % 2,5 & 3 1,05 22,64 95,6 % 4,4 % 3 1,02 46,33 97,8 % 2,2 % 3,5 1,02 48,52 97,9 % 2,1 % 4,5 1,01 182,89 99,5 % 0,5 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,34 1,75 42,8 % 57,2 % 0,5 2,7 1,59 37 % 63 % 0,5 & 1 3,3 1,43 30,3 % 69,7 % 1 4,55 1,28 22 % 78 % 1 & 1,5 5,09 1,24 19,7 % 80,3 % 1,5 5,63 1,22 17,8 % 82,2 % 1,5 & 2 7,69 1,15 13 % 87 % 2 13,03 1,08 7,7 % 92,3 % 2 & 2,5 13,83 1,08 7,2 % 92,8 % 2,5 14,63 1,07 6,8 % 93,2 % 2,5 & 3 21,73 1,05 4,6 % 95,4 % 3 44,22 1,02 2,3 % 97,7 % 3,5 46,39 1,02 2,2 % 97,8 % 4,5 173,78 1,01 0,6 % 99,4 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,06 16,63 93,99 % 6,01 % 1 1,07 15,33 93,48 % 6,52 % 1,25 1,16 7,22 86,16 % 13,84 % 1,5 1,25 4,98 79,9 % 20,1 % 1,75 1,29 4,4 77,25 % 22,75 % 2 1,36 3,81 73,79 % 26,21 % 2,25 1,56 2,78 64,05 % 35,95 % 2,5 1,77 2,3 56,58 % 43,42 % 2,75 1,95 2,05 51,31 % 48,69 % 3 2,24 1,8 44,59 % 55,41 % 3,25 2,55 1,64 39,18 % 60,82 % 3,5 2,86 1,54 34,94 % 65,06 % 3,75 3,46 1,41 28,87 % 71,13 % 4 4,64 1,27 21,54 % 78,46 % 4,25 5,12 1,24 19,53 % 80,47 % 4,5 5,6 1,22 17,86 % 82,14 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,27 1,79 43,98 % 56,02 % 2,5 5,33 1,23 18,76 % 81,24 % 3,5 15,73 1,07 6,36 % 93,64 % 4,5 56,6 1,02 1,77 % 98,23 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,31 1,76 43,28 % 56,72 % 2,5 5,47 1,22 18,29 % 81,71 % 3,5 16,27 1,07 6,14 % 93,86 % 4,5 44,4 1,02 2,25 % 97,75 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 60,8 % 39,2 % Kerroinraja 1,64 2,55

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 77,9 % 22,1 % Kerroinraja 1,28 4,52

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 77,4 % 22,6 % Kerroinraja 1,29 4,42

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,52 22,14 % 1 2,95 33,88 % 2 3,97 25,22 % 3+ 5,33 18,76 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,42 22,62 % 1 2,93 34,1 % 2 4 24,99 % 3+ 5,47 18,29 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 22,62 % 77,38 % Kerroinraja 4,42 1,29

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 22,14 % 77,86 % Kerroinraja 4,52 1,28

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 17,93 5,58 % 1 6,89 14,52 % 2 4,29 23,32 % 3 4,62 21,64 % 4 5,86 17,07 % 5 10,34 9,67 % 6+ 12,21 8,19 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,56 64 % 12 1,37 73 % X2 1,59 63 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 14,63 6,83 % Koti 2 9,15 10,93 % Koti 1 5,2 19,24 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 5,32 18,81 % Vieras 2 9,42 10,61 % Vieras 3+ 15,21 6,58 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,14 24,15 % 1 ja alle 2,5 7,78 12,85 % X ja yli 2,5 11,16 8,96 % X ja alle 2,5 5,54 18,04 % 2 ja yli 2,5 4,26 23,47 % 2 ja alle 2,5 7,98 12,53 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 90 % 8 % 2 % 1,11 12,5 50

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 16,7 0-0 45,4 0-1 131,4 2-0 9,3 1-1 26,3 0-2 547,6 2-1 19,3 2-2 60,9 1-2 152,1 3-0 7,7 3-3 317 0-3 3422,5 3-1 16,1 4-4 2934,9 1-3 950,7 3-2 66,9 2-3 528,2 4-0 8,6 0-4 28521 4-1 17,8 1-4 7922,5 4-2 74,4 2-4 4401,4 4-3 464,7 3-4 3667,8 5-0 11,9 0-5 297093,5 5-1 24,8 1-5 82526 5-2 103,3 2-5 45847,8 5-3 645,4 3-5 38206,5 5-4 5378,6 4-5 42451,6 6-0 19,8 0-6 3713669,2 6-1 41,3 1-6 1031574,8 6-2 172,1 2-6 573097,1 6-3 1075,7 3-6 477580,9 7-0 38,6 0-7 54157676,5 8-0 85,7 0-8 902627941,2

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 77,1 % 12,9 % 10 % 1,3 7,74 10 Vieras +2 58,5 % 18,5 % 22,9 % 1,71 5,39 4,36 Vieras +3 38,9 % 19,6 % 41,5 % 2,57 5,09 2,41 Koti +1 98 % 1,6 % 0,4 % 1,02 61,08 275,68 Koti +2 99,6 % 0,3 % 0 % 1 319,35 2015,9 Koti +3 100 % 0 % 0 % 1 2260,85 18605,92

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 97,8 % 2,2 % Kerroinraja 1,02 46

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,02 48 97,9 % 2,1 % 0,5 1,02 50 98 % 2 % 0,5 & 1 1,01 83,95 98,8 % 1,2 % 1 1 271,16 99,6 % 0,4 % 1 & 1,5 1 273,42 99,6 % 0,4 % 1,5 1 275,68 99,6 % 0,4 % 1,5 & 2 1 484,27 99,8 % 0,2 % 2 1 2009,58 100 % 0 % 2 & 2,5 1 2012,74 100 % 0 % 2,5 1 2015,9 100 % 0 % 2,5 & 3 1 3636,86 100 % 0 % 3 1 18597,69 100 % 0 % 3,5 1 18605,92 100 % 0 % 4,5 1 207377,32 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,07 16 93,8 % 6,3 % 0,5 1,11 10 90 % 10 % 0,5 & 1 1,12 9,35 89,3 % 10,7 % 1 1,13 8,71 88,5 % 11,5 % 1 & 1,5 1,21 5,68 82,4 % 17,6 % 1,5 1,3 4,36 77,1 % 22,9 % 1,5 & 2 1,34 3,96 74,7 % 25,3 % 2 1,39 3,55 71,9 % 28,1 % 2 & 2,5 1,55 2,82 64,5 % 35,5 % 2,5 1,71 2,41 58,5 % 41,5 % 2,5 & 3 1,85 2,18 54 % 46 % 3 2,07 1,94 48,4 % 51,6 % 3,5 2,57 1,64 38,9 % 61,1 % 4,5 4,42 1,29 22,6 % 77,4 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,02 43,89 97,72 % 2,28 % 1 1,02 42,36 97,64 % 2,36 % 1,25 1,06 17,3 94,22 % 5,78 % 1,5 1,1 11,15 91,03 % 8,97 % 1,75 1,11 10,33 90,32 % 9,68 % 2 1,12 9,5 89,48 % 10,52 % 2,25 1,21 5,66 82,33 % 17,67 % 2,5 1,31 4,21 76,24 % 23,76 % 2,75 1,36 3,81 73,76 % 26,24 % 3 1,41 3,42 70,72 % 29,28 % 3,25 1,58 2,73 63,36 % 36,64 % 3,5 1,74 2,35 57,39 % 42,61 % 3,75 1,9 2,12 52,75 % 47,25 % 4 2,13 1,89 46,97 % 53,03 % 4,25 2,39 1,72 41,85 % 58,15 % 4,5 2,65 1,61 37,74 % 62,26 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,16 7,27 86,24 % 13,76 % 2,5 1,46 3,16 68,38 % 31,62 % 3,5 2,11 1,9 47,34 % 52,66 % 4,5 3,51 1,4 28,47 % 71,53 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 11,64 1,09 8,59 % 91,41 % 2,5 81,12 1,01 1,23 % 98,77 % 3,5 766,41 1 0,13 % 99,87 % 4,5 2566,46 1 0,04 % 99,96 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 37,7 % 62,3 % Kerroinraja 2,65 1,6

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 96,8 % 3,2 % Kerroinraja 1,03 31,47

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 38,7 % 61,3 % Kerroinraja 2,59 1,63

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 31,47 3,18 % 1 9,45 10,59 % 2 5,6 17,86 % 3+ 1,46 68,38 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 1,63 61,34 % 1 3,33 30,07 % 2 13,59 7,36 % 3+ 81,12 1,23 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 61,34 % 38,66 % Kerroinraja 1,63 2,59

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 3,18 % 96,82 % Kerroinraja 31,47 1,03

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 45,43 2,2 % 1 14,78 6,77 % 2 6,76 14,8 % 3 5,31 18,85 % 4 5,09 19,65 % 5 6,37 15,71 % 6+ 4,54 22,03 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,02 98 % 12 1,09 92 % X2 10 10 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 1,71 58,54 % Koti 2 5,39 18,54 % Koti 1 7,74 12,92 % Tasan 12,5 8 % Vieras 1 61,08 1,64 % Vieras 2 319,35 0,31 % Vieras 3+ 2015,9 0,05 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 1,37 73,18 % 1 ja alle 2,5 5,95 16,82 % X ja yli 2,5 50,12 2 % X ja alle 2,5 16,65 6 % 2 ja yli 2,5 94,65 1,06 % 2 ja alle 2,5 105,99 0,94 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 30 % 23 % 47 % 3,33 4,35 2,13

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 19,9 0-0 28 0-1 15,3 2-0 26,7 1-1 10,1 0-2 16,3 2-1 14,3 2-2 14,4 1-2 11 3-0 53,7 3-3 46,6 0-3 26,2 3-1 28,7 4-4 267,8 1-3 17,6 3-2 30,7 2-3 23,6 4-0 144,1 0-4 56 4-1 77,1 1-4 37,6 4-2 82,4 2-4 50,5 4-3 132,2 3-4 101,6 5-0 483,7 0-5 149,8 5-1 258,6 1-5 100,5 5-2 276,6 2-5 134,9 5-3 443,8 3-5 271,6 5-4 949,3 4-5 729,2 6-0 1947,6 0-6 480,5 6-1 1041,5 1-6 322,5 6-2 1113,9 2-6 432,9 6-3 1787 3-6 871,5 7-0 9149,8 0-7 1798,7 8-0 49126,6 0-8 7694,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 13,8 % 16,2 % 70 % 7,23 6,19 1,43 Vieras +2 5,2 % 8,7 % 86,2 % 19,37 11,53 1,16 Vieras +3 1,6 % 3,6 % 94,8 % 63,06 27,95 1,05 Koti +1 53 % 21 % 26 % 1,89 4,75 3,85 Koti +2 74 % 14,2 % 11,8 % 1,35 7,06 8,48 Koti +3 88,2 % 7,3 % 4,5 % 1,13 13,63 22,45

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 39 % 61 % Kerroinraja 2,57 1,64

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,13 1,88 46,9 % 53,1 % 0,5 1,89 2,13 53 % 47 % 0,5 & 1 1,69 2,45 59,2 % 40,8 % 1 1,49 3,04 67,1 % 32,9 % 1 & 1,5 1,41 3,45 71 % 29 % 1,5 1,35 3,85 74 % 26 % 1,5 & 2 1,25 4,92 79,7 % 20,3 % 2 1,16 7,28 86,3 % 13,7 % 2 & 2,5 1,15 7,88 87,3 % 12,7 % 2,5 1,13 8,48 88,2 % 11,8 % 2,5 & 3 1,09 11,86 91,6 % 8,4 % 3 1,05 20,8 95,2 % 4,8 % 3,5 1,05 22,45 95,5 % 4,5 % 4,5 1,01 69,32 98,6 % 1,4 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,95 1,51 33,9 % 66,1 % 0,5 3,33 1,43 30 % 70 % 0,5 & 1 4,19 1,31 23,8 % 76,2 % 1 6,06 1,2 16,5 % 83,5 % 1 & 1,5 6,64 1,18 15,1 % 84,9 % 1,5 7,23 1,16 13,8 % 86,2 % 1,5 & 2 10,07 1,11 9,9 % 90,1 % 2 17,69 1,06 5,7 % 94,3 % 2 & 2,5 18,53 1,06 5,4 % 94,6 % 2,5 19,37 1,05 5,2 % 94,8 % 2,5 & 3 29,1 1,04 3,4 % 96,6 % 3 60,8 1,02 1,6 % 98,4 % 3,5 63,06 1,02 1,6 % 98,4 % 4,5 240,64 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,04 26,4 96,21 % 3,79 % 1 1,04 24,78 95,96 % 4,04 % 1,25 1,11 10,06 90,06 % 9,94 % 1,5 1,18 6,6 84,84 % 15,16 % 1,75 1,2 5,94 83,18 % 16,82 % 2 1,23 5,29 81,1 % 18,9 % 2,25 1,39 3,59 72,18 % 27,82 % 2,5 1,54 2,86 65,02 % 34,98 % 2,75 1,65 2,55 60,74 % 39,26 % 3 1,81 2,24 55,26 % 44,74 % 3,25 2,06 1,94 48,49 % 51,51 % 3,5 2,31 1,76 43,2 % 56,8 % 3,75 2,67 1,6 37,38 % 62,62 % 4 3,31 1,43 30,24 % 69,76 % 4,25 3,68 1,37 27,14 % 72,86 % 4,5 4,06 1,33 24,62 % 75,38 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,31 1,76 43,33 % 56,67 % 2,5 5,44 1,23 18,37 % 81,63 % 3,5 16,24 1,07 6,16 % 93,84 % 4,5 59,35 1,02 1,68 % 98,32 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,78 2,27 56,02 % 43,98 % 2,5 3,46 1,41 28,9 % 71,1 % 3,5 8,36 1,14 11,97 % 88,03 % 4,5 19,77 1,05 5,06 % 94,94 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,6 % 34,4 % Kerroinraja 1,52 2,91

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 77,2 % 22,8 % Kerroinraja 1,3 4,39

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 84,8 % 15,2 % Kerroinraja 1,18 6,59

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,39 22,8 % 1 2,95 33,87 % 2 4,01 24,96 % 3+ 5,44 18,37 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 6,59 15,18 % 1 3,47 28,8 % 2 3,69 27,13 % 3+ 3,46 28,9 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 15,18 % 84,82 % Kerroinraja 6,59 1,18

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 22,8 % 77,2 % Kerroinraja 4,39 1,3

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 28,02 3,57 % 1 8,63 11,59 % 2 5,05 19,82 % 3 4,58 21,82 % 4 5,38 18,58 % 5 8,11 12,33 % 6+ 8,13 12,29 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,89 53 % 12 1,3 77 % X2 1,43 70 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 19,37 5,16 % Koti 2 11,53 8,67 % Koti 1 6,19 16,16 % Tasan 4,35 23 % Vieras 1 4,75 21,04 % Vieras 2 7,06 14,17 % Vieras 3+ 8,48 11,79 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,71 21,22 % 1 ja alle 2,5 11,38 8,78 % X ja yli 2,5 10,54 9,49 % X ja alle 2,5 7,4 13,51 % 2 ja yli 2,5 2,91 34,32 % 2 ja alle 2,5 7,89 12,68 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 15 % 25 % 60 % 6,67 4 1,67

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 25,3 0-0 17,7 0-1 10,5 2-0 49,6 1-1 8,5 0-2 10,4 2-1 24,4 2-2 16,5 1-2 10,2 3-0 145,7 3-3 71,8 0-3 15,3 3-1 71,8 4-4 554,5 1-3 15 3-2 70,7 2-3 29,4 4-0 571,6 0-4 30,2 4-1 281,6 1-4 29,6 4-2 277,4 2-4 58 4-3 409,9 3-4 170,6 5-0 2801,7 0-5 74,3 5-1 1380,2 1-5 72,8 5-2 1359,8 2-5 142,8 5-3 2009,5 3-5 420,1 5-4 3959,6 4-5 1647,5 6-0 16480,7 0-6 219,6 6-1 8118,6 1-6 215,3 6-2 7998,6 2-6 422,2 6-3 11820,6 3-6 1241,7 7-0 113102,8 0-7 757,3 8-0 887080,7 0-8 2984,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 5,3 % 9,7 % 85 % 19 10,27 1,18 Vieras +2 1,4 % 3,8 % 94,7 % 69,33 26,17 1,06 Vieras +3 0,3 % 1,1 % 98,6 % 313,34 89,02 1,01 Koti +1 40 % 23,4 % 36,6 % 2,5 4,27 2,73 Koti +2 63,4 % 18,3 % 18,3 % 1,58 5,47 5,46 Koti +3 81,7 % 10,7 % 7,6 % 1,22 9,35 13,11

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 20 % 80 % Kerroinraja 5 1,25

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 3,18 1,46 31,4 % 68,6 % 0,5 2,5 1,67 40 % 60 % 0,5 & 1 2,21 1,83 45,3 % 54,7 % 1 1,91 2,09 52,2 % 47,8 % 1 & 1,5 1,71 2,41 58,6 % 41,4 % 1,5 1,58 2,73 63,4 % 36,6 % 1,5 & 2 1,43 3,31 69,8 % 30,2 % 2 1,29 4,46 77,6 % 22,4 % 2 & 2,5 1,25 4,96 79,8 % 20,2 % 2,5 1,22 5,46 81,7 % 18,3 % 2,5 & 3 1,16 7,29 86,3 % 13,7 % 3 1,09 11,71 91,5 % 8,5 % 3,5 1,08 13,11 92,4 % 7,6 % 4,5 1,03 36,96 97,3 % 2,7 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 5,83 1,21 17,1 % 82,9 % 0,5 6,67 1,18 15 % 85 % 0,5 & 1 9,39 1,12 10,7 % 89,3 % 1 17,15 1,06 5,8 % 94,2 % 1 & 1,5 18,07 1,06 5,5 % 94,5 % 1,5 19 1,06 5,3 % 94,7 % 1,5 & 2 29,25 1,04 3,4 % 96,6 % 2 66,68 1,02 1,5 % 98,5 % 2 & 2,5 68 1,01 1,5 % 98,5 % 2,5 69,33 1,01 1,4 % 98,6 % 2,5 & 3 112,9 1,01 0,9 % 99,1 % 3 309,82 1 0,3 % 99,7 % 3,5 313,34 1 0,3 % 99,7 % 4,5 1688,7 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,06 16,5 93,94 % 6,06 % 1 1,07 15,31 93,47 % 6,53 % 1,25 1,15 7,53 86,72 % 13,28 % 1,5 1,24 5,23 80,88 % 19,12 % 1,75 1,28 4,62 78,35 % 21,65 % 2 1,33 4,01 75,05 % 24,95 % 2,25 1,54 2,87 65,12 % 34,88 % 2,5 1,74 2,35 57,51 % 42,49 % 2,75 1,91 2,1 52,48 % 47,52 % 3 2,17 1,86 46,11 % 53,89 % 3,25 2,46 1,68 40,65 % 59,35 % 3,5 2,75 1,57 36,35 % 63,65 % 3,75 3,31 1,43 30,21 % 69,79 % 4 4,4 1,29 22,75 % 77,25 % 4,25 4,86 1,26 20,56 % 79,44 % 4,5 5,33 1,23 18,75 % 81,25 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,88 1,35 25,8 % 74,2 % 2,5 13,36 1,08 7,48 % 92,52 % 3,5 59,08 1,02 1,69 % 98,31 % 4,5 315,47 1 0,32 % 99,68 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,66 2,52 60,33 % 39,67 % 2,5 3,04 1,49 32,91 % 67,09 % 3,5 6,84 1,17 14,62 % 85,38 % 4,5 16,68 1,06 6 % 94 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,5 % 43,5 % Kerroinraja 1,77 2,3

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 63,4 % 36,6 % Kerroinraja 1,58 2,73

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 87,5 % 12,5 % Kerroinraja 1,14 7,98

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,73 36,63 % 1 2,66 37,56 % 2 5,46 18,32 % 3+ 13,36 7,48 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 7,98 12,53 % 1 3,68 27,14 % 2 3,65 27,42 % 3+ 3,04 32,91 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 12,53 % 87,47 % Kerroinraja 7,98 1,14

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 36,63 % 63,37 % Kerroinraja 2,73 1,58

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 17,69 5,65 % 1 7,43 13,47 % 2 4,28 23,37 % 3 4,73 21,16 % 4 5,68 17,6 % 5 10,07 9,93 % 6+ 11,34 8,82 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2,5 40 % 12 1,33 75 % X2 1,18 85 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 69,33 1,44 % Koti 2 26,17 3,82 % Koti 1 10,27 9,74 % Tasan 4 25 % Vieras 1 4,27 23,4 % Vieras 2 5,47 18,28 % Vieras 3+ 5,46 18,32 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 11,08 9,03 % 1 ja alle 2,5 16,74 5,97 % X ja yli 2,5 13,08 7,65 % X ja alle 2,5 5,76 17,35 % 2 ja yli 2,5 2,45 40,84 % 2 ja alle 2,5 5,22 19,16 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 28 % 27 % 45 % 3,57 3,7 2,22

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 14,5 0-0 15,4 0-1 10,7 2-0 23,3 1-1 7,9 0-2 13,5 2-1 14,8 2-2 16 1-2 10,9 3-0 56,5 3-3 73,7 0-3 25,7 3-1 35,7 4-4 601,7 1-3 20,7 3-2 45,2 2-3 33,4 4-0 182,2 0-4 64,9 4-1 115,3 1-4 52,4 4-2 145,9 2-4 84,5 4-3 277,1 3-4 204,4 5-0 734,5 0-5 205,5 5-1 464,9 1-5 165,7 5-2 588,5 2-5 267,3 5-3 1117,3 3-5 646,8 5-4 2828,7 4-5 2086,3 6-0 3554,1 0-6 780,5 6-1 2249,5 1-6 629,4 6-2 2847,4 2-6 1015,2 6-3 5406,5 3-6 2456 7-0 20063,7 0-7 3457,7 8-0 129443,1 0-8 17507,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 11,7 % 16,3 % 72 % 8,54 6,14 1,39 Vieras +2 3,9 % 7,9 % 88,3 % 25,93 12,73 1,13 Vieras +3 1 % 2,8 % 96,1 % 97,05 35,38 1,04 Koti +1 55 % 22,1 % 22,9 % 1,82 4,53 4,36 Koti +2 77,1 % 13,6 % 9,3 % 1,3 7,37 10,7 Koti +3 90,7 % 6,2 % 3,1 % 1,1 16,07 32,03

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 38,4 % 61,6 % Kerroinraja 2,61 1,62

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,08 1,92 48 % 52 % 0,5 1,82 2,22 55 % 45 % 0,5 & 1 1,62 2,62 61,8 % 38,2 % 1 1,42 3,4 70,6 % 29,4 % 1 & 1,5 1,35 3,88 74,2 % 25,8 % 1,5 1,3 4,36 77,1 % 22,9 % 1,5 & 2 1,21 5,78 82,7 % 17,3 % 2 1,12 9,25 89,2 % 10,8 % 2 & 2,5 1,11 9,97 90 % 10 % 2,5 1,1 10,7 90,7 % 9,3 % 2,5 & 3 1,07 15,54 93,6 % 6,4 % 3 1,03 30,03 96,7 % 3,3 % 3,5 1,03 32,03 96,9 % 3,1 % 4,5 1,01 113,53 99,1 % 0,9 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,09 1,48 32,4 % 67,6 % 0,5 3,57 1,39 28 % 72 % 0,5 & 1 4,63 1,28 21,6 % 78,4 % 1 7,15 1,16 14 % 86 % 1 & 1,5 7,84 1,15 12,8 % 87,2 % 1,5 8,54 1,13 11,7 % 88,3 % 1,5 & 2 12,34 1,09 8,1 % 91,9 % 2 23,89 1,04 4,2 % 95,8 % 2 & 2,5 24,91 1,04 4 % 96 % 2,5 25,93 1,04 3,9 % 96,1 % 2,5 & 3 40,34 1,03 2,5 % 97,5 % 3 94,31 1,01 1,1 % 98,9 % 3,5 97,05 1,01 1 % 99 % 4,5 432,56 1 0,2 % 99,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 14,14 92,93 % 7,07 % 1 1,08 12,88 92,24 % 7,76 % 1,25 1,19 6,28 84,07 % 15,93 % 1,5 1,29 4,39 77,22 % 22,78 % 1,75 1,35 3,85 74,06 % 25,94 % 2 1,43 3,32 69,87 % 30,13 % 2,25 1,66 2,51 60,15 % 39,85 % 2,5 1,89 2,12 52,81 % 47,19 % 2,75 2,12 1,89 47,09 % 52,91 % 3 2,51 1,66 39,79 % 60,21 % 3,25 2,86 1,54 34,97 % 65,03 % 3,5 3,21 1,45 31,19 % 68,81 % 3,75 3,96 1,34 25,23 % 74,77 % 4 5,52 1,22 18,13 % 81,87 % 4,25 6,04 1,2 16,56 % 83,44 % 4,5 6,56 1,18 15,24 % 84,76 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,92 1,52 34,28 % 65,72 % 2,5 8,13 1,14 12,31 % 87,69 % 3,5 28,69 1,04 3,48 % 96,52 % 4,5 123,7 1,01 0,81 % 99,19 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,13 1,89 47,02 % 52,98 % 2,5 4,74 1,27 21,09 % 78,91 % 3,5 13,27 1,08 7,54 % 92,46 % 4,5 37 1,03 2,7 % 97,3 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 57 % 43 % Kerroinraja 1,76 2,32

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 70,6 % 29,4 % Kerroinraja 1,42 3,41

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 79,8 % 20,2 % Kerroinraja 1,25 4,95

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,41 29,36 % 1 2,75 36,37 % 2 4,55 21,97 % 3+ 8,13 12,31 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,95 20,18 % 1 3,05 32,8 % 2 3,86 25,92 % 3+ 4,74 21,09 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 20,18 % 79,82 % Kerroinraja 4,95 1,25

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 29,36 % 70,64 % Kerroinraja 3,41 1,42

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 15,39 6,5 % 1 6,14 16,28 % 2 4,1 24,42 % 3 4,63 21,62 % 4 6,27 15,96 % 5 11,62 8,61 % 6+ 15,09 6,63 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,82 55 % 12 1,37 73 % X2 1,39 72 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 25,93 3,86 % Koti 2 12,73 7,86 % Koti 1 6,14 16,29 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 4,53 22,08 % Vieras 2 7,37 13,57 % Vieras 3+ 10,7 9,34 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,95 16,81 % 1 ja alle 2,5 8,93 11,19 % X ja yli 2,5 12,87 7,77 % X ja alle 2,5 5,2 19,23 % 2 ja yli 2,5 3,54 28,23 % 2 ja alle 2,5 5,96 16,77 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 62 % 24 % 14 % 1,61 4,17 7,14

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 6,9 0-0 11,9 0-1 18,5 2-0 7,9 1-1 8,9 0-2 48,1 2-1 10,3 2-2 26,6 1-2 27,6 3-0 13,7 3-3 178,5 0-3 187,3 3-1 17,8 4-4 2131,1 1-3 107,6 3-2 46,1 2-3 123,7 4-0 31,4 0-4 973 4-1 40,8 1-4 559,2 4-2 106,1 2-4 642,7 4-3 413,3 3-4 1108,2 5-0 90,4 0-5 6318 5-1 117,4 1-5 3631 5-2 304,8 2-5 4173,6 5-3 1187,6 3-5 7195,9 5-4 6169,3 4-5 16542,3 6-0 311,6 0-6 49231,3 6-1 404,7 1-6 28293,9 6-2 1051,1 2-6 32521,7 6-3 4095,1 3-6 56071,9 7-0 1253,5 0-7 447557,7 8-0 5763,4 0-8 4649950,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 35,4 % 26,6 % 38 % 2,83 3,76 2,63 Vieras +2 16,1 % 19,3 % 64,6 % 6,2 5,19 1,55 Vieras +3 6 % 10,1 % 83,9 % 16,64 9,89 1,19 Koti +1 86 % 9,9 % 4,1 % 1,16 10,07 24,55 Koti +2 95,9 % 3,2 % 0,9 % 1,04 31,46 111,82 Koti +3 99,1 % 0,7 % 0,2 % 1,01 135,41 641,7

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 81,6 % 18,4 % Kerroinraja 1,23 5,43

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,19 6,29 84,1 % 15,9 % 0,5 1,16 7,14 86 % 14 % 0,5 & 1 1,11 10,52 90,5 % 9,5 % 1 1,05 22,11 95,5 % 4,5 % 1 & 1,5 1,04 23,33 95,7 % 4,3 % 1,5 1,04 24,55 95,9 % 4,1 % 1,5 & 2 1,03 39,62 97,5 % 2,5 % 2 1,01 108,26 99,1 % 0,9 % 2 & 2,5 1,01 110,04 99,1 % 0,9 % 2,5 1,01 111,82 99,1 % 0,9 % 2,5 & 3 1,01 189,74 99,5 % 0,5 % 3 1 636,96 99,8 % 0,2 % 3,5 1 641,7 99,8 % 0,2 % 4,5 1 4455,72 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,42 3,38 70,5 % 29,5 % 0,5 1,61 2,63 62 % 38 % 0,5 & 1 1,78 2,28 56,2 % 43,8 % 1 2,07 1,93 48,2 % 51,8 % 1 & 1,5 2,45 1,69 40,8 % 59,2 % 1,5 2,83 1,55 35,4 % 64,6 % 1,5 & 2 3,51 1,4 28,5 % 71,5 % 2 5,01 1,25 20 % 80 % 2 & 2,5 5,61 1,22 17,8 % 82,2 % 2,5 6,2 1,19 16,1 % 83,9 % 2,5 & 3 8,58 1,13 11,7 % 88,3 % 3 14,96 1,07 6,7 % 93,3 % 3,5 16,64 1,06 6 % 94 % 4,5 53,13 1,02 1,9 % 98,1 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,1 10,74 90,69 % 9,31 % 1 1,12 9,55 89,53 % 10,47 % 1,25 1,26 4,91 79,64 % 20,36 % 1,5 1,39 3,54 71,72 % 28,28 % 1,75 1,48 3,08 67,51 % 32,49 % 2 1,62 2,62 61,83 % 38,17 % 2,25 1,9 2,11 52,62 % 47,38 % 2,5 2,18 1,84 45,8 % 54,2 % 2,75 2,54 1,65 39,38 % 60,62 % 3 3,2 1,45 31,24 % 68,76 % 3,25 3,63 1,38 27,55 % 72,45 % 3,5 4,06 1,33 24,63 % 75,37 % 3,75 5,23 1,24 19,13 % 80,87 % 4 7,84 1,15 12,76 % 87,24 % 4,25 8,45 1,13 11,83 % 88,17 % 4,5 9,07 1,12 11,02 % 88,98 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,89 2,13 52,99 % 47,01 % 2,5 3,86 1,35 25,92 % 74,08 % 3,5 9,85 1,11 10,15 % 89,85 % 4,5 30,44 1,03 3,29 % 96,71 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,92 1,2 16,9 % 83,1 % 2,5 25,81 1,04 3,87 % 96,13 % 3,5 144,53 1,01 0,69 % 99,31 % 4,5 521,95 1 0,19 % 99,81 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 44,4 % 55,6 % Kerroinraja 2,25 1,8

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 83,5 % 16,5 % Kerroinraja 1,2 6,05

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 52,5 % 47,5 % Kerroinraja 1,9 2,11

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 6,05 16,53 % 1 3,28 30,48 % 2 3,69 27,07 % 3+ 3,86 25,92 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,11 47,5 % 1 2,81 35,6 % 2 7,68 13,03 % 3+ 25,81 3,87 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 47,5 % 52,5 % Kerroinraja 2,11 1,9

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 16,53 % 83,47 % Kerroinraja 6,05 1,2

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,92 8,39 % 1 5,03 19,89 % 2 3,86 25,92 % 3 4,72 21,17 % 4 7,35 13,61 % 5 14,87 6,73 % 6+ 23,26 4,3 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,16 86 % 12 1,32 76 % X2 2,63 38 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 6,2 16,12 % Koti 2 5,19 19,26 % Koti 1 3,76 26,62 % Tasan 4,17 24 % Vieras 1 10,07 9,93 % Vieras 2 31,46 3,18 % Vieras 3+ 111,82 0,89 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,86 34,91 % 1 ja alle 2,5 3,69 27,09 % X ja yli 2,5 22,86 4,37 % X ja alle 2,5 5,1 19,63 % 2 ja yli 2,5 15,34 6,52 % 2 ja alle 2,5 13,36 7,48 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 34 % 28 % 38 % 2,94 3,57 2,63

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 12,5 0-0 14,7 0-1 11,7 2-0 18,5 1-1 7,6 0-2 16,3 2-1 12,9 2-2 15,6 1-2 12,1 3-0 41,2 3-3 72,1 0-3 33,9 3-1 28,6 4-4 593,4 1-3 25,1 3-2 39,7 2-3 37,2 4-0 122,1 0-4 94,1 4-1 84,8 1-4 69,7 4-2 117,7 2-4 103,3 4-3 245,3 3-4 229,6 5-0 452,2 0-5 326,9 5-1 314 1-5 242,1 5-2 436,1 2-5 358,7 5-3 908,6 3-5 797,2 5-4 2523,8 4-5 2362 6-0 2009,6 0-6 1362 6-1 1395,5 1-6 1008,9 6-2 1938,3 2-6 1494,7 6-3 4038 3-6 3321,5 7-0 10420,1 0-7 6621 8-0 61748,8 0-8 36783,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 15,3 % 18,7 % 66 % 6,54 5,34 1,52 Vieras +2 5,4 % 9,8 % 84,7 % 18,41 10,15 1,18 Vieras +3 1,6 % 3,9 % 94,6 % 63,63 25,9 1,06 Koti +1 62 % 20 % 18 % 1,61 5 5,56 Koti +2 82 % 11,2 % 6,8 % 1,22 8,91 14,76 Koti +3 93,2 % 4,7 % 2,1 % 1,07 21,31 48,07

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 47,2 % 52,8 % Kerroinraja 2,12 1,89

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,79 2,26 55,8 % 44,2 % 0,5 1,61 2,63 62 % 38 % 0,5 & 1 1,45 3,21 68,9 % 31,1 % 1 1,29 4,44 77,5 % 22,5 % 1 & 1,5 1,25 5 80 % 20 % 1,5 1,22 5,56 82 % 18 % 1,5 & 2 1,15 7,62 86,9 % 13,1 % 2 1,08 13,11 92,4 % 7,6 % 2 & 2,5 1,08 13,93 92,8 % 7,2 % 2,5 1,07 14,76 93,2 % 6,8 % 2,5 & 3 1,05 22,06 95,5 % 4,5 % 3 1,02 45,82 97,8 % 2,2 % 3,5 1,02 48,07 97,9 % 2,1 % 4,5 1,01 185,88 99,5 % 0,5 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,53 1,65 39,5 % 60,5 % 0,5 2,94 1,52 34 % 66 % 0,5 & 1 3,68 1,37 27,2 % 72,8 % 1 5,32 1,23 18,8 % 81,2 % 1 & 1,5 5,93 1,2 16,9 % 83,1 % 1,5 6,54 1,18 15,3 % 84,7 % 1,5 & 2 9,18 1,12 10,9 % 89,1 % 2 16,6 1,06 6 % 94 % 2 & 2,5 17,5 1,06 5,7 % 94,3 % 2,5 18,41 1,06 5,4 % 94,6 % 2,5 & 3 28 1,04 3,6 % 96,4 % 3 61,17 1,02 1,6 % 98,4 % 3,5 63,63 1,02 1,6 % 98,4 % 4,5 261,49 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 13,5 92,59 % 7,41 % 1 1,09 12,28 91,86 % 8,14 % 1,25 1,2 6,09 83,58 % 16,42 % 1,5 1,3 4,29 76,68 % 23,32 % 1,75 1,36 3,76 73,38 % 26,62 % 2 1,45 3,23 69 % 31 % 2,25 1,69 2,45 59,26 % 40,74 % 2,5 1,93 2,08 51,92 % 48,08 % 2,75 2,17 1,86 46,15 % 53,85 % 3 2,58 1,63 38,8 % 61,2 % 3,25 2,93 1,52 34,14 % 65,86 % 3,5 3,28 1,44 30,48 % 69,52 % 3,75 4,08 1,32 24,52 % 75,48 % 4 5,73 1,21 17,45 % 82,55 % 4,25 6,27 1,19 15,96 % 84,04 % 4,5 6,8 1,17 14,7 % 85,3 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,59 1,63 38,65 % 61,35 % 2,5 6,64 1,18 15,05 % 84,95 % 3,5 21,57 1,05 4,64 % 95,36 % 4,5 85,47 1,01 1,17 % 98,83 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,4 1,72 41,69 % 58,31 % 2,5 5,82 1,21 17,17 % 82,83 % 3,5 17,81 1,06 5,62 % 94,38 % 4,5 51,44 1,02 1,94 % 98,06 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 57,2 % 42,8 % Kerroinraja 1,75 2,34

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 74,1 % 25,9 % Kerroinraja 1,35 3,86

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 76,3 % 23,7 % Kerroinraja 1,31 4,22

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,86 25,89 % 1 2,82 35,46 % 2 4,24 23,6 % 3+ 6,64 15,05 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,22 23,71 % 1 2,89 34,6 % 2 4,08 24,53 % 3+ 5,82 17,17 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 23,71 % 76,29 % Kerroinraja 4,22 1,31

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 25,89 % 74,11 % Kerroinraja 3,86 1,35

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 14,71 6,8 % 1 6,05 16,53 % 2 4,04 24,75 % 3 4,66 21,44 % 4 6,34 15,78 % 5 11,98 8,35 % 6+ 15,74 6,35 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,61 62 % 12 1,39 72 % X2 1,52 66 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 18,41 5,43 % Koti 2 10,15 9,85 % Koti 1 5,34 18,72 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 5 20 % Vieras 2 8,91 11,22 % Vieras 3+ 14,76 6,77 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,85 20,62 % 1 ja alle 2,5 7,47 13,38 % X ja yli 2,5 12,51 7,99 % X ja alle 2,5 5 20,01 % 2 ja yli 2,5 4,29 23,32 % 2 ja alle 2,5 6,81 14,68 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 68 % 20 % 12 % 1,47 5 8,33

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 12,1 0-0 23,7 0-1 31,2 2-0 9,9 1-1 10,8 0-2 69,4 2-1 11 2-2 19,7 1-2 28,4 3-0 12,2 3-3 80,6 0-3 231,3 3-1 13,5 4-4 587 1-3 94,8 3-2 30,1 2-3 77,7 4-0 20 0-4 1028 4-1 22,2 1-4 421,3 4-2 49,3 2-4 345,3 4-3 164,5 3-4 424,6 5-0 40,9 0-5 5711,2 5-1 45,5 1-5 2340,7 5-2 101,1 2-5 1918,6 5-3 337 3-5 2358,9 5-4 1497,8 4-5 3867,1 6-0 100,7 0-6 38074,7 6-1 111,9 1-6 15604,4 6-2 248,6 2-6 12790,5 6-3 828,7 3-6 15726 7-0 288,8 0-7 296136,8 8-0 947 0-8 2632327,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 46,7 % 21,3 % 32 % 2,14 4,69 3,13 Vieras +2 26,9 % 19,8 % 53,3 % 3,72 5,05 1,87 Vieras +3 13 % 13,8 % 73,1 % 7,67 7,24 1,37 Koti +1 88 % 8,3 % 3,7 % 1,14 12,1 26,79 Koti +2 96,3 % 2,8 % 0,9 % 1,04 35,36 110,5 Koti +3 99,1 % 0,7 % 0,2 % 1,01 137,33 565,63

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 85 % 15 % Kerroinraja 1,18 6,67

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,15 7,5 86,7 % 13,3 % 0,5 1,14 8,33 88 % 12 % 0,5 & 1 1,09 12,19 91,8 % 8,2 % 1 1,04 24,57 95,9 % 4,1 % 1 & 1,5 1,04 25,68 96,1 % 3,9 % 1,5 1,04 26,79 96,3 % 3,7 % 1,5 & 2 1,02 42,51 97,6 % 2,4 % 2 1,01 107,38 99,1 % 0,9 % 2 & 2,5 1,01 108,94 99,1 % 0,9 % 2,5 1,01 110,5 99,1 % 0,9 % 2,5 & 3 1,01 184,21 99,5 % 0,5 % 3 1 561,51 99,8 % 0,2 % 3,5 1 565,63 99,8 % 0,2 % 4,5 1 3450,74 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,32 4,09 75,6 % 24,4 % 0,5 1,47 3,13 68 % 32 % 0,5 & 1 1,56 2,79 64,2 % 35,8 % 1 1,69 2,46 59,3 % 40,7 % 1 & 1,5 1,91 2,09 52,2 % 47,8 % 1,5 2,14 1,87 46,7 % 53,3 % 1,5 & 2 2,45 1,69 40,8 % 59,2 % 2 2,99 1,5 33,5 % 66,5 % 2 & 2,5 3,35 1,42 29,8 % 70,2 % 2,5 3,72 1,37 26,9 % 73,1 % 2,5 & 3 4,67 1,27 21,4 % 78,6 % 3 6,61 1,18 15,1 % 84,9 % 3,5 7,67 1,15 13 % 87 % 4,5 18,39 1,06 5,4 % 94,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 22,34 95,52 % 4,48 % 1 1,05 20,98 95,23 % 4,77 % 1,25 1,12 9,47 89,44 % 10,56 % 1,5 1,19 6,37 84,31 % 15,69 % 1,75 1,21 5,71 82,49 % 17,51 % 2 1,25 5,05 80,19 % 19,81 % 2,25 1,41 3,43 70,89 % 29,11 % 2,5 1,57 2,74 63,52 % 36,48 % 2,75 1,69 2,45 59,18 % 40,82 % 3 1,86 2,16 53,68 % 46,32 % 3,25 2,11 1,9 47,31 % 52,69 % 3,5 2,36 1,73 42,28 % 57,72 % 3,75 2,75 1,57 36,36 % 63,64 % 4 3,44 1,41 29,07 % 70,93 % 4,25 3,83 1,35 26,09 % 73,91 % 4,5 4,23 1,31 23,66 % 76,34 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,47 3,14 68,19 % 31,81 % 2,5 2,36 1,73 42,3 % 57,7 % 3,5 4,57 1,28 21,87 % 78,13 % 4,5 10,5 1,11 9,53 % 90,47 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,28 1,3 23,34 % 76,66 % 2,5 15,72 1,07 6,36 % 93,64 % 3,5 75,82 1,01 1,32 % 98,68 % 4,5 218,51 1 0,46 % 99,54 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 55,1 % 44,9 % Kerroinraja 1,81 2,23

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 90,6 % 9,4 % Kerroinraja 1,1 10,62

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 60,3 % 39,7 % Kerroinraja 1,66 2,52

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 10,62 9,41 % 1 4,47 22,39 % 2 3,86 25,89 % 3+ 2,36 42,3 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,52 39,7 % 1 2,71 36,96 % 2 5,89 16,98 % 3+ 15,72 6,36 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 39,7 % 60,3 % Kerroinraja 2,52 1,66

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 9,41 % 90,59 % Kerroinraja 10,62 1,1

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 23,7 4,22 % 1 8,72 11,47 % 2 4,81 20,79 % 3 4,71 21,23 % 4 5,37 18,63 % 5 8,47 11,81 % 6+ 8,44 11,84 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,14 88 % 12 1,25 80 % X2 3,13 32 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 3,72 26,86 % Koti 2 5,05 19,8 % Koti 1 4,69 21,34 % Tasan 5 20 % Vieras 1 12,1 8,27 % Vieras 2 35,36 2,83 % Vieras 3+ 110,5 0,9 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,01 49,64 % 1 ja alle 2,5 5,45 18,36 % X ja yli 2,5 15,35 6,51 % X ja alle 2,5 7,42 13,49 % 2 ja yli 2,5 13,59 7,36 % 2 ja alle 2,5 21,54 4,64 %

PerjantaiPerustaso 4-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiLeverkusen näytti jo pääsevän tasolleen loka-marraskuun vaihteessa, mutta viimeisimmät ottelut kärkipään Hoffenheimia ja RB Leipzigia vastaan olivat tyly näpäytys sormille. Turpiin tuli Leipzigilta 0–3 ja Hoffenheimilta 1–4. Tämän hetken tekemisellä asiaa ei ole kärkikastiin.Stuttgartilla on alla puolestaan yksi kauden parhaista esityksistä ja ansaittu voitto Nürnbergin vieraana. VfB on isossa kuvassa edelleen syksyn alisuorittajia, mutta mikäli otteet jatkuvat Nürnberg-pelin kaltaisina, voi joukkueelta odottaa Markus Weinzierlin johdolla nousua putoamisviivan yläpuolelle.Leverkusen lähtee peliin kotonaan kiistatta suosikkina, mutta vetomielessä houkuttelevampia kertoimia tarjoavat niukkamaalisuus ja Stuttgartin tasoitukselliset kohteet.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 4-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiAugsburg on pelannut hyvän syksyn ja keikkuu ansaitusti keskikastissa. Etenkin hyökkäyspelaaminen on ollut tasokasta – joukkue on jäänyt vain kerran ilman maalia.Frankfurt aloitti kauden heikosti, mikä ei ollut ihme kesän suuriin muutoksiin peilaten. Syksyn edetessä Eintracht on sisäistänyt kuitenkin uuden valmentajan Adi Hütterin metodit. Peliesitykset sekä tulokset ovat parantuneet merkittävästi. Tähän otteluun vieraat tulevat kuuden pelin pisteputkessa.Joukkueiden välillä on tällä hetkellä pykälän tasoero Frankfurtin hyväksi, mutta Augsburgin kotietu tasoittaa lähtökohdat. Maaliodotusarvoltaan ottelu on hieman sarjan keskiarvoa runsasmaalisempi.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-1Kokoonpanot 3-4Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin suuriBayern München hävisi viimeksi kärkipelin Dortmundin vieraana 2–3, eikä yltänyt missään nimessä parhaimpaansa. Ero sarjakärkeen kasvoi jo seitsemään pisteeseen. Valmentaja Niko Kovacilla riittää työsarkaa joukkuepelin kehittämisen kanssa – tasapaino puolustuksen ja hyökkäyksen välillä on ollut kateissa.Fortunalla on puolestaan alla komea 4–1-kotivoitto Herthasta, mikä katkaisi kuuden pelin tappioputken. Isossa kuvassa düsseldorfilaisten tekeminen on kuitenkin yhä kaukana vakuuttavasta. Hertha-voitossa joukkueella oli kaikki maailman tuurit puolella, sillä vastustajan ykköstoppari loukkaantui avausjakson puolivälissä, ja Fortuna sai pelata yli puolet pelistä ylivoimalla. 11 vastaan 11 –pelissä Fortuna ei saanut mitään aikaan.Bayern lähtee peliin valtavan perustasoeron ja kotiedun myötä jättisuosikkina, vaikka siltä puuttuvat avainpelaajat Thiago ja James Rodriguez. Fortunalta sivussa lienee toppari Hoffmann, minkä lisäksi tärkeän puolustavan keskikentän Sobotkan pelaaminen on epävarmaa. Ottelun paras peli-idea on Fortunan jääminen ilman maalia. Myös koko pelin underista on tarjolla pientä etua.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 3-3Vireystila 2-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä suuriHerthalla on alla ruma 1–4-kyykkäys Fortuna Düsseldorfin vieraana, mikä oli viides perättäinen sarjaottelu ilman voittoa. Hyvä alkukausi on enää kaukainen muisto. Kokoonpanorintamallakin on huolia, kun avauksen miehistä tärkeä toppari/puolustava keskikenttä Niklas Stark ja toppari Karim Rekik ovat sivussa ja keskikentän Marko Grujicin pelaaminen on epävarmaa.Myös Hoffenheimilla on loukkaantumisia, mutta vieraiden peli kulkee silti mainiosti. Bundesliigassa alla on neljän pelin voittoputki maalierolla 13–3.Hoffenheimilla on edessä Mestarien liigan peli Shahtaria vastaan, mutta siitä huolimatta huippuvireiset vieraat lähtevät tähän peliin suosikkeina. Herthan puolustuspään poissaolojen ja Hoffenheimin hyvin toimivan hyökkäyksen takia runsasmaalisuus kelpaa vetoihin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-4Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiMainzilla on alla pari voittoa, joiden turvin se on tehnyt pesäeroa putoamisviivaan. Pelillisesti Sandro Schwarzin suojatit eivät ole kuitenkaan esittäneet ihmeitä, ja mukana on ollut ripaus suotuisaa tuuriakin.Dortmund jyrää sarjan kärjessä puolestaan todella vakuuttavasti. Viime kierroksen 3–2-voitto Der Klassikerissa Bayern Münchenistä oli vahva osoitus siitä, että mestaruus on realistinen tavoite tällä kaudella.Joukkueiden välinen tasoero on tällä hetkellä jopa hieman suurempi kuin sarjataulukko väittää. Huippuvireinen Dortmund lähtee vieraissakin otteluun suursuosikkina. Borussian voitosta on tarjolla vedonlyöntimarkkinoilla pientä etua.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 3-4Vireystila 2-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliWolfsburg on voittanut vain yhden edellisistä yhdeksästä sarjapelistään, ja sijoitus on valunut tutulle paikalle alempaan keskikastiin. Bruno Labbadian suojatit ovat kärsineet loukkaantumisista, mutta pelkästään niiden taakse ei voi piiloutua. Kollektiivinen suoritustaso ei vain riitä tällä hetkellä keskikastin paremmalle puolelle.RB Leipzig on sen sijaan todella vahvassa vireessä ja taistelee ansaitusti sarjan kärkisijoista. Viime kausi oli joukkueelta vaisu, mutta Ralf Rangnickin alaisuudessa punainen härkä on löytänyt jälleen mojonsa. Viiden edellisen sarjapelin maaliero on hurja 12–0.Ei ole epäselvyyttä siitä, kumpi joukkue lähtee peliin suosikkina. Vetomielessä ottelu kuitenkin passataan – kertoimet ovat hyvin kohdillaan sekä ottelun voittaja- että maalimäärä-puolella.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-1Kokoonpanot 4-3Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiSchalke on ollut tänä syksynä kaukana vuodentakaisesta tasostaan. Ehkä Mestarien liiga on sekoittanut viikkorytmiä liikaa tai noussut pelaajille henkisesti sarjapelejä tärkeämmäksi. Joukkue on toki parempi kuin sarjataulukko tällä hetkellä väittää, mutta tasoero neljän kärkeen on suuri.Nürnberg on puolestaan todennäköisesti tyytyväinen nykyisen pistemäärään ja sijoitukseen. Pelillisesti sarjanousija on ollut yksi alkukauden heikoimpia joukkueita.Vieraat puolustavat mielellään syvällä omalla alueellaan ja kyttäävät vastaiskuja. Schalke saa tässä pelin hallinnan, mutta hyökkäyspeli on ollut gelsenkircheniläisille iso ongelmakohta. Viime kaudella Schalke vakuutti erikoistilanteissa, mutta ne kuviot taidetaan olla jo läpi analysoituja vastustajien toimesta. Isännät ovat pelin suosikeita laadukkaampien yksilöiden ansiosta, mutta potentiaalisesti niukkamaalisessa pelissä parhaat pelikohteet löytyvät Nürnbergin puolelta tasoituksellisista vedoista.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 1-2Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliFreiburgilla on alla 1–3-kotitappio Mainzille vaisulla peliesityksellä. Tosin paikkojen valossa peli oli tasaisempi ja olisi voinut kääntyä myös isännille. Tämän ottelun alla Freiburg-valmentaja Christian Streich hikoilee loukkaantumishuolten takia. Ykköskärki Nils Petersen ja hänen adjutantti Florian Niederlechner ovat kärsineet vammoista ja molempien pelaaminen on epävarmaa.Werder Bremen on perustasoltaan pykälän isäntiä parempi joukkue. Vieraiden nykyvire ei kuitenkaan ole kaksinen – alla on kolmen pelin tappioputki heikoilla peliesityksillä. Puolustus on ollut Florian Kohfeldtin poppoon heikkous, ja sitä on varmasti käyty läpi maaottelutauon aikana.Ennakkoasetelmaltaan ottelu on hyvin tasainen. Jos Freiburgilta puuttuvat sekä Petersen että Niederlechner, laskevat isäntien osakkeet sekä koko pelin maaliodotusarvo. Vetomielessä kohde ei nykykertoimilla herätä pelihaluja.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-1Kokoonpanot 4-3Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä suuriKotijoukkue ’Gladbach lähti maaottelutauolle hyvässä vireessä. Nykyinen sarjasijoitus on tosin vähän yläkanttiin. Varsat on viime kauden tapaan ailahteleva nippu – parhaimmillaan erinomainen, mutta välillä sattuu totaalisia ohipelejä.Hannover on perustasoltaan sarjan heikoimpia joukkueita. Viime kierrokselta tuli tärkeä 2–1-kotivoitto Wolfsburgista, mutta puolustaminen oli huteraa. Alakerta on ollut joukkueen heikkous läpi syksyn.Vieraat joutuvat otteluun ilman ykköskärkeään Niclas Füllkrugia, kun taas ’Gladbach pääsee peliin liki parhaalla kokoonpanollaan. Ottelun maaliodotusarvo on sarjan keskiarvoa suurempi Hannoverin heikon puolustuspelin takia. Vetomielessä Mönchengladbachin runsasmaalisista voitoista löytyy pientä etua.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.