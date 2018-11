Otteluennakot

Kansojen liiga: Vain voitto kelpaa – Englanti ja Kroatia tarjoavat viihdettä Wembleyllä

+ 1x2-arviot 1 x 2 50 % 26 % 24 % 2 3,85 4,17

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 10,4 0-0 16,2 0-1 16,3 2-0 12,1 1-1 8,2 0-2 28,3 2-1 10,5 2-2 16,5 1-2 16,5 3-0 21,1 3-3 75,1 0-3 73,8 3-1 18,3 4-4 607,8 1-3 42,9 3-2 31,9 2-3 49,9 4-0 49 0-4 256,7 4-1 42,6 1-4 149,3 4-2 74,1 2-4 173,6 4-3 193,4 3-4 302,7 5-0 142,5 0-5 1116,2 5-1 123,9 1-5 649 5-2 215,5 2-5 754,6 5-3 562,1 3-5 1316,2 5-4 1955,2 4-5 3061 6-0 497 0-6 5823,9 6-1 432,2 1-6 3386 6-2 751,7 2-6 3937,2 6-3 1960,9 3-6 6867,2 7-0 2022,8 0-7 35449,7 8-0 9408,5 0-8 246606,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 27,2 % 22,8 % 50 % 3,68 4,38 2 Vieras +2 11,9 % 15,3 % 72,8 % 8,41 6,55 1,37 Vieras +3 4,3 % 7,6 % 88,1 % 23,31 13,15 1,14 Koti +1 76 % 14,6 % 9,4 % 1,32 6,85 10,63 Koti +2 90,6 % 6,5 % 2,9 % 1,1 15,35 34,59 Koti +3 97,1 % 2,2 % 0,7 % 1,03 46,04 139,07

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 67,6 % 32,4 % Kerroinraja 1,48 3,08

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,38 3,63 72,4 % 27,6 % 0,5 1,32 4,17 76 % 24 % 0,5 & 1 1,22 5,55 82 % 18 % 1 1,12 9,08 89 % 11 % 1 & 1,5 1,11 9,85 89,9 % 10,1 % 1,5 1,1 10,63 90,6 % 9,4 % 1,5 & 2 1,07 15,73 93,6 % 6,4 % 2 1,03 32,34 96,9 % 3,1 % 2 & 2,5 1,03 33,46 97 % 3 % 2,5 1,03 34,59 97,1 % 2,9 % 2,5 & 3 1,02 54,8 98,2 % 1,8 % 3 1,01 136,05 99,3 % 0,7 % 3,5 1,01 139,07 99,3 % 0,7 % 4,5 1 666,42 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,74 2,35 57,5 % 42,5 % 0,5 2 2 50 % 50 % 0,5 & 1 2,3 1,77 43,6 % 56,4 % 1 2,84 1,54 35,2 % 64,8 % 1 & 1,5 3,26 1,44 30,7 % 69,3 % 1,5 3,68 1,37 27,2 % 72,8 % 1,5 & 2 4,73 1,27 21,1 % 78,9 % 2 7,12 1,16 14 % 86 % 2 & 2,5 7,77 1,15 12,9 % 87,1 % 2,5 8,41 1,14 11,9 % 88,1 % 2,5 & 3 11,89 1,09 8,4 % 91,6 % 3 21,54 1,05 4,6 % 95,4 % 3,5 23,31 1,04 4,3 % 95,7 % 4,5 76,4 1,01 1,3 % 98,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,07 14,88 93,28 % 6,72 % 1 1,08 13,61 92,65 % 7,35 % 1,25 1,18 6,54 84,72 % 15,28 % 1,5 1,28 4,55 78,04 % 21,96 % 1,75 1,33 4,01 75,04 % 24,96 % 2 1,41 3,46 71,08 % 28,92 % 2,25 1,63 2,59 61,37 % 38,63 % 2,5 1,85 2,17 53,98 % 46,02 % 2,75 2,07 1,94 48,39 % 51,61 % 3 2,43 1,7 41,24 % 58,76 % 3,25 2,76 1,57 36,22 % 63,78 % 3,5 3,1 1,48 32,29 % 67,71 % 3,75 3,8 1,36 26,29 % 73,71 % 4 5,23 1,24 19,13 % 80,87 % 4,25 5,74 1,21 17,44 % 82,56 % 4,5 6,24 1,19 16,02 % 83,98 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,96 2,05 51,14 % 48,86 % 2,5 4,07 1,33 24,55 % 75,45 % 3,5 10,57 1,1 9,46 % 90,54 % 4,5 33,26 1,03 3,01 % 96,99 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,19 1,46 31,34 % 68,66 % 2,5 9,48 1,12 10,55 % 89,45 % 3,5 35,96 1,03 2,78 % 97,22 % 4,5 107,6 1,01 0,93 % 99,07 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 56,6 % 43,4 % Kerroinraja 1,77 2,31

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 82,3 % 17,7 % Kerroinraja 1,22 5,64

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 68,2 % 31,8 % Kerroinraja 1,47 3,14

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,64 17,73 % 1 3,21 31,14 % 2 3,76 26,59 % 3+ 4,07 24,55 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,14 31,84 % 1 2,72 36,82 % 2 4,81 20,79 % 3+ 9,48 10,55 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 31,84 % 68,16 % Kerroinraja 3,14 1,47

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 17,73 % 82,27 % Kerroinraja 5,64 1,22

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 16,15 6,19 % 1 6,34 15,77 % 2 4,16 24,06 % 3 4,61 21,7 % 4 6,15 16,27 % 5 11,17 8,95 % 6+ 14,15 7,07 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,32 76 % 12 1,35 74 % X2 2 50 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 8,41 11,9 % Koti 2 6,55 15,26 % Koti 1 4,38 22,85 % Tasan 3,85 26 % Vieras 1 6,85 14,59 % Vieras 2 15,35 6,52 % Vieras 3+ 34,59 2,89 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,12 32,1 % 1 ja alle 2,5 5,59 17,9 % X ja yli 2,5 13,22 7,56 % X ja alle 2,5 5,42 18,44 % 2 ja yli 2,5 6,98 14,32 % 2 ja alle 2,5 10,33 9,68 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 28 % 28 % 44 % 3,57 3,57 2,27

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,5 0-0 11,4 0-1 8,5 2-0 21,2 1-1 7,5 0-2 12,3 2-1 15,2 2-2 19,9 1-2 11,3 3-0 58,2 3-3 118,1 0-3 26,5 3-1 41,9 4-4 1247,4 1-3 24,3 3-2 60,3 2-3 44,7 4-0 213,7 0-4 76,3 4-1 153,7 1-4 70 4-2 221,2 2-4 128,5 4-3 477,4 3-4 353,7 5-0 980,2 0-5 274,6 5-1 705,1 1-5 251,9 5-2 1014,6 2-5 462,3 5-3 2189,8 3-5 1272,3 5-4 6301,6 4-5 4669,1 6-0 5395,4 0-6 1185,4 6-1 3881,6 1-6 1087,5 6-2 5585 2-6 1995,5 6-3 12053,9 3-6 5492,1 7-0 34649,1 0-7 5969,7 8-0 254305,5 0-8 34357,9

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 10,9 % 17,1 % 72 % 9,2 5,84 1,39 Vieras +2 3,3 % 7,6 % 89,1 % 30,67 13,14 1,12 Vieras +3 0,8 % 2,5 % 96,7 % 127,35 40,41 1,03 Koti +1 56 % 23,1 % 20,9 % 1,79 4,33 4,79 Koti +2 79,1 % 13,1 % 7,8 % 1,26 7,63 12,85 Koti +3 92,2 % 5,4 % 2,4 % 1,08 18,41 42,53

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 38,9 % 61,1 % Kerroinraja 2,57 1,64

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,05 1,95 48,8 % 51,2 % 0,5 1,79 2,27 56 % 44 % 0,5 & 1 1,58 2,73 63,3 % 36,7 % 1 1,37 3,68 72,8 % 27,2 % 1 & 1,5 1,31 4,23 76,4 % 23,6 % 1,5 1,26 4,79 79,1 % 20,9 % 1,5 & 2 1,18 6,52 84,7 % 15,3 % 2 1,1 11,17 91 % 9 % 2 & 2,5 1,09 12,01 91,7 % 8,3 % 2,5 1,08 12,85 92,2 % 7,8 % 2,5 & 3 1,05 19,2 94,8 % 5,2 % 3 1,03 40,22 97,5 % 2,5 % 3,5 1,02 42,53 97,6 % 2,4 % 4,5 1,01 168,23 99,4 % 0,6 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,07 1,48 32,6 % 67,4 % 0,5 3,57 1,39 28 % 72 % 0,5 & 1 4,7 1,27 21,3 % 78,7 % 1 7,62 1,15 13,1 % 86,9 % 1 & 1,5 8,41 1,13 11,9 % 88,1 % 1,5 9,2 1,12 10,9 % 89,1 % 1,5 & 2 13,61 1,08 7,3 % 92,7 % 2 28,34 1,04 3,5 % 96,5 % 2 & 2,5 29,51 1,04 3,4 % 96,6 % 2,5 30,67 1,03 3,3 % 96,7 % 2,5 & 3 48,83 1,02 2 % 98 % 3 124,2 1,01 0,8 % 99,2 % 3,5 127,35 1,01 0,8 % 99,2 % 4,5 634,97 1 0,2 % 99,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 10,25 90,24 % 9,76 % 1 1,12 9,09 88,99 % 11,01 % 1,25 1,27 4,74 78,9 % 21,1 % 1,5 1,41 3,43 70,86 % 29,14 % 1,75 1,5 2,98 66,48 % 33,52 % 2 1,65 2,53 60,55 % 39,45 % 2,25 1,94 2,06 51,44 % 48,56 % 2,5 2,24 1,81 44,72 % 55,28 % 2,75 2,61 1,62 38,26 % 61,74 % 3 3,32 1,43 30,09 % 69,91 % 3,25 3,76 1,36 26,58 % 73,42 % 3,5 4,2 1,31 23,79 % 76,21 % 3,75 5,45 1,22 18,37 % 81,63 % 4 8,26 1,14 12,1 % 87,9 % 4,25 8,9 1,13 11,24 % 88,76 % 4,5 9,53 1,12 10,49 % 89,51 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,45 1,41 28,98 % 71,02 % 2,5 10,68 1,1 9,36 % 90,64 % 3,5 42,15 1,02 2,37 % 97,63 % 4,5 203,81 1 0,49 % 99,51 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,45 1,69 40,77 % 59,23 % 2,5 6,06 1,2 16,5 % 83,5 % 3,5 18,96 1,06 5,28 % 94,72 % 4,5 60,1 1,02 1,66 % 98,34 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 50,1 % 49,9 % Kerroinraja 1,99 2,01

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 65,8 % 34,2 % Kerroinraja 1,52 2,93

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 75,5 % 24,5 % Kerroinraja 1,32 4,09

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,93 34,15 % 1 2,71 36,86 % 2 5,1 19,62 % 3+ 10,68 9,36 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,09 24,47 % 1 2,88 34,76 % 2 4,12 24,26 % 3+ 6,06 16,5 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 24,47 % 75,53 % Kerroinraja 4,09 1,32

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 34,15 % 65,85 % Kerroinraja 2,93 1,52

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 11,41 8,76 % 1 4,91 20,38 % 2 3,83 26,14 % 3 4,78 20,92 % 4 7,52 13,3 % 5 15,52 6,44 % 6+ 24,69 4,05 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,79 56 % 12 1,39 72 % X2 1,39 72 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 30,67 3,26 % Koti 2 13,14 7,61 % Koti 1 5,84 17,13 % Tasan 3,57 28 % Vieras 1 4,33 23,12 % Vieras 2 7,63 13,1 % Vieras 3+ 12,85 7,78 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 6,85 14,6 % 1 ja alle 2,5 7,46 13,4 % X ja yli 2,5 16,78 5,96 % X ja alle 2,5 4,54 22,04 % 2 ja yli 2,5 4,14 24,16 % 2 ja alle 2,5 5,04 19,84 %

SunnuntaiKroatia voitti torstaina kotonaan Espanjan ja piti haaveensa lohkovoitosta elossa. Englanti on vieraiden kanssa tasapisteissä, joten tässä pelissä ratkotaan sekä lohkon voittaja että putoaja B-liigaan. Molemmat tarvitsevat voiton ohittaakseen Espanjan, joten pelkkää kyttäilyä ei tulla näkemään.Kroatia on huonomman maalieron turvin tällä hetkellä lohkon jumbona, joten vieraiden on pakko tehdä ainakin yksi maali ohittaakseen Englannin. Jos peli päättyy tasan, muttei 0–0, nousee Kroatia lohkon kakkoseksi ja Englanti putoaa B-liigaan.Molemmat hakevat siis 0–0-tilanteessa rohkeasti maalia, mutta johtoasemassa liinat vedetään todennäköisesti kiinni. Tappioasemalla olevalla ei ole puolestaan mitään hävittävää, ja riskitasot nostetaan loppua kohti tappiin. Englanti lepuutti torstain ystävyysottelussa Yhdysvaltoja vastaan avainpelaajiaan ja lähtee tähän peliin kotiedun turvin suosikkina. Molempien pakkovoittotilanteen takia maaliodotusarvo on kallellaan runsasmaaliseen suuntaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Panokseton ottelu, jossa pelissä on ainoastaan kunnia. Pohjois-Irlanti jää varmuudella lohkon jumboksi ja putoaa C-liigaan. Itävalta sijoittuu lohkossa toiseksi tämän pelin tuloksesta riippumatta.Joukkueiden aiempi kohtaaminen päättyi lokakuussa Itävallan 1–0-kotivoittoon, joten Pohjois-Irlannilla on revanssin paikka. Molemmat joukkueet saattavat tehdä pieniä kokeiluja sekä kokoonpanoon että taktiikkaan, joten tässä pelissä on normaalia suurempi analyysiriski. Itävalta on laadukkaampana joukkueena suosikki. Maaliodotusarvo on kallellaan vähämaaliseen suuntaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.