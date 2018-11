Otteluennakot

Ligue 1: Kierros käyntiin Rhone-Alpesin derbyllä

PerjantaiPerustaso 4-3Kokoonpanot 4-3Vireystila 3-3Motivaatio 5-5Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin suuriKumpikin lähti maaottelutauolle hyvillä fiiliksillä voitto takataskussa. Lyonin kohdalla trendi on ollut koko kauden samanlainen. Otteet ailahtelevat valtavasti jopa pelien sisällä. Guingampia vastaan Lyon ei vakuuttanut lainkaan avausjaksolla, mutta onnistui toisella puoliajalla neljästi maalinteossa, tosin kaksi maaleista oli Memphis Depayn upeita kaukolaukauksia. Tuloksellisesti Lyon on pelannut kelpo syyskauden, mutta pelin taso ei ole vielä noussut odotetulle tasolle.Paikallisvastustaja Saint-Etienne on ollut varsin tasainen suorittaja, eivätkä otteet ole liiemmin ailahdelleet. Kauden 13 otteluun mahtuu vain kaksi tappiota ja nekin PSG:lle ja Lillelle. ASSE on sarjataulukossa vain pisteen Lyonia perässä, mutta vain kaksi maalia plussalla oleva maaliero kuvastaa hieman paremmin joukkueen tasoa.Kumpikaan ei pääse kuumaan paikallisotteluun aivan parhaalla miehistöllä. Lyonin riveistä Moussa Dembelen ja Houssem Aouarin pelaaminen on epävarmaa. Ykköstähti Nabil Fekir lienee sen sijaan pelikunnossa. Vierailta puuttuu ykköstoppari Loic Perrin, jonka poissaolo on iso kolaus. Joukkueiden välinen tasoero on suurempi kuin sarjataulukosta voisi päätellä ja derbylatauksesta huolimatta OL ottaa täydet pisteet noin kolme kertaa viidestä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiPerustaso 5-2Kokoonpanot 3-4Vireystila 5-2Motivaatio 2-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä erittäin suuriPSG ei viime kierroksella jättänyt odotetusti saumoja hyvin varamiehiselle Monacolle vaan jyräsi 4–0 -vierasvoittoon. Näin ollen Thomas Tuchelin miehistön saldona on 13 voittoa 13 sarjaottelusta hurjalla maalierolla 45–7 (maalikeskiarvot 3,46 – 0,54). Ero sarjakakkosena majailevaan Lilleen on jo 13 pistettä ja käytännössä jo tässä vaiheessa mestaruus on taputeltu.Toulousen osalta kausi käynnistyi mallikkaasti saldolla 3–2–1, mutta sen jälkeen suunta on ollut vahvasti laskeva. Edellisistä seitsemästä ottelusta saldona on vain kolme tasuripistettä. Edellisestä voitosta on vierähtänyt jo lähes kolme kuukautta, joten lähtökohdat kauden ennakolta hankalimpaan vierasotteluun ovat kaikkea muuta kuin optimaaliset.PSG kohtaa tulevan viikon keskiviikkona kotonaan Mestarien liigassa Liverpoolin, joten sen syttyminen tähän otteluun voi olla haastavaa. Lisäksi muun muassa Neymar, Edinson Cavani, Thiago Silva ja kumppanit pelasivat maaottelun vielä tiistaina pitkän matkan päässä, joten lepuutuksia on varmasti luvassa, kuten myös kauden kahden aiemman maaottelutauon jälkeen. Se ei kuitenkaan juuri voimasuhteisiin vaikuta vaan PSG:ltä löytyy penkiltä nälkäisiä huippupelaajia. Ottelu päättyy kotivoittoon arviolta noin yhdeksän kertaa kymmenestä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-3Kokoonpanot 3-2Vireystila 2-1Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaalia vähän pienempiKun asiat menevät pieleen, niin ne menevät kunnolla pieleen. Tämä on pitänyt paremmin kuin hyvin paikkansa Monacon kohdalla. Viidellä viime kaudella joka kerta vähintään kolmen joukkoon sijoittuneen joukkueen syyskausi on ollut täysi katastrofi. Kesän pelaajamyyntien jälkeen joukkue heikentyi, mutta oli silti ennakkoarvioissa selkeä TOP4 -joukkue. Avauskierroksen jälkeen kaikki näytti vielä hyvältä, mutta sen jälkeen voittoja ei ole irronnut ainuttakaan. Pelaajien itseluottamus on täysin kateissa ja ottelu ottelulta pelaajia putoaa pelistä loukkaantumisten takia.Caen kohdalla sijoitus putoamisviivan tuntumassa on sitä vastoin ollut odotettua. Joukkue on materiaaliltaan sarjan heikoimpia, eikä sillä ole mitään selkeää vahvuutta, minkä varaan se voisi nojata. Ennen kaikkea hyökkäyspeli tökkii pahemman kerran. Edelliseen viiteen otteluun se on onnistunut maalinteossa vain kerran.Monacon kannalta maaottelutauko ei tullut yhtään liian aikaisin. Tauon aikana se saanee muutaman optimiavauksen pelaajan jälleen kokoonpanoon. Etenkin Rony Lopesin paluu olisi todella tärkeää. Lisäksi Youri Tielemans vapautuu pelikiellosta. Otteluun lähdetään tasaisista lähtökohdista, niukan suosikin aseman Monaco selkeän materiaalietunsa turvin ansaitsee.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 1-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä suuriKuntapuntarin hänniltä löytyvä Dijon on valunut kierros kierrokselta lähemmäs jumbosijoja. Joukkue ei ole voittanut sarjassa kertaakaan sitten elokuun lopun, yhteensä voitottomien sarjaotteluiden putki on jo kymmenen pelin mittainen. Tulosten takana Dijon ei ole edes ollut epäonninen vaan tulokset ovat seurausta heikoista otteista. Ongelmia riittää niin hyökkäys- kuin puolustuspelissä.Bordeaux’n otteita on leimannut ailahtelevaisuus, mikä on osaltaan johtunut kiireisestä ottelukalenterista. Euroopan liigan takia Girondins on pelannut koko syksyn kahden ottelun viikkotahdilla, mihin se ei ole aiemmilla kausilla tottunut. Euroopan liigassa Bordeaux’n pelit päättyvät lohkovaiheeseen, joten parannusta lienee luvassa. Ainakin materiaalissa on varaa parempaan.DFCO on nykyvireessä sarjan heikoimpia ryhmiä ja kotiedustaan huolimatta altavastaaja keskikastin Bordeaux’ta vastaan. Dijonin pitäisi sopia vastustajana varsin hyvin vastaiskuissa vaaralliselle Bordeaux’lle. Vedoissa runsasmaalisuus herättää pieniä pelihaluja.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 4-4Ottelurasitus 3-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaaliNantesin neljän ottelun voittoputki katkesi ennen maaottelutaukoa, mutta tappioton saldo säilyi, osin tosin myös tuurilla, sillä Rennes hukkasi derbyssä rangaistuspotkun tasatilanteessa. Pelitapahtumien valossa pistejako ei silti ollut lainkaan vääryys. Angers oli puolestaan voitokas Montpellierin isäntänä, mikä päätti vieraiden pitkän tappiottomien sarjaotteluiden putken.Nantes on perustasoltaan aavistuksen verran Angersia vahvempi, joskin viime aikaisissa tuloksissa on ollut myös hieman tuuria mukana. Les Canaris on ollut poikkeuksellisen tehokas maalipaikkojen hyödyntämisessä, eikä sama trendi jatku koko kautta. Vedonvälittäjät ovat ylireagoineet reippaasti isäntien tuloksiin, joten vedoissa katseet kääntyvät vieraiden puolelle. Ottelussa on paikallislatausta, mikä laskee aavistuksen kotietua. Angers venyy pisteille arviolta selvästi yli kerran kahdesta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-2Motivaatio 3-4Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä pieniGuingampin ensimmäinen ottelu valmentajanvaihdon jälkeen ei tuonut toivottua tulosta, kun Lyon nousi tappioasemasta 4–2 -vierasvoittoon. Lyon tosin viimeisteli paikoistaan kovilla tehoilla, eikä pistejako olisi ollut suuri vääryys. Tuossa ottelussa EAG oli vielä väliaikaisvalmentajan puikoissa, mutta tähän otteluun se tulee ensimmäistä kertaa uusvanhan päävalmentajan Jocelyn Gourvennecin alaisuudessa. Gourvennec valmensi joukkuetta jo kausien 2010–11 – 2015–16 välillä hyvällä menestyksellä, joten kuviot ovat tutut.Reims lähti tauolle pitkästä aikaa tappio niskassaan, kun vieraspelistä Saint-Etienneä vastaan ei herunut pisteitä. Se oli sarjanousijan ensimmäinen tappio sitten syyskuun lopun. Kokonaisuutena Reimsin alkukausi on ollut vahvasti plusmerkkinen, eikä valuminen putoamistaistoon vaikuta nykyotteilla lainkaan todennäköiseltä.Guingamp on perustasoltaan joukkueista vahvempi ja varmasti erittäin motivoitunut uuden luotsin alaisuudessa. Kotiedun turvin Reims ansaitsee hienoisen suosikin aseman, mutta vedoissa vierasmenestys on ehdottomasti pelin arvoinen.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 2-2Kokoonpanot 4-4Vireystila 3-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaaliMaalimäärä normaalia vähän suurempiAinoastaan kolme joukkuetta on hävinnyt tämän kauden liigassa vähemmän otteluita kuin Strasbourg, mutta joukkueen suunta näyttää silti alaspäin. Tulosten takana esitykset eivät ole kovin vakuuttavia olleet enää pitkään aikaan ja sillä on ollut vahvasti tuurit puolella, kun se on onnistunut venyttämään tappiottomien sarjaotteluiden putken jo kuuden ottelun mittaiseksi.Nimes on ollut tulosten takana pitkälti samaa tasoa Strasbourgin kanssa ja sen nykyinen sijoitus (14.) kuvastaa varsin hyvin joukkueen tasoa. Edelliskierroksella Niceä vastaan se ehti hukata rangaistuspotkun ottelun alussa, minkä jälkeen se jäi miehen vajaalle ja vielä ennen taukoa siltä ajettiin toinenkin pelaaja ulos, jolloin urakasta muodostui ylitsepääsemättömän vaikea.Kuten todettua, suurempaa tasoeroa kaksikon välillä ei ole. Molemmilla on kokoonpanoissa muutamia puutteita, mutta poissaolot menevät pitkälti tasan. Kotiedun turvin Strasbourg välttää tappion arviolta yli seitsemän kertaa kymmenestä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SunnuntaiPerustaso 3-3Kokoonpanot 4-4Vireystila 4-3Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu pieniMaalimäärä erittäin pieniMontpellierin 11 sarjaottelun mittainen tappioton putki tuli vihdoin päätökseen, kun Angers vei kotonaan täydet pisteet 1–0 -voitolla. Hyvin tapahtumaköyhässä ottelussa ei montaa todellista maalipaikkaa nähty ja ainoa maalikin tuli kulmapotkusta. Kokonaisuutena Montpellierin esitys oli sen huonoimpia pitkään aikaan.Rennesille jäi puolestaan jälleen jossiteltavaa, kun se tuhri rangaistuspotkun tasatilanteessa derbyssä Nantesin isäntänä. Tasaväkisten pelitapahtumien valossa pistejako ei silti ollut vääryys. Rennes löytyy sarjataulukosta vasta sijalta 12., mutta sijoitus parantunee vielä selvästi kauden edetessä, kun taas Montpellier tuskin säilyttää asemiaan kärkikolmikossa.Perustasoltaan Rennes on joukkueista hieman vahvempi, eikä Montpellier ole omimmillaan otteluiden hallitsijana. Kotietu on keskimääräistä pienempi. Maalijuhlaa ottelusta on turha odottaa, vaan osumia nähdään korkeintaan kaksi selvästi yli 60 prosentin todennäköisyydellä. Vedoissa vierasmenestys ja vähämaalisuus herättävät pelihaluja.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 3-3Kokoonpanot 5-4Vireystila 3-5Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä normaalia vähän pienempiOttelusta Strasbourgia vastaan muodostui Lillelle juuri niin hankala, kuin odottaa saattoi. Strasbourg pelasi äärimmäisen puolustavalla pelitavalla, mutta Lille oli silti epäonninen jäätyään pistejakoon. Kokonaisuutena Christophe Galtierin miehistön pullat ovat hyvin uunissa. Peli on erittäin hyvin tasapainossa, eikä suuria heikkouksia ole havaittavissa. Muiden kärkipään joukkueiden kompuroidessa, Lillellä on aito sauma taistella paikasta ensi kauden Mestarien liigaan.Nicellä on alla kolme peräkkäistä 1–0 -voittoa, mutta voittoputken ei kannata antaa hämätä. Tulosten takana Les Aiglons ei ole vakuuttanut. Positiivista on ollut puolustuspelin pitävyys, mutta hyökkäyspeli tökkii pahemman kerran. Se on tehnyt koko kaudella vain kahdesti yli yhden osuman, eikä yhtä heikolla hyökkäyspelillä europaikoille ole asiaa.Lille on sarjan vaarallisimpia vastaiskujoukkueita, joten Nice tuskin suuria riskejä ottaa, edes kotikentällään. Näin ollen maaliodotusarvo jää sarjan keskiarvon alapuolelle. Vedoissa vähämaalisuus on kelpo peli-idea. Myös Lille maistuu vetoihin – Nice on voittoputkensa myötä yliarvostettu.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Perustaso 1-4Kokoonpanot 3-4Vireystila 3-2Motivaatio 3-3Ottelurasitus 3-3Kotietu normaalia vähän pienempiMaalimäärä suuriMarseille palasi neljän tappiollisen ottelun (kaksi Euroopan liigassa) jälkeen takaisin voittojen tielle, kun Dijon kaatui koruttoman esityksen päätteeksi 2–0. OM iski molemmat maalit erikoistilanteista ja puolusti läpi ottelun varsin hyvin. Mikään suvereeni esitys ei silti ollut ja sen pelissä riittää vielä paljon parannettavaa. Otteluohjelma kuitenkin keventyy jatkossa, sillä europelit päättyvät joulukuun alussa, kun UEL:n lohkovaihe päättyy.Amiensin syyskausi on sujunut pitkälti odotuksien mukaisesti. Kaudesta oli odotettavissa haastava ja siihen nähden kuuden pisteen ero suoran putoajan paikkaan on positiivista. Ennen taukoa Amiens haki varsin onnekkaasti täydet pisteet Toulousesta ja katkaisi samalla kolmen ottelun tappioputken.Amiens lähtee haastamaan Marseillea hankalista lähtökohdista, sillä runkotopparit Khaled Adénon (pelikiellossa) ja Prince Gouano (loukkaantunut) ovat molemmat sivussa. Kuten myös keskikenttä Bongani Zungu ja ykköshyökkääjä Moussa Konate. Marseillen ainoa merkittävä poissaolija on alustavasti keskikenttä Luiz Gustavo. Vaikka Amiensin kotietu tasaa lähtökohtia, palaa Marseille Etelä-Ranskaan pisteet mukanaan yli 50-prosentin todennäköisyydellä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.