Otteluennakot

Kansojen liiga: Kroatialla näytön paikka Espanjaa vastaan

TorstaiLähtökohta on yksinkertainen. Itävallan on pakko voittaa ottelu, mikäli se haluaa haaveilla vielä lohkon ykkössijasta. Bosnia-Hertsegovinalle riittää tasapelikin. Syyskuussa joukkueiden välinen ottelu päättyi Bosnia-Hertsegovinan 1–0-kotivoittoon. Itävalta hallitsi sitä peliä, mutta vaarallisille maalipaikoille murtautuminen oli vaikeaa.Tämäkin ottelu lienee isäntien hallintaa. Bosnia-Hertsegovinan ei ole syytä muuttaa hyvin tulosta tuonutta puolustusvoittoista pelityyliään. Vieraiden ykkösvahti Asmir Begovic on sivussa loukkaantumisen takia, mistä pitää tosin antaa pieni miinus.Maaliodotusarvo ei ole kovin suuri. Kotietu tekee Itävallasta vajaan 50-prosentin suosikin.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Kroatia on tukalassa tilanteessa lohkon viimeisenä. Jos se haluaa haaveilla vielä lohkovoitosta, täytyy tästä ja sunnuntain Englanti-vieraspelistä ottaa täydet pisteet. Voittoa varmasti lähdetään hakemaan. Revanssihalut ovat varmasti kunnossa, sillä syksyn vieraspelistä Espanjasta tuloksena oli 0–6-turpasauna.Espanjakin lähtee peliin todennäköisesti voitto mielessään, sillä jos lohkovoiton kohtalo menee tasapisteissä keskinäiseen vertailuun Englannin kanssa, jää Espanja siinä toiseksi vierasmaalisäännön takia. Keskikentältä luottomiehistä Thiago ja Koke ovat sivussa, mutta korvaajat ovat tuttuun tyyliin kovaa tasoa. Iscon rooli hyökkäyspäässä on suuri.Ottelusta voi povata ihan viihdyttävää, sillä tasapeli tuskin tyydyttää kumpaakaan. Tappioasemassa riskitasoja joudutaan nostamaan reippaasti. Espanja on laadukkaampana joukkueena vieraissakin suosikki, mutta vetomielessä mielenkiinto kääntyy nimenomaan maalimäärävedon yli-vaihtoehdon puoleen.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.PerjantaiGibraltar venyi kuukausi sitten jättiyllätykseen kaatamalla Armenian vieraissa 1–0. Joukkueiden materiaaleissa on selvä tasoero Armenian hyväksi, mutta se peli osoitti jälleen kerran, että jalkapallossa kaikki on mahdollista.Gibraltar jatkoi voittokulkuaan kaatamalla myös Liechtensteinin kotonaan 2–1, joten isännillä on saumat vielä jopa lohkovoittoon. Siihen vaaditaan kuteinkin uusia urotekoja sekä sopivaa ristiin pelaamista. Tässä vireessä Gibraltar lähtee kuitenkin peliin varmasti täynnä itseluottamusta.Armenialle kuukauden takainen kotitappio oli shokki, ja sen myötä kaksi viimeistä peliä olisi voitettava. Lisäksi lohkokärki Makedonian olisi menetettävä pisteitä omissa otteluissaan. Vieraat kaatoivat viime pelissä Makedonian, vastustajan maalivahdin avustuksella, peräti 4–0, joten jonkinlaista uskoa tekemisessä pitäisi yhä olla.Suuri perustasoero tekee Armeniasta ottelun suosikin, vaikka Gibraltarilla pientä hurmosta voikin olla aistittavissa. Molemmat hakevat todennäköisesti voittoa rohkeasti, joten maaliodotusarvoa voi hieman nostella normaalitilanteesta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Kypros on materiaaliltaan lohkon heikoin joukkue, mutta näillä näkymin se on säilyttämässä paikkansa C-liigassa. Lohkon voittoon tai kakkossijaan ei ole realistisia saumoja. Valmentaja Ran Ben Shimon on nostanut mukaan rinkiin ensikertalaisia ja jättänyt sivuun muutaman kokeneemman pelurin. Lisäksi mukaan valituista keskikentän Grigoris Kastanos on tämän pelin sivussa pelikiellon takia.Bulgaria taistelee lohkovoitosta Norjan kanssa, joten isännistä poiketen panos on tapissa. Tällä hetkellä Petar Hubchevin suojatit ovat maalierovertailussa maalin Norjaa perässä, joten johtoasemassa saatetaan jatkaa hyökkäämistä.Vieraat lähtevät peliin motivaatioedun turvin niukkoina suosikkeina. Vedonlyöntimarkkinoilla peli on hinnoiteltu tasaisemmaksi. Otetaan siis Bulgariaa lapulle.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Liechtenstein ei ole vakuuttanut näissä kinkereissä. Ainoa voitto on kotona Euroopan huonoimpiin maajoukkueisiin lukeutuvasta Gibraltarista. Vastaavasti viimeksi vieraissa tuli tukkaan Gibraltarilta nolosti 1–2. Se kertoo paljon Liechtensteinin tämän hetken tasosta.Makedonialla on alla erikoinen 0–4-romahdus Armenian vieraana. Maalivahti Stole Dimitrievskin suoritukset olivat luokattomuudessaan sitä tasoa, että väkisin heräsi ajatus ottelumanipulaatiosta. Rayo-vahti on valittu jälleen mukaan, joten sen suurempia toimenpiteitä ei esimerkiksi maan jalkapalloliitolta ole nähty. Keskikentältä Elif Elmas on tämän pelin sivussa pelikiellon takia.Makedonia on vahvasti kiinni lohkovoitossa, minkä luulisi kiinnostavan vieraita. Sitä kautta EM-kisapaikka on ihan realistinen tavoite karsintojen jälkeen pelattavissa pudotuspeleissä. Liechtensteinilla ei ole mitään panosta, joten selvänä suosikkina Makedonia tähän peliin lähtee. Maaliodotusarvoltaan ottelu on kallellaan runsasmaaliseen suuntaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Slovenia on ollut täysin sekaisin tänä vuonna. Ykköstähti, Atletico Madrid –maalivahti Jan Oblak, on ollut sivussa maajoukkueesta ”loukkaantumiseen” vedoten, mutta todellisuudessa syyt ovat muualla. Pelillinen taaperrus huipentui lokakuussa Norja-tappioon ja Kypros-kotitasapeliin, minkä jälkeen valmentaja Tomaz Kavcic sai lähteä.Tällä hetkellä vetovastuussa on väliaikaisluotsi Igor Benedejcic, joka ei hänkään saanut mukaan Oblakia, eikä maajoukkueuransa lokakuun pelien jälkeen päättänyttä Leipzig-tähteä Kevin Kamplia. Tästä pelistä sivussa ovat vielä kapteeni Bojan Jokic loukkaantumisen ja keskikentän Josip Ilicic pelikiellon takia.Norja taistelee puolestaan lohkon voitosta ja pääsee otteluun hyvistä lähtökohdista. Kärjestä Joshua Kingin poissaolo on ainoa merkittävä miinus. Vieraat ovat selvän motivaatioedun ja Slovenian kokoonpanohuolien takia ottelun suosikkeja. Maaliodotusarvoltaan ottelu on kallellaan vähämaaliseen suuntaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Wales on kiinni lohkon voitossa, mutta se on pelannut yhden pelin Tanskaa enemmän. Isännät tarvitsevat tästä pelistä voiton, mikäli haluavat varmistaa lohkon ykkössijan. Tasapelillä avaimet siirtyisivät Tanskan käsiin, sillä he kohtaavat päätösottelussa lohkojumbo Irlannin kotikentällään.Tanska on perustasoltaan joukkueista vahvempi, ja vieraiden kannalta tärkeää on ykköstähti Christian Eriksenin toipuminen pelikuntoon. Aivan parhaalla kokoonpanollaan Tanska ei peliin kuitenkaan pääse, sillä puolustuksesta sivussa on kapteeni Simon Kjaer.Walesilla on jalkeilla ykkösmiehistö Gareth Balen ja Aaron Ramseyn johdolla. Kotietu tekee isännistä pelin hienoisen suosikin. Maaliodotusarvo on pieni.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.LauantaiNaapurimaiden kohtaamisen panoksena on lohkovoitto. Serbia kohtaa päätöskierroksella kotonaan lohkojumbo Liettuan, joten Montenegron on käytännössä voitettava tämä peli haaveillakseen piikkipaikasta. Serbialle tasapeli ei olisi katastrofi, mutta jos Romania voittaa samaan aikaan Liettuan, nousisi Romania Serbian edelle keskinäisten otteluiden vierasmaalivertailun perusteella. Näin ollen lohkovoitto ei olisi tiistain päätöskierroksella Serbian omissa käsissä.Serbia voitti joukkueiden edellisen kohtaamisen vieraissa Podgoricassa 2–0. Siinä pelissä pelanneista pelaajista maalivahti Marko Dmitrovic sekä hyökkäävä keskikenttä Sergej Milinkovic-Savic ovat sivussa loukkaantumisen takia. Montenegrolta puuttuvat runkomiehistä puolustajat Stevan Savic ja Filip Stojkovic sekä keskikentän Nikola Vukcevic. Kaiken kukkuraksi lasaretissa on hyökkäyspään ykköstähti Stevan Jovetic.Ottelussa on vahvaa paikallislatausta, mutta siitä huolimatta materiaaliltaan laadukkaampi Serbia on kotikentällään selvä suosikki.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Azerbaidzan taistelee lohkon voitosta Kosovon kanssa ja tarvitsee tästä pelistä täydet pisteet. Viime kierroksella Azerit jäi yllättäen kotonaan 1–1-tasapeliin Maltan kanssa. Sen jäljiltä kokoonpanoon on tullut pieniä muutoksia, mutta valtaosa rungosta tulee edelleen Karabahista.Färsaarten osalta haaveet lohkovoitosta kaatuivat pitkälti lokakuun peleihin Kosovoa ja Azerbaidzania vastaan, mistä saatiin vain yksi piste. Teoreettiset saumat ovat toki yhä elossa, mutta tuskin joukkue itsekään jaksaa niihin uskoa.Azerbaidzan voitti Färsaaret vieraissa 3–0 ja lähtee kotonaan otteluun selvänä suosikkina. Maaliodotusarvo on pienimaalisuuteen kallellaan.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Malta on ollut pelillisesti lohkon heikoin joukkue, eikä sillä ole enää mahdollisuuksia kärkipaikalle. D-liigasta ei voi myöskään pudota alaspäin, joten isännillä ei ole tässä pelissä käytännössä mitään panosta.Kosovo taistelee lohkovoitosta Azerbaidzanin kanssa. Vierailla riittää siis panosta. Voitolla lohkovoitto voi varmistua jo ennen tiistain päätöskierrosta. Keskikentällä on pari poissaoloa, mutta muilta osin Kosovo pääsee peliin parhaalla kokoonpanollaan.Vieraat ovat jo perustasoltaan joukkueista laadukkaampi osapuoli, ja kun siihen lisätään suuri motivaatioetu, lähtee Kosovo peliin selvänä suosikkina. Maltan maalipaikat tulevat olemaan todennäköisesti harvassa, eikä ottelu haiskahda sitä kautta maalirikkaalta.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Ottelun panoksena on lohkovoitto. Portugalille riittää tasapelikin ykkössijaan, kun taas Italian on pakko voittaa ja toivoa päätöskierroksella Puolalta apuja.Italian valmentaja Roberto Mancini on tehnyt syksyn aikana kokeiluja maajoukkueeseen, ja nytkin mukana on muutama keltanokka. Avauskokoonpanon Mancini rakentanee kuitenkin puolustuksen Juventus-konkareiden ja keskikentän avainkaksikon Marco Verratti – Jorginho varaan.Portugali lähtee peliin todennäköisesti vastaiskutaktiikalla ja pyrkii ennen kaikkea pitämään oman maalinsa puhtaana. Joukkueiden edellinen kohtaaminen syyskuussa Portugalissa päättyi isäntien 1–0-voittoon. Vähämaalista peliä tästäkin voi ennakoida. Italia on kotiedun turvin niukka suosikki.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Romania tarvitsee ottelusta täydet pisteet pitääkseen haaveet lohkovoitosta elossa. Lohkon kakkossijakin on tosin potentiaalisesti arvokas, sillä todennäköisin voittaja Serbia on varteen otettava joukkue selviämään tuleviin EM-kisoihin suoraan ensi vuonna käytävien karsintojen kautta. Mikäli niin tapahtuu, pääsee tämän lohkon kakkonen Kansojen liigan pudotuspeleihin taistelemaan EM-kisapaikasta, mikäli sitä ei karsintojen kautta aukea.Liettualla ei ole panosta, sillä sen putoaminen D-liigaan on käytännössä varmaa. Kuukausi sitten Liettua pystyi kiusaamaan Romaniaa kotikentällään ja oli erittäin lähellä tasapeliä. Vieraissa tehtävä on selvästi vaikeampi – etenkin tässä motivaatiotilanteessa.Romanialla on muutamia poissaoloja loukkaantumisten takia, mutta selvän perustasoeron, kotiedun sekä motivaatioedun myötä isännät ovat ottelussa suursuosikeita.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.