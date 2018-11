Otteluennakot

Kansojen liiga: Kiitos Huuhkajat – upea suoritus!

+ 1x2-arviot 1 x 2 28 % 27 % 45 % 3,57 3,7 2,22

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 13,1 0-0 13,9 0-1 9,9 2-0 22,6 1-1 7,8 0-2 12,8 2-1 14,7 2-2 17,5 1-2 11,1 3-0 58,5 3-3 88 0-3 25 3-1 38 4-4 788 1-3 21,6 3-2 49,3 2-3 37,2 4-0 201,8 0-4 65 4-1 131 1-4 56 4-2 170,2 2-4 96,6 4-3 331,5 3-4 249,7 5-0 869,7 0-5 210,9 5-1 564,7 1-5 181,8 5-2 733,4 2-5 313,5 5-3 1428,8 3-5 810,7 5-4 3711,1 4-5 2795,6 6-0 4498,5 0-6 821,7 6-1 2921,1 1-6 708,4 6-2 3793,6 2-6 1221,4 6-3 7390,2 3-6 3158,7 7-0 27146 0-7 3735,1 8-0 187213,8 0-8 19403,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 11,2 % 16,8 % 72 % 8,91 5,96 1,39 Vieras +2 3,5 % 7,7 % 88,8 % 28,5 12,97 1,13 Vieras +3 0,9 % 2,6 % 96,5 % 112,81 38,14 1,04 Koti +1 55 % 22,3 % 22,7 % 1,82 4,49 4,4 Koti +2 77,3 % 13,6 % 9,1 % 1,29 7,36 10,95 Koti +3 90,9 % 6,1 % 3 % 1,1 16,3 33,32

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 38,4 % 61,6 % Kerroinraja 2,61 1,62

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,08 1,92 48 % 52 % 0,5 1,82 2,22 55 % 45 % 0,5 & 1 1,62 2,62 61,9 % 38,1 % 1 1,41 3,42 70,8 % 29,2 % 1 & 1,5 1,34 3,91 74,4 % 25,6 % 1,5 1,29 4,4 77,3 % 22,7 % 1,5 & 2 1,21 5,85 82,9 % 17,1 % 2 1,12 9,46 89,4 % 10,6 % 2 & 2,5 1,11 10,2 90,2 % 9,8 % 2,5 1,1 10,95 90,9 % 9,1 % 2,5 & 3 1,07 15,97 93,7 % 6,3 % 3 1,03 31,28 96,8 % 3,2 % 3,5 1,03 33,32 97 % 3 % 4,5 1,01 120,49 99,2 % 0,8 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 3,09 1,48 32,4 % 67,6 % 0,5 3,57 1,39 28 % 72 % 0,5 & 1 4,67 1,27 21,4 % 78,6 % 1 7,42 1,16 13,5 % 86,5 % 1 & 1,5 8,17 1,14 12,2 % 87,8 % 1,5 8,91 1,13 11,2 % 88,8 % 1,5 & 2 13,06 1,08 7,7 % 92,3 % 2 26,3 1,04 3,8 % 96,2 % 2 & 2,5 27,4 1,04 3,6 % 96,4 % 2,5 28,5 1,04 3,5 % 96,5 % 2,5 & 3 44,91 1,02 2,2 % 97,8 % 3 109,85 1,01 0,9 % 99,1 % 3,5 112,81 1,01 0,9 % 99,1 % 4,5 533,57 1 0,2 % 99,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,09 12,7 92,12 % 7,88 % 1 1,1 11,46 91,27 % 8,73 % 1,25 1,21 5,68 82,39 % 17,61 % 1,5 1,33 4,01 75,09 % 24,91 % 1,75 1,4 3,51 71,52 % 28,48 % 2 1,5 3,01 66,77 % 33,23 % 2,25 1,75 2,34 57,22 % 42,78 % 2,5 2 2 50,05 % 49,95 % 2,75 2,27 1,79 44,02 % 55,98 % 3 2,75 1,57 36,34 % 63,66 % 3,25 3,13 1,47 31,95 % 68,05 % 3,5 3,51 1,4 28,51 % 71,49 % 3,75 4,41 1,29 22,69 % 77,31 % 4 6,31 1,19 15,86 % 84,14 % 4,25 6,86 1,17 14,57 % 85,43 % 4,5 7,42 1,16 13,47 % 86,53 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,11 1,47 32,12 % 67,88 % 2,5 9,08 1,12 11,02 % 88,98 % 3,5 33,81 1,03 2,96 % 97,04 % 4,5 154,52 1,01 0,65 % 99,35 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,22 1,82 45,08 % 54,92 % 2,5 5,06 1,25 19,74 % 80,26 % 3,5 14,5 1,07 6,9 % 93,1 % 4,5 41,99 1,02 2,38 % 97,62 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 54,4 % 45,6 % Kerroinraja 1,84 2,19

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 68,8 % 31,2 % Kerroinraja 1,45 3,2

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 78,4 % 21,6 % Kerroinraja 1,27 4,64

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,2 31,25 % 1 2,73 36,63 % 2 4,74 21,1 % 3+ 9,08 11,02 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 4,64 21,56 % 1 3 33,36 % 2 3,95 25,33 % 3+ 5,06 19,74 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 21,56 % 78,44 % Kerroinraja 4,64 1,27

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 31,25 % 68,75 % Kerroinraja 3,2 1,45

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 13,93 7,18 % 1 5,64 17,74 % 2 3,99 25,03 % 3 4,64 21,55 % 4 6,65 15,03 % 5 12,73 7,85 % 6+ 17,8 5,62 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,82 55 % 12 1,37 73 % X2 1,39 72 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 28,5 3,51 % Koti 2 12,97 7,71 % Koti 1 5,96 16,78 % Tasan 3,7 27 % Vieras 1 4,49 22,28 % Vieras 2 7,36 13,59 % Vieras 3+ 10,95 9,14 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 6,27 15,96 % 1 ja alle 2,5 8,31 12,04 % X ja yli 2,5 14,29 7 % X ja alle 2,5 5 20 % 2 ja yli 2,5 3,69 27,1 % 2 ja alle 2,5 5,59 17,9 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 41 % 30 % 29 % 2,44 3,33 3,45

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,8 0-0 9 0-1 9,7 2-0 12,4 1-1 7,2 0-2 19,3 2-1 12,4 2-2 23 1-2 15,5 3-0 29,8 3-3 165,8 0-3 58 3-1 29,8 4-4 2122,8 1-3 46,4 3-2 59,7 2-3 74,3 4-0 95,5 0-4 232,1 4-1 95,5 1-4 185,7 4-2 191 2-4 297,1 4-3 573 3-4 712,9 5-0 382 0-5 1160,4 5-1 382 1-5 928,3 5-2 764,1 2-5 1485,3 5-3 2292,2 3-5 3564,7 5-4 9168,7 4-5 11407 6-0 1833,7 0-6 6962,3 6-1 1833,7 1-6 5569,8 6-2 3667,5 2-6 8911,7 6-3 11002,5 3-6 21388 7-0 10269 0-7 48735,8 8-0 65721,3 0-8 389886,3

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 18,2 % 22,8 % 59 % 5,48 4,39 1,69 Vieras +2 6,3 % 12 % 81,8 % 15,94 8,36 1,22 Vieras +3 1,7 % 4,5 % 93,7 % 57,62 22,04 1,07 Koti +1 71 % 18,3 % 10,7 % 1,41 5,46 9,35 Koti +2 89,3 % 7,7 % 3 % 1,12 13 33,23 Koti +3 97 % 2,3 % 0,7 % 1,03 42,84 148,06

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 58,6 % 41,4 % Kerroinraja 1,71 2,41

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,52 2,93 65,9 % 34,1 % 0,5 1,41 3,45 71 % 29 % 0,5 & 1 1,28 4,58 78,2 % 21,8 % 1 1,15 7,64 86,9 % 13,1 % 1 & 1,5 1,13 8,49 88,2 % 11,8 % 1,5 1,12 9,35 89,3 % 10,7 % 1,5 & 2 1,08 14,03 92,9 % 7,1 % 2 1,03 30,67 96,7 % 3,3 % 2 & 2,5 1,03 31,95 96,9 % 3,1 % 2,5 1,03 33,23 97 % 3 % 2,5 & 3 1,02 53,64 98,1 % 1,9 % 3 1,01 144,6 99,3 % 0,7 % 3,5 1,01 148,06 99,3 % 0,7 % 4,5 1 796,31 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,07 1,93 48,2 % 51,8 % 0,5 2,44 1,69 41 % 59 % 0,5 & 1 2,99 1,5 33,4 % 66,6 % 1 4,24 1,31 23,6 % 76,4 % 1 & 1,5 4,86 1,26 20,6 % 79,4 % 1,5 5,48 1,22 18,2 % 81,8 % 1,5 & 2 7,67 1,15 13 % 87 % 2 14,03 1,08 7,1 % 92,9 % 2 & 2,5 14,99 1,07 6,7 % 93,3 % 2,5 15,94 1,07 6,3 % 93,7 % 2,5 & 3 24,41 1,04 4,1 % 95,9 % 3 55 1,02 1,8 % 98,2 % 3,5 57,62 1,02 1,7 % 98,3 % 4,5 250,31 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,14 7,95 87,43 % 12,57 % 1 1,17 6,91 85,53 % 14,47 % 1,25 1,35 3,89 74,3 % 25,7 % 1,5 1,52 2,91 65,68 % 34,32 % 1,75 1,66 2,52 60,3 % 39,7 % 2 1,89 2,12 52,92 % 47,08 % 2,25 2,24 1,81 44,62 % 55,38 % 2,5 2,59 1,63 38,57 % 61,43 % 2,75 3,13 1,47 31,91 % 68,09 % 3 4,23 1,31 23,62 % 76,38 % 3,25 4,75 1,27 21,06 % 78,94 % 3,5 5,26 1,23 19 % 81 % 3,75 7,08 1,16 14,13 % 85,87 % 4 11,56 1,09 8,65 % 91,35 % 4,25 12,3 1,09 8,13 % 91,87 % 4,5 13,04 1,08 7,67 % 92,33 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,85 1,54 35,07 % 64,93 % 2,5 7,76 1,15 12,89 % 87,11 % 3,5 26,78 1,04 3,73 % 96,27 % 4,5 112,93 1,01 0,89 % 99,11 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,81 1,36 26,25 % 73,75 % 2,5 12,63 1,09 7,91 % 92,09 % 3,5 53,76 1,02 1,86 % 98,14 % 4,5 201,59 1 0,5 % 99,5 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 45,5 % 54,5 % Kerroinraja 2,2 1,83

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 71,1 % 28,9 % Kerroinraja 1,41 3,46

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 63,3 % 36,7 % Kerroinraja 1,58 2,72

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,46 28,88 % 1 2,77 36,04 % 2 4,51 22,19 % 3+ 7,76 12,89 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,72 36,75 % 1 2,7 37 % 2 5,45 18,34 % 3+ 12,63 7,91 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 36,75 % 63,25 % Kerroinraja 2,72 1,58

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 28,88 % 71,12 % Kerroinraja 3,46 1,41

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9 11,11 % 1 4,31 23,21 % 2 3,69 27,1 % 3 5,11 19,58 % 4 8,83 11,32 % 5 20,18 4,96 % 6+ 36,82 2,72 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,41 71 % 12 1,43 70 % X2 1,69 59 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 15,94 6,27 % Koti 2 8,36 11,96 % Koti 1 4,39 22,77 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,46 18,3 % Vieras 2 13 7,69 % Vieras 3+ 33,23 3,01 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,98 20,09 % 1 ja alle 2,5 4,78 20,91 % X ja yli 2,5 20,02 4,99 % X ja alle 2,5 4 25,01 % 2 ja yli 2,5 7,41 13,49 % 2 ja alle 2,5 6,45 15,51 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 70 % 20 % 10 % 1,43 5 10

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 5,7 0-0 10,9 0-1 19,6 2-0 6,2 1-1 11,6 0-2 76,7 2-1 12,1 2-2 49,6 1-2 41,7 3-0 10,1 3-3 475,5 0-3 451 3-1 19,7 4-4 8107,3 1-3 245,1 3-2 77,3 2-3 266,4 4-0 21,8 0-4 3537,4 4-1 42,8 1-4 1922,5 4-2 168 2-4 2089,7 4-3 988,3 3-4 3407,1 5-0 59,4 0-5 34680,7 5-1 116,4 1-5 18848,2 5-2 456,5 2-5 20487,2 5-3 2685,6 3-5 33403 5-4 21063,2 4-5 72615,2 6-0 193,6 0-6 408008,3 6-1 379,6 1-6 221743,6 6-2 1488,7 2-6 241025,7 6-3 8757,2 3-6 392976,6 7-0 736,6 0-7 5600113,3 8-0 3202,4 0-8 87844915

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 42,7 % 27,3 % 30 % 2,34 3,66 3,33 Vieras +2 20,8 % 21,9 % 57,3 % 4,82 4,56 1,75 Vieras +3 8,3 % 12,5 % 79,2 % 12,12 7,99 1,26 Koti +1 90 % 7,9 % 2,1 % 1,11 12,63 48,09 Koti +2 97,9 % 1,8 % 0,3 % 1,02 56,72 315,93 Koti +3 99,7 % 0,3 % 0 % 1 358,59 2655,66

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 87,5 % 12,5 % Kerroinraja 1,14 8

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,13 9 88,9 % 11,1 % 0,5 1,11 10 90 % 10 % 0,5 & 1 1,07 15,9 93,7 % 6,3 % 1 1,02 44,28 97,7 % 2,3 % 1 & 1,5 1,02 46,18 97,8 % 2,2 % 1,5 1,02 48,09 97,9 % 2,1 % 1,5 & 2 1,01 82,73 98,8 % 1,2 % 2 1 310,36 99,7 % 0,3 % 2 & 2,5 1 313,15 99,7 % 0,3 % 2,5 1 315,93 99,7 % 0,3 % 2,5 & 3 1 563,9 99,8 % 0,2 % 3 1 2648,25 100 % 0 % 3,5 1 2655,66 100 % 0 % 4,5 1 27278,39 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,29 4,5 77,8 % 22,2 % 0,5 1,43 3,33 70 % 30 % 0,5 & 1 1,53 2,88 65,3 % 34,7 % 1 1,7 2,42 58,7 % 41,3 % 1 & 1,5 2,02 1,98 49,4 % 50,6 % 1,5 2,34 1,75 42,7 % 57,3 % 1,5 & 2 2,81 1,55 35,6 % 64,4 % 2 3,76 1,36 26,6 % 73,4 % 2 & 2,5 4,29 1,3 23,3 % 76,7 % 2,5 4,82 1,26 20,8 % 79,2 % 2,5 & 3 6,46 1,18 15,5 % 84,5 % 3 10,6 1,1 9,4 % 90,6 % 3,5 12,12 1,09 8,3 % 91,7 % 4,5 36,38 1,03 2,7 % 97,3 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,12 9,67 89,66 % 10,34 % 1 1,13 8,43 88,14 % 11,86 % 1,25 1,3 4,32 76,83 % 23,17 % 1,5 1,47 3,13 68,09 % 31,91 % 1,75 1,58 2,72 63,3 % 36,7 % 2 1,76 2,32 56,81 % 43,19 % 2,25 2,07 1,93 48,27 % 51,73 % 2,5 2,38 1,72 41,97 % 58,03 % 2,75 2,84 1,54 35,21 % 64,79 % 3 3,75 1,36 26,68 % 73,32 % 3,25 4,24 1,31 23,58 % 76,42 % 3,5 4,73 1,27 21,12 % 78,88 % 3,75 6,23 1,19 16,04 % 83,96 % 4 9,75 1,11 10,26 % 89,74 % 4,25 10,42 1,11 9,6 % 90,4 % 4,5 11,09 1,1 9,02 % 90,98 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,82 2,23 55,07 % 44,93 % 2,5 3,56 1,39 28,13 % 71,87 % 3,5 8,64 1,13 11,57 % 88,43 % 4,5 25,33 1,04 3,95 % 96,05 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 10,55 1,1 9,48 % 90,52 % 2,5 64,14 1,02 1,56 % 98,44 % 3,5 515,63 1 0,19 % 99,81 % 4,5 2052,62 1 0,05 % 99,95 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 33,4 % 66,6 % Kerroinraja 2,99 1,5

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 84,2 % 15,8 % Kerroinraja 1,19 6,32

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 40,1 % 59,9 % Kerroinraja 2,49 1,67

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 6,32 15,83 % 1 3,44 29,1 % 2 3,71 26,94 % 3+ 3,56 28,13 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 1,67 59,92 % 1 3,27 30,6 % 2 12,63 7,92 % 3+ 64,14 1,56 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 59,92 % 40,08 % Kerroinraja 1,67 2,49

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 15,83 % 84,17 % Kerroinraja 6,32 1,19

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,91 9,16 % 1 4,4 22,75 % 2 3,83 26,12 % 3 4,8 20,84 % 4 8,26 12,1 % 5 17,41 5,74 % 6+ 30,53 3,28 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,11 90 % 12 1,25 80 % X2 3,33 30 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 4,82 20,77 % Koti 2 4,56 21,93 % Koti 1 3,66 27,31 % Tasan 5 20 % Vieras 1 12,63 7,92 % Vieras 2 56,72 1,76 % Vieras 3+ 315,93 0,32 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 2,77 36,15 % 1 ja alle 2,5 2,95 33,85 % X ja yli 2,5 44,64 2,24 % X ja alle 2,5 5,63 17,76 % 2 ja yli 2,5 27,92 3,58 % 2 ja alle 2,5 15,58 6,42 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 42 % 30 % 28 % 2,38 3,33 3,57

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 7,9 0-0 9,3 0-1 10,2 2-0 12,2 1-1 7,2 0-2 20,4 2-1 12,2 2-2 22 1-2 15,7 3-0 28,1 3-3 152,3 0-3 61,2 3-1 28,1 4-4 1874,7 1-3 47,1 3-2 56,3 2-3 72,4 4-0 86,6 0-4 244,8 4-1 86,6 1-4 188,3 4-2 173,2 2-4 289,7 4-3 519,6 3-4 668,6 5-0 333,1 0-5 1224,1 5-1 333,1 1-5 941,6 5-2 666,1 2-5 1448,7 5-3 1998,3 3-5 3343,1 5-4 7993,3 4-5 10286,4 6-0 1537,2 0-6 7344,8 6-1 1537,2 1-6 5649,8 6-2 3074,3 2-6 8692 6-3 9223 3-6 20058,6 7-0 8277,1 0-7 51413,5 8-0 50936 0-8 411307,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 19,2 % 22,8 % 58 % 5,21 4,39 1,72 Vieras +2 6,8 % 12,4 % 80,8 % 14,66 8,08 1,24 Vieras +3 2 % 4,9 % 93,2 % 51,18 20,54 1,07 Koti +1 72 % 17,7 % 10,3 % 1,39 5,65 9,72 Koti +2 89,7 % 7,4 % 2,9 % 1,11 13,51 34,66 Koti +3 97,1 % 2,2 % 0,6 % 1,03 44,67 154,77

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 60 % 40 % Kerroinraja 1,67 2,5

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,49 3,04 67,1 % 32,9 % 0,5 1,39 3,57 72 % 28 % 0,5 & 1 1,27 4,76 79 % 21 % 1 1,14 8 87,5 % 12,5 % 1 & 1,5 1,13 8,86 88,7 % 11,3 % 1,5 1,11 9,72 89,7 % 10,3 % 1,5 & 2 1,07 14,62 93,2 % 6,8 % 2 1,03 32,1 96,9 % 3,1 % 2 & 2,5 1,03 33,38 97 % 3 % 2,5 1,03 34,66 97,1 % 2,9 % 2,5 & 3 1,02 56,01 98,2 % 1,8 % 3 1,01 151,3 99,3 % 0,7 % 3,5 1,01 154,77 99,4 % 0,6 % 4,5 1 833,53 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 2,02 1,98 49,4 % 50,6 % 0,5 2,38 1,72 42 % 58 % 0,5 & 1 2,9 1,53 34,5 % 65,5 % 1 4,02 1,33 24,9 % 75,1 % 1 & 1,5 4,61 1,28 21,7 % 78,3 % 1,5 5,21 1,24 19,2 % 80,8 % 1,5 & 2 7,21 1,16 13,9 % 86,1 % 2 12,84 1,08 7,8 % 92,2 % 2 & 2,5 13,75 1,08 7,3 % 92,7 % 2,5 14,66 1,07 6,8 % 93,2 % 2,5 & 3 22,23 1,05 4,5 % 95,5 % 3 48,69 1,02 2,1 % 97,9 % 3,5 51,18 1,02 2 % 98 % 4,5 214,51 1 0,5 % 99,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,14 8,25 87,88 % 12,12 % 1 1,16 7,21 86,13 % 13,87 % 1,25 1,33 4,04 75,26 % 24,74 % 1,5 1,5 3,01 66,82 % 33,18 % 1,75 1,62 2,61 61,63 % 38,37 % 2 1,83 2,2 54,5 % 45,5 % 2,25 2,18 1,85 45,96 % 54,04 % 2,5 2,52 1,66 39,74 % 60,26 % 2,75 3,02 1,5 33,13 % 66,87 % 3 4,02 1,33 24,9 % 75,1 % 3,25 4,51 1,28 22,17 % 77,83 % 3,5 5,01 1,25 19,98 % 80,02 % 3,75 6,68 1,18 14,97 % 85,03 % 4 10,77 1,1 9,29 % 90,71 % 4,25 11,48 1,1 8,71 % 91,29 % 4,5 12,2 1,09 8,19 % 91,81 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,73 1,58 36,64 % 63,36 % 2,5 7,2 1,16 13,89 % 86,11 % 3,5 23,99 1,04 4,17 % 95,83 % 4,5 97,53 1,01 1,03 % 98,97 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 3,81 1,36 26,26 % 73,74 % 2,5 12,65 1,09 7,9 % 92,1 % 3,5 53,93 1,02 1,85 % 98,15 % 4,5 198,51 1,01 0,5 % 99,5 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 46,5 % 53,5 % Kerroinraja 2,15 1,87

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 72,4 % 27,6 % Kerroinraja 1,38 3,62

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 63,3 % 36,7 % Kerroinraja 1,58 2,73

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 3,62 27,6 % 1 2,8 35,75 % 2 4,4 22,75 % 3+ 7,2 13,89 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,73 36,66 % 1 2,7 37,08 % 2 5,45 18,36 % 3+ 12,65 7,9 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 36,66 % 63,34 % Kerroinraja 2,73 1,58

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 27,6 % 72,4 % Kerroinraja 3,62 1,38

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 9,3 10,76 % 1 4,46 22,42 % 2 3,69 27,09 % 3 5,06 19,76 % 4 8,48 11,79 % 5 19,14 5,22 % 6+ 33,68 2,97 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,39 72 % 12 1,43 70 % X2 1,72 58 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 14,66 6,82 % Koti 2 8,08 12,38 % Koti 1 4,39 22,8 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 5,65 17,71 % Vieras 2 13,51 7,4 % Vieras 3+ 34,66 2,88 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 4,72 21,18 % 1 ja alle 2,5 4,8 20,82 % X ja yli 2,5 19,02 5,26 % X ja alle 2,5 4,04 24,74 % 2 ja yli 2,5 7,52 13,3 % 2 ja alle 2,5 6,8 14,7 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 1 % 6 % 93 % 100 16,67 1,08

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 119,8 0-0 21,5 0-1 6 2-0 2395,4 1-1 79,6 0-2 4,4 2-1 887,2 2-2 1178,6 1-2 44,3 3-0 71861,7 3-3 39286,1 0-3 4,9 3-1 26615,4 4-4 2328066,2 1-3 49,3 3-2 19715,1 2-3 985,1 4-0 2874468,6 0-4 7,3 4-1 1064618 1-4 73 4-2 788605,9 2-4 1459,5 4-3 876228,8 3-4 43784,4 5-0 143723429,4 0-5 13,5 5-1 53230899,8 1-5 135,1 5-2 39430296,1 2-5 2702,7 5-3 43811440,1 3-5 81082,3 5-4 64905837,2 4-5 3243292,1 6-0 8623405762,2 0-6 30 6-1 3193853986 1-6 300,3 6-2 2365817767,4 2-6 6006,1 6-3 2628686408,2 3-6 180182,9 7-0 603638403354 0-7 77,9 8-0 48291072268322,6 0-8 230,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 0 % 1 % 99 % 2120,5 104,95 1,01 Vieras +2 0 % 0 % 100 % 65551,59 2191,39 1 Vieras +3 0 % 0 % 100 % 2670238,71 67201,31 1 Koti +1 7 % 19,1 % 73,9 % 14,29 5,24 1,35 Koti +2 26,1 % 24,7 % 49,3 % 3,84 4,06 2,03 Koti +3 50,7 % 21,7 % 27,6 % 1,97 4,61 3,63

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 1,1 % 98,9 % Kerroinraja 94 1,01

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 24,25 1,04 4,1 % 95,9 % 0,5 14,29 1,08 7 % 93 % 0,5 & 1 12,92 1,08 7,7 % 92,3 % 1 11,56 1,09 8,6 % 91,4 % 1 & 1,5 5,47 1,22 18,3 % 81,7 % 1,5 3,84 1,35 26,1 % 73,9 % 1,5 & 2 3,36 1,42 29,7 % 70,3 % 2 2,89 1,53 34,6 % 65,4 % 2 & 2,5 2,28 1,78 43,8 % 56,2 % 2,5 1,97 2,03 50,7 % 49,3 % 2,5 & 3 1,76 2,32 56,9 % 43,1 % 3 1,54 2,84 64,8 % 35,2 % 3,5 1,38 3,63 72,4 % 27,6 % 4,5 1,15 7,63 86,9 % 13,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 97 1,01 1 % 99 % 0,5 100 1,01 1 % 99 % 0,5 & 1 190,08 1,01 0,5 % 99,5 % 1 2100,3 1 0 % 100 % 1 & 1,5 2110,4 1 0 % 100 % 1,5 2120,5 1 0 % 100 % 1,5 & 2 4107,17 1 0 % 100 % 2 65521,68 1 0 % 100 % 2 & 2,5 65536,64 1 0 % 100 % 2,5 65551,59 1 0 % 100 % 2,5 & 3 127960,9 1 0 % 100 % 3 2670198,98 1 0 % 100 % 3,5 2670238,71 1 0 % 100 % 4,5 135149850,81 1 0 % 100 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,05 19,6 94,9 % 5,1 % 1 1,06 17,71 94,35 % 5,65 % 1,25 1,17 6,79 85,28 % 14,72 % 1,5 1,29 4,5 77,8 % 22,2 % 1,75 1,34 3,97 74,79 % 25,21 % 2 1,41 3,43 70,85 % 29,15 % 2,25 1,63 2,58 61,25 % 38,75 % 2,5 1,85 2,17 53,94 % 46,06 % 2,75 2,08 1,93 48,06 % 51,94 % 3 2,47 1,68 40,44 % 59,56 % 3,25 2,84 1,54 35,27 % 64,73 % 3,5 3,2 1,46 31,27 % 68,73 % 3,75 3,94 1,34 25,37 % 74,63 % 4 5,45 1,22 18,36 % 81,64 % 4,25 5,96 1,2 16,78 % 83,22 % 4,5 6,47 1,18 15,45 % 84,55 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 204,28 1 0,49 % 99,51 % 2,5 5783,14 1 0,02 % 99,98 % 3,5 220768,36 1 0 % 100 % 4,5 10498087,03 1 0 % 100 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,31 4,23 76,38 % 23,62 % 2,5 1,94 2,06 51,48 % 48,52 % 3,5 3,44 1,41 29,04 % 70,96 % 4,5 7,19 1,16 13,9 % 86,1 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 8,6 % 91,4 % Kerroinraja 11,6 1,09

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 9,5 % 90,5 % Kerroinraja 10,53 1,1

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 94,5 % 5,5 % Kerroinraja 1,06 18,07

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 1,1 90,5 % 1 11,1 9,01 % 2 211,76 0,47 % 3+ 5783,14 0,02 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 18,07 5,53 % 1 5,53 18,08 % 2 4,02 24,9 % 3+ 1,94 51,48 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 5,53 % 94,47 % Kerroinraja 18,07 1,06

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 90,5 % 9,5 % Kerroinraja 1,1 10,53

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 21,48 4,66 % 1 5,7 17,54 % 2 4,19 23,86 % 3 4,41 22,67 % 4 6,32 15,82 % 5 11,27 8,88 % 6+ 15,21 6,57 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 14,29 7 % 12 1,06 94 % X2 1,01 99 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 65551,59 0 % Koti 2 2191,39 0,05 % Koti 1 104,95 0,95 % Tasan 16,67 6 % Vieras 1 5,24 19,07 % Vieras 2 4,06 24,66 % Vieras 3+ 2,03 49,27 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 810,92 0,12 % 1 ja alle 2,5 114,07 0,88 % X ja yli 2,5 1143,69 0,09 % X ja alle 2,5 16,91 5,91 % 2 ja yli 2,5 1,86 53,73 % 2 ja alle 2,5 2,55 39,27 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 21 % 30 % 49 % 4,76 3,33 2,04

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 11,3 0-0 8 0-1 6,5 2-0 28,5 1-1 7,4 0-2 9,5 2-1 21 2-2 27,7 1-2 12,1 3-0 108,2 3-3 232,2 0-3 21 3-1 79,6 4-4 3458 1-3 26,6 3-2 117 2-3 67,3 4-0 548 0-4 61,8 4-1 403 1-4 78,2 4-2 592,6 2-4 198,1 4-3 1307,2 3-4 752,1 5-0 3468,5 0-5 227,2 5-1 2550,4 1-5 287,6 5-2 3750,5 2-5 728,2 5-3 8273,2 3-5 2765,2 5-4 24333 4-5 14000,9 6-0 26342,9 0-6 1002,5 6-1 19369,8 1-6 1268,9 6-2 28485 2-6 3212,5 6-3 62834,5 3-6 12199,3 7-0 233418,3 0-7 5159,7 8-0 2363729,8 0-8 30351,2

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 6,4 % 14,6 % 79 % 15,6 6,85 1,27 Vieras +2 1,5 % 4,9 % 93,6 % 68,26 20,22 1,07 Vieras +3 0,3 % 1,2 % 98,5 % 378,01 83,31 1,01 Koti +1 51 % 25,4 % 23,6 % 1,96 3,94 4,23 Koti +2 76,4 % 14,8 % 8,8 % 1,31 6,76 11,3 Koti +3 91,2 % 6,2 % 2,7 % 1,1 16,17 37,54

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 30 % 70 % Kerroinraja 3,33 1,43

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 2,36 1,73 42,4 % 57,6 % 0,5 1,96 2,04 51 % 49 % 0,5 & 1 1,71 2,4 58,4 % 41,6 % 1 1,46 3,16 68,3 % 31,7 % 1 & 1,5 1,37 3,69 72,9 % 27,1 % 1,5 1,31 4,23 76,4 % 23,6 % 1,5 & 2 1,21 5,7 82,5 % 17,5 % 2 1,12 9,63 89,6 % 10,4 % 2 & 2,5 1,11 10,47 90,4 % 9,6 % 2,5 1,1 11,3 91,2 % 8,8 % 2,5 & 3 1,06 16,84 94,1 % 5,9 % 3 1,03 35,21 97,2 % 2,8 % 3,5 1,03 37,54 97,3 % 2,7 % 4,5 1,01 149,84 99,3 % 0,7 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 4,05 1,33 24,7 % 75,3 % 0,5 4,76 1,27 21 % 79 % 0,5 & 1 6,76 1,17 14,8 % 85,2 % 1 13,32 1,08 7,5 % 92,5 % 1 & 1,5 14,46 1,07 6,9 % 93,1 % 1,5 15,6 1,07 6,4 % 93,6 % 1,5 & 2 24,77 1,04 4 % 96 % 2 64,89 1,02 1,5 % 98,5 % 2 & 2,5 66,58 1,02 1,5 % 98,5 % 2,5 68,26 1,01 1,5 % 98,5 % 2,5 & 3 114,95 1,01 0,9 % 99,1 % 3 373,47 1 0,3 % 99,7 % 3,5 378,01 1 0,3 % 99,7 % 4,5 2541,41 1 0 % 100 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,17 7,03 85,77 % 14,23 % 1 1,2 6,05 83,48 % 16,52 % 1,25 1,39 3,56 71,93 % 28,07 % 1,5 1,58 2,72 63,18 % 36,82 % 1,75 1,74 2,34 57,33 % 42,67 % 2 2,03 1,97 49,26 % 50,74 % 2,25 2,41 1,71 41,43 % 58,57 % 2,5 2,8 1,56 35,74 % 64,26 % 2,75 3,44 1,41 29,1 % 70,9 % 3 4,78 1,26 20,92 % 79,08 % 3,25 5,33 1,23 18,75 % 81,25 % 3,5 5,88 1,2 17 % 83 % 3,75 8,04 1,14 12,43 % 87,57 % 4 13,63 1,08 7,34 % 92,66 % 4,25 14,42 1,07 6,93 % 93,07 % 4,5 15,22 1,07 6,57 % 93,43 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 5,39 1,23 18,54 % 81,46 % 2,5 22,31 1,05 4,48 % 95,52 % 3,5 119,08 1,01 0,84 % 99,16 % 4,5 782,47 1 0,13 % 99,87 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 2,58 1,63 38,78 % 61,22 % 2,5 6,52 1,18 15,33 % 84,67 % 3,5 20,82 1,05 4,8 % 95,2 % 4,5 73,03 1,01 1,37 % 98,63 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 41,1 % 58,9 % Kerroinraja 2,43 1,7

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 54,6 % 45,4 % Kerroinraja 1,83 2,2

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 74 % 26 % Kerroinraja 1,35 3,84

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 2,2 45,38 % 1 2,77 36,09 % 2 7,12 14,05 % 3+ 22,31 4,48 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 3,84 26,03 % 1 2,84 35,19 % 2 4,26 23,45 % 3+ 6,52 15,33 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 26,03 % 73,97 % Kerroinraja 3,84 1,35

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 45,38 % 54,62 % Kerroinraja 2,2 1,83

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 8 12,5 % 1 4,11 24,32 % 2 3,64 27,44 % 3 5,33 18,75 % 4 9,59 10,42 % 5 23,07 4,33 % 6+ 44,71 2,24 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,96 51 % 12 1,43 70 % X2 1,27 79 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 68,26 1,46 % Koti 2 20,22 4,95 % Koti 1 6,85 14,59 % Tasan 3,33 30 % Vieras 1 3,94 25,36 % Vieras 2 6,76 14,8 % Vieras 3+ 11,3 8,85 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 11,62 8,61 % 1 ja alle 2,5 8,07 12,39 % X ja yli 2,5 24,58 4,07 % X ja alle 2,5 3,86 25,93 % 2 ja yli 2,5 4,34 23,07 % 2 ja alle 2,5 3,86 25,93 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 60 % 25 % 15 % 1,67 4 6,67

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 6,9 0-0 10,8 0-1 16,4 2-0 8 1-1 8,6 0-2 45 2-1 10,9 2-2 27,5 1-2 26,1 3-0 13,9 3-3 197,1 0-3 184,8 3-1 19,1 4-4 2511,5 1-3 107,4 3-2 52,2 2-3 124,9 4-0 32,4 0-4 1012,6 4-1 44,3 1-4 588,7 4-2 121,4 2-4 684,6 4-3 499,1 3-4 1194 5-0 94,1 0-5 6935,6 5-1 128,9 1-5 4032,3 5-2 353 2-5 4688,7 5-3 1450,8 3-5 8178 5-4 7949,7 4-5 19018,6 6-0 328,1 0-6 57004,6 6-1 449,5 1-6 33142,2 6-2 1231,5 2-6 38537,4 6-3 5061 3-6 67216,4 7-0 1335,4 0-7 546619,1 8-0 6211,4 0-8 5990346,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 34,1 % 25,9 % 40 % 2,93 3,87 2,5 Vieras +2 15,5 % 18,7 % 65,9 % 6,46 5,36 1,52 Vieras +3 5,7 % 9,7 % 84,5 % 17,47 10,26 1,18 Koti +1 85 % 10,8 % 4,2 % 1,18 9,25 23,85 Koti +2 95,8 % 3,3 % 0,9 % 1,04 30,19 113,64 Koti +3 99,1 % 0,7 % 0,1 % 1,01 136,28 684,06

Draw No Bet 1 2 Todennäköisyys 80 % 20 % Kerroinraja 1,25 5

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0 & 0,5 1,21 5,83 82,9 % 17,1 % 0,5 1,18 6,67 85 % 15 % 0,5 & 1 1,11 9,86 89,9 % 10,1 % 1 1,05 21,27 95,3 % 4,7 % 1 & 1,5 1,05 22,56 95,6 % 4,4 % 1,5 1,04 23,85 95,8 % 4,2 % 1,5 & 2 1,03 38,77 97,4 % 2,6 % 2 1,01 109,87 99,1 % 0,9 % 2 & 2,5 1,01 111,75 99,1 % 0,9 % 2,5 1,01 113,64 99,1 % 0,9 % 2,5 & 3 1,01 194,18 99,5 % 0,5 % 3 1 679,04 99,9 % 0,1 % 3,5 1 684,06 99,9 % 0,1 % 4,5 1 4991,51 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0 & 0,5 1,46 3,18 68,6 % 31,4 % 0,5 1,67 2,5 60 % 40 % 0,5 & 1 1,85 2,18 54,1 % 45,9 % 1 2,17 1,85 46,1 % 53,9 % 1 & 1,5 2,55 1,65 39,2 % 60,8 % 1,5 2,93 1,52 34,1 % 65,9 % 1,5 & 2 3,65 1,38 27,4 % 72,6 % 2 5,26 1,23 19 % 81 % 2 & 2,5 5,86 1,21 17,1 % 82,9 % 2,5 6,46 1,18 15,5 % 84,5 % 2,5 & 3 8,98 1,13 11,1 % 88,9 % 3 15,76 1,07 6,3 % 93,7 % 3,5 17,47 1,06 5,7 % 94,3 % 4,5 56,24 1,02 1,8 % 98,2 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 0,75 1,11 9,72 89,71 % 10,29 % 1 1,13 8,6 88,37 % 11,63 % 1,25 1,28 4,58 78,18 % 21,82 % 1,5 1,43 3,34 70,1 % 29,9 % 1,75 1,53 2,9 65,57 % 34,43 % 2 1,68 2,46 59,41 % 40,59 % 2,25 1,98 2,02 50,4 % 49,6 % 2,5 2,29 1,78 43,76 % 56,24 % 2,75 2,68 1,59 37,26 % 62,74 % 3 3,44 1,41 29,07 % 70,93 % 3,25 3,89 1,35 25,72 % 74,28 % 3,5 4,34 1,3 23,05 % 76,95 % 3,75 5,65 1,22 17,7 % 82,3 % 4 8,65 1,13 11,55 % 88,45 % 4,25 9,3 1,12 10,75 % 89,25 % 4,5 9,95 1,11 10,05 % 89,95 %

Kotijoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 1,97 2,03 50,68 % 49,32 % 2,5 4,1 1,32 24,39 % 75,61 % 3,5 10,6 1,1 9,44 % 90,56 % 4,5 33,09 1,03 3,02 % 96,98 %

Vierasjoukkueen maalit yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 1,5 6,05 1,2 16,52 % 83,48 % 2,5 26,96 1,04 3,71 % 96,29 % 3,5 156,09 1,01 0,64 % 99,36 % 4,5 576,19 1 0,17 % 99,83 %

Molemmat tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 42,9 % 57,1 % Kerroinraja 2,33 1,75

Kotijoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 81,8 % 18,2 % Kerroinraja 1,22 5,49

Vierasjoukkue tekee maalin Kyllä Ei Todennäköisyys 51,9 % 48,1 % Kerroinraja 1,93 2,08

Kotijoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyyys 0 5,49 18,2 % 1 3,21 31,12 % 2 3,8 26,29 % 3+ 4,1 24,39 %

Vierasjoukkueen maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 2,08 48,08 % 1 2,82 35,4 % 2 7,8 12,81 % 3+ 26,96 3,71 %

Kotijoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 48,08 % 51,92 % Kerroinraja 2,08 1,93

Vierasjoukkue maali puhtaana Kyllä Ei Todennäköisyys 18,2 % 81,8 % Kerroinraja 5,49 1,22

Maalimäärä Kerroinraja Todennäköisyys 0 10,84 9,23 % 1 4,84 20,67 % 2 3,8 26,35 % 3 4,83 20,7 % 4 7,69 13 % 5 16,08 6,22 % 6+ 26,09 3,83 %

Tuplamerkki Kerroinraja Todennäköisyys 1X 1,18 85 % 12 1,33 75 % X2 2,5 40 %

Voittomarginaali Kerroinraja Todennäköisyys Koti 3+ 6,46 15,47 % Koti 2 5,36 18,67 % Koti 1 3,87 25,85 % Tasan 4 25 % Vieras 1 9,25 10,81 % Vieras 2 30,19 3,31 % Vieras 3+ 113,64 0,88 %

1X2 ja yli/alle 2,5 maalia Kerroinraja Todennäköisyys 1 ja yli 2,5 3,04 32,89 % 1 ja alle 2,5 3,69 27,11 % X ja yli 2,5 23,89 4,19 % X ja alle 2,5 4,8 20,81 % 2 ja yli 2,5 14,96 6,68 % 2 ja alle 2,5 12,02 8,32 %

SunnuntaiPanoksena on lohkovoitto. Sveitsi on kolme pistettä Belgiaa perässä, eli isännät hakevat vain ja ainoastaan voittoa. Brysselissä vastaava matsi päättyi Belgian 2-1 voittoon. Sveitsi siis sai tehtyä arvokkaan vierasmaalin. Voi ajatella, että Sveitsi lähtee pitämään belgejä nollilla, mutta itse kun pitäisi sitten se maali tehdä. Peliä siis joudutaan jossain kohtaa avaamaan ja Belgialtahan kyllä löytyy rankaisuvoimaa.Belgia saa ottelussa niukan suosikkiaseman. Maaliodotusarvo on Sveitsin pakkovoiton tarpeesta johtuen pikkuisen kohollaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Panoksena on kunnia. Unkari tulee lohkossa toiseksi tai kolmanneksi ja Suomihan varmisti torstaina riemukkaasti lohkovoiton. Kyse on, että kumpi saa kerättyä kamppeensa paremmin. Suurempi motivoitumisen puutteen riski on Huuhkajilla, upea saavutettu asia voi häiritä keskittymistä.Unkari saa niukan suosikkiaseman. Vaikka panosta ei ole, niin maalijuhlaa tuskin nähdään. Sen verran ovat joukkueet kevyitä hyökkäyssuuntaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Ottelussa ei ole panosta. Kreikkalaiset ovat totta kai hyvin pettyneitä kun saumat lohkovoittoon kariutuivat torstaina Suomea vastaan pelatussa ottelussa. Uusi päävalmentaja ja uusien pelaajien näyttöpaikat pitävät kyllä varmasti motivaation kunnossa. Niin kuin torstaina nähtiin, oli kreikkalaisten kannattajien määrä todella pieni. Mitään kotihurmoshenkeä siis tuskin saadaan kasattua.Viro on varmistanut paikkansa lohkon viimeisenä. Motivaatio saattaa olla sitä sun tätä. Kreikka saa ottelussa suuren suosikkiaseman. Odotettava maalimäärä ei nouse suureksi: ohuet hyökkäysideat näilläkin mailla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Moldovalta ovat käytännön jatkomahdollisuudet menneet. Sytykkeenä voisi toimia kotiyleisö ja revanssi Luxemburgille syyskuussa kärsitystä 0-4 tappiosta. Luxemburg tarvitsee voiton omatakseen mahdollisuuden lohkon ykköspaikalle. Lohkovoitto tosin vaatisi sen ihmeen, että Valko-Venäjä häviäisi samaan aikaan pelattavassa ottelussa San Marinolle – ei tule tapahtumaan. Epäedulliset tulostiedot Serravallesta saattavat syödä Luxemburgin suurimman motivoitumisen.Maalintekonsa parissa suuresti tuskaileva Moldova saa niukan suosikkiaseman. Maalijuhlaa ei ennakoida.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Valko-Venäjä tarvitsee vähintäänkin pisteen varmistaakseen lohkovoiton. San Marino on Kansojen liigan heikoin kokonaisuus ja matsista on luvassa täysin yksipuolinen näytös – valkovenäläinen näytös. Mitään murskavoittoa ei kuitenkaan välttämättä tulla näkemään. Vieraille kun on nyt tärkeintä vain saada se vaadittava tulos tehtyä. Suotuisan tuloksen vallitessa ei turhia riskejä tulla tekemään. Toki maaliodotusarvo on jättimäisestä tasoerosta johtuen kohollaan. Ja Valko-Venäjä on kepeästi päälle 90 pinnan varmuudella voittava jättisuosikki.Vetoihin maistuvat maalimääräkohteiden ”alle” –vaihtoehdot. San Marino kun tuskin maalia tekee ja Valko-Venäjän suurin hyökkäyshalu saattaa stopata johtoasemassa.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.MaanantaiOttelussa on panoksena lohkon jumbosija. Joukkueet voivat siis syttyä taistelemaan. Siitäkin huolimatta, että jumbosijan merkitys on ainoastaan henkinen. Fyysisiä seuraamuksia ei ole.Maalinteko on molemmille yhtä suurta luomisen tuskaa. Latviassa pelattiin syyskuussa maaliton tasapeli. Maalijuhla on siis ennakkoon käsikirjoitettu pois. Maaliodotusarvo on oikein pieni. Pieni maaliodotusarvo sitten tarkoittaa normia suurempaa tasapelin todennäköisyyttä. Tasapelikertoimista on tarjolla pientä etua. Suosikkiasema menee Latvialle, noin kerran kahdesta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Georgia oli varmistanut lohkovoiton jo ennen tätä viimeistä parin matsin rupeamaa. Tämä näkyi torstaina Andorran vieraana ja tuloksena oli 1-1 tasapeli. Kazakstan pelaa myös ilman panosta, mutta pelillinen ilme on ollut ok.Kazakstan pyrkii pelaamaan, joten tuskin tästä ihan täyden tuskaista seisoskelua tulee. Georgia on vahvempi kokonaisuus, mutta häilyvästä motivaatiotilanteesta johtuen ei matsi voi tunnustaa älytöntä suosikkia – 60 pinnaa saa riittää. Maaliodotusarvo on siellä keskimääräisen kantturoissa. Vedoissa kokeillaan Kazakstanin venymistä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.