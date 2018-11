La Liga: Tilataan maaleja Metropolitanon spektaakkeliin

Otteluennakot

PerjantaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiLeganes pelasi Gironassa mainiosti ja olisi ilman muuta ansainnut ottelusta voiton. Alla on nyt kaksi pelillisesti vahvaa matsia, kun Atleticon kanssa pelattiin niin ikään tasan. Leganes kärsii vakavista viimeistelyongelmista, mutta toki myös epäonni vaivaa ja esimerkiksi Gironassa vastustajan maali näytti noidutulta. Leganes on kiistatta tauluaan parempi joukkue. Ezequiel Muñoz ja Alexander Szymanovski jatkavat pitkäaikaispotilaina sivussa. Maalivahti Pichu Cuellarin pelikunto on arvoitus.Alaves on hurjastellut läpi alkukauden ja paistattelee päivää Mestarien liigaan oikeuttavalla sijalla. Ennen taukoa oltiin pahasti varamiehisiä Huescaa vastaan, mutta niin vain tappioasemasta noustiin hieman onnekkaastikin voittoon. Hurja itseluottamus on valtti, mutta on selvää, että Alaves tulee taulukossa vielä alaspäin loppukauden mittaan. Varmuudella sivussa ovat enää puolustaja Rodrigo Ely ja keskikentän Tomas Pina. Ykkösvahti Fernando Pacheco on kysymysmerkkistatuksella.Perustasoissa ei joukkueiden välillä ole suurtakaan eroa, vaan sarjataulukko vääristää voimasuhteita. Leganes on kotonaan suosikki. Maalimäärää pidetään normaalia matalammalla. Hyökkäyspelin juhlaa ei ole odotettavissa. Vetomarkkina on viisas eikä tässä Leganesia päästä pelaamaan. Alavesin tasoitukselliset menestykset ovat sen sijaan lähimpänä vetoja.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 2-5Kokoonpanot 3-4Vireystila 4-4Motivaatio 3-2Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä suuriEibar on viime kierrokset esiintynyt vahvalla tasolla. Alavesin kaatamista seurasi hyvä esitys Valladolidissa, mutta tasapeliä enempää ei palkinnoksi saatu. Puolustaja Anaitz Arbillan ulosajo pelin loppupuolella teki lopullisen hallan kolmen pisteen hakemiselle. Peli-ilme ja rytmi on saatu kuntoon, mikä lupaa pitkällä tähtäimellä hyvää. Tässä ottelussa ollaan kuitenkin hankaluuksissa, sillä avainpelaajista Arbillan lisäksi lyös keskikentän Pape Diop on pelikiellossa. Lisäksi ykkösvahti Marko Dmitrovic ja pelintekijä Pedro Leon ovat loukkaantuneina.Real Madrid on löytänyt tehonsa ja pelitaktisestikin esitettiin Vigossa viime kierroksella mainiota futista, kun Celta kaadettiin uudenlaisilla aseilla. Santiago Solari palkattiinkin pidempiaikaiseen pestiin Los Blancosin peräsimeen. Madrid on todennäköisesti jälleen vahvalla meiningillä matkassa, kun itseluottamus on löytynyt. Keskikentän tasapainottajana toimiva Casemiro loukkasi itseään Celtan vieraana ja on sivussa joulukuun alkuun. Käyttökelpoisista pelaajista myös Nacho puuttuu kokoonpanosta. Mestarien liigan tiistaiseen Rooman vierailuun saatetaan mahdollisuuksien mukaan säästellä.Tasoero on selvä Real Madridin eduksi ja Los Blancos on vieraissakin isohko suosikki, etenkin kun Eibar antaa kokoonpanohuolillaan tasoitusta. Maaliodottama on jälleen korkealla, kun Real Madrid on löytänyt itseluottamuksensa. Vetoja otteluun ei saada.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-2Motivaatio 2-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiValencian korpivaellus haiskahtaa olevan tulossa päätökseen, sillä ennen maaottelutaukoa otettiin vakuuttava voitto Mestarien liigassa Young Boysista ja Getafekin onnistuttiin pienten marginaalien pelissä kaatamaan La Ligan puolella. Ei hyökkäyssuuntaan edelleenkään mitään mullistavia asioita ole esitelty, mutta tulppaa ei enää ole henkisellä puolella. Ensi viikon tärkeään Mestarien liigan Juventus-otteluun saatetaan säästellä. Toisaalta henkisesti epävakaalle joukkueelle hyvä kenraali voisi olla arvokas asia. Parhaassa tapauksessa lepakoilla on käytössään ykkösrosteri, sillä loukkaantumishuolet vaikuttavat minimaalisilta.Rayo Vallecano on erittäin sympaattinen joukkue, jonka peleissä suonenvetoja tapahtuu etenkin kotikentällä. Villarrealia vastaan esiinnyttiin odotuksia paremmin, mutta johtoasema ei taaskaan pitänyt. Rayon epävakaus on huolestuttava tekijä ja putoamista vastaan taistellaan aivan eri asein, mitä päävastustajat. Hyökkäyssuuntaan esitellään erikoista ja monipuolistakin futista, mutta se ei riitä pelkästään. Tito ja Alejandro Galvez ovat puolustuksesta sivussa, mutta muuten rosteriin saadaan lasaretista laatu-ukkoja takaisin päin.Tasoero on selvä Valencian eduksi ja lepakot ovat Mestallalla isohkon suosikin asemassa. Vaikka Valencia onkin kärsinyt maalinteko-ongelmista, saattaa nyt avopaikkoja aueta useampiakin. Tämä toki sisältää oletuksen, että Rayo pelaa aktiivista futista myös vieraissakin. Usein Rayo näin onkin esiintynyt. Rayon yllätysvoitto ja runsasmaalisuus hieman kiinnostavat vedoissa, markkina ei Rayon tekemistä arvosta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-2Vireystila 2-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliSarjanousija Huesca majailee jumbosijalla ja pitkälti alkukausi onkin ollut tervanjuontia. Manageria vaihdettiin jo useampia kierroksia sitten. Tulostaulua tutkimalla vastetta ei ole huomattavissa, mutta peliesitykset ovat kyllä olennaisesti parantuneet. Ennen maaottelutaukoa dominoitiin pelillisesti Getafea, mutta lopputulemana oli tasapeli. Tuon jälkeen Alavesin vieraana oli avaimet voittoon olemassa, mutta johtoasemasta taivuttiin lopulta tappioon asti. Vastaavilla peliesityksillä voittoja on kuitenkin luvassa, mutta mentaalipuolen haasteet ovat kantona kaskessa. Tärkein huomio vedonlyöjälle on se, että Huesca on huomattavasti parempi, mitä pistetaulukko nyt osoittaa. Puolustuksesta puuttuvat loukkaantuneet Luisinho ja Pablo Insua. Lisäksi avainpelaajista puolustaja Etxeita ja keskikentän Melero ovat kysymysmerkkistatuksella.Levante kuuluu alkukauden kohahduttajajoukkueisiin ja sarjasijoitus on viime kierrosten heikentyneistä otteista huolimatta yhä mainio. Maaottelutauko tuli oivaan saumaan valencialaisille. Real Sociedadille kärsityssä kotitappiossa oli pitkälti kyse rasituksen tuomasta harmonian puuttumisesta, joka eskaloitui tulostaululle. Levanten edut tulevat parhaiten esiin, kun pelinkuva mahdollistaa nopeat vastaiskut riistojen jälkeen. Puolustaja Luna, keskikentän Ruben Rochina ja hyökkääjä Armando Sadiku ovat loukkaantuneina. Lisäksi keskikentän ja vastaiskuhyökkäyksen avainpelaajista Jose Luis Morales ja Jose Campana ovat pelikielloissa. Selkeästi annetaan tasoitusta ja keskikentällä saatetaan hävitä Huescalle.Tasoeroa ei ole läheskään niin paljon, mitä sarjataulukko osoittaa. Levante toki isossa kuvassa on hieman laadukkaampi, mutta sen kokoonpanohuolet satavat Huescan laariin. Lisäksi kotietu auttaa kiistatta isäntiä, joille suosikin asema nyt meneekin. Maalimäärällinen lähtökohta on liki normaali. Vedoissa maistuu Huesca.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 5-5Kokoonpanot 3-4Vireystila 4-3Motivaatio 5-5Ottelurasitus 4-4Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiAtletico ei ollut läheskään parhaimmillaan viime pelissään Athletic Clubia vastaan, mutta kahdella loppuhetkien maalilla onnistuttiin kuitenkin kääntämään kelkka ja nousemaan tärkeään voittoon. La Ligan kuumimmassa kärkitaistossa edetään. Maaottelutauolle oli pikkukolhuista kärsineelle joukkueelle varmasti tilausta. Avainpelaajista puolustajat Diego Godin ja Jose Maria Gimenez on ilmoitettu lasarettiin. Lisäksi ainakin Lucas, Costa ja Savic ovat kärsineet pikkukolhuista, mutta eiköhän ukkoja pyritä parsimaan tähän otteluun kuntoon.Barcelona sai Lionel Messin takaisin kokoonpanoon Betisiä vastaan, mutta niin vain Blaugrana hävisi kotonaan andalusialaisille täysin ansaitusti. Kuten aiemminkin todistettua, joukkueen harmonia koki Messin paluun myötä suuren kolauksen ja Betisin erinomainen pelikirja oli myrkkyä katalonialaisille. Barca on isossa kuvassa edelleen kova, mutta mikään ylikylä tämäkään jengi ei ole. Keskikentän Ivan Rakitic on pelikiellossa. Puolustuksesta Thomas Vermaelen ja hyökkäävä Coutinho ovat kysymysmerkkejä.Huippusytyttävä kärkikamppailu on kyseessä. Atleticon puolella on kotietu, Barcelonan materia on laadukkaampi. Pienillä marginaaleilla mennään ohuen vierassuosikin säestämänä. Maaliodottaman kannalta nämä ovat haastavia matseja, kun Tico on selkeästi pieniin päin ja Barcelona suuriin. Kyllä tässä repeämispotentiaalia on kalkuloitava etenkin nyt, kun Ticolla on huolia puolustuspään rosterissa. Vaikka maaliodottamaa pitäisi vain normaalin ylärajoissa, löytyy runsasmaalisuudesta vedonlyönnillistä etua.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 2-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 1-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän pienempiAthletic Clubin alkukausi on ollut erittäin surullinen. Taso on Bilbaossa ollut laskussa jo viime vuosina muutenkin, mutta nyt ollaan ajauduttu pelillisestikin alemman keskikastin tasolle. Eduardo Berizzo on epäonnistumassa baskien managerina pahoin, sillä hyökkäyspelaamiseen ei tahdota saada järkeä. Eipä rosterin vahvuudet tue juuri lainkaan Berizzon ideologiaa, joten lopputulema on sinänsä looginen. Ennen taukoa voittoa tarjottiin Atleticosta, mutta heikko itseluottamus ajatti loppuhetkien sulamiseen ja tyhjin käsin palattiin Baskimaalle. Tärkeistä miehistä puolustuspään Yuri on pelikiellossa, muuten on mahdollista saada ykkösrosteri kehiin parhaassa tapauksessa.Getafen alkukausi on isossa kuvassa ollut kelvollinen, mutta ennen maaottelutaukoa esitettiin viheriöllä tunnetilalta vaisua pelaamista sekä Huescaa että Valenciaa vastaan. Sinisten peruskurinalaisuus on kelpo tasolla, mutta X-faktori puuttuu toiminnasta. Avauksen miehistä keskikentän Markel Bergara jatkaa lasaretissa ja puolustaja Bruno Gonzalez on pelikiellossa.Perustasoissa ei joukkueiden välillä suurta tasoeroa ole. Getafella on vakaampana joukkueena hieman paremmat edellytykset pelata omalla tasollaan. Athletic Club on kuitenkin kotiedun ansiosta suosikki. Huomioidaan kuitenkin, että VAR-systeemi pienentää Espanjassa kotietuja tällä kaudella, joten marginaalit eivät mahdottomat ole. Maalimäärässä on potentiaalia pienimaalisuuteen. Getafen pelityyli ei puolla käytännössä koskaan maalijuhlia ja Athleticin hyökkäyskalusto on todistellut pitkin alkukautta nuhaisuuttaan. Vedoissa otamme Getafen venymistä pisteille pienellä panostuksella.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 4-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 5-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaalia vähän suurempiMaalimäärä normaalia vähän suurempiSevillan alkukausi on ollut mainio ja joukkue on ansaitusti sarjan yläkastissa. Ennen taukoa noustiin tappioasemasta voittoon Espanyolia vastaan. Maaliodottaman luomisen perusteella tulos oli ansaittu. Sevillalla on aihiot säilyä yläkastissa pitkäänkin, kun tasapainoa tuntuu löytyvän eikä aktiivinen hyökkäyspelaaminenkaan ole poissa kuvioista. Kokoonpanotilanne on andalusialaisilla mainio.Valladolid on alkukauden suurimpia yllättäjiä. Pucelan tiivis puolustuspelaaminen yhdistettynä rajattomaan itseluottamukseen ja iskuihin paikkojen tullen on ollut monille myrkkyä. Ennen taukoa oltiin kotona vaikeuksissa Eibarin kanssa, mutta tasapeli pystyttiin kuitenkin saavuttamaan. On todennäköistä, että Valladolidin perusluokka ei riitä taistelemaan koko pitkää kautta yläkastissa, vaan laskusuuntaa odotellaan. Vielä ei suurempia merkkejä kuitenkaan vireen taittumisesta ole näkynyt. Avauksen pakki Javi Moyano on loukkaantuneena sivussa hyökkääjä Ivi Lopezin ohella.Sevilla on joukkueista rapsakasti laadukkaampi ja kovan kotiedun myötä isohko suosikki. Motivaatiokin on kunnossa, joten kotivoitto toteutuu yli seitsemän kertaa kymmenestä. Maalimäärässä on Sevillan takia repeämispotentiaalia ja muistetaan Valladolidinkin ottavan riskiä, jos se tappioasemaan joutuu. Sevilla kiinnostaa hieman vedoissa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-4Motivaatio 4-4Ottelurasitus 5-5Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaalia vähän pienempiEspanyol on ollut Rubin alaisuudessa pelillisesti todella älykäs ja harmonia tekemisestä paistaa läpi. Viisaasti joukkue käyttää vahvuuksiaan hyödykseen ja on niittänyt ansaittua menestystä. Tauolle jouduttiin kuitenkin lähtemään tappio niskassa, kun Sevillassa hävittiin loppuhetkien takaiskujen myötä. Mitään negatiivista sanottavaa ei barcelonalaisista kuitenkaan ole. Puolustuksesta ovat sivussa Oscar Duarte ja Naldo.Girona on onnistunut viidessä viimeisessä pelissään välttämään tappion. Tuohon suoritteeseen on ylletty sekä taidon että tuurin avustuksella. Esimerkiksi ennen taukoa pelattiin Leganesia vastaan heikosti ja kotitappio oltaisiin ilman muuta ansaittu. Maaliviivapelastuksien myötä maaliton tasapeli kuitenkin maistui. Pitkäaikaispotilaat jatkavat lasaretissa ja lisäksi avainpelaajista hyökkääjät Portu ja Stuani sekä keskikentän Douglas Luiz ovat epävarmoja.Kyseessä on Katalonian derby, eli molemmat syttyvät otteluun takuulla. Espanyol on joukkueista laadukkaampi ja kotonaan selvä suosikki, vaikkakaan kotiedun merkitys ei paikallispelissä olekaan aivan normaalin suuruinen. Maalimäärää asetellaan hieman alakanttisesti. Kyllä derbyssä Gironan isot kertoimet kiinnostavat helposti vedoissa. Sekä tasapelissä että vierasvoitossa on pelattavaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-3Kokoonpanot 4-5Vireystila 2-4Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaaliVillarrealilla anemia on kestänyt jo pitkään ja voitot ovat karttaneet Submarinoa. Rayon vieraana oli tarjolla täydetkin pisteet, mutta räväkkä kotijoukkue nousi tappioasemasta johtoonkin asti. Villarreal pystyi nousemaan Sansonen pommilla lopulta tasapeliin. Yksi heikkouden kulminaatiopisteistä on ykköstykiksi hankitun Gerard Morenon itseluottamusvaje. Kunnon onnistumisia ei tahdo tulla millään eikä penkittäminenkään ole hänen osaltaan mahdoton ajatus. Toko Ekambi ja Sansone vaikuttavat vaarallisemmilta tällä hetkellä ja Carlos Baccakin on jo lähellä pelikuntoa. Baccan lisäksi epävarmoja osallistujia ovat alakerran Bonera ja keskikentän Fuego. Varmuudella poissa on pelikieltoinen puolustaja Alvaro Gonzalez.Betis juotti Barcelonalle omaa lääkettä Camp Noulla ja ansaitsi yllätysvoittonsa ilman muuta. Omaa pelikirjaa ei myyty ja pallonhallinnasta huolimatta ylöspäin pyrittiin nopeilla pistoilla, jotka toivat hurjan määrän ykkösluokan maalipaikkoja. Puolustuspäässä oli omat ongelmansa, mutta maalikarkelot kääntyivät andalusialaisille lopulta. Betisille annetaan vireystilaan isoa plussaa, mutta Setienin pelityyli on tuottanut myös ongelmia etenkin perusjoukkueita vastaan, jotka puolustavat enemmän antaumuksella. Alustavasti Betis pääsee peliin ykköskokoonpanollaan, mutta muutamia kysymysmerkkejä on ilmassa.Joukkueiden välillä ei ole kovinkaan kummoista tasoeroa, joten suosikin asema menee kotiedun ansiosta Villarrealille. Maaliodottamaa asetellaan normaalille tasolle. Pienimaalisuus on pelattavuuden rajoilla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.MaanantaiPerustaso 3-3Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 5-5Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiKyseessä on kahden erittäin ailahtelupotentiaalisen joukkueen kohtaaminen. Kummallakin joukkueella on rosterissa taitoa kelvollisesti, mutta epävakautta löytyy. Sociedad pääsi tauolle voiton siivittämänä, kun Levante kaatui hyvän esityksen jälkeen vieraissa. Celta puolestaan alisuoritti Real Madridia vastaan ja oli defensiivisesti erittäin heikko. Näillä esityksillä ei tosin tauon jälkeen ole sen suurempaa arvoa. Celtalta Hugo Mallo ja Gustavo Cabral ovat alakerrasta pelikielloissa. Real Sociedadilla on useita kysymysmerkkejä rosterissaan, mutta mahdollisuudet A-luokan kokoonpanoon ovat olemassa.Real Sociedad on joukkueista hitusen potentiaalisempi. Anoetan kotiedun ja Celtan pelikieltojen takia La Real on yli kerran kahdesta voittava suosikki. Maalimäärää asetellaan normaalin yläpuolelle. Molemmat pyrkivät toteuttamaan hyökkäävää pelikirjaa ja lisäksi ainakin Celtan puolustuspäässä on puutoksia. Runsasmaalisuus onkin kelpo pelikohde.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.