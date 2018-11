Otteluennakot

SM-liiga: Vetoideat ja kerroinrajat

+ 1x2-arviot 1 x 2 33 % 24 % 43 % 3,03 4,17 2,33

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 58,2 0-0 85,4 0-1 50,6 2-0 51,9 1-1 16,4 0-2 38,9 2-1 21,2 2-2 11,2 1-2 19,6 3-0 61,9 3-3 20 0-3 41,1 3-1 25,7 4-4 58,9 1-3 21 3-2 23 5-5 262,7 2-3 20,5 4-0 119,4 0-4 69,5 4-1 42,3 1-4 29 4-2 36,9 2-4 27,3 4-3 52,7 3-4 45 5-0 283,1 0-5 146,8 5-1 106,2 1-5 62,4 5-2 74,8 2-5 49,9 5-3 106,8 3-5 81,3 5-4 175,7 4-5 155,4 6-0 761,9 0-6 336,8 6-1 337,6 1-6 172,4 6-2 248,9 2-6 145,1 6-3 253,1 3-6 166,2 6-4 465,5 4-6 348,9 6-5 1105,9 5-6 959,1 7-0 2453 0-7 958,2 7-1 919,9 1-7 411,1 7-2 1000,9 2-7 501,8 7-3 1209,1 3-7 700,2 7-4 1423,6 4-7 923,7 7-5 3410 5-7 2371,1 7-6 8454,4 6-7 7352,2 8-0 9328,8 0-8 3293,3 8-1 3807,7 1-8 1531,8 8-2 3108,3 2-8 1424,9 8-3 3806,1 3-8 1988,3 9-0 39050,9 0-9 12098 9-1 15939,1 1-9 5627 9-2 13011,5 2-9 5234,4 9-3 15932,5 3-9 7303,8 10-0 181631,9 0-10 49379,6 10-1 74135,5 1-10 22967,2 10-2 60518,8 2-10 21364,9 10-3 74104,6 3-10 29811,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 19,6 % 13,4 % 67 % 5,09 7,49 1,49 Vieras +2 9,9 % 9,7 % 80,4 % 10,06 10,3 1,24 Vieras +3 4,2 % 5,8 % 90,1 % 24,08 17,29 1,11 Vieras +4 1,9 % 2,3 % 95,8 % 52,93 44,17 1,04 Koti +1 57 % 14,9 % 28,1 % 1,75 6,7 3,56 Koti +2 71,9 % 12,5 % 15,5 % 1,39 7,97 6,44 Koti +3 84,5 % 8,6 % 6,9 % 1,18 11,63 14,42 Koti +4 93,1 % 3,9 % 3,1 % 1,07 25,82 32,65

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 43 % 57 % Kerroinraja 2,3 1,77

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,75 2,33 57 % 43 % 1 1,49 3,03 67 % 33 % 1,5 1,39 3,56 71,9 % 28,1 % 2 1,22 5,63 82,2 % 17,8 % 2,5 1,18 6,44 84,5 % 15,5 % 3 1,08 13,18 92,4 % 7,6 % 3,5 1,07 14,42 93,1 % 6,9 % 4 1,03 31,39 96,8 % 3,2 % 4,5 1,03 32,65 96,9 % 3,1 % 5,5 1,01 113,17 99,1 % 0,9 % 6,5 1 385,25 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 3,03 1,49 33 % 67 % 1 4,41 1,29 22,7 % 77,3 % 1,5 5,09 1,24 19,6 % 80,4 % 2 9,09 1,12 11 % 89 % 2,5 10,06 1,11 9,9 % 90,1 % 3 22,68 1,05 4,4 % 95,6 % 3,5 24,08 1,04 4,2 % 95,8 % 4 51,74 1,02 1,9 % 98,1 % 4,5 52,93 1,02 1,9 % 98,1 % 5,5 264,84 1 0,4 % 99,6 % 6,5 1008,37 1 0,1 % 99,9 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,42 3,41 70,7 % 29,3 % 4,5 1,97 2,03 50,8 % 49,2 % 5,5 2,88 1,53 34,7 % 65,3 % 6,5 4,9 1,26 20,4 % 79,6 % 7,5 8,39 1,14 11,9 % 88,1 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 39 % 22 % 39 % 2,56 4,55 2,56

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 102,2 0-0 192 0-1 100,9 2-0 72,5 1-1 26,6 0-2 70,3 2-1 26,8 2-2 13,1 1-2 28,3 3-0 68,9 3-3 17 0-3 67,4 3-1 26 4-4 36,1 1-3 27,5 3-2 21,1 5-5 116,3 2-3 21,3 4-0 105,8 0-4 103,5 4-1 34 1-4 34,3 4-2 26,9 2-4 25,8 4-3 34,9 3-4 33,9 5-0 199,8 0-5 198,3 5-1 68 1-5 67,1 5-2 43,5 2-5 42,7 5-3 56,3 3-5 55,4 5-4 84 4-5 84,4 6-0 428,1 0-6 412,8 6-1 172,1 1-6 168,3 6-2 115,1 2-6 112,8 6-3 106,3 3-6 102,9 6-4 177,3 4-6 171,9 6-5 382,2 5-6 376,3 7-0 1097,5 0-7 1065,6 7-1 373,4 1-7 364 7-2 368,7 2-7 353,9 7-3 404,2 3-7 393,2 7-4 431,8 4-7 413,1 7-5 938,6 5-7 844,3 7-6 2111,6 6-7 2084,6 8-0 3323,6 0-8 3323,6 8-1 1231 1-8 1231 8-2 911,8 2-8 911,8 8-3 1013,1 3-8 1013,1 9-0 11078,6 0-9 11078,6 9-1 4103,2 1-9 4103,2 9-2 3039,4 2-9 3039,4 9-3 3377,1 3-9 3377,1 10-0 41031,9 0-10 41031,9 10-1 15197 1-10 15197 10-2 11257 2-10 11257 10-3 12507,8 3-10 12507,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 25,2 % 13,8 % 61 % 3,97 7,24 1,64 Vieras +2 13,8 % 11,4 % 74,8 % 7,25 8,78 1,34 Vieras +3 5,9 % 7,9 % 86,2 % 16,87 12,71 1,16 Vieras +4 2,4 % 3,5 % 94,1 % 41,77 28,31 1,06 Koti +1 61 % 13,7 % 25,3 % 1,64 7,32 3,95 Koti +2 74,7 % 11,4 % 13,9 % 1,34 8,74 7,2 Koti +3 86,1 % 8 % 5,9 % 1,16 12,58 16,83 Koti +4 94,1 % 3,6 % 2,3 % 1,06 27,8 42,64

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 50 % 50 % Kerroinraja 2 2

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,64 2,56 61 % 39 % 1 1,42 3,41 70,7 % 29,3 % 1,5 1,34 3,95 74,7 % 25,3 % 2 1,19 6,37 84,3 % 15,7 % 2,5 1,16 7,2 86,1 % 13,9 % 3 1,07 15,49 93,5 % 6,5 % 3,5 1,06 16,83 94,1 % 5,9 % 4 1,02 41,11 97,6 % 2,4 % 4,5 1,02 42,64 97,7 % 2,3 % 5,5 1,01 104,87 99 % 1 % 6,5 1 336,29 99,7 % 0,3 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,56 1,64 39 % 61 % 1 3,42 1,41 29,2 % 70,8 % 1,5 3,97 1,34 25,2 % 74,8 % 2 6,42 1,18 15,6 % 84,4 % 2,5 7,25 1,16 13,8 % 86,2 % 3 15,55 1,07 6,4 % 93,6 % 3,5 16,87 1,06 5,9 % 94,1 % 4 40,3 1,03 2,5 % 97,5 % 4,5 41,77 1,02 2,4 % 97,6 % 5,5 106,92 1,01 0,9 % 99,1 % 6,5 339,4 1 0,3 % 99,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,24 5,2 80,8 % 19,2 % 4,5 1,57 2,76 63,7 % 36,3 % 5,5 2,11 1,9 47,4 % 52,6 % 6,5 3,28 1,44 30,5 % 69,5 % 7,5 5,35 1,23 18,7 % 81,3 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 49 % 22 % 29 % 2,04 4,55 3,45

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 65,8 0-0 129,8 0-1 83,6 2-0 45 1-1 21,3 0-2 71,5 2-1 20,4 2-2 12,4 1-2 27,7 3-0 41,2 3-3 19 0-3 84,2 3-1 19,1 4-4 47,9 1-3 33,1 3-2 19 5-5 182,6 2-3 24,8 4-0 61 0-4 158,6 4-1 24,1 1-4 50,7 4-2 23,4 2-4 36,8 4-3 37,2 3-4 46,5 5-0 111,2 0-5 373 5-1 46,4 1-5 121,8 5-2 36,4 2-5 74,7 5-3 57,9 3-5 93,5 5-4 106,1 4-5 137,3 6-0 229,7 0-6 952,9 6-1 113,3 1-6 374,5 6-2 93 2-6 242 6-3 105,4 3-6 212,9 6-4 215,8 4-6 343,2 6-5 571 5-6 724,3 7-0 567,8 0-7 3018,9 7-1 237,1 1-7 994,5 7-2 287,3 2-7 932,2 7-3 386,5 3-7 998,8 7-4 506,8 4-7 1011,8 7-5 1352 5-7 1994,1 7-6 3733 6-7 4747,9 8-0 1658,1 0-8 11555,4 8-1 753,7 1-8 4126,9 8-2 685,2 2-8 2947,8 8-3 934,3 3-8 3158,4 9-0 5329,7 0-9 47272,2 9-1 2422,6 1-9 16882,9 9-2 2202,4 2-9 12059,2 9-3 3003,2 3-9 12920,6 10-0 19034,6 0-10 214873,6 10-1 8652,1 1-10 76740,6 10-2 7865,6 2-10 54814,7 10-3 10725,8 3-10 58730

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 33,5 % 15,5 % 51 % 2,99 6,45 1,96 Vieras +2 19,5 % 14 % 66,5 % 5,13 7,14 1,5 Vieras +3 9 % 10,5 % 80,5 % 11,09 9,55 1,24 Vieras +4 3,9 % 5,1 % 91 % 25,72 19,51 1,1 Koti +1 71 % 11,9 % 17,1 % 1,41 8,42 5,84 Koti +2 82,9 % 8,6 % 8,6 % 1,21 11,69 11,66 Koti +3 91,4 % 5,1 % 3,5 % 1,09 19,74 28,49 Koti +4 96,5 % 2 % 1,5 % 1,04 50,89 64,72

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 63 % 37 % Kerroinraja 1,59 2,69

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,41 3,45 71 % 29 % 1 1,24 5,15 80,6 % 19,4 % 1,5 1,21 5,84 82,9 % 17,1 % 2 1,1 10,66 90,6 % 9,4 % 2,5 1,09 11,66 91,4 % 8,6 % 3 1,04 27,05 96,3 % 3,7 % 3,5 1,04 28,49 96,5 % 3,5 % 4 1,02 63,45 98,4 % 1,6 % 4,5 1,02 64,72 98,5 % 1,5 % 5,5 1 298,69 99,7 % 0,3 % 6,5 1 1141,08 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,04 1,96 49 % 51 % 1 2,52 1,66 39,6 % 60,4 % 1,5 2,99 1,5 33,5 % 66,5 % 2 4,41 1,29 22,7 % 77,3 % 2,5 5,13 1,24 19,5 % 80,5 % 3 9,93 1,11 10,1 % 89,9 % 3,5 11,09 1,1 9 % 91 % 4 24,4 1,04 4,1 % 95,9 % 4,5 25,72 1,04 3,9 % 96,1 % 5,5 64,53 1,02 1,5 % 98,5 % 6,5 194,78 1,01 0,5 % 99,5 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,31 4,18 76,1 % 23,9 % 4,5 1,74 2,35 57,5 % 42,5 % 5,5 2,44 1,69 40,9 % 59,1 % 6,5 3,98 1,34 25,1 % 74,9 % 7,5 6,73 1,17 14,9 % 85,1 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 60 % 20 % 20 % 1,67 5 5

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 69,4 0-0 153,6 0-1 115,8 2-0 41,1 1-1 24,4 0-2 110,5 2-1 20,9 2-2 13,8 1-2 37,2 3-0 32,7 3-3 20,4 0-3 145,4 3-1 16,9 4-4 49,7 1-3 49,6 3-2 18,8 5-5 183,6 2-3 32,2 4-0 41,9 0-4 305,8 4-1 18,5 1-4 84,8 4-2 20 2-4 53,3 4-3 35,6 3-4 58,5 5-0 66,2 0-5 803,3 5-1 30,9 1-5 227,4 5-2 27,1 2-5 121 5-3 48 3-5 131,2 5-4 98,3 4-5 166,9 6-0 118,6 0-6 2291,8 6-1 65,3 1-6 780,9 6-2 59,9 2-6 437,5 6-3 75,8 3-6 333,6 6-4 173,3 4-6 466,1 6-5 512,1 5-6 852,8 7-0 254,1 0-7 8108,5 7-1 118,5 1-7 2315,6 7-2 160,4 2-7 1881,7 7-3 240,9 3-7 1747,7 7-4 352,8 4-7 1534,6 7-5 1051 5-7 2622 7-6 3240,8 6-7 5411,7 8-0 643,3 0-8 34661 8-1 326,6 1-8 10731 8-2 331,5 2-8 6644,6 8-3 504,9 3-8 6171,4 9-0 1792,5 0-9 158350 9-1 909,9 1-9 49024,8 9-2 923,8 2-9 30355,9 9-3 1406,8 3-9 28194,3 10-0 5549,6 0-10 803807 10-1 2817,1 1-10 248856,6 10-2 2860 2-10 154090,8 10-3 4355,3 3-10 143118,4

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 44,4 % 15,6 % 40 % 2,25 6,41 2,5 Vieras +2 28,3 % 16,1 % 55,6 % 3,53 6,21 1,8 Vieras +3 14,5 % 13,8 % 71,7 % 6,89 7,26 1,39 Vieras +4 6,8 % 7,7 % 85,5 % 14,69 12,97 1,17 Koti +1 80 % 9,1 % 10,9 % 1,25 10,98 9,18 Koti +2 89,1 % 5,8 % 5,1 % 1,12 17,2 19,69 Koti +3 94,9 % 3,1 % 2 % 1,05 32,69 49,53 Koti +4 98 % 1,1 % 1 % 1,02 95 103,49

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 75 % 25 % Kerroinraja 1,33 4

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,25 5 80 % 20 % 1 1,14 8,34 88 % 12 % 1,5 1,12 9,18 89,1 % 10,9 % 2 1,06 18,55 94,6 % 5,4 % 2,5 1,05 19,69 94,9 % 5,1 % 3 1,02 48,02 97,9 % 2,1 % 3,5 1,02 49,53 98 % 2 % 4 1,01 102,4 99 % 1 % 4,5 1,01 103,49 99 % 1 % 5,5 1 725,73 99,9 % 0,1 % 6,5 1 3088,7 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 1,67 2,5 60 % 40 % 1 1,9 2,11 52,6 % 47,4 % 1,5 2,25 1,8 44,4 % 55,6 % 2 2,97 1,51 33,7 % 66,3 % 2,5 3,53 1,39 28,3 % 71,7 % 3 5,94 1,2 16,8 % 83,2 % 3,5 6,89 1,17 14,5 % 85,5 % 4 13,56 1,08 7,4 % 92,6 % 4,5 14,69 1,07 6,8 % 93,2 % 5,5 30,3 1,03 3,3 % 96,7 % 6,5 80,61 1,01 1,2 % 98,8 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,28 4,62 78,4 % 21,6 % 4,5 1,65 2,53 60,5 % 39,5 % 5,5 2,28 1,78 43,8 % 56,2 % 6,5 3,64 1,38 27,5 % 72,5 % 7,5 6,11 1,2 16,4 % 83,6 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 47 % 22 % 31 % 2,13 4,55 3,23

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 67,1 0-0 131,4 0-1 80,9 2-0 46,9 1-1 21,4 0-2 67,3 2-1 20,8 2-2 12,4 1-2 26,7 3-0 43,9 3-3 18,9 0-3 77,2 3-1 19,8 4-4 47,4 1-3 31 3-2 19,2 5-5 179,9 2-3 23,7 4-0 66,5 0-4 141,6 4-1 25,5 1-4 46,3 4-2 24,1 2-4 34,3 4-3 37,4 3-4 44,3 5-0 123,8 0-5 324,1 5-1 50,3 1-5 108,1 5-2 38,5 2-5 67,8 5-3 59,5 3-5 86,7 5-4 106,1 4-5 130,1 6-0 261,3 0-6 806 6-1 125,5 1-6 323,7 6-2 100,3 2-6 213,8 6-3 110,6 3-6 192,2 6-4 220,5 4-6 316,5 6-5 568 5-6 682,7 7-0 660,3 0-7 2485,8 7-1 268,4 1-7 836,8 7-2 316,6 2-7 801,6 7-3 414,6 3-7 877,7 7-4 529,2 4-7 908,5 7-5 1374,3 5-7 1829,8 7-6 3693,6 6-7 4452,1 8-0 1970,3 0-8 9262,2 8-1 871,8 1-8 3380,4 8-2 771,5 2-8 2467,4 8-3 1024,2 3-8 2701,6 9-0 6471,9 0-9 36885 9-1 2863,7 1-9 13461,7 9-2 2534,2 2-9 9826 9-3 3364 3-9 10758,4 10-0 23620 0-10 163208 10-1 10451,3 1-10 59565 10-2 9249 2-10 43478,1 10-3 12277,4 3-10 47603,7

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 31,7 % 15,3 % 53 % 3,16 6,52 1,89 Vieras +2 18,1 % 13,5 % 68,3 % 5,51 7,39 1,46 Vieras +3 8,3 % 9,9 % 81,9 % 12,12 10,11 1,22 Vieras +4 3,5 % 4,7 % 91,7 % 28,4 21,15 1,09 Koti +1 69 % 12,4 % 18,6 % 1,45 8,07 5,37 Koti +2 81,4 % 9,2 % 9,5 % 1,23 10,93 10,57 Koti +3 90,5 % 5,6 % 3,9 % 1,1 17,98 25,65 Koti +4 96,1 % 2,2 % 1,7 % 1,04 45,19 59,32

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 60 % 40 % Kerroinraja 1,66 2,52

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,45 3,23 69 % 31 % 1 1,27 4,71 78,8 % 21,2 % 1,5 1,23 5,37 81,4 % 18,6 % 2 1,12 9,6 89,6 % 10,4 % 2,5 1,1 10,57 90,5 % 9,5 % 3 1,04 24,22 95,9 % 4,1 % 3,5 1,04 25,65 96,1 % 3,9 % 4 1,02 58,01 98,3 % 1,7 % 4,5 1,02 59,32 98,3 % 1,7 % 5,5 1 249,37 99,6 % 0,4 % 6,5 1 929,22 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2,13 1,89 47 % 53 % 1 2,67 1,6 37,4 % 62,6 % 1,5 3,16 1,46 31,7 % 68,3 % 2 4,77 1,27 21 % 79 % 2,5 5,51 1,22 18,1 % 81,9 % 3 10,92 1,1 9,2 % 90,8 % 3,5 12,12 1,09 8,3 % 91,7 % 4 27,06 1,04 3,7 % 96,3 % 4,5 28,4 1,04 3,5 % 96,5 % 5,5 73,85 1,01 1,4 % 98,6 % 6,5 227,53 1 0,4 % 99,6 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,31 4,18 76,1 % 23,9 % 4,5 1,74 2,36 57,6 % 42,4 % 5,5 2,44 1,69 41 % 59 % 6,5 3,97 1,34 25,2 % 74,8 % 7,5 6,71 1,18 14,9 % 85,1 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 50 % 22 % 28 % 2 4,55 3,57

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 98,5 0-0 202,3 0-1 128,6 2-0 61 1-1 27,5 0-2 100,3 2-1 25,3 2-2 13,3 1-2 35,3 3-0 50,7 3-3 16,8 0-3 107,9 3-1 21,4 4-4 34,9 1-3 38,4 3-2 19,5 5-5 110,2 2-3 26,1 4-0 68 0-4 185,5 4-1 24,5 1-4 53,8 4-2 21,7 2-4 35,3 4-3 31,5 3-4 40,5 5-0 112,2 0-5 398,3 5-1 42,8 1-5 117,8 5-2 30,7 2-5 65,5 5-3 44,5 3-5 74,3 5-4 74,4 4-5 98,8 6-0 210,1 0-6 928,9 6-1 94,7 1-6 330,8 6-2 70,9 2-6 193,7 6-3 73,4 3-6 154,4 6-4 137,1 4-6 225,5 6-5 331,2 5-6 431,4 7-0 470,7 0-7 2686,4 7-1 179,5 1-7 801,9 7-2 198,5 2-7 681,2 7-3 243,8 3-7 661,3 7-4 291,8 4-7 607 7-5 710,5 5-7 1084,1 7-6 1790,8 6-7 2339 8-0 1245,6 0-8 9386,7 8-1 516,9 1-8 3037,8 8-2 428,9 2-8 1966,2 8-3 533,9 3-8 1908,9 9-0 3628 0-9 35054 9-1 1505,4 1-9 11344,3 9-2 1249,3 2-9 7342,6 9-3 1555,1 3-9 7128,8 10-0 11741,1 0-10 145452,4 10-1 4871,8 1-10 47072 10-2 4043 2-10 30467,3 10-3 5032,8 3-10 29579,9

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 35 % 15 % 50 % 2,86 6,68 2 Vieras +2 21 % 14 % 65 % 4,76 7,13 1,54 Vieras +3 10 % 11 % 79 % 10,03 9,07 1,27 Vieras +4 4,3 % 5,6 % 90 % 23,05 17,77 1,11 Koti +1 72 % 11,2 % 16,8 % 1,39 8,93 5,95 Koti +2 83,2 % 8,3 % 8,5 % 1,2 12,03 11,78 Koti +3 91,5 % 5,1 % 3,4 % 1,09 19,51 29,76 Koti +4 96,6 % 2,1 % 1,3 % 1,03 48,66 76,62

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 64 % 36 % Kerroinraja 1,56 2,79

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,39 3,57 72 % 28 % 1 1,23 5,29 81,1 % 18,9 % 1,5 1,2 5,95 83,2 % 16,8 % 2 1,1 10,81 90,7 % 9,3 % 2,5 1,09 11,78 91,5 % 8,5 % 3 1,04 28,23 96,5 % 3,5 % 3,5 1,03 29,76 96,6 % 3,4 % 4 1,01 75,04 98,7 % 1,3 % 4,5 1,01 76,62 98,7 % 1,3 % 5,5 1 242,24 99,6 % 0,4 % 6,5 1 865,36 99,9 % 0,1 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 2 2 50 % 50 % 1 2,43 1,7 41,2 % 58,8 % 1,5 2,86 1,54 35 % 65 % 2 4,1 1,32 24,4 % 75,6 % 2,5 4,76 1,27 21 % 79 % 3 8,93 1,13 11,2 % 88,8 % 3,5 10,03 1,11 10 % 90 % 4 21,76 1,05 4,6 % 95,4 % 4,5 23,05 1,05 4,3 % 95,7 % 5,5 48,44 1,02 2,1 % 97,9 % 6,5 136,26 1,01 0,7 % 99,3 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,22 5,48 81,8 % 18,2 % 4,5 1,54 2,85 64,9 % 35,1 % 5,5 2,05 1,96 48,9 % 51,1 % 6,5 3,15 1,46 31,7 % 68,3 % 7,5 5,09 1,24 19,7 % 80,3 %

+ 1x2-arviot 1 x 2 59 % 20 % 21 % 1,69 5 4,76

+ Tulosvedon kerroinrajat 1 x 2 Tulos K-raja Tulos K-raja Tulos K-raja 1-0 89,7 0-0 205,1 0-1 145,6 2-0 51,3 1-1 28,8 0-2 127,3 2-1 23,8 2-2 14,4 1-2 41,3 3-0 39,3 3-3 18,8 0-3 153,4 3-1 18,6 4-4 40,5 1-3 50,4 3-2 19 5-5 132 2-3 31,6 4-0 48,6 0-4 295,7 4-1 19,6 1-4 79,1 4-2 19,5 2-4 47,9 4-3 31,7 3-4 50,7 5-0 74 0-5 711,8 5-1 31,6 1-5 194,2 5-2 25,4 2-5 99,6 5-3 41,3 3-5 104,2 5-4 77,4 4-5 127,8 6-0 127,8 0-6 1860,5 6-1 64,5 1-6 611,2 6-2 54,2 2-6 330,1 6-3 62,8 3-6 242,7 6-4 131,7 4-6 327 6-5 356,4 5-6 576,9 7-0 264,1 0-7 6031,5 7-1 112,8 1-7 1660,7 7-2 139,9 2-7 1301,2 7-3 192,6 3-7 1165,2 7-4 258,4 4-7 986,5 7-5 705,4 5-7 1625,2 7-6 1992,9 6-7 3234,2 8-0 644,5 0-8 23624 8-1 299,8 1-8 7052 8-2 278,9 2-8 4210,1 8-3 389,1 3-8 3770,3 9-0 1731,6 0-9 98891,3 9-1 805,4 1-9 29519,8 9-2 749,2 2-9 17623,8 9-3 1045,4 3-9 15782,5 10-0 5169 0-10 459959,5 10-1 2404,2 1-10 137301,4 10-2 2236,4 2-10 81971 10-3 3120,6 3-10 73406,8

+ Muut

Tasoitusvedot 1x2 Tasoitus Prosentit (1x2) Kerroinrajat (1x2) Vieras +1 43,6 % 15,4 % 41 % 2,29 6,51 2,44 Vieras +2 27,9 % 15,8 % 56,4 % 3,59 6,34 1,77 Vieras +3 14,3 % 13,6 % 72,1 % 6,99 7,37 1,39 Vieras +4 6,7 % 7,6 % 85,7 % 14,87 13,19 1,17 Koti +1 79 % 9,2 % 11,8 % 1,27 10,82 8,5 Koti +2 88,2 % 6,2 % 5,6 % 1,13 16,17 17,93 Koti +3 94,4 % 3,4 % 2,1 % 1,06 29,12 46,65 Koti +4 97,9 % 1,2 % 0,9 % 1,02 80,53 110,9

Draw No Bet 1 (x) 2 Todennäköisyys 74 % 26 % Kerroinraja 1,36 3,81

Aasialaiset tasoitusvedot Tasoitus kotijoukkueelle: K(+) V (-) K(+) V (-) 0,5 1,27 4,76 79 % 21 % 1 1,15 7,72 87 % 13 % 1,5 1,13 8,5 88,2 % 11,8 % 2 1,06 16,82 94,1 % 5,9 % 2,5 1,06 17,93 94,4 % 5,6 % 3 1,02 45,05 97,8 % 2,2 % 3,5 1,02 46,65 97,9 % 2,1 % 4 1,01 109,52 99,1 % 0,9 % 4,5 1,01 110,9 99,1 % 0,9 % 5,5 1 519,09 99,8 % 0,2 % 6,5 1 2057,87 100 % 0 %

Tasoitus vierasjoukkueelle: K(-) V (+) K(-) V (+) 0,5 1,69 2,44 59 % 41 % 1 1,94 2,06 51,6 % 48,4 % 1,5 2,29 1,77 43,6 % 56,4 % 2 3,02 1,49 33,1 % 66,9 % 2,5 3,59 1,39 27,9 % 72,1 % 3 6,04 1,2 16,6 % 83,4 % 3,5 6,99 1,17 14,3 % 85,7 % 4 13,74 1,08 7,3 % 92,7 % 4,5 14,87 1,07 6,7 % 93,3 % 5,5 29,04 1,04 3,4 % 96,6 % 6,5 75,73 1,01 1,3 % 98,7 %

Maalimäärä yli / alle Maalimäärä Yli Alle Yli Alle 3,5 1,22 5,46 81,7 % 18,3 % 4,5 1,54 2,86 65 % 35 % 5,5 2,05 1,95 48,7 % 51,3 % 6,5 3,16 1,46 31,6 % 68,4 % 7,5 5,14 1,24 19,5 % 80,5 %

TiistaiTappara on niukassa suosikkiasemassa. Odotettava maalimäärä arvioidaan hyvin pieneksi, 4,60 maalia. Pitkävedon kerrointarjonta ei aiheuta pelipaineita.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Ennakkoasetelma on ympäripyöreä. Maaliodotusarvo on suuri, 5,40 maalia. Kerrointarjonta näyttää olevan kohdallaan – ei peliä.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.SaiPa ansaitsee noin kerran kahdesta voittavan suosikkiaseman. Maaliodotusarvo on normaalin tuntumassa, 5,00 maalia.Tämänkin kohteen kertoimien osalta on vahva konsensus Veikkauksen kertoimenlaskijoiden kanssa. Pitkävedot jäävät odottamaan parempia tarjouksia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.KeskiviikkoHIFK on ottelusas selkeä 60 pinnan varmuudella voittava suosikki. Maaliodottama on normien rajoissa, 5,20 maalia.Vedoissa ovat Ässien menestysten kertoimet pelattavuuden rajoilla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Kerho lähtee otteluun pienestä liki kerran kahdesta voittavasta suosikkiasemasta. Maaliodottama on normeissa, 5,00 maalia.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.Ilves on täällä pieni kerran kahdesta voittava suosikki. Odotettava maalimäärä on kohollaan, 5,50 maalia.Pitkävedon kerrointarjonnan puolesta ovat Lukon voittokertoimet sekä maalimääräkohteiden ”alle” -vaihtoehdot pelattavuuden rajoilla.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.TPS selkeä lähes 60 pinnan todennäköisyydellä voittava suosikki. Maaliodotusarvo on suuri, 5,50 maalia.Kerrointarjonnan puolesta maistuvat vetoihin maalimäärä kohteiden ”yli” -vaihtoehdot.Taulukot avautuvat ja sulkeutuvat klikkaamalla otsikkoa.