Otteluennakot

SM-liiga: Vetoideat ja kerroinrajat

+ 1x2-arviot 1 x 2 43 % 23 % 34 % 2,33 4,35 2,94

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 76,4 0-0 139,4 0-1 84,9 2-0 54,6 1-1 21,7 0-2 66 2-1 22,6 2-2 12 1-2 26,7 3-0 52,3 3-3 17,5 0-3 70,6 3-1 22 4-4 41,9 1-3 29 3-2 19,9 5-5 151,5 2-3 22,7 4-0 80,9 0-4 121 4-1 29 1-4 40,4 4-2 25,6 2-4 30,6 4-3 37 3-4 40,5 5-0 153,9 0-5 258,7 5-1 58,4 1-5 88,2 5-2 41,7 2-5 56,6 5-3 60,2 3-5 73,9 5-4 100,3 4-5 113,4 6-0 332,2 0-6 600,7 6-1 149 1-6 246,7 6-2 111,2 2-6 166,6 6-3 114,5 3-6 153,1 6-4 213,2 4-6 257,8 6-5 512,9 5-6 568,4 7-0 858,1 0-7 1730,2 7-1 325,8 1-7 595,5 7-2 358,9 2-7 583,2 7-3 438,9 3-7 652,8 7-4 523,2 4-7 690,9 7-5 1268,7 5-7 1422,7 7-6 3184,5 6-7 3539,1 8-0 2618,1 0-8 6020,6 8-1 1081,9 1-8 2246,5 8-2 894,1 2-8 1676,5 8-3 1108,4 3-8 1876,7 9-0 8792,2 0-9 22390,6 9-1 3633,1 1-9 8354,7 9-2 3002,6 2-9 6234,9 9-3 3722,2 3-9 6979,3 10-0 32806,8 0-10 92523,2 10-1 13556,5 1-10 34523,6 10-2 11203,7 2-10 25763,9 10-3 13888,9 3-10 28840,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 28,3 % 14,7 % 57 % 3,53 6,81 1,75 Vieras +2 15,8 % 12,5 % 71,7 % 6,32 8,01 1,39 Vieras +3 7 % 8,8 % 84,2 % 14,28 11,33 1,19 Vieras +4 2,9 % 4,1 % 93 % 34,17 24,54 1,08 Koti +1 66 % 12,9 % 21,1 % 1,52 7,76 4,73 Koti +2 78,9 % 10 % 11,1 % 1,27 9,96 9,02 Koti +3 88,9 % 6,5 % 4,6 % 1,12 15,49 21,61 Koti +4 95,4 % 2,7 % 1,9 % 1,05 36,85 52,23

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 56 % 44 % Kerroinraja 1,79 2,26

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,52 2,94 66 % 34 % 1 1,32 4,12 75,8 % 24,2 % 1,5 1,27 4,73 78,9 % 21,1 % 2 1,14 8,12 87,7 % 12,3 % 2,5 1,12 9,02 88,9 % 11,1 % 3 1,05 20,21 95,1 % 4,9 % 3,5 1,05 21,61 95,4 % 4,6 % 4 1,02 50,81 98 % 2 % 4,5 1,02 52,23 98,1 % 1,9 % 5,5 1,01 175,1 99,4 % 0,6 % 6,5 1 614,54 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,33 1,75 43 % 57 % 1 3,01 1,5 33,2 % 66,8 % 1,5 3,53 1,39 28,3 % 71,7 % 2 5,53 1,22 18,1 % 81,9 % 2,5 6,32 1,19 15,8 % 84,2 % 3 13,02 1,08 7,7 % 92,3 % 3,5 14,28 1,08 7 % 93 % 4 32,78 1,03 3,1 % 96,9 % 4,5 34,17 1,03 2,9 % 97,1 % 5,5 91,53 1,01 1,1 % 98,9 % 6,5 289,09 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,29 4,41 77,3 % 22,7 % 4,5 1,7 2,44 59 % 41 % 5,5 2,35 1,74 42,6 % 57,4 % 6,5 3,79 1,36 26,4 % 73,6 % 7,5 6,32 1,19 15,8 % 84,2 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 41 % 23 % 36 % 2,44 4,35 2,78

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 78,2 0-0 140 0-1 82,6 2-0 57,2 1-1 21,8 0-2 62,6 2-1 23 2-2 12 1-2 26 3-0 56 3-3 17,5 0-3 65,4 3-1 23 4-4 41,7 1-3 27,5 3-2 20,3 5-5 150,8 2-3 22 4-0 88,6 0-4 109,3 4-1 31 1-4 37,4 4-2 26,7 2-4 28,9 4-3 37,7 3-4 39,1 5-0 172,4 0-5 228,1 5-1 63,9 1-5 79,6 5-2 44,5 2-5 52,2 5-3 62,7 3-5 69,8 5-4 101,9 4-5 109,5 6-0 380,7 0-6 516,9 6-1 166,7 1-6 217,1 6-2 121,4 2-6 149,9 6-3 122 3-6 141 6-4 221,6 4-6 242,8 6-5 520 5-6 547,7 7-0 1006 0-7 1452,6 7-1 372,7 1-7 511,4 7-2 400,6 2-7 512,3 7-3 478,1 3-7 586,7 7-4 556,1 4-7 635,1 7-5 1315,9 5-7 1337,7 7-6 3223 6-7 3403,8 8-0 3139,5 0-8 4932,6 8-1 1265,9 1-8 1882,7 8-2 1020,9 2-8 1437,1 8-3 1235 3-8 1645,6 9-0 10784,5 0-9 17900,4 9-1 4348,6 1-9 6832,2 9-2 3506,9 2-9 5215,4 9-3 4242,3 3-9 5971,9 10-0 41162,4 0-10 72179,1 10-1 16597,7 1-10 27549,3 10-2 13385,3 2-10 21030 10-3 16191,8 3-10 24080,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 26,6 % 14,4 % 59 % 3,76 6,94 1,69 Vieras +2 14,6 % 12 % 73,4 % 6,83 8,36 1,36 Vieras +3 6,4 % 8,3 % 85,4 % 15,69 12,1 1,17 Vieras +4 2,6 % 3,7 % 93,6 % 37,79 26,83 1,07 Koti +1 64 % 13,3 % 22,7 % 1,56 7,52 4,4 Koti +2 77,3 % 10,6 % 12,1 % 1,29 9,43 8,26 Koti +3 87,9 % 7 % 5,1 % 1,14 14,31 19,56 Koti +4 94,9 % 3 % 2,1 % 1,05 33,24 47,52

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 53 % 47 % Kerroinraja 1,88 2,14

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,56 2,78 64 % 36 % 1 1,35 3,82 73,8 % 26,2 % 1,5 1,29 4,4 77,3 % 22,7 % 2 1,16 7,39 86,5 % 13,5 % 2,5 1,14 8,26 87,9 % 12,1 % 3 1,06 18,19 94,5 % 5,5 % 3,5 1,05 19,56 94,9 % 5,1 % 4 1,02 46,09 97,8 % 2,2 % 4,5 1,02 47,52 97,9 % 2,1 % 5,5 1,01 149,06 99,3 % 0,7 % 6,5 1 511,38 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,44 1,69 41 % 59 % 1 3,22 1,45 31,1 % 68,9 % 1,5 3,76 1,36 26,6 % 73,4 % 2 6,02 1,2 16,6 % 83,4 % 2,5 6,83 1,17 14,6 % 85,4 % 3 14,39 1,07 6,9 % 93,1 % 3,5 15,69 1,07 6,4 % 93,6 % 4 36,39 1,03 2,7 % 97,3 % 4,5 37,79 1,03 2,6 % 97,4 % 5,5 105,75 1,01 0,9 % 99,1 % 6,5 341,14 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,29 4,42 77,4 % 22,6 % 4,5 1,69 2,44 59 % 41 % 5,5 2,35 1,74 42,6 % 57,4 % 6,5 3,78 1,36 26,4 % 73,6 % 7,5 6,32 1,19 15,8 % 84,2 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 50 % 22 % 28 % 2 4,55 3,57

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 65,1 0-0 129 0-1 85,1 2-0 44,1 1-1 21,2 0-2 73,8 2-1 20,3 2-2 12,4 1-2 28,3 3-0 39,9 3-3 19,1 0-3 88,1 3-1 18,8 4-4 48,2 1-3 34,3 3-2 18,9 5-5 184,1 2-3 25,4 4-0 58,5 0-4 168,2 4-1 23,4 1-4 53,2 4-2 23 2-4 38,2 4-3 37,1 3-4 47,8 5-0 105,4 0-5 401 5-1 44,6 1-5 129,5 5-2 35,5 2-5 78,7 5-3 57,2 3-5 97,3 5-4 106,3 4-5 141,4 6-0 215,5 0-6 1038,7 6-1 107,8 1-6 403,9 6-2 89,7 2-6 258,3 6-3 103,1 3-6 224,8 6-4 214 4-6 358,5 6-5 573,9 5-6 748,5 7-0 527,2 0-7 3336,2 7-1 223,2 1-7 1087,4 7-2 274,2 2-7 1008,5 7-3 374 3-7 1069,1 7-4 497,1 4-7 1071,4 7-5 1344,5 5-7 2089,4 7-6 3763,5 6-7 4922 8-0 1523,2 0-8 12946,6 8-1 701,9 1-8 4574,8 8-2 646,9 2-8 3233,1 8-3 894,4 3-8 3427,3 9-0 4844 0-9 53695,7 9-1 2232,3 1-9 18973,7 9-2 2057,4 2-9 13409 9-3 2844,3 3-9 14214,5 10-0 17116,6 0-10 247445,6 10-1 7887,8 1-10 87436,6 10-2 7269,9 2-10 61792,7 10-3 10050,5 3-10 65504,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 34,4 % 15,6 % 50 % 2,91 6,42 2 Vieras +2 20,2 % 14,2 % 65,6 % 4,95 7,03 1,52 Vieras +3 9,4 % 10,8 % 79,8 % 10,62 9,29 1,25 Vieras +4 4,1 % 5,3 % 90,6 % 24,48 18,76 1,1 Koti +1 72 % 11,6 % 16,4 % 1,39 8,62 6,1 Koti +2 83,6 % 8,2 % 8,2 % 1,2 12,12 12,27 Koti +3 91,8 % 4,8 % 3,3 % 1,09 20,73 30,06 Koti +4 96,7 % 1,8 % 1,5 % 1,03 54,13 67,58

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 64 % 36 % Kerroinraja 1,56 2,79

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,39 3,57 72 % 28 % 1 1,23 5,39 81,4 % 18,6 % 1,5 1,2 6,1 83,6 % 16,4 % 2 1,1 11,26 91,1 % 8,9 % 2,5 1,09 12,27 91,8 % 8,2 % 3 1,04 28,61 96,5 % 3,5 % 3,5 1,03 30,06 96,7 % 3,3 % 4 1,02 66,33 98,5 % 1,5 % 4,5 1,02 67,58 98,5 % 1,5 % 5,5 1 327,82 99,7 % 0,3 % 6,5 1 1268,38 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2 2 50 % 50 % 1 2,45 1,69 40,8 % 59,2 % 1,5 2,91 1,52 34,4 % 65,6 % 2 4,25 1,31 23,5 % 76,5 % 2,5 4,95 1,25 20,2 % 79,8 % 3 9,48 1,12 10,6 % 89,4 % 3,5 10,62 1,1 9,4 % 90,6 % 4 23,17 1,05 4,3 % 95,7 % 4,5 24,48 1,04 4,1 % 95,9 % 5,5 60,39 1,02 1,7 % 98,3 % 6,5 180,48 1,01 0,6 % 99,4 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,31 4,18 76,1 % 23,9 % 4,5 1,74 2,35 57,5 % 42,5 % 5,5 2,45 1,69 40,9 % 59,1 % 6,5 3,98 1,34 25,1 % 74,9 % 7,5 6,73 1,17 14,8 % 85,2 %

Ilves lähtee otteluun niukkana suosikkina ja maaliodotusarvo on keskimääräisen tuntumassa, 5,10 maalia. Pitkävedon kerrointarjonta ei herättele vetohaluja. Käännetään katseet siis muihin pelimuotoihin, esim. Tulosvetoon.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Lukko saa niukan karvan päälle 40 pinnan todennäköisyydellä voittavan suosikkiaseman. Maaliodottama arvioidaan normaaliksi, 5,10 maalia.Pitkävedossa ovat Lukon voittokertoimet pelikelpoisuuden rajoilla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SaiPalle lätkäistään kerran kahdesta voittava suosikin viitta. Maaliodotusarvo on normien rajoissa, 5,00 maalia.Pitkävedon kerrointarjonta on hyvin kohdallaan ja tältä osin pelit passataan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.