Serie A: Sunnuntaina tulinen taistelu Genovan herruudesta

1x2-arviot 1 x 2 86 % 11 % 3 % 1,16 9,09 33,33

1x2-arviot 1 x 2 80 % 15 % 5 % 1,25 6,67 20

1x2-arviot 1 x 2 35 % 30 % 35 % 2,86 3,33 2,86

1x2-arviot 1 x 2 26 % 27 % 47 % 3,85 3,7 2,13

1x2-arviot 1 x 2 19 % 26 % 55 % 5,26 3,85 1,82

1x2-arviot 1 x 2 86 % 10 % 4 % 1,16 10 25

1x2-arviot 1 x 2 52 % 26 % 22 % 1,92 3,85 4,55

1x2-arviot 1 x 2 34 % 30 % 36 % 2,94 3,33 2,78

1x2-arviot 1 x 2 34 % 29 % 37 % 2,94 3,45 2,7

LauantaiPerustaso 2-4Kokoonpanot 3-4Vireystila 1-5Motivaatio 5-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiUdinese on ollut läpi alkukauden epäonninen ja epävarma kokonaisuus, jolle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin toteuttaa managerinvaihdos. Puikkoihin tuli viime viikolla Davide Nicola, jolta odotetaan friulilaisten palauttamista paremmalle pelilliselle tasolle. Tämä ottelu sytyttää jo vastustajankin takia ja lisäksi kyseessä on klassinen ensimmäinen kotipeli uuden managerin alaisuudessa, mistä on laskettava friulilaisille hieman hyvää. Pelillisiä nyansseja on saatu hioa maaottelutauon aikana. Pitkäaikaispotilaat Badu ja Ingelsson jatkavat lasaretissa. Lisäksi keskikenttää heikentää Antonin Barakin loukkaantuminen. Kärjestä puuttuu Lukasz Teodorczyk.Roma oli ennen maaottelutaukoa vahvassa vireessä. Moskovasta haettiin pisteet Mestarien liigassa ja sarjapelissä kukistettiin Olimpicolla Sampdoria ilman täyttä höökiäkin murskalukemilla. Tässä ottelussa ei ole suurempaa tarvetta säästellä tulevan Mestarien liigan takia, kun jatkopaikka on liki saleteissa. Toki Real Madridin haastaminen kotona on kiihoke. Kokonaiskuva pääkaupunkilaisilla on vahva, mutta puolustuspelaaminen ei todellakaan ole aukotonta. Puolustuksesta Kostas Manolasin pelikunto on arvoitus Huuhkajia vastaan kärsityn loukkaantumisen jäljiltä. Hyökkäyksestä puuttuu Diego Perotti.Tasoero on selvä AS Roman eduksi, mutta ei aliarvioida Udinesen mahdollisuuksia Nicolan alaisuudessa ensimmäisessä kotipelissä. Silti tietysti roomalaiset selvähkön suosikin aseman saavat. Maalimäärää nostellaan hieman normaalia suuremmaksi vierasjoukkueen takia. Vetoihin ostetaan hieman Udinesen pääsemistä pisteille.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-2Kokoonpanot 5-5Vireystila 4-2Motivaatio 2-3Ottelurasitus 5-5Kotietu suuriMaalimäärä suuriJuventus porskuttaa sarjan piikissä vakuuttavasti. Ennen maaottelutaukoa koettiin Mestarien liigan puolella kauneusvirhe, kun Manchester Unitedille hävittiin pelinkuvan vastaisesti kotona loppuhetkien nukahduksien jälkeen johtoasemasta. Ensi viikolla on tärkeä UCL-ottelu Valenciaa vastaan luvassa, joten fokusta saatetaan hieman uhrata tuohon matsiin. Toisaalta kotona ammattiylpeä joukkue tuskin suuremmin ylimielisyyteen sortuu. Lisäksi perussuorituksellakin odottamana on selkeä kotivoitto. Emre Can ja Sami Khedira ovat loukkaantuneina, tämä ei vaikuta Vanhan Rouvan perustasoon.SPAL on ollut heikossa jamassa useamman viikon. Ennen maaottelutaukoa luultiin jo ferraralaisten palaavan voittojen tielle, mutta kahden maalin johdosta koettiin sulaminen Cagliaria vastaan tasapeliin. Itseluottamustaso joukkueella on heikko. Altavastaajafutista pelataan tässä matsissa ja vastaiskuissa SPALilla on kyllä kykyjä. Siltikään perustaitotaso ei riitä pistesuoritukseen ilman onnettaren apua. Keskikentältä on sivussa Mattia Valoti.Tasoero on hurja, joten Juventus on kovan kotiedun turvin jättisuosikki. Maalimäärässäkin on repeämispotentiaalia, mutta Juve saattaa nostella jalkaa kaasultakin tulevaa kahden ottelun viikkoa ajatellen. Juventuksen menestykset ovat pelattavuuksien rajoilla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-2Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-5Motivaatio 2-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä normaalia vähän suurempiInterin loistoliekki katkesi todella tylyllä tavalla ennen maaottelutaukoa, kun paikallispelissä otettiin turpasauna Atalantalta. Mestarien liigassa on ensi viikolla suuret panokset, kun Tottenhamin vieraana on jatkopaikan kannalta todella tärkeä ottelu edessä. Tämä voi ajattaa säästöliekkiin heikkoa Frosinonea vastaan. Marcelo Brozovic puuttuu pelikiellon takia keskikentältä. Lisäksi sivussa on alakerran Sime Vrsaljko loukkaantumisen takia.Frosinone esitteli kauden alkajaisiksi umpisurkeaa jalkapalloa, mutta on jostain hatusta kaivanut siinä määrin kaniineja, että joukkue paistattelee nyt päiviään neljän ottelun pisteputkessa. Ennen taukoa munkitettiin Fiorentinaa vastaan tasapeli, vaikka jyrän alla pelillisesti oltiin. Kokonaiskuva on kuitenkin myös pelillisesti isossa nosteessa eikä joukkue enää näytä kiistattomasti sarjan huonoimmalta jengiltä. Laadukkaimpia pelaajia on yhä paljon loukkaantuneena. Mm. Molinaro, Hallfredsson ja Dionisi olisivat joukkueelle tärkeitä miehiä.Tasoero on hurja ja Inter on kotonaan suursuosikki. Frosinonella on kuitenkin itseluottamus siinä kunnossa, etteivät sinimustat välttämättä puolivaloilla peliä voittaisi. Maaliodottamassa on repeämispotentiaalia tasoeron takia. Vedoissa kohde ei kiinnostusta herätä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 2-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 3-4Motivaatio 4-4Ottelurasitus 5-5Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaaliParma selätti vaikean jaksonsa juuri ennen maaottelutaukoa, kun Torinosta haettiin vahvalla peliesityksellä ansaittu yllätysvierasvoitto. Parhaimmillaan Parma on vakaa ja johtoasemassa joukkue etenkin hallitsee oman maalin suojelemisen. Tauon aikana energiatasot on saatu kuntoon, mikä tälle joukkueelle on tärkeää. Kokoonpanotilanne on tätä nykyä kelvollinen, joskin Munari, Gobbi, Sierralta ja Dimarco ovat sivussa pitkässä pelikiellossa olevan Calaion kera.Sassuolo on räväkkä porukka, joka osaa muuntautua mukavasti pelin sisällä tarvittaessa. Alkukausi on ollut onnistunut kokonaisuudessaan ja tauollekin lähdettiin neljän pelin tappiottomassa putkessa. Kotitasapeli Laziota vastaan oli hieman epäansaittu alakynnessä olemisen takia, mutta taistelutahto palkittiin. Energiatasojen kannalta pelitauko tuli hyvään saumaan. Loukkaantumishuolet koskettavat lähinnä rotaatiotason pelaajia.Kyseessä on paikallistyyppinen derby, joten intohimotasot ovat molemmilla oletettavasti normaalia paremmat. Sassuolo on hieman laadukkaampi materiaaliltaan, mutta Parman kotietu tasaa puntteja. Huomioidaan, että kotiedun merkitys ei olekaan aivan normaalilla tasolla. Maalimäärällinen lähtökohta on melko normaali. Kertoimet ajattavat tässä ilman muuta Parman kelkkaan hyppäämisen. Pienimaalisuudessakin on etua.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 5-5Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliBolognalla on pitkittynyt hankala jakso meneillään. Voitot ovat karttaneet joukkuetta, mikä selittyy lähinnä joukkuepuolustamisen rakoilemisella. Tehot ovat sen sijaan olleet kyllä kelvolliset. Jumbojoukkue Chievoa vastaan otettiin onnekas vierastasapeli ennen maaottelutaukoa, mikä kertoo pelin tasosta jotain. Filippo Inzaghin suojateille voidaan ennustaa säilymistaistelua, ellei pelitaktisesti saada tekemistä järkevöitettyä. Terveystilanne joukkueella on mainio.Fiorentina on erittäin mielenkiintoinen joukkue monessakin mielessä. Joukkue tursuaa nuoria taitopelaajia ja parhaimmillaan pidetään vauhtiakin mukavasti yllä. Koheesiossa sen sijaan on jonkin verran tekemistä ja sattuma määrittää aika paljon firenzeläisten tulostasoakin. Viimeiset neljä peliä putkeen on painettu 1–1-tuloksia, vaikka peliesitysten perusteella olisi voinut käydä mitä tahansa. Viime kierroksella oltiin erittäin epäonnekkaita, kun hallinta ei realisoitunut tulostaululle Frosinonea vastaan. Puolustuksen runkopelaaja German Pezzella on loukkaantuneena sivussa.Fiorentina on joukkueista huomattavasti laadukkaampi ja viime kierrosten perusteella Chiesa, Simeone ja kumppanit luultavasti murtavat Bolognan alakertaa. Tauko on kuitenkin nollaillut vireystiloja, joten Bolognan kotiedun takia marginaalit ovat melko pienet. Maalimäärää asetellaan lähelle 2,5 maalin haamurajaa, mikä ajattaa runsasmaalisuuden pelikupongille. Bolognalla tuota potentiaalia on peräpäässä epävarmuuteen ja Fiorentinalla löytyy nälkäisiä juonikkaita hyökkäyspään pelimiehiä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-4Kokoonpanot 5-5Vireystila 3-5Motivaatio 4-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiGiuseppe Iachini sai lentävän lähdön Empolin uutena managerina, kun Udinese kaadettiin ennen taukoa kotona 2–1. Maaliodottamaa vastustaja loi enemmän, mutta valtaosa ottelusta kuluikin toscanalaisten johtaessa peliä ja vastustajan annettiin jauhaa peliä. Nähtäväksi jää, löytääkö Iachini Empolista riittävästi luokkaa, jotta sarjapaikka säilyy. Materiaalin taso ei huimaa päätä. Kokoonpanotilanne on vahva. Vain pitkäaikaispotilaita on pari sivussa.Atalanta rämpi pitkään syksyllä ja tuossa syvänteessä epäusko liittyi joukkueeseen, kun Rouva Fortunan vastustus oli melko käsittämätöntä luokkaa. Kun ketsuppipullo poksahti auki, ovat bergamolaiset olleet pelillisesti aivan sarjan eliittiä. Neljä voittoa on otettu putkeen toinen toistaan paremmilla esityksillä. Ennen taukoa kaadettiin paikallispelissä Inter murskalukemin. La Dean kohdalla harmillisinta antia on ollut se, että vedonlyöntimarkkina on tunnistanut joukkueen piilevän potentiaalin eikä peliä paljoa ole puolesta päästy lyömään. Kokoonpanomurheet ovat sen verran pieniä, etteivät ne vaikuta joukkueen perustasoon.Tasoeroa löytyy rapsakasti Atalantan hyväksi ja vieraissakin bergamolaiset ovat varsin selviä suosikkeja. Iachinin magia voi kuitenkin siivittää yhä Empolia, joten eivät isännät missään nimessä vailla mahdollisuuksia ole. Atalantan tekemisen takia maaliodottama on normaalia suurempi.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 4-1Motivaatio 2-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä suuriNapolilla oli jonkinmoista ongelmaa rasituksen kanssa havaittavissa viime peleissään, joten siinä mielessä maaottelutauko maistui. Genoasta puserrettiin väkisin voitto viime pelissä ja loppujen lopuksi tuo lopputulema oli ansaittu, vaikka kauneudet hieman puuttuivatkin. Mestarien liigassa tilanne on kiharainen. PSG-tasapeli oli viimeksi kelvollinen tulos, mutta keskiviikkona panokset ovat Belgradin Punaista Tähteä vastaan huipussaan. Ei olisi mahdottomuus, mikäli Partenopei säästelisi tuota ottelua ajatellen. Terveystilanne Napolilla on vahva.Chievo pelasi pitkästä aikaa erinomaisen jalkapallo-ottelun, kun Bolognaa vastaan saalistettiin tasapelipiste. Dominanssin jälkilöylyissä johtoasemasta sulaminen kuitenkin taatusti sapettaa eikä itseluottamus saanut odotettua buustia. Kriisissä lentävät aasit siis jatkavat, mutta niin huono joukkue ei ole kyseessä, mitä sarjataulukosta voisi päätellä. Puolustuksesta puuttuu Pawel Jaroszynski. Keskikentältä sivussa on Nicola Rigoni. Hyökkäyksestä lasarettia miehittävät Manuel Pucciarelli ja Filip DjordjevicJulman tasoeron peli on kyseessä, joten Napoli on kovana kotijoukkueena suursuosikki. Maalimäärääkin nostellaan tasoeron takia korkealle. Markkina ampuu tässä kohtaa kuitenkin yli ja pienimaalisuus alle 3,5 maalin linjalla kiinnostaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-4Kokoonpanot 5-3Vireystila 4-3Motivaatio 5-5Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiLazio lähti tauolle pikkupettymyksen kera, kun Sassuoloa ei pystytty hallinnasta huolimatta kaatamaan. Tasapeliin oli tyytyminen taivaansinisillä. Isossa kuvassa tekeminen on kuitenkin viime aikoina ollut varsin hyvällä tasolla. Laziolla on huomattava määrä henkilökohtaista taitoa keskikentällä ja kärjessä, minkä turvin pystytään luomaan vahvoja maalipaikkamääriä. Taivaansinisten kokoonpanotilanne on taivaallisen vahva.AC Milan hävisi huippuottelun Juventukselle edellisessä pelissään. Ottelu kulminoitui ex-Juve Gonzalo Higuainiin, joka missasi pilkun ja hankki vielä lopussa punaisen. Pisteitä olisi ollut otettavissa, jos onnettaren kanssa olisi ollut välit kunnossa. Milanolaiset eivät vakaudellaan hurmaa siinä määrin kuin Lazio, mutta isossa kuvassa mennään materiaalin edellyttämällä perustasolla. Giacomo Bonaventura ja Lucas Biglia puuttuvat keskikentältä. Alakerrasta sivussa ovat Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio ja Mattia Caldara. Higuainhan on pelikieltoinen. Vaikutusta näillä kyllä on.Lazio on kotiedun ja AC Milanin pienoisten kokoonpanomurheiden ansiosta ottelussa niskan päällä ja voittaa matsin hieman yli kerran kahdesta. Maalimäärällistä lähtökohtaa nostetaan hieman yli 2,5 maalin Milanin puolustuslinjassa olevien murheiden takia. Vedoissa kohde ei erityisemmin kiinnosta. Milanissa ja pienimaalisuudessa voi olla ohutta etua. Mikäli homma vieraiden alakerrassa toimii, kannattaa kohteeseen satsata live-vedonlyönnissä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 1-1Motivaatio 5-5Ottelurasitus 5-5Kotietu ei kotietuaMaalimäärä normaaliKyseessä on Genovan kaupungin paikallispeli eli Derby della Lanterna. Nämä matsit kuuluvat italialaisen jalkapalloilun kiistattomiin helmiin ja tunnetta pelissä löytyy. Vihaa ja rakkautta tunnetaan vastustajaa kohtaan.Genoa oli ennen taukoa erittäin huonossa tikissä, mutta pitkälti tappiot kyllä johtuivat rasituksesta tulleiden virheiden ja yleisen puutumisen takia. Nyt on saatu hapot pois jaloista ja uudella innolla ollaan liikenteessä. Sampdorialla oli myös peli pahemman kerran kuralla ja puolustuspää imuroikin peräti 11 maalia kolmessa edellisessä pelissä. On selvää, mitä Doria on tauon aikana pyrkinyt parantamaan. Genoalta sivussa ovat maalivahti Federico Marchetti ja keskikentän Sandro. Sampdorialta keskikentän Karol Linetty on pelikiellossa ja Edgar Barreto löytyy lasaretista. Lisäksi puolustuksesta pitkäaikaispotilas Vasco Regini on sivussa.Kotietua ei käytännössä ottelussa ole, joten voimasuhteiden kautta pitkälti peliä arvioidaan. Melko tasaiset joukkueet ovat. Hieman enemmän ratkaisupotentiaalia on Sampdorialla. Pienimarginaalista peliä odotellaan. Vastustajalle ei tässä pelissä haluta antaa mitään ilmaiseksi, joten puolustuksen ehdoilla saatetaan hyvinkin pelata. Maalimäärää asetellaan alle 2,5 linjan. Vedoissa Sampdorian menestys on ohut kohde ja pienimaalisuudelle saa hieman enemmän peliä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.MaanantaiPerustaso 2-3Kokoonpanot 5-5Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliCagliari toteutti SPALin vieraana upean nousun kahden maalin takaa tasapeliin ennen maaottelutaukoa. Pelikirja ei ole sardinialaisilla mikään taitopainotteinen, vaan aika pitkälti peliä optimoidaan erikoistilanteiden, keskitysten ja pitkien pallojen kautta. Cagliari onkin vahva erikoistilanteissa molemmissa päissä. Cagliarilla voisi olla enemmänkin pisteitä, jos viimeistely olisi ollut paremmalla tasolla alkukaudella. Puolustaja Ragnar Klavan on sivussa loukkaantuneena tästä ottelusta, mutta muita kokoonpanohuolia ei vaikuttaisi olevan.Torino on pelannut alkukauden omalla tasollaan, mutta pistesaaliissa on sattumusten vuoksi hieman vähemmän täytettä, mitä härkä ansaitsisi. Puolustuspäässä joukkueen ongelmina ovat vaikeudet vastaiskuissa ja henkilökohtaisten virheiden välttäminen. Ennen taukoa vedettiin harvinainen alisuorittaminen myös pelillisesti, kun Parma haki yllätyspisteet mukaansa Torinosta. Keskikentältä Tomas Rincon puuttuu tästä ottelusta pelikiellon takia. Loukkaantumisten suhteen tilanne on hyvä.Torino on joukkueista parempi, mutta Cagliarin kotietu tekee ottelusta pienimarginaalisen. Maalimäärää asetellaan normaalille tasolle. Vedoissa runsasmaalisuus on pelattavuuden rajoilla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.