Otteluennakot

SM-liiga: Tappara vie Tampereen derbyn – vedoissa maistuu KooKoo

+ 1x2-arviot 1 x 2 50 % 22 % 28 % 2 4,55 3,57

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 76,7 0-0 154,5 0-1 100,6 2-0 50,1 1-1 23,5 0-2 83,3 2-1 22,1 2-2 12,7 1-2 30,9 3-0 43,9 3-3 18 0-3 95,1 3-1 19,7 4-4 41,9 1-3 35,7 3-2 19 5-5 148 2-3 25,6 4-0 62,1 0-4 173,6 4-1 23,7 1-4 53,1 4-2 22,3 2-4 36,7 4-3 34,4 3-4 44,4 5-0 108,1 0-5 395,7 5-1 43,7 1-5 123,4 5-2 33,3 2-5 72,4 5-3 51,2 3-5 86,5 5-4 91 4-5 121,4 6-0 213,4 0-6 979,6 6-1 102,1 1-6 367,9 6-2 81,2 2-6 227,2 6-3 89,1 3-6 191 6-4 176,9 4-6 294,2 6-5 453,6 5-6 593,5 7-0 504,1 0-7 3007,9 7-1 204 1-7 946,9 7-2 239,6 2-7 848,3 7-3 312,4 3-7 868,5 7-4 397 4-7 840,7 7-5 1026,4 5-7 1583,5 7-6 2746,6 6-7 3603 8-0 1406,9 0-8 11158,3 8-1 619,8 1-8 3808,3 8-2 546,1 2-8 2599,5 8-3 721,7 3-8 2661,6 9-0 4321,5 0-9 44240 9-1 1903,8 1-9 15099 9-2 1677,3 2-9 10306,5 9-3 2216,7 3-9 10552,7 10-0 14749,2 0-10 194889,8 10-1 6497,5 1-10 66515,3 10-2 5724,6 2-10 45402,9 10-3 7565,6 3-10 46487,6

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 34,6 % 15,4 % 50 % 2,89 6,51 2 Vieras +2 20,5 % 14,2 % 65,4 % 4,88 7,06 1,53 Vieras +3 9,6 % 10,9 % 79,5 % 10,41 9,2 1,26 Vieras +4 4,2 % 5,4 % 90,4 % 24,05 18,35 1,11 Koti +1 72 % 11,4 % 16,6 % 1,39 8,76 6,03 Koti +2 83,4 % 8,3 % 8,3 % 1,2 12,08 12,04 Koti +3 91,7 % 5 % 3,3 % 1,09 20,16 29,88 Koti +4 96,7 % 1,9 % 1,4 % 1,03 51,51 71,18

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 64 % 36 % Kerroinraja 1,56 2,79

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,39 3,57 72 % 28 % 1 1,23 5,34 81,3 % 18,7 % 1,5 1,2 6,03 83,4 % 16,6 % 2 1,1 11,04 90,9 % 9,1 % 2,5 1,09 12,04 91,7 % 8,3 % 3 1,04 28,4 96,5 % 3,5 % 3,5 1,03 29,88 96,7 % 3,3 % 4 1,01 69,8 98,6 % 1,4 % 4,5 1,01 71,18 98,6 % 1,4 % 5,5 1 286,49 99,7 % 0,3 % 6,5 1 1070,4 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2 2 50 % 50 % 1 2,44 1,69 40,9 % 59,1 % 1,5 2,89 1,53 34,6 % 65,4 % 2 4,19 1,31 23,9 % 76,1 % 2,5 4,88 1,26 20,5 % 79,5 % 3 9,28 1,12 10,8 % 89,2 % 3,5 10,41 1,11 9,6 % 90,4 % 4 22,74 1,05 4,4 % 95,6 % 4,5 24,05 1,04 4,2 % 95,8 % 5,5 55,37 1,02 1,8 % 98,2 % 6,5 161,57 1,01 0,6 % 99,4 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,27 4,65 78,5 % 21,5 % 4,5 1,65 2,53 60,6 % 39,4 % 5,5 2,27 1,79 44,1 % 55,9 % 6,5 3,61 1,38 27,7 % 72,3 % 7,5 6,01 1,2 16,6 % 83,4 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 28 % 24 % 48 % 3,57 4,17 2,08

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 63,8 0-0 83,6 0-1 47,6 2-0 60,6 1-1 16,2 0-2 34,7 2-1 23,5 2-2 11,2 1-2 18,7 3-0 76,9 3-3 20,2 0-3 34,8 3-1 30,4 4-4 60,2 1-3 19 3-2 25,8 5-5 271,2 2-3 19,7 4-0 157,8 0-4 56 4-1 53,1 1-4 24,8 4-2 43,9 2-4 24,9 4-3 59,6 3-4 43,7 5-0 398,4 0-5 112,2 5-1 141,9 1-5 50,8 5-2 95 2-5 43,2 5-3 128,7 3-5 74,9 5-4 201 4-5 152,5 6-0 1141,2 0-6 244,5 6-1 480,2 1-6 133,2 6-2 336,2 2-6 119,3 6-3 324,7 3-6 145,5 6-4 567 4-6 325,1 6-5 1279,1 5-6 951 7-0 3910,7 0-7 660,5 7-1 1392,6 1-7 301,6 7-2 1438,9 2-7 391,9 7-3 1650,6 3-7 582 7-4 1845,5 4-7 817,2 7-5 4198 5-7 2232,6 7-6 9883,7 6-7 7368,3 8-0 15829,7 0-8 2155,8 8-1 6135,5 1-8 1067,2 8-2 4756,2 2-8 1056,7 8-3 5530,5 3-8 1569,3 9-0 70528,4 0-9 7520,4 9-1 27336,6 1-9 3722,9 9-2 21191,2 2-9 3686,1 9-3 24640,9 3-9 5474,4 10-0 349150,6 0-10 29148,6 10-1 135329,7 1-10 14430 10-2 104906,7 2-10 14287,2 10-3 121984,6 3-10 21218,5

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 16 % 12 % 72 % 6,24 8,35 1,39 Vieras +2 7,8 % 8,2 % 84 % 12,77 12,2 1,19 Vieras +3 3,2 % 4,6 % 92,2 % 30,94 21,74 1,08 Vieras +4 1,5 % 1,7 % 96,8 % 65,12 58,95 1,03 Koti +1 52 % 15,6 % 32,4 % 1,92 6,41 3,09 Koti +2 67,6 % 13,8 % 18,6 % 1,48 7,22 5,39 Koti +3 81,4 % 10 % 8,5 % 1,23 9,97 11,72 Koti +4 91,5 % 4,8 % 3,8 % 1,09 20,98 26,56

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 37 % 63 % Kerroinraja 2,71 1,58

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,92 2,08 52 % 48 % 1 1,62 2,6 61,6 % 38,4 % 1,5 1,48 3,09 67,6 % 32,4 % 2 1,27 4,64 78,5 % 21,5 % 2,5 1,23 5,39 81,4 % 18,6 % 3 1,1 10,55 90,5 % 9,5 % 3,5 1,09 11,72 91,5 % 8,5 % 4 1,04 25,3 96 % 4 % 4,5 1,04 26,56 96,2 % 3,8 % 5,5 1,01 81,02 98,8 % 1,2 % 6,5 1 262,57 99,6 % 0,4 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 3,57 1,39 28 % 72 % 1 5,49 1,22 18,2 % 81,8 % 1,5 6,24 1,19 16 % 84 % 2 11,72 1,09 8,5 % 91,5 % 2,5 12,77 1,08 7,8 % 92,2 % 3 29,52 1,04 3,4 % 96,6 % 3,5 30,94 1,03 3,2 % 96,8 % 4 64,02 1,02 1,6 % 98,4 % 4,5 65,12 1,02 1,5 % 98,5 % 5,5 407,66 1 0,2 % 99,8 % 6,5 1645,28 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,42 3,41 70,6 % 29,4 % 4,5 1,97 2,03 50,7 % 49,3 % 5,5 2,88 1,53 34,7 % 65,3 % 6,5 4,93 1,25 20,3 % 79,7 % 7,5 8,45 1,13 11,8 % 88,2 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 43 % 23 % 34 % 2,33 4,35 2,94

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 60,1 0-0 106,6 0-1 66 2-0 45,3 1-1 18,8 0-2 54,9 2-1 20 2-2 11,7 1-2 23,5 3-0 45,7 3-3 19,3 0-3 63 3-1 20,6 4-4 52,1 1-3 27,3 3-2 20 5-5 213,2 2-3 22,5 4-0 74,7 0-4 115,5 4-1 28,7 1-4 40,7 4-2 27,1 2-4 32,5 4-3 42 3-4 45,4 5-0 149,9 0-5 264,4 5-1 60,9 1-5 95,1 5-2 46,6 2-5 64,4 5-3 72 3-5 88,8 5-4 128,5 4-5 143,7 6-0 341,4 0-6 657,5 6-1 164 1-6 284,9 6-2 131,1 2-6 202,9 6-3 144,5 3-6 196,8 6-4 288,1 4-6 349,7 6-5 742,1 5-6 813,5 7-0 930,6 0-7 2027,6 7-1 378,3 1-7 736,3 7-2 446,2 2-7 760,9 7-3 584,4 3-7 898,7 7-4 745,9 4-7 1003,5 7-5 1936,8 5-7 2180,3 7-6 5205,7 6-7 5722,6 8-0 2995,6 0-8 7555,2 8-1 1325,5 1-8 2974,5 8-2 1173 2-8 2342,1 8-3 1557,1 3-8 2766,3 9-0 10614,3 0-9 30087,1 9-1 4696,6 1-9 11845,3 9-2 4156,3 2-9 9327 9-3 5517,2 3-9 11016,2 10-0 41788,6 0-10 133128,8 10-1 18490,5 1-10 52412,9 10-2 16363,3 2-10 41270 10-3 21721,2 3-10 48744,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 28 % 15 % 57 % 3,57 6,68 1,75 Vieras +2 15,5 % 12,5 % 72 % 6,46 7,98 1,39 Vieras +3 6,8 % 8,7 % 84,5 % 14,62 11,56 1,18 Vieras +4 2,9 % 3,9 % 93,2 % 34,18 25,55 1,07 Koti +1 66 % 13,3 % 20,7 % 1,52 7,55 4,82 Koti +2 79,3 % 10 % 10,7 % 1,26 9,98 9,32 Koti +3 89,3 % 6,2 % 4,5 % 1,12 16,11 22,09 Koti +4 95,5 % 2,5 % 2 % 1,05 39,67 49,85

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 56 % 44 % Kerroinraja 1,79 2,26

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,52 2,94 66 % 34 % 1 1,31 4,18 76,1 % 23,9 % 1,5 1,26 4,82 79,3 % 20,7 % 2 1,14 8,38 88,1 % 11,9 % 2,5 1,12 9,32 89,3 % 10,7 % 3 1,05 20,72 95,2 % 4,8 % 3,5 1,05 22,09 95,5 % 4,5 % 4 1,02 48,59 97,9 % 2,1 % 4,5 1,02 49,85 98 % 2 % 5,5 1 214,83 99,5 % 0,5 % 6,5 1 794,94 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,33 1,75 43 % 57 % 1 3,03 1,49 33 % 67 % 1,5 3,57 1,39 28 % 72 % 2 5,65 1,22 17,7 % 82,3 % 2,5 6,46 1,18 15,5 % 84,5 % 3 13,35 1,08 7,5 % 92,5 % 3,5 14,62 1,07 6,8 % 93,2 % 4 32,84 1,03 3 % 97 % 4,5 34,18 1,03 2,9 % 97,1 % 5,5 105,24 1,01 1 % 99 % 6,5 345,33 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,36 3,77 73,5 % 26,5 % 4,5 1,84 2,19 54,3 % 45,7 % 5,5 2,64 1,61 37,8 % 62,2 % 6,5 4,4 1,29 22,7 % 77,3 % 7,5 7,49 1,15 13,3 % 86,7 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 41 % 22 % 37 % 2,44 4,55 2,7

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 118,2 0-0 229,7 0-1 121,7 2-0 78,9 1-1 29,6 0-2 83,8 2-1 28,9 2-2 13,6 1-2 31,7 3-0 70,5 3-3 16,4 0-3 79,5 3-1 26,3 4-4 32,4 1-3 30,5 3-2 21,1 5-5 97 2-3 22,3 4-0 101,9 0-4 120,8 4-1 32,4 1-4 37,7 4-2 25,3 2-4 26,6 4-3 32,5 3-4 32,9 5-0 181,1 0-5 228,9 5-1 60,9 1-5 72,9 5-2 38,6 2-5 43,6 5-3 49,4 3-5 53,3 5-4 72,9 4-5 76,3 6-0 365 0-6 471,2 6-1 145,2 1-6 180,7 6-2 96 2-6 113,9 6-3 87,7 3-6 97,8 6-4 144,7 4-6 153,7 6-5 308,4 5-6 316,5 7-0 880,4 0-7 1202,9 7-1 296,3 1-7 386,6 7-2 289,3 2-7 353,6 7-3 313,6 3-7 369,6 7-4 331,4 4-7 365,2 7-5 712,5 5-7 702,3 7-6 1585,2 6-7 1631,4 8-0 2508,2 0-8 3710,6 8-1 918,8 1-8 1292,9 8-2 673,1 2-8 901 8-3 739,7 3-8 941,8 9-0 7865,5 0-9 12232,8 9-1 2881,1 1-9 4262,3 9-2 2110,7 2-9 2970,3 9-3 2319,5 3-9 3104,8 10-0 27405,9 0-10 44808,9 10-1 10038,8 1-10 15612,9 10-2 7354,4 2-10 10880,1 10-3 8081,8 3-10 11372,9

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 27,1 % 13,9 % 59 % 3,69 7,21 1,69 Vieras +2 15,3 % 11,9 % 72,9 % 6,56 8,43 1,37 Vieras +3 6,7 % 8,5 % 84,7 % 14,9 11,7 1,18 Vieras +4 2,7 % 4 % 93,3 % 36,66 25,11 1,07 Koti +1 63 % 13,2 % 23,8 % 1,59 7,58 4,2 Koti +2 76,2 % 10,9 % 12,9 % 1,31 9,18 7,74 Koti +3 87,1 % 7,5 % 5,4 % 1,15 13,34 18,45 Koti +4 94,6 % 3,3 % 2,1 % 1,06 29,87 48,28

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 53 % 47 % Kerroinraja 1,9 2,11

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,59 2,7 63 % 37 % 1 1,38 3,65 72,6 % 27,4 % 1,5 1,31 4,2 76,2 % 23,8 % 2 1,17 6,9 85,5 % 14,5 % 2,5 1,15 7,74 87,1 % 12,9 % 3 1,06 17,07 94,1 % 5,9 % 3,5 1,06 18,45 94,6 % 5,4 % 4 1,02 46,67 97,9 % 2,1 % 4,5 1,02 48,28 97,9 % 2,1 % 5,5 1,01 111,93 99,1 % 0,9 % 6,5 1 357,98 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,44 1,69 41 % 59 % 1 3,18 1,46 31,5 % 68,5 % 1,5 3,69 1,37 27,1 % 72,9 % 2 5,78 1,21 17,3 % 82,7 % 2,5 6,56 1,18 15,3 % 84,7 % 3 13,63 1,08 7,3 % 92,7 % 3,5 14,9 1,07 6,7 % 93,3 % 4 35,2 1,03 2,8 % 97,2 % 4,5 36,66 1,03 2,7 % 97,3 % 5,5 83,34 1,01 1,2 % 98,8 % 6,5 252,09 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,21 5,81 82,8 % 17,2 % 4,5 1,5 2,99 66,5 % 33,5 % 5,5 1,98 2,02 50,6 % 49,4 % 6,5 3,01 1,5 33,3 % 66,7 % 7,5 4,8 1,26 20,8 % 79,2 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 43 % 23 % 34 % 2,33 4,35 2,94

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 76,4 0-0 139,4 0-1 84,9 2-0 54,6 1-1 21,7 0-2 66 2-1 22,6 2-2 12 1-2 26,7 3-0 52,3 3-3 17,5 0-3 70,6 3-1 22 4-4 41,9 1-3 29 3-2 19,9 5-5 151,5 2-3 22,7 4-0 80,9 0-4 121 4-1 29 1-4 40,4 4-2 25,6 2-4 30,6 4-3 37 3-4 40,5 5-0 153,9 0-5 258,7 5-1 58,4 1-5 88,2 5-2 41,7 2-5 56,6 5-3 60,2 3-5 73,9 5-4 100,3 4-5 113,4 6-0 332,2 0-6 600,7 6-1 149 1-6 246,7 6-2 111,2 2-6 166,6 6-3 114,5 3-6 153,1 6-4 213,2 4-6 257,8 6-5 512,9 5-6 568,4 7-0 858,1 0-7 1730,2 7-1 325,8 1-7 595,5 7-2 358,9 2-7 583,2 7-3 438,9 3-7 652,8 7-4 523,2 4-7 690,9 7-5 1268,7 5-7 1422,7 7-6 3184,5 6-7 3539,1 8-0 2618,1 0-8 6020,6 8-1 1081,9 1-8 2246,5 8-2 894,1 2-8 1676,5 8-3 1108,4 3-8 1876,7 9-0 8792,2 0-9 22390,6 9-1 3633,1 1-9 8354,7 9-2 3002,6 2-9 6234,9 9-3 3722,2 3-9 6979,3 10-0 32806,8 0-10 92523,2 10-1 13556,5 1-10 34523,6 10-2 11203,7 2-10 25763,9 10-3 13888,9 3-10 28840,1

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 28,3 % 14,7 % 57 % 3,53 6,81 1,75 Vieras +2 15,8 % 12,5 % 71,7 % 6,32 8,01 1,39 Vieras +3 7 % 8,8 % 84,2 % 14,28 11,33 1,19 Vieras +4 2,9 % 4,1 % 93 % 34,17 24,54 1,08 Koti +1 66 % 12,9 % 21,1 % 1,52 7,76 4,73 Koti +2 78,9 % 10 % 11,1 % 1,27 9,96 9,02 Koti +3 88,9 % 6,5 % 4,6 % 1,12 15,49 21,61 Koti +4 95,4 % 2,7 % 1,9 % 1,05 36,85 52,23

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 56 % 44 % Kerroinraja 1,79 2,26

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,52 2,94 66 % 34 % 1 1,32 4,12 75,8 % 24,2 % 1,5 1,27 4,73 78,9 % 21,1 % 2 1,14 8,12 87,7 % 12,3 % 2,5 1,12 9,02 88,9 % 11,1 % 3 1,05 20,21 95,1 % 4,9 % 3,5 1,05 21,61 95,4 % 4,6 % 4 1,02 50,81 98 % 2 % 4,5 1,02 52,23 98,1 % 1,9 % 5,5 1,01 175,1 99,4 % 0,6 % 6,5 1 614,54 99,8 % 0,2 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,33 1,75 43 % 57 % 1 3,01 1,5 33,2 % 66,8 % 1,5 3,53 1,39 28,3 % 71,7 % 2 5,53 1,22 18,1 % 81,9 % 2,5 6,32 1,19 15,8 % 84,2 % 3 13,02 1,08 7,7 % 92,3 % 3,5 14,28 1,08 7 % 93 % 4 32,78 1,03 3,1 % 96,9 % 4,5 34,17 1,03 2,9 % 97,1 % 5,5 91,53 1,01 1,1 % 98,9 % 6,5 289,09 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,29 4,41 77,3 % 22,7 % 4,5 1,7 2,44 59 % 41 % 5,5 2,35 1,74 42,6 % 57,4 % 6,5 3,79 1,36 26,4 % 73,6 % 7,5 6,32 1,19 15,8 % 84,2 %

Tehojensa parissa tuskaileva HIFK lähtee matsiin kerran kahdesta voittavana suosikkina. Lukko tuskailee edelleen vähän kaiken kanssa. Maaliodotusarvo on keskimääräisen tuntumassa, 5,20 maalia.Pitkävedossa ovat maalimääräkohteiden ”alle” -vaihtoehdot sekä Lukon menestykset lähempänä pelikelpoista.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Täysin itseluottamuksensa menettänyt KalPa on ottelussa altavastaaja. Tämä on kuopiolaisille vielä kolmas matsi neljään päivään – rasitusta siis löytyy. Keskiviikkoisesta Sport-tappiosta sisuuntunut TPS ansaitsee pienen liki kerran kahdesta voittavan suosikkiaseman. Odotettava maalimäärä on hyvin pieni, 4,60 maalia.Pitkävedon kerrointarjonta ei herättele vetohaluja. Pakon edessä pelattaisiin mieluummin Tepsiä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Pelikaaneille tämä on kolmas matsi neljään päivään. Rokotetaan ottelurasituksesta. HPK:lla homma toimii ihan ok. Lahtelaiset saavat vain niukan suosikkiaseman. Maaliodotusarvo on pieni, 4,80 maalia.Pitkävedossa ovat Kerhon voittokertoimet edullisimpia pelikohteita.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Maaliapaikkoja pitäisi tähän peliin siunaantua päihin jos molempiin. KooKoo on pikkuisen edellä ja Sport saa otteluun vain niukan suosikkiaseman. Odotettava maalimäärä on suuri, 5,60 maalia.Pitkävedon kerrointarjonnan puolesta kiinnostavat ehdottomasti KooKoon menestykset, mieluiten vielä voittokertoimet.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Tampereen derbyssä liputetaan Tappara niukkaan suosikkiasemaan. Maaliodottama asetellaan normaalin tasolle, 5,10 maalia.Pitkävedossa ovat Kirvesrintojen voittokertoimet mielekkäimpiä pelikohteita.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.