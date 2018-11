Otteluennakot

Championship: Birminghamissa kuuma paikallispeli

+ 1x2-arviot 1 x 2 22 % 28 % 50 % 4,55 3,57 2

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 14,4 0-0 11,9 0-1 8,5 2-0 28,7 1-1 7,5 0-2 10,7 2-1 18,2 2-2 19 1-2 10,7 3-0 86,2 3-3 108,4 0-3 20,4 3-1 54,6 4-4 1097,6 1-3 20,4 3-2 69,1 2-3 40,8 4-0 344,9 0-4 51,7 4-1 218,3 1-4 51,7 4-2 276,3 2-4 103,3 4-3 524,7 3-4 310 5-0 1724,5 0-5 163,5 5-1 1091,5 1-5 163,5 5-2 1381,6 2-5 327 5-3 2623,3 3-5 980,9 5-4 6641,2 4-5 3923,5 6-0 10347 0-6 620,8 6-1 6548,7 1-6 620,8 6-2 8289,5 2-6 1241,6 6-3 15739,6 3-6 3724,9 7-0 72428,7 0-7 2750,4 8-0 579429,8 0-8 13926,2

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 7,9 % 14,1 % 78 % 12,67 7,09 1,28 Vieras +2 2,2 % 5,7 % 92,1 % 45,89 17,51 1,09 Vieras +3 0,5 % 1,7 % 97,8 % 207,23 58,94 1,02 Koti +1 50 % 23,9 % 26,1 % 2 4,19 3,83 Koti +2 73,9 % 15,3 % 10,8 % 1,35 6,55 9,22 Koti +3 89,2 % 7,2 % 3,7 % 1,12 13,95 27,22

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 30,6 % 69,4 % Kerroinraja 3,27 1,44

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,39 1,72 41,9 % 58,1 % 0,5 2 2 50 % 50 % 0,5 & 1 1,76 2,31 56,8 % 43,2 % 1 1,52 2,91 65,7 % 34,3 % 1 & 1,5 1,42 3,37 70,3 % 29,7 % 1,5 1,35 3,83 73,9 % 26,1 % 1,5 & 2 1,25 5 80 % 20 % 2 1,15 7,81 87,2 % 12,8 % 2 & 2,5 1,13 8,52 88,3 % 11,7 % 2,5 1,12 9,22 89,2 % 10,8 % 2,5 & 3 1,08 13,28 92,5 % 7,5 % 3 1,04 25,27 96 % 4 % 3,5 1,04 27,22 96,3 % 3,7 % 4,5 1,01 95,62 99 % 1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,91 1,34 25,6 % 74,4 % 0,5 4,55 1,28 22 % 78 % 0,5 & 1 6,22 1,19 16,1 % 83,9 % 1 10,88 1,1 9,2 % 90,8 % 1 & 1,5 11,78 1,09 8,5 % 91,5 % 1,5 12,67 1,09 7,9 % 92,1 % 1,5 & 2 19,29 1,05 5,2 % 94,8 % 2 43,27 1,02 2,3 % 97,7 % 2 & 2,5 44,58 1,02 2,2 % 97,8 % 2,5 45,89 1,02 2,2 % 97,8 % 2,5 & 3 74,5 1,01 1,3 % 98,7 % 3 203,71 1 0,5 % 99,5 % 3,5 207,23 1 0,5 % 99,5 % 4,5 1124,32 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,1 10,76 90,71 % 9,29 % 1 1,12 9,65 89,64 % 10,36 % 1,25 1,24 5,09 80,37 % 19,63 % 1,5 1,37 3,68 72,84 % 27,16 % 1,75 1,45 3,2 68,77 % 31,23 % 2 1,58 2,72 63,26 % 36,74 % 2,25 1,86 2,16 53,77 % 46,23 % 2,5 2,14 1,88 46,75 % 53,25 % 2,75 2,47 1,68 40,55 % 59,45 % 3 3,06 1,49 32,72 % 67,28 % 3,25 3,46 1,41 28,91 % 71,09 % 3,5 3,86 1,35 25,89 % 74,11 % 3,75 4,95 1,25 20,22 % 79,78 % 4 7,35 1,16 13,61 % 86,39 % 4,25 7,96 1,14 12,57 % 87,43 % 4,5 8,56 1,13 11,68 % 88,32 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,9 1,34 25,62 % 74,38 % 2,5 13,22 1,08 7,56 % 92,44 % 3,5 57,22 1,02 1,75 % 98,25 % 4,5 302,53 1 0,33 % 99,67 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,14 1,87 46,64 % 53,36 % 2,5 4,79 1,26 20,88 % 79,12 % 3,5 13,38 1,08 7,47 % 92,53 % 4,5 39,58 1,03 2,53 % 97,47 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 50,9 % 49,1 % Kerroinraja 1,97 2,04

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 62,8 % 37,2 % Kerroinraja 1,59 2,69

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 79,6 % 20,4 % Kerroinraja 1,26 4,91

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,69 37,16 % 1 2,69 37,22 % 2 5,54 18,06 % 3+ 13,22 7,56 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,91 20,38 % 1 3,03 32,98 % 2 3,88 25,76 % 3+ 4,79 20,88 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 20,38 % 79,62 % Kerroinraja 4,91 1,26

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 37,16 % 62,84 % Kerroinraja 2,69 1,59

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,88 8,42 % 1 5,34 18,74 % 2 3,83 26,09 % 3 4,79 20,86 % 4 7,04 14,21 % 5 14,36 6,96 % 6+ 21,21 4,72 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2 50 % 12 1,39 72 % X2 1,28 78 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 45,89 2,18 % Koti 2 17,51 5,71 % Koti 1 7,09 14,11 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 4,19 23,88 % Vieras 2 6,55 15,28 % Vieras 3+ 9,22 10,84 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 8,65 11,56 % 1 ja alle 2,5 9,58 10,44 % X ja yli 2,5 15,94 6,27 % X ja alle 2,5 4,6 21,73 % 2 ja yli 2,5 3,46 28,92 % 2 ja alle 2,5 4,74 21,08 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 18 % 26 % 56 % 5,56 3,85 1,79

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 17,5 0-0 13,3 0-1 8,5 2-0 37,2 1-1 8,1 0-2 9,7 2-1 21,2 2-2 19,7 1-2 10,3 3-0 118,6 3-3 107,6 0-3 16,6 3-1 67,8 4-4 1046,4 1-3 17,7 3-2 77,5 2-3 37,6 4-0 504,7 0-4 38 4-1 288,4 1-4 40,4 4-2 329,6 2-4 86 4-3 565,1 3-4 274,4 5-0 2684,8 0-5 108,5 5-1 1534,2 1-5 115,5 5-2 1753,3 2-5 245,6 5-3 3005,7 3-5 784 5-4 6870,2 4-5 3336,1 6-0 17136,9 0-6 372,1 6-1 9792,5 1-6 395,8 6-2 11191,4 2-6 842,2 6-3 19185,3 3-6 2688 7-0 127615,1 0-7 1488,4 8-0 1086086,1 0-8 6804,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 6,1 % 11,9 % 82 % 16,44 8,39 1,22 Vieras +2 1,6 % 4,5 % 93,9 % 63,24 22,21 1,06 Vieras +3 0,3 % 1,3 % 98,4 % 303,65 79,87 1,02 Koti +1 44 % 24,5 % 31,5 % 2,27 4,08 3,18 Koti +2 68,5 % 17,3 % 14,2 % 1,46 5,79 7,04 Koti +3 85,8 % 8,9 % 5,3 % 1,17 11,19 19

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 24,3 % 75,7 % Kerroinraja 4,11 1,32

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,81 1,55 35,6 % 64,4 % 0,5 2,27 1,79 44 % 56 % 0,5 & 1 1,99 2,01 50,2 % 49,8 % 1 1,72 2,4 58,3 % 41,7 % 1 & 1,5 1,56 2,79 64,1 % 35,9 % 1,5 1,46 3,18 68,5 % 31,5 % 1,5 & 2 1,33 4 75 % 25 % 2 1,21 5,83 82,8 % 17,2 % 2 & 2,5 1,18 6,44 84,5 % 15,5 % 2,5 1,17 7,04 85,8 % 14,2 % 2,5 & 3 1,11 9,82 89,8 % 10,2 % 3 1,06 17,31 94,2 % 5,8 % 3,5 1,06 19 94,7 % 5,3 % 4,5 1,02 60,8 98,4 % 1,6 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 4,83 1,26 20,7 % 79,3 % 0,5 5,56 1,22 18 % 82 % 0,5 & 1 7,81 1,15 12,8 % 87,2 % 1 14,48 1,07 6,9 % 93,1 % 1 & 1,5 15,46 1,07 6,5 % 93,5 % 1,5 16,44 1,06 6,1 % 93,9 % 1,5 & 2 25,5 1,04 3,9 % 96,1 % 2 60,39 1,02 1,7 % 98,3 % 2 & 2,5 61,81 1,02 1,6 % 98,4 % 2,5 63,24 1,02 1,6 % 98,4 % 2,5 & 3 104,02 1,01 1 % 99 % 3 299,85 1 0,3 % 99,7 % 3,5 303,65 1 0,3 % 99,7 % 4,5 1751,79 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 12,14 91,76 % 8,24 % 1 1,1 10,97 90,89 % 9,11 % 1,25 1,22 5,61 82,16 % 17,84 % 1,5 1,33 4 74,97 % 25,03 % 1,75 1,4 3,49 71,33 % 28,67 % 2 1,5 2,98 66,46 % 33,54 % 2,25 1,76 2,31 56,8 % 43,2 % 2,5 2,02 1,98 49,6 % 50,4 % 2,75 2,29 1,77 43,6 % 56,4 % 3 2,78 1,56 35,98 % 64,02 % 3,25 3,15 1,46 31,7 % 68,3 % 3,5 3,53 1,4 28,33 % 71,67 % 3,75 4,44 1,29 22,5 % 77,5 % 4 6,4 1,19 15,64 % 84,36 % 4,25 6,96 1,17 14,36 % 85,64 % 4,5 7,53 1,15 13,28 % 86,72 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,29 1,3 23,34 % 76,66 % 2,5 15,46 1,07 6,47 % 93,53 % 3,5 71,5 1,01 1,4 % 98,6 % 4,5 403,47 1 0,25 % 99,75 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,91 2,09 52,22 % 47,78 % 2,5 3,93 1,34 25,46 % 74,54 % 3,5 10,02 1,11 9,98 % 90,02 % 4,5 27,76 1,04 3,6 % 96,4 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51 % 49 % Kerroinraja 1,96 2,04

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 60,5 % 39,5 % Kerroinraja 1,65 2,53

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 83 % 17 % Kerroinraja 1,21 5,88

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,53 39,55 % 1 2,69 37,12 % 2 5,93 16,87 % 3+ 15,46 6,47 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,88 17,02 % 1 3,25 30,76 % 2 3,74 26,76 % 3+ 3,93 25,46 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 17,02 % 82,98 % Kerroinraja 5,88 1,21

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 39,55 % 60,45 % Kerroinraja 2,53 1,65

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,3 7,52 % 1 5,71 17,51 % 2 3,94 25,37 % 3 4,7 21,27 % 4 6,65 15,05 % 5 12,94 7,73 % 6+ 18,01 5,55 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 2,27 44 % 12 1,35 74 % X2 1,22 82 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 63,24 1,58 % Koti 2 22,21 4,5 % Koti 1 8,39 11,92 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 4,08 24,54 % Vieras 2 5,79 17,26 % Vieras 3+ 7,04 14,2 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 10,43 9,58 % 1 ja alle 2,5 11,88 8,42 % X ja yli 2,5 16,35 6,12 % X ja alle 2,5 5,03 19,88 % 2 ja yli 2,5 2,95 33,9 % 2 ja alle 2,5 4,52 22,1 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 34 % 31 % 35 % 2,94 3,23 2,86

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,2 0-0 10,4 0-1 10 2-0 16,6 1-1 6,8 0-2 16,1 2-1 13,4 2-2 17,8 1-2 13,1 3-0 40,5 3-3 105,2 0-3 38,9 3-1 32,7 4-4 1104 1-3 31,7 3-2 52,7 2-3 51,5 4-0 131,8 0-4 125,6 4-1 106,3 1-4 102,1 4-2 171,5 2-4 166,1 4-3 414,8 3-4 405 5-0 535,8 0-5 506,5 5-1 432,1 1-5 411,8 5-2 697 2-5 669,6 5-3 1686,2 3-5 1633,1 5-4 5439,5 4-5 5310,9 6-0 2613,8 0-6 2450,8 6-1 2107,9 1-6 1992,5 6-2 3399,9 2-6 3239,9 6-3 8225,5 3-6 7902,1 7-0 14875,5 0-7 13835,1 8-0 96751,1 0-8 89258,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 14,6 % 19,4 % 66 % 6,85 5,15 1,52 Vieras +2 4,9 % 9,7 % 85,4 % 20,5 10,29 1,17 Vieras +3 1,3 % 3,6 % 95,1 % 76,01 28,06 1,05 Koti +1 65 % 19,9 % 15,1 % 1,54 5,03 6,61 Koti +2 84,9 % 10 % 5,1 % 1,18 9,96 19,63 Koti +3 94,9 % 3,7 % 1,4 % 1,05 26,96 72,27

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 49,3 % 50,7 % Kerroinraja 2,03 1,97

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,71 2,41 58,6 % 41,4 % 0,5 1,54 2,86 65 % 35 % 0,5 & 1 1,39 3,59 72,2 % 27,8 % 1 1,23 5,3 81,1 % 18,9 % 1 & 1,5 1,2 5,95 83,2 % 16,8 % 1,5 1,18 6,61 84,9 % 15,1 % 1,5 & 2 1,12 9,39 89,4 % 10,6 % 2 1,06 17,66 94,3 % 5,7 % 2 & 2,5 1,06 18,65 94,6 % 5,4 % 2,5 1,05 19,63 94,9 % 5,1 % 2,5 & 3 1,03 30,31 96,7 % 3,3 % 3 1,01 69,59 98,6 % 1,4 % 3,5 1,01 72,27 98,6 % 1,4 % 4,5 1 318,65 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,49 1,67 40,2 % 59,8 % 0,5 2,94 1,52 34 % 66 % 0,5 & 1 3,72 1,37 26,9 % 73,1 % 1 5,52 1,22 18,1 % 81,9 % 1 & 1,5 6,19 1,19 16,2 % 83,8 % 1,5 6,85 1,17 14,6 % 85,4 % 1,5 & 2 9,77 1,11 10,2 % 89,8 % 2 18,5 1,06 5,4 % 94,6 % 2 & 2,5 19,5 1,05 5,1 % 94,9 % 2,5 20,5 1,05 4,9 % 95,1 % 2,5 & 3 31,71 1,03 3,2 % 96,8 % 3 73,31 1,01 1,4 % 98,6 % 3,5 76,01 1,01 1,3 % 98,7 % 4,5 337,74 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,12 9,34 89,3 % 10,7 % 1 1,14 8,32 87,98 % 12,02 % 1,25 1,28 4,61 78,31 % 21,69 % 1,5 1,42 3,4 70,55 % 29,45 % 1,75 1,52 2,94 65,97 % 34,03 % 2 1,68 2,48 59,7 % 40,3 % 2,25 1,98 2,02 50,41 % 49,59 % 2,5 2,29 1,77 43,62 % 56,38 % 2,75 2,68 1,6 37,3 % 62,7 % 3 3,4 1,42 29,4 % 70,6 % 3,25 3,83 1,35 26,11 % 73,89 % 3,5 4,26 1,31 23,48 % 76,52 % 3,75 5,56 1,22 17,99 % 82,01 % 4 8,58 1,13 11,66 % 88,34 % 4,25 9,24 1,12 10,82 % 89,18 % 4,5 9,9 1,11 10,1 % 89,9 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,95 1,51 33,94 % 66,06 % 2,5 8,25 1,14 12,12 % 87,88 % 3,5 29,16 1,04 3,43 % 96,57 % 4,5 125,63 1,01 0,8 % 99,2 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,89 1,53 34,62 % 65,38 % 2,5 8 1,14 12,5 % 87,5 % 3,5 28,02 1,04 3,57 % 96,43 % 4,5 92,4 1,01 1,08 % 98,92 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,3 % 48,7 % Kerroinraja 1,95 2,05

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 70,5 % 29,5 % Kerroinraja 1,42 3,39

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 71,1 % 28,9 % Kerroinraja 1,41 3,46

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,39 29,49 % 1 2,73 36,57 % 2 4,58 21,82 % 3+ 8,25 12,12 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,46 28,9 % 1 2,74 36,48 % 2 4,52 22,12 % 3+ 8 12,5 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 28,9 % 71,1 % Kerroinraja 3,46 1,41

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 29,49 % 70,51 % Kerroinraja 3,39 1,42

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,37 9,64 % 1 5,05 19,81 % 2 3,71 26,94 % 3 4,97 20,14 % 4 7,47 13,38 % 5 16,28 6,14 % 6+ 25,28 3,96 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,54 65 % 12 1,45 69 % X2 1,52 66 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 20,5 4,88 % Koti 2 10,29 9,72 % Koti 1 5,15 19,4 % Tasan 3,23 31 % Vieras 1 5,03 19,87 % Vieras 2 9,96 10,04 % Vieras 3+ 19,63 5,09 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,49 18,2 % 1 ja alle 2,5 6,33 15,8 % X ja yli 2,5 15,03 6,65 % X ja alle 2,5 4,11 24,35 % 2 ja yli 2,5 5,33 18,77 % 2 ja alle 2,5 6,16 16,23 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 56 % 25 % 19 % 1,79 4 5,26

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,7 0-0 16 0-1 18,7 2-0 10,4 1-1 8,5 0-2 36,7 2-1 10,2 2-2 17,9 1-2 19,8 3-0 16,9 3-3 85,5 0-3 108 3-1 16,6 4-4 724,6 1-3 58,4 3-2 32,6 2-3 63,1 4-0 36,6 0-4 423,5 4-1 35,9 1-4 228,9 4-2 70,4 2-4 247,5 4-3 207,1 3-4 401,3 5-0 99 0-5 2075,8 5-1 97,1 1-5 1122,1 5-2 190,3 2-5 1213 5-3 559,7 3-5 1967,1 5-4 2195 4-5 4253,1 6-0 321,1 0-6 12210,6 6-1 314,8 1-6 6600,3 6-2 617,2 2-6 7135,5 6-3 1815,3 3-6 11571 7-0 1214,9 0-7 83798,1 8-0 5253,5 0-8 657239,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 32,3 % 23,7 % 44 % 3,1 4,22 2,27 Vieras +2 15,1 % 17,2 % 67,7 % 6,62 5,82 1,48 Vieras +3 5,8 % 9,3 % 84,9 % 17,16 10,79 1,18 Koti +1 81 % 12,2 % 6,8 % 1,23 8,17 14,79 Koti +2 93,2 % 4,9 % 1,9 % 1,07 20,44 53,45 Koti +3 98,1 % 1,5 % 0,4 % 1,02 68,77 239,8

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 74,7 % 25,3 % Kerroinraja 1,34 3,95

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,28 4,61 78,3 % 21,7 % 0,5 1,23 5,26 81 % 19 % 0,5 & 1 1,16 7,29 86,3 % 13,7 % 1 1,08 12,98 92,3 % 7,7 % 1 & 1,5 1,08 13,88 92,8 % 7,2 % 1,5 1,07 14,79 93,2 % 6,8 % 1,5 & 2 1,05 22,6 95,6 % 4,4 % 2 1,02 50,83 98 % 2 % 2 & 2,5 1,02 52,14 98,1 % 1,9 % 2,5 1,02 53,45 98,1 % 1,9 % 2,5 & 3 1,01 86,77 98,8 % 1,2 % 3 1 236,31 99,6 % 0,4 % 3,5 1 239,8 99,6 % 0,4 % 4,5 1 1286,5 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,56 2,78 64 % 36 % 0,5 1,79 2,27 56 % 44 % 0,5 & 1 2 2 50,1 % 49,9 % 1 2,36 1,73 42,3 % 57,7 % 1 & 1,5 2,73 1,58 36,6 % 63,4 % 1,5 3,1 1,48 32,3 % 67,7 % 1,5 & 2 3,86 1,35 25,9 % 74,1 % 2 5,49 1,22 18,2 % 81,8 % 2 & 2,5 6,05 1,2 16,5 % 83,5 % 2,5 6,62 1,18 15,1 % 84,9 % 2,5 & 3 9,11 1,12 11 % 89 % 3 15,57 1,07 6,4 % 93,6 % 3,5 17,16 1,06 5,8 % 94,2 % 4,5 52,45 1,02 1,9 % 98,1 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 14,7 93,2 % 6,8 % 1 1,08 13,45 92,56 % 7,44 % 1,25 1,18 6,53 84,68 % 15,32 % 1,5 1,28 4,55 78,04 % 21,96 % 1,75 1,33 4 75,03 % 24,97 % 2 1,41 3,46 71,06 % 28,94 % 2,25 1,63 2,58 61,31 % 38,69 % 2,5 1,85 2,17 53,92 % 46,08 % 2,75 2,07 1,94 48,33 % 51,67 % 3 2,43 1,7 41,19 % 58,81 % 3,25 2,76 1,57 36,2 % 63,8 % 3,5 3,1 1,48 32,28 % 67,72 % 3,75 3,8 1,36 26,28 % 73,72 % 4 5,23 1,24 19,11 % 80,89 % 4,25 5,74 1,21 17,42 % 82,58 % 4,5 6,25 1,19 16 % 84 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,82 2,22 54,97 % 45,03 % 2,5 3,58 1,39 27,97 % 72,03 % 3,5 8,7 1,13 11,49 % 88,51 % 4,5 25,54 1,04 3,91 % 96,09 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,77 1,36 26,55 % 73,45 % 2,5 12,53 1,09 7,98 % 92,02 % 3,5 53,56 1,02 1,87 % 98,13 % 4,5 164,89 1,01 0,61 % 99,39 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 54,5 % 45,5 % Kerroinraja 1,84 2,2

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 84,4 % 15,6 % Kerroinraja 1,18 6,43

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 63,8 % 36,2 % Kerroinraja 1,57 2,76

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 6,43 15,55 % 1 3,39 29,47 % 2 3,7 27 % 3+ 3,58 27,97 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,76 36,25 % 1 2,69 37,2 % 2 5,38 18,58 % 3+ 12,53 7,98 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 36,25 % 63,75 % Kerroinraja 2,76 1,57

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 15,55 % 84,45 % Kerroinraja 6,43 1,18

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 15,95 6,27 % 1 6,37 15,69 % 2 4,14 24,13 % 3 4,62 21,63 % 4 6,14 16,28 % 5 11,19 8,94 % 6+ 14,15 7,07 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,23 81 % 12 1,33 75 % X2 2,27 44 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 6,62 15,1 % Koti 2 5,82 17,19 % Koti 1 4,22 23,71 % Tasan 4 25 % Vieras 1 8,17 12,24 % Vieras 2 20,44 4,89 % Vieras 3+ 53,45 1,87 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,77 36,08 % 1 ja alle 2,5 5,02 19,92 % X ja yli 2,5 14,49 6,9 % X ja alle 2,5 5,52 18,1 % 2 ja yli 2,5 9,14 10,94 % 2 ja alle 2,5 12,4 8,06 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 62 % 24 % 14 % 1,61 4,17 7,14

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 6,8 0-0 11,7 0-1 18,2 2-0 7,9 1-1 8,9 0-2 47,9 2-1 10,3 2-2 27,3 1-2 27,8 3-0 13,7 3-3 188,1 0-3 189 3-1 18 4-4 2302,9 1-3 109,9 3-2 47,4 2-3 127,8 4-0 31,9 0-4 994,7 4-1 41,9 1-4 578,3 4-2 110,3 2-4 672,5 4-3 435,4 3-4 1172,9 5-0 92,6 0-5 6544,2 5-1 121,8 1-5 3804,8 5-2 320,6 2-5 4424,1 5-3 1265,6 3-5 7716,5 5-4 6661 4-5 17945,4 6-0 323 0-6 51664,6 6-1 425 1-6 30037,6 6-2 1118,4 2-6 34927,4 6-3 4414,9 3-6 60919,9 7-0 1314,5 0-7 475858,1 8-0 6114,2 0-8 5009032,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 35,2 % 26,8 % 38 % 2,84 3,73 2,63 Vieras +2 15,9 % 19,3 % 64,8 % 6,29 5,19 1,54 Vieras +3 5,9 % 10 % 84,1 % 17,03 9,98 1,19 Koti +1 86 % 10 % 4 % 1,16 10,04 24,77 Koti +2 96 % 3,2 % 0,9 % 1,04 31,64 113,96 Koti +3 99,1 % 0,7 % 0,2 % 1,01 137,69 661,39

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 81,6 % 18,4 % Kerroinraja 1,23 5,43

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,19 6,29 84,1 % 15,9 % 0,5 1,16 7,14 86 % 14 % 0,5 & 1 1,1 10,54 90,5 % 9,5 % 1 1,05 22,3 95,5 % 4,5 % 1 & 1,5 1,04 23,53 95,8 % 4,2 % 1,5 1,04 24,77 96 % 4 % 1,5 & 2 1,03 40,05 97,5 % 2,5 % 2 1,01 110,36 99,1 % 0,9 % 2 & 2,5 1,01 112,16 99,1 % 0,9 % 2,5 1,01 113,96 99,1 % 0,9 % 2,5 & 3 1,01 193,72 99,5 % 0,5 % 3 1 656,59 99,8 % 0,2 % 3,5 1 661,39 99,8 % 0,2 % 4,5 1 4647,09 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,42 3,38 70,5 % 29,5 % 0,5 1,61 2,63 62 % 38 % 0,5 & 1 1,78 2,28 56,1 % 43,9 % 1 2,08 1,93 48,1 % 51,9 % 1 & 1,5 2,46 1,68 40,6 % 59,4 % 1,5 2,84 1,54 35,2 % 64,8 % 1,5 & 2 3,54 1,39 28,2 % 71,8 % 2 5,08 1,25 19,7 % 80,3 % 2 & 2,5 5,69 1,21 17,6 % 82,4 % 2,5 6,29 1,19 15,9 % 84,1 % 2,5 & 3 8,73 1,13 11,5 % 88,5 % 3 15,33 1,07 6,5 % 93,5 % 3,5 17,03 1,06 5,9 % 94,1 % 4,5 54,93 1,02 1,8 % 98,2 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 10,49 90,47 % 9,53 % 1 1,12 9,3 89,25 % 10,75 % 1,25 1,26 4,8 79,17 % 20,83 % 1,5 1,41 3,46 71,13 % 28,87 % 1,75 1,5 3,01 66,81 % 33,19 % 2 1,64 2,56 60,98 % 39,02 % 2,25 1,93 2,08 51,86 % 48,14 % 2,5 2,22 1,82 45,11 % 54,89 % 2,75 2,59 1,63 38,64 % 61,36 % 3 3,29 1,44 30,43 % 69,57 % 3,25 3,73 1,37 26,84 % 73,16 % 3,5 4,17 1,32 24,01 % 75,99 % 3,75 5,39 1,23 18,57 % 81,43 % 4 8,13 1,14 12,29 % 87,71 % 4,25 8,76 1,13 11,41 % 88,59 % 4,5 9,39 1,12 10,65 % 89,35 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,91 2,1 52,49 % 47,51 % 2,5 3,93 1,34 25,46 % 74,54 % 3,5 10,13 1,11 9,87 % 90,13 % 4,5 31,63 1,03 3,16 % 96,84 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 6,05 1,2 16,53 % 83,47 % 2,5 26,69 1,04 3,75 % 96,25 % 3,5 151,14 1,01 0,66 % 99,34 % 4,5 552,33 1 0,18 % 99,82 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 43,7 % 56,3 % Kerroinraja 2,29 1,78

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 83,2 % 16,8 % Kerroinraja 1,2 5,95

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 52 % 48 % Kerroinraja 1,92 2,08

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,95 16,8 % 1 3,26 30,71 % 2 3,7 27,03 % 3+ 3,93 25,46 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,08 48,03 % 1 2,82 35,44 % 2 7,82 12,78 % 3+ 26,69 3,75 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 48,03 % 51,97 % Kerroinraja 2,08 1,92

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 16,8 % 83,2 % Kerroinraja 5,95 1,2

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,67 8,57 % 1 4,93 20,3 % 2 3,84 26,02 % 3 4,74 21,1 % 4 7,49 13,36 % 5 15,28 6,55 % 6+ 24,36 4,11 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,16 86 % 12 1,32 76 % X2 2,63 38 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 6,29 15,89 % Koti 2 5,19 19,27 % Koti 1 3,73 26,84 % Tasan 4,17 24 % Vieras 1 10,04 9,96 % Vieras 2 31,64 3,16 % Vieras 3+ 113,96 0,88 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,9 34,46 % 1 ja alle 2,5 3,63 27,54 % X ja yli 2,5 23,6 4,24 % X ja alle 2,5 5,06 19,76 % 2 ja yli 2,5 15,59 6,42 % 2 ja alle 2,5 13,18 7,58 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 44 % 29 % 27 % 2,27 3,45 3,7

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,7 0-0 11,2 0-1 12,1 2-0 12,4 1-1 7,3 0-2 22 2-1 11,2 2-2 18,9 1-2 15,7 3-0 26,5 3-3 110,3 0-3 60,1 3-1 24,1 4-4 1145,8 1-3 42,9 3-2 43,8 2-3 61,3 4-0 75,7 0-4 218,6 4-1 68,9 1-4 156,1 4-2 125,2 2-4 223,1 4-3 341,5 3-4 478 5-0 270,5 0-5 993,6 5-1 245,9 1-5 709,7 5-2 447,2 2-5 1013,9 5-3 1219,5 3-5 2172,6 5-4 4434,6 4-5 6207,5 6-0 1159,4 0-6 5419,7 6-1 1054 1-6 3871,2 6-2 1916,4 2-6 5530,3 6-3 5226,5 3-6 11850,6 7-0 5797,1 0-7 34488,9 8-0 33126 0-8 250828,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 21 % 23 % 56 % 4,77 4,34 1,79 Vieras +2 7,9 % 13,1 % 79 % 12,73 7,63 1,27 Vieras +3 2,4 % 5,5 % 92,1 % 41,91 18,29 1,09 Koti +1 73 % 16,5 % 10,5 % 1,37 6,08 9,48 Koti +2 89,5 % 7,4 % 3,2 % 1,12 13,59 31,41 Koti +3 96,8 % 2,4 % 0,8 % 1,03 41,48 129,42

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 62 % 38 % Kerroinraja 1,61 2,63

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,46 3,17 68,4 % 31,6 % 0,5 1,37 3,7 73 % 27 % 0,5 & 1 1,26 4,89 79,5 % 20,5 % 1 1,14 7,92 87,4 % 12,6 % 1 & 1,5 1,13 8,7 88,5 % 11,5 % 1,5 1,12 9,48 89,5 % 10,5 % 1,5 & 2 1,08 14,03 92,9 % 7,1 % 2 1,04 29,1 96,6 % 3,4 % 2 & 2,5 1,03 30,25 96,7 % 3,3 % 2,5 1,03 31,41 96,8 % 3,2 % 2,5 & 3 1,02 49,94 98 % 2 % 3 1,01 126,3 99,2 % 0,8 % 3,5 1,01 129,42 99,2 % 0,8 % 4,5 1 640,05 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,94 2,06 51,5 % 48,5 % 0,5 2,27 1,79 44 % 56 % 0,5 & 1 2,72 1,58 36,7 % 63,3 % 1 3,67 1,37 27,2 % 72,8 % 1 & 1,5 4,22 1,31 23,7 % 76,3 % 1,5 4,77 1,27 21 % 79 % 1,5 & 2 6,49 1,18 15,4 % 84,6 % 2 11,06 1,1 9 % 91 % 2 & 2,5 11,9 1,09 8,4 % 91,6 % 2,5 12,73 1,09 7,9 % 92,1 % 2,5 & 3 19 1,06 5,3 % 94,7 % 3 39,62 1,03 2,5 % 97,5 % 3,5 41,91 1,02 2,4 % 97,6 % 4,5 164,78 1,01 0,6 % 99,4 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 10,08 90,08 % 9,92 % 1 1,13 8,97 88,86 % 11,14 % 1,25 1,26 4,78 79,1 % 20,9 % 1,5 1,4 3,48 71,27 % 28,73 % 1,75 1,49 3,02 66,9 % 33,1 % 2 1,64 2,56 60,97 % 39,03 % 2,25 1,93 2,07 51,7 % 48,3 % 2,5 2,23 1,81 44,88 % 55,12 % 2,75 2,6 1,63 38,53 % 61,47 % 3 3,28 1,44 30,52 % 69,48 % 3,25 3,7 1,37 27 % 73 % 3,5 4,13 1,32 24,21 % 75,79 % 3,75 5,35 1,23 18,7 % 81,3 % 4 8,12 1,14 12,32 % 87,68 % 4,25 8,75 1,13 11,43 % 88,57 % 4,5 9,39 1,12 10,65 % 89,35 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,43 1,7 41,23 % 58,77 % 2,5 5,97 1,2 16,76 % 83,24 % 3,5 18,57 1,06 5,39 % 94,61 % 4,5 70,49 1,01 1,42 % 98,58 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,47 1,41 28,84 % 71,16 % 2,5 10,78 1,1 9,28 % 90,72 % 3,5 42,46 1,02 2,36 % 97,64 % 4,5 143,01 1,01 0,7 % 99,3 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 50,8 % 49,2 % Kerroinraja 1,97 2,03

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 76 % 24 % Kerroinraja 1,32 4,17

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,9 % 34,1 % Kerroinraja 1,52 2,93

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,17 23,97 % 1 2,87 34,8 % 2 4,09 24,47 % 3+ 5,97 16,76 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,93 34,14 % 1 2,7 37,03 % 2 5,11 19,56 % 3+ 10,78 9,28 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 34,14 % 65,86 % Kerroinraja 2,93 1,52

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 23,97 % 76,03 % Kerroinraja 4,17 1,32

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,19 8,94 % 1 5,05 19,8 % 2 3,79 26,38 % 3 4,84 20,68 % 4 7,38 13,55 % 5 15,44 6,48 % 6+ 23,95 4,18 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,37 73 % 12 1,41 71 % X2 1,79 56 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 12,73 7,85 % Koti 2 7,63 13,11 % Koti 1 4,34 23,03 % Tasan 3,45 29 % Vieras 1 6,08 16,46 % Vieras 2 13,59 7,36 % Vieras 3+ 31,41 3,18 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,1 24,37 % 1 ja alle 2,5 5,09 19,63 % X ja yli 2,5 15,88 6,3 % X ja alle 2,5 4,41 22,7 % 2 ja yli 2,5 7,04 14,21 % 2 ja alle 2,5 7,82 12,79 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 27 % 28 % 45 % 3,7 3,57 2,22

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 14,9 0-0 15 0-1 11 2-0 24,5 1-1 7,6 0-2 13,5 2-1 15,1 2-2 15,3 1-2 11,1 3-0 60,3 3-3 69,9 0-3 25 3-1 37,2 4-4 565,7 1-3 20,5 3-2 45,9 2-3 33,7 4-0 197,6 0-4 61,8 4-1 122 1-4 50,7 4-2 150,6 2-4 83,1 4-3 278,8 3-4 204,4 5-0 809,7 0-5 190,9 5-1 499,8 1-5 156,5 5-2 617,1 2-5 256,5 5-3 1142,8 3-5 630,7 5-4 2821,6 4-5 2067,9 6-0 3982,4 0-6 707 6-1 2458,2 1-6 579,5 6-2 3034,9 2-6 950 6-3 5620,1 3-6 2336 7-0 22849,6 0-7 3054,8 8-0 149833,4 0-8 15085,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 11,1 % 15,9 % 73 % 8,99 6,3 1,37 Vieras +2 3,6 % 7,5 % 88,9 % 27,72 13,3 1,13 Vieras +3 0,9 % 2,7 % 96,4 % 105,42 37,61 1,04 Koti +1 55 % 21,7 % 23,3 % 1,82 4,62 4,28 Koti +2 76,7 % 13,6 % 9,7 % 1,3 7,34 10,29 Koti +3 90,3 % 6,4 % 3,3 % 1,11 15,63 30,13

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 37,5 % 62,5 % Kerroinraja 2,67 1,6

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,1 1,91 47,7 % 52,3 % 0,5 1,82 2,22 55 % 45 % 0,5 & 1 1,62 2,61 61,7 % 38,3 % 1 1,42 3,36 70,2 % 29,8 % 1 & 1,5 1,35 3,82 73,8 % 26,2 % 1,5 1,3 4,28 76,7 % 23,3 % 1,5 & 2 1,22 5,64 82,3 % 17,7 % 2 1,13 8,89 88,7 % 11,3 % 2 & 2,5 1,12 9,59 89,6 % 10,4 % 2,5 1,11 10,29 90,3 % 9,7 % 2,5 & 3 1,07 14,85 93,3 % 6,7 % 3 1,04 28,2 96,5 % 3,5 % 3,5 1,03 30,13 96,7 % 3,3 % 4,5 1,01 104,37 99 % 1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,19 1,46 31,4 % 68,6 % 0,5 3,7 1,37 27 % 73 % 0,5 & 1 4,83 1,26 20,7 % 79,3 % 1 7,56 1,15 13,2 % 86,8 % 1 & 1,5 8,27 1,14 12,1 % 87,9 % 1,5 8,99 1,13 11,1 % 88,9 % 1,5 & 2 13,06 1,08 7,7 % 92,3 % 2 25,63 1,04 3,9 % 96,1 % 2 & 2,5 26,68 1,04 3,7 % 96,3 % 2,5 27,72 1,04 3,6 % 96,4 % 2,5 & 3 43,31 1,02 2,3 % 97,7 % 3 102,61 1,01 1 % 99 % 3,5 105,42 1,01 0,9 % 99,1 % 4,5 477,38 1 0,2 % 99,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,08 13,8 92,75 % 7,25 % 1 1,09 12,62 92,07 % 7,93 % 1,25 1,19 6,32 84,17 % 15,83 % 1,5 1,29 4,45 77,51 % 22,49 % 1,75 1,35 3,9 74,35 % 25,65 % 2 1,43 3,35 70,15 % 29,85 % 2,25 1,66 2,52 60,28 % 39,72 % 2,5 1,89 2,12 52,85 % 47,15 % 2,75 2,12 1,9 47,23 % 52,77 % 3 2,49 1,67 40,1 % 59,9 % 3,25 2,83 1,55 35,32 % 64,68 % 3,5 3,17 1,46 31,57 % 68,43 % 3,75 3,92 1,34 25,53 % 74,47 % 4 5,45 1,22 18,34 % 81,66 % 4,25 5,98 1,2 16,72 % 83,28 % 4,5 6,51 1,18 15,37 % 84,63 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,95 1,51 33,89 % 66,11 % 2,5 8,35 1,14 11,98 % 88,02 % 3,5 29,99 1,03 3,33 % 96,67 % 4,5 131,58 1,01 0,76 % 99,24 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,1 1,91 47,55 % 52,45 % 2,5 4,63 1,28 21,58 % 78,42 % 3,5 12,74 1,09 7,85 % 92,15 % 4,5 35,13 1,03 2,85 % 97,15 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 57,4 % 42,6 % Kerroinraja 1,74 2,35

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 70,5 % 29,5 % Kerroinraja 1,42 3,39

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 80,2 % 19,8 % Kerroinraja 1,25 5,06

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,39 29,51 % 1 2,73 36,6 % 2 4,56 21,91 % 3+ 8,35 11,98 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 5,06 19,76 % 1 3,06 32,68 % 2 3,85 25,97 % 3+ 4,63 21,58 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 19,76 % 80,24 % Kerroinraja 5,06 1,25

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 29,51 % 70,49 % Kerroinraja 3,39 1,42

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 14,99 6,67 % 1 6,32 15,82 % 2 4,05 24,66 % 3 4,7 21,28 % 4 6,17 16,2 % 5 11,64 8,59 % 6+ 14,75 6,78 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,82 55 % 12 1,39 72 % X2 1,37 73 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 27,72 3,61 % Koti 2 13,3 7,52 % Koti 1 6,3 15,87 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 4,62 21,66 % Vieras 2 7,34 13,63 % Vieras 3+ 10,29 9,72 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 6,16 16,23 % 1 ja alle 2,5 9,28 10,77 % X ja yli 2,5 12,29 8,14 % X ja alle 2,5 5,03 19,86 % 2 ja yli 2,5 3,51 28,48 % 2 ja alle 2,5 6,05 16,52 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 49 % 29 % 22 % 2,04 3,45 4,55

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,1 0-0 10,8 0-1 13,8 2-0 10,7 1-1 7,3 0-2 28,1 2-1 10,9 2-2 19,6 1-2 18,5 3-0 21,1 3-3 118,1 0-3 86,1 3-1 21,6 4-4 1268,8 1-3 56,6 3-2 44 2-3 74,5 4-0 55,6 0-4 351,3 4-1 56,8 1-4 231,1 4-2 115,9 2-4 304,1 4-3 354,8 3-4 600,2 5-0 183,1 0-5 1792,2 5-1 186,8 1-5 1179,1 5-2 381,2 2-5 1551,5 5-3 1167 3-5 3062,1 5-4 4763,2 4-5 8058,1 6-0 722,6 0-6 10972,9 6-1 737,3 1-6 7219 6-2 1504,8 2-6 9498,7 6-3 4606,5 3-6 18747,5 7-0 3327,8 0-7 78378 8-0 17514,5 0-8 639820,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 25 % 24 % 51 % 4 4,17 1,96 Vieras +2 10,1 % 14,9 % 75 % 9,92 6,7 1,33 Vieras +3 3,3 % 6,8 % 89,9 % 30,22 14,76 1,11 Koti +1 78 % 14,2 % 7,8 % 1,28 7,05 12,8 Koti +2 92,2 % 5,7 % 2,1 % 1,08 17,59 46,98 Koti +3 97,9 % 1,7 % 0,5 % 1,02 60,08 215,47

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 69 % 31 % Kerroinraja 1,45 3,23

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,35 3,89 74,3 % 25,7 % 0,5 1,28 4,55 78 % 22 % 0,5 & 1 1,19 6,23 84 % 16 % 1 1,1 10,98 90,9 % 9,1 % 1 & 1,5 1,09 11,89 91,6 % 8,4 % 1,5 1,08 12,8 92,2 % 7,8 % 1,5 & 2 1,05 19,55 94,9 % 5,1 % 2 1,02 44,31 97,7 % 2,3 % 2 & 2,5 1,02 45,65 97,8 % 2,2 % 2,5 1,02 46,98 97,9 % 2,1 % 2,5 & 3 1,01 76,5 98,7 % 1,3 % 3 1 211,89 99,5 % 0,5 % 3,5 1 215,47 99,5 % 0,5 % 4,5 1 1189,24 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,74 2,34 57,3 % 42,7 % 0,5 2,04 1,96 49 % 51 % 0,5 & 1 2,38 1,73 42 % 58 % 1 3,04 1,49 32,9 % 67,1 % 1 & 1,5 3,52 1,4 28,4 % 71,6 % 1,5 4 1,33 25 % 75 % 1,5 & 2 5,28 1,23 19 % 81 % 2 8,44 1,13 11,9 % 88,1 % 2 & 2,5 9,18 1,12 10,9 % 89,1 % 2,5 9,92 1,11 10,1 % 89,9 % 2,5 & 3 14,43 1,07 6,9 % 93,1 % 3 28,17 1,04 3,5 % 96,5 % 3,5 30,22 1,03 3,3 % 96,7 % 4,5 109,81 1,01 0,9 % 99,1 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 9,79 89,78 % 10,22 % 1 1,13 8,73 88,54 % 11,46 % 1,25 1,27 4,75 78,95 % 21,05 % 1,5 1,4 3,48 71,24 % 28,76 % 1,75 1,5 3,01 66,82 % 33,18 % 2 1,64 2,55 60,8 % 39,2 % 2,25 1,94 2,06 51,47 % 48,53 % 2,5 2,24 1,81 44,62 % 55,38 % 2,75 2,61 1,62 38,31 % 61,69 % 3 3,29 1,44 30,38 % 69,62 % 3,25 3,71 1,37 26,92 % 73,08 % 3,5 4,14 1,32 24,17 % 75,83 % 3,75 5,36 1,23 18,64 % 81,36 % 4 8,17 1,14 12,24 % 87,76 % 4,25 8,81 1,13 11,35 % 88,65 % 4,5 9,46 1,12 10,57 % 89,43 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,24 1,81 44,73 % 55,27 % 2,5 5,16 1,24 19,39 % 80,61 % 3,5 14,92 1,07 6,7 % 93,3 % 4,5 52,41 1,02 1,91 % 98,09 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 4,05 1,33 24,68 % 75,32 % 2,5 14,05 1,08 7,12 % 92,88 % 3,5 62,04 1,02 1,61 % 98,39 % 4,5 214,69 1 0,47 % 99,53 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 49,6 % 50,4 % Kerroinraja 2,02 1,98

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 78,5 % 21,5 % Kerroinraja 1,27 4,64

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 61,9 % 38,1 % Kerroinraja 1,62 2,63

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 4,64 21,55 % 1 2,97 33,72 % 2 3,95 25,34 % 3+ 5,16 19,39 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,63 38,08 % 1 2,69 37,24 % 2 5,7 17,56 % 3+ 14,05 7,12 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 38,08 % 61,92 % Kerroinraja 2,63 1,62

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 21,55 % 78,45 % Kerroinraja 4,64 1,27

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,85 9,22 % 1 5,12 19,54 % 2 3,76 26,62 % 3 4,89 20,44 % 4 7,35 13,6 % 5 15,6 6,41 % 6+ 24 4,17 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,28 78 % 12 1,41 71 % X2 1,96 51 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 9,92 10,08 % Koti 2 6,7 14,92 % Koti 1 4,17 24 % Tasan 3,45 29 % Vieras 1 7,05 14,19 % Vieras 2 17,59 5,68 % Vieras 3+ 46,98 2,13 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,65 27,39 % 1 ja alle 2,5 4,63 21,61 % X ja yli 2,5 16,54 6,05 % X ja alle 2,5 4,36 22,95 % 2 ja yli 2,5 8,94 11,18 % 2 ja alle 2,5 9,25 10,82 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 36 % 30 % 34 % 2,78 3,33 2,94

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,9 0-0 11 0-1 10,4 2-0 15,8 1-1 7 0-2 16,8 2-1 12,7 2-2 18 1-2 13,3 3-0 37,5 3-3 103,5 0-3 40,6 3-1 30,3 4-4 1059,9 1-3 32,2 3-2 48,8 2-3 51,2 4-0 119,1 0-4 131 4-1 96,1 1-4 104 4-2 154,9 2-4 165 4-3 374,8 3-4 392,9 5-0 472,7 0-5 528,2 5-1 381,2 1-5 419,2 5-2 614,8 2-5 665,4 5-3 1487,4 3-5 1584,2 5-4 4798,2 4-5 5029,3 6-0 2250,8 0-6 2555,7 6-1 1815,2 1-6 2028,3 6-2 2927,7 2-6 3219,6 6-3 7083,1 3-6 7665,7 7-0 12504,4 0-7 14427,4 8-0 79392,9 0-8 93079,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 15,7 % 20,3 % 64 % 6,36 4,93 1,56 Vieras +2 5,4 % 10,4 % 84,3 % 18,66 9,65 1,19 Vieras +3 1,5 % 3,9 % 94,6 % 67,77 25,75 1,06 Koti +1 66 % 19,3 % 14,7 % 1,52 5,17 6,82 Koti +2 85,3 % 9,7 % 4,9 % 1,17 10,28 20,31 Koti +3 95,1 % 3,6 % 1,3 % 1,05 27,87 74,87

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 51,4 % 48,6 % Kerroinraja 1,94 2,06

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,67 2,5 60 % 40 % 0,5 1,52 2,94 66 % 34 % 0,5 & 1 1,37 3,71 73,1 % 26,9 % 1 1,22 5,5 81,8 % 18,2 % 1 & 1,5 1,19 6,16 83,8 % 16,2 % 1,5 1,17 6,82 85,3 % 14,7 % 1,5 & 2 1,11 9,72 89,7 % 10,3 % 2 1,06 18,33 94,5 % 5,5 % 2 & 2,5 1,05 19,32 94,8 % 5,2 % 2,5 1,05 20,31 95,1 % 4,9 % 2,5 & 3 1,03 31,38 96,8 % 3,2 % 3 1,01 72,18 98,6 % 1,4 % 3,5 1,01 74,87 98,7 % 1,3 % 4,5 1 330,4 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,36 1,73 42,4 % 57,6 % 0,5 2,78 1,56 36 % 64 % 0,5 & 1 3,47 1,4 28,8 % 71,2 % 1 5,07 1,25 19,7 % 80,3 % 1 & 1,5 5,72 1,21 17,5 % 82,5 % 1,5 6,36 1,19 15,7 % 84,3 % 1,5 & 2 9 1,13 11,1 % 88,9 % 2 16,73 1,06 6 % 94 % 2 & 2,5 17,69 1,06 5,7 % 94,3 % 2,5 18,66 1,06 5,4 % 94,6 % 2,5 & 3 28,7 1,04 3,5 % 96,5 % 3 65,14 1,02 1,5 % 98,5 % 3,5 67,77 1,01 1,5 % 98,5 % 4,5 294,58 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 9,89 89,89 % 10,11 % 1 1,13 8,81 88,65 % 11,35 % 1,25 1,27 4,76 78,97 % 21,03 % 1,5 1,4 3,47 71,2 % 28,8 % 1,75 1,5 3,01 66,79 % 33,21 % 2 1,65 2,55 60,79 % 39,21 % 2,25 1,94 2,06 51,48 % 48,52 % 2,5 2,24 1,81 44,65 % 55,35 % 2,75 2,61 1,62 38,32 % 61,68 % 3 3,29 1,44 30,37 % 69,63 % 3,25 3,72 1,37 26,9 % 73,1 % 3,5 4,14 1,32 24,14 % 75,86 % 3,75 5,37 1,23 18,62 % 81,38 % 4 8,18 1,14 12,23 % 87,77 % 4,25 8,82 1,13 11,34 % 88,66 % 4,5 9,46 1,12 10,57 % 89,43 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,8 1,55 35,66 % 64,34 % 2,5 7,62 1,15 13,13 % 86,87 % 3,5 26,22 1,04 3,81 % 96,19 % 4,5 110,26 1,01 0,91 % 99,09 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,92 1,52 34,29 % 65,71 % 2,5 8,09 1,14 12,36 % 87,64 % 3,5 28,36 1,04 3,53 % 96,47 % 4,5 92,65 1,01 1,08 % 98,92 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,7 % 48,3 % Kerroinraja 1,94 2,07

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 71,8 % 28,2 % Kerroinraja 1,39 3,55

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 70,7 % 29,3 % Kerroinraja 1,41 3,41

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,55 28,15 % 1 2,76 36,19 % 2 4,44 22,53 % 3+ 7,62 13,13 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,41 29,31 % 1 2,75 36,4 % 2 4,56 21,93 % 3+ 8,09 12,36 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 29,31 % 70,69 % Kerroinraja 3,41 1,41

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 28,15 % 71,85 % Kerroinraja 3,55 1,39

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,97 9,12 % 1 5,08 19,68 % 2 3,77 26,55 % 3 4,88 20,5 % 4 7,37 13,58 % 5 15,61 6,41 % 6+ 24,05 4,16 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,52 66 % 12 1,43 70 % X2 1,56 64 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 18,66 5,36 % Koti 2 9,65 10,36 % Koti 1 4,93 20,28 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,17 19,35 % Vieras 2 10,28 9,73 % Vieras 3+ 20,31 4,92 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 5,11 19,58 % 1 ja alle 2,5 6,09 16,42 % X ja yli 2,5 15,08 6,63 % X ja alle 2,5 4,28 23,37 % 2 ja yli 2,5 5,43 18,43 % 2 ja alle 2,5 6,42 15,57 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 52 % 28 % 20 % 1,92 3,57 5

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,1 0-0 12,9 0-1 16,8 2-0 10,7 1-1 7,5 0-2 32,9 2-1 10,5 2-2 17,4 1-2 19,5 3-0 19,1 3-3 91 0-3 96,9 3-1 18,7 4-4 844,6 1-3 57,3 3-2 36,6 2-3 67,8 4-0 45,1 0-4 379,9 4-1 44,2 1-4 224,8 4-2 86,7 2-4 266 4-3 255 3-4 472,2 5-0 133,4 0-5 1862,3 5-1 130,8 1-5 1102 5-2 256,5 2-5 1304,1 5-3 754,5 3-5 2315 5-4 2958,7 4-5 5479,2 6-0 473,8 0-6 10954,7 6-1 464,5 1-6 6482,1 6-2 910,7 2-6 7671,1 6-3 2678,6 3-6 13617,4 7-0 1962,3 0-7 75179,5 8-0 9289,2 0-8 589643,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 28,3 % 23,7 % 48 % 3,53 4,22 2,08 Vieras +2 12,4 % 16 % 71,7 % 8,09 6,27 1,4 Vieras +3 4,4 % 7,9 % 87,6 % 22,58 12,6 1,14 Koti +1 80 % 12,8 % 7,2 % 1,25 7,82 13,87 Koti +2 92,8 % 5,2 % 2 % 1,08 19,23 49,69 Koti +3 98 % 1,6 % 0,5 % 1,02 64,06 221,48

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 72,2 % 27,8 % Kerroinraja 1,38 3,6

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,3 4,3 76,7 % 23,3 % 0,5 1,25 5 80 % 20 % 0,5 & 1 1,17 6,88 85,5 % 14,5 % 1 1,09 12,09 91,7 % 8,3 % 1 & 1,5 1,08 12,98 92,3 % 7,7 % 1,5 1,08 13,87 92,8 % 7,2 % 1,5 & 2 1,05 21,12 95,3 % 4,7 % 2 1,02 47,1 97,9 % 2,1 % 2 & 2,5 1,02 48,39 97,9 % 2,1 % 2,5 1,02 49,69 98 % 2 % 2,5 & 3 1,01 80,53 98,8 % 1,2 % 3 1 218,02 99,5 % 0,5 % 3,5 1 221,48 99,5 % 0,5 % 4,5 1 1183,32 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,65 2,53 60,5 % 39,5 % 0,5 1,92 2,08 52 % 48 % 0,5 & 1 2,2 1,84 45,6 % 54,4 % 1 2,69 1,59 37,1 % 62,9 % 1 & 1,5 3,11 1,47 32,1 % 67,9 % 1,5 3,53 1,4 28,3 % 71,7 % 1,5 & 2 4,52 1,28 22,1 % 77,9 % 2 6,8 1,17 14,7 % 85,3 % 2 & 2,5 7,44 1,16 13,4 % 86,6 % 2,5 8,09 1,14 12,4 % 87,6 % 2,5 & 3 11,44 1,1 8,7 % 91,3 % 3 20,79 1,05 4,8 % 95,2 % 3,5 22,58 1,05 4,4 % 95,6 % 4,5 74,76 1,01 1,3 % 98,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 11,85 91,56 % 8,44 % 1 1,1 10,75 90,7 % 9,3 % 1,25 1,22 5,64 82,28 % 17,72 % 1,5 1,33 4,05 75,3 % 24,7 % 1,75 1,4 3,53 71,66 % 28,34 % 2 1,5 3,01 66,77 % 33,23 % 2,25 1,76 2,32 56,94 % 43,06 % 2,5 2,01 1,99 49,64 % 50,36 % 2,75 2,29 1,78 43,75 % 56,25 % 3 2,75 1,57 36,32 % 63,68 % 3,25 3,12 1,47 32,08 % 67,92 % 3,5 3,48 1,4 28,72 % 71,28 % 3,75 4,38 1,3 22,81 % 77,19 % 4 6,32 1,19 15,83 % 84,17 % 4,25 6,89 1,17 14,52 % 85,48 % 4,5 7,46 1,15 13,41 % 86,59 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,99 2,01 50,16 % 49,84 % 2,5 4,23 1,31 23,67 % 76,33 % 3,5 11,14 1,1 8,97 % 91,03 % 4,5 35,54 1,03 2,81 % 97,19 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,84 1,35 26,02 % 73,98 % 2,5 12,98 1,08 7,7 % 92,3 % 3,5 55,86 1,02 1,79 % 98,21 % 4,5 180,48 1,01 0,55 % 99,45 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 53,1 % 46,9 % Kerroinraja 1,88 2,13

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 81,9 % 18,1 % Kerroinraja 1,22 5,53

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 63,4 % 36,6 % Kerroinraja 1,58 2,74

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,53 18,07 % 1 3,15 31,77 % 2 3,77 26,5 % 3+ 4,23 23,67 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,74 36,55 % 1 2,67 37,43 % 2 5,46 18,32 % 3+ 12,98 7,7 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 36,55 % 63,45 % Kerroinraja 2,74 1,58

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 18,07 % 81,93 % Kerroinraja 5,53 1,22

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,95 7,72 % 1 5,89 16,98 % 2 3,9 25,66 % 3 4,78 20,91 % 4 6,53 15,31 % 5 12,96 7,71 % 6+ 17,56 5,7 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,25 80 % 12 1,39 72 % X2 2,08 48 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 8,09 12,37 % Koti 2 6,27 15,95 % Koti 1 4,22 23,68 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 7,82 12,79 % Vieras 2 19,23 5,2 % Vieras 3+ 49,69 2,01 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,16 31,66 % 1 ja alle 2,5 4,92 20,34 % X ja yli 2,5 14,36 6,96 % X ja alle 2,5 4,75 21,04 % 2 ja yli 2,5 9,08 11,01 % 2 ja alle 2,5 11,12 8,99 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 38 % 29 % 33 % 2,63 3,45 3,03

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 9,8 0-0 11,6 0-1 10,7 2-0 14,9 1-1 7,3 0-2 17,6 2-1 12,2 2-2 18,2 1-2 13,4 3-0 34,1 3-3 102,2 0-3 43,3 3-1 28 4-4 1023,6 1-3 33,1 3-2 45,9 2-3 50,5 4-0 104,3 0-4 142 4-1 85,5 1-4 108,4 4-2 140,1 2-4 165,5 4-3 344,5 3-4 379,1 5-0 398 0-5 582,1 5-1 326,2 1-5 444,4 5-2 534,8 2-5 678,4 5-3 1315 3-5 1553,7 5-4 4311,4 4-5 4744 6-0 1822,8 0-6 2862,9 6-1 1494,1 1-6 2185,4 6-2 2449,3 2-6 3336,6 6-3 6022,8 3-6 7641 7-0 9739,9 0-7 16426,7 8-0 59480,5 0-8 107715,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 17,1 % 20,9 % 62 % 5,85 4,78 1,61 Vieras +2 6 % 11,1 % 82,9 % 16,62 9,03 1,21 Vieras +3 1,7 % 4,3 % 94 % 58,29 23,24 1,06 Koti +1 67 % 19 % 14 % 1,49 5,26 7,15 Koti +2 86 % 9,4 % 4,6 % 1,16 10,67 21,62 Koti +3 95,4 % 3,4 % 1,2 % 1,05 29,49 81,03

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 53,5 % 46,5 % Kerroinraja 1,87 2,15

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,63 2,59 61,4 % 38,6 % 0,5 1,49 3,03 67 % 33 % 0,5 & 1 1,35 3,85 74 % 26 % 1 1,21 5,79 82,7 % 17,3 % 1 & 1,5 1,18 6,47 84,5 % 15,5 % 1,5 1,16 7,15 86 % 14 % 1,5 & 2 1,11 10,24 90,2 % 9,8 % 2 1,05 19,6 94,9 % 5,1 % 2 & 2,5 1,05 20,61 95,1 % 4,9 % 2,5 1,05 21,62 95,4 % 4,6 % 2,5 & 3 1,03 33,55 97 % 3 % 3 1,01 78,28 98,7 % 1,3 % 3,5 1,01 81,03 98,8 % 1,2 % 4,5 1 363,51 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,25 1,8 44,4 % 55,6 % 0,5 2,63 1,61 38 % 62 % 0,5 & 1 3,25 1,44 30,8 % 69,2 % 1 4,63 1,28 21,6 % 78,4 % 1 & 1,5 5,24 1,24 19,1 % 80,9 % 1,5 5,85 1,21 17,1 % 82,9 % 1,5 & 2 8,18 1,14 12,2 % 87,8 % 2 14,78 1,07 6,8 % 93,2 % 2 & 2,5 15,7 1,07 6,4 % 93,6 % 2,5 16,62 1,06 6 % 94 % 2,5 & 3 25,31 1,04 4 % 96 % 3 55,78 1,02 1,8 % 98,2 % 3,5 58,29 1,02 1,7 % 98,3 % 4,5 244,37 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 10,46 90,44 % 9,56 % 1 1,12 9,33 89,28 % 10,72 % 1,25 1,26 4,9 79,61 % 20,39 % 1,5 1,39 3,55 71,83 % 28,17 % 1,75 1,48 3,09 67,59 % 32,41 % 2 1,62 2,62 61,85 % 38,15 % 2,25 1,9 2,11 52,54 % 47,46 % 2,5 2,19 1,84 45,66 % 54,34 % 2,75 2,54 1,65 39,34 % 60,66 % 3 3,19 1,46 31,35 % 68,65 % 3,25 3,61 1,38 27,7 % 72,3 % 3,5 4,03 1,33 24,81 % 75,19 % 3,75 5,19 1,24 19,25 % 80,75 % 4 7,81 1,15 12,8 % 87,2 % 4,25 8,43 1,13 11,86 % 88,14 % 4,5 9,06 1,12 11,04 % 88,96 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,67 1,6 37,48 % 62,52 % 2,5 6,98 1,17 14,32 % 85,68 % 3,5 23,16 1,05 4,32 % 95,68 % 4,5 93,81 1,01 1,07 % 98,93 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,96 1,51 33,82 % 66,18 % 2,5 8,28 1,14 12,07 % 87,93 % 3,5 29,43 1,04 3,4 % 96,6 % 4,5 95,57 1,01 1,05 % 98,95 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 52 % 48 % Kerroinraja 1,92 2,08

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 73,2 % 26,8 % Kerroinraja 1,37 3,73

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 70,2 % 29,8 % Kerroinraja 1,42 3,36

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,73 26,83 % 1 2,8 35,69 % 2 4,32 23,16 % 3+ 6,98 14,32 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,36 29,78 % 1 2,75 36,4 % 2 4,6 21,75 % 3+ 8,28 12,07 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 29,78 % 70,22 % Kerroinraja 3,36 1,42

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 26,83 % 73,17 % Kerroinraja 3,73 1,37

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,59 8,63 % 1 5,12 19,54 % 2 3,82 26,17 % 3 4,8 20,85 % 4 7,26 13,77 % 5 14,98 6,68 % 6+ 22,9 4,37 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,49 67 % 12 1,41 71 % X2 1,61 62 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 16,62 6,02 % Koti 2 9,03 11,07 % Koti 1 4,78 20,91 % Tasan 3,45 29 % Vieras 1 5,26 19,01 % Vieras 2 10,67 9,37 % Vieras 3+ 21,62 4,63 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,75 21,05 % 1 ja alle 2,5 5,9 16,95 % X ja yli 2,5 15,17 6,59 % X ja alle 2,5 4,46 22,41 % 2 ja yli 2,5 5,55 18,02 % 2 ja alle 2,5 6,68 14,98 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 50 % 28 % 22 % 2 3,57 4,55

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 8,7 0-0 12,3 0-1 14,9 2-0 10,9 1-1 7,5 0-2 28,9 2-1 10,6 2-2 18,3 1-2 18,2 3-0 20,6 3-3 100,8 0-3 84,2 3-1 20 4-4 984,8 1-3 52,9 3-2 38,9 2-3 66,6 4-0 51,9 0-4 326,9 4-1 50,4 1-4 205,6 4-2 97,9 2-4 258,6 4-3 285,2 3-4 488 5-0 163,3 0-5 1586,9 5-1 158,6 1-5 998,1 5-2 307,9 2-5 1255,4 5-3 896,8 3-5 2368,8 5-4 3482,7 4-5 5959,1 6-0 616,3 0-6 9244,3 6-1 598,4 1-6 5814 6-2 1161,9 2-6 7313,3 6-3 3384,2 3-6 13798,6 7-0 2713,4 0-7 62825,5 8-0 13652,3 0-8 487964,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 26,1 % 23,9 % 50 % 3,83 4,19 2 Vieras +2 10,9 % 15,3 % 73,9 % 9,19 6,55 1,35 Vieras +3 3,7 % 7,2 % 89,1 % 27,03 13,93 1,12 Koti +1 78 % 13,9 % 8,1 % 1,28 7,17 12,41 Koti +2 91,9 % 5,8 % 2,3 % 1,09 17,31 43,88 Koti +3 97,7 % 1,8 % 0,5 % 1,02 56,78 193,12

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 69,4 % 30,6 % Kerroinraja 1,44 3,27

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,34 3,91 74,4 % 25,6 % 0,5 1,28 4,55 78 % 22 % 0,5 & 1 1,19 6,19 83,8 % 16,2 % 1 1,1 10,68 90,6 % 9,4 % 1 & 1,5 1,09 11,55 91,3 % 8,7 % 1,5 1,09 12,41 91,9 % 8,1 % 1,5 & 2 1,06 18,79 94,7 % 5,3 % 2 1,02 41,34 97,6 % 2,4 % 2 & 2,5 1,02 42,61 97,7 % 2,3 % 2,5 1,02 43,88 97,7 % 2,3 % 2,5 & 3 1,01 70,88 98,6 % 1,4 % 3 1,01 189,72 99,5 % 0,5 % 3,5 1,01 193,12 99,5 % 0,5 % 4,5 1 1019,93 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,72 2,39 58,1 % 41,9 % 0,5 2 2 50 % 50 % 0,5 & 1 2,31 1,76 43,2 % 56,8 % 1 2,91 1,52 34,3 % 65,7 % 1 & 1,5 3,37 1,42 29,7 % 70,3 % 1,5 3,83 1,35 26,1 % 73,9 % 1,5 & 2 4,99 1,25 20 % 80 % 2 7,79 1,15 12,8 % 87,2 % 2 & 2,5 8,49 1,13 11,8 % 88,2 % 2,5 9,19 1,12 10,9 % 89,1 % 2,5 & 3 13,22 1,08 7,6 % 92,4 % 3 25,09 1,04 4 % 96 % 3,5 27,03 1,04 3,7 % 96,3 % 4,5 94,51 1,01 1,1 % 98,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,1 11,18 91,05 % 8,95 % 1 1,11 10,06 90,06 % 9,94 % 1,25 1,23 5,27 81,03 % 18,97 % 1,5 1,36 3,8 73,65 % 26,35 % 1,75 1,43 3,3 69,73 % 30,27 % 2 1,55 2,81 64,44 % 35,56 % 2,25 1,82 2,21 54,85 % 45,15 % 2,5 2,09 1,91 47,74 % 52,26 % 2,75 2,4 1,71 41,63 % 58,37 % 3 2,95 1,51 33,89 % 66,11 % 3,25 3,34 1,43 29,93 % 70,07 % 3,5 3,73 1,37 26,79 % 73,21 % 3,75 4,75 1,27 21,04 % 78,96 % 4 6,98 1,17 14,32 % 85,68 % 4,25 7,58 1,15 13,19 % 86,81 % 4,5 8,18 1,14 12,23 % 87,77 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,11 1,9 47,31 % 52,69 % 2,5 4,69 1,27 21,32 % 78,68 % 3,5 13,03 1,08 7,68 % 92,32 % 4,5 43,93 1,02 2,28 % 97,72 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,79 1,36 26,38 % 73,62 % 2,5 12,59 1,09 7,94 % 92,06 % 3,5 53,22 1,02 1,88 % 98,12 % 4,5 175,53 1,01 0,57 % 99,43 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,9 % 48,1 % Kerroinraja 1,93 2,08

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 80,1 % 19,9 % Kerroinraja 1,25 5,03

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 63,6 % 36,4 % Kerroinraja 1,57 2,75

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,03 19,88 % 1 3,05 32,81 % 2 3,85 25,99 % 3+ 4,69 21,32 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,75 36,36 % 1 2,68 37,26 % 2 5,42 18,44 % 3+ 12,59 7,94 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 36,36 % 63,64 % Kerroinraja 2,75 1,57

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 19,88 % 80,12 % Kerroinraja 5,03 1,25

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 12,3 8,13 % 1 5,49 18,21 % 2 3,86 25,92 % 3 4,77 20,95 % 4 6,87 14,56 % 5 13,86 7,22 % 6+ 19,94 5,02 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,28 78 % 12 1,39 72 % X2 2 50 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 9,19 10,88 % Koti 2 6,55 15,26 % Koti 1 4,19 23,86 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 7,17 13,94 % Vieras 2 17,31 5,78 % Vieras 3+ 43,88 2,28 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,41 29,37 % 1 ja alle 2,5 4,85 20,63 % X ja yli 2,5 15,26 6,55 % X ja alle 2,5 4,66 21,45 % 2 ja yli 2,5 8,46 11,82 % 2 ja alle 2,5 9,82 10,18 %

PerjantaiPerustaso 1-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliIpswich on pelannut molemmat pelinsä tasan tuoreen managerin Paul Lambertin alaisuudessa. Traktoripojilla riittää silti vielä paljon parannettavaa, mikäli sarjapaikka aiotaan säilyttää. Lambert on hyvä valinta manageriksi, mutta tammikuun siirtoikkunassa kaivattaisiin paria täsmähankintaa.West Bromwich kaatoi viime kierroksella kärkijoukkue Leedsin murskaavasti 4–1 ja katkaisi samalla neljän pelin voitottoman putkensa. Itseluottamus sai varmasti merkittävän buustin. Myös avainhyökkääjä Dwight Gaylen toipuminen pelikuntoon oli iso asia – kärkimies onnistui Leeds-pelissä heti maalinteossa.Ipswich lähtee peliin altavastaajana ja pyrkii pitämään oman päänsä tiiviinä. WBA on selvästi laadukkaampi joukkue ja vierassakin arviolta noin 50-prosenttinen suosikki.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 1-3Kokoonpanot 5-5Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliRotherham on viiden pelin pisteputkessa, mutta tulosten takana otteet eivät ole olleet kummoisia. Millers-fanit ovat varmasti tyytyväisiä nykyiseen sarjasijoitukseen, sillä joukkue lähti kauteen yhtenä suurimmista putoajakandidaateista. Nappikauden Rotherham saa kyllä pelata, mikäli aikoo sarjassa säilyä.Sheffield United on voittanut vain yhden viidestä edellisestä ottelustaan, mutta isossa kuvassa tekeminen on edelleen laadukasta. Perustasoltaan Blades on sarjan top 10-joukkue, jolta nousukarsintapaikka olisi hyvä suoritus.Molemmat joukkueet pääsevät pienimuotoiseen paikallispeliin parhaalla kokoonpanollaan. Sheffield United on joka osa-alueella isäntiä laadukkaampi nippu ja ansaitsee peliin selvähkön, yli 50-prosenttisen suosikkiaseman. Maaliodotusarvo on lähellä sarjan keskiarvoa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiHull on kolmen pelin pisteputkessa, mutta isossa kuvassa tekeminen ei suuremmin vakuuta. Viime kierroksella Birminghamin vieraana peliesitys oli muuten hyvä ja vierasvoitto oli lähellä, mutta topparipari Tommy Elphick – Jordy de Wijs teki karmeita virheitä pallollisena ja lahjoitti kolme maalia omiin. Tiikerit joutuu todennäköisesti taistelemaan kauden loppuun asti sarjapaikkansa puolesta.Nottingham on Aitor Karankan alaisuudessa vaikeasti voitettava joukkue, joka osaa neutralisoida vastustajan hyökkäyspelin. Forestin materiaali vahvistui täksi kaudeksi, mutta kalpenee silti hieman vielä sarjan kärkiryhmille. Nousukarsintapaikan kohtalo tulee olemaan hyökkäystehojen varassa.Vieraat ovat joukkueista pykälää parempi osapuoli, mutta Hullin kotiedun myötä pelin lähtökohta on tasainen. Vedonlyöntimarkkina arvostaa isäntiä vähän liikaa – Nottinghamin puolelta löytyvät parempaa arvoa tarjoavat kertoimet.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiLeeds on pelannut erinomaisen kauden tähän asti, mutta viime kierroksen 1–4-WBA-vierastappio oli näpäytys sormille. Hurjasta pallonhallintaprosentista huolimatta United hävisi maalipaikat. Manageri Marcelo Bielsa on hyvin ehdoton pelitapansa suhteen, mikä on sekä hyvä että huono asia. Leedsin perustekeminen on laadukasta ja pallonhallinta takaa usein pelien kontrollin, mutta toisaalta monotoninen taktiikka on helposti analysoitavissa. WBA:n vastaiskutaktiikkaa lähdetään varmasti kopioimaan.Bristol City on pudonnut sarjataulukossa keskikastiin, mihin se perustasoltaankin kuuluu. Top 6 –sija vaatisi venymistä, sekä samalla muutamien laadukkaampien joukkueiden epäonnistumista. Robinsilla on alla kolmen pelin tappioputki, mutta paikkojen valossa pisteitä olisi ollut otettavissa joka ottelusta.Leeds on joukkueista parempi ja kotiedun turvin yli 50-prosenttinen suosikki. Ykköstoppari Pontus Janssonin todennäköinen poissaolo on kuitenkin pieni miinus. Bristol Cityllä on onnistuneella joukkuepelillä ja vastaiskuilla mahdollisuus kiusata isäntiä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiMillwallin alkukausi oli vaikea, mutta syksyn mittaan Leijonat sai juonen päästä kiinni. Nykyinen sarjasijoitus ei kerro ihan koko totuutta Neil Harrisin suojattien tasosta. Viime kierroksella Millwall menetti 3–2-vierasjohdon kärkijoukkue Norwichin vieraana lisäajalla 3–4-tappioksi.Boltonin keikkui alkukierroksilla muutaman onnekkaan tuloksen myötä sarjataulukon kärkipäässä, mutta sittemmin sijoitus on romahtanut. Pelillisesti Trotters on ollut sarjan heikoimpia läpi syksyn. Phil Parkinsonin pelitapa perustuu tiiviiseen puolustuspeliin. Pallollisena joukkueen anti jää todella heppoiseksi.Millwall ei ole ihan parhaimmillaan joutuessaan tekemään peliä, mutta selvä perustasoero ja kotietu tekevät isännistä kuitenkin pelin noin 60-prosenttisen voittajasuosikin. Boltonin puolustusvoittoisen taktiikan takia maaliodotusarvo jää sarjan keskiarvon alapuolelle.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiPreston veti alkukauden pahasti vihkoon ja keikkui pitkään putoamisviivan alapuolella. Syksyn edetessä North End on saanut juonen päästä kiinni, ja tähän peliin isännät tulevat seitsemän pelin tappiottomassa putkessa. Itseluottamus alkaa olla hiljalleen normaalilla tasolla.Blackburn on pelannut odotuksia paremman kauden ja tulee säilyttämään sarjapaikkansa kirkkaasti. Viime kierroksella Rovers jäi tosin pettymyksekseen 1–1-kotitasapeliin Rotherhamia vastaan. Puolustuksessa Darragh Lenihan on kuntoutunut loukkaantumisestaan, mutta Charlie Mulgrew taistelee aikaa vastaan toipuakseen tähän otteluun.Joukkueiden välinen tasoero on tällä hetkellä varsin pieni, joten kotietu tekee Prestonista pelin niukan suosikin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-4Kokoonpanot 3-4Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiSheffield Wednesday otti viimeksi pisteen kärkipäässä keikkuvalta paikallisvastustaja Unitedilta, muttei vakuuttanut pelillisesti. Kroonisesta loukkaantumissumasta kärsivä Weds on laukaisutilastoissa sarjan huonoin joukkue. Parhaalla kokoonpanollaan Pöllöt kuuluisi vähintään sarjan keskikastiin, mutta tämän hetken tilanne on huonompi.Derby romahti viimeksi Aston Villan isäntänä 0–3-tappioon. Maaottelutauko tuli Pässeille hyvään saumaan, sillä loukkaantumislista alkoi olla huolestuttavan pitkä. Tähän peliin Frank Lampard saa käyttöönsä Mason Mountin, Martyn Waghornin, Craig Brysonin ja George Evansin, jotka olivat sivussa Villa-ottelusta. Sen sijaan laituri Mason Bennett ja vasen pakki Craig Forsyth ovat pitkään sivussa.Joukkueiden välillä on tällä hetkellä selvä tasoero Derbyn hyväksi, ja kotiedustaan huolimatta Weds on ottelussa altavastaajan asemassa. Maaliodotusarvo on sarjan keskiarvoa suurempi.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 2-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiStoke on materiaaliltaan sarjan kärkipäätä, mutta alkukauden peliesitykset eivät ole vakuuttaneet. Manageri Gary Rowett osaa kyllä organisoida puolustuksen kuntoon, mutta hyökkäyspäässä hänen pelikirjansa rakentuu käytännössä täysin vastaiskujen varaan. Jos vastustaja antaa Stokelle pallonhallinnan, menee joukkueella sormi suuhun.QPR on ollut nihkeän alun jälkeen yksi sarjan kovakuntoisimmista joukkueista tulosten valossa. Ärrien peliesitykset ovat olleet kuitenkin vähän vaatimattomampia, ja monessa tasaisessa ottelussa tuurit ovat olleet joukkueen puolella.Vieraiden puolustuspään avainpelaaja Geoff Cameron on sivussa, sillä hän on lainalla Stokesta, eikä saa kohdata omistajaseuraansa. Isäntien laitapakki Erik Pieters on ollut sivussa viime peleistä, mutta saattaa palata kokoonpanoon. Kotietu tekee Stokesta ottelun noin 50-prosenttisen suosikin. Maaliodotusarvon osalta ollaan sarjan keskiarvon alapuolella.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiSwansea keikkuu top 6 –taistelussa tiiviin puolustuspelinsä ansiosta. Vain Middlesbrough on päästänyt toistaiseksi Joutsenia vähemmän maaleja. Hyökkäyssuuntaan Graham Potterin suojatit ovat olleet toistaiseksi vaisuja, mutta loukkaantumisestaan toipunut konkari Wilfried Bony tuo walesilaisille uuden ja mieluisan täsmäaseen kärkeen.Norwich ratsasti ennen maaottelutaukoa aallon harjalla sarjan kärkipaikalle. Kanarialinnut ei ole ollut pelillisesti ihan niin hyvä kuin hurja tuloskunto väittää, vaan mukana on ollut ripaus hyvää tuuriakin. Maaottelutauko katkaisi flow-tilan, mutta sitä ei käy kiistäminen, etteikö pelaajien itseluottamus olisi tällä hetkellä tapissa. Suora nousu Valioliigaan ei ole kuitenkaan vielä realismia näillä otteilla – hyvät tuurit eivät loputtomiin jatku.Vieraat ovat nykyvireessään joukkueista toki parempi osapuoli, mutta tämän ottelun ennakkoasetelma on erittäin tasainen Swansean kotiedun takia. Todennäköisyydet ovat sen puolella, että Norwichin voittoputki katkeaa tässä kohtaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 2-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliWigan ei vakuuttanut ennen maaottelutaukoa, mutta on syytä huomioida, että Latics kärsi pahoista poissaoloista. Nyt tilanne on paranemaan päin, kun pelikiellot on lusittu ja ykköstoppari Dan Burn on toipunut loukkaantumisestaan. Hyökkäyspäästä puuttuu toki vielä pari runkomiestä, joten ihan optimaalinen kokoonpanotilanne ei vielä ole.Reading on ollut vaisu koko syksyn. Manageri Paul Clementin potkuista on liikkunut jo huhuja. Tällä materiaalilla olisi edellytykset taistella ainakin keskikastin sijoituksesta, mutta tämän hetken sarjasijoitus kertoo suoritustasosta kaiken.Kotietu tekee Wiganista pelin hieman yli 50-prosenttisen suosikin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-5Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiBrentford sai viime viikolla suru-uutisen, kun seuran tekninen johtaja Robert Rowan menehtyi vain 28 vuoden iässä. Shokki on ollut kovempi toimistolla kuin kentällä, mutta hyvää työtä tehneen merkittävän taustahenkilön poismeno liikutti taatusti myös pelaajia. Tässä ottelussa isänniltä saatetaan nähdä normaalia kovempi lataus – peli halutaan varmasti voittaa Rowanin muiston kunniaksi. Hyökkäävä keskikenttä Romaine Sawyers on pelikiellossa.Middlesbrough taistelee Tony Pulisin johdolla suorasta noususta. Puolustus on ollut odotetusti Boron vahvuus – omiin on mennyt vain noin 0,5 maalia ottelua kohti. Tällaisella tekemisellä tappiot ovat harvassa. Valioliiganousu ratkeaakin sitten hyökkäyspeliin. Erikoistilanteet Pulis viilaa aina priimakuntoon, mutta maaleja pitäisi saada myös säännöllisesti avoimesta pelistä.Bees lähtee kotiedun turvin peliin marginaalisena suosikkina, mutta vetomielessä katseet kiinnittyvät Middlesbough’n yli kolmen kertoimiin. Boron laadukas puolustus pitää pelin maalimäärän todennäköisesti pienenä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 5-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 2-4Motivaatio 5-5Ottelurasitus 5-5Kotietu pieniMaalimäärä normaaliSecond city –derby on yksi brittifutiksen kuumimmista paikallisväännöistä. Aston Villa lähtee tähän peliin suosikkina, vaikkei ole alkukaudesta vakuuttanut. Dean Smith korvasi kesken syksyn Steve Brucen joukkueen managerina, mutta muutos Brucen prosenttipallosta kohti Smithin pallonhallintapeliä on iso, eikä homma klikkaa hetkessä. Materiaaliltaan Villa on sarjan parhaimmistoa ja alla on lupauksia herättävä 3–0-vierasvoitto Derbystä.Kaupungin sininen joukkue Birmingham City on pelannut nousujohteisen ja vahvan syksyn, vaikka viime kierroksella 3–3-kotitasapeli Hullia vastaan olikin pettymys. Tähän otteluun vieraat lähtevät kuitenkin haastajina, ja vieläpä varamiehisinä sellaisina. Keskikentällä vahvan kauden pelannut Gary Gardner on edustuskelvoton omistajaseuraansa Villaa vastaan, minkä lisäksi laiturit Jota ja Jacques Maghoma ovat kärsineet vammoista. Jälkimmäinen on palannut harjoituksiin, mutta pelikunto on arvoitus.Kotiedun merkitys paikallisväännössä on normaalia pienempi. Villa on vain noin 50-prosenttinen suosikki, joten vetomielessä Birminghamin pisteille venymisestä tarjotut yli kahden kertoimet kiinnostavat.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.