Valioliiga: Watford voi yllättää

LauantaiPerustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniBrighton on hyvin organisoitu alemman keskikastin nippu, jolla on hyvät mahdollisuudet säilyttää sarjapaikkansa. Kokoonpanotilanne ei ole ollut paras mahdollinen viime aikoina, mutta sen pitäisi hiljalleen parantua. Keskikentän luottomiehet Pascal Gross ja Davy Pröpper ovat lähellä paluuta kokoonpanoon. Puolustava keskikenttä Dale Stephens on sen sijaan sivussa pelikiellon takia.Leicester on perustasoltaan luokkaa isäntiä parempi. Myös vierailla on pieniä kokoonpanohuolia tällä hetkellä. Ykköstoppari Harry Maguire ja pelintekijä James Maddison olivat sivussa maaottelutaukoa edeltäneestä Burnley-ottelusta, eikä kummankaan paluusta ole takeita.Hyökkäyssuuntaan Leicester on parhaimmillaan vastaiskuissa, mutta niitä ei ole odotettavissa hirveästi matalalla puolustavaa Brightonia vastaan. Isäntien kotiedun myötä ottelun lähtökohta on erittäin tasainen ja vähämaaliseen kallistuva.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-1Kokoonpanot 4-5Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliEverton oli hyvässä vireessä ennen maaottelutaukoa. Marco Silva on löytänyt toimivan avauskokoonpanon ja saanut valjastettua pelaajien parhaat ominaisuudet kollektiivin käyttöön. Pientä huolta aiheuttaa kymppipaikan Gylfi Sigurdssonin jalkavamma – islantilaisen pelaaminen on alustavasti epävarmaa.Cardiff otti henkisesti tärkeän kotivoiton viime kierroksella, kun Brighton kaatui viime hetken erikoistilannemaalilla 2–1. Isossa kuvassa Bluebirdsin tilanne sarjan häntäpäässä on kuitenkin tukala – joukkueen perustaso on sarjan heikoimpia, ja yksittäiset pistesuoritukset vaativat venymistä sekä hyvää tuuriakin.Pelillisesti isännät tulevat olemaan tässä kuskin paikalla, vaikka Sigurdsson olisi sivussa. Cardiff taistelee varmasti sen minkä pystyy, mutta maalipaikat tulevat olemaan erikoistilanteiden, kuten pitkien rajaheittojen, varassa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 1-3Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiFulham vaihtoi ensimmäisenä seurana manageria tällä kaudella, kun Slavisa Jokanovic sai potkut maaottelutauon aikana, ja tilalle palkattiin Claudio Ranieri. Hänen ykköstehtävänsä on puolustuksen tiivistäminen – Mökkiläisten päästämät 2,6 maalia ottelua kohti on aivan liikaa. Leicesterin peräsimessä Ranieri peluutti suoraviivaista vastaiskufutista erinomaisin tuloksin. Fulhamissakin on muutamia hyviä vastaiskupelaajia, mutta materiaali on rakennettu kuitenkin enemmän pallonhallintapeliin.Southamptonin manageri Mark Hughes on huhujen mukaan myös potku-uhan alla, mikäli tästä pelistä tulee tappio. Saints on ollut alkukaudesta todella tehoton, ja se on maksanut pisteitä. Paikkoja on olut useampaan kuin kahdeksaan maaliin. Tällä rosterilla pitäisi säilyä sarjassa, mutta pelaajat tarvitsisivat jostain lisää itseluottamusta.Fulham on ollut tähän asti todella huono, mutta pientä parannuspotentiaalia on olemassa. Uuden managerin debyytissä isänniltä voi joka tapauksessa odottaa kovaa henkistä latausta. Se yhdistettynä kotietuun tekee Fulhamista pelin marginaalisen suosikin.Fulhamin voittokertoimet sekä vähämaalisuus ovat pelattavuuden rajoilla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiManchester United on jo seitsemän pisteen päässä kärkinelikosta. Vaatimaton pistesaldo ei ole ollut peliesitysten valossa vääryys. Jose Mourinhon poppoon kollektiivinen taso kalpenee tällä hetkellä selvästi sarjan parhaille joukkueille.Crystal Palace on vankka alemman keskikastin nippu, jonka mestaruus on top 10 –sija. Minimitavoite, sarjassa säilyminen, toteutunee Roy Hodgsonin alaisuudessa kivuttomasti. Kotkilla on tällä hetkellä tuntuvia kokoonpanohuolia, jotka verottavat iskukykyä. Hyökkäyspään ykköstähti Wilfried Zaha oli sivussa edelliskierroksen Tottenham-pelistä, eikä hänen kuntoutumisesta ole takeita. Puolustuslinjassa puolestaan kolme neljästä runkopelaajasta, James Tomkins, Mamadou Sakho ja Aaron Wan-Bissaka, on tällä hetkellä epävarman-statuksella.Myös isännillä on kolhuja, mutta esimerkiksi Paul Pogban paluu kokoonpanoon on mahdollista. Todennäköisesti Mourinho saa jalkeille ihan laadukkaan avauksen. United on kotonaan pelin kiistaton suosikki, mutta täydet pisteet tulevat olemaan kuitenkin työn ja todennäköisesti myös tuskan takana.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-5Kokoonpanot 4-5Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliWatford on pelannut erinomaisen alkukauden ja ansaitsee top 10 –sijoituksensa tällä hetkellä. Hornets puolustaa hyvin organisoidusti ja hyökkää vastaan suoraviivaisesti. Itseluottamus on alkukauden hyvien tulosten myötä tapissa.Liverpool ei ole puolestaan loistanut viime aikoina, vaikka pisteitä onkin ropissut reippaasti. Pelillisesti tasoero sarjan kärkijoukkue Manchester Cityyn on todella suuri. Poolin kesän hankinnoista keskikentän Naby Keita ja Fabinho eivät ole yltäneet toistaiseksi odotetulle tasolle. Sen sijaan Stokesta varamieheksi hankittu Xherdan Shaqiri on loistanut hyökkäävän keskikentän roolissa.Liverpool on laadukkaampana joukkueena vieraissakin pelin selvä suosikki, mutta vetomielessä tässä kohtaa houkuttelee Watfordin pärjääminen sekä vähämaalisuus. Isänniltä puuttuu todennäköisesti keskikentän Will Hughes, mutta hän on käyttökelpoisempi syvällä puolustavia joukkueita vastaan. Pool pitänee tässä enemmän palloa, joten Watfordin suoraviivaisemmat pelaajat kuten Gerard Deulofeu ja Roberto Pereyra ovat merkittävämmässä roolissa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-5Kokoonpanot 3-3Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä suuriKahden lukuisista loukkaantumisista kärsivän joukkueen kohtaaminen. West Ham oli surkea kauden alussa mutta on sittemmin parantanut otteitaan selvästi. Manageri Manuel Pellegrini on löytänyt toimivan taktiikan ja saanut kolmen miehen keskikentän keskustalla puolustukselle lisää tukea. Hammersilla on potentiaalia olla sarjan top 10 –joukkue, kunhan se saa parhaat pelaajansa kehiin. Tällä hetkellä sivussa ovat muun muassa Andri Jarmolenko, Manuel Lanzini, Jack Wilshere ja Winson Reid.Manchester City on dominoinut Valioliigaa viime kauden tapaan. Tällä hetkellä ero haastajiin on vain kaksi pistettä, mutta pelilliseltä tasoltaan City on ollut luokkaa muita parempi. Erityisen vakuuttavaksi Cityn pelaamisen tekee se, että keskikentän tähti Kevin De Bruyne on ollut valtaosan kaudesta sivussa. Sairastuvalle liittyi vastikään laitapakki Benjamin Mendy, ja lisäksi De Bruynen korvaajan Bernardo Silvan pelaaminen on alustavasti epävarmaa.City lähtee peliin jättisuosikkina, vaikka myös B. Silva olisi sivussa. Joukkueiden välinen pelillinen tasoero on yksinkertaisesti valtava. West Ham uhittelee vieraita käytännössä vain laituri Felipe Andersonin peippailujen ja kärki Marko Arnautovicin pystyjuoksujen kautta. Jos City-vahti Ederson jättää tällä kertaa turhat vastustajan jaloille syöksymiset tekemättä, ei isännille montaa hyvää tekopaikkaa ole luvassa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-5Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliTottenham on kärsinyt syksyn mittaan loukkaantumisista. Kesän harjoituskausi oli muutenkin vajaa, kun moni avainpelaaja esiintyi pitkään MM-kisoissa. Näihin haasteisiin nähden Spurs on kerännyt todella mukavan määrän pisteitä. Mauricio Pochettinon suojateilla on pelillisesti vielä varaa parantaa, kunhan avainpelaajat Jan Vertonghenin ja Moussa Dembelen johdolla kuntoutuvat vammoistaan.Chelsea on päässyt pelaamaan ehjemmällä kokoonpanolla. Blues on omaksunut nopeasti Maurizio Sarrin pelitavan. Tällä hetkellä joukkueen suoritustason suunta näyttää ylös, vaikka viime kierroksella Evertonin isäntänä jäätiinkin 0–0-tasapeliin. Keskikentän Mateo Kovacicin pelaaminen on alustavasti epävarmaa tässä pelissä, mutta Ross Barkley on hänelle ihan kelvollinen korvaajaehdokas.Chelsea on nykyvireessään joukkueista hieman parempi ja ennakkoasetelma on tasainen. Tottenhamilta puuttuvat tällä tietoa Dembelen ja Vertonghenin ohella toppari Davinson Sanchez ja laitapakki Danny Rose. Oikean laidan ykkösvaihtoehdon Kieran Trippierin pitäisi olla puolestaan kunnossa, vaikka Englannin maajoukkuepelit jäivät väliin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 2-4Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä suuriBournemouthilla on alla pari niukkaa tappiota, mutta isossa kuvassa tekeminen on edelleen laadukasta. Nykyinen sarjasijoitus on tosin yläkanttiin. Hyökkäyspää toimii hyvin Ryan Fraserin, David Brooksin ja Callum Wilsonin juoksemien vastaiskujen kautta.Arsenal on tippunut kärjen kyydistä kolmen peräkkäisen tasapelin myötä. Pelillisesti Tykkimiehet ovat tosin olleet parhaita joukkueita perässä läpi syksyn ja tulosten hiipuminen oli varsin loogista. Edelleen Unai Emeryn suojatit ovat reilusti plussan puolella tehtyjen ja päästettyjen maalien osalta maaliodotusarvoihin verrattuna. Elleivät peliesitykset parane tästä, putoaa Arsenal talven mittaan selvästi kärkinelikon kyydistä.Tähän peliin Arsenal lähtee suosikkina, muttei minään kovin suurena sellaisena. Vierasvoittoa todennäköisempää on, että Bournemouth ottaa pelistä vähintään yhden pisteen. Maaliodotusarvoltaan ottelu on kallellaan runsasmaaliseen suuntaan. Molempien puolustus on haavoittuvainen, mutta hyökkäyspeli toimii.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-1Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniWolverhamptonilla on alla neljän pelin voitoton putki, mutta siihen ei kannata reagoida pätkääkään. Wolves on pelannut läpi syksyn paria poikkeusta lukuun ottamatta hyvällä tasolla ja kuuluu sarjan kymmenen parhaan joukkoon.Huddersfield on sarjan heikoimpia joukkueita, mutta viime aikoina Terrierit on pystynyt raapimaan tärkeitä pisteitä puolustusvoittoisella taktiikalla. David Wagnerin poppoo pelaa hyvin kollektiivina, mutta yksilöiden tasossa joukkue kalpenee karusti esimerkiksi Portugalin maajoukkuemiehiä vilisevälle Wolvesille. Sarjassa säilyminen vaatii aivan nappisuoritusta.Kumpikaan joukkue ei pääse peliin optimikokoonpanollaan. Wolvesin wing-back Jonny Otto ja Huddersfieldin toppari Zanka ovat pelikiellossa. Molemmille löytyy korvaaja, mutta taso putoaa hieman. Wolves lähtee peliin kotiedun turvin yli 60-prosenttisena suosikkina. Vetomielessä kiinnostavat kuitenkin vähämaalisuus sekä Huddersfieldin tasoitukset.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.MaanantaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 3-3Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä pieniBurnley sai tappioputkensa poikki viime kierroksella Leicesterin vieraana. Nollapeli omissa teki hyvää henkisesti, sillä edeltävissä kolmessa pelissä Joe Hartin taakse oli mennyt peräti 13 maalia. Pelillisesti Clarets ei kuitenkaan vakuuttanut, ja paikkojen valossa 0–0-tasapeli oli onnekas tulos.Myös Newcastlella on ollut vaikeaa tänä syksynä. Viime kierroksen 2–1-kotivoitto Bournemouthista oli kuitenkin paras peliesitys vähään aikaan ja antaa uskoa tuleviin koitoksiin.Molemmilla joukkueilla on ollut viime aikoina sairastuvalla ruuhkaa muidenkin kuin pitkäaikaispotilaiden osalta. Burnleyltä puuttuu avauksen toppari James Tarkowski sekä hänen ykköskorvaaja Ben Gibson, joten kehissä lienee Leicester-pelin tapaan Kevin Long. Myös laituri Johann Berg Gudmunsson on mahdollisesti sivussa loukkaantumisen takia. Newcastlella sairastuvalla ovat olleet puolestaan toppari Jamal Lascelles sekä pelintekijä Jonjo Shelvey. Molempien pelaaminen on alustavasti epävarmaa. Samat sanat pätevät laitapakki Paul Dummettiin.Vähämaaliselta vaikuttavassa pelissä ei ole suurta suosikkia. Kokoonpanoja kannattaa tarkistella toki vielä maanantaina – Newcastlen osakkeet paranevat, jos Lascelles ja Shelvey palaavat kokoonpanoon.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.