Kansojen liiga: Norja haluaa oman varapatruunansa

MaanantaiBulgaria on tasapisteissä lohkon kärjessä Norjan kanssa, mutta jää keskinäisessä vertailussa tällä hetkellä kakkoseksi heikomman maalieron takia. Tästä pelistä Bulgaria tarvitsee siis isomman kuin yhden maalin voiton, jos Norja voittaa samaan aikaan Kyproksen.Lohkojumbo Slovenialla ei ole panosta. Voittokaan ei auta sitä nousemaan pois putoajan paikalta, sillä se häviää keskinäisten otteluiden vertailun Kyprokselle. Slovenialta puuttuu useita avainpelaajia joko henkilökohtaisten syiden tai loukkaantumisten takia.Perustasoltaan maiden välillä ei ole suurta eroa, mutta Slovenian sekavuus ja Bulgarian iso motivaatioetu tekevät isännistä pelin selviä suosikeita. Vetomielessä lähimpänä pelivalintaa on runsasmaalisuus.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Kypros on varmistanut lohkon kolmossijan, eikä sillä ole tässä pelissä muuta panosta kuin kunnia. Perjantain kotipelissä Bulgariaa vastaan joukkue oli lähellä yllätysvoittoa, mutta Bulgaria tasoitti pelin 1–1-lukemiin 89. peliminuutilla.Norja taistelee Bulgarian kanssa lohkon voitosta. Tällä hetkellä Lars Lagerbäckin suojatit ovat keskinäisessä vertailussa edellä paremman maalieron turvin. Norjalla on tosin Bulgariaa vähemmän tehtyjä maaleja, ja ne ratkaisevat, jos maaliero menee tasan. Eli käytännössä Norjan on saatava sama tulos tästä pelistä kuin mitä Bulgaria saa kotipelistään Sloveniaa vastaan, jotta lohkovoitto toteutuu.Joukkueiden välillä on selvä tasoero Norjan hyväksi, ja kun vierailla on vielä motivaatioetukin, ei ottelun suosikista ole epäselvyyttä. Norjan vahvuus on puolustuspeli, joten maalijuhlalta ottelu ei haiskahda.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Ottelussa ei ole mitään merkittävää panosta. Armenialla olisi tosin teoriassa saumat nousta vielä lohkon ykköseksi, mutta se vaatisi voiton lisäksi Makedonian kotitappiota samaan aikaan pelattavassa pelissä Gibraltaria vastaan. No, Armenia hävisi itse tänä syksynä kotona Gibraltarille täydellisestä dominoinnista huolimatta, joten ehkä sillä on pientä uskoa ihmeen toistumiseen.Liechtensteinilla pelissä on vain kunnia. Joukkueen parhaisiin pelaajiin lukeutuva Sandro Wieser on sivussa pelikiellon takia. Lähtökohdat eivät ole siis optimaaliset. Armenia on perustasoltaan joukkueista selvästi parempi ja lähtee peliin suursuosikkina.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Makedonia on kiinni lohkon voitossa, joka varmistuu yhdelläkin pisteellä tästä ottelusta. Sitäkään ei tarvita, jos Liechtenstein ottaa samaan aikaan pelattavassa ottelussa pisteitä Armeniaa vastaan. Todennäköisesti Makedonia haluaa kuitenkin sinetöidä lohkovoiton ja paikan vuonna 2020 pelattaviin pudotuspeleihin hyvällä tuloksella kotiyleisön edessä.Gibraltar on pelannut hyvän syksyn Kansojen liigassa ja ottanut historian ensimmäiset voittonsa kilpailullisissa peleissä. Etenkin vierasvoitto Armeniasta oli todellinen uroteko, sillä pelillisesti Gibraltar oli täysin jyrän alla. Tässä ottelussa vierailla ei ole mitään panosta. Alla on perjantailta ruma 2–6-kotitappio Armeniaa vastaan.Makedonia on ottelussa jättisuosikki, mutta se saattaa nostaa jalan kaasulta johtoasemassa. Parin-kolmen maalin kotivoitto on perustulos, mutta näillä kertoimilla peleille ei päästä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Ottelussa ei ole panosta, joten kumpikin joukkue tekee kokeiluja kokoonpanoon. Tanska varmisti lohkovoiton perjantain vierasvoitolla Walesista, minkä jälkeen valmentaja Åge Hareide vahvisti kierrättävänsä kokoonpanoa. Ykköstähti Christian Eriksen lienee tosin avauksessa, muttei pelaa täyttä peliaikaa. Varmuudella sivussa ovat toppari ja kapteeni Simon Kjaer, maalivahti Kasper Schmeichel sekä keskikentän Thomas Delaney.Irlanti on ollut alakuloinen tänä syksynä ja jää lohkossa jumboksi. Torstaina se pelasi harjoituspelin Pohjois-Irlantia vastaan tasan 0–0. Kaikki pelit huomioiden Martin O’Neillin suojatit ovat voittaneet vain yhden kymmenestä edellisestä ottelustaan. Hyökkäyspelaaminen on joukkueen suurin heikkous.Tanska on normaalia heikommallakin kokoonpanolla kotiedun myötä pelin selvä suosikki, mutta murskajaisia tuskin nähdään. O’Neillin Irlanti puolustaa yleensä hyvin organisoidusti, joten vähämaaliselta peliltä tämä haiskahtaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.TiistaiOttelun lähtökohta on yksinkertainen. Azerbaidzanin on pakko voittaa peli noustakseen lohkon ykköseksi. Muilla tuloksilla Kosovo voittaa lohkon.Molemmat joukkueet tulevat peliin hyvällä itseluottamuksella ja motivaatiota riittää taatusti. Etenkin vasta muutama vuosi sitten maajoukkuekartalle ilmestynyt Kosovo janoaa taatusti menestystä ja ylpeydenaihetta kovia kokeneelle kansalle. Kovan motivaation vastapainona tulevat kuitenkin paineet. Toisaalta paineita on myös Azerbaidzanilla. Vieraiden tässä on tehtävä aloitteet ja haettava voittomaalia.Puolustus on ollut Kansojen liigassa molempien vahvuus. Todennäköisesti peliin lähdetään riskittömästi, ja Azerbaidzan nostaa riskitasoja vasta toisella jaksolla, mikäli ei ole johdossa. Vähämaalista peliä tästä voi povailla. Kosovo on kotiedun turvin suosikki.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Ottelussa ei ole muuta panosta kuin kunnia. Malta on lohkon jumbona kahden pisteen päässä Färsaarista, jolle se hävisi avauskierroksella vieraissa 1–3. Pientä revanssihenkeä isännillä voi olla. Lauantain kotipeli Kosovoa vastaan ei tosin jättänyt kovin hyvää makua ja lähtökohtaa tähän peliin – turpaan tuli peräti 0–5.Färsaaret on joukkueista perustasoltaan hieman parempi, mutta Maltan kotietu tasoittaa lähtökohdan. Vetomielessä tällainen peli ei mitään sijoitushaluja herätä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Monenegro menetti mahdollisuudet lohkovoittoon lauantaina 1–2-tappiolla Serbialle, mutta let-downia isänniltä tuskin nähdään. Lohkon suurella todennäköisyydellä voittava Serbia on tasoltaan niin kova, että sillä on realistiset mahdollisuudet edetä EM-kisoihin ensi vuoden karsintojen kautta. Mikäli niin tapahtuu, saa tämän lohkon kakkonen paikan karsintojen jälkeen pelattaviin pudotuspeleihin, joissa on jaossa yksi kisapaikka.Romanialla on teoreettiset saumat vielä lohkovoittoon, mutta ne edellyttävät tämän pelin voittoa ja Liettuan venymistä vähintään tasapeliin Serbian vieraana. Tuskin romanialaiset siihen jaksavat uskoa. Tosin mikäli Serbiasta kantautuisi loppuhetkillä tieto, että Liettua on kiinni pisteessä, lähtisi Romania todennäköisesti avaamaan pakkaansa ja hakemaan riskillä voittoa.Montenegron on pakko hakea voittoa, kun taas Romanialle riittää piste lohkon kakkossijaan. Vieraat ovat perustasoltaan joukkueista parempi osapuoli, ja lisäksi Monenegrolla on muutamia tuntuvia poissaoloja. Ottelun lähtökohta on varsin tasainen. Vetomielessä runsasmaalisuus on lähimpänä pelivalintaa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Portugali varmisti lohkon voiton lauantain 0–0-tasapelillä Italiaa vastaan. Tässä pelissä nähdään todennäköisesti paljon rotaatiota.Puola on varma lohkon jumbo ja putoaa B-liigaan. Vieraille tämä peli on valmistautumista ensi keväänä alkaviin EM-karsintoihin, ja valmentaja Jerzy Brzeczek on valinnut mukaan parhaan mahdollisen miehistön.Ystävyysottelumaisessa pelissä tuskin nähdään suuria tunteita. Vaikka Portugali lepuuttanee joitain luottopelaajiaan, on se kotiedun myötä pelin suosikki. Vetomielessä tällaiseen otteluun ei maistu tehdä sijoituksia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Serbia on vahvasti kiinni lohkon ykkössijassa. Voitto lohkojumbo Liettuasta takaisi piikkipaikan. Sitäkään ei tosin tarvita, mikäli kahden pisteen päässä oleva Romania ei voita samaan aikaan vieraissa Montenegroa.Kaikki pelinsä tähän mennessä hävinneellä Liettualla ei ole panosta. Tie vie ensi kerran Kansojen liigassa D-liigaan, johon Liettua materiaalinsa puolesta kuuluukin. Lauantailta alla on 0–3-vierastappio Romanialle. Avauksessa ollut laituri Arvydas Novikovas katseli lopussa punaista ja on tämän pelin pelikiellossa.Serbia voitti joukkueiden aiemman kohtaamisen syksyllä vieraissa 1–0, mutta tuhri pelissä rankkarin ja osui kolmesti maalipuihin. Vaikka isännät eivät välttämättä tarvitsekaan täyttä pistepottia, on tässä luvassa melkoista myllytystä, ja muu tulos kuin kotivoitto olisi melkoinen shokki.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.